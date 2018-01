¿Para que sirven las emociones?

Voz 1 00:00 además canta

Voz 2 00:21 la semana pasada hablábamos de yoga aire lo importante que es encontrar momentos de calma para para animarnos para escuchar a nuestro cuerpo para gestionar las emociones precisamente sobre las emociones queremos hablar en el programa de hoy y como podrán imaginar no hay nadie mejor

Voz 3 00:35 hablar de las emociones que Raquel Calonge de la bien pensada buenos días Raquel me encantan esas entradas que me hacéis la gente que tengo un reto

Voz 4 00:45 durante algo con un bloc

Voz 3 00:50 es un título tan bonito que cómo no vamos a decirlo no me no me encanta menguando Raquel es terapeuta el coach especializada en autoestima ingestión de emociones y ahí mociones de todo tipo de emociones nos vas a hablar de las bueno de las malas hoy bueno lo primero es que podríamos estar mucho tiempo hablando vamos a veces no te emociones vale me emociona bueno no hay emociones ni buenas ni malas eso es lo peor

Voz 5 01:14 pero que debería de de saber la gente todas las emociones te dan algo y todas son poderosas entonces por favor que nadie diga más eso de vamos a controlar las emociones o que las emociones son buenas no son malas mal

Voz 3 01:28 pues que no no podemos decir hay por ejemplo en cuando no prometemos a nosotros mismos decir no voy a llorar nunca más que estamos haciendo qué estamos haciendo mal ahí

Voz 5 01:36 bueno pues es como si tuvieras una fisura en la que te sale hay un poquito de agua y le pusieran una mano no consellerias como empezar a llenar te a llenar que hay en arte no hasta que ya de pronto esa mano ya no te sirve ya es agua Por otro lado y entonces pone otra mano a hasta que ya explotan las emociones se tienen que expresar

Voz 3 01:57 de la manera que sea bueno normalmente siempre es

Voz 5 02:00 los ante la mejor manera lo que pasa que para nosotros es incómodo digamos que tenemos dos dos tipos de emociones básicas el miedo y el amor eh hay gente que dice que es la alegría que también sólo puedo comprar pero a mí personalmente me gusta más hablar de amor las que las emociones que derivan de la amor todas son geniales la alegría la esperanza el bienestar no dejarlas disfrutamos casi sin darnos cuenta pero qué ocurre con las que vienen del miedo inseguridad y frustración si rascas al final todas tienen el mismo origen que es el miedo hombre son más incómodas de sentir pero desde luego que son las mejores para aprender cosas sin no cargar damos sobre ellas y aprendiera a leer cuál es el mensaje que nos viene nadar sería estupendo lo que pasa que como nos incomodan decimos no me quiero sentir así no lo niego y hago como que no te apuntó de que se me cae la lágrima y me aguanto no lo hacemos un poco mal ya que sería mejor

Voz 3 02:57 identificar esa emoción que decidir cuál es el origen cuál es la razón por la que me siento así

Voz 5 03:05 las emociones son alarmas que tienen nuestro organismo es como tener un cochazo con muchísimos extras y de pronto sentencian de no sé el piloto Lima no hace tú te enfada cómo es posible que se me encienda el guarden bueno es que te falta gasolina que tienes que hacer a la gasolinera camiones donde se enfada Cambre ha mostrado desde hace mucho toda una mala gestión

Voz 3 03:27 qué deberíamos hacer entonces de repente tenemos una emoción de estas negativa la tenemos ahí estamos a punto de estallar entonces qué hacemos paramos parar reflexionar respiramos con monos decía si la bueno

Voz 5 03:43 las emociones es que tienen tres maneras para expresarse con una es corporal no si me ocurre algo que me es incómodo que no negativo que Messi incómodo pues a lo mejor moto cosquilleo en el estómago o me pongo roja aquí aquí hincar días claros es una manera de expresar una emoción otra es cognitiva es decir empiezo a pensar lo que comúnmente decimos estamos en bucle no les más sales fatal voy a suspender me van a despedir no cualquiera cualquier cosa y entonces ahí también empezamos como a a a potenciar la emoción hay la tercera es la conductual hacer algo sí estoy nerviosa fumo o cómo cómo es ese me gusta

Voz 3 04:25 no no para picotear justo entonces eso

Voz 5 04:27 son las tres maneras en las que expresamos las emociones en vez de cargar sobre la sobre ti mismo normalmente como me zarpado este bollo o como me fumado diez cigarros pues lo suyo sería preguntar cuál es el mensaje cuál es la razón por la que me encuentro así y tú crees que la gente realmente separa hice pregunta cuál es el mensaje no luego vienen a ver a ver

Voz 4 04:49 para eso estoy yo para que venga nada bien encantados

Voz 3 04:54 claro porque no yo creo que muchas veces y nos paramos hay días en los que nos sentimos mal decimos va ya pasará mañana será otra cosa para es lo más necesario lo que pasa que no acabamos de lo vemos como fácil no que tontería parar y respirar pero al final lo más difícil porque no lo hacemos es la base es la base danos una definición de las emociones Raquel

Voz 5 05:19 hay varias muy buenas a mí una que me gusta mucho eso nada de Daniel Goldman que dice que es la habilidad para motivarse persistir frente a las frustraciones desarrollando empatía hay esperanza imagínate la importancia no cuando tú me dices que sin las tapamos no se pueden tapar y como sabes que es de es adaptativa una emoción como se sabe eso pues normalmente porque es una vieja amiga es como un sentimiento antiguo que se repite a lo largo del tiempo lo olvidas de pronto vuelve a aparecer en situaciones parecidas pone un ejemplo pues muchas veces ves porque me ocurre esto a mí no porque siempre encuentro personas comprometidas porque siempre tengo problemas en el trabajo con los compañeros no cuando se nos repite una situación más allá de lo normal quiero desear lo mejor tres veces a ellas poco ya es mucho una puede ser dos es casualidad tres cuando algo ocurre en nuestra vida en vez de mirar para los demás y poner el foco en los demás hay que poner el foco en uno mismo de decir qué es lo que yo hago como contribuyó a que pase esta esta situación ya intentar cambiarlo ya e intentar cambiarla porque si solo carga sobre la emociones obviamente otra vez me siento mal otra vez me siento incómodo otra vez me siento frustrado es que no vas a aprender nada y entonces la vida que a veces es muy injusta pero creo que esto lo hace muy bien pues te vuelve a poner la misma situación pero como un poquito más potente no como

Voz 3 06:44 de cada vez más a ver si ahora se da cuenta pero la gente no la he visto un poco a la casualidad de que casualidad otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo la suerte tengo claro porque también hacemos un uso exagerado del victimismo no deja otra vez me ha pasado qué mala suerte tengo bueno tú para que pasó

Voz 5 07:03 que no siempre contribuimos nosotros en en primera persona

Voz 3 07:07 Nos has contado antes que algunas emociones llevan a tener comportamientos como lo que decíamos no como la de comer picotear cómo funciona todo esto

Voz 5 07:14 bueno porque el origen de las emociones es que nos ayudan a organizarnos ya adaptarnos a una situación entonces lo que suelen hacer es facilitan la comunicación de de los estados afectivos sabe cómo nos sentimos regula la manera en la que los otros no responden pues depende de nuestra expresión facial lo corporal facilitan las interacciones sociales esto es hay veces que las personas que son más positivas pues es más fácil que se relacionan con los demás y son más felices hay a veces una sonrisa muchas veces no sabemos si es educacional lo social emocional pero ayuda a veces a quitar tensiones no me da todo lo que nos reímos nosotras menos mal

Voz 3 07:57 gracias Raquel por haber venido a contarnos todo esto muchísimas horas la próxima vez que tengamos una emoción intentaremos gestionarla bien de verdad

Voz 5 08:06 es un mundo apasionante no sería mucho mejor si nos prestara vamos un poco más de emoción