Sucedió una Noche (26/11/2017)

Voz 5 00:51 qué tal bienvenidos a sucedió una noche Anca La semilla del diablo el director Ernst Lubitsch hoy tenemos en el programa verdaderos clásica clásicos el de definía actual como por ejemplo vamos a charlar del cine de su vida con el director Carlos Marqués Marte que este viernes ha estrenado su nueva película tierra firme haremos nuestro joven las películas un poco de música de cine y empezamos ya mismo con la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana todo listo adelante con Sucedió una noche

Voz 7 01:29 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrevista

Voz 8 01:35 su montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0544 01:48 jueves a las diez de la noche TCM emite Beautiful girls una de las comedias generacionales más deliciosas de los años noventa

Voz 10 02:01 la Gucci ha hecho muy bien me alegro

Voz 11 02:05 qué tal el regreso acaba de bajar del autobús vuelve al pueblo de su infancia para reencontrarse con sus viejos amigos estupendos Revuelta sigue más o menos como siempre el en cambio sí ha cambiado trabaja como pianista en un local de Nueva York no sabe si comprometerse o no con su chica

Voz 10 02:25 por qué lo preguntas te digo inquietos pues si no me equivoco voy de las lágrimas y la asistenta cuanto más fácil depresivo y Manuel colgado quiere tomar algún tipo de decisión sobre la vida osea una decisión vital

Voz 11 02:38 Viti Punjab al es una comedia sobre chicos solo chicos en la treintena alos que la perspectiva de hacerse mayores y de asumir responsabilidades les aterra

Voz 7 02:47 a mí me queda tiene Jean oye Willy no empiece esa lo que si quiere me por quiere tener hijos y que yo también quiero tener hijos pero por qué tanta prisa eh te hace que acaba de tener un niño y quiere cuarenta y cinco puntos

Voz 11 03:01 a Michael rapapolvo todavía tiene su habitación empapelada con posters de chicas

Voz 7 03:05 necesitamos modelos modelos a qué te refieres modernos y modelos son guapísimas ricas viajan así que no hay que pasar mucho tiempo con ellas no es que se las follón se lo son también próxima obviamente a dos metros seis

Voz 11 03:17 Matt Dillon era el guaperas del instituto y como no se resigna a dejar de ser el gallo del corral se debate entre su novia formal y su novia de entonces ahora ya una mujer casada

Voz 10 03:27 qué debo hacer qué es decir como Delhi garantice Tizi resulta que los mejores años de tu vida fueron los del instituto cuando eres el rey del mambo el gran ver a a tu chica tú quieres que vuelva todo eso y yo no puedo darte cómo puedo competir con un estilo de vida que es total y absolutamente imposible que vuelvas a tener

Voz 11 03:43 de Timothy Jato en El pianista cree que ha llegado el momento de terminar con su vida bohemia

Voz 12 03:49 ahora porque porque si coge su trabajo de ventas no tendrás tiempo para tocar el piano no escuchan no tengo trabajo como Yuri debo empezar a pensar en el futuro sería el peor vendedor de todos los tiempos colega

Voz 11 04:00 película desfilan otros actores como Mira Sorvino David Arquette Rosie O'Donnell o esta chica

Voz 13 04:08 de tanque

Voz 11 04:10 como afirman acaba de entrar en el bar de los amigotes Icomos reaccionan estos o es cómo reaccionaría cualquier amigotes cuando una mujer como afirman entra en su bar

Voz 7 04:19 creéis unos chupitos chupitos

Voz 14 04:24 licor de manzana licor a las chicas les gusta el melocotón Luis

Voz 13 04:29 es que es que es que es que

Voz 16 04:36 el director de refugiados es sobrino de Jonathan Demme y que desgraciadamente falleció en dos mil dos con tan sólo treinta y ocho años

Voz 14 04:44 por Dios

Voz 17 04:45 es una de las cosas que me interesa es el tema de la edad

Voz 18 04:50 qué pasa cuando cumples veinte treinta cuarenta cuando cambias de década y lo que pasa cuando cumples los treinta es que compruebas que no te has convertido en aquello que soñaba a los veinte fuera lo que fuera me interesa cómo reacciona la gente ante esto

Voz 11 05:03 la película Se ríe con mucha ternura de los estúpidos e inmaduros que podemos llegar a ser los hombres sobre todo en relación a ellas que parecen tener las cosas mucho más claras

Voz 10 05:12 vas a tener que romper por tener que

Voz 19 05:15 ver ahora cómo superarlo esa va a ser la parte más dura no se al principio tras la ruptura tendrás la visión de ti misma sola con cincuenta y siete cincuenta y ocho años dando vueltas por la casa con la cabeza llena de rublos tan pese a ser una bibliotecaria que se calienta una lata de sopa para cenar preocupada por las telarañas que se están formando en su vagina pero la visión se desvanece ya ahí quería llegar logrará superarlo

Voz 11 05:38 en la película hay además una curiosa historia de amor de amor platónico eso sí entre Timothy Hutton y su vecina cita una encantadora e inteligente niña de trece años digamos

Voz 11 06:05 pues esa niña de trece años es Natalie Portman en la que era su tercera película donde dejaba claro la estrella en la que se iba a convertir

Voz 10 06:14 se puede llegar al metro ochenta y estaré muy buena

Voz 11 06:19 en definitiva se trata de una comedia coral triste y divertida a la vez sobre los sueños que se han desvanecido con el tiempo la realidad que se impone una película en la que el espectador se reconoce en los personajes las chicas verán la paja en el ojo ajeno y los chicos veremos la viga en el propio

Voz 0544 06:40 sí porque vamos a ver quién no sé

Voz 11 06:42 juntado alguna vez con sus colegas de siempre después de unas cuantas cervezas no ha terminado cantando entregando más bien aquella vieja canción

Voz 18 06:55 el guión pero la incluir porque me parece que es algo que todos hemos hecho cantar juntos una canción que no recuerda a otra época además Sweet Caroline es lo suficientemente hortera y la verdad es que los actores la improvisaron de maravilla

Voz 0544 07:30 y ahora los habituales ya sabéis lo que toca nuestro juego de adivinar películas con el que repasamos otros títulos que también se pueden ver la semana que viene en TCM ahí va el primero

Voz 23 07:40 seguirá la pista IT cogerá Pat Garret tienen más temple que la mayoría no hace mucho tiempo la ley era yo trabajaba para así son eran digo patearon forajidos la ley es una cosa curiosa

Voz 25 08:11 no

Voz 17 08:29 me gustaría presentarle al conde alma así que tal en Jeffrey me enseñó su monografías sobre el desierto en ese impresionante gracias tenías dando a conocer al que escribió un ensayo con tan pocos afectivos bueno una cosa es una cosa es indiferente lo que se le añada detrás

Voz 26 08:43 Ana Laguna ha

Voz 27 08:46 ahora lo ha hecho

Voz 28 08:53 Unión

Voz 27 08:56 me tiro a no he estado en mí a mi edad

Voz 17 09:24 trabajar aquí es como pedir el plan gusta tenerlos cerca

Voz 17 09:36 tu cara me dice ahí a dar de comer

Voz 32 10:22 vamos a mirar por la ventana de la casa para ver si vemos aburra rally vamos Petit volcado por tengo miedo si tienes miedo vete a cada cada día te portas más como una chica está bien

Voz 0544 11:02 bueno yo creo que esta semana eran bastante asequibles recapitular es la primera era Pat Garrett The Kid de Sam Peckinpah sonaba el tema de la cantina de la banda sonora que compuso o Bob Dylan la segunda El paciente inglés y tras el diálogo escuchábamos la canción húngara que Ralf ains le ponían en el tocadiscos a Kristin Scott Thomas la tercera película era haz lo que debas Spike Lee con el pago de los Public Enemy que radio Rahim escuchaba constantemente en su radio casete para terminar los niños de Matar a un ruiseñor se preparaban para su incursión nocturna en la casa de burra y today is suena el tema central de la banda sonora que Elmer Bernstein compuso para esta película de Robert Mulligan

Voz 35 11:54 escribirá en ciclo prohibido curiosa Delfín el próximo mal

Voz 11 12:00 te se cumplen setenta y cinco años de la Premier de Casablanca celebrada en Nueva York el veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos está pasa con mucha agua bajo el hay pocas películas que representen también el cine clásico americano como Casablanca de hecho más que una película podemos considerarla un mito de la cultura popular en el siguiente reportaje os vamos a contar veinte cosas que quizá no sabía desde Casablanca

Voz 0544 12:29 uno todo el mundo conoce al Rik de Casablanca

Voz 13 12:34 bueno sí que es un hombre del cual yo me enamoré haría si fuéramos

Voz 0544 12:40 es el papel no estaba destinado en principio a Humphrey Bogart sino a Ronald Reagan algo que cuesta imaginar misterioso asilo Dívar Dick dos eso sí Reagan que era alto no hubiera tenido que rodar con alzas en los zapatos casi todas las escenas en las que Rick aparece con Isa ya que Bogart era considerablemente más bajito que Ingrid Bergman

Voz 36 13:00 esto nos ayudará a olvidar la ocupación perdón señor Reeve claras

Voz 0544 13:04 tres Lo mismo ocurre con el personaje del pianista

Voz 17 13:07 ahora no que toca el piano Sam

Voz 0544 13:11 sí uno de París con Rick originalmente Sam iba a ser una mujer incluso se pensó en Ella Fitzgerald para el papel pero al final pensaron que hacer del mejor amigo de Reed una chica podía complicar la historia emocionalmente además por entonces no se aceptaba que un hombre blanco tuviera como compañera de aventuras a una mujer de color

Voz 17 13:30 en este lo consulta todo puede pasar cuatro

Voz 0544 13:33 leí Wilson el actor que hizo de Sam era casi un desconocido había trabajado durante años en una compañía de actores negros de Dudley le venía porque se había especializado en papeles de irlandés que él interpretaba con la cara pintada de blanco por aquella época Wilson estaba en nómina de la Paramount Warner tuvo que alquilar sus servicios que que después la Paramount recibió quinientos dólares semanales de los cuales sólo ciento cincuenta fueron a parar a los bolsillos de Wilson cobraba menos que la mayoría de los técnicos de la película

Voz 36 14:03 Sam Ferrari tiene que trabaje esconderlo en el loro azul creo que estoy mejor aquí te pagará el doble que yo si prefiero gastarme lo que

Voz 0544 14:09 anoche cinco el guión se escribió al mismo tiempo que se rodaba la película nadie ni siquiera a los actores sabía que iba a pasar a continuación

Voz 36 14:17 pesar ahora

Voz 0544 14:19 los seis incluso la famosa frase final fue una improvisación de última hora

Voz 17 14:25 ambos se que Symantec

Voz 36 14:27 claro que se te ocurra mientras lo vas con tanta

Voz 0544 14:30 la frase se le ocurrió al productor minutos antes de rodar la escena se metió simplemente para que Bogart fuera el último en hablar sin embargo ha quedado como uno de los mejores finales de película que se hayan escrito jamás Luis

Voz 36 14:43 siento que este es el comienzo de una hermosa amistad

Voz 0544 14:46 siete en los años ochenta se hizo un experimento curioso se envió el guión de Casablanca con apenas algunos cambios a los especialistas en lectura de guiones de los grandes estudios de Hollywood

Voz 17 14:57 esto contarte una historia

Voz 0544 15:00 la mayoría no los reconoció hilos rechazaron con argumentos como que no tenía suficiente sexo o había demasiados Dial Cobos es decir o no habían oído hablar de Casablanca o no entendían nada de buenos guiones hoy vemos poco y entendemos todas las ocho los gemelos Epstein ganaron el Oscar por su guión de Casablanca son los únicos gemelos de toda la historia que han conseguido ganar la estatuilla de estos dos se cuentan muchas anécdotas como por ejemplo que gracias a su asombroso parecido físico los dos solían compartir a la misma mujer sin que éstas enterara incluso en la misma nota se después de que uno le hiciera el amor se levantaba de la cama con cualquier excusa y aparecía el otro para proseguir la sesión provocando gran asombro en La Dama por su increíble capacidad de recuperación nueve hay un error muy común entre la gente IS el de atribuir a Humphrey Bogart la frase toca la otra vez Sam en realidad esta frase no se dice nunca en la película La escena es así quiero escuchar

Voz 38 16:04 no lo es la tocas este para ella toca para mí bueno es que no la recuerdo y Ayala resistió yo también

Voz 0544 16:11 el error viene de la película de Woody Allen Sueños de un seductor que en inglés se titulaba así Plate Gaines Sam toca la otra vez same ocupen sus sitios

Voz 17 16:21 sigan divirtiéndose

Voz 13 16:22 la música diez además Sam no sabía tocarla

Voz 0544 16:26 y Wilson no tenía ni idea de tocar el piano lo suyo era la batería así que otro pianista tocaba mientras él simulaba mover las manos sobre el teclado algo que por cierto se nota bastante en la película aquí en el mundo es capaz el pasado once la canción el tiempo pasará estuvo a punto de ser sustituida por otra en el montaje final a Max Steiner el compositor de la banda sonora no le gustaba el tema compuso él mismo una canción para la escena el problema era que para sustituirla había que repetir algunas tomas con Ingrid Bergman y eso era imposible Miriam

Voz 17 17:00 es un alambre no sabía cortar

Voz 0544 17:03 el pelo muy corto para su personaje de Por quién doblan las campanas así que al final la canción se salvó cállate vete a casa quieres doce Casa Blanca está basada en una obra de teatro todo el mundo Barris hay del propio Rick también todo el mundo va a Riggs así se llamaba la obra que escribió el dramaturgo Murray Barnett que sin embargo no llegó a estrenarse la Warner compró ante sus derechos Julio de mil novecientos noventa y uno fue representada por primera vez en un teatro de Londres estuvo seis semanas en cartel no tuvo mucho éxito crece la dirección de la película se encargó a Michael Curtis uno de estos directores a los que llamaban artesanos de Hollywood y cuyo trabajo era siempre es sinónimo de eficacia que su nacionalidad era húngaro y se le conocía por tres cosas su mal genio su incapacidad para aprender a hablar inglés correctamente y lo mal que conducía nadie quería aparcar a su lado en el párking de la Warner porque siempre se daba golpes tengo tan mal catorce la película se rodó en plena Segunda Guerra Mundial mientras los aliados comenzaban a imponerse en la guerra en el norte de África preso nacido en parte como película de propaganda para animar a los espectadores y convencerles de que la guerra se podía ganar el mundo

Voz 17 18:26 nosotros no sé nada

Voz 0544 18:28 pero más allá de esa intención original lo que ha quedado al final es una gran historia de amor la de Rick que la idea amistad la del propio Rick con el capitán Renault o con Sam el pianista una historia

Voz 36 18:42 aunque conocida yo ya había oído muchas historias de mis tiempos y hasta con música de fondo la de un piano que tocaban abajo en el salón

Voz 0544 18:50 dice en el café de Rick se juega a las cartas y a la ruleta la partida continuadas juegos señoras y señores hagan sus apuestas quinientos años pero a lo único que juega Humphrey Bogart es al ajedrez juega sólo la partida que le vemos jugando en la película era una partida real que el actor estaba jugando por correspondencia en ese momento con un amigo de Nueva York lo que es cierto que

Voz 13 19:14 dieciséis regla presenta mayores tasas

Voz 7 19:17 pero hay el mayor es uno de los grandes artífices de la reputación del tercer ni usted vais a casos pero a los dos persona

Voz 0544 19:25 me entrené adaptar era lo que me Conrad Bate el actor que interpreta al mayores tras ser era alemán pero no tenía nada que ver con los nazis todo lo contrario había escapado de Alemania cuando las SS dictaron su sentencia de muerte del mismo modo otros actores que interpretan a militares alemanes en la película eran en realidad judíos que habían huido de Alemania

Voz 36 19:46 diez posa y yo hemos dejado de hablar alemán porque ahora nuestra América una juiciosa decisión

Voz 39 19:55 el diecisiete

Voz 0544 19:58 Canedo que venir precisamente Casablanca no se sabe si fue casual lo premeditado pero el mismo día en que se estrenó la película en Los Ángeles el veintitrés de enero de mil novecientos cuarenta y tres Roosevelt Stalin Churchill celebraron una histórica reunión para planear la invasión de Europa donde tuvo lugar la cumbre pues en Casablanca vino

Voz 36 20:18 Casablanca tomar las armas

Voz 0544 20:21 más las del desierto bueno

Voz 36 20:24 hermano dieciocho casas

Voz 0544 20:26 en ganó el Oscar a la mejor película en mil novecientos cuarenta y cuatro en la ceremonia en el momento de proclamar la como mejor película el productor Hal Wallis Jack Warner jefazos del estudio se levantaron de sus asientos al mismo tiempo para subir a recoger la estatuilla o Alice llegó antes ir recogió el premio Warner se quedó en el pasillo con un palmo de narices al día siguiente despidió al productor

Voz 36 20:50 así no se olvida

Voz 0544 20:51 diecinueve La historia de Enrique y Elsa no terminó con la película

Voz 17 20:56 pronto de Casablanca y nunca más volveremos a ver

Voz 0544 20:59 pues no de Casablanca se hicieron dos series televisivas y un serial radiofónico también se escribió el guión para hacer una secuela de la película volveremos esos pero la secuela tenía también nombre de ciudad africana en lugar al que van Bogart Renault Terras huir de Casablanca pero por diversos problemas no llegó a rodarse

Voz 7 21:17 hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville podría facilitarle un pasaje

Voz 0544 21:21 veinte Casablanca es la película que más veces se ha puesto en la televisión y en los cines de todo el planeta y así terminamos todo el mundo debe abandonar el local

Voz 7 21:30 al ser tierra este café hasta nuevo aviso salgan inmediatamente

Voz 37 21:34 sí

Voz 40 21:56 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida desde Casablanca toda vivida

Voz 0544 22:06 Agustín

Voz 5 22:09 una de las películas que se estrena este fin de semana es tierra firme dirigida por Carlos Marqués Marcet dictador que obtuvo el Goya al mejor realizador novel por su primera película mil kilómetros hemos hablado con este joven realizador catalán de cómo entiende su trabajo como cineasta

Voz 41 22:25 tiene que más le gusta

Voz 9 22:39 yo creo que hay tres tipos de directores no los que se enamorando del cine la infancia lo que da bultos no Spielberg quiera serían los primeros que son de niños

Voz 4 22:48 que sea un animal que no tenía como aquellos conejos que vimos una tal es el una tan

Voz 10 22:58 once del no

Voz 17 23:01 sería un adolescente que entras desde una relación

Voz 7 23:04 sí lo devuelvo no trae los recuerdos que es el horóscopo que el horóscopo es el futuro quiero conocer el futuro

Voz 17 23:11 también Geral tres linces

Voz 9 23:13 de adulto no como son tres maneras diferentes de mientras en el cine y supongo que también el mío fue la adolescencia no cuando José Montes que buscas familia que buscan referentes repente pues encontrar en el cine muchos directores que que me gustaban no sí que es cierto que hay películas que tan marca dado de alguna manera pero casi como en retrospectiva no recuerdo por ejemplo mucho unas imágenes que me que me cautivaron que Bing de pequeño en la televisión y que les recordaba mucho y no fue hasta muchos años después de adolescente que vino que era Ciudadano Kane Ciudadano el ciudadano que es su título ciudadano que iba que me me gusta mucho es que hace falta ser reivindicada

Voz 12 23:51 es todo era esos esos espacios no eso no he hecho

Voz 9 23:55 la mansión en la que vivía no sé porque quedó grabada esas imágenes en mi cabeza que que vive

Voz 20 24:08 sí

Voz 9 24:11 sobró mucho una vez que mi mi madre y mi hermana fue acogió la película videoclub Fila empezaron a ver cómo no te gustará porque porque son una película de gente hablando no irán dos chicos en Viena charlando que saliendo un tren

Voz 38 24:27 te propongo lo siguiente que que el si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos explorar Viena

Voz 9 24:34 antes que amanezca se giraron no negro en su momento de nadie me lo está haciendo mayor no así con doce trece años le gusta la película

Voz 12 24:43 si no que no los volveremos a ver nunca se lo pensaba hacer otro viaje

Voz 17 24:49 yo tampoco porque yo vivo en París y Turín les de EEUU días los aviones no tampoco me asusté tanta podría hacer

Voz 9 24:58 puede Air fue desde el principio de mis directores favoritos ni mucho menos no fue como una lo fue hasta que salió antes que amanezca y a recuperar un poco y de ahí los redescubrir muchas película siento que entre nosotros hay algo química no dudó que el realmente me enamoré cuando empecé a hacerlo cuando cuando hice un primer corto dije esto me encanta Hay pero ya conducía un poco más mayor así dieciocho años oí

Voz 42 25:24 se me enganché me enganché

Voz 9 25:26 ahí yo mucho también pasan mucho tiempo viendo no de de rata de filmotecas supongo

Voz 14 25:32 y eh

Voz 6 25:44 sigo revisitar

Voz 9 25:45 no muchos autores que en su momento no no conectaste y de repente los redescubre no ha pasado mucho con Renoir últimamente Chrome con empecé a hacer cine era como se más se convirtió en un cine está mundialmente estamos obviamente no las reglas de juego siempre una película que me que me ha fascinado pero tiene que no las entendía no te los que tanto Renoir y de repente hago ha hecho clic en mi cabeza es que lo ve de otra manera no la ligereza y la profundidad esta mezcla de conseguir entre las dos cosas que que me fascina ahí es pues te pones a ver todas las películas Renoir que son muchas no

Voz 36 26:18 es como si como si una nube espesa y caliente se diesen una cabeza de torturas entonces soy como un perro rabioso sin embargo yo no bebo ni una copita de anís con tomó alcohol me vuelvo loco creo que estoy parando la culpa de los otros

Voz 9 26:35 o por ejemplo estrenaron en Barcelona Fui como lo hicieron retrospectivas John Ford hoy es que no había visto todavía no pero como dos veces desgrana como qué maravilla Dios mío

Voz 43 26:49 por Ruben Ruben quitan si obús culpa

Voz 9 27:02 yo soy sincero me gusta mucho rodar

Voz 4 27:05 los una residencia que en Estados Unidos

Voz 9 27:14 hoy como director es Murano te llaman te llaman director pero en realidad tú hace su trabajo dos meses al año si al año cada cada dos meses cada cuatro años en tres años de trabajos este qué locura es ésta que tropas en ningún otro lugar

Voz 44 27:28 muy bien aquí con una armera así todo muy bien y que como es no sé creo pinganillo acusados haciendo que no lo conoces no vale mira que esta música se joder que cactus

Voz 9 27:46 Medio si tiene sentido que tenía de que lo que estaba pasando y me extrañaba que siga habiendo otras películas sobre el amor la distancia pero me extraña que ninguno se hubiera realmente centrado en algo tan básico como no mientan sí mismo en la Cámara de la pantalla porque eso también desde el cine como puede ser no hay pero sí que sabía que obviamente no que es como una epidemia que estaba pasando y que no sabía porque tenía la esperanza de que de que de que era una historia que hacía falta explicarlo de alguna manera

Voz 45 28:14 más de lo de esto muy claro eh pues a toda la verdad

Voz 9 28:32 hoy en día tal y como funciona el sistema de producción no puede sabe dirigiendo tus películas no la va a un ritmo que te gustaría porque todo tiene esos procesos largos tiene muchos tiempos de entre que financia vital antes pues sí sí que me gusta es hacer televisión que me divierte porque tiene cierta presión menos

Voz 17 28:49 lo haremos sonando que no son nuestra relación sin luz

Voz 9 29:00 no creo que se toda la vida haciendo este mismo tipo de películas pues porque me gustaría hecho no está ya hacer como cero fui hacer ochenta muchas veces no hay hacer esa historia treinta mil veces hasta que la percepción a la a la perfección máxima pero creo que tengamos paciencia para hacerlo y me interesan muchas cosas B para mí supongo que lo que más me gusta de este oficio es la curiosidad no yo lo que me ha llevado a hacer intentar trabajar de esto es que cada día aprendes cosas nuevas empresas nueve de que que ese impulso que que une tira hacer películas me llevará por otros lados quién sabe a lo mejor no son problemas haciendo películas vamos envejeciendo abrazando cada vez películas más yo no sé no no planificó probará estas tres y luego ya veremos

Voz 46 29:54 sí

Voz 5 30:35 suena date Brasil con la música de La tapadera una película de signo polaco en el año mil novecientos noventa y tres protagonizada por Tom Cruise hija Grace in compuso e interpretó la banda sonora exclusivamente con un piano con temas de jazz y blues tan magníficos como este que suena de fondo pero vamos ya con el primer reportaje de esta segunda parte de Sucedió una noche

Voz 0544 31:05 la próxima semana el día treinta de noviembre se cumplen setenta años del fallecimiento de Ernst Lubitsch uno de los grandes directores del Hollywood clásico

Voz 11 31:17 aquel día de mil novecientos cuarenta y siete la flor y nata de Hollywood se había reunido en un cementerio para llorar a uno de los mejores directores que el cine había conocido hasta entonces cuando terminaron los oficios Billy Wilder comentó que obró sólo a uno de los presentes con lo que el otro respondió

Voz 5 31:47 muy Beach había nacido en Berlín hijo de una rusa hay un conocido sastre

Voz 17 31:51 Cal yo también pertenecía a la pequeña burguesía padres querían que trabajase en nuestra hacienda pero yo preferí el zapping Lubitsch en cambio escogió entidad

Voz 11 32:01 con dieciséis años ya estaba sobre las tablas y poco después debutó en el cine en las pantallas alemanas alcanzó una enorme popularidad gracias a un personaje que aparecería en varias películas y que tenía ciertas resonancias familiares un sastre judío

Voz 5 32:15 yo llamado me ha visto la última película de luces fuera Molist a mi me gusta mucho más sus películas aumentó empezó a dirigir sus propias películas en unos años su popularidad en Alemania era tan grande como la de Charlotte o Buster Keaton convirtió en estrella la actriz Pola Negri y su fama saltó fronteras DYA recibió una llamada de Mary con la novia de América les reclamaba para que eligieran Home

Voz 49 32:40 a ver a esa chica cree que soy el hombre más importante de verso y naturalmente no quisiera decepciona

Voz 11 32:46 Ilich viajó a la meca del cine para rodar en mil novecientos veintitrés la película Rosita la cantante callejera pero su relación con la Pitt for no resultó fácil

Voz 10 32:57 yo soy director de las puertas

Voz 11 33:02 y es que en las comedias de Lubitsch las puertas son a veces tan importantes como los propios actores en muchas ocasiones las escenas transcurren a gran velocidad entre dos espacios dos habitaciones lo público y lo privado la historia pasa indistintamente de a otro

Voz 49 33:23 en un hábito roba Nadal vio a un nombre

Voz 11 33:28 otra característica de sus fines que muy pocas de sus películas transcurren en los Estados Unidos la mayoría suceden en Europa

Voz 49 33:35 no no no me encantaría ser muy aburrido pero cuando me digan que él se lo contará a la dama que también telefonear a la prensa que no me preocupa hablamos ya antes de que amanezca turcas Venecia los habrá mañana será él el gran calma

Voz 11 33:54 los billones perfectamente estructurados son también marca de fábrica y los diálogos de influencia teatral

Voz 13 33:59 también por supuesto el humor que la comedia que sus mejores películas buscaban siempre que el espectador se Riera

Voz 17 34:09 de cualquier del ridículo espectáculo que es la vida de que la gente sea tan seria de que se porte con tanta afectación y exageres su propia importa que si no sabe qué reírse ría ser usted

Voz 0544 34:28 la mezcla de todo ello daba como resultado

Voz 11 34:30 eso que se dio en llamar el toque Lubitsch es decir ese no sé qué que tenían todas sus películas

Voz 49 34:35 sí a tanta

Voz 11 34:38 durante años cineastas y críticos han intentado descubrir en qué consistía eso del toque Lubitsch el Ryder su discípulo más aventajado reconocía que no había

Voz 0544 34:48 manera de saber durante todos nosotros intentamos encontrar el secreto del toque Lubitsch jugando como un poco de suerte logramos otro método de película que brillaba momentáneamente como forma de lucha pero no

Voz 17 35:03 no sabe lo que es humorismo no tiene ni pizca de humor ni una risa todos los abriguen menos usted

Voz 5 35:15 mil novecientos treinta y nueve rodó una de sus películas más conocidas teles que la anunciaban son históricos esta risa que de fondo era la causa Garbo ríe decía la publicidad de menos

Voz 17 35:26 es la criatura más increíble que he visto y nos vamos Se repite usted

Voz 11 35:33 sí quisiera repetirlo pero antes de la fama de Lubitsch ya estaba sólidamente cimentada gracias a películas como La octava mujer de azul

Voz 50 35:41 en cuanto la bienes atienda Mehdi que ahí está la chica con la que Borja le parece precipitada ni un nombre en su oposición no puede perder el tiempo decisiones rápidas en eso se basa mi negocio ya es el secreto de mi éxito de texto los preámbulos flirtear es como la burocracia del matrimonio no lleva a ningún sitio o la que el propio Lubitsch consideraba como su mejor película un ladrón en la

Voz 49 36:02 pero lo barato al Caballero de las doscientos cincuenta y tres cinco siete y nueve me pasan a que las la cartera robara en las doscientos cincuenta y tres

Voz 13 36:13 inconsciente y cuando la sacó desde mi bolsillo metros

Voz 11 36:19 que todo ello convirtió a Lubitsch en uno de los directores más famosos y más respetados de los años treinta y principios de los cuarenta

Voz 51 36:27 devolverle el favor de algún modo los proyectos den una recomendación para Lubitsch

Voz 0544 36:31 a lo mejor puedo hacer en mil novecientos cuarenta y dos

Voz 11 36:34 dirigió otra de sus obras maestras

Voz 52 36:36 ni un gran por la venga mi carne cuanto antes comience su monólogo se ponen no

Voz 13 36:44 la escenario era ser o no ser por el que el que alguien se pueda dime París estoy perdiendo mirar pero que no buscaría a los que imputa

Voz 11 36:59 ser o no ser es una de las mejores comedias de la historia a la vez que una ácida crítica sobre el nazismo

Voz 53 37:04 esta es una comedia es feria un drama real desde ya estaba buenos días se ajustan y descubrió muy bonito es un documento sobre la Alemania nazi eso eso es lo que más lleva ver un campo de concentración que parece jóvenes sabe te pones

Voz 54 37:17 a mí me encanta creo que es un contraste tremendo piensa en la oscuridad yo grito y de repente las luces se encienden y el público me descubren con este Barbosa vestirá la crimen

Voz 5 37:37 todos los que conocieron a Lubitsch decían que era alguien excepcional tenía un gran sentido del humor y un gran y genio Tele serviría entre otras cosas para sortear las zancadillas de la Comisión de censura poseía también una gran memoria era capaz de recordar el nombre de hasta el último de los técnicos que trabajaba en una película suya eso sí tenía un vicio

Voz 17 38:00 es que a las personas que fuman y quieren escuchar les encantaría yo diría más convertirá a los fumadores en amantes de la música ya los amantes de la música en fumadores creo que es sensacional

Voz 5 38:09 tomaba apuros sin cesar y quizá fuera esa la causa de los seis infartos que sufrió a lo largo de su vida en mil novecientos cuarenta y siete la Academia de Hollywood le concedió un Oscar por toda su carrera

Voz 6 38:20 hace veinticinco años llegó a Hollywood un extranjero Moreno con un rostro más bien perverso un gran puro en la boca allí el par de ojos más alegre del mundo tenía una mentalidad de adulto hoy un alma de niño Il detestaba decir las cosas de la manera más obvia gracias a esas cualidades Diaw talento que es un don de Dios hizo avanzar la técnica de la comedia cinematográfica como nadie hasta entonces

Voz 55 38:44 señoras y señores les presento

Voz 6 38:47 sólo a los lobby

Voz 5 38:50 ha dicho que la estatuilla y al hacerlo sintió una punzada en el pecho empezó a encontrarse mal pero aún así atendió a los fotógrafos y periodistas

Voz 11 39:00 contado en la escalinata del Wayne Auditorium esperó a que una ambulancia viniera a recogerle

Voz 13 39:05 a lo mejor no se encontraba allí unos por tenía que ir a lo mejor le dio un ataque al corazón

Voz 5 39:09 eso era exactamente lo que le había pasado Lubitsch consiguió recuperarse pero ocho meses después un nuevo infarto acabó con su vida era el treinta de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete el mía cincuenta y cinco años

Voz 11 39:26 su prematura muerte dejó un gran hueco en el mundo de Hollywood muchos se preguntan cuántas obras maestras se quedaron sin ser firmadas por eso como decíamos al principio no es extraño que Billy Wilder Se lamentarnos digo les respondiera

Voz 10 39:46 se han acabado los películas

Voz 56 39:48 eh

Voz 38 41:10 John Legend cantaba este espiritual en la bandas

Voz 11 41:13 no era de doce años de esclavitud la película que ganó el Oscar al mejor filme en la ceremonia de dos mil cuatro llega el momento de nuestro colaborador más oscuro el detective cinematográfico Jack Bourbon que continúa viendo

Voz 38 41:26 por prescripción psiquiátrica las escenas más terroríficas de la historia del cine grupo presenta y que Santos

Voz 14 41:40 permite hace ese tipo de Penín

Voz 0544 41:55 hola qué tal amigos esta semana nos llegó la noticia Manson el famoso líder de la secta que asesinó entre otros a la actriz Sharon Tate había muerto sin llegar a salir de la cárcel recordé entonces la película con la que es el R zona indirectamente La semilla del diablo de Roman Polanski marido por entonces de Sharon Tate recordó también que a Manson le gustaba que le conocieran con el apelativo de el profeta de Satán

Voz 62 42:27 Satanás es su padre vencerá los poderosos y arribará sus fortalezas redimir al despreciaba lo tomará venganza por el torturado

Voz 0544 42:37 sí porque el demonio siempre ha estado presente en el cine pero no fue hasta finales de los años sesenta cuando empezó a desarrollarse un cine satánico de carácter baterista y fue la semilla del diablo la película que me recordó a Charlie Manson la que precisamente puso de moda lo demoníaco en el cine

Voz 16 43:09 no quiero que el espectador piense esto o aquello quiero simplemente que no estés seguro de nada así explicaba Polanski sus intenciones al hacer La semilla del diablo

Voz 11 43:19 se trata de una historia desata mismo está contada como si fuera un relato de suspense al estilo Cisco Un cuento de terror que transcurre dentro de un aire cotidiano los protagonistas son personas normales y corrientes como nosotros y el director mantiene hasta la misma secuencia final la duda de si lo que estamos viendo es real o solo fruto de la imaginación de la protagonista

Voz 49 43:39 es el reuniones con los cánticos las flautas los retos macho Sábato

Voz 63 43:43 no no te si se lo que vengáis utilicen sangre para sus ritos y la que tiene más poderes la de un niño recién nacido no sólo la sangre utilizas la carne también

Voz 50 43:53 el amor de Dios Polanski buscaba el terror

Voz 11 43:56 le ha de que el diablo camina entre nosotros en una ciudad como Nueva York con sus calles llenas de coches esos grandes edificios

Voz 17 44:03 sabéis que la edificio gran fortuna bastante mala a finales del siglo pasado es donde las hermanas friends llevaron a cabo sus experimentos dietéticos Cannes del celebraba sus reuniones Adrian marcado también vivió allí las hermanas tren serán dos auténticas damas victorianas que cocinaron ese comieron varios niños incluyendo una sobrina y Adrián marca todo practicaban cogería

Voz 11 44:26 ese edificio es al que se trasladan los protagonistas Mia Farrow John Cassavetes Polanski eligió como decorado los famosos apartamentos Dakota con su aire misterioso mezcla de Castillo Alemany mansión victoriana

Voz 17 44:39 ya hemos llegado a la sala de estar vean que la chimenea funciona

Voz 11 44:46 Boris Carlo obtenía un ático en el Dakota como sabéis allí murió asesinado John Lennon además el edificio tenía fama de lugar maldito

Voz 17 44:54 en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas se tiene el récord de acontecimientos desagradables en el cincuenta y nueve encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en papel de periódico

Voz 11 45:04 le abres A1 el apetito es un dato curioso que avala este carácter maldito del Dakota el índice de suicidios en el edificio es sorprendentemente alto

Voz 64 45:13 en la película también hay un suicidio vive con ustedes una joven llamada Teresa llenó fiel ciertos que ocurre ha sufrido algún accidente tengo que darles una mala noticia ha muerto se ha arrojado por la ventana

Voz 11 45:27 los vecinos de Mia Farrow John Cassavetes la pareja de ancianos amable y cordial pero que parece esconder algo

Voz 65 45:33 esto es para usted de parte de Roma niña para mí no es más que un pequeño obsequio de bienvenida no era necesario que es muy antiguo tiene más de trescientos años eso de color verde que hay dentro de raíz de Danis da buena suerte

Voz 5 45:46 la protagonista se queda embarazada pronto empieza a sospechar que algo raro ocurre en el edificio extraños cánticos que se escuchan tras las paredes sueños y visiones inquietantes Mia Farrow se siente cada vez más acosada por lo que ella cree una secta satánica algo trama han con el hijo que espera lo más terrible su propio marido podría estar de su parte

Voz 66 46:07 que hable mente izquierda una especie de trato con Guy ellos lo harían triunfar y él les prometió a nuestro hijo para utilizarlo en sus ritos

Voz 68 46:22 La semilla del diablo estaba basada en un beso

Voz 11 46:24 por qué haría aterrorizado a los lectores norteamericanos

Voz 7 46:27 no debe seguir leyendo esa clase de libros hoy no Nena entonces manos están temblando andará Melo

Voz 11 46:33 Mia Farrow tenía por entonces veintidós años y apenas tenía experiencia cinematográfica pero al verla tan etérea frágil Polanski no tuvo ninguna duda de que era perfecta para el papel

Voz 17 46:43 enhorabuena de de estar contenta

Voz 11 46:47 Polanski también pidió a la veterana Ruth Gordon que acabaría ganando el Oscar de actriz de reparto por su papel de vecina inquietante

Voz 17 46:54 no puede imaginárselo reconfortante que fue en aquellos momentos así que les doy las gracias y roman también

Voz 11 46:59 en cuanto al papel masculino el director quería a Robert esté externo

Voz 16 47:03 pudo aceptarlo Warren Beatty dijo también que no y el director se tuvo que conformar con John Cassavetes que venía de ser nominado al Oscar por su personaje de doce del patíbulo

Voz 17 47:13 estoy propuesto de un par de papeles pero no puedo creer que no lo consigan

Voz 5 47:17 pues yo si Polanski Cassavetes se llevaron fatal durante el rodaje el director no soportaba sus tics tipo Actor's Studio

Voz 66 47:25 ya sabes que todos los actores son un poco introvertido os estoy segura de que incluso Laurence Olivier en España no hay introvertido es su papel wifi caso B

Voz 16 47:34 veía la historia de una manera completamente distinta a la del director

Voz 0544 47:38 sólo tiene que tratar de sobrevivir con roman o acaba por sucumbir está tan obsesionado por las cosas sangrientas y espantosas que se comporta como un niño en una confitería

Voz 5 47:52 el verdadero drama entre bastidores López

Voz 11 47:55 la Gonzalo Mia Farrow y su marido Frank Sinatra sin atrás se oponía a que ella participara en la película no quería su mujer cita lejos de él decía que el papel no le iba prefería incluirla en el reparto del detective la película que iba a protagonizar él con la mía no le hacía caso las peleas entre ambos eran constantes

Voz 17 48:14 yo estoy deshecho es un corte de vital sexo

Voz 5 48:17 no me digas que has pagado por eso a veces incluso la actriz llegaba al trabajo con las marcas de la pelea de la noche anterior en un momento dado Sinatra le exigió que abandonara el rodaje o en caso contrario rompería su matrimonio crees que estoy bromeando nuevo bromeaba Fran

Voz 11 48:34 sí y mandó a sus abogados al mismo plató de rodaje con los papeles del divorcio a pesar de todo la actriz no alteró nada su compostura no causó ningún retraso en la afinación

Voz 17 48:44 voy a contar una medalla de oro vas a ganar todas poco

Voz 11 48:46 los admiraban su profesionalidad no sólo por el asunto Sinatra también por detalles como esa escena en la que se come un trozo de carne cruda a pesar de ser vegetariana entrega en varias secuencias con toques sacrílego siendo como era una joven de colegio de monjas

Voz 11 49:09 su compromiso con la película queda patente sobre todo en una escena en la que Rose Mary cruza en estado hipnótico la Quinta Avenida llena de tráfico

Voz 5 49:22 no organizó el tráfico porque resultaba muy caro la cruzó sin mirar entre coches de verdad eso sí los técnicos no quisieron jugarse

Voz 11 49:31 y fue el propio director el que tuvo que manejar la cámara caminando entre el tráfico junto a mí

Voz 70 49:39 en las noticias del rodaje todo el día la prensa el tema diabólico como telón de fondo la expectación por la película era enorme para la promoción las calles se llenaron de carteles que rezaban rogaba

Voz 0544 49:52 Dios por el bebé de Rose Mary el ex

Voz 11 49:54 Tito fue tremendo llevó grandes colas a los cines y La semilla del diablo Se convirtió al momento en un clásico del terror o que también hubo algunas críticas a la Iglesia católica no les sentó nada bien ciertas burlas que se hacían de sus dogmas y las referencias a la visita del Papa Pablo VI a los Estados Unidos

Voz 17 50:11 bueno pero a mí nadie me obliga a respetarle porque él quiere presentarse así un buen punto de vista cuando pienso en lo que se gasta en estas exhibiciones

Voz 11 50:19 aquí también debió disgustar a los satánicos porque Polanski empezó a recibir anónimos amenazantes

Voz 71 50:24 sólo estamos aquí para incluir un tan Penti hablo lo los órdenes de Satán

Voz 11 50:32 lo que molestaba a unos y otros era la falta de respeto tanto a Dios como Satán ambos se mezclaban en una escena inolvidable

Voz 5 50:40 el sueño de Russ Meyer Un sueño provocado por sus vecinos

Voz 17 50:43 a que no esperabas esta sorpresa Madame meció tendrán hoy un postre especial desde me ha dicho que

Voz 14 50:50 Mini un ratón de chocolate

Voz 11 50:53 el menú se empieza a hacer efecto que rossoneri se marea

Voz 17 50:56 lo que es es dormir dormir toda la noche vimos quitar indio ya lo haremos mañana hay tiempo de sobra

Voz 11 51:09 ella está echada sobre la cama hay su marido empieza a prepararla

Voz 17 51:12 quien me para que comer más más a gusto ellos Illes tuvimos algo justo

Voz 5 51:20 los Mary y sueña que está desnuda en un barco con gente muy extraños bajan las escaleras y se encuentra en una habitación con una cama esperando se tenga en ella y de repente hombres y mujeres desnudos se le acercan

Voz 17 51:35 ponerse el ratón no puede verme hoy está como guarda cantar

Voz 16 51:45 es decir no es el único vestido

Voz 5 51:46 con una túnica negra lleva una vara en mano con la punta impregnada sangre ella empieza a escribir en el cuerpo desnudo de la mujer

Voz 4 51:56 es el caso de convulsión

Voz 17 52:01 supongo que

Voz 11 52:02 su marido se acerca cuando se coloca sobre ellas su cara se transforma

Voz 5 52:05 a sus ojos se vuelven rojos las manos que acarician la mujer son ahora manos con escamas lluvias largas que la araña privadas sin poder moverse bajo el peso de la bestia ve como se acerca la figura de un Papa que ofrece Swann

Voz 11 52:20 yo para que lo ves ya me limado las uñas me riñas

Voz 17 52:23 esto es lo de anoche dedicada al niño mientras estaba desmaya sí cariño fue como una sensación necrofilia soy y que hay quién está

Voz 4 52:34 se al niño mal

Voz 5 52:38 la Sevilla está plantada sólo hay que esperar nueve meses para que dé su fruto

Voz 0544 52:46 en los años sesenta los grupos satánicos estaban de moda y la película no les gustó ni un pelo hay quién dice que la supuesta maldición de La semilla del diablo surgió de ahí como os contaba al principio Sharon Tate la esposa de Polanski sería asesinada un año después por la familia Manson John Cassavetes empezó a mostrar tras el rodaje los síntomas de la hepatitis infecciosa que le mataría antes de cumplir los sesenta John Lennon fue asesinado a las puertas del edificio Dakota FEIL supersticiones y leyendas en torno a una película imprescindible la película que trajo lo demoníaco al cine de ETA

Voz 14 53:26 error y ahora hermoso y saludable bebé

Voz 17 53:29 por eso haré

Voz 11 53:41 estamos a punto de terminar yo y nos vamos a despedir con un tema musical de una película de los años setenta de Warriors son los amos de la noche dirigida por Walter Hill la película de pandillas de Nueva York a la que puso música el compositor Barry de Basso ahora os dejamos con entre tiempos el programa de nuestra

Voz 5 54:00 bañera Ana Marta hundido a todos y hasta la semana que viene

Voz 73 56:22 ahora