El plan del 'carnicero de Bosnia'

Voz 2 00:10 no habrá acosté buenas noches han quedado no ha dicho soy el general Ratko mala no sé que os ha encontrado muchas cosas sobre mí hubiese actuado en su Whats estoy aquí para deciros que no tenéis que preocuparse

Voz 3 00:32 juntas de Asamoah de suplicaba por nuestros hijos por mi hijo Él me dijo No llores seguirán vivos sólo los interrogará hemos y veremos si hay delincuentes entre ellos que delincuentes me pregunté de qué está hablando son todo niños él le estaba dando caramelos ante las cámaras pero cuando las cámaras se fueron empezamos a buscar esos niños en fosas comunes esos niños fueron eliminados ADIC sólo quería mostrar ante las cámaras ante el mundo que él era un héroe un hombre valiente y bueno

Voz 4 01:09 pero sucedió todo lo contrario

Voz 1667 01:18 es lo que ocurrió fue el mayor exterminio en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial ocho mil víctimas todos hombres todos musulmanes fue en julio de mil novecientos noventa y cinco ya ha sido esta semana a más de dos décadas después cuando el Tribunal para la antigua Yugoslavia ha dictado sentencia cadena perpetua

Voz 3 01:43 suele decirse que justicia demorada es justicia delegada podríamos decir que la Justicia ha sido negada porque me ha dicho debería haber sido juzgado hace diecisiete años cuando aún era arrogante y cuando creía poder controlar todo la muerte y la vida quién va a vivir

Voz 6 02:04 hecho estos lares externa Comelade maestro hablar hecho esto es la reacción del mayor asesino en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial justo antes de que lean la sentencia vi vi huy huy echar un hecho vivimos fondo otro

Voz 1667 02:29 la dicha es el que escuchan de fondo y al final le tuvieron que sacar de la de la sala antes de la lectura de la sentencia a veinticuatro años después el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia cierra sus trabajos con una sentencia de cadena perpetua para el general serbobosnio que que aún mandó el sitio a Sarajevo o el exterminio en dicha

Voz 1880 02:49 a echar yo me encontré con Ratko Mladic en tocar y les suplicó que dejara a mi hijo irse él me prometió que liberaría a mi hijo que estaba enfermo pero me mintió mintió como oficial como general somos testigos de aquello que han sobrevivido y ahora queremos saber qué pasará en La Haya que pasará en el juicio

Voz 1667 03:14 la memoria de lo que pasó allí es de las mujeres porque los ocho en las ocho mil víctimas de Sevres dicha fueron hombres fueron hombres musulmanes José María Aranaz ex director de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuvo en Bosnia durante el conflicto buenas noches José María hola buenas noches cuál era el proyecto de Ratko Mladic el el objetivo de un plan tan perverso

Voz 7 03:37 Roig como la Beats formaba parte de una arquitectura no nacionalista que aquí lo que buscaba era la creación de un Estado de la de la consolidación del Estado de la gran servía que que juntar a a servía como hemos estados étnicamente puros y limpios de otras de otras nacionalidades todo esto en un contexto tan complejo como el de la ex Yugoslavia donde los territorios estaban compuestos por un mosaico de culturas que equilibrio que hagan lo que había llevado a que a que a la formación de la de la república yugoslava él era él era el principal mando militar y el ejecutor directo de los programas así de limpieza étnica en la que el Ejército primero el ser el Ejército nacional yugoslavo y luego en Ejército de la República Serbia de Bosnia pues fueron no los únicos autores pedo Si por un tipo de crímenes los el Papa les aunque evidentemente no fueron los únicos desafortunadamente la limpieza étnica la llevaron a cabo las tres partes en el conflicto con diferentes niveles de responsabilidad

Voz 1667 04:57 exacto no el plan venía de de todo lo alto no de Slobodan Milosevic el ex presidente serbio que que murió sin recibir la sentencia de este tribunal

Voz 7 05:07 sí paradójicamente a pesar de haber sido arrestado murió antes de que de que considera de que cumplía sentencia de que hubiera un veredicto y que por tanto se le juzgará por dos uno Los crímenes entre los que él fue uno de los arquitectos ideológicos en y en el caso bosnio en el complemento

Voz 8 05:28 donde sí que tiene una Adigsa

Voz 7 05:32 Radovan Karadzic Monchi lo creáis ni a la gente como la Plastic pero lo que lo que es realmente de lo que realmente aterrador aparte bueno primero pues eso es la magnitud de los de los de los crímenes es Avdalovic se han condenado con diez cargos muy serios durante genocidio hasta crímenes de guerra crímenes contra la humanidad anda exonerado de responsabilidad directa en los cargos de genocidio pero pero lo que es lo realmente aterrador es que hasta hace muy poco e incluso bastante hecho ha habido políticos serbobosnios que Kellen pues presentado como el héroe del pueblo de pueblo servir cuando es era un criminal que lo que tiene que hacer a enfrentarse a su responsabilidad con la justicia para con las víctimas y los supervivientes

Voz 0662 06:32 L como como en aquella

Voz 7 06:35 poco después se perpetúa una cultura de la impunidad para para este tipo de comportamientos como como un oficial profesional de un Ejército europeo de un país que políticamente relevante como la Yugoslavia se convertía todo en un criminal será quien en un asesino no el único hubo muchos de ellos con el aplauso Di L y el apoyo de buena parte de su población paradójico cómo cómo cómo vivió protegido hasta hasta su captura después de haber sido uno de los hombres más buscados Mi no contó con con Radovan Karadzic durante quince años casi un año

Voz 1667 07:20 tú desafiante que incluso mostró esta semana no ante el Tribunal no sin cierta cobardía porque eso de montar el número antes de de escuchar la sentencia que que tienen que que tienen para el tribunal que te ha juzgado no no yo creo que implica un poquito de cierta cobardía no para un hombre como él que aunque mantenía esa actitud desafiante ante el eh para que la juzgado en fin al final cuando tiene cuando llega la hora de la verdad lo que se fue fuera no hay no nos enfrentó cara a cara al Tribunal oye José María dicha en julio de del noventa y cinco es la mayor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial desde el exterminio nazi pero además de ese abren y chat donde más actual Beach

Voz 7 07:59 nada y todo el desde el principio en el conflicto de los Balcanes tuvo un puesto militar de responsabilidad de tuvo responsabilidad directa en venga con un montón de acciones de dudosa valor militar pero desde luego condenables desde el punto de vista de derechos humanos estaba al principio de la guerra estuvo destinado en Prístina inyectarme una parte de la represión de los albano kosovares donde ejerce la policía ha controlada por el aparato serbios incluir como luego se luego estuvo metido en la guerra de acrobacia al principio intentando parar la expansión del no sé no lo mismo con croata con al principio con con con el con el ejército yugoslavo que luego empezó a actuar en connivencia con las milicias serbo croatas de allí ya estuvo implicado en el piso

Voz 8 08:58 lo que llevó en el

Voz 7 09:01 en en el noventa y uno un pequeño pueblo que era uno de comunicaciones la costaba mata lo bombardearon de manera salvaje después de una primera y no se transfieren a ahora subrayado al principio de la Guerra de la guerra de Bosnia donde a India se se destapa como como criminales se sin ningún tipo de Morante ficticios es el que dirige el el ego y en donde todavía las imágenes de francotiradores contra la población civil en uso de morteros en todas pobladas las matanzas selectivas de croatas y musulmanes eh

Voz 0662 09:52 y luego tiene cuando

Voz 7 09:54 pensé en el escenario principal director militar de las operaciones durante toda la guerra de Bosnia en el año treinta y cuatro y en el noventa y cinco cuando después de un montón de iniciativas fallidas de la comunidad internacional la OTAN decide que era bombardeos selectivos él está implicado en la utilización de personal de la ONU como escudos humanos a los que al ex esposa bastante puestos de observación puntos de comunicación para editados en Irak el episodio el episodio más conocido es en el de las operaciones militares en la zona protegida por la ONU en en clave de dicha donde se emplaza a la población civil ir donde se se extrae a ocho mil varones adolescentes que de los que todavía se siguen desenterrando nuevos en los bosques por orden o proponen suya como he y un poco con lo que comentabas antes de esa actitud desafiante y chulesca arrogancia con la que con la que lo con la que con la que se hizo en la que se hizo bastante famoso pues bueno dando chocolatinas a los niños musulmanes mientras con el otro lado mataba a sus papeles a sus hermanos los insultos que ha proferido contra contra las víctimas contra los jueces contra todo el proceso bastante bastante significativo ir bastante revelador de la personalidad de que la personalidad del individuo

Voz 1667 11:36 desde luego José María tú mismo lo decías antes bosnios croatas serbios vivieron en paz durante años bajo la República de Yugoslavia cómo se vivió el estallido de la guerra que viste tú

Voz 7 11:48 yo llegué en yo llegué ayer del noventa y tres cuando cuando la guerra ya no sabía separado bastante es verdad que hay mucha gente suelto macedonios mixtos que andaban las generaciones la verdad es que debido la prosperidad económica ha de desarrollo quería que Yugoslavia qué tipo de de rencor había había bastante comunicación entre los diferentes grupos pero eran poblaciones que ya estaban el estaban hechas donde donde había desplaza bien tuvo brutal de los trasvases de población hacia los núcleos consolidados autor todos los croatas tienen sitio todos los todos los musulmanes no que todos los serbios en en otro edil ese tipo de concentraciones también lo que creías que han hecho los enormes de gente del campo que que que acababa en ambientes culturales que desmontando completamente la arquitectura social de de de de la ciudad el país con mucha con mucho rencor es porque había había también hemos los unos crímenes estaban llevando a cabo a los estaban ejecutando un paralelo con muchas que trabajando en ayuda humanitaria estamos en contacto con las familias de las víctimas directas del conflicto familiares o amigos enviaría combates o que no había logrado salir sitios había muchas llegadas haga había mucho rencores Ny y luego lo que lo que ha sido realmente dramático es que no ha habido un proceso el proceso de Justicia ha muy lento el proceso de reconciliación no ha terminado de completar ese ir al contrario todo ahora es una zona es un pueblo que tiene unas árabe económica donde de los partidos nacionalistas siguen floreciendo donde los discursos étnicos nacionalistas xenófobos siguen estando o sentidos donde paradójicamente también sea muestras de solidaridad entre de ente Estados que en estaban en guerra hasta hace muy poco e incluso gestos de reconciliación pues por ejemplo el presidente de Serbia acercándose a Croacia hay viendo no perdona gestos reflexiona y soldados del Ejército serbio hacia

Voz 0662 14:30 pero ver ida largas hay

Voz 9 14:33 bueno pues va a tardar

Voz 7 14:35 mucho mucho tiempo en cicatrizar lo escuchábamos

Voz 1667 14:40 comienza el programa bosnios lamentar como está como esta sentencia llegaba tarde esperemos que sea sea un primer paso José María Aranaz muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 10 14:55 muchas gracias a vosotros

Voz 4 15:14 bueno hemos comprobado cómo era Bosnia hace

Voz 1667 15:17 más de veinte años vamos a comprobar cómo está hoy con el enviado especial del diario El País Juan Diego Quesada buenas noches

Voz 0662 15:24 qué tal cómo estar buenas noches cómo se ha recibido

Voz 1667 15:27 condena a Ratko Mladic en dicha

Voz 0662 15:30 bueno el pueblo está dividido la población es un cincuenta por ciento observa cuenta por ciento Wozniacki entonces básicamente a los bosnios con bastante indiferencia no ha habido muestras públicas de ningún tipo más bien la dicho para para ellos es un es un héroe pero saben que que cualquier muestra pública de hecho en ese sentido les valdría muchas críticas el a los musulmanes que fueron los que sufrieron el genocidio en este caso ya genocidio oficialmente según el Tribunal de la de La Haya pues es difícil de de de explicar osea si creen que que que es bueno porque por fin se dice cien por cien que son genocidio el hombre que lo perpetró va a pasar el resto de sus días en la cárcel pero AMPAs ha pasado tanto tiempo eh las cosas no han ido a mejor en Bosnia entonces yo creo que es una es un poco agridulce osea Sí Se a este señor que cometió la la barbarie pero no no ha mejorado y la vida de los que los bosnios en realidad no no no hay un futuro prometedor si hacerlo

Voz 1667 16:58 han pasado ya más de veinte años exactamente o sea hablen en Seven y Chad de lo que ocurrió de la matanza

Voz 0662 17:04 sí sí es un tema que que se habla todos los días básicamente hay bares sólo para Bosnia culpar es sólo para ser vídeos novio que entre ellos ayudar conflicto viario pero viven al margen de una una sociedad de de de otra sala son como en un pequeño pueblo pero totalmente ajeno di di que espaldas

Voz 12 17:37 la parte bosnia K

Voz 0662 17:41 para ellos es fundamental que se reconozca el genocidio piden con esta tragedia viaria hay un gran mausoleo cerca de Srebrenica es con se cometió parte de de la de la masacre de los bosnios quién lo perdonó los serbios tienden los serbo bosnios sentirme bien a minimizarla hecho hay un alcalde ahora ha sido el primer alcalde

Voz 12 18:07 he de origen serbio que que están al frente de que sobremesa

Voz 0662 18:14 que muchísimo tiempo o por lo menos desde la guerra se seguro pero se retrotrae mucho antes porque antes los musulmanes era más mayoría pues incluso él niega que se trate de un genocidio está alcalde que el que representa todas las ante el pueblo mía ya que que sea ese número más de ocho mil asesinados cree que está inflado si es verdad ir públicamente a veces en redes sociales ha llegado a exaltar la dicha cara a criminales de guerra

Voz 1667 18:49 Justo lo que nos contaba José María Aranaz mucha gente todavía ensalzando a ensalzando aquello bueno tuviste Juan Diego la lectura de de esta sentencia con los miembros de la familia Halilovic que que sobrevivieron a la matanza te enteraste en su casa en su salón cómo lo han vivido ellos les reconforta de alguna manera esta cadena perpetua contra el carnicero de Bosnia

Voz 10 19:13 sí

Voz 0662 19:16 claro hay hay hay cierto alivio de de las de las víctimas en que todo el mundo vea que el culpable de este señor que no se escape de la justicia yo creo que sí hay que sí reduce Siles reconforta a la vez hay otros implicados en en estos crímenes quizá de mando si inferiores que siguen trabajando hoy como policías que si en política y en Bosnia es es un es un hervidero por este tipo de cosas el pasado es una dimensión total de del presente pero sí a la pregunta qué hacer yo creo que respuesta que si Cyrus sirve para cerrar este capítulo poder mirar hacia hacia delante con esto con pocos dado aunque es verdad ellos por así decirlo perdieron a la mayoría que de la población masculina arrasó arrasaron con una generación completa de de hombres sobretodo en misal lo que hay son viudas somos chicos de veinticinco años todos esos perdieron a sus padres perdieron a surtir eso eso nunca va a volver entonces ellos creer creen que con esta con esta sentencia contra Mladic les devuelve algo de dignidad que que que que el mundo sepa que está barbarie se se cometió

Voz 1667 20:49 Juan Diego Quesada enviado especial del diario El País muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 0662 20:56 muchas gracias a voy a vosotros