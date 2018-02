"Se venden mujeres por 100$"

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 01:09 esto que van a escuchar es el sonido de una subasta de personas de una subasta de refugiados es un sonido

Voz 1667 01:15 con diente a un vídeo emitido recientemente por la CNN se grabó en Libia en las imágenes se puede ver a un grupo de hombres enfila ofrecidos a los compradores que van pujando por hacerse con ellos este turbio impactado a la opinión pública mundial han movilizado por ejemplo jugadores de fútbol en contra de esta práctica también a la gente en la calle este mismo domingo con una concentración aquí en Madrid frente a la embajada de Libia vamos a conocer algo más de esta realidad con la ayuda de Helena Maleno de Caminando Fronteras buenas noches Elena hola buenas Nicolás Castellano buenas noches qué tal Pablo buenas noches Elena esto que hemos visto es una realidad que todos conocíamos el tema del comercio con seres humanos el tema del comercio con con refugiados pero creo que es la primera vez que que es que es tan visible no que unas cámaras de televisión recogen el momento de una subasta de personas

Voz 8 02:09 hombre yo agradezco que la CNN ha difundió las imágenes pero en muchísimas imágenes anteriores que no han tenido esa discusión si las han tenido en África anteriormente porque había imágenes de bueno de él de torturas que se enviaban a las familias en el país de origen en había imágenes muy duras comprando personas que sobre todos enviaban a las familias en el país de origen para que pagaran secuestros volvieran a comprar a los traficantes de esclavos a estas personas ya Médicos Sin Fronteras explicaba porque no se tenía que volver a esas personas a Lidia o porque los acuerdos que estaban haciendo con la Unión Europea pues no tenían el impacto que los ha tenido un impacto negativo sobre las personas y sus derechos

Voz 1667 02:56 Nico de donde llega hasta estas personas

Voz 9 02:58 de que luego con las que se comercia en en Libia

Voz 1620 03:02 bueno Elena que ha pisado Libia que conoce muy bien el terreno sabe que que la realidad de las personas que en de países al sur del Sáhara ha ido cambiando pero en realidad la presencia de población subsahariana que ha trabajado en Libia durante mucho tiempo durante la época de Gadafi etc etcétera es tradicional por ejemplo en la economía de chat de Costa Marfil de Nigeria de muchos países dependía en buena medida de las remesas que esos trabajadores que estaban en una situación normal contratados en la construcción enviaban a sus países que cambio con la caída de Gadafi la inestabilidad etc etcétera Libia ahora mismo es un compendio de diferentes gobiernos que controlaba el país diferente bandas criminales y etnias que controlan el país y ahora mismo hay tal caos que llevamos escuchando a él y a la misma Elena Amnistía Internacional Médicos Sin Fronteras durante años decir ojo si está avisando a los trabajadores se les somete cuando no se les explota se les encierra etc etc entonces la gente que está llegando en los últimos tiempo también llamada sobre todo por esa ruta rápida digamos la más fácil que estaban los dos últimos años salida desde Libia Italia gente que llega sobre todo en Nigeria en la nacionalidad mayoritaria pero también hay mucha gente de Senegal de Gambia gente que antes venía por la ruta de los cayucos que la ruta de Marruecos que todavía hay algún la presencia de esas nacionalidades pero que en un momento dado vieron la puerta digamos más fácil a través de Libia pero podemos encontrar nacionalidad de todo tipo centroafricano gente de República Democrática del Congo se ir por otro lado gente que viene de Bangladesh alguno sirios etcétera etc pero los que están siendo víctimas de estas Clavijo acción son sobre todo aquellos que vienen de los países más vulnerables no también hay que añadir Mali Guinea Conakry pero la nacionalidad mayoritaria en el la ruta de tránsito o gente que iba en un principio a buscarse la vida Libia que se ha visto que la avisada sigue siendo la Nigeria

Voz 1667 04:52 Elena cuánto cuesta una persona cuanto se llega a pagar en una subasta así como la que hemos visto por una persona

Voz 8 04:59 pues depende de la de la de la del físico de la persona no sea es verdaderamente son subastas de de carne de cosas entonces pues se puede pagar quinientos dólares a pagar cien dólares por mujeres ese puede pagar ochocientos dólares pero además es que ya no sólo estamos hablando de pagar para tener esclavos sino de pagar cuerpos a nosotros nos decían familias que estaban muy preocupadas por que había personas que habían desaparecido que ellas no habían Paolo rescate que es estaban pagando hasta que a quince mil euros por todos los órganos de un cuerpo vivo a sacarte todos los órganos vivo costaba quince mil euros que costaba una persona cuando se vendían sus sus órganos al mercado negro a eso le unes las mujeres yo he visto horrorizada como hay muchas mujeres que han desarrollado un tipo de anorexia este tipo la anorexia la la violencia del sexo oral era tan terrible y es tan terrible que que la que que se te cierra no se te te cierra como la tráquea cuándo intentas comer y entonces vomita todo porque es ese acto reflejo que se ha producido es cerrarse para no ahogarse cuando están violando con sexo oral

Voz 1667 06:25 no hay Idi teniendo en cuenta esto nos lo lanzo a los dos que es la última parada de de un largo camino no que siguen estas personas tuvieron lo decir Nico de dónde viene ante Nigeria de Senegal de Gambia Libia bueno no el último pero sí es una

Voz 1620 06:39 de las más peligrosas que en todo el camino sea ha empeorado la situación libia lleva más de veinte años siendo lugar de tránsito de de migraciones de salida en esa ruta del Mediterráneo Central pero es verdad que la inestabilidad fruto de la guerra que ha vivido Libia que sigue viviendo el conflicto pues ha hecho que sea un campo abierto para las organizaciones mafiosas que se benefician de del tráfico de personas Elena siempre lo reivindica no así existe el tráfico de personas y existe la explotación esta persona y en el siglo XXI está su gastando como hemos visto en ese vídeo de la CNN agentes por cuatrocientos quinientos dólares es porque no hay otras rutas migratorias para venir porque estamos sometiendo a un sufrimiento brutal en la carrera de obstáculos mortal a la gente hasta llegar al vivía con con la intención de cruzar a a Italia no la cuestión es que hace Europa qué has Europa seguir dándole dinero a eso diferente Gobierno de Libia pagar sumas millonarias para que por ejemplo ahora de de julio septiembre han llegado sólo veintiuno a mil personas en embarcaciones a Italia es la cifra más baja de los últimos cuatro años por qué porque Europa está dando mucho dinero a esos grupos para que déjale salidas embarcación se trata sólo de dar dinero para que desde la salida de las embarcaciones se trata de exigir que no se Mercader

Voz 10 07:53 con la gente como está siendo algo organizado

Voz 1620 07:55 tienes en Libia sala cuestión yo creo Elena

Voz 1667 07:58 a quién compra y quién está del otro lado

Voz 8 08:01 bueno quién compra desgraciadamente la industria la esclavitud yo digo que esto es una industria que no sólo recorre Libia tenemos esclavas en nuestro territorio no me en territorio europeo es clara la vuelta

Voz 1667 08:16 esquema efectivamente en cualquier local

Voz 8 08:18 claro exactamente entonces hay una industria que cada vez es mayor es la segunda industria criminal más poderosa del mundo después de la industria de armas ha conseguido la segunda posición desbancando a la a al tráfico de drogas criminales mueven el uno coma ocho por ciento del Producto Interior Bruto mundial y estas industrias criminales operan en los mismos paraísos fiscales que estamos viendo que opera pues personalizada desconocidas políticos ahí hay una mezcla de por donde circula ese dinero entonces desde desde el imán que te lleva a la mujer no que puede ser como una empresa no como un autónomo aquí que te vende pescado hasta la gran estructura comercial que está implementada en distintos países las redes más grandes como las redes nigerianas que necesitan de la res locales como redes y vías para llevar y traer a la gente todo forma parte de una industria ya hay claro en esa industria detrás hay un una demanda sea no sólo hay una oferta sino que hay una demanda hay gente que está que que está reconstruyendo Libia con estos esclavos hay gente que está pagando para tener órganos y hay gente que está Paco cuando para tener niñas en las calles de París o en los invernaderos de Almería para tener servicios sexuales diarios con niñas entonces eso es una industria hay una oferta y una demanda formamos parte desgraciadamente esa demanda somos responsables como decía Nico no sólo somos responsables con la demanda sino que esta industria la esclavitud se beneficia de la industria de la Guerra de la industria del control migratorio se retroalimenta de hecho nos contaban los familiares y gente que ha estado secuestrada que era los secuestros se producen dentro de los centros de internamiento los extranjeros que ha financiado la Unión Europea ya no tienen que buscar solares ya no tiene que buscar sótanos de casas destruidas en los propios centros es secuestran los propios centros de tortura de los propios centros financiados por los europeos se tiene a las personas mercancía

Voz 1667 10:25 tremendo a seis en complejos bueno Helena Maleno Nicolás Castellano muchísimas gracias por contextualizar Nos esas imágenes que veíamos esta semana