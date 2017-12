Pobreza, la solidaridad

Voz 1 00:00 sí

Voz 1108 00:52 hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva edición de tres en uno el programa de la Cadena SER que no intente arreglar agujeros bajo la lluvia pero sí aproximarnos a aquellos asuntos que nos preocupan y sobre los que tenemos más preguntas que respuestas hoy nos ocupamos de la pobreza que factores la genera por qué hay trabajadores pobres o países condenados a la pobreza crónica cuáles son los efectos de la globalización en el reparto de la riqueza planetaria porque si hay algo claro para los expertos que hemos consultado a la hora de elaborar este programa no habría pobreza sin riqueza una riqueza codicioso que representa un personaje que siempre llama a la puerta precisamente por Navidad se acuerdan de la versión del cuento de Dickens que el año pasado puso en antena la SER le refrescando la memoria

Voz 4 01:42 Scrooge no borró nunca el nombre de Marley del rótulo que había en la puerta de manera que la sociedad siguió llamándose Scrooge y Marley Sociedad Limitada los clientes que no estaban enterados de la situación unas veces llamaban a ex Cruise Cruise y otras veces le llamaban Marley peros Cruise respondía igualan los dos nombres en el fondo letra ellas en cuidado como le llamaran Cruz sólo no interesada una cosa él

Voz 1108 02:18 todos llevamos una especie de Mister Scrooge en nuestro interior y como él por puro egoísmo a veces pensamos en los demás en la segunda parte de este tres en uno hemos querido explorar los límites de la solidaridad y adentrarnos en el fenómeno de la filantropía que llevan a cabo multimillonarios como Mar saquen ver Carlos Slim o Amancio Ortega y para terminar hablaremos de propuestas para cambiar las cosas hablaremos de utopías realistas

Voz 6 02:54 no tanto

Voz 7 03:12 con más firme totalmente distinto al que te imaginas porque los pobres son en un ochenta y dos por ciento españoles no son extranjeras un setenta y uno por ciento de la población pobre tiene educación secundaria y quince por ciento tiene educación superior los pobres tienen trabajo porque un treinta y dos por ciento un tercio de la población pobre está trabajando ya

Voz 8 03:34 a qué se va a la gran mayoría

Voz 9 03:44 tiene sus necesidades materiales más básicas cubiertas en cualquier caso no nos podemos relajar porque hay menores todavía que no pueden permitirse una comida de carne pollo o pescado

Voz 5 03:56 al día

Voz 0010 04:11 no llegábamos no miramos a gente que de verdad pasa frío o

Voz 9 04:16 a se ducha todos los días porque es que

Voz 0010 04:19 sí esa es una de las todo Xunta estancia en todo empujó

Voz 1108 04:44 en la voz y la creatividad de Sílvia Pérez Cruz arropando testimonios recogidos en esta España de principios del siglo XXI que desgraciadamente tanto recuerda como el resto de Europa a la situación del siglo XIX que retrató Dickens en el cuento de Navidad

Voz 1108 05:05 en nuestro país las estadísticas asegura que casi trece millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza de ellas el treinta por ciento tienen un puesto de trabajo el quince ha cursado estudios superiores un fenómeno que no es exclusivo de España que no obstante ocupa el primer puesto de la Unión Europea en desigualdad el fenómeno de la globalización ha hecho disminuir la extrema pobreza en el mundo pero sólo en algunos países hemos hablado de todo esto con el periodista Joaquín Estefanía autor de libros como la economía del miedo también con Sebastián Mora Chema Vera responsables de Cáritas Oxfam

Voz 5 05:40 Intermón Icon la filósofa Adela Cortina que además ha acuñado el concepto de apuro fobia la fobia a los

Voz 16 05:48 pobres este es el resultado

Voz 0010 05:57 yo empecé a reflexionar sobre que efectivamente hay xenofobia desprecio y rechazo al extranjero hay también cristiano fobia islamofobia homofobia pero que había una tipo de rechazo que es transversal y es el rechazo a los que son pobres a los que parece que no pueden darnos nada muy interesante a cambio porque las gentes atendemos bien a aquellos que nos pueden aportar beneficios sean de la raza que sean del sexo que sean sin embargo a los que no pueden aportar unos beneficios pues los mal tratamos

Voz 18 06:35 Cortina catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de valenciano

Voz 0010 06:47 a los pobres he creído que sí que igual que hay una tendencia a la xenofobia irse dice que nuestro cerebro es xenófobo pues creo que también podemos decir que nuestro cerebro es aportó o porque por una parte estamos tenemos un interés en asegurar nuestra supervivencia y por otra parte tenemos un interés en rechazar todo aquello que nos molesta

Voz 20 07:12 la pobreza si lo tomamos desde el punto de vista de la ciencia social de lo científico e una medida económica de la renta toda aquella persona que están por debajo del sesenta por ciento de la renta mediana del país con lo cual un término puramente normal Kiko que cada año pues según la renta mediana del país pues se va elaborando pero la pobreza no es sólo lo que dice la ciencia social que es la pobreza sino que además de una medida económica que básica que fundamental es también una existencia de persona de familia de comunidad de que de alguna manera lo podemos definir muy fenómenos lógicamente aquellas personas y familia que no pueden vivir con un mínimo de dignidad aquella familia que no tienen la vida dada por supuesto sino que cada día tienen que salir tienen que encontrarse con la vida porque no la tienen dada

Voz 16 08:05 pues la falta de derechos a falta de oportunidades en el sentir que debes luchar mucho más por saliera por salir adelante por una por una vida digna es una es una privación es absolutamente misa

Voz 21 08:59 ningún cuadro macroeconómico del mundo aparecen conceptos como pobreza desigualdad felicidad etcétera etcétera que tendrían que incorporarse con la misma categoría o más que el producto interior bruto la inflación el déficit etcétera etcétera

Voz 16 09:16 esto creíamos creíamos que lo habíamos dicho

Voz 20 09:18 pues de dos guerras mundiales pero no ha sido así

Voz 18 09:22 Joaquín Estefanía periodista

Voz 19 09:23 escrito lo que sabemos hasta ahora es que la Gran Recesión

Voz 0958 09:29 me acabó hace acabó hace casi tres o cuatro años y se dio a los países están creciendo es curioso porque por primera vez desde hace mucho tiempo todas las regiones del mundo están creciendo España lleva

Voz 16 09:40 entiendo por encima del tres por ciento

Voz 0958 09:43 ya casi cuatro años y sin embargo la la salida a la crisis esta siendo está aumentando la dualidad que ya existía una debilidad estructural que había en España no en ese sentido es decir aspectos como la pobreza la desigualdad y la disminución de la protección social en la precarización estructural tienden a ser estructurales tienden a quedarse de tal manera que cuando pasen todos los efectos de lo que ha sucedido posiblemente probablemente va a quedar un porcentaje de dos dígitos es decir entre el diez por ciento y el veinte por ciento de la población que no se ha incorporado a ningún tipo de recuperación

Voz 20 10:23 debido a la precarización del mundo laboral pues hay personas trabajando que no tienen la vida dada por supuesto que no pueden llegar a fin de mes pero también ha sido muy importante la intensidad de la pobreza no sólo la extensión a capas que ante Nole llegaba sino que la personas que eran pobre han sufrido una mayor intensificación de la pobreza ha habido un empobrecimiento de la pobreza durante las

Voz 20 10:47 es decir que hay personas que llevan muchos años viviendo bajo la pobres

Voz 18 10:53 Sebastián Mora Secretario general

Voz 19 10:55 de Cáritas España ha sido siempre un país que en términos relativos picador de pobreza alto

Voz 20 11:02 pero un indicador de pobreza dinámico sin embargo aquí no hemos encontrado una crónica muy grande la pobreza en términos de la última época ha salido que es una etapa en términos de empleo y de pobreza positiva pero sin embargo no encontramos que hay más de un millón trescientos mil trabajadores que llevan más de dos años la decisión Bakr unificando ese estar bajo la pobreza y ese efecto económico tiene también efectos antropológicos psicológicos y en la familia

Voz 16 11:30 se puede achacar una una parte a los lamentos de de desequilibrio en el en el ámbito productivo y de cambios en en el comercio internacional pero hay algunos elementos que son comunes a todos los los países que hace que se mantenga esa pobreza extrema en aquellos países donde la tiene que hace que crezca la exclusión social y que en el fondo hace que la desigualdad este siendo mucho más alta y que acumulen mucho más aquellos que tenían una un sitio Ford

Voz 24 11:59 finalmente cuando todos sentimos

Voz 18 12:42 el tema verá director ejecutivo de Oxfam Intermón

Voz 16 12:47 con evasión pero también con la elusión qué es aquello que el sistema permite que las grandes fortunas y las grandes empresas las pymes tuyo no lo podemos hacer pero las grandes empresas y las grandes fortunas hagan ingeniería fiscal y coloquen en una parte muy importante de sus inversiones hacia otros países de la repatriación de los beneficios desde otros países en paraísos fiscales estamos hablando de que el impuesto de sociedades aquí en España unos aún a un país pero sí muy amplio general en otros países que hay un cincuenta por por ciento son veinte mil millones de euros al año año a año con esto se podrían financiar todos los recortes que ha habido en educación en salud juntos donde ha ido pues una parte muy significativa ha ido a esa posibilidad de Cuevas de los piratas modernos que son los paraísos fiscales y que algunos pueden acusar

Voz 20 13:45 evidentemente la globalización

Voz 25 13:47 lo que está poniendo encima de la mesa es que

Voz 20 13:50 y los procesos económico social y cultural le tiene mucho más impacto en las personas vulnerables de alguna forma con una expresión sencilla Si hace veinte años hablábamos de persona vulnerable hoy en día tenemos que hablar de una vulnerabilidad estructural lo que se hace débil el mismo sistema mundo el mismo sistema global donde acabamos intentando dar soluciones biográfica a los que realmente son problemas estructurales

Voz 0958 14:17 primero España entra en el capítulo de capitalismo de bienestar una década o dos después que el resto de los países europeos y bienestar y todas esas cosas que se habían creado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial aquí no entra hasta el año hasta los años ochenta cuando llegan los socialistas aquí universalizar ese pequeño estado de bienestar que teníamos no osea que nosotros vamos un poco a contrapié y segundo en estos momentos ya tenemos distancia suficiente para saber que este momento la globalización que hemos tenido no funciona si no se gobierna sino se establecen reglas del juego es decir unas reglas del juego que digan que sí te puedo pasar si están Barnes lo pensamos insiste rojo hay que detenerse sin hoy reglas de juego es la zorra en el gallinero que es el fuerte frente al y eso es lo que se está viendo ahora por eso hay este este movimiento en que que enlaza gente de extrema derecha gente de extrema izquierda

Voz 26 15:11 todo tipo de los perdedores de la globalización que es lo que

Voz 0958 15:14 está dando lugar a una crisis de representación política en el mundo

Voz 1108 15:16 pero no la globalización no se puede asociar a pobreza

Voz 0958 15:20 no la globalización en este tipo de globalización la globalización realmente existente si es decir pero ha habido otros momentos en donde la globalización no era enumera no significaba automáticamente pobreza no es más la globalidad es lo que ha hecho es cambiar eso que decíamos antes de que de la de tercer segundo y primer nunca lo que ha hecho es incorporar todos estos defectos a cada uno de los países

Voz 16 15:46 claro que hay que hay efectos económicos efectos por el comercio internacional por desplazamiento de la producción desde unos lugares hacia hacia otros hay efectos como el cambio climático que es bien un vaso un cierto vaso comunicante lo que lo que contaminamos hemos contaminado forma de tratamiento global finalmente en los país ses desarrollados está teniendo un efecto dramático fundamentalmente en países más vulnerables y con las poblaciones vulnerables y el cante también afecto de esa globalización con el nivel de consumo energético sin muy muy alto

Voz 16 16:27 dar internacional nada sospechoso de ser actora antisistema habla ya de la necesidad de de redistribución una vez que éste tiene un índice de desigualdad digamos medio prácticamente el noventa por ciento de los países estamos por encima

Voz 0958 16:43 de ese índice de esa índice bajó medio

Voz 16 16:47 lo lo que pasa es que el propio Fondo cuando hace sus recomendaciones políticas y cuando impulsa

Voz 22 16:52 pero además económico sigue manteniéndolo recortes fiscal

Voz 0958 17:23 estamos trabajando cuando gente que ha creído que estaba en la escalera social que con mayor con más o menos esfuerzo podía subirla ve como es escala social se detiene incluso va va hacia atrás su genera una desafección de tal manera que en estos momentos hay primero una desafección sobre el sistema económico porque los mercados son ineficientes y son opacos deshidrate de de mercados eficientes y opacos en el mercado de trabajo controla segundo hay una desafección sobre el sistema político porque el sistema político lo que tendría que hacer y lo legítimo elegir es arreglar esos fallos de los mercados como conclusión el sistema económico el capitalismo y el sistema político la democracia están en un nivel de desarrollo enorme

Voz 0010 18:09 la pobreza obviamente perjudica a la democracia porque desalienta a las gentes que piensan que para que van a participar si de todos modos va a dar lo mismo pero también por algo más bajo Kiko es porque una democracia se tiene que asentar sobre la dignidad de todos y el respeto a la dignidad de todos y cuando no se está intentando que todos puedan salir de la pobreza a llevar adelante su propia vida se está atentando contra su dignidad es lo más importante de nuestro mundo moderno el descubrimiento de la dignidad humana ignoto más serio que la dignidad quiere decir ayudar a que las gentes puedan salir adelante es no sólo corromper la democracia sino acabar con ella

Voz 20 18:55 no la democracia cuando hay mucha pobreza se deteriora pero también la democracia cuando vivimos en una abundancia una abundancia de algunos pocos también se deteriora y ABC la democracia no sólo se deteriora o no sólo el conflicto social viene pero un incremento de la pobreza sino también por un incremento de la riqueza por eso entendemos que tenemos que ir a Sociedade lo más igualitarias posible dentro de lo que siempre van a existir diferencias pero cuál es la diferencia aceptable y cuáles son las que se convierten en desigualdad de inaceptable y eso lo que tenemos que construir

Voz 16 19:39 finalmente es una cuestión quién tiene el poder y esto la hemos estamos viéndolo desde los niveles locales quién qué qué autoridad municipales es la que hay que peso tienen ese sector privado que puede ser positivo si actúa de una manera responsable justo

Voz 22 19:56 dada a los a los convenios internacionales

Voz 20 21:12 es evidente en todos los análisis de la pobreza por ejemplo el indicador de el sistema sanitario es clave de hecho en el último estudio fue esa veíamos cómo después de la variable desempleo la segunda variable era el tema salud

Voz 16 21:27 es una inversión en salud tiene una regla

Voz 20 21:29 acción directa con un decrecimiento de la pobres tenemos

Voz 0958 21:32 que volver primero algunas políticas clásicas que hemos abandonado es decir que son las políticas fiscales las políticas de inversión pública la gran diferencia otro decías antes entre la Gran Depresión de los años treinta y esta es que nada que en aquel momento seguimos con más Teoría general que era la de Keynes que decía que teníamos que hacer todas estas cosas ahora estamos saliendo de la crisis ninguna teoría general bueno pues tenemos que reinventar unos todas aquellas en todas aquellas políticas y adaptarlas al momento al marco de referencia de la globalización no se pueden aplicar en un solo país hay que aplicar probablemente eso es lo que percibió cede del G20 cuando empezó cuando empezó la crisis y luego fue segundo hay que centrarse mucho en el segmento de la población más deteriorado por la crisis que son los jóvenes eso es lo fundamental es decir los gobiernos de todo el mundo dedican muchos esfuerzos yo los agradezco por la edad a los a los jubilados de los pensionistas porque son sus primeros votantes el mayor número de vacantes pero en estos momentos el principal problema que tenemos es crear un nuevo contrato social intergeneracional

Voz 0010 22:41 corrupción no solamente es deteriorar una actividad política sino que corromper cualquier actividad es deteriorar la es llevarla a una meta que no es la suya propia en el caso de Smith me gustó mucho que utilizaba esta expresión de que la corrupción de nuestros sentimientos morales consiste en la disposición a admirar a los ricos y poderosos en despreciar ignorar a los pobres baja condición y eso me parece muy importante porque entonces quiere decir que es un deterioro moral completo de una sociedad cuando toda la sociedad pone en primer término a los triunfadores a los poderosos a mira nada más a estos sean de las características que sean y sin embargo ponen en último término a los pobres a los que no pueden valerse a los que no tienen nada que ofrecer a cambio o parece que no tienen nada que ofrecer a cambio eso es corro con pero el sentimiento moral de una sociedad

Voz 28 23:46 en la Cadena Ser tres en uno

Voz 16 23:55 José María Patiño

Voz 30 24:56 pero el de ayuda al pobre de Vidic y no en una

Voz 1108 25:00 Versión junto a Eric Clapton Un clásico con aires de Gospel que no recuerda a las ceremonias religiosas en las que se predicaba ayudar al prójimo la caridad una práctica que se consideraba un precepto para los creyentes y que evoluciona hacia la solidaridad después de la Segunda Guerra Mundial y a no ser una obligación la solidaridad tiene sus límites como ha demostrado la reciente crisis de los refugiados

Voz 31 25:32 eh

Voz 1108 25:38 hemos explorado estos límites de la solidaridad con Miguel García Baró catedrático de Filosofía en la Universidad de Comillas y la primera pregunta que le planteábamos es la solidaridad es una obligación moral o una manera de de

Voz 22 25:50 cargar la conciencia es las dos cosas sea una manera de descargar la conciencia porque un rasgo que nos caracteriza creo por lo menos son sociedades del llamado primer mundo es que no terminamos de saber hasta qué punto somos injustos con besos

Voz 32 26:05 claro es de los países empobrecidos del Tercer Mundo en cuarto mundo entonces esa mala conciencia hace que

Voz 22 26:13 que quizá estemos en la idea de que absolutamente todo lo que hacemos está escolarizado a nuestra nuestra nuestra inquietud es es a lo mejor casi exagerada decir tenemos una falta de información grave sobre lo que objetivamente se hace con nuestro dinero por ejemplo en qué se invierte en los bancos pues nuestros planes de pensiones son nuestros y eso pues nos tiene a todos un tanto un tanto de los de remordimiento cuando tenemos alguna

Voz 32 26:41 sí creo que hay mucho interista del individuo en una sociedad que diferencia por ejemplo existen entre lo que se denomina la calidad de hecho y la solidaridad son conceptos distintos

Voz 22 26:52 cuando distintos porque solidaridad que en principio es un concepto jurídico que significaba pues bueno el insólito el pertenecer como un mismo como mismo cuerpo Varios miembros Se se utiliza hoy de manera que no se ve en ello una como superioridad que se refiere bueno yo tengo hoy otros no y voy a dar a quién no tiene sino más bien todos somos miembros del mismo género humano de la misma sociedad hijos de la misma vida entonces tenemos la obligación absoluta de velar unos por otros y en cuanto uno viaja por alguna parte dl pues ciertas sociedades africanas americanas como me tocó a mí ver pues ya ese sentimiento si hay además hay remordimiento social ese sentimiento de no puede ser que unos hombres vivan en condiciones tan diferentes que otros pues nos hace que incluso aunque no aunque no tengamos amor al prójimo y no nos sintamos superiores nada inevitablemente tenemos que compartir la suerte

Voz 32 27:47 además de alguno lo sé cuáles son los límites de la solidaridad lo digo porque por ejemplo hemos visto que había un movimiento de Solidario de comprensión por ejemplo conflicto de Siria y la llegada de refugiados al lupa pero en cuestión de meses por no decir

Voz 22 28:04 semanas esa solidaridad esa empatía se quiebra tendríamos que separar de lo afectivo lo más posible de la solidaridad hay hice la práctica de la solidaridad porque si íbamos a lo afectivo entonces como los medios de comunicación no estén todo el día recordando no es un problema verdaderamente se vota a nuestra sensibilidad nos olvidamos de eso hoy preferimos pasar a otro tema más urgente más inmediato cuando en verdad lo que tenemos que hacer es una es una ayuda a la transformación de las condiciones sociales y políticas de muchas sociedades que tiene que ser una ayuda permanente muy desvinculada por tanto de lo que a mí me parezca un día de lo que a mí me toque el corazón el día de la imagen dolorosa que ve otro día eso cuesta trabajo normalmente los medios de comunicación de masas necesitan seleccionar sus temas Hinault pueden estarnos recordando en todo momento cuál es la situación del globo sino la de tal país la urgencia es malo que las urgencias sea lo único que mueva a la gente el una cuestión educativa de fondo también aquí

Voz 32 29:07 lema sideral su digamos que sólo consigue que coger a los refugiados que vemos llegar realmente estarán a nuestro lado diferente al frente de una cultura diferente profesan una religión que hay se genera una sensación de rechazo es decir es como si lo estuviéramos viendo efectivamente en esos medios en la televisión ese problema a pobre gente pero cuando la gente se acerca a nosotros ya no nos interesa no percibe hoy mismo de alguna manera humano es el que prevalece sobre la generosidad

Voz 22 29:43 en muchos en muchos casos si había un pensador judío al que yo tradujo y que empleaba una expresión que a mí me hacía gracia no es mucho más fácil amar al sobrecoge IMO que no al prójimo es decir es más fácil creer que uno está colaborando a modificar estructuras que no en concreto y expresar un cariño solidario una ayuda solidaria a alguien que se te acerca verdaderamente que lo tienes muy muy a tu lado y que entonces es una reclamación que que te puede molestar que te puede perturbar sí

Voz 32 30:13 algunos pensadores ven que precisamente en ese humanitarismo de de

Voz 22 30:17 el IVA de la solidaridad hay una

Voz 32 30:19 de alguna manera despolitización desconocimiento que usted se refería a la prensa en la primera cuestión sobre los orígenes de las situaciones digamos que pronto que mueven esa solidaridad porque identifican alguna manera igual nos discriminan entre lo que es una catástrofe natural efectivamente cimiento imponerse propios una guerra fría vinculamos todo ahí eso eso eso a mí

Voz 22 30:42 me preocupa o cada vez cada vez más porque no encuentro fuentes de información suficientemente objetivas au apenas es muy complicado y entonces podemos confundir lo que han sido a lo mejor catástrofes derivadas del colonialismo de ciertos sectores de África con catástrofes que ya se deben a una política auténticamente criminal que los dirigentes antes de ciertas otras regiones de África están aplicando desde hace años cuando sabia habían salido de una situación de guerra o de explotación estaban en la condición suficientemente buena disponen además de Economía su por lo menos de recursos naturales más que suficientes entonces no podemos englobar el lo mismo todas las catástrofes que por ahí ocurren y comportarnos

Voz 32 31:20 da igual respecto en toda siempre la crisis económica a su puesto como límite digamos a la solidaridad es cierto es que se recorta casi siempre recuerdan el caso de España precisamente es la ayuda a la cooperación

Voz 22 31:33 sí es cierto y luego no hay duda de que el conflicto que tenemos con el terrorismo islámico con pues ha empeorado mucho las cosas porque de alguna manera estamos cada vez más solicitando que la gente a la que vayamos a ayudar o que se acerque a nosotros no cumpla con unos ciertos estándares de en fin de convivencia de cultura de afinidad

Voz 4 31:55 el uso religiosa

Voz 22 31:57 qué hace más complicado es llegar realmente a dónde hay que llegar

Voz 32 32:01 hasta que hay una discriminación también en función de nuestros propios criterios sociales si actuales

Voz 22 32:07 porque no sentimos también amenazados por la llegada de gentes que tendrán mucho derecho a que nosotros les corramos pero que luego pues igual observamos que en la segunda generación os la tercera generación regresan a su V origen cultural que no sé es muy ajeno producen bolsas de de de extranjería verdaderamente extrañas nuestras ciudades o toca nuestras fronteras con el peligro de que de alguna manera vayan a atacar a a las gentes que se sienten más seguras y más ingenuas respecto de ninguna responsabilidad para con los demás hay ahí se está produciendo un fenómeno muy muy lamentable en este sentido que puede cerrar las sociedades evidentemente las europeas o la norteamericana y empezar a exigir patentes de en fin de cierto nivel moral para poder ser ayudados

Voz 32 32:56 de alguna manera convierte la solidaridad en un instrumento político en el sentido de que yo te ayudo P como si cumples con una serie de condiciones que yo te pongo efectivamente

Voz 22 33:06 por eso yo creo mucho en los pequeños grupos que surgen ya digo con verdadera autogestión que no tienen ni siquiera con apenas una estructura burocrática y que lo que cumplen es más que un programa determinado como suele ocurrir en las ONGs grandes pues con un servicio continuo una determinada comunidad desfavorecida un servicio que al principio es quizá tolerado por las autoridades del lugar pero que cada vez se convierte en más peligroso políticamente sin embargo es verdaderamente un vivir con un estar juntos un lo que sea aprender las lenguas vivir de la misma manera que viven las personas con las que se colabora que creo que es lo que realmente tiene más futuro es más sincero

Voz 32 33:45 la que podríamos concluir que la solidaridad supone mayor implicación mayor conocimiento de la situación sobre todo sin intermediarios de rescisión medios de

Voz 1108 33:55 con los meros intermediarios

Voz 22 33:56 posibles procurando que los sentimientos no sean más que lo que comienza pero no lo que mantiene dirige la la acción de quién actúa en esto

Voz 1108 34:04 muchas gracias Miguel García Baró catedrático de Filosofía por explorar con nosotros

Voz 32 34:09 los límites de la solidaridad

Voz 1108 34:21 la solidaridad de la que estamos hablando cobra una dimensión diferente cuando hablamos de las grandes fortunas del planeta Gates Shaker ver Soros Ortega son los nuevos filántropos el sistema capitalista les lleva a acumular inmensas fortunas que en parte intentan devolver

Voz 35 34:37 era la población menos favorecida Lucia Riera ha buceado en este mundo de fundaciones y obra benéfica planetarias

Voz 36 34:46 pues a mí me sigue sin sentido yo prefiero somos Malin echó toda esa maniqueísmo hay sensores email

Voz 5 34:54 es decir Wii

Voz 36 35:01 ocho meses son unos jugadores de Microsoft Facebook Amazon algunas de las mayores fortunas del mundo que tienen algo más en común han decidido dedicar gran parte de sus fondos a fines filantrópicos la filantropía al contrario que el clásico mecenazgo puntual consiste en dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios no sólo el dinero para mejorar el mundo utilizando métodos empresariales para obtener resultados surge de la necesidad moral de estos multimillonarios de devolver a la sociedad parte de lo que han conseguido gracias a ella así lo explican Bill y Melinda Gates que se han convertido en el máximo referente de este movimiento al crear su Fundación con la que se han propuesto erradicar enfermedades como la malaria

Voz 9 35:40 es lo que realmente les tocó fue la gente la extrema pobreza nos empezamos a preguntar algunas cosas tiene que ser así y al final del viaje íntimo su paseo por la playa ya habíamos pensado antes de este momento que la riqueza de Microsoft tenía que ser devuelta la sociedad pero fue en este paseo cuando comenzamos a pensar qué haríamos como lo llevaría mucho

Voz 36 36:04 una muerte fraudulento vimos a niños muriendo niños que no estaban bien nutridos países que realmente se iban a estancarse con ese nivel de muerte los padres dejando de tener tantos hijos esos niños estaban tan enfermos que no podían ser educados y Kruger quieren westerns a Bill Gates es según la lista Forbes el hombre más rico del mundo con una fortuna que ha ascendido a ochenta y seis mil millones de dólares en dos mil diecisiete Le sigue Warren Buffett CEO de Berkshire Hathaway quién decidió en dos mil dieciséis sumarse al creador de Microsoft en una campaña que bautizaron como The Giving Pledge el compromiso de dar por la que invitan a otros multimillonarios a unirse a ellos comprometiéndose a donar la mayor parte de sus fortunas a fines filantrópicos

Voz 37 36:48 San Pedro a obispo nada esperando made compacto

Voz 36 36:55 ETA explica cómo decidió sumarse a esta iniciativa solidaria algo que siempre había planeado con su mujer tras su muerte tuve que pensar la mejor manera de devolver el dinero a la sociedad vi lo que estaban haciendo Bill y Melinda Gates con su fundación tenemos los mismos objetivos así que el momento era hora

Voz 37 37:11 Solutions que regimiento

Voz 22 37:17 dan a Iker

Voz 37 37:19 con sensor

Voz 36 37:22 el quinto hombre más rico del mundo es Mark Zuckerberg el fundador de Facebook va a donar cuarenta y cinco mil millones de dólares el noventa y nueve por ciento de sus acciones a obras filantrópicas a través de una fundación siguiendo los pasos de Gates lo decidió hace dos años a raíz del nacimiento de su hija y lo hizo publicó con este vídeo

Voz 9 37:38 Javier meras tener esta hija nos ha hecho pensar en todas las cosas que deberían mejorar en el mundo para toda su generación la única forma de alcanzar todo el potencial de los seres humanos si somos capaces de desbloquear el talento cada persona del mundo tenemos que asegurarnos de que haya inversiones en programas que aseguren que el futuro no sea como el que el futuro sea mejor

Voz 36 38:05 otros de los mayores filántropos del mundo son el inversor húngaro George Soros borda Unibet Timur la familia Walton o el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg en la lista de los más ricos de este año están también Jeff Bezos fundador de Amazon en el tercer puesto Carlos Slim en el sexto el único español Amancio Ortega en el cuarto puesto con una fortuna de más de setenta y un mil millones de dólares llama la atención sin embargo el creador del imperio Inditex sólo ha aportado el tres por ciento de su dinero a fines solidarios entre ellos a la compra de material médico para hospitales españoles

Voz 9 38:37 estos nuevos recursos cada aportará a la Fundación Amancio Ortega vamos

Voz 38 38:41 poder tratar el cáncer con un enfoque más centrado

Voz 9 38:46 en las necesidades del paciente expertos filántropo

Voz 36 38:48 los como Diego Hidalgo explican esta diferencia con los anglosajones por los valores sociales que hacen que en España se atribuye al Estado la responsabilidad total de garantizar el bienestar social además de que los beneficios fiscales en Estados Unidos son superior

Voz 9 39:01 porque que en septiembre

Voz 36 39:06 las formas de actuación también son diferentes un reciente informe de Die economist revela que las estrategias que siguen las nuevas generaciones de filántropos buscan obtener resultados más rápido abarcando mayor ámbito geográfico y colaborando con

Voz 9 39:18 los da

Voz 36 39:23 con lo que se conoce como cilantro capitalistas Matthew Bishop y Michael Green explican en su libro cilantro capitalismo como los ricos pueden salvar el mundo cielos filántropos sienten que pueden trasladar los secretos de su éxito empresarial a fundaciones con las que mejorar el mundo y además se sienten en la obligación moral de hacerlo aunque sea necesaria una alta dedicación personal en España aún estamos lejos de adoptar esta cultura centro

Voz 35 39:45 pues al escucharla Lucía bueno casi dan ganas de tener tu propia fundación sin embargo en España no es nada fácil hemos hablado con dos expertos Almudena Sánchez Javier Muñoz del grupo C Consulting en España

Voz 39 40:00 la mente para poder crear una fundación en primer lugar se puede crear directamente con una única persona debe cumplir una serie de requisitos como no me entendieron así que hay que hacer un

Voz 1108 40:15 dotación fundacional

Voz 39 40:17 mínimo de treinta mil euros para proceder a hacer la constitución de lo que es la propia fundación

Voz 32 40:21 el proceso medio para la creación de una fundación estamos hablando entorno a unos de seis meses a un año

Voz 40 40:28 mira qué ventajas

Voz 13 40:31 en recién solamente son ventajas fiscales hay ventas de otro tipo aquí en España las fundaciones se rigen por la ley cincuenta barra dos mil dos una le fundaciones que lo que viene a decir es un poco los beneficios que tienen estas fundaciones Icomos ser virgen en tanto en cuanto que por ejemplo el problema que tienen las formaciones en España es que las personas que constituyen la fundación que quién dirige esa fundación Seaman patronos no por ejemplo no pueden tener un salario vale por eso de ahí que muchas personas al ser sin ánimo de lucro muchas personas no decidan hacerlo todo a través de una fundación para obtenerlo tienen que pedir autorización al Protectorado porque ventajas prácticamente para hacer lo que uno realmente quiere ayudar en este caso vale

Voz 41 41:22 que la gente de dinero a la Fundación esa donación pero para las personas que lo están donando si eso

Voz 13 41:30 sociedades una cena otras sociedades hice son personas físicas su declaración si realiza alguna actividad mercantil esas actividades mercantiles tributarán a un diez por ciento hay unos límites que según la Ley cuarenta y nueve barra dos mil dos tantos otros beneficios fiscales hay unos límites que dice que una fundación no puede realizar la cifra neta de negocios de la Fundación no puede superar el cuarenta por ciento la actividad mercantil sino lo que te van a decir el estados que hagamos una empresa constituye una garantía mercante

Voz 22 42:06 si tuviera un inmueble

Voz 13 42:08 en el que realiza sus finas por ejemplo comedor social de la Fundación propiedad de la Fundación no paga Albee está exento de si en la cifra de negocio supera el millón de euros lo que pagaría eh las fundaciones están exentas de IVA también si hiciera alguna transmisión de algún inmueble para comprar otra finalidad también está de lo que es la plusvalía también cualquier acto cada les en el registro en el notario también

Voz 32 42:43 porque la diferencia entre Estados Unidos y España es es un motivo de legitimación también es un motivo digamos de cultura

Voz 13 42:50 aparte de todos los trámites que hay que realizar el tiempo que conlleva y constituir una fundación que nos vamos en algunas ocasiones a uno año luego cuando quiso Lula la Fundación no cuando yo no quiero seguir o cuando fallan cosa Harlow a mis herederos perdemos Harms Eros desde la Fundación ellos nunca van a poder recuperar ningún patio cualquier inmueble es más cualquier Nguema

Voz 41 43:13 lo que partiera la Fundación cuando los quiera vender tienen que pedir autorización al otro

Voz 13 43:20 la Fundación están muy vigiladas idea hay que las fundaciones yo creo en España no tienen esa salida aparte también por los treinta mil euros que hay que aportaran inicia no es el problema que con las formaciones las que hemos ido para atrás no guardaba en los organismos públicos que se redujera los plazos para hacer cualquier cosa nacional cualquier registro lo que hemos ido para atrás entonces aquí no hay tanta costumbre tanto conocimiento en las relaciones Si yo lo que quiero es una fundación para ayudar a la gente fiscalmente sí que lo veo muy tanto para el queda para el que dona como para el que lo reciben con ese dinero va a tener más donantes para poder ayudar iba a poder alcanzar los objetivos

Voz 42 44:13 en la Cadena Ser

Voz 43 44:26 la

Voz 1108 44:35 y esa riqueza desigualdad oportunidades trabajo paro globalización conflictos aportó fobia solidaridad codicia filantropía su palabra es que hemos sido manejando en este tres en uno que entra en su tramo final dedicado a la controversia y nada parece más controvertido de las propuestas que se apuntan para conseguir un mundo más equitativo y justo la renta básica universal la semana laboral de quince horas Un mundo sin fronteras son algunas de las soluciones que Rutger break Man un joven pensador holandés ha desarrollado en un libro utopía para realistas una especie de paradoja interactuar porque las utopías casa mal con el realismo pero Rutger con el que hemos hablado defiende que no hay nada más lógico y práctico en las actuales circunstancias hacen que estén por encima Monda

Voz 44 45:28 creo que es importante recordar que todo avance de la civilización como el fin de la esclavitud la democracia o la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en algún momento

Voz 45 45:37 todo fueron utopías así que en los últimos doscientos o trescientos años hemos visto utopías hacerse realidad muchas veces pasa constantemente y en eso consiste el progreso es normal el problema hoy es no es que no lo tengamos bien sino que tenemos no tenemos ninguna versión nueva de adónde queremos ir

Voz 46 45:58 seamos realistas pues eh vamos a escuchar las propuestas que se plasma en su libro en las reflexiones que nos hizo desde Amstel

Voz 47 46:07 cada época necesita sus propias cifras en el siglo XVIII

Voz 44 46:10 esto se referían a la magnitud de la cosecha en el siglo X

Voz 0866 46:13 nueve al alcance de la red ferroviaria el número de fábricas y el volumen de extracción del carbón en el siglo XX a la producción industrial masiva dentro de las fronteras del Estado nación sin embargo hoy ya no es posible expresar nuestra prosperidad en simples dólares libras

Voz 44 46:33 ABS inventó en los años treinta hace mucho tiempo por un economista ruso americano cuando presentó su idea al Congreso americano este dijo nunca utilicen esto como una medida de progreso porque no lo es Easy lo hacéis a menos sustraer todo el gasto militar en publicidad en el sector financiero porque eso no tiene nada de valor y mira ahora dónde hemos llegado en las últimas décadas en en el mundo desarrollado lo que llamamos crecimiento viene de la publicidad del sector financiero así que el PIB antes era bueno pero ya no tenemos que encontrar nuevos conceptos nuevas medidas del progreso el PIB es probablemente la peor medida que existe lo que creo que debemos hacer es caminar hacia un conjunto de indicadores miremos hacia la felicidad de la población el último indicador de capital social el trabajo de voluntariado el sentido que la gente le encuentra su trabajo y tengamos un debate acerca de qué indicadores debemos seguir que los números nunca pueden ser neutrales siempre hay valores y suposiciones tras estos números deberíamos tener un debate apropiado democrático sobre esto pero ahora no lo estamos haciendo sólo estamos hablando de un concepto extraño que es el PIB y asumimos que eso es progreso pero no lo es así que necesitamos tener este debate otra vez muy ni descanso monástica

Voz 48 47:50 Keynes no estaba loco en su época las semanas laborales estaban reduciendo deprisa y se limitó a extrapolar hacia el futuro la tendencia que había empezado en mil ochocientos cincuenta imaginemos que la revolución del ocio volviera a cobrar impulso en el siglo XXI incluso en condiciones de crecimiento económico lento nosotros los habitantes de la Tierra de la abundancia en dos mil cincuenta podríamos trabajar menos de quince horas semanal

Voz 0866 48:14 les ganar lo mismo que en el año dos mil

Voz 44 48:18 es la idea de las quince horas de trabajo semanales viene del economista John Maynard Keynes escribió un ensayo en mil novecientos treinta en el que predecía que en el año mil treinta estaríamos trabajando sólo quince horas porque seríamos más ricos esa predicción ahora sabemos que era totalmente incorrecta claro la cuestión es por qué porque hasta los setenta todos los filósofos economistas pensaban que trabajaría hemos cada vez menos y menos no es hasta mil novecientos ochenta cuando empezamos a trabajar más otra vez yo creo que la explicación es el crecimiento de trabajo sin sentido hoy en día en los países desarrollados alrededor de un tercio de los trabajadores creen que su trabajo no tiene ningún valor no hablo de profesores enfermeros y además habló de trabajadores de banca de consultores So de abogados gente que se sienta en la oficina todo el día escribiendo informes que nadie va a leer escribiendo correos que a la gente no les gustan es un fenómeno enorme y creo que deberíamos tener un gran debate sobre este tema también sobre cuál es el significado del trabajo a inicios del siglo XXI

Voz 49 49:16 a mí

Voz 16 49:19 no

Voz 25 49:35 la historia así en mil quinientos dieciséis

Voz 0866 49:38 Tomás Moro soñó con ello en su libro utopía numerosos economistas filósofos entre ellos varios Nobel tanto de derechas como de izquierdas seguirían sus pasos y el artículo veinticinco de la Declaración de los Derechos Humanos

Voz 25 49:51 promete que un día se hará realidad una renta básica universal Basic incriminó Will mental

Voz 44 49:59 es una renta universal realmente es una inversión que se paga sola lo que realmente es caro y no nos podemos permitir es la pobreza la pobreza significa un coste más alto en sanidad significa niños haciendo lo peor en el colegio significa una tasa de criminal más Santa y sabemos por muchos estudios científicos que una vez que erradica es la pobreza la gente empieza a tomar decisiones mucho mejores existen soluciones con las que todos ganamos todos nos podemos beneficiar y la renta universales una de ellas las nuevas ideas geniales nunca surgen en las capitales políticas mundiales siempre empiezan en las afueras con la gente loca que está rechazada estos últimos cinco años la idea de la renta universal estaba totalmente olvidada y ahora la vemos en todas partes Finlandia ya lo está haciendo Canadá acaba de anunciar una Escocia también la gente en Silicon Valley también está interesada así es como el progreso funciona siempre empieza en las afueras con la gente loca y luego se mueva hacia el centro sólo al final los políticos entran en juego y se interesan por la idea

Voz 25 51:00 en banda y carente el efecto de la frontera en los salarios de trabajadores

Voz 25 51:14 cualquier otra forma de discriminación salarial por sexo Irlanda o etnia que se haya medido nunca es Kate a escala global en el siglo XXI la verdadera élite la forman aquellos nacidos no en la familia adecuada como en la clase social adecuada sino en el país adecuado sin embargo esta élite modernas apenas es consciente de la suerte que tiene Wong Manver

Voz 44 51:39 creo que es importante recordar que la inmigración es con creces la herramienta más poderosa que tenemos para luchar contra la pobreza global hay muchas evidencias económicas

Voz 22 51:48 que muestran incluso en los países que reciben este año

Voz 44 51:50 el vacío no se benefician tenemos muchas objeciones son tontos son violentos son terroristas pero si miras los hechos ves que esto no es cierto para nada hoy en día las fronteras son la mayor expresión de la injusticia mundial es como una parte global no se le permite a la gente ir adonde sea ir yo creo que quizá en cien años o doscientos años miraremos atrás y esta era de más muros y fronteras como tiempos bárbaros diremos esto era increíblemente injusto sería genial que la globalización fuera real pero lo que llamamos hoy globalización sólo es más libertad para las grandes multinacionales la globalización real se da cuando la gente puede ir donde desea los hay fans pueden ir a todas partes las ideas pueden ir a todas partes pero muchas personas están encerradas tras las fronteras así que tenemos sólo globalización para los ricos pero no para los pobres

Voz 1108 52:44 tras escuchar a querer dan ganas de parafrasear el eslogan aquel de mayo del sesenta y ocho aunque eso sí modificado seamos realistas pidamos lo posible

Voz 1108 52:54 con sus reflexiones cerramos este tres en uno dedicado a la pobreza un asunto del que deberíamos hablar más no sólo en fechas tan entrañables en las labores técnicas nos ha acompañado guiado María Jesús Rodríguez en las voces Estefanía Salvatierra Javier carrera y Fernando Rodríguez en la producción y redacción Lucía ríe

