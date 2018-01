SER Historia 461: Siempre tuvimos héroes

Voz 1 00:00 disfruta de nuestros podcast cuando quieras en Cadena Ser punto com sino sigues en la aplicación de láser hasta el día de novedades y publicaciones SER Historia con Nacho Ares

Voz 0772 01:28 escuchábamos un fragmento de la serie de televisión española tiempos de guerra en donde la voz de una mujer Carmen angoleño no es hacía viajar en el tiempo unas cuantas décadas atrás a un personaje curioso singular e me atrevería decir casi qué misterioso por lo desconocido que es lo desconocido a pesar de del reflejo humanitario que tuvo su labor durante durante décadas esta mujer está duquesa este personaje anónimo es uno de los protagonistas del libro que tengo sobre la mesa siempre tuvimos héroes publicado por la editorial Edaf cuya autor Javier Santamarta del Pozo nos atiende ya aquí en estos micrófonos de Ser Historia Javier bienvenido a Ser Historia

Voz 4 02:08 muchísimas gracias muy buenas para mí un placer además esta vez con uno de mis referentes radiofónicos e historia

Voz 0772 02:13 los de siempre muchísimas gracias Javier este libro me ha gustado mucho por el el hecho de que el yo lo tengo aquí anotado en mis mis notas siempre estamos acostumbrados a ver la historia de España esas grandes batallas también esas grandes derrotas que nos han marcado mucho a esa lucha quizá eh de de bueno pues de no reconocer los valores que han caracterizado la historia de nuestro país durante durante siglos y sin embargo un más allá de esas de esas victorias siete esas hazañas militares tenemos verdaderos protagonistas que como dice el título de de tu libro la implacable la implacable aportación de España al humanitarismo ahora en esa voz de Carmen angoleña de esa crisis presentando a esta a esta figura Nos encontrábamos quizá uno de los ejemplos más claros no de cómo muchos de esos españoles casi anónimos han aportado muchos muchos datos no a la a la Historia de España desde el punto de vista de del humanitarismo

Voz 4 03:12 a veces no nos damos cuenta de los tenemos muy cercano e una de las cosas que surgió a raíz de este personaje los comentarios fue que a mí me me llamó mucho la atención porque la famosa estatua de la que están Reina Victoria de Madrid donde está el hospital de San José y Santa Adela es una estatua ha pasado por ahí es donde está la parada los autobuses yo cuando iba a casa de un amigo que siempre íbamos ahí era la parada habitual ensambla queda mirando ir a una estatua de estas que tengan atención como yo creo que nos llama la atención a todo lo que me gusta la historia pero una estatua rara curiosa unos militares extraños a estas cosas que te crea la curiosidad también cuando vas pensando en personajes que han hecho una aportación desconocida pese a ser como en este caso nada más y nada menos que una aristócrata con el título de la Duquesa de la Victoria que le viene a Espartero al Duque de la Victoria pues sin embargo pasan desapercibidas pasamos delante de ellas y no nos damos cuenta que detrás hay hay unas historias unas historias además increíbles como estamos bien incluso en esa seguir hasta de televisión

Voz 0772 04:09 sí Carmona angoleña de recordémoslo nació en mil ochocientos setenta Hay ocho mucho setenta no recuerdo Recoder falleció en el año mil novecientos cincuenta y nueve que organizó la Cruz Roja en el Rif es decir a pesar de ese de rancio abolengo que tenía el título que que ostentaba pues tiene tuvo también ese papel más y más humano no de ayuda me vino a la cabeza pues por ejemplo Lady encarnaron la mujer de de Lorca un árbol hacen hace un tiempo celebrábamos el veinticinco aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamon esta mujer en durante la Primera Guerra Mundial cedió el castillo y ella misma trabajo como enfermera no para para salvar Rey recuperar la vida de muchos heridos de la Gran Guerra llega aquí en España contamos personajes muy parecido es de ese perfil no como como está mujer como está duquesa

Voz 4 04:57 sí es muy curioso porque la reina Victoria que es donde está además el hospital idóneas todas las dato era una mujer muy involucrada con con con la idea de lo que era la Cruz Roja al algo que además la Cruz Roja más España formó parte de de las sociedades de Cruz Roja desde desde el inicio y cuando teníamos y tuvimos un desastre tan tremendo como fue la guerra de Melilla toda la guerra de África del Rif bueno aquí hay que mandar también algo que ayude de alguna manera real no es el sistema caritativo y las señoras de la gracia no no lo dice venga ya una de que era su mano derecha como era como una Carmen con la Duquesa de la Victoria pues mana con unas inéditas de la gracia Merry del Val con además apellidos ilustres pero al al frente

Voz 5 05:39 a estar ahí

Voz 4 05:41 en plena situación en Hoya de riesgos sino de algo que podríamos se ha podríamos imaginar vamos llenará encargarse hasta de cuidar limpiar adecuar para que los muertos puedan volver a sus familias en un estado decente con sus propias manos Ainhoa había asistenta hay que hacer todo el mundo de todo y es realmente bueno tuvo el premio de flores Night Minguell a la persona a la que siempre se le conoce como lo a la enfermera por antonomasia le concedió este premio aunque curiosamente

Voz 0772 06:15 que hay en otros las historias sale

Voz 4 06:17 Isabel central que es conocida como la enfermera porque estamos hablando de mil setecientos hay todavía no había ni siquiera ese concepto no estaba evidentemente alguien y Cruz Roja constituida Isla considera y es muy especialmente en América como incluso la primera enfermera porque llevó a hacer una labor que nadie había hecho antes que no existía todavía y que también fue pues una una mujer española porque además es verdad que aquí abundan más los personajes masculinos pero hay personajes femeninos muy interesantes dentro de este libro

Voz 0772 06:44 por qué crees que muchos de ellos han pasado al al olvido bueno ni siquiera al olvido yo creo que en ningún momento en el que así se les reconoció Nice el conocimiento desconociera total no si entre

Voz 4 06:55 que o nos hemos lanzado a la historia imperial y hemos lanzado a pues todas las grandes epopeyas pero muchísimas cosas que que no se porque se han quedado ahí y que además están muy relacionadas con con esas epopeyas y esos momentos y fastos imperiales ha dejado de lado y se han dejado ver no han querido estudiar es verdad que ha habido ocasiones ocurre con con otro de los personajes que además se cursa con con Carmen que también sale más o menos representado en la sede que es Fidel pajes un médico militar un comandante militar médico que llega también al Rey y que es nada más y nada menos que el inventor de la anestesia epidural ya indirectamente es que sea propiedad de otros el propio en italiano de los estudios in nadie lo reconoce hasta aquí años también mucho más tarde empieza a decir que esto ya lo he estado haciendo este señor y esto es un invento en nada pues eso de una persona que que la pena fue que murió muy joven un accidente de tráfico no sabemos ni incluso lo que lo lo hubiera podido llegar a alcanzar porque fue también un personaje espectacular no ya con los avances científicos sino en los avances de lo que era el día a día de la sanidad gente además involucrada en el terreno que eso es bueno a toda la gente que sale aquí ha estado con las manos en el barro aunque ninguno sean reyes en cierta medida intentan poner su grano de la personal no quieren escudarse en otras cosas como os hemos olvidado pues porque a lo mejor luego hay otros hechos claro la guerra de África nunca es decir que la ganamos

Voz 0772 08:20 si no era para estar orgulloso de estar orgullosos hicieron fueran olvidando eh

Voz 4 08:26 otras cosas como pues eso la expedición Val Mis pues no sé porqué de puntos han perdido Irlanda más se habla de la viruela como si fuera efectivamente algo de creado en en en como arma química Parellada América no con una situación una consecuencia de avenida tristísimo pero que vas hablando a la humanidad desde desde los tiempos de Roma iré el Ibex parte además hay reflejado y que en un momento también pues fuimos que pusimos remedio no hemos sabido vendernos

Voz 0684 09:11 pero la edad iba material para la vida al soldado con ella vamos presente esté detrás de comunión que dé a entender a los que combaten falla está con ellos tanto como el valor militar portan la garra el valor cívico aquel perdería todo otros entonces desamparado delante te a toda España ejército espiritual yo los desacuerdos políticos y sociales de fallecimiento lo que España lo todo en España sientan a los enfrentar su vida

Voz 10 10:02 escuchábamos la la voz

Voz 0772 10:04 el monarca Alfonso XIII otro de esos protagonistas de este libro de Javier Santa Marta del Pozo siempre tuvimos héroes un monarca y de uno de los quizás de los representantes más importantes de la dinastía borbónica en el en el siglo en el siglo XX por todo lo que rodeó ese momento convulso de la Historia de España que le tocó vivir y que también como decía es de alguna forma protagonista también de este libro por esas labores humanitarias

Voz 4 10:31 Ike que se quedó en el olvido aparte de por el asunto evidente de la guerra civil porque su sobrenombre el de la africano fue lo que marcó su reinado esa ese momento de su su actuación durante la Gran Guerra durante la Guerra Mundial cuando España junto con Suiza eran los únicos países neutrales casi del mundo porque a qué momento todavía estaban imperios con lo cual estamos dando quedó una otro confín no se podían a los no combatientes los familiares encontrar una situación de desamparo no sabían a quién acudir en un momento dado sólo ocurrió escribir una carta al Rey y empezar a pedir una una hacer una petición porque querían saber dónde están sus familiares fue una guerra tan bestial a obviamente no no nada puede ganar a los sesenta millones aproximados de la II Guerra Mundial pero la Gran Guerra de todos los años los amantes a la historia fue una auténtica escabechina yo creo que no hay mejor cine bélico ni literatura anti bélica que la qué

Voz 5 11:24 once Se ese periodo pues había Foot fue un desastre que no sabía ni una están los prisioneros

Voz 4 11:33 en prisioneros con lo cual bueno ahí estaba Alfonso XIII que tomó como empeño personal el coger esas cartas las cartas que empezaba a llegar que además empezaron a hacer con los periódicos empezaron a escribir les de todo el mundo pero todo el mundo desde personajes me pues la banderas de niños preguntando por sus familias hasta un premio Nobel como Rudyard Kipling a Ana nada más y nada menos que ruido de Kipling que hombre qué tal

Voz 0772 11:57 influencia y y con Su Majestad

Voz 4 12:00 Jorge para intentar conseguir que sabíamos de su hijo y no es que no era imposible salir y ahí hizo todo lo que se conoció como la oficina por cautivos con un sistema completamente con un empeño personal e involucra no es involucró que fue nominado para el premio Nobel de la Paz cosa que tampoco de conocer ahí

Voz 0772 12:18 sí sí es muy un detalle muy muy desconocido no como mucho esto esos protagonistas que te llenan las páginas de este libro esos héroes anónimos que en en muchas ocasiones no bueno quizás lo más llamativo de todos que era nueva eran aristócratas Orhan gente importante imagino también que habría pues mucha gente anónima pero claro llamó más la atención no en estos personajes más destaca a dos ese papel desconocido no de más más más humanitario sí pero hasta en los encontramos gente pues unos religiosos que hay no ya pues los que no

Voz 4 12:52 de los encontramos en la Escuela de Salamanca estos descansos sino hasta un personaje a mí me llamó mucho la atención porque es también un conocido desconocido como es Celestino Mutis Celestino Mutis pues lo hemos visto noviembre de dos mil once ya tenemos una edad te puede sonar por alguna cosa que has visto algún instituto es un tío que que bueno que fue académico de la Real Academia de la de Suecia la quedarnos Nobel de España claro es que ese Cartagena se cartearon Linneo un bol de tener una admiración tremenda los grandes de la época hicieran pues es ahí Murillo con el que dice que además le daba alabar a Carlos III dicen hay que hacer una exposición porque aquí lo que puede sacarse es que es increíble lo que se puede conseguir lo que se consiguió pues fue aspecto se botánicos que ayudaron a la farmacopea mundial de una manera tremenda parte que bueno era un matemático astrónomo que al primer observatorio astronómico que todavía ese podemos encontrar en Colombia el personaje de la de la Ilustración era en el fondo pues un Couric gaditano que no se dan además importancia sí gracias al cual todo el tema además de la de la quina que está tan tan de moda ahora con el tema de la Quiniela cuyo nombre además es muy curioso porque viene del latín y están en honor al a la duquesa de Chinchón con lo cual el fondo gintonic que son Chinchón fin que no deja de ser esto sea de ese vaso de y viene el pero bueno anécdotas al margen entonces hay personajes que no podemos encontrar de todo tipo porque los militares que en un momento les dijeron que había que ir voluntarios voluntariamente van a ir ustedes a una misión como la de Vietnam al pena guerra de Vietnam Senna pues no especialmente bueno uno tiene tenía su mandos empleo Isabel envueltos en una en una situación de guerra como no podíamos ni imaginar cómo lo hemos visto también en tantas películas hay aspectos que lo tenemos muy claro en en nuestro subconsciente fílmico y ahí están haciendo una labor también humanitaria que bueno que fue reconocida por los dos bandos por unos y otros por la población que iban ahí estaban encantados cosa que luego por tema de mi trabajo en temas ayuda humanitaria de Estado en muchas misiones con con militares ha ocurrido en la población local es llegar España me he igual militares cooperantes gente que estoy trabajando somos muy abiertos en pongámonos la medalla porque está todo el rato siempre con ese inicio diciéndonos que somos más malo pues no nos gusta integrar no nos gusta compartir las cosas y eso hace que tengamos un potencial a la hora de llegar a a cabo cosas quiero ha ocurrido en todas las misiones humanitarias actuales pero eso ya ocurrió en además y nada menos que en la guerra de Vietnam y ya llenan eso militares dado que no había tiramos voluntarios fueron se engancharon y continuaron por qué nadie le reconoció porque en una guerra que también se pierde teníamos que este año teníamos que estar alguien Gallego al frente que ya sabemos es a los gallegos no se sabe muy bien si si dando pasos adelante y cinco atrás y al mismo tiempo están sin estarlo pero sí pero sin embargo ahí sí que recordar si te recuerdan por supuesto incluso llegó a poner un puente a España el reconocimiento que se tuvo fue fue directamente proporcional inversamente proporcional a las conocimiento aquí tuvimos de ellos

Voz 0772 16:03 es la historia de esos héroes anónimos que ha tenido la la historia de España más allá de esas proezas y de esas hazañas militares que muchos de ellos han protagonizado a lo largo de la historia no en este caso son por desgracia muchos bueno pues héroes anónimos los absolutamente desconocidos que han pasado por Puntí de puntillas por por la por la historia que Javier Santamarta este politólogo has estado compartiendo con nosotros estos minutos aquí en en Ser Historia en la Cadena Ser pues ha puesto yo creo que de una manera brillante por escrito en este libro publicado por la editorial Edaf que creo que no lo había dicho al principio siempre tuvimos héroes Javier muchísimas gracias por habernos ayudado cero cero

Voz 4 16:48 que quedan todavía muchas historias muchos carrera no no ha dado tiempo a adaptar tantos pero hay muchos otros son casi mil años

Voz 0772 16:54 de de de historias

Voz 4 16:57 en en varios capítulos que yo creo que sorprenderá al lector y sobre todo espero que disfruten con ello

Voz 0772 17:01 muchísimas gracias a placer

Voz 11 17:03 sí