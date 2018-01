SER Historia 461: Descubrimiento del dolmen de Lakondoa

No hay resultados

Voz 2 00:10 se pensaba erróneamente que se trataba del conocido dolmen de Mendi pero no lo es irse acaba de rebautizar como el dolmen de la con a mil es de años bajo la tierra y acaba de volver a ver la luz tras los trabajos llevados a cabo por la empresa ahondar Eva besa a instancias de la Diputación hasta allí como decías nos hemos ido para ver eh para hablar con los arqueólogos Pedro Lobo hija viera Jamil que nos cuenten bueno pues eh

Voz 0772 00:52 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia hablando de una noticia que hace unas semanas pues rompió un poco los titulares la primera plana de muchos medios de comunicación en España escuchábamos ahora por ejemplo a nuestros compañeros de de la radio de la Cadena Ser en en Vitoria dando paso a una entrevista a los invitados que traemos en este programa de de Ser Historia para hablar del del último hallazgo del último gran hallazgo del megalitismo en la en la península Se trata de de un dolmen en Vitoria de tres mil años bueno cinco mil años de antigüedad el tres mil antes de nuestra era un dolmen enorme también de tres mil metros cuadrados hallado en un campo de cereal al norte de Vitoria Gasteiz y que desde luego pues plantea una serie de de interrogantes como muchos de estos monumentos megalíticos que a lo largo digo como digo sobre todo del de el del siglo XX pues tanta fascinación ha cautivado muchísimas personas no preguntarse para que servían como fueron construidos cuál fue el sentido real de los habitantes que que vivieron a su alrededor para intentar trascender por medio de ellos o con quién se querían comunicar cuál era la la historia de esas divinidades de esos dioses que rodea

Voz 3 02:08 van a estos dolmenes Pedro Lobo bienvenida a Ser Historia para qué tal

Voz 0772 02:15 pero luego es director de esta de esta excavación también queremos saludar a Javier a Jamil que es el responsable de Ondara va besa la empresa que ha trabajado en la excavación de este nuevo Dolmen que tal Javier cómo estás

Voz 0224 02:29 hola qué

Voz 0772 02:30 eh Pedro en la primera pregunta es es para ti como arqueólogo o no es la primera y seguramente no será el el último no el último dolmen importante encontrado en en el norte de la península ibérica

Voz 4 02:43 eh no hay

Voz 3 02:45 es más tan te sitios que tendrían todavía probabilidades de de albergar un monumento megalítico de hecho en La Llanada de Álava después de las transformaciones que se hicieron con la concentración parcelaria se transformó mucho el paisaje y muchos de estos monumentos habrán quedado camuflados en algún caso destruidos osea que si si es posible

Voz 0224 03:09 que aparezca

Voz 3 03:11 nuevos nuevos monumentos de este tipo

Voz 0772 03:13 este dolmen que ha sido bautizado con el nombre de Dolmen de La con Doha es seguramente se va a convertir en un referente importante en la historia de de la Prehistoria Vargas poco la la redundancia de Euskadi de del País Vasco Javier como parece cómo se descubre yo decía ahora en un campo de cereal imagino que como sucede con con muchos de los grandes yacimientos arqueológicos de la Península ya sea del megalitismo o de Roma del mundo ibérico o del mundo y la casualidad la buena suerte el trabajo de de de los campesinos pues saca a la luz de una serie de arrestos que poco a poco se van interpretando y la gran sorpresa no

Voz 0224 03:58 eh si en este caso pese a las modificaciones de del paisaje del entorno más inmediato de del dolmen

Voz 5 04:08 pues con la nueva la nueva vía

Voz 0224 04:11 el treinta alta velocidad o la utopía que pasan justo a lado bueno nos encontramos ante un terreno que es eminentemente llano son unas fincas de cereal que de repente una de ellas tiene un un promontorio que tiene forma una planta circular muy muy extraña y esto Diogo al ojo de de antiguos de arqueólogos de de décadas pasadas que que realizaron algunas prospecciones y encontraron algo material en superficie en el dos mil once se hizo la la última prospección ya parece como que se intuía que podía haber un que podía ser el túmulo de tengo un dolmen que por las informaciones que habían antiguas se creyó que era el antiguo dolmen de Mendi que que había desaparecido y bueno luego hemos podido constatar que no era no era él pero pero bueno en definitiva así si es un es un nuevo Dolmen

Voz 0772 05:16 Pedro el estamos hablando de de dolmenes se cuéntanos un poco realmente que es un dolmen los hay de galería los hay más convencionales circulares grosso modo como muchos identifican algunos que aparecen en los cómics de Astérix cómo cómo es este dolmen de de la cuándo

Voz 3 05:35 bueno el dolmen de la cuando a Dolmen a poner un poco claro es un sepulcro de tipo que se dice megalítico megalítico significa piedra grande literalmente está son sepulcros realizados con grandes piedras que forman una cámara que forma en un recinto funerario y en este caso está Dolmen se en Loba dentro lo que se llama actualmente conjunto de dólmenes de las zonas llanas alavesas son dolmenes generalmente de corredor es que tienen una cámara funeraria pero también tienen un corredor de acceso también megalítico de menor tamaño es una especie de pasillo normalmente tapado con tapa que servía de acceso y en el caso de la cuando a todavía no hemos encontrado este corredor pero la verdad es que falta todavía mucho trabajo porque la campaña que se ha hecho ha sido más de evaluación y de corroborar que aquello era un dolmen N son dolmenes estos de Valle mucho mayores que los que aparecen que hay muchísimos en las zonas de montaña que muchas veces responden más estos de montaña la temas accidentales en los Dólmenes de Vallès son grandes monumentos que incluso están marcando posiblemente la propiedad de ese territorio Ike están construidos por una comunidad un asentada en el terreno oí bastante de bastante una demografía fuerte y con una medios recursos ya importantes

Voz 0772 07:15 de estamos hablando de un monumento de pues te hace casi cinco mil años el tres mil antes de nuestra era como decía al principio de tres mil metros cuadrados parece que el tres mil se convierte en un casi un número mágico alrededor de de este de esta construcción con un perímetro de doscientos cincuenta metros y una altura máxima de de dos con seis según tengo los datos recogidos en en mi cuaderno no pero he Javier al Hamid El encargado de Ontario gravosa el el el hecho de que muchos de estos megalíticos estén identificados como con rituales con santuarios con sepulcros como decía ahora Pedro luego también osa bueno nos ha permitido el hallazgo no de de de restos humanos que que corroboraron un poco la significación de ese lugar

Voz 0224 08:05 bueno en un principio en este en esta primera campaña esperemos sea la primera de muchas los y los restos humanos que hemos encontrado han sido escasos y y estoy con menos sufrió

Voz 5 08:23 yo a lo largo de la Edad Media o dar moderna

Voz 0224 08:26 expolio de en principio del de lo que es el el túmulo que cubría la la Cámara hay parece que uno de los ortostatos ha caído en tiros de la Cámara ha podido a así también como el el derrumbe propio que provocó el expolio ha prohibido está ha podido provocar que el que esté sellada la la cámara funeraria escasos huesos ni siquiera en conexión anatómica que ahora mismo están en proceso de adaptación y de de estudio bueno esperemos que en próximas campañas podemos podamos llegar a donde está la ya los enterramientos propiamente dichos

Voz 0772 09:07 los ortostatos como decía son esos grandes bloques de piedra que que forman el el regalito en en sí pero Lobo arqueólogo director de este de esta excavación hemos hablado de de sepulcros hemos hablado también de cómo de marcas territoriales no en esas zonas de de de del País Vasco la gran pregunta es realmente para que servían los dólmenes no hay una especie de multi funcionalidad alrededor de ellos

Voz 3 09:35 si en el caso de los grandes dolmenes de las zonas llenas que parece bastante claro evidentemente no nos podemos meter en la cabeza de los de los que lo construyeron pero las forma los luego luego Ares que se eligen la monumentalidad que tiene ni los recursos que se dedican a su construcción implica que eran algo más que un simple enterramiento qué significaba probablemente eso una marca de propiedad de yo pues lo que solemos contar pues yo tengo aquí a mis abuelos enterrados este tierra tenía son momentos en que se empieza a consolidar probablemente la propiedad de la tierra o el control más que de lo de determinados territorios todavía a una escala relativamente pequeña pero si esos podría ser uno de los significados que tendrían estos este tipo de monumentos

Voz 0772 10:30 Javier imagino que la la potencia arqueológica de este lugar viene dado un poco por por ese trabajo previo de de apenas la bueno los los días que ha ocupado la primera campaña para identificar el el lugar y y confirmar que se trata de un dolmen nuevo la Doha que nada tenía que ver con los conocidas hasta ahora la aparición de esos pocos restos humanos incluso también de de útiles de de elementos arqueológicos y bueno señala no momento histórico concreto me dio un grupo también humano concreto todo eso forma parte de ese potencial arqueológico que ha de pensar que estamos delante de un grande de un enorme descubrimiento arqueológico que en el futuro va a dar muchas sorpresas eh pues espero

Voz 0224 11:20 sí en la la peculiaridad de de este dolmen es que se ha comenzado a intervenir en él y en no poder digamos no porque se haya excavado como ha pasado con otros dólmenes que conocemos en nuestro territorio o que haya sido a causa de de unas obras que de un camino que ya han dado con uno de ellos no en este caso ha comenzado a escavar con con metodología arqueológica desde desde el túmulo que recubre el dolmen con lo cual podemos conocer todas las secuencias a tres gráfica propia de el del dolmen desde el túmulo de arcilla que lo cubre hasta el casquete de de piedras que cubren la cámara con lo cual da una información mucho mayor que de todos los los dólmenes que se han podido estar Green escapando hasta hasta la actualidad

Voz 0772 12:15 esta tipología Pedro Lobo de de dolmenes varía mucho luego de después de las noticias después en nuestra siguiente bloque de Ser Historia vamos a hablar de dolmenes más y ubicados geográficamente al sur de la península Ibérica como digo la la tipología es muy diferente ante los dominios del del norte y del sur de la península

Voz 4 12:35 no tiene

Voz 3 12:36 que sí que hay grandes diferencias en cuanto a que los grandes dolmenes del sur y están construidos por comunidades ya muy desarrolladas están tocando al Mediterráneo el Mediterráneo es un foco tremendo de Cultura Comercio se mueven es digamos en llevamos que hará que en este caso los Dólmenes de

Voz 6 12:58 en esta zona norte no sólo de Álava sino también de zona de Burgos

Voz 3 13:03 o de la meseta se suelen corresponder bastante tipo lógicamente con las grandes Santas y los grandes dolores de la zona de Extremadura y Portugal son muy suelen ser bastante parecido pero en algunos K esos tienen también elementos provenientes de la zona del sur de Los Millares eh y existen por ejemplo los Dólmenes de Jonas Parlón Farhan por TEA tienen unas puertas muy parecidas a las de los millares hay determinados elementos es es una época en la que ya hay una relación bastante grande a través de las grandes líneas el geográficas pues el Valle del Ebro la costa mediterránea a la incluso la costa atlántica con lo cual las influencias llevan enseguida en este caso los Dólmenes de Álava de esto tipo los desmanes de corredor lo más parecidos que ahí son las zona los lo los dólmenes portugueses Si extremeños

Voz 0772 13:58 que no es poca cosa la verdad es que es una riqueza desde el punto de vista arqueológico muy muy interesante apasionante muy desconocida por el gran público quizá por por desgracia aquí nosotros nos vamos a hacer eco en la medida de nuestras posibilidades para bueno para apoyar de alguna forma este nuevo proyecto de el de la Doha descubierto recientemente al norte de de de Vitoria Gasteiz Si quizá uno de los referentes en un futuro del megalitismo en la Península Ibérica Javier a Jamil encargado de ahondar Eva besa a Pedro Lobo arqueólogo director de esta excavación en el dolmen de la cuando muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 3 14:43 ya

Voz 6 14:44 vale muchas gracias a vosotros gracias por la divulgación de nuestro trabajo