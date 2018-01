SER Historia 461: Nueva novela de Manuel Pimentel, Dolmen

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 2 00:09 el traslado se realiza con la ayuda de todos los hombres y mujeres de la Comunidad lentamente Se acerca la losa al borde de la zanja para después mover sobre ella un peso que provoque el desplazamiento del punto de equilibrio de manera que la piedra vasco Zülle Isère encaje enlazando con ayuda de palancas se sitúa la losa en sentido vertical a continuación Se calza con cantos rodados para después proceder a rellenar el hueco con tierra y piedras una vez situada en las cercanías de la zanja se procede a desgastar la roca para realizar el encaje con las otras losas colocadas anteriormente una tras otra se colocan las demás losas que conforman los muros de la Cámara siguiendo un orden preestablecido de manera que la primera losa sirve de apoyo a la siguiente y así sucesivamente

Voz 0772 01:21 así se iban colocando todos los ortostatos estas enormes piedras y en definitiva dan van dando forma a un dolmen de galerías escuchábamos en un documental de la Junta de Andalucía hablando precisamente de uno de los dólmenes más increíbles de nuestra geografía el Dolmen de venga en en Antequera en la provincia de Málaga la historia de los dólmenes ese viaje a la Prehistoria ese viaje hace casi cuatro mil años de partiendo desde nuestro Siglo XXI es quizá uno de esos elementos más fascinantes porque lo desconocemos absolutamente todo las teorías que sea han barajado al respecto en muchas ocasiones pues vienen dadas a partir de de bueno pues de ciertas deducciones a partir de de hallazgos de pocos hallazgos que se han realizado en estos Dólmenes los dolmenes o monumentos megalíticos los hay de de muchísimos tipos en la novela que tengo mis manos Dolmen publicada por Almuzara ayuda un poco a través de una historia de ficción adentrarnos a conocer un poco el significado real y sobre todo algo que a mi me gusta mucho tocar en este programa no es aspecto quizá más trascendental del significado de estos monumentos megalíticos el ese elemento humano que nos acerca a viajar en el tiempo en esta ocasión a la a la prehistoria al momento de la construcción de los grandes monumentos de piedra intentar e interactuar conectar con esos protagonistas de la Prehistoria que eran como todos nosotros igual que nosotros exactamente pero con unas ideas y una forma de pensar de muy muy distinta Manuel Pimentel autor de Dolmen muchísimas gracias por estar con nosotros

Voz 4 03:03 muchísimas gracias por la invitación me siento muy halagada

Voz 0772 03:05 Manuel el trasfondo de la de la novela es un poco la mentalidad histórica no que tenemos que tener para entrar a entender a nuestros propios antepasados

Voz 4 03:16 la novela transcurre en la España actual es arqueóloga actual que empieza a trabajar en un dolmen muy importante muy desconocido que de Valencina de la Concepción se ve envuelta en una serie de crímenes Dual extrañísimo Jiménez rituales que transfondo quedan novela pues por una parte el lo que ha recogido en el documental no esa obra colosal increíblemente espectacular de piedra de muchas toneladas pues movida hace seis mil años unas técnicas pues sorprendentes por la antigüedad pero no solamente es arquitectura colosal sino también el dolmen como centro espiritual como lugar de poder como una construcción impregnada de la mente mágica que probablemente tuvieran nuestro antepasado pues neolítico calcolítico

Voz 0772 04:00 lo acabas de decir Manuel el dolmen un poco es ese esa tumba santuario es un todo y al mismo al mismo tiempo es es nada digo nada desde nuestro punto de vista porque todavía no somos capaces de de poder de codificar no el el simbolismo que que ha quedado impregnado en estos grandes bloques de piedra

Voz 4 04:19 efectivamente hay varias interpretación arqueológica de los científico para unos son tumbas de hecho es mucho Casademont necrópolis megalítica ciudades de lo muerto sin embargo entiende que son santuarios otro entienden que como una catedral no cristiana donde hay una parte de santuario de adoración de culto pero también hay enterramientos no otros entienden que eran como lugares de poder donde se reunía en la en los oficios para grandes ritos Comunale efectivamente hay muchas interpretaciones pero si tenemos en cuenta que los volúmenes de España que probablemente sea lo más antiguo del mundo existe esa posibilidad empezaron a construirse hará unos siete mil años estuvieron construyéndose cantará uno de cuatro mil quiere decir tuviera Kutcher hace tres mil años es muy probable que el uso fuera cambiando a lo largo de este periodo tan tan prolongado pero para que veamos la importancia que tiene ha nombrado el Dolmen de Antequera en un homenaje a manga es el mayor del mundo es decir lo repito porque a veces los españoles no somos conscientes de nuestra de nuestro propio patrimonio el dolmen de venga es el mayor dolmen del mundo los españoles que iban en Inglaterra mucho va a ver con gente Kroll en maravilloso o los que van a Francia va ver la alineaciones de medir de Karnak sin embargo me tenga que ser mayor del mundo lo tenemos nuestro que y no conocemos pues fíjate cuando los romano llega a Antequera en bautizan las zonas como anticuario por qué Antic área pues la ciudad de los antiguo quedaron tan impresionados por la construcciones megalítica detuvieron que bautizarlo con el nombre de esos antiguo esas culturas antiguas que lo habían creado quiénes son estas personas bueno pues otro misterio maravilloso que la Historia de arqueología pero tendrá que desvelar

Voz 0772 06:02 además en aquella época cuando llegaron los romanos en el siglo III antes de nuestra era estos dolmenes ya tenían pues tres mil o cuatro mil años de antigüedad no lo que lo convierte pues en hay que pensar un poco no a nosotros nos queda lejos pero a ellos también hace dos mil años también les quedaba quedaba muy lejos imagino que también en aquella época en la antigua Roma ya serían conocedores de de esa sofisticación que rodeaba un poco al trabajo de los dólmenes que iba un poco más allá no de de ese deseo utilización como santuario como como necrópolis como tumba lo decías ahora Manuel Pimentel que es quizá bueno pues una un etiqueta arbitraria un poco vaga que qué dice pero sin decir no sin embargo la orientación astronómica de de de estos dolmenes yo por ejemplo estuve hace unos años grabando el equinoccio para televisión para Cuarto Milenio de el Dolmen de Soto en en Huelva esa entrada de del Sol exactamente por por el por la galería del del dolmen es realmente increíble no es está hablando de un pueblo muy sofisticado

Voz 4 07:04 que el el los dólmenes suelen tener orientación antropológica no todos pero la mayoría de de España suelen estar orientaba la salida del sol alguno en el equinoccio en el solsticio eso los habla de un conocimiento astronómico evidente pero también de un rito hay gente que entiende porque efectivamente el día en el solsticio del equinoccio los rayos hasta el fondo de la Cámara para alguno es un rito de fecundidad el dolmen es el útero la tierra la naturaleza que fecundada por el por el rayo del sol macho no y que y que llega hasta el fondo eh para otro es simplemente una cuestión de más técnica para marcar la el ritmo de las cosechas etcétera Sea como fuere lo demuestra claro los constructores conocimiento arquitectónico muy importante en Men gallega de una piedra de ciento sesenta toneladas es decir algo descomunal que causó tanto asombro mero que lo propio romanos los constructores de lo acueducto Lacalzada bautizaron la ciudad con Antic área pero también en el dolmen no murió permaneció como lugar de respeto como lugar de culto a los antiguo como lugar pagano y misterioso la propia Iglesia prevé muchas veces en algunos escritos no de de rito que celebran druida y cojo brujería lo en los dólmenes y la propia Iglesia católica toma algún acto dolmenes como símbolo de poder yo recomiendo que se vaya ver por ejemplo en Cangas domina la iglesia de Santa Cruz que la construye fábula el hijo de Pelayo justo encima un dolmen del gran don de los astures porque sí porque evoca poder fuerza prestigio los reyes astures pues quisieron hispano compartidos con sentirse heredero de ese prestigio de los antiguo que se manifestaban el dolmen no por tanto el dolmen no murió sino de alguna forma cedió su autoridad a los nuevos poder emergente

Voz 2 08:53 en su función como cámaras mortuorias algunos megalíticos son verdaderos depósitos de identidad genealógico hay cultural en tanto que espacio rituales también sirven para la realización de ceremonias relacionadas con el mundo simbólico de las sociedades que los construye frente al formidable envoltorio de piedra la Peña como un gigantesco signo de interrogación la rotunda presencia de venga evoca una trascendencia de atmósferas y escenarios cuando en la incertidumbre de los primeros tiempos Se convirtió en hito existencial un territorio sin nombre cuyas huellas contextualizan nuestra propia pervivencia un lugar mítico en donde se acumulan los fragmentos dispersos de nuestros ancestros

Voz 0772 09:54 en este nuevo fragmento del documental de la Junta de Andalucía al dolmen de venga en Antequera escuchábamos algunos térmico algunos términos algunas palabras que que en definitiva a mí me recordaba un poco el el trasfondo de tu novela dolmen Manuel Pimentel en donde bueno pues quizá intentamos etiquetar explicar con palabras inefables algo que realmente pues es muy difícil de aprehender y muy difícil de de de agarrar no de de coger precisamente la protagonista Artà fin Mendoza la protagonista de tu novela tiene que entrar a intentar ayudar a la a la a la policía bueno pues porque el la policía bueno pues intenta actuar con los métodos quizá más pragmáticos más y más tácticos si pierden un poco la esencia propia de el de del dolmen la magia no esa fuerza esa energía de la que hablábamos ahora que es quizá lo que le ha podría ayudar a resolver el misterio que rodea un poco a estos asesinatos

Voz 4 10:56 ese ese es exactamente una joven española de nuestro guía están en sus primeros trabajos IVE como ocurre esto esto asesinato que les rodean a ella y ella claro está acompañando a la policía de cómo la policía puede aplicar métodos propio huellas dactilares correo digitales estudio científico diverso ya va llegando a la convicción que esas técnicas del XXI no le permiten ahondar en la mente mágica de lo que construya o los dólmenes no que decía una mente en algunos caso tenían más también me inteligencia pero todo tipo de valores y otro tipo de de creencia no ya por tanto decide no solamente debe acudir al pues la ciencia pues la razón sino también un poco por la los sentimientos los sentido la introspección el Dome que llevamos que llevamos dentro esto es una cosa muy curiosa e cada vía están creciendo hoy también me mucho canción no como en pleno siglo digital no en el siglo de la del silicio del coltán de la tecnología Un porcentaje de persona creciente tienden indicó acciones hacia lo esotérico y también en el caso es dolmen a los rito ante el dolmen porque realmente el Dome un símbolo donde la humanidad se ancla con la naturaleza no hay hay claramente punto de fuerza o de poder que se llama se puede ver en Radio este si hay otra y otras técnica hay por eso eso enclave que los Dólmenes de mucho dólmenes mucho más de los que nos creemos suelo exigen evocando pues ese poder y esa esa magia he tenido ocasión de visitar mucho el campo y muchos de ellos muestran señales de algún rito o bien Flores hobby en ofrenda bajo que a un pájaro sacrificado que significa que hay personas que siguen haciendo rito diverso delante del Dome a día de hoy parece sorprendente pero era una una realidad con lo cual el volumen aún evoca su fuerza sobre nosotros y eso tiene una hermosa pelota parte también inquietante

Voz 0772 12:50 quizá que el hemos perdido un poco la la la forma de interactuar de leer esos elementos de la naturaleza bien es cierto dolmen con esos como decía al principio esas enormes piedras eso es ortostatos que le dan forma a las galerías como en el caso de de menca de de de Soto de tantos otros y bueno pues es algo hecho por el por el ser humano sin embargo en su conciencia en su forma de entender el el cosmos eran elementos que se integraban absolutamente en la naturaleza y servían de puerta con con ese mundo que desconocemos

Voz 4 13:22 efectivamente el el enclave un dolmen probablemente no solamente sea arquitectura física Hay ingería lo es también sin duda hay colosal espectacular es algo orgánico con la naturaleza conecta con la naturaleza algo Inés épico para las personas nuestro ancestro todavía hoy el también tiene mucho más que ver con conexión orgánica nuestra energética con la tierra que solamente una de grandes piedra colocada más el monto cuando se empieza a construir en los primeros dolmenes España cuatro mil quinientos antes de Cristo a lo mejor hasta el cinco mil antes de Cristo decir hace casi siete mil año que acabamos de dejar la caverna hacia muy poco para conseguir un dolmen de eso hay tener un conocimiento de ingeniería de técnica de labrado de piedra de replanteo de movilizar docenas o cientos de personas en fin que realmente colosal porque se hacía bueno pues ahí no solamente hay criterio político de poder oye pues la tribu el clan la que tenga el me más grande pues será más poderosa sí duda también pero debe haber algo una atracción muy fuerte muy fuerte para de culto de adoración de de de magia yo para mí un dolmen la suma de piedra una técnica más naturaleza más magia

Voz 0772 14:43 montón donde elementos que lo convierten en estructuras absolutamente únicas estos dolmenes que en ocasiones pasan desapercibidos todo aquello relacionado con la prehistoria pues parece que que no nos llama tanto la atención pero como decía nuestro invitado Manuel Pimentel en en Antequera en Málaga tenemos los de los dolmenes esos tres maravillosos dolmenes uno de ellos el de venga el más grande del mundo no les recomiendo también visitar el Dolmen de Soto en Huelva quizá digo estos porque son los que mejor conozco no para haber estado en en ambos lugares me me me sobrecogió no

Voz 4 15:17 es obligado porque es como si me engañas obligada la visita obligada Soto muy espectacular y cuando conoce la historia de Soto eso grande ortostatos ante fueron Kroll leche Un Krohn les son unen mire en círculo quiere decir de muy antiguo en un pasado muy remoto hubo primero me mire esto mire ese utilizaban después para hacer el dolmen sobre esto esto ortostatos uno mientras por la galería con esas grandes piedras uno puede andar un dormir muy alto esas grandes piezas estaban llave grabara con guerreros cemento Varias aprecias las espadas aprecia el eh figure no esa entrada policromada sobrecogedora no pero aparte de eso venga hay otra zona que en Sevilla Valencina de la Concepción que a mí me parece una dólmenes bueno increíble son algo más reciente son del dos mil quinientos aproximadamente antes de Cristo hará unos cuatro mil quinientos años en del cobre pero son de una riqueza e en Monte Lirio uno que se ha escapado esa excavado recientemente en un pueblo al lado llama la actividad de Guma tiene aparte de oro huevo de avestruz tiene marfil África lomas y la hacía pico lo cual demuestra un comercio marítimo hace casi cinco mil año muy importante en el Mediterráneo y como anécdota para que vean la complejidad de rito este dolmen donde una galería larga y una doble cámara final la cámara más profunda estaba el señor enterraron a un hombre poderoso sacerdote un y quién sabe si en la cama anterior dieciocho mujeres muertas depositadas allí con unos trajes bellísimo con una decoración e una uno a jugar de espectaculares que murieron o fueron asesinados se suicidaron en el mismo momento que se enterraba a su a su señor no no hablan de rito muy complejo y a veces también de rito mucha ocasione hermoso de luz porque conecta la naturaleza pero también de vez en cuando de rito de crueldad de muerte de de dolor no se co ese eco que te llega del pasado una parte de luz pero portada de tiniebla a que el dolmen sea no solamente ese elemento de conexión en la mi elemento al mismo tiempo que no no enamora pero al mismo tiempo nos inquieta no nos preocupa Vera ese punto de crueldad que siempre tiene esos ritos prehistórica

Voz 0772 17:37 y qué mejor manera que aprender todo esto de la mano de un libro en este caso una novela dolmen publicada por Almuzara en donde seno recrea pues a caballo entre un thriller policiaco y una novela de Historia y Arqueología pues la mejor forma de acercarnos al mundo de la Prehistoria de estos megalíticos de estos Dólmenes Manuel Pimentel autor de Dolmen muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 4 18:04 muchísimas gracias por la invitación

