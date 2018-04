Fútbol y niños

Voz 1 00:00 es un placer poder escuchar todos los martes a esta hora dos de los mejores periodistas de este país también es un placer verlos cosa créame que no es nada sencilla

Voz 2 00:11 no todo Carretero buenos días hola buenos días yo me gusta es una verdad que lo que no se más más que que es quien está lejos de Rato en el otro es el que está lo hoy estamos tan acostumbrados a que no esté simulando su ausencia ya sabes vamos a hacerle vacío está aquí pero vamos a simular el vacío en cualquier caso hoy tenemos in situ me gusta mucho esa palabra in situ al ITER a Labordeta dos punto cero

Voz 1 00:39 al aventurero a la persona que en el último mes ha recorrido metro arriba metro bajo dieciséis mil doscientos sesenta y dos kilómetros dos continentes diez ciudades el Barrio Húmedo de León Stalin literario barrio de Miraflores en Lima cogiendo un total de diecisiete taxis ocho trenes cuatro aviones uno de ellos dicen con Curro dos veces el metro y a pie un total de doscientos cincuenta y cinco metros

Voz 3 01:01 Sergio del Molino

Voz 4 01:03 sentir ese habrán medido si lo que quieres pero si esto no es una presentación Oprah para despedirme y habrá has vendido libros alguno alguno alguno firmado alguna vendido sí alguno

Voz 5 01:16 sí pero no para compensar el gasto en gasolina claro con treinta

Voz 1 01:19 a esto digo tú tienes ya una familia una edad a ti te compensa hasta entonces

Voz 4 01:23 bueno pues no la verdad que no pero ya no sé no sé cómo para esta rueda infernal en la que me he metido no se esto es como meterse en la drogadicción yo ya no sé cómo salir de aquí

Voz 5 01:32 la viajeros anónimos todo esto es como entrar en una cosa

Voz 2 01:35 la no es fácil es difícil porque si te cien posibles ha hecho Sir ejemplo bueno mañana te vas a a México a la Feria de Guadalajara se sí Valle estamos bueno pues antes de que te vayas para vete con un buen sabor de boca por ejemplo queremos que escuches lo siguiente ocurría el pasado jueves en la Comisión Mixta de seguridad nacional el Congreso os pido que lo escuché con atención porque después voy a formular preguntas muy directas muy concretas sobre lo que vamos a escuchar

Voz 1 02:02 es la voz de Ana Belén Vázquez Blanco de grupo popular quién toma la palabra para poner nombre a todos los ajenos

Voz 2 02:08 desde externos que están conspirando contra nuestros intereses desde el ciberespacio por favor presten atención

Voz 6 02:13 son campañas de manipulación campañas de información en redes vemos cómo un señor desde la embajada de Ecuador remitía cuarenta mil twis o otro desde la embajada en Rusia remitía también cerca de cien mil twist estamos hablando de una web Brigada de tropas de Jaques de box de sopapo

Voz 0657 02:34 mire de gente de un sito virtual para desestabilizar países

Voz 1 02:39 vale cuantos preocupa primera pregunta cuántos preocupa que un señor desde la embajada de Ecuador remita cuarenta mil tres

Voz 0677 02:47 es un tema serio e que esté Vox ahí metido

Voz 0657 02:50 no bots no habla de Vox

Voz 0677 02:54 pero ella dice bueno

Voz 0657 02:56 Bonds es un híbrido entre por Vox Sergio antes peor

Voz 2 03:02 qué nivel de preocupación te genera que un señor desde la embajada de Rusia remita casi cien mil casi cien mil tú es hasta casi cien mil tuits bien si pasa

Voz 7 03:12 el Twizy me voy a empezar a preocupar pero me preocupa especialmente lo sopapo estos los eso sí que me estoy que no claro

Voz 2 03:20 es un ejército ejercidas sopapo

Voz 7 03:22 además la prensa los que pagaban los curas en los colegios antes no

Voz 1 03:26 yo creo que esto va de tecnología de vanguardia que a lo mejor esta es un poco desactualizado puede ser pero en cualquier caso si España es atacada pero un ejemplo de sopapo estamos preparados

Voz 0657 03:40 desde luego que no porque este sol tres ya sabemos lo que eso tres cuatro sobre papel pues podemos hacerle frente a un ejército

Voz 2 03:47 ya

Voz 1 03:48 no será que os está manipulando una una web ligado a Detroit

Voz 5 03:54 además una de toros cómodos los de David el mono el mono es decir ni el barquero ahí

Voz 7 04:03 de sí más que antes no me imagino llame la verdad que me imagino un programa muy apocalíptico lo que ha planteado sí pero poco tecnológico eso sí es verdad bueno puede sopapo

Voz 2 04:13 ultimamente es forma parte de nuestra actualidad los ciberataques los hackers rusos identificar lugares desde donde ese se se cometen ataques que no somos capaces más allá de lo que es un asunto muy complejo que provoca errores lógicos no sé si estamos yendo bien el mundo en el que vivimos no sé si esa amenaza es real si considerablemente que estamos viendo en un entorno muy peligroso por todo lo que supone de peligros en torno a las redes estoy yo como la del sopapo ya pocas Emilo

Voz 0677 04:46 no sé hasta qué punto el peligro físico para cada uno de nosotros el el lo que hablan del Internet de las cosas es decir atrae cada vez más cosas que no están conectadas a la red y tantos más probable que se puede acceder a nuestro día a día más allá de eso lo que no cabe ninguna duda es que hoy en día entre Estados hay una ciberguerra en marcha ya hay constantes ataques y que una de las grandes preocupaciones de los gobiernos occidentales hoy son los constantes ataques a través de de Internet y a través de hackers que padecemos eso ya está fuera de discusión es un hecho que está teniendo lugar que afecta nuestra seguridad y sobre todo a nuestra estabilidad

Voz 7 05:22 hombre nuestra dependencia tecnológica nos hacen muy vulnerables en general no hace vulnerables a los Estados pero las grandes empresas tú imagínate lo que puede suponer un ataque para un banco

Voz 0657 05:30 evidentemente no es un eh

Voz 7 05:33 es un mundo frágil

Voz 0657 05:35 somos más enviar sin duda alguna de que no entró

Voz 7 05:38 demos y creo que buena muestra de ellos el mensaje de la diputada del Partido Popular nuestro nivel de incomprensión absoluta de lo que está sucediendo bajo las redes pero somos igual de frágiles que con la electricidad desde un apagón no puede puede acabar con nuestra civilización en un momento dado no y además hay fabulaciones de ciencia ficción al respecto otra cosa es que igual bueno pues Si no no tenemos por qué estar atenazados por el miedo por lo que vaya a suceder no yo creo que podemos comprar en Internet tranquilamente y tener nuestras cuentas sino Hinault no anda sufriendo por por lo que no se vayan a hacer lo hackers rusos y los fan Verger

Voz 2 06:16 en ocasiones hemos visto clarísimos errores a la hora de publicar mensaje a la hora de transmitir a la cuenta equivocada lo lo que sea la gente dice no es que me ha hackeado sacar un hackeo es como la excusa de todo sea la mejor excusa

Voz 5 06:33 el señor borracho a las cuatro de la mañana hackeo pero no usted y hablado del nazismo nazismo yo hice sin notas aquí no eres nadie Señoría me han hackeado

Voz 0657 06:43 alguna vez os ha guiado no por suerte no perdóname preocupa si no soy nadie no eres nadie

Voz 2 06:51 si algún interés declara que habían

Voz 0657 06:54 hoy son como las antiguas heridas de hora de gloria esta cosa ya son ya son estos hackers pero no es que

Voz 1 07:00 mire como excusa para todo no me me han hackeado no no funciona no no es que no funciona

Voz 7 07:05 sí de vez en cuando hay algún mensaje en Facebook esta vez recibiendo mucha pornografía no soy yo es que me ha quedado la cuenta atrás

Voz 2 07:12 ahí conocidísima más fotos imágenes de de hackear en el teléfono señoría bueno vamos a seguir hablando con con sido conserje de de la actualidad es muy difícil tíos digo es muy difícil elegir qué hablar esto la semana sois muy exigentes además es muy evidente que el tema nos gusta no funciona sabes ZEC son estrellas yo lo entiendo son Lol que necesitan sentir a su público el calor de las noticias que sino no estamos juegos de mesa parchís

Voz 4 07:42 pero bueno te lo juegos de mesa no fue

Voz 5 07:45 cenaba también mucha en Hoy por hoy en la SER

Voz 1 07:50 no sois muy futboleros noche verdadero Sergio del Molino

Voz 0677 07:56 sí aunque es verdad que cada vez menos así soy más deportivista que futbolero

Voz 1 08:01 eres más de lo que sea te gusta más el equipo que el que el deporte

Voz 0657 08:05 bastante más interesante observación nuestra mente de ser que tu caso en absoluto nada futbolero pero soy del Atleti es curioso no sé si no sea que hacerlo compatible este que me llamamos a gente normal

Voz 0847 08:18 es como de esta gente no soy católico eh

Voz 1 08:22 sí yo ni dios el que no creo que antes el católico vale pero por ejemplo cuando aparece una noticia que trasciende lo puramente deportivo y es gol anulado al Barça con una pelota que

Voz 2 08:34 que traspasó la línea es imposible mantenerse ajeno a la actualidad el fútbol te gusta el fútbol yo por ejemplo no soy muy futbolero pero sigo yo todos los fines de semana escuchó el carrusel me gusta leer in the Movies que eso que está ocurriendo en el en el futuro estaríamos más o menos en esa categoría

Voz 0677 08:50 me alegra que más esta pregunta

Voz 0657 08:53 te para te es que tiene mucha razón

Voz 0677 08:55 día es muy difícil escapar de la pasión que implica el fútbol hace unos años no tantos a quién le gustaba el fútbol Akin se apasionaba con el fútbol no con un equipo con el fútbol en general bueno pues estaba ahí en su compartimento si salías de ese compartimento pues el fútbol ya no pero ya no ya no ocupaba a Espacio y podías mantenerte al día yo creo que es muy difícil mantenerse al margen de de la actualidad nos bombardean tiene una presencia ya no sólo mediática sino que en mi opinión el fútbol ha cobrado un peso y una importancia en todos los ámbitos desmedida quiero pensar que el fútbol se está convirtiendo poco a poco en un negocio más que deporte y que como negocio tiene unos intereses cada vez más importantes y y es por eso por eso por eso es importante por eso el peso de negocio en que está presente en todas partes es es casi imposible huir el doble posibilidad pero me gusta

Voz 7 09:52 tendría que ir a a una montaña del Ártico

Voz 2 09:56 es toda esa pasada y aún así me entraría de algo pero no incidió en su infancia a este este desafección futbolera era malo

Voz 0657 10:05 cuando yo era muy malo yo era muy torpe yo yo yo no tengo desafección e os has hecho a mi me gusta jugar al fútbol

Voz 0677 10:12 deporte en si me gusta el juego

Voz 0657 10:14 lo que no me gusta es que que es que está presente hasta hasta en la sopa

Voz 0677 10:17 que que hay un gol que si entra o no es que por más que quieras que que te da igual estás todo el rato viendo a gente discutir si fue o no fulano que te da igual el sexo el fútbol no

Voz 5 10:31 yo creo que llama se echen cuentas con el último Madrid Barça se cuenta

Voz 7 10:42 pero pero eche cuentas de audiencias y descubrir que en realidad el fútbol en España es minoritario no están no es no es tan masivo como nos cuentan porque en el último Madrid Barça había bastantes más españoles que no estaban viendo el partido que los que estaban viéndolo con lo cual yo digo ahí deduzco que en realidad el fútbol es es un es algo minoritario y como tal debería ser el tratado deberíamos relegar los a la a la dos a las tres de la madrugada

Voz 5 11:05 bueno compete para compensar esta falta de da

Voz 1 11:12 vamos a hablar con Galder Reguera es responsable de actividades de la Fundación Athletic de Bilbao es una de las personas enamoradas del fútbol un veneno que le inoculó su abuelo a través de los clubes el Athletic es verdad que pues como lo tuvo el Depor más allá del fútbol está en hay clubes como el Atlético el Depor YSL llevada es un libro muy recomendable titulado Hijos del fútbol Galder muy buenos días buenos días qué tal claro es que te hemos llamado para compensar un poco equilibrar la balanza con con Sergio Nacho que no no no siente la pasión del fútbol tú cómo describirías tu pasión la tuya personal por el fútbol

Voz 8 11:44 bueno yo creo que es algo que ha estado siempre ahí es primeros recuerdos felices están asociados a a momentos compartidos en el estadio Mis primeros momentos duros están asociados al balón

Voz 9 11:57 idea tenido siempre presente ahí hubo una época en la que era una obsesión absolutas hay yo iba caminando por la calle veía matrículas de los coches sí que cogía el primer número y me lo imaginaba como resultado del Athletic no desde luego siempre siempre estuvo ahí en una mayor o menor medida

Voz 2 12:13 en qué mundo te das cuenta que no vas a ser no vas a triunfar con tu Athletic

Voz 9 12:18 muy pronto yo creo que a los siete ocho años es la edad en la que ya te das cuenta que el el campo establece una jerarquía que es inapelable entre los que jugaban bien y los que jugaba mal y en cierto sentido es el primer fracaso y yo creo que es la primera vez en la vida en la que te das cuenta que no todo es posible si eres un apasionado absoluto del juego y de todo lo que conlleva pues pues fue duro en mi caso fue muy duro y creo que es una cosa que siempre he tenido ahí como muy marcada no esa idea de que tú tenías un sueño que se truncó

Voz 2 12:50 cuando tenía siete años mucha gente Galder vertebra su relación con su padre con su abuelo con sus amigos a través del fútbol es tu caso

Voz 9 13:00 no no no no es mi caso yo creo que tampoco hay tanta gente que en realidad la relación con sus personas queridas se limite al fútbol Carlos Marañón que es hijo de Marañón de gran futbolista en suelo

Voz 1 13:14 periodista eran tipo llegarán periodista tiene una cosa muy mal

Voz 9 13:16 que cuando hablaba con su padre el fútbol les sigue les sirve de calentamiento los diez primeros minutos la conversación son de fútbol es que calientas no y luego ya entras a las cosas importantes lo mío fue un un espacio un espacio compartido era como un gran evento a mí me Haití te Mi abuelo me llevaba San Mamés cada quince días o una vez al mes más o menos ibamos con con mi primo que era una persona también para mi mejor amigo en el que adoraba entonces el fútbol era era una anécdota porque en realidad lo lo importante era la excursión que íbamos a San Mamés ver que para él aquello era tan importante no hay verle feliz cuando el Atleti marcaba pues ver feliz a una persona a la que adora la que quieres tanto para mí era como como unos impactos emocionales muy fuertes que en cierto sentido no enmarcado para toda la vida

Voz 2 14:04 hace unos meses un artículo en el diario El País que duraba muy ilustres de tu hijo no va a jugar en Primera dejarlo en paz estamos acostumbrando nos escuchar vamos sonidos me atrevo a decir vamos a hacer ejercicio escuchar unos diez quince segundos el sonido es mucho peor que las imágenes que son terribles el sonido de lo que ocurre en muchos campos de fútbol en categorías infantiles juveniles demasiadas veces tristemente es este

Voz 10 14:35 Diego

Voz 2 14:50 Galder tú por qué crees que se producen sucesos como este

Voz 9 14:54 bueno yo yo creo yo tengo la teoría de que no es una cosa que esté necesariamente relacionada con fútbol yo creo que es una cosa que está ahí la relación de los padres con los niños muchas veces más relación viciada esa idea el éxito me extraña que tienen lo que pasa es que sí ese junta en en los estadios yo no sé cuantos partidos de fútbol infantil benjamín y juvenil Se Juan en España en en un fin de semana en en una en una intensísima mayoría de ellos no pasa nada no lo que pasa es que la noticia siempre es cuando pasa algo no esto supongo como los accidentes de aviones en el dato de que el año pasado hubo treinta y siete millones y medio de de vuelos sesenta y cuatro accidentes Si yo sin embargo sigo teniendo miedo yo monto en los aviones con miedo terribles precisamente pues porque nos quedamos más con la con la parte negativa si es terrible cuando pasa una cosa de esas es cierto yo no sé si es tanto achacable al fútbol otras cuestiones

Voz 7 15:52 bueno encantado de saludarte por cierto Gaarder que llaman nos conocimos hace un tiempo en Bilbao

Voz 0657 15:56 yo no sé si que éste

Voz 7 15:59 en Bilbao hoy que el todavía cultura del Atleti influye también en una visión más benevolente quizá de porque yo creo que soy una especie de reducto también que no está quizá un poquito al margen de la excesiva mercantilización y la brutalidad que hay en el en en el mercado Internacional futbolístico no sé si si en la que se ha mantenido como un equipo más a la vieja usanza que ha preservado quizá un tono más y más tradicional y un y un afición de otro tono no sé si eso influye también no lo sé

Voz 9 16:31 sí yo creo que sí yo creo cuando habló con gente que es de otras partes otros clubes etcétera Hay un poco en lo que es la cómo se vive aquí la pasión por el club que además es una pasión que tienen una cosa que es muy bonita y es que la afición del Athletic tiene una idea también en comportamiento ejemplar del club a todos los niveles entonces presiona mucho en ese sentido yo creo que más o menos la el camino del Athletic históricamente ha sido un camino recto en el en la relación con los valores del fútbol etcétera pero pero en realidad el Athletic no es un club que en K carne la tradición el Athletic casi una excepción desde hace muchos años en el mundo del fútbol porque bueno por la forma de de de encarnar los valores que el club cree que tiene que que tiene que transmitir sin ser un poco una una excepción ha sido realmente cuando eh se empezaron a producir los primeros traspasos el Athletic es el que se queda a un lado pero esto bien

Voz 2 17:22 desde hace muchísimo muchísimo tiempo no es una cosa en los últimos tiempos leí ayer en hecho

Voz 1 17:27 sí famoso himno de el Cardiff en el club diciendo nosotros hemos ardid los que sí dentro de del himno ya incluyen sea nosotros somos los que vamos en contra es es algo es algo muy atávico luego ese forofismo no voy a decir que todos neo niño lo que le gusta el fútbol desarrollarán después un forofismo que les llevará a elegir malas libre no quiero decir eso

Voz 0657 17:49 es verdad que saco atávicos ahí yo creo que la la pasión

Voz 0677 17:55 seguimos siendo seres humanos tenemos que sacarle alguna parte esa pertenencia tribal tenemos que que que que es darle salida en algún en algún el fútbol me parece un escenario perfecto más que el fútbol tu equipo sentir tu equipo compasión y involucrar te sentimentalmente con tu equipo me parece un ejercicio sano porque si veo a alguien discutir por fútbol siempre me tranquilizan si esa discusión política por una bandera un partido político si esa misma pasión ese vínculo sentimental se produce en otros campos entonces sí ahí me preocuparía pero que el fútbol por supuesto entendido Sin violencia sea esa válvula de escape pasional pues me parece hasta hasta un ejercicio sano necesitamos esa válvula de escape ahora Nos a al fútbol base lo que hablábamos en al artículo esté que hacíamos referencia estoy muy de acuerdo con la líder en que el fútbol ahí es un escenario que podría ser intercambiable ahí tiene que ver con con proyectar valores adultos por lo menos es lo que recogía hablando con psicólogos deportivos etcétera en lo que recogieran el reportajes que al fin al los padres están proyectando valores adultos en un juego de niños no sólo los padres muchos clubs están dándole el brazalete de capitán a un niño de siete años están midiendo el pichichi quién es el máximo goleador en niños de siete ocho años están llevando las estadísticas por Internet están hacedores competir como adultos en una cosa que debería ser ir allí ha pasado domingo por la mañana

Voz 1 19:21 el artículo de Nacho vuelvo a repetir el título tu hijo no va a jugar en Pekín

Voz 2 19:25 era dejarlo en paz pone de manifiesto muchas de las cosas que que tú estás viendo lo que pasa es que tu crónica Galder es una clínica bonita incluso llega es decir que no es que la rivalidad sido un mal necesario sino que es una de las virtudes el deporte confundimos rivalidad con otra cosa

Voz 9 19:41 ese para mí es una de las grandes virtudes y además yo creo que es un ejercicio importante de tolerancia porque a diferencia de otros ámbitos de la vida tú necesitas a ese rival no hay un Athletic Real Madrid yo estoy con mis amigos del Real Madrid no les intento convencer que se hagan en el club parto de la base de que lo bonito es que ellos sean de un Kluge y otro porque sino no hay partido y además no hay esa rivalidad sana eso suele decir que a mí me molesta más la falta ingenio a la hora de desarrollar esa rivalidad que que la propia rivalidad esa cuando vas a un campo de fútbol lo grave realmente no es que se insulte entrecomilla sino qué tipo e insultos hace cuando yo estaba o de de visitante en otros estadios pues yo me siento cómodo con que ellos manifiesten cierta hostilidad deportiva porque eso quiere decir que seguimos estando vivos a mí me molesta mucho cierto discurso que tenían algunos como de bueno a mí no me importa haría perder la final de Copa Oise la gana el Atlético veces manchegas eso antes del partido hombre porque estás matando la pasean esta yo lo que quiero es que que tú quieras que nosotros perdamos porque eso quiere decir que no consideras como rivales

Voz 7 20:47 es cierto que sin demonizar el fútbol pero el fútbol no es el único deporte de masas pero sí que es el único que con cierta frecuencia constantemente exacta episodios como los que cuenta Nacho en su reportaje y esa presión no la veo en el baloncesto la veo en el rugby nula o al menos no aflora no aflora una una hostilidad hacia una una tensión tan grande yo quería además el reportaje de Nacho quería recomendar la otra cara a la que siguieron Latinoamérica la que seguir esas pobres donde se donde también muchos padres intentan que su hijo sea el nuevo Messi no hay y que su hijo triunfe en Europa hay un montón hay una industria de de ojeadores que van intentando captar a niños en edades muy tempranas para llevarlos a Europa un reportaje de un de un libro reportaje de un periodista llamado Juan Pablo Meneses estremecedor que se titulan niños futbolistas en la prensa de reportajes que él mismo intenta comprar un niño para llevarlo a comprar de fichar fichar a un niño para llevárselo a Europa hay visita a todos los campos de varios países de Latinoamérica es un reportaje de conocer una realidad que insospechada que va mucho más allá de esas tensiones y de esas escenas

Voz 0847 21:57 vergonzosas que vemos en los campos de fútbol base triste establece que en fútbol que es un deporte es bonito yo ha sido un fanático de pequeño de mayo tiene una inmensa pena verlo convertido en un negocio porque hoy en día que es un deporte o es un negocio saber en qué orden vienen las prioridades en esto pero quiero levantar sólo un pequeño cosa que una nueva fenómeno has visto en Inglaterra yo creo que aquí también hoy venden bufandas pero la bufanda de amistad donde llevan los colores

Voz 0657 22:27 ambos equipos él me parece

Voz 0847 22:32 vamos a ver qué camino de los dos no puede estar pensamiento que no va a funcionar la Mata pasiones yo

Voz 0677 22:42 pasión en el fútbol cinco estoy muy de acuerdo con Gallery con tomen necesarias a quién no entienda esa pasión que la lleve a violencia hombre me sobra obviamente no me interesa ese tipo de personas pero la pasión sirve algo me divierte a mí es vacilarme con con la gente conozco el Celta es que si me quitas eso a mí en pues me pierde pero claro es que estoy dando por supuesto que esa pasión la gente madura la la entiende correctamente

Voz 5 23:04 da con acuerdos

Voz 0657 23:06 no no claro cómo voy a llevar de una huesos de bares

Voz 9 23:09 yo hace años escribí un pequeño texto en el que compraba

Voz 5 23:12 para esa pasión

Voz 9 23:14 con cuando nosotros éramos pequeños y jugábamos a indios y vaqueros claros tú si ves a unos niños desde fuera jugando a la guerra a ciertos pedagogos les parece mal porque siempre la parte bélica no pero en realidad esos niños están jugando nosotros los futboleros muchas veces intentamos defendernos así sea si a ti no te gusta el fútbol y vas con prejuicios cuando vas al estadio donde hay tantas cosas por ver probablemente vas a dar la parte negativa pero si tú compartes un poquito esa pasión va a saber esa parte positiva hay divertida de que se ponga en juego una rivalidad que siempre es una cosa

Voz 0677 23:45 porque hay problemas que esa pasión la está matando el negocio fútbol se está convirtiendo en un macro negocio Isabel vende esas bufandas de dos colores depende más pues vamos

Voz 2 23:55 pero mientras alguien que diga

Voz 1 23:57 a la frase de pero tú no te pondrías bufanda

Voz 2 24:03 mientras haya alguien que es como tú diga es que el fútbol es de los hinchas eso está el deporte estaba

Voz 1 24:08 al leer guerrera autor del libro de la editorial

Voz 2 24:11 vigilias el lince muchas gracias y felicidades por esa crónica tan personal y tan bonitas sobre fútbol un placer

Voz 5 24:17 más gracias bueno no sois porque vamos a hacer

Voz 2 24:19 oye es hacer caso a Donald Trump

Voz 11 24:22 os prometo que vamos a que bueno algo ya era hora esa obra es una petición que ha hecho Donald Trump al mundo informó de concursos de Fake News vamos hacerle caso enseguida

Voz 1 24:39 el presidente norteamericano Donald Trump ha hecho una interesante propuesta organizar un concurso para dilucidar cuál es el medio campeón en no vamos que más el guante del presidente norteamericano

Voz 2 24:56 sugiere que Fox News quede excluida el concurso Nos parece

Voz 12 25:04 el tres

Voz 1 25:05 que participen todas las cadenas cadenas del mundo de los propuestas para sus pequeños mientras con Nacho Carretero Sergio del Molino

Voz 5 25:14 los bueno vamos a utilizar como concursantes en este primer tramo Fake News es que se inscribe como triunfan concursos contándolo Tom pues si no te habías dado cuenta

Voz 13 25:30 a ver el guión desde ayer ahora enterado ahora de

Voz 5 25:33 de de todas así que estáis listos Nacho Carretero Sergio Molina

Voz 4 25:37 punto en tu carrera hacia el infinito hacia el vacío presentará precios justos

Voz 5 25:43 primera pregunta es verdad que la revista Time no

Voz 13 25:45 pero a Tram personaje el año pero el presidente

Voz 5 25:48 exacto porque le da pereza dar la entrevista hay sacarse las fotos venga pues yo digo que es mío pero ahí un botón os acordáis que es que no sabemos cómo una falla no claro es la respuesta es no han fallado los dos por si acaso

Voz 4 26:09 por ponía por favor

Voz 5 26:13 de este mismo fin de semana pero fue desmentido por la revista Times es el metafórico vamos a mentir en la en la red o falsear la verdad es verdad segunda pregunta que TV3 presentó la manifestación anti independentista con un acto convocado por Falange o si es verdad

Voz 14 26:30 correcto la tendencia es cerraran más Barcelona en la convocada Chemita Calanda atlética al transformaciones con la Falange Bozzo Plataforma per Cataluña

Voz 5 26:42 vamos a la pregunta número tres no es más cierto que Televisión Española puso música de terror como colchón sonoro para hablar de Yamón en Bruselas es verdad sala de tubular la de

Voz 2 26:58 Mike Oldfield la de Mike Oldfield

Voz 5 27:04 dos tres y cuatro veinticinco tantos

Voz 0677 27:08 correcto

Voz 5 27:09 correcto es correctas de la BBC se quedó perpleja alertada por un tuit del propio puso no lo escuchamos

Voz 15 27:15 queda en libertad tras pagar ciento cincuenta mil euros de fianza sujetos al compromiso de mantenerse dentro del orden constitucional como el resto de la Mesa del Parlament

Voz 16 27:26 el Ebidem que para no tememos a otros

Voz 5 27:32 él llegó a decir que sí

Voz 4 27:35 ya le da sopas

Voz 5 27:37 lo divertido que es el trabajo de manipulador muchos periodistas acceso venga vamos con la sí

Voz 1 27:44 es cierto es verdad que tiene tres terminó informativo en el que se informaba sola pregunta del uno de octubre un vídeo de manifestaciones independentistas llenas de niños

Voz 2 27:52 al sol y un tema que hablaba de que ya

Voz 1 27:54 el momento en el que hay que hacer el camino solos sin poco

Voz 5 27:57 a la pregunta e también os digo así que si os habéis perdido en alguna parte de me perdido pero si eso es así porque inventarse esa pregunta es si que nadie se cree que es correcto por el tamaño de la pregunta bueno periodistas eso que tienen vamos a contrarrestarlo

Voz 17 28:18 la Gata la pregunta simbólica Cataluña Sadín que un está

Voz 5 28:22 correcto muy bien lo que son los periodistas estamos ahí vamos bueno es la última pregunta os jugáis todo así

Voz 0677 28:30 venga va

Voz 5 28:32 doble o nada por ello sí que estamos apostando la doble doble de estáis apostando al doble pues vamos a la a la última pregunta es correcto que Televisión Española culpó la presión mediática voy a leerlo muy despacito vale es correcto que Televisión Española culpó a la presión mediática de la muerte de Rita Barberá sí es cierto que a mí me suena también algo así no directamente pero algo te suena un sí sí aquí hemos venido a jugar es verdad adelante con el se pues es correcto

Voz 15 29:11 Rita Barberá fallecía de un infarto tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo bajo una fuerte presión

Voz 0657 29:18 el grado de tristeza pensado que os parece hacia la música de fondo también está bien

Voz 5 29:23 es decía tras prestar declaración gran presión mediática como es la vida hemos ganado bueno yo creo que con estas cosas es un pequeño triunfo anda venga mal yo creo que no serlo porque va a salir más contento Sergio Ramos podría decir si habéis ganado pero con estas cosas perdemos perdemos todos perdemos todos y que si Donald Trump

Voz 2 29:46 el hombre que proponga hacer un concurso sobre Peggy News de los medios sobre todo porque la mayoría los ejemplos eran de medios de comunicación públicos e así es

Voz 5 29:57 la gente normal que diría ante ese comunicación donde hay gente normal bueno Nacho Sergio Jara Nacho tú te vas a Huelva seis los jóvenes en el sitio bajar a Méjico añadida no es igual que es fantástico Guadalajara algún tema en Guadalajara la feria del libro más importante para mí es si te llamas claro es que había penetrar pudiera entenderse tus palabras que bueno jugada Jara la de allí la buena

es Guadalajara cuando ojalá dejar España

Voz 5 30:31 Sergio del Molino un placer amigo vamos a salir Sergio un placer amigo te un camino nuestra que hablamos en cualquier caso mientras hasta luego