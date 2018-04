Juicio a La Manada

Voz 1995 00:00 diez y dieciséis minutos una hora menos en Canarias la crónica judicial ha habido durante semanas muy pendientes del juicio más mediático de los últimos tiempos les hablamos del proceso contra el auto de denominada manada cinco jóvenes que supuestamente vilero en una joven durante las pasadas fiestas de San Fermín conocen ustedes sobradamente el tema el veredicto el juicio está visto para sentencia y no se conocerá probablemente antes del próximo mes de febrero

Voz 1995 00:25 Ello se ha hablado mucho que es uno de los asuntos que hemos comentado con Baltasar y con María Garzón a María le hemos dado libre porque tiene otros enredos si es que con Baltasar que no solamente es un jurista de élite sino también un deportista de elite la huelga de Madrid ahí de taxis en Madrid en toda España ha hecho que hoy

Voz 0269 00:50 muy bien llego colorado como un tomate como dicen en mi tierra llegue la oportunidad de conocer Madrid de otra manera andando porque he atravesado el Retiro con la lluvia que cayó ayer está maravilloso de modo que ha sido un placer un poco ajetreado pero cómo será que llegado que no me dado cuenta de que la Gran Vía tiene dos carriles menos

Voz 1995 01:16 dicha sí que es verdad que iba al ha llegado a Tura que es importante y mucha gente hoy se habrá visto que lo estamos tan acostumbrados nuestra nuestro sistema en el fondo se sostiene con con dos alambres filmando que que haya

Voz 0269 01:29 no yo creo pero era una reivindicación justa la de los taxistas y hay que apoyar la hay hay que regular estrictamente cualquier actividad de ese orden cuando afecta a un colectivo tan grandes que se sienten agredidos por quizás la falta de regulación de otra actividad

Voz 1995 01:50 a mí lo que me molesta es cuando hablan por ejemplo de que son los nuevos tiempos es el futuro es La Vanguardia hay que abrir a los nuevos tiempos deben aceptar también los no si quieren llamarlo así los viejos tiempos decir por supuesto que el taxi debe seguir existiendo y por supuesto que habrá nuevas formas de movernos propiedades nuevas maneras de entender el movimiento pero eso no quiere decir que todo lo de atrás esos abusos

Voz 0269 02:12 por eso eso es así no yo el otro día utiliza mucho el taxi aquí viajaba con una persona ya mayor que hablaba de él como taxista de su hijo IVE el trabajo que le había costado conseguir una licencia hay como ahora se veía en una situación compleja y complicada para avanzar precisamente por la concurrencia de otras competencias como las de cabeza y no no es antiguo el taxi excompañero diario de de miles de personas hay actividades de competencia vivimos en un sistema en que ellos esta ha permitido pero se debe regular con el fin de que ese colectivo que ha estado muy desatendida a veces con muchos abusos por parte de quienes arriesgan su a Brendan los éxtasis y reciba el tratamiento adecuado oí que no se conduzcan al callejón sin salida para miles y miles de personas que trabaja

Voz 1995 03:18 en esa analogía de La Vanguardia con frente a lo tradicional la justicia no debería empezar a aplicar nuevas maneras nuevas fórmulas no sé si es una aplicación de juez cientos

Voz 0269 03:26 la justicia nunca debe de quedarse antigua es decir a veces las sentencias los jueces gustan de citar mucho el latín está bien que es como un curso retórico oí casi como de regusto propia de decir cuánto añoramos el derecho romano pero tiene que estar al uso de los tiempos tiene que estar dispuesta para satisfacer las necesidades y la protección de los derechos de una sociedad actuar de una sociedad actual que va a una velocidad de crucero y impresionante los jueces más que nunca y los jueces deben de estar absolutamente preparados para estos nuevos tiempos y luego no se puede tratar con antiguas medidas la a la situación tanto delictiva como seguir como administrativa en general que vivimos en estos tiempos eso es y loción estar al al día

Voz 1995 04:26 bueno pues hablemos de lo Elía ya ya conocemos el asunto ha sido el asunto estrella de estos días ayer quedaba ese juicio visto para sentencia Agustín Martínez Becerra es abogado defensor de tres de los miembros de la manada ayer en sus conclusiones finales afirmaba literalmente leo literalmente que sus defendidos no son modelo de nada que pueden parecer imbéciles patán es infantil hoy de simples y primarios pero son buenos hijos y quieren a su familia en la carrera del juez Baltasar Garzón habrá conocido a muy buenos hijos y mucha gente que quiere a su familia verdad

Voz 0269 04:59 sí pero yo creo que con respeto a mi colega es decir es un mecanismo de defensa como otro cualquiera lo ha elegido libremente lo ha empleado ante un tribunal supongo que con base a las pruebas que se han practicado pero el tener una conducta respecto de tus padres bueno o de tus hermanos de tus amigos no implica que si comete un hecho delictivo o de momento todavía presunto hecho delictivo cómo fue esa violación grupal una agresión de ese calibre ha va a una mujer pues no responda por ellos será ahora el Tribunal el que tiene que decidir que haya presión es externas eso es inevitable ya podemos remontarnos como hemos hablado en algún momento caso de Alcácer no es decir son son muchas sentimientos encontrados que se producen y se hacen escraches manifestaciones públicas y además pero para eso los tribunales tienen que estar preparados también las defensas yo no creo que el Tribunal en este caso de la Audiencia Provincial de Pamplona se vaya a haber influido a la hora de decidir por la presión social podría firmar ahí afirmo que eso no va a ocurrir podrá acertar podrá equivocarse pero no creo que se sienta intimidado porque si así fuera estaría delinquiendo por tanto no me vale el argumento de del juicio paralelo evidentemente que hay que tener mucho cuidado socialmente con para no quebrantar esa presunción de inocencia pero es un hecho brutal equipos tanto la sociedad tiene que opinar Se tiene que manifestar y tiene que sentir y eso no afecta nada y no debería de sacudirse a ese argumento para tratar de decirle al tribunal que está siendo parcial yo no creo que eso sea así ahora las pruebas son las que tienen que llevar al Tribunal a la convicción y estoy seguro de que así lo ha así lo hará excedencias o las acusaciones no están de acuerdo con esa decisión podrán

Voz 1995 07:10 el recurso correspondiente para que el Tribunal Superior

Voz 0269 07:13 decida

Voz 1995 07:14 Pero Baltasar este caso como sociedad nos debería menos llevarnos algún tipo de reflexión no solamente por ese por esa presión social porque ese juicio por ahí lo que queremos decir es un juez el que debe determinar esa sentencia por las cosas que han dicho como la defensa autorizó la normalidad en la vida de la víctima la sustentada animal que es de Facebook del todo lo que hemos dado

Voz 0269 07:38 que a mí me lleva esto es que vivimos en una sociedad altamente machista sentí por tanto se tienden a justificar algunos comportamientos que son inaceptables no puede hablarse de que la víctima con se consintió no mire usted portal cuatro o cinco personas agregó cuando una mujer hay no vale el consentimiento es que es un consentimiento absolutamente viciado porque no es natural es ese con sentimientos no se puede aducir esto ha habido una una agresión clarísima por tanto a meter después la conducta de la víctima oigan no se está juzgando la conducta de la víctima me da igual la conducta de la víctima lo que se está juzgando eso una agresión en este caso una violación múltiple con absoluto abuso de superioridad por el número de personas por tanto creo que ese no es el argumento hilos debe llevar a la reflexión de dónde estamos de qué está ocurriendo con algunos sectores jóvenes adolescentes en donde se está comprobando del rebrote de un machismo de una ejercicio de superioridad sobre la mujer muy grave

Voz 2 08:55 hemos dado ahí claro eso no compete

Voz 0269 08:58 te a todos como sociedad que este es un fenómeno de corresponsabilidad algo no estamos haciendo bien para que se produzcan estos comportamientos para que un grupo de chicos de jóvenes consideren que porque hay ciertas actitudes según ellos eso invita a una agresión de usted usted me tiene que dar

Voz 1995 09:17 pero si yo no he dicho algo fundamental Baltasar es tremendamente machista machista es una opción parece que a veces el debate se instala en la tradición es una forma es algo que viene de antiguo no es una opción más es una opción no pude rápidamente acabar con ese tipo de de de actitudes inmediatamente instantáneamente no forma parte de nada que uno quiera dejar de ser instantáneamente en este mismo momento que lo cual hay gente que decide vivir en ese mundo si Iridium no

Voz 0269 09:44 es sin lugar a dudas es un acto voluntario es decir yo no es curso para nada a estas personas cuando sus antecedentes au precedentes demuestran que lo han hecho en otra ocasión o presuntamente lo han hecho ir previsiblemente sus propios planteamientos indican que lo volverían hacer presuntamente por supuesto no lo sabemos todavía no es un juicio de valor pero lo que vemos ahí es que hay una actitud en determinados colectivos y en determinadas hombres jóvenes o mayores a través de redes sociales y demás en poder han no precisamente para lo bueno sino para lo malo eso es de cobardes muy cobardes porque el machismo es esencialmente cobarde porque no aceptas al otro a la otra persona a la mujer como ser como una persona igual es miedo e inseguridad no sé si se ICO es absoluta cobardía ninguna persona que que viole a otra se puede llamar asimismo persona Valiente quieren no es un cobarde esencialmente son cobardes parte de un violador es un abusador de como quiera llamarlos pero cobarde

Voz 1995 10:59 otra de las aristas que nos dejas de caso pues viendo el tema de los abogados es la importancia la personalidad en este caso hablamos de Agustín Martínez Becerra como que había desaparecido ese abogado estoy en los juicios quizá porque los casos no hemos tenido en los últimos tiempos pero porque un abogado decide tomar tanto protagonismo en un caso como éste con tanta relevancia Clemente es bueno para su carrera va a tener beneficios a posteriori

Voz 0269 11:22 bueno yo eso habría que preguntárselo él para mí es respetable absolutamente la forma que cada uno tiene para defender a a sus clientes a sus patrocinados y elegir lo que defiende lo decía donde yo no lo defendería nunca a un violador pero eso no quiere decir que no respete a los abogados que eh que lo haga lo defendería porque considero que en mi caso hay unos límites que no debe sobrepasar ahora bien siguió por profesión tuviese que descender a una persona acusada de violación que no pudiera eludir pues trataría de hacer rojo profesionalmente como corresponde al principio de derecho de defensa que todos los ciudadanos tiene ahí tienen au deben tener porque sino no viviríamos en un sistema democrático tanto la actitud o la forma de trabajar de este colega a mí me parece respetable es su decisión si él quiere sobre abundar simplemente compartir su posición de defensa con la sociedad pues que lo haga se somete al juicio público Ia que valoren su trabajo más allá de lo hecho ante el Tribunal bueno pero eso es en cualquier caso estamos sometidos todos yo no sé el tema el término estrella a mí es que me M me fastidia mucho porque me la han aplicado sistemática y a veces yo he argumentó de soy llaman estrella porque cuando estaba en el juzgado estaba a las ocho y media de la mañana allí me iba a las diez de la noche seguía trabajando en mi casa trabajaba sábados y domingos en en favor y en defensa la sociedad pues yo no creo que eso sea estrella es cumplir con tu trabajo de la mejor forma que puedes pues famosas reconocerle a este abogado que también lo ha hecho de la mejor forma que sabía que puede

Voz 3 13:20 lo que quiere es un acto voluntario

Voz 4 13:23 Ari montó termine asumirlos consecuencia pero hay en el en la justicia no un aspecto teatral no queremos mucho en Estados Unidos más que otros países obviamente porqués

Voz 2 13:32 tengo tu pero hay algo el actor el protagonista ingresó

Voz 0269 13:37 no de de cómo vamos vestidos los jueces y magistrados y abogados con togas que que muchos países son de unos colores

Voz 2 13:47 eso no lo hacía muy mucho mucho trabajo

Voz 0269 13:50 Mir es decir es es una es una entorno al que se da a la justicia quedan cierto aspecto de rece de reverencia de parafernalia Se dice que de respeto yo creo que es de lejanía no porque siempre el estrado se pone en una posición superior yo pienso que es superior para poder tener una visualización de todas la sala no porque sea algo superior y los demás inferiores

