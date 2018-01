¿Qué esconden las lesiones de Gareth Bale?

Voz 1375 00:00 doce y treinta y siete una menos en Canarias hay Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal muy buenas noches está por Antón Meana que tan Antonio presente Manu buenas noches y Mario Torrejón

ayer vimos reaparece más soluciona el partido con ese paseíto y con un par de detalles buenos pero ya contábamos anoche ya lo hemos visto hoy a mediodía en la tele que cuatro que las imágenes son de estar tocando ser

Voz 2 00:34 los tres programas de deporte correcto y a mediodía entonces

Voz 1375 00:38 ahora que se está tocando está probando todo el tiempo y que tal y hoy se ha confirmado Javier red que aunque no es oficial la palabra lesión pero que siente molestias y que no va a estar en San Mamés

Voz 3 00:47 sí a mí me me jurar y perjurar que no hay recaída de de Gareth Bale que simplemente él se va con un sabor agridulce del Bernabéu bueno contento porque participa en los dos goles en ese pase a Borja Mayoral en el cabezazo de De el nueve del Real Madrid y luego en la jugada con bueno con un rebote que se llevó también el propio Borja ya hace el segundo gol Bale durante el partido está continuamente estirando algo que ya es habitual esa estampa del del galés lleva más de sesenta días sin jugar con el equipo blanco desde el partido ante el Borussia de Dortmund que también hizo un buen encuentro el el jugada dos locales pero chico es que no se encontraba bien y esta mañana a llegar a Ciudad Deportiva del Real Madrid ha hablado con con Zidane y lo ha dicho en Valdebebas que que mejor no viajar hasta Bilbao el próximo sábado quedarse en Madrid recuperarse estará al cien por cien para la próxima semana jugar frente al Borussia precisamente el último partido de la Liga de Campeones frente al al Sevilla como digo parece más que físico Manu es algo psicológico no porque es un futbolista que que cuando le ves correr parece que está bien pero no se fía sea él no no no no no es consciente evidentemente de que se encuentra bien y ahora mismo pues hay preocupación lógicamente en el club pero ya es un tema muy manido no las lesiones de Gareth Bale en este caso no podemos hablar de lesión ni mucho menos ni de recaída pero sí de incertidumbre ID que él no se ve con seguridad cuando un futbolista bueno cualquier persona que ejerce su profesión no se siente seguro de sí mismo pues es un problema

Voz 1375 02:16 eh quería preguntarle a un doctor que ya no son ha explicado varias veces aquí en El Larguero habéis escuchado cuál es la lesión física que tiene Bale sóleo tal sino quería queremos preguntarle a un psicólogo deportivo en este caso a una psicóloga deportiva que saludamos en un minuto a Patricia Ramírez pero para que unos días esto es ya una cuestión más física o mental pero desde el entorno más cercano del futbolista Antón Meana que que dicen después de esta penúltima recaída es que lo hemos titulado así en la web de La Ser y me parece que hay que contarlas hay Bale dice que le duele el sóleo es que no hay otra explicación el entorno del futbolista nos autoriza a decir en la radio que es que Bale dice que le duele el sóleo y que él no va a jugar hasta que no le deje de él el sóleo y aunque los médicos del Madrid como dice Herráez dicen que no está lesionado y que por ese motivo no hay parte médico esto no es una lesión por la rotura fibrilar del adductor que sufrió el día a día de noviembre esto es que Bale hoy después de jugar contra el Fuenlabrada media hora ha dicho en Valdebebas a mí me duele el sóleo yo no estoy para jugar y no quiero forzar ya contra más de una vez en el Larguero que Gareth Bale es de los poquísimos jugadores de este nivel profesional que no se infiltra jamás que tiene el umbral del dolor pues más bajo que otros jugadores y que bueno es casi como una religión para él si le duele algo los jugadores que no creo que se me duele el tobillo poner un filtro me duele la rodilla mira me forzó un poco tongo una protección está Gareth Bale si le duele le duele hasta que no se quita el dolor no juega ante agujas exactamente no hay manera es así y hay que respetarlo como sabemos mano cómo afecta el entorno a los futbolistas para bien y para mal esto no sé si bien o mal pero el entorno de Bale le dice que haga lo que él

Voz 1501 03:55 le apoyan completamente en el club apoyándolo dice Antón del entorno en el club piensa lo mismo antes ya de este episodio de hoy osea cuando cuando ya la estamos en mitad del proceso de la lesión en el Real Madrid te decían abiertamente que pensaban que se algo mental que es algo psicológico que era una desconfianza que se que iba creciendo en él y que eso le le llevaba más lesiones y han decidido decidieron en su momento ya y lo quién diciendo el día de hoy es dejarse guiar por las sensaciones del propio Bale y por eso que dice Antón que le aconseja también su su entorno así que ha decidido eso que seguía por sensaciones ahora mismo la sensaciones no son buenas pero eso no juega pero igual que dice es verdad que no nos gusta que nuestra recaída que no está lesionado a mí me siguen diciendo en el club que no está en venta

Voz 1375 04:36 yo sigo sin creer que no está en venta pero no pero es que no sé es que creo que claro cómo vas a vender a lo que dice anoche como un coche que no está bien tú si quieres vender un coche a alguien tienes que pintar lo arreglarlo hacer la revisión poner el motor en perfecto estado es decir oye vendo el coche porque como pesquero más disciplina la venta ahora y va a ser complicado Patricia Ramírez psicóloga deportiva que está en sintonía Larguero hola Patricia hola buenas noches saludarte y gracias por estar en en la se viene Larguero me imagino que has tratado a tantos deportistas que no sé si ocasiones confunden ose puede llegar a confundir la lesión física con con una cuestión más psicológica que lo que es la propia lesión

Voz 4 05:14 mira si se puede llegar a confundir porque lo cierto es que una de una parte del cuerpo que de forma repetida se lesiona eh pues tú desarrollas o entrenas tu atención para detectar una serie de sensaciones que otro jugador que no sea lesionado ahí no detectaría en psicología esto se llama eh híper vigilancia híper vigilancia significa que supone el foco de atención en evaluar cómo está la zona que observas te vuelves a observar estiras ignota sensaciones que otra persona notaría cuando detectas las sensaciones como repetidamente han lesionado el pues tienes miedo

Voz 1375 05:49 claro el propio miedo sí que puede hacer

Voz 4 05:51 desde vuelva a lesionar otra vez lo que está viviendo

Voz 1375 05:54 eh define sea coincide perfectamente con lo que ayer veíamos tal durante el partido queda todo el tiempo de esa media hora que jugó labrada echándose mano a abajo o no tocando sobre todo abajo en el gemelo en el sóleo izquierdo es esa híper vigilancia que dices no que es que estás tan pendiente de eso como diciendo me va a fallar me va a fallar

Voz 4 06:10 claro lo que el jugador busca seguridad osea es encontrar la sensación que te haga sentir seguro para que pues para arrancar para para poder correr pero si no te sientes seguro no lo hace lo hace bajo el miedo tensión a una forma distinta que te lleva a lesión arte en estos casos lo que ellos

Voz 5 06:28 el jugador si el médico ha dicho que no hay lesión

Voz 4 06:31 no es que entre las recojo es bueno hasta que tú te vuelves a sentir otra vez bien durante un tiempo tiene este entrenar con unas sensaciones que pueden ser incómodas pero no son peligrosas y que aprende a entrenar con esa sensación dejará que un día ya no te focalizas en ellas pero si tú hijos focalizado en esa sensación no va a desaparecer

Voz 1375 06:51 se puede llegar a quitar ese miedo mental de alguna manera no sé si es miedo o preocupación no hiper atención como decías cómo se puede combatir eso simplemente

Voz 4 07:02 ya sí para combatir esto lo que hay que enseñar a las personas a cambiar su foco de atención el foco de atención empecemos a cambiarlo con el pensamiento porque cuando tú sales a entrenar estás pensando me duele me tira yo no me veo que no estoy bien si tú no cambias a esos pensamientos tu atención se dirige al foco al poco que no es lesión pero que sí que sí que lo siento de forma distinta porque viene de una lesión

Voz 1375 07:23 no se puede decir Patricia para terminar que Gareth Bale pueden necesitar ahora mismo más un psicólogo deportivo que un médico

Voz 4 07:29 si el médico cree que por supuesto que yo creo que un psicólogo si él entiende que está centrado en su lesión claro que le podría ayudar porque le cambiaría el foco de atención

Voz 1375 07:38 y eso es lo que tiene que cambiar ahora gracias Patricia

Voz 7 07:49 decir que creo que después de escuchar a Patricia creo que sin derecho a equivocarnos podemos decir que el asunto de ha pasado de ser algo físico algo mental no eh esa el problema que tiene bailes que piensa que va a volver a lesionarse claro ayer Bay no salió a jugar un partido de fútbol frente a Fuenlabrada salió a pro Barça a ver cómo estaba e IU vio que no estaba en condiciones de poder jugar el siguiente partido que es el partido San Mamés que esta mañana llega iré dice a su entrenador que no se encuentra bien que no tiene buenas sensaciones y que no quiere jugar los médicos dicen que físicamente el futbolista está bien pero si mentalmente el piensa que no está bien no hay nada que hacer y ahí es donde hay que trabajar en qué le pasa a Bale para que llegue permanentemente a la sensación de que no está bien para jugar ese es el trabajo creo que tiene que hacer Madrid ir por lo que oigo a Patricia veo que es más un trabajo psicológico que un trabajo físico y esto esto es muy muy importante

Voz 3 08:50 ya que hay que unir dos dos cosas importantes la primera excluya no quiere más partes médicos o al club hará Mari con Gareth Bale lo va a proteger lo va a querer lo va a apoyar porque primero está lesionado hasta ahora ya está mejor ya se va a recuperar iba a jugar pero no quiere más partes médicos de Gareth Bale Rosell no quiere más más cantinela sobre sobre Gareth Bale que acabe la temporada que lo haga lo mejor posible y como decía Mario en verano en verano pues se verá que ocurre con el futuro de legales que lo normal es que se que se marche fuera del Real Madrid

Voz 8 09:18 el segundo punto que Bale desde que llegó siempre ha sido igual

Voz 3 09:23 yo recordaba hoy con Anton fuera de micrófono un partido Real Madrid Atlético de Madrid de Copa del Rey creo que fue el primer año de Bale en el Real Madrid I II no recuerdo que Madrid gana con Ancelotti

Voz 8 09:33 si gana fácil tres o cuatro cero Yves

Voz 3 09:37 macho de la concentración porque hablaba con su con su médico en en Londres en el Tottenham con el cual tenía mucha confianza y hablaba con él enseñaba hola demandaba la radiografías la resonancia Suecia chico no juegues siempre ha tenido miedo a lesionarse siempre ha sido muy muy precavido al ha tenido mucho miedo al dolor mucho miedo la lesión y eso eso influye en en Gareth Bale que es por cierto una excelente persona y un gran tipo pero que tiene un problema en que se puede llegar la verdad es que no lo es ya en un jugador de cristal

Voz 1501 10:05 que también es un profesional que cuida que son los junto a todos si es así lo que pasa que tiene esos problemas físicos si como digo también mentales hay que decir que respecto a lo que decía antes de no están en venta que en el Madrid siguen convencidos de por lo menos de puertas para afuera de decir que no está en venta que yo tengo dudas de lo que vaya a pasar en verano hay otra clave más tiene contrato hasta dos mil veintidós ya esta temporada lo contaba en verano durante la gira Antón Meana de no quería salir del Real Madrid que esos claves que Hall que tiene contrato hasta dos mil veintidós y no quiere salir del Real Madrid no sale del Real Madrid es así de claro no puede comparar el cual por ejemplo con el rendimiento que tuvo Kaká que fue muy inferior al que ha tenido Hervelle y eso que Gareth Bale no ha sido continuo en ningún momento y aún así todos los veranos hablada se hablaba de que Kaká se iba secando se quiso ir

Voz 7 10:46 la Mario pero esta situación es insostenible ya

Voz 1 10:48 y no puede Pemán más clara de Kaká Julio bueno yo creo que la de Kaká también la recuerdo como

Voz 7 10:53 en aquella pero bueno pero hablando de esta y no puede permitirse tener un futbolista con el que apenas cuenta

Voz 1501 11:02 que qué se puede hacer ya pues buscar una salida

Voz 3 11:04 el convenio mercado llegó al cargo

Voz 1 11:07 es que eso no va a ser un problema que es una va a ser un proceso yo creo que eso lo demás

Voz 7 11:12 creo Alce quiera yo yo lo que sí creo es que el Real Madrid por lo menos el Madrid institución la duda que me queda es si Zidane es de la misma idea pero yo creo que el Madrid institución yo creo que ya se ha dado cuenta de que Bale no puede ser que tiene el Real Madrid y la duda que me queda es si el propio Zidane que el otro día sin ir más lejos dijo que está deseando que la BBC vuelva a jugar menos es una realidad que le echa de menos Zidane está en esa misma idea pero yo creo que el club ya está cansado de tanta situación de Bailey creo que ve la salida de veis mucho más cercano

Voz 1 11:45 yo cuando hoy por la tarde adelantaba la noticia Juan Ignacio García Ochoa no me lo creía otra vez más de lo que es lo que todos pensábamos Mañero de compañero de marca diario Marca adelantaba la noticia Un poco antes

Voz 1375 11:53 las siete de la tarde hay llamaba al entorno de Bale insiste en que va a ser sometido a pruebas saque Bale quiere ver otra radiografía quiere que le hagan otra prueba para saber si puede jugar o no cada segundo que pasa parece más extraño que el Madrid no haya querido vender este verano cuando tenía opción por mucho que como bien apunta Mario él no quisiera salir que no se hiciera fuerza para decirle Gareth y a lo mejor alguien te quiere para acabar con el asunto Bale queremos preguntarle además ya Patricia Ramírez de la psicóloga deportiva queremos preguntarle a otro jugador que padeció una situación muy similar a la de Beit seguramente acordáis muchos de los que hoy se larguero Ludovic Delporte francés de Osasuna treinta y siete años jugó en Osasuna de dos mil cuatro dos mil diez se retiró hace casi tres años en un caso muy similar a y desde noviembre de dos mil seis la octubre de dos mil nueve encadenó dieciséis lesiones musculares y sólo disputó un partido completo en tres años ICREA que queremos saludar a también está por ahí Ludovic Delporte Ludovic buenas noches

Voz 6 12:53 si hola buenas noches

Voz 1375 12:56 he escuchado a Patricia Ramírez que nos decía bueno casi algo tan crónico como ese tipo de lesiones musculares pueden acabar convirtiéndose en algo mental sin embargo jugador dice me duele también dice joe es que me duele es una lesión física a ti después de dieciséis lesiones musculares te afectaba mentalmente ese miedo de vigilancia de la que hablaba Patricia Ramírez se llegan a mezclar ambas cosas

Voz 5 13:21 si eso no es su que afecta mentalmente pero en el caso de Belle de lo que escucho es un poco diferente del mío porque You con yo me duró algo hacíamos la prueba yo tenía una misión y una rotura estaba roto de lo que estoy escuchando es que hay veces rotura pero hay veces en las pruebas como como yo ayer no tiene nada así que pues no no mejor pues no sé si es un tema mental pero puede ser también que es un jugador que escucho mucho su cuerpo es algo que no tiene un un una rotura pero no tiene comienza ahí Hinault tiene de jugar yo he visto jugadores tenía una ruptura una microrrotura podía jugar otros que tenía sobrecarga Ike Mi ponían bueno donde donde sí

Voz 1375 14:17 puede no donde lo soporta

Voz 5 14:19 todo todos totalmente diferente así que bueno claro

Voz 1375 14:23 a ti te hicieron un montón de pruebas bueno creía que el problema estaba originado por un problema en la boca en los dientes luego fuistes pata impulsaron que venía del problema en la espalda que no no no se llegaba a dar con la clave pero tú qué les recomendarías a Gareth Bale desde tu punto de vista después de haber pasado tantas lesiones musculares

Voz 5 14:41 no no sé qué decirle porque hasta hasta ha habido de dominen la de todas las secciones como la pasa por la espalda después me hablaban de un problema con los dientes de pues no hablado también de de hacer las pruebas para los momentos bueno hemos hecho todo al final me fui tres veces al quirófano así de no no tengo ni no sé qué decirle pero como te he dicho yo

Voz 6 15:13 en total no vas con miedo tú no juegas con miedo

Voz 5 15:18 al final lo piensas al final en el campo puede ser que tienes un pensamiento negativo de lo que digo yo es que supongo que siempre que entra desde el canto y un tema mental pues siempre hay que entrena pero no es el caso se lesiona bueno le entrena dos tres o cuatro semanas gordo a Dios vuelve a lesionarse así que porque si es un tema mental porque con tu entra en el campo el primer día porque no sería una porque este midió lo tiene también

Voz 1375 15:54 es una pregunta que tendrá que responder el propio Bale lo los servicios médicos del Madrid pues Ludovic Delporte agradecemos que haya centrado en el Larguero y oye que aunque te respirar te retiras te antes de de tiempo pero pero bueno Nos hubiera gustado Tomás jugando al fútbol gracias por estar aquí por recordar también tu tu caso