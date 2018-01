Play Segunda: Vuelve el mejor Cádiz (30/11/2017)

Voz 2 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com leí segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 3 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento

Voz 1643 00:31 contenidos dos de Play Segunda y bienvenidos a la jornada diecisiete de la Liga Un dos tres acaba el mes de noviembre el cáliz ha hecho pleno tras una racha de ocho semanas sin ganar ahora lleva cuatro victorias seguidas o lo que es lo mismo ha ganado todos los partidos de este mes Almería Reus Sporting Valladolid además no ha recibido ni un gol en este mes ni en los últimos cinco partidos Si sumamos el empate a cero ante el Rayo de hace cinco semanas así no sale un total de cinco partidos sin perder cinco partidos sin encajar is sumando trece puntos de los últimos quince ese día que empató con el Rayo tenía catorce puntos ya estaba décimo sexto a seis del play off y sólo dos puntos por encima del descenso y ahora el Cádiz es cuarto a tres puntos del líder y con el descenso nueve puntos por debajo ha pasado de las dudas a la euforia todo gracias a dos claro es una la recuperación de la velocidad las bandas con la recuperación de Salvi idea Álvaro García y la otra clave es el mensaje que mandó la directiva cuando el equipo no ganaba ir renovaron Álvaro Cervera dejando claro que era su técnico pasara lo que pasara lo que ha pasado es que el Cádiz en apenas un mes se ha mostrado intratable ya pasado de luchar de no bajar a pelear por el descenso directo lo conseguirá no lo sé pero lo que pase lo contaremos aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde pueden las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera congela los mandos arranca a Segunda tengo una buena noticia porque el Madrid tiene la BBC a la que Zidane tiene de vez en cuando el Barça tenía la MSN ahora ya no porque no está Neymar ir Play Segunda recupera no sé cómo bautizar la a su pago la opa

Voz 4 02:15 hola OPA no para eh Paco vale ya pues

Voz 1643 02:18 topado Paco y estamos en el equipo completo de Play Segunda para el programa de ciento treinta y dos que como viene al banco

Voz 5 02:26 qué tal pues en la llamada del ascenso vamos a hablar con el entrenador Rubén Baraja de Huesca Córdoba el Rayo Granada el Sporting Real Zaragoza tres de los encuentros más atractivos del fin de semana otro V

Voz 5 02:47 bueno además enfrentan Khadija Albacete dos gaditanos no han perdido ningún partido en el mes de noviembre del Albacete aunque han salido de abajo es el peor visitante segunda de un equipo que lo has al revés porque el Nàstic es capaz de perder en casa ganar fuera terminaremos con el cónsul

Voz 0509 03:00 pero nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume era Beira que pone la firma a una Segunda de Primera pero

Voz 5 03:09 antes de todo eso vamos a repasar como en la jornada diecisiete la Liga Un dos tres una jornada que arranca este viernes Viernes uno de diciembre cambiamos de mes también para el fondo ojo importante con eso y empieza el viernes con el partido entre Osasuna Ignacio ya para el sábado cuatro de la tarde Huesca Córdoba seis de la tarde dos partidos Reus Barça B Rayo Granada ya las ocho Lorca Real Oviedo para el domingo en la matinal a las doce del mediodía cultural de Alcorcón ya las cuatro Se juega el Valladolid Numancia el derbi castellanoleonés para las seis de la tarde dos partidos Cádiz Albacete Sevilla Atlético Lugo hoy a las ocho de la tarde dejó al Almería Tenerife ocho y media de la tarde en El Molinón Sporting Zaragoza unas

Voz 0509 03:47 nada número diecisiete que empieza con el Huesca como líder con veintinueve puntos también en puestos de ascenso directo el Lugo con veintinueve también el playoff separa Granada con veintisiete Cádiz con XXVI Osasuna con veinticinco Rayo Vallecano con veinticinco fuera del play off

Voz 5 04:01 pero con veinticinco también está el Numancia adoraba

Voz 0509 04:03 jo colista al Córdoba con doce en descenso también con doce el Sevilla Atlético Almería y Lorca ambos con dieciséis

Voz 1643 04:09 sí formal que es hoy el saludo como Álex y Paco para que estén más contenta vuestras madres Alejandro Rodríguez y Francisco Hernández ha sigue a la jornada diecisiete en la Liga hondos tras una jornada que analizamos desde ya en Play Segunda

Voz 1643 04:31 después de diez partidos los perdió el líder cayó en Huesca en Granada por dos a cero lo de Oltra llevan tres semanas sin ganar gracias a Joselu que lleva seis goles en los últimos siete partidos se ponen a dos puntos del liderato el Lugo candidato al ascenso sigue mostrándose como claro aspirante tras ganar a Osasuna por uno cero Osasuna que sólo ha logrado una victoria en los últimos siete partidos y que se aleja ya a cuatro puntos del ascenso directo el Tenerife empató con el Rayo dos dos gracias a un doblete de Samuel el hongo el Rayo que aguantó gran parte del partido con diez por expulsión de Santi Comesaña cuarta victoria del Cádiz que ganó uno cero al Valladolid los Pucela por que vuelven a fallar fuera de casa no ganan lejos de Zorrilla desde agosto en la segunda jornada ante el Sevilla Atlético minicrisis del Sporting que empató en Albacete uno en Gijón está empezando a cansar los de Enrique Martín sin embargo que siguen sumando lo han hecho por séptimo partido consecutivo el Oviedo ganó tres uno al Numancia Zaragoza y Reus empataron a cero la Cultural Leonesa se encontró con una roja y con un gol en contra a la media hora de partido pero lograron empatar ante el Córdoba dos a dos los de Benigno por cierto que sólo ha sumado seis puntos de los últimos treinta y tres Iker mismo están ya a cinco puntos de la salvación el Lorca ganó en Tarragona al Nástic con un golazo por cierto de falta de el veterano Mabel Gómez el Almería empató en el debut de Lucas Alcaraz lo hizo ante un Barça B que solo ha conseguido ganar uno de los últimos doce partidos y que ahora está peleando por no bajar y el Sevilla Atlético suma su sexto partido consecutivo sin perder tras su empate en Alcorcón jugando los dos equipos gran parte del partido con diez jugadores este fin de semana un dato curioso hubo ocho expulsados algo que no ocurría desde hace dos años en la jornada veintitrés de la temporada dos mil quince dos mil dieciséis con esos lazos llegamos a la jornada dieciséis de la Liga Un dos tres que como cada semana analizamos segunda con eso técnico de Cabezón la Rubén Baraja muy buenas hola buenas

Voz 7 06:23 pues sí claro

Voz 1643 06:24 perdió el Huesca en Granada como decíamos después de diez semanas sin hacerlo y bueno perdió para apretar un poquito más la parte de arriba con la victoria de Lugo después de que la semana antes del Huesca ha abierto un poquito de hueco

Voz 0742 06:36 sí lo que decíamos supo la semana pasada que a pesar de la racha que llevamos por Huesca pues algún día tienes tienes que perder no es bueno un sitio en el que puedes perder es encarnaban un campo complicado el Granada también venido de tres partidos sin ganar y al final pues bueno pues creo que se impuso el Granada en juego y sobre todo en el resultado yo creo que esto ha sido lo de los partido supo que que Huesca no ha estado a su mejor nivel muy bueno pues perdió el partido oí bueno pues justo poco más como tú bien dices con la victoria de Lugo estos dos líderes con con la misma puntuación y el resto de equipo bueno pues que uno que van ganando empatando y al final pues se va configurando esos cinco seis siete puestos de equipos que entran y salen al final son los que estaban con yo

Voz 1643 07:25 el segunda que hay osó cambiar de rachas espectaculares mira alcaldes venía de ocho partidos sin ganar ya verás increíble lo que está haciendo cuatro victorias seguidas no ha perdido ni un partido en todo el mes de noviembre

Voz 0742 07:36 sí desde luego yo creo que el Cádiz es un equipo que a principios temporada lo comentábamos sabemos la semana pasada no que es un equipo que tuvo la baja de de Álvaro García que es fundamental para ellos y Salvi también ha estado una semana fuera yo creo que ahora ya tiene el equipo completamente montado además están consiguiendo buenos resultados han ganado cuatro como tú dices cuatro partidos seguidos ante rivales complicados siempre es bueno yo creo que esa mala racha de la que venían antes también yo creo ayudando mucho el el querer renovar al entrenador para darle confianza y sobre todo continuidad creo que ha hecho que el equipo vuelva otra vez a a veces hay incluso por momentos estuvo segundo en en la zona de sábado no está hasta que se pasó el hasta que pasó el domingo no yo creo que es un equipo que ahora otra vez vuelve a estar ahí que vuelve a ser un equipo a tener en cuenta Hay ya evidentemente con todos jugador recuperados Si a pleno rendimiento pues es un equipo a seguir seguro

Voz 1643 08:31 así está la daba más o menos por arriba por abajo el Sevilla Atlético lo acabo de decir lleva seis partidos sin perder mejora los números es que no mejorase el Córdoba yo creo que el equipo de Merino a tener cada vez peor pinta

Voz 0742 08:45 pues se acudía Atlético es un equipo que al final no no no está ganando pero sí que está empatando está quitando puntos Bono se mantiene ahí en una posición te hace estar abajo y demás pero bueno que cualquier momento si es capaz de sumar dos victorias seguidas puede puede ser de la zona de descenso no yo creo que a pesar de haber ganado más que partido y además es un campo difícil como el como el Granada yo creo que este es un equipo que tiene que ir a más en la segunda vuelta Hay bueno si no se acaba de descolgar porque va empatando y dices lleva seis partidos sin sin perder pues al final eso hace que tengas opciones se después de ahí no hay sin embargo a me voy a encontrar es la el Córdoba Jaén como tú bien comentas un equipo que por ciudad a la afición por lo que representa el Córdoba ir por su cercanía con con la Primera División hacer dos tres años bueno pues al final resulta extraño no que no haya sido capaz de ganar con con Merino oí que está en una situación la que bueno pues cuando ya estás cuatro o cinco seis puntos abajo psicológicamente para el equipo es es duro y más yo creo después del otro del otro día con la cultural que tiene todo todo a favor un dos cero con con dos penaltis a favor incluso con diez pues son capaces de remontar la Cultural no creo que eso es algo que tendrá hay que trabajar Merino a nivel psicológico para que el equipo sea capaz de superar estas dificultades que está teniendo no

Voz 1643 10:05 y encima el colista visita al líder al Huesca bueno no te visitó un líder fue lo de comentar el Sevilla Atlético que ganó el colista al líder veremos qué pasa en esta jornada esta vez líderes de Huesca colista es el Córdoba es uno de los grandes partidos este fin de semana no sé si Rubén pero esto apuntados otros también

Voz 0742 10:25 bueno no tengo ahí a uno más no yo creo que eso que dice esto es bueno no gusta a Córdoba yo creo que un Rayo Vallecano Granada siempre es un partido atractivo sábado a las seis Un como buen partido creo que el domingo también hay un Valladolid Numancia aún un duelo con dos equipos que bueno que vienen de perder los doce el último partido Valladolid en casa así que está un poquito más sólido que ha tenido más puntajes pero pero fuera de casa no no acaba de sacar los puntos qué se supone que tienen que sacar para estar ahí arriba como decía bueno que viene de perder Mi siempre son derbis además muy atractivos con con muchos goles si resultados abultados no sea bueno esperemos un un gran partido oí yo creo para finalizar la jornada el Sporting con con el Zaragoza pues otro partido de los equipos hechos para para estar arriba al Sporting viene de dinámica rara al empate algo así el otro día que después de dar la vuelta al partido pues a ver cómo lo asimila en caso ahí después perdió el otro día con el con el Cádiz también y para vosotros bueno pues que viene de empatar en casa con con el Reus y que lógicamente va a buscar a esa victoria que que tranquilidad no

Voz 1643 11:33 yo prometo que Rubén y yo no nos podemos de acuerdo pero vamos sincronizado vamos a hablar ahora del Huesca Córdoba del Rayo Granada del Sporting Zaragoza y la entrevista de segunda va del Valladolid Numancia más cuadros rojos no era

Voz 7 11:48 tenemos

Voz 0742 11:49 deben tener un telepatía

Voz 1643 11:51 por el acuerdo no salen los mismo bueno fin de semana eso bueno me quiere decir que son partidazo Rubén muchísimas gracias ya está en la próxima semana a ver si la próxima a los partidos

Voz 0742 12:01 muy bien perfecto un abrazo a todos gracias

Voz 1643 12:03 los a conocer ahora la última hora de los partidos más interesante de este fin de semana que son cuatro los que acabamos de decir vamos a apostar por el líder que viene de perder en Granada y que ahora recibe al colista el sábado a las cuatro de la tarde ya se ha dicho lo que pasó el líder yo no quiero meterte miedo en Huesca Luis Abadía muy buenas qué tal buenas

Voz 0047 12:23 les Óscar Rubio además pierde

Voz 1643 12:26 en el curso tanto sancionado como lesionado pero sí que buena noticia es que bueno Ferreiro que iba a ser baja aportación finalmente sí que esta no

Voz 0047 12:32 sí que vuelve Vadillo entrenado ya con normalidad durante toda la semana que se lesionó el día del Real Zaragoza a principios de este mes y que parece que también podrá estar a lo mejor no de titular pero sí para contar para Rubi y es un hombre importante por la verticalidad que le da al juego del conjunto azulgrana es cierto que nos queda todo esa duda si el Huesca va a ser capaz de mantener este ritmo y sobre todo después de esa derrota como se pueda afrontar un partido ante el colista pero si te parece nos lo va aclarar Rubi ir contra el colista peligro

Voz 1643 12:58 Máximo hace tres semanas

Voz 8 13:01 Sevilla B Granada Sevilla B ganó el Sevilla B en campos de Granada

Voz 9 13:05 por lo tanto esto es la segunda que ya la conocéis todos no es ni sorpresa a veces

Voz 10 13:09 eh pero también tengo que decir que

Voz 9 13:13 qué colista con muy buenos jugadores e nosotros no podemos mirar la clasificación en este partido tenemos que pensar que no viene un rival que tiene que te dicen cosas importantes también

Voz 0047 13:23 vamos que de confianza al cero yo creo que Ruby lo deja claro

Voz 1643 13:25 no sé qué está claro en esta categoría como ha dicho él es que a veces que el colista gane al líder aquí en Segunda no sorpresa Notro liga lo mejor sí pero no esta vez ese es habitual pues lo muchas gracias veremos la próxima semana Huesca equilibro veremos segundo es en Lugo que ganó a Osasuna se pone segundo de la tabla visita a Sevilla Atlético este partido es muy parecido al anterior era primero contra el último estés segundo contra penúltimo íter cero es el Granada que viene de tumbar al líder de ganaran Huesca y ahora visita al Rayo Vallecano que es el sexto clasificado así que es otro partidazo que enfrenta al sexto contra el tercero se juega el sábado a las seis de la tarde en Granada está Alberto Flores hola Alberto muy buenas hola qué tal Oscar cómo está Joselu eh ya empieza a parecerse a al del año pasado en en el Lugo está prácticamente que sale a gol

Voz 0047 14:16 sí sobre todo ya no tanto por los goles que hace un par de jornadas el pues bueno había empezado ya a meter goles decía así es verdad que estoy en mis números más o menos en cuanto a cifras pero todavía no tengo esa sensación es si yo creo que el partido del pasado fin de semana contra el Huesca posiblemente sea el más redondo que ha completado Joselu con la camiseta del Granada ya así se va sintiendo más cómodo y la verdad que cuando tienes arriba esa variedad que tiene el Granada entre Pedro por un lado machista el otro arriba Joselu la verdad pues que todo es mucho más fácil

Voz 1643 14:44 si va a ser un partido muy especial para Raúl Baena que vuelva llegara por haber estado cuatro añitos en el campo del Rayo

Voz 0047 14:49 sí efectivamente un partido especial que además parece que

Voz 1643 14:52 Raúl Baena afrontar desde la titularidad en un inicio

Voz 0047 14:56 Alberto Martín va a ser duda hasta última hora pero ya te digo que al noventa y cinco por ciento no no va a llegar tiene una elongación en el aductor mediano de la pierna derecha tampoco va a poder estar a Chico Flores así que si va a ser partido especial evidentemente por lo que estás comentando

Voz 1643 15:08 de Raúl Baena encima puede ser el regreso

Voz 0047 15:11 a la titularidad así que por doble partida alguna

Voz 1643 15:13 menos en Vallecas porque Comesaña está sancionado Ifrán Beltrán el otro mediocentro está tocado Trashorras una de las opciones que tiene Michel para ese partido el sábado a las seis de la tarde Alberto muchas gracias un abrazo el tercer partido del que queríamos hablar es ese que cierra la jornada el domingo a las ocho y media y que enfrenta al Sporting de Gijón al Real Zaragoza en Gijón está David González hola David muy buenas qué tal un Sporting que viene de empatar en Albacete que Luis además de forma otra vez muy rara con Paco Herrera jugando sin delanteros hay algún aficionado que empieza a perder un poquito la paciencia de fuera empezamos a comprender cuando decía que el equipo ganaba que el equipo puntuó va pero que no

Voz 0480 15:50 va bien no es que haya alguno que empieza a perder la paciencia es que lo raro es encontrar alguno que no la haya perdido ya porque el Sporting viene

Voz 5 15:58 de ese esperando desde hace mucho tiempo

Voz 0480 16:00 antes es verdad los resultados maquillaba unas sensaciones muy raras del equipo muy pobres pero ya los resultados no fíjate que el Sporting candidato según ellos mismos bueno según el presupuesto y según casi todo al ascenso a Primera División ha sido el peor equipo de toda la Segunda División en el mes de novela

Voz 5 16:17 hombre

Voz 0480 16:18 pareció un mes teóricamente fácil no jugaba contra ninguno de los equipos de arriba viajaba a Reus y Albacete que no eran dos desplazamientos terrorífico sobre el papel tenía dos partidos seguidos en el Molinón contra el Valladolid y el Cádiz bueno pues dos puntos ha sumado en ese tramo de competición una victoria en los últimos siete partidos y empleamos un poco el campo unas sensaciones verdaderamente pobres y cada vez peores y encima bajas que se van acumulando como la de Sergio Álvarez un jugador clave para que el equipo mantenga el orden así que si antes lo dicho las críticas quedaban un poco atenuada porque el equipo iba arriba ahora el equipo está fuera de playoff las sensaciones siguen siendo muy malas y claro la gente está verdaderamente nerviosa porque además Paco Herrera no encuentra soluciones y cuando las busca hace cosas extrañas como lo de salir en Albacete con un cambio de sistema con cuatro jugadores que hasta ahora no juegan prácticamente ni un minuto Easy con un experimento que además le estalló en las manos porque les sale fan

Voz 5 17:10 al

Voz 1643 17:11 pues como escucháis ha llegado el frío a toda la Península menos a Gijón allí todavía están muy calentitos gracias David y mucho ánimo un abrazo adiós así ven a la jornada diecisiete en la Liga un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y quedamos a analizar la próxima semana segunda con Rubén Baraja y con el resto de compañeros de la Cadena Ser

Voz 11 17:35 son

Voz 1643 17:38 pues aparte de todos los partidos que hemos comentado ya en la llamada del ascenso a Aaiún Valladolid Numancia que es un derbi castellano leonés tiene pinta de buen partido entre dos equipos que además no están metidos servimos playoff pero que están luchando por estar arriba y que llevan ahí toda la temporada no se escucha en segunda el portero del Real Valladolid Jodie Masip muy buenas muy buenas supongo que olvidada ya esa derrota en Cádiz el pasado fin de semana ya pensar ahora en ese Numancia que viene con el subidón de Copa o quizás aún distraído con la Copa que será bueno para nosotros

Voz 12 18:11 pues no nos queda otra que

Voz 0422 18:14 a olvidar no te pasó el fin de semana pasado ir o sea que que como bien dice pues la pasada eliminatoria complicada algo en primera Hay bueno como uno de los encontramos explicado sí soy muy motivado si lo que está claro que tenemos que estar pendiente de lo que nosotros podemos hacer ni tomarnos este partido muy infeliz

Voz 1643 18:34 el Valladolid que lleva un inicio yo diría que irregulares que son capaces de ganar cuatro cero como de perder en casa con el Nástic por ejemplo

Voz 12 18:42 pues sí mira estamos en eso

Voz 0422 18:45 dar esta buena ha encajado ocho goles que tengo mucho de momento no hemos encontrado ese equilibrio que nos permita pues encadenar tres cuatro victorias seguidas que nos permitiría estar arriba del todo pero bueno estamos en ello estamos trabajando oí e intentaremos encontrar ese camino lo antes posible

Voz 1643 19:02 yo para ver con la solución de lo que os pasa preparando la entrevista ha dicho vamos a ver las claves de por qué el Valladolid a capaz de lo mejor y de lo peor uno al acabas de decir tú haber sido el inicio de Liga el equipo más goleador también haber sido sin embargo el más goleado eso de cara al espectáculo de Carla espectadores es precioso eso está muy bien pero yo supongo para un portero no bueno

Voz 0422 19:22 no ni mucho menos a ningún portero me gusta que no metan goles sí muchos boleros que que no me partir por lo tanto en eso tenemos que trabajar trabajar mucho según conscientes de que esas cosas no estamos haciendo bien y mejorando mejorando para todas las siguientes partidos que que vienen a ser claves

Voz 1643 19:39 que lleváis veintinueve goles a favor el equipo máximo goleador de la categoría veinticinco goles en contra es que sólo hay un equipo que es el Córdoba que ha recibido más goles que vosotros que son treinta yo creo que esa tendencia y yo no culpo al portero ves yo no digo pues que Masip encaja muchos goles no yo creo que es la tendencia ofensiva de San Pedro que hace que el equipo vaya tan arriba que a veces os pilla

Voz 0422 20:00 pues si al final la forma que tenemos de jugar pues muchas veces estamos expuestos pero bueno Small conscientes de cómo jugamos y tenemos que mejorar en ese aspecto estamos haciendo las cosas pena de ataque tiene la tenga sencillamente permitirá se desde uno de los mejores equipo pero mientras tanto un equipo pues estamos siendo un equipo regular que que nada permite pues ésta de tener esos puntos que no sabía estar ahí en las dos primeras plazas pero bueno cubre te digo somos conscientes de ello y estamos trabajando sabe que tenemos que mejorarlo

Voz 1643 20:29 yo creo que la otra claves fuera de casa lejos de Zorrilla ocho partidos sólo una victoria no hace tanto que lo ni te acuerdas cuando fue la victoria fuera de casa

Voz 0422 20:39 el Atlético es segundo partido anidan en la segunda

Voz 1643 20:41 ahora estamos llegando a la a la diecisiete ahí fuera de casa donde sí que sí que dicen que para estar arriba no sólo hay que ser fuerte en casa sino de vez en cuando o a menudo puntuar fuera

Voz 0422 20:51 sí sí eso está más que claro sino no no estaremos en los puestos de play offs ni mucho menos tenemos que ganar fuera de casa se empezaran a dar desde ya lo tanto tenemos que cuando las pilas se hicieron un equipo fuerte en casa y fuera

Voz 1643 21:06 la buena noticia es que hasta el parón de Navidad de los cuatro partidos que quedan tres años ría

Voz 0422 21:11 pues sí tenemos que aprovecharlo al final nuestras nuestro campo tiene que se un fan Un facto fuerte para nosotros Si lo menos posible los puntos menos posible

Voz 1643 21:23 luego que el Valladolid sea también el máximo goleador de los veintinueve goles doce eh Jaime Matas de que dejó de jugar en banda como el año pasado hasta que habrá Sampedro la puesto de de nueve se está saliendo a es el mejor delantero de la categoría

Voz 0422 21:39 sí se está metiendo goles siempre está en el lugar oportuno oí ya es un jugador que lucha todos los cuadros una como si fuera el último es un trabajo que se ha ganado oí bueno me estáis diciendo el pichichi para nosotros es muy bueno que tenemos que aprovechar

Voz 1643 21:54 además anota que el equipo está trabajado porque yo os bien Butarque el pasado martes en de la Copa del Rey que ha repartido para Carrusel solamente estaba Moyano respecto a que había jugado en Liga perdisteis uno cero pero es que el Valladolid pudo empatar y pudo ver e incluso Ganador partido pasar la eliminatoria el resultado engañoso para los méritos que hizo el equipo allí yo creo

Voz 0422 22:16 sí fue un partido engañoso porque al final del nada menos Gara no ganó uno cero parece que vuelven a hecho nada pero tuvimos cuatro ocasiones claras con un palo incluido podía haber cambiar partido si llegamos a empatar el partido oí los últimos minutos intentará meter el uno dos pero bueno no pudo ser el equipo central jugamos muy bueno e ideas claras de del equipo tenemos que jugar al fútbol otra combinando y que todos los jugadores somos conscientes de ello

Voz 1643 22:45 la casa pero siempre ha dicho y lo volvió a repetir después del partido que que la Copa no le interesaba que esa no es la guerra del Valladolid que vuestra guerra es la Liga Hay vuestra guerra el Numancia este fin de semana

Voz 0422 22:56 sí está claro que sí que es muy difícil hacer algo importante en la Copa del Rey eh

Voz 0742 23:01 en una contra equipos de Primera que tienen un presupuesto

Voz 0422 23:03 estos mayor que nosotros sí pero bueno nosotros hemos peleado con ilusión y muy buenos nos hemos quedado puede pasar pero bueno ha podido hacer tras servido para seguir cogiendo confianza Hay nivel que nos podemos enfrentar a aguas arriba no

Voz 1643 23:19 el martes jugó Becerra en la portería del Valladolid al portero que estaba el año pasado que había hecho un temporadita bueno las últimas dos temporadas con el Girona cuando casi asciende fueron espectaculares y tiene dos portentosos como por la competencia con con ella

Voz 0422 23:35 pues muy buena muy sana finalizaba que está ahí apretando voy siempre con muy buena actitud

Voz 0742 23:42 profesionales y está claro

Voz 0422 23:44 que tiene unas condiciones muy buena sí bueno eso es bueno para el equipo que este motos preparados para nuestras

Voz 7 23:51 posibilidad equipo no se resienta

Voz 0422 23:53 hola ningún sentido establecido hace un rato

Voz 1643 23:55 tras buscaba cosas sobre TIC que curiosamente empezaste a jugar de portero en Valladolid cuando tú venías de jugar de todas la posición número de portero

Voz 0422 24:06 sí tornar aquí en Valladolid con el Betis de Valladolid y el Atlético de madre triangular que yo venía con el Mercantil de Sabadell donde yo cómo me formé donde jugó con Benito sí la verdad es que daba autoridades clave pues el pallipes Nobile a los porteros yo me ofrecí y la verdad es que es un bonito recuerdo

Voz 1643 24:24 yo yo alucinado porque eso de rascarse no había juega de todo lo de portero no hay portero si yo me pongo ahí soy portero luego eres portero estás en el Barça gran parte de tu carrera yo digo lo que digo es asentarse después creo que fueron tres temporadas en el primer equipo ser capaz de demostrar que aparte de cosas fuera del Barça hay vida hay esperanza hay retos hay objetivos puede ser titular

Voz 0422 24:49 por supuesto al final el Barça es muy bonito estar allí pero eso es difícil llegar a triunfar eso es para unos poquitos elegido así lo he podido forma parte de ese club de la historia del Barça el me ha servido para mejorar pero el mundo no se acaba ahí hay mucho que que pueden confiar en que te pueden hacer crecer eso estoy intentando aquí en Valladolid

Voz 1643 25:11 pero la competencia además era brutal Ter Stegen inútiles eh

Voz 0422 25:15 sí sí está claro que anteriormente estaba Claudio Bravo

Voz 1643 25:18 no que son porteros internacionales todos ellos

Voz 0422 25:21 bueno no se versiones son grandes porteros sólo que ha sido apartarme y hacer mejorar estoy muy agradecido

Voz 1643 25:27 yo por eso te admiro lo que es que en el futuro hay más cosas y sobre todo más reto si uno de ellos es Jordi con el que seguro que te cuesta muchas noches he pesando que se puede

Voz 0422 25:39 sí por supuesto arsenal eso no tenemos que olvidar está claro que tenemos que partido a partido y al final esto es muy largo está ligada es larguísima pero tenemos que tener ese objetivo claro que el Valladolid su ciudad se merece tener el equipo en Primera División y eso vamos a hacer iba vamos a luchar hasta el final

Voz 1643 25:58 pues Jordi Masip muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Segunda muchísima suerte en lo que queda de campeonato y nada San Pedro que defendéis un poquito más

Voz 6 26:09 no te metan tanta muchas gracias a se implantó Ud a la Segunda división en Play Segunda

Voz 1643 26:20 tomaba faltado al principio el Cádiz es el mejor equipo de noviembre ha ganado todos los partidos que ha jugado en este mes ha pasado de ocho partidos sin ganar a cuatro victorias consecutivas ha pasado de luchar por no bajar a pelear Ignacio de Labarga por el ascenso directo

Voz 1047 26:34 busca la quinta este domingo frente al Albacete lo que son las cosas eh un Cádiz que había sumado cuatro puntos de veintiuno mala dinámica mala racha mal fútbol todo era preocupación de pronto empata un partido encadena cuatro victorias de forma consecutivas la moral por la nubes clave que hay jugadores recurrir dado como Salvi que está un momento de forma excepcional como Alvarito la inclusión de un tercer centrocampista está Álex Fernández ayudando a Garrido y José Marí el cariz que ha cambiado la cara que incluso ha cambiado el estilo que es verdad que sigue siendo un gran equipo al contragolpe pero que ahora no se queman la pelota en los pies ahora elabora ahora tiene más cuero ir juega más al fútbol bastante más al fútbol sin perder evidentemente de vista la portería María y que la verdad ha devuelto el optimismo y la alegría a la grada de Carranza este domingo el caddie quiere conseguir la quinta victoria consecutiva se ha hablado uno El Vestuario sino hemos contado en SER Deportivos Cádiz que ojito a mucho los futbolistas a este partido que es el típico partido donde Cubas en buena dinámica y que de pronto te paran los pies y te das una bofetada de realidad por eso aquí nadie se va a relajar el domingo como jugador en la plantilla obviamente la afición quieren conseguir esa quinta victoria consecutiva que suba Cádiz todavía más en la tanda

Voz 1643 27:54 el rival del Cádiz de este fin de semana es el Albacete así que puede llegar a quinta victoria consecutiva del Cádiz por qué porque desde la llegada de Enrique Martín Monreal al banquillo del Albacete el equipo manchego ha salido del descenso pero lo ha conseguido gracias a los partidos en los que ha puntuado en el monte porque fuera de casa Juanma Sevilla es el peor visitante de la Liga

Voz 14 28:13 hola Óscar buenas tardes pues la asignatura pendiente del Albacete en su regreso a Segunda División son los partidos que está disputando fuera del Carlos Belmonte ya es que el equipo manchego todavía no ha ganado a domicilio el único equipo de la categoría de plata que todavía no sabe lo que es ganar fuera de su estadio en sus ocho partidos disputó dos fuera del Carlos Belmonte ha logrado cuatro empates ante Granada Cultural Leonesa Rayo Vallecano y reos de otras cuatro derrotas frente al Alcorcón Nastic de Tarragona Numancia y Osasuna fuera del Carlos Belmonte el equipo de Enrique Martín ha conseguido cuatro goles a favor y sin embargo ha triplicado los goles en contra ya que ha encajado hasta doce tantos su rival del domingo el Cádiz ha logrado trece puntos como local de los veintiséis en total que tiene por tanto el equipo amarillo sumado votos trece puntos como visitante siendo junto al Huesca el equipo que más puntos ha logrado fuera de su estadio el equipo manchego va a intentar conseguir este domingo en la Tacita de Plata su primer triunfo a domicilio de la presente temporada

Voz 3 29:07 la vivienda el Albacete que

Voz 1643 29:11 en visita al CAI de este fin de semana Albacete que no gana fuera de casa el llegó Rodri al Nàstic sacó al equipo de la zona del descenso y prácticamente al revés que el Albacete el que capaz de perder en casa y sin embargo va fuera es capaz de ganar pero tres en Valladolid como me ha dicho Alejandro Rodríguez esta mañana el Nàstic es un equipo bipolar opina

Voz 0069 29:32 hola Óscar oyentes de Play Segunda lo del Nàstic como local sin duda es digno de estudio e los que Tarragona fuera de casa están sacando buenos números de hechos son el cuarto mejor visitante sólo superado por Lugo Cádiz y Osasuna pero cuando el Nàstic juega en casa los números del equipo tarraconense se desploman se convierte en el peor local de la competición junto con el Sevilla Atlético en las últimas jornadas en casa tres derrotas y un empate para el Nàstic de hecho Rodri el técnico del Nàstic asegura que les afecta la ansiedad de no sacar buenos números en el Nou Estadi y eso le lleva la precipitación en el juego cuando el equipo juega en casa

Voz 15 30:06 con lo que hemos podido analizar pero también lo que ha pedido habla con los chavales creo que que nos afecta poco las residencias de de de no no haber sacado los últimos partidos en casa de de ganar de fuera haciendo partido aun buen nivel ir precipita nueve muchas situaciones del juego tanto defensivas como ofensivas donde fuera de casa tenemos paciencia para robar el balón donde no nos importa estar un tiempo sin sin el balón informaron When bloque defensivo y en casa en los precipitaba huyendo hacia adelante tener en cierta ocasión entregó porque de desajustar ajustarlo debido a a esa impaciencia no no sentido

Voz 9 30:39 a estar agusto ir con valor empezamos a precipitar lo lo tener calma no girar la tanto como hacemos fuera de casa

Voz 0047 30:45 le tocará solucionar cuanto antes posible el problema como lo

Voz 0069 30:48 al al Nàstic antes pero veremos si los de Tarragona

Voz 0047 30:50 son capaces de seguir con esta buena dinámica fuera de casa

Voz 0069 30:53 esa en la visita al Sadar mañana a las nueve de la noche ante Osasuna

Voz 3 30:57 vamos a hablar ahora de la Copa la verdad que

Voz 1643 30:59 no no hablamos mucho el torneo del KO pero cuando hay equipos de Segunda que también saben no gusta presumir y sacar pecho como por ejemplo podemos presumir del Numancia que otra vez más ha vuelto a dejar fuera a un Primera División cargado al Málaga el pasado martes luego habido segunda B como el Lleida Formentera que han dado la sorpresa pero todavía Alejandro hay algunos equipos de Segunda que todavía esta tarde pueden dar la sorpresa cosas

Voz 5 31:23 sí porque es que juegan juegan tres equipos de Segunda División los tres equipos que aún no han participado en la cuarta eliminatoria de esta competición de la Hawk de la Copa del Rey esta tarde juega el Tenerife que lo hará en el campo del Espanyol cero cero en la ida también lo hará al Cádiz que lo en el campo del Betis perdía uno dos en el Carranza en el partido de ida también lo hará el Zaragoza en Mestalla contra un Valencia intratable en Liga y que ganaba cero dos en La Romareda así que a priori lo tienen todo bastante complicado quizá el Tenerife que no perdían su partido en casa que empataba sin goles tiene alguna opción de acompañar al Numancia en los octavos de final de la Copa del Rey unos octavos de final en los que no estará el Valladolid que era el quinto equipo de Segunda División y que caía eliminado esta semana tras perder su partido frente al Leganés veo que te alegra Leganés en Copa Oscar yo eso lo siento mucho porque el Valladolid no se dio en Copa porque es uno de mejores equipos y sobre todo la lectura que hacemos es que se hace también Sampedro el entrenador del Valladolid tras el partido contra el Leganés es que si es un equipo de Segunda División la Copa te da nada menos lo único que te puede dar es alguna lesión y cargar de minutos a otros jugadores en una competición como la segunda tiene cuarenta y dos jornada empezaron veintidós equipos jugando lo las fases allá por el mes de agosto quedaron once de esos once han quedado cinco Valladolid Numancia Cádiz Zaragoza y Tenerife y lo más probable es que solamente el Numancia este las siguientes fases ya pueda enfrentarse a uno de los equipos top de primera división y poder hacer algo de taquilla por ejemplo

Voz 1643 32:43 es decir que la siguiente ronda de más equipos de Segunda B de Segunda

Voz 5 32:45 totalmente semanalmente Sampedro entrenador de Valladolid lo resumía así de bien quizás con ese tono un tanto brusco indirecto que caracteriza al gallego pero que al menos yo comparto sin presión

Voz 16 32:55 para la guerra de los de primera división y de los de Segunda B para hacer taquilla pues los de segunda es un martillo nos matamos entre nosotros para que después nos toque uno de Primera que nos matan nosotros pero que te quiero decir esto competición para los equipos de Segunda es un es una ruina no nos interesa más que renunciamos a ella pero es que de verdad es que el metro de comer edición es es imposible pero los equipos de Segunda no que juegue nuestro primer Hay gana uno de primero tiene que ser

Voz 5 33:20 más claro el agua no se mordió la lengua San Pedro bueno de momento sólo el Numancia está en las siguientes fases le podrían acompañar Cádiz Zaragoza o Tenerife veremos qué pasa

Voz 1643 33:29 la intrahistoria de esta respuesta llamaba el mensaje preparado San Pedro lo soltó la rueda de prensa la pregunta se la hace José Palacio le dice Mister ganando uno cero en Leganés teniendo ocasiones el Valladolid que el partido tiene usted a Jaime Mata el pichichi de Segunda en el banquillo por qué no les saca para empatar el partido y es cuando él en vez de contestar porque no saca mata cuando salta que la Copa no interesa y que ésta no es no es su guerra llevaba el mensaje verbal y lo suelta para defenderle un poco no lo dice porque haya caído eliminado este discurso lo llevo Sandra San Pedro desde que empezó la competición esa no es nada nuevo llevarte como hemos comentado lleva toda la razón vamos a ver si lleva razón también Sergio Sánchez en sus respuestas a los oyentes de este a semana vamos con el Consultorio

Voz 17 34:14 a Lucky Xisco

Voz 1643 34:23 es una nueva entrega del consultorio de sección segunda en la que el oyente cada semana pregunta y el tío que más sabe de segunda de toda España responde a vuestras preguntas está poner nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Sergio muy buenas hola qué tal muy buenos hoy vamos a ir con dos preguntas que nos han llegado al mejor preparado muy bien preparado pues vamos allá Ali o la primera de Samuel dice hola sois Samuel Naciri de Cádiz y que su consulta es sólo la venta de Aridane al Osasuna comenta que independientemente del rendimiento que está dando el central en su actual equipo con los números que registra Cádiz en defensa la pregunta es si ya se puede decir que la venta del jugador es rentable para el Euskadi

Voz 7 35:06 bueno hay que decir que yo creo que eso es que juzgarlo el momento en el que a la venta no porque ahora mismo sería algo ventajista no es decir que que sí que sea acertado porque las cosas van bien si se hubiera hecho la pregunta cuando empieza ya empezaba la Liga el Cádiz tenía bastantes problemas para arrancar pues hubiéramos dicho que era un mal negocio no de hecho también también me lo comentaron alguna vez en el momento en el que se decide atenderlos cuando se tiene que ver si se tienen recambio si por ejemplo jugadores que han participado menos antes como observando pues iban a ser válidos se está demostrando que sí que es un equipo que es un bloque que el Cádiz funciona aunque cambie piezas y que ha conseguido tener una solidez que le ha llevado a ser el equipo menos goleado de la categoría con diez dianas en contra mi negocio en lo económico bueno un millón y medio de euros por el traspaso medio millón más y Osasuna asciende a Primera División en esta temporada de las dos siguientes yo creo que lo económico se podría decir que se había hecho bueno un un buen negocio pero para mí el negocios ascender así que si hubieran conseguido a retenerle yo creo que se hubieran quedado instaba funcionando muy bien en el Cádiz lo bueno es tener recambios que los que han llegado Villanueva Mauro tal pues funcione y al final eso hace que no es el eche de menos pero yo creo que mal negocio desde luego no se hizo buen negocio ahora mismo yo creo que para el Cádiz es subir es conseguir el ascenso sino conseguir el ascenso por lo menos a asegurar la permanencia que es lo que siempre dicen los responsables del Cádiz y después pelear por el play off y quién sabe si por el ascenso directo yo creo que es un un un buen negocio pero porque tenían recambios de la partida yo creo que no hay que juzgarlo por los resultados porque entonces es diríamos era haber sido has estado bien mantenerlo Álvaro Cervera estuvo mal bueno pues estuvo bien porque se confiaba en él y se ha demostrado a largo plazo pero al principio los resultados no eran buenos y se puede decir no no no estuvo en aguantar si yo creo que sí que al final hay que estar convencido de lo que uno hace y en ese momento se vio que lo mejor era traspasara a Aridane coger un buen pellizco de dinero por él y que había recambio sí sí lo hicieron con convencimiento pues buen negocio

Voz 1643 37:09 la segunda parte de la pregunta de Samuel precisamente relacionada con Álvaro Cervera dice que es otra consulta ese bueno no es una consulta o incluso una propuesta eh porque dice que si los equipos no puede fichar jugadores hasta el mercado de invierno pregunta Samuel sería algo descabellado hacer lo mismo con los entrenadores Él dice que ve injusto que se echen técnicos con apenas cinco seis partidos como un ejemplo precisamente Álvaro Cervera que por decisión del club después de una mala larga racha se le renovó ya está tres puntos de primero

Voz 7 37:36 sabes lo que pasa es que la buenos una pregunta a cada la querella que darle tantas vueltas creo que que no es fácil de responder pero sí te digo una cosa hablamos de que las plantillas ya es lo que siempre se dice es mejor es fácil echar a uno que echara once echara veintidós no claro si tú hechas a al al entrenador bueno pues buscadas otro ya está pero lo lo que no puedes hacer es echara empezar a fichar jugadores porque ya tienes un abanico con Honda elegir no funciona tiene suplentes tiene jugadores que quedan fuera de la convocatoria no tiene recambios entonces la situación imagínate a la que se llegaría en vestuario en el que estuvieran enfrentados por ejemplo entrenador jugadores que no sería la primera vez ni la última que sucede como como llevas eso no tanto un tantas jornadas hasta que llegue el mercado de invierno quizá regularlo de alguna manera en la que si hechas por ejemplo el entrenador se tenga que hacer cargo el filial hasta que llegue el mercado de invierno hasta que llegue enero bueno pues por ahí podríamos buscar un punto medio no yo quien está que se lo piensen bastante más a la hora de destituir los presidentes también bastante más a la hora de fichar pero no sé si eso sería bueno malo porque igual lo que hace es que cierras el mercado bastante a los entrenadores que se encuentran en paro

Voz 1643 38:45 bueno eso algún presidente de Laza en la puñeta alguno que está acostumbrado a echar varios durante la temporada no

Voz 7 38:51 pasar mal si la mucho no voy a dar nombres porque ella

Voz 1643 38:53 pero en los oyentes saben que todo el mundo sabe que dos o tres podemos estar hablando la siguiente pregunta que nos hace Javi Granado también en entrenadores dice hola encantado de escribiros encantado de escucharnos cada jueves desde Perú ojo son somos internacionales no escuchando la alegría pero incluso Ivonne que persiga la Liga Un dos tres tiene mucho mérito su pregunta dice que es que después de ver cómo algunas equipo a Segunda tienen una plantilla a dedo por alto presupuesto y otros se van adaptando a las circunstancias que técnico te parece que es quién mejor se está adaptando a lo que tiene hasta el momento el H mejor temporada con lo que tiene

Voz 7 39:30 mira yo creo que ahora mismo podemos decir si miramos la clasificación que Francisco está sacando un rendimiento fantástico al Club Deportivo Lugo yo le viene a pie de campo en el último partido y me parece que vamos a ver dónde llega eso es difícil saberlo pero que es un equipo hiper competitivo que va a ser muy difícil que pierdan partido por goleada puede pasar pero se tienen que irse circunstancias muy extrañas ahí me parece que Francisco le está sacando muy buen rendimiento a la plantilla hay algunos jugadores por ejemplo imagínate cómo vamos a hacer que parecía que no estaba dando lo mejor de sí antes en el Almería pues llega ahí está jugador muy importante Federico sea convertir un jugador también muy importante con Francisco a mí me está me está gustando el rendimiento que saca sus jugadores y luego otros que no están tan arriba Curro Torres por ejemplo a mí me parece que es un un entrenador perdón lo está haciendo bastante bien con el Lorca es cierto que se encuentra en las posiciones de abajo que no termina de arrancar un equipo al que vio jugar y me gusta le ha faltado puntería en algunas ocasiones pero creo que es un equipo que bueno demuestra buenas maneras Si equipo que denota que está muy trabajado por su entrenador otro de los clásicos de los veteranos Enrique Martín ha conseguido reconvertirá al Albacete Albacete que lo estaba pasando mal que dejaba una barbaridad de goles haga han optado por el tema de de cinco de línea de cinco de atrás está sirviendo para que el equipo bueno pues poco a poco porque es verdad que todavía está muy cerca de las posiciones tenso pero las sensaciones han cambiado una barbaridad así que yo esos entrenadores creo que son los que han conseguido adaptar a adaptarse bastante bien a lo que tiene sí hacerlo a las bastante bien porque hay otros en los que podríamos hablar por ejemplo Alvaro Cervera pero el ya parte con la ventaja que puede decir así de estar la pasada temporada decenas de tener una plantilla en la que conoce perfectamente lo que quiere José Luis Soto para que estaba bueno pues viendo cómo tira del Granada que poco a poco a pesar de que no termina de despegarse totalmente pero que poco a poco va arrancando pero claro tiene un auténtico plantilla John así que con recursos más limitados yo me quedaría Francisco Curro Torres y Enrique Martín

Voz 1643 41:33 ya hay una una pregunta que me ha llamado la atención de esta semana pero que no te lo voy a hacer no que no que no meterte en ningún lío ya que no se escribe por Twitter al ex Delgado García arroba al de que siete dice de los comentaristas que narra en la Liga dos tres oigo el quiera preguntar qué cuál crees que lo hace mejor dice que con algunos entran ganas de dormir con otros estás tenso hasta cuando el recoge pelotas al portero y claro el año que dicen no vale elegir a Sergio Sánchez tú no les queda Sergio Sánchez pero yo si así que yo como bueno como comentarista como profesional en esta segunda me quedo con con Sergio

Voz 18 42:07 no puedo hablar porque no no quiero meter alguno

Voz 0422 42:10 no no yo tengo suerte de que esto

Voz 7 42:13 en suerte rodeado de gente que que muy buena lo hacen muy bien y tengo especial cariño el tengo que es ya Adolfo Barbero me imagino que vosotros recordaréis porque es un bueno multiusos ha hecho absolutamente de todo y fue con el que empecé yo hacer segunda división y me parece que es un pedazo de profesional que yo con las narraciones de Adolfo que te puede estar narrando petanca que se

Voz 18 42:34 pone la piel de gallina esto no no no te duermes judiciales con esto no

Voz 7 42:37 es que es fantástico te fantástico yo recuerdo cuando cuando empecé con él y bueno era aprender todos los días así que aparte de que con mis compañeros profundo con Juanma y muy muy a gusto pero claro el el primero el primero de todos fue Adolfo y por eso pues tengo un

Voz 0742 42:53 recuerdo especial Beck

Voz 18 42:56 como uno de los mejores narradores de la segunda división

Voz 7 43:00 yo es que soy propio que cuando lo hace muy bien porque sino lo hicieron muy bien pues no llevaría tantos años haciéndolo y a mí me me gusta bastante cómo lo hace

Voz 1643 43:07 sí voy a sacar a otro voy a sacar a Yamena Beira que cierra cada semana en Play Segunda y que narra en la Liga dos tres y que narra en Being y que narra en gol que compartir pupitre otro día en Butarque con él en Leganés en Leganés Barcelona y es cierto que ya no sólo le he visto en la tele sino que le estado escuchando al lado a narra muy bien la Segunda División y con él seguro que tampoco tuvieron escuchado a los partidos de la Liga unos tres pero vamos para verlo partidazos de la Liga Movistar Plus Juanma en la casa Sergio Sánchez Raúl Ruiz yo ahí no tengo ninguna duda