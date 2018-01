SER Historia: La Inquisición (03/12/2017)

Voz 1 00:00 en Ser Historia

Voz 2 00:06 Madre Teresa le recordemos que usted tiene el deber de la obediencia y la estricta consigna de seguir las doctrinas de la fe católica Nos gustaría encontrar ningún escrito de Erasmo de Rotterdam o Lutero en estas estanterías germana dejemos a solas

Voz 3 00:32 debo entender por este atropello que se han abierto diligencias contra mí de qué se me acusa les parece poca sospecha escuchar de las hermanas que usted habla con Dios

Voz 4 00:42 que habla con naturalidad de episodios de alumbrado

Voz 2 00:44 viento en el convento

comenzamos nuestro programa con un fragmento de la dramatización que Carmen Socías ha preparado sobre una de las figuras más emblemáticas del siglo XVI Santa Teresa de Jesús Pérez su aspecto menos conocido la lucha que tuvo con la Santa Inquisición a esa institución vamos a dedicar el Cronovisor junto con Jesús Callejo intentaremos conocer todos los orígenes vericuetos y falsedades que se han dicho a su alrededor creando y generando a lo largo de muchos siglos lo que ha denominado leyenda negra no será el único tema que desarrollaremos aquí en nuestro programa hablaremos también de las relaciones entre España e Inglaterra también el trabajo de la Plata algo muy olvidado por desgracia al ser considerado pues un arte practicamente secundario nuestro último bloque entre las tres y las tres y media a las dos y dos y media en la en la Comunidad Canaria nos visitan los creadores del canal de youtube guay Siria una manera realmente interesante y singular de hacer historia como intentamos aquí todas las semanas soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida vamos a hacer Historia comenzamos

Voz 8 02:20 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia tal Nacho Ares callado le tenían que haber visto hace veinte segundos patas por debajo de la mesa intentando desatarse el el el Barça en una estampas noche con estampas que Jesús en esta ocasión trampas como las

Voz 0772 02:38 que vivieron muchos herejes entre comillas a lo largo de los siglos XV XVI XVII bueno hasta que se abolió la la Inquisición que basar el tema de este Cronovisor

Voz 9 02:49 por eso es que hay

Voz 0772 02:50 con nuestro con una pauta eh nos ha propuesto el el tema porque lo comentábamos ahora no a micrófono cerrado es un tema muy amplio pero que también tiene un montón de de de flecos que yo creo que puede ser curioso

Voz 9 03:02 no yo creo que si la Inquisición interesa a todo el mundo que sea por la parte morbosa también han sido casi cuatro siglos de historia de España parte de la cantidad de procesos de gente involucrada de víctimas de herejías de todo en todas es muy interesante conocer este periodo problema es eso que es demasiado amplio todos a ver cómo podemos resumir ciertos aspectos que consideramos interesante pero el mundo quiere saber por qué se llega a esta especie de de insano como se crea un tribunal para perseguir con la espada con la cruz a gente muchas veces inocente sencillamente motivados por una obsesión una obsesión religiosa no hay que perder de vista nunca la época en la que estamos hablando es muy fácil juzgar ahora los acontecimientos del pasado pero también seríamos injustos y es verdad que se crea por unas circunstancias adelanto ya algo que posiblemente a los oyentes ya les sorprenda es que no hubo una inquisición ha habido tres inquisición es la más conocida posible pese sea la española pero cuidado que en otros sitios también las dieron también las tomaron también ejecutarlo entonces hay mucha leyenda negra hay mucha de verdad pero también hay mucho mito hay mucha mentira

Voz 0772 04:11 bueno pues como siempre si te parece Jesús Callejo nuestro creo no nota vamos a escuchar la crono ficción que en esta ocasión ha preparado para nosotros nuestra compañera Carmen Socías sobre pues uno de los protagonistas quizá más desconocidos de la historia de de de la Inquisición Santa Teresa de Jesús vamos a escucharlo

Voz 10 04:29 las ficciones de Ser Historia

Voz 13 05:04 a la posteridad es un libro que se escribe con sacrificio

Voz 1594 05:10 cada persona que habita un momento de la historia está invitada a incorporarse a sus filas pero sólo en algunas aceptan el reto de todas ellas las que permanecen con más fuerza en la memoria de los que están por venir no suelen ser las que sueñan con la gloria sino las que esperan que su vida sea algo más alto por razones desinteresadas

Voz 4 05:30 pero para que existan héroes tiene que hablar villanos cuando el obstáculo es tan gran

Voz 0598 05:34 de que el héroe o la heroína tendrá que arriesgar no

Voz 1594 05:38 absolutamente todo por algo más grande que la vida

Voz 4 05:45 Teresa de Jesús la Santa Inquisición

Voz 1594 05:51 has estado alguna vez cerca del miedo has estado alguna vez cerca del infierno cerca del infierno de verdad del que que demonio Santa Teresa de Jesús sí y aunque tuvo miedo como nos pasaría Matilla a decidió vencerlo y nunca bajar la cabeza Teresa de Cepeda y Ahumada fundadora de la orden de las Carmelitas Descalzas se atrevió a retar a la Iglesia católica a la Santa Inquisición si no lo sabes nunca creería es cómo acabó la persecución porque la Inquisición no se rendía tan fácilmente pero Teresa instaurada en la España de los Reyes Católicos la Inquisición fue una institución más temida por fieles e infieles se saldó con casi cuatro siglos de estrictos procesos condenatorio entre todas las torturas que se usaron sobresale una que se lleva la leyenda negra la muerte en la hoguera para ellos iba dirigida esta condena para los más perseguidos los más señalados los más temidos y juzgados por la Santa Inquisición serán varios los procesos que abrirá la Santa Inquisición contra nuestra protagonista nos encontramos en Ávila alrededor de mil quinientos sesenta en el convento de la Encarnación

Voz 13 07:21 y como dato te adelanto que la fama de Teresa ya ha sobrepasado las paredes del monasterio

Voz 0598 07:28 la madre se rumorea en cosas sobre usted dentro del convento y fuera de Ávila no se deja llevar por las habladurías María

Voz 14 07:38 usted y yo sabemos que en este convento entre y sale demasiado es su madre la fama nunca de ser el camino Sor María no lo olviden nunca se dice que la

Voz 0598 07:50 priora va a mandarla a la convaleciente de doña Luisa de la oferta porque le incomodan su presencia aquí en el convento quiere alejarla de Ávila y mandarla a Toledo parece que sospechas sobre sus intenciones de fundar una reforma de la Orden si es así debemos obediencia la orden pero tan bien le debemos obediencia a Dios y a mí me ha llamado para abrir una ruta

Voz 4 08:15 forman que tengo muy meditado

Voz 14 08:17 que de necesitan cuente conmigo madre usted entró como Doña inmerecida todo mi respeto olvídese Doña Asier manos Madrid la llamada de Dios es igual para todas hay que cambiar muchas cosas

Voz 1594 08:33 Santa Teresa tiene pensado prescindir de la petición de los certificados de hidalguía imprescindibles hasta la época para ingresar en cualquier con vida

Voz 4 08:40 Don

Voz 1594 08:41 precisamente en el suyo en su certificado

Voz 4 08:44 sí

Voz 1594 08:44 el que demuestra cuan Cristiano eres encontrará la Santa Inquisición la base de sus sospechas

Voz 0598 08:51 pero eso te lo contaré más adelante Se dice

Voz 15 08:54 sus métodos de oración no están bien vistos por la Inquisición y pueden abrir las pesquisas en cualquier momento madre debe estar alerta

Voz 0598 09:01 no debemos vivir con temor debemos vivir con valentía eso es lo que Jesús no se enseño mientras sigamos sus enseñanzas no tenemos que temer a nado

Voz 1594 09:14 y como tiene pensado reformar la orden madre abriendo un nuevo convento aquí en Ávila donde sigue viva la clausura la adoración a Dios y la oración

Voz 4 09:25 un entorno adecuado Madre Teresa sí padre en que puedo

Voz 0772 09:32 no hay que darle

Voz 2 09:33 venimos con orden de la Santa Inquisición para tomarle declaración y revisar toda su biblioteca

Voz 1594 09:40 la Santa Inquisición elaboró varios índices de libros prohibidos el inquisidor general Fernando de Valdés se encontraba en este momento la elaboración de una reforma del índice que concluiría en mil quinientos cincuenta y nueve hallarán algún libro prohibido entre los libros de caballerías de Santa Teresa o lo que quieren prohibir es otra cosa revisar mi biblioteca

Voz 2 10:01 la Madre Teresa les recordamos que usted tiene el deber de la obediencia y la estricta consigna de seguir las doctrinas de la fe católica Nos gustaría encontrar ningún escrito de Erasmo de Rotterdam o Lutero en estas estanterías germana dejemos a solas

Voz 3 10:27 debo entender por este atropello que se han abierto diligencias contra mí de qué se me acusa le parece poca sospecha escuchar de las hermanas que usted habla con Dios

Voz 4 10:37 que habla con naturalidad de episodios de alumbran

Voz 2 10:39 viento en el convento

Voz 4 10:41 está jugando con serio madre la difusión de falsas doctrinas conlleva penas muy graves El miedo buscar la confesión del Rey hijo otra de las herramientas de la Santa Inquisición y hay algo más la oración mental puede es el fin de hacer públicas semejantes técnicas

Voz 0598 11:01 la oración mental es un camino para encontrarse con Dios yo tenía el mismo miedo que tienen ustedes todos sabemos de las operaciones del demonio pero lo que a mí me pasa no tienen nada que ver ahora estoy empezando a comprender su significado

Voz 2 11:15 el significado de sus visiones y de sus oraciones no lo tiene que valorar usted lo tiene que valorar la Santa Inquisición Don Rodrigo de Castro personalmente está supervisando su caso está tocando usted la sensibilidad de las altas esferas madre la espera más al país Dios Nuestro Señor y no creo que haya sido el encargado de semejante cuestionamiento por encima de usted está la Santa Inquisición madre me gustaría hablar con Don Rodrigo de Castro para conocer los detalles de la acusación antes deberá responder a nuestras preguntas insiste en que tiene contacto directo con Jesús insisto en que vivido episodios de mucha cercanía

Voz 15 11:55 sus excelencias la madre superiora les espera en su despacho

Voz 4 11:59 mueve al hermano de aquella tememos lo que hemos venido búscalo recibirá noticias madre podrán verse contento

Voz 2 12:06 no queremos iluminados ni herejes que usen la Palabra de Dios en vano ahora vamos a hablar nunca usaría la palabra del Señor en vano padre

Voz 0598 12:16 que hable con quien tengan que hablar que vayan con menos las prácticas y enseñanzas de Santa Teresa se propagaran rápidamente fuera de los muros del Convento de la Encarnación de Ávila no tardar llegar aún dos el inquisidor general

Voz 1594 12:34 será otro inquisidor Rodrigo de Castro que le ponga al día de las andanzas de nuestra protagonista

Voz 12 12:40 cierra la puerta a Rodrigo su excelencia espero que me traiga alguna novedad sobre el caso de la iluminada ubicada Teresa han llegado ciertas sospechas avisó y puede

Voz 1594 12:50 correr sangre judía por los pelos

Voz 12 12:53 de la Madre Teresa

Voz 1594 12:55 Juan Sánchez de Toledo abuelo de Santa Teresa efectivamente fue acusado de converso sobre él pesó la acusación de herejía apostasía contra la Santa fe católica y fue condenado a siete semanas de protección con San Benito y penitencia tras confesar su culpa reconvertirse a la fe católica

Voz 12 13:12 K ciertas deficiencias en su certificado de hidalguía han despertado las dudas de la priora del convento de la Encarnación

Voz 4 13:21 con con versos en la familia no puede salía en este caso

Voz 1594 13:27 tenemos que esperar varios siglos para corroborar la conversión del abuelo de Teresa en el siglo XVI sólo podían sospechar hoy sabemos que era efectivamente un judío converso

Voz 0598 13:39 pero esta información no la tiene el inquisidor

Voz 12 13:41 ahora lo que nos ocupa es el estilo de vida eso no me gustaría ver una corriente de adeptos detrás y mucho menos que esa mujer se convierta en una guía para nada quiero interrogatorios manuscritos esto se está haciendo demasiado grande no podemos permitir que llegue a Vivas Tarrés precisamente entre las cosas incautadas desfalco ha sido encontrado unas cartas que llevaban a nuestro Rey Felipe II como destinataria Santoro esa mujer está empeñada en la reforma de la Orden y quiere llegar a todas las instancias posibles

Voz 1594 14:16 ese empeño lleva a Santa Teresa Coto

Voz 16 14:19 seguir la bula del Papa Pío IV en mil quinientos sesenta y dos Se funda el convento de San José en Ávila allí nacería la orden de las Carmelitas Descalzas pero eso pasó años después ahora la encontramos por los caminos de Castilla viendo con el encargo de escribir lo que se convertiría en su autobiografía y la primera de sus grandes obras el libro de la vida una nueva doctrina espiritual que la llevaría sufrir una persecución sin descanso la Madre Teresa sin embargo encuentra siempre consuelo en su amor a Dios y así se lo hace saber a uno de sus confesores Fray Domingo Báñez cuando se dirige a la apertura del convento de Sevilla una ciudad que no a tener piedad con nuestra protagonista madre los noticieros

Voz 4 15:08 yo tengo una muy buena padre estamos a pocas horas de fundar el convento de Sevilla la reforma de la orden está saliendo adelante no podemos rendirnos ahora en el Tribunal de Córdoba han comparado su caso con el de Magdalena de la Cruz no sé si es consciente de lo que eso supone Magdalena de la Cruz monja franciscana que cobraría fama como visionaria fue encarcelada por herejía por la Inquisición de Córdoba en mil quinientos cuarenta

Voz 14 15:33 cuatro años después confesaría su engaño y auto inculcó de pactar con alguien pensó que Santa Teresa y lo confesar algo así buenas a primera inquisición un espíritu de difundir falsos top unos soy consciente padre yo no puedo pedir descansos ni desear los de Dios porque Él vivió con la sospecha ya me ha dado la gracia para sufrirla soportar la también se pueden poner muy mal

Voz 17 16:01 las cosas en Sevilla madre si sale adelante la acusación de Gilda la enjuiciará puede acabar encarcelada poco algo muchísimo peor lo notó demasiado entera la Santa Inquisición va por usted madre

Voz 4 16:14 no debo temer a falsas acusaciones yo sólo puedo hablar con mis actos además lo más importante es el daño que se le puede estar haciendo a la nueva orden no a mi persona y todo visto llega al Consejo General y se produce un juicio si eso sucede Dios me dada la fuerza que necesito para demostrar que no soy ninguna hereje ni ninguna iluminada con padezco perdón a todos aquellos que obran contra él porque no saben lo que hacen porque la piedad y el perdón no lo olvide padre también forman parte del amor a Dios yo sólo me dijo que se ande con cuidado con Sevilla o madre Enrique Isasi mandado revisar palabra a palabra el libro de la vida

Voz 14 16:59 acusación que sería crucial cuando más adelante nada más y nada menos que la princesa de Éboli tacha a Santa Teresa de hereje y alumbrada pero eso llegaremos más tarde ante Santa Teresa se cruza con la acusación de otra mujer que está a punto de entrar en el convento que va a fundar en Sevilla no tengo pensado estar mucho tiempo en Sevilla

Voz 4 17:20 a no ser que el Tribunal la agenda sólo ya Molló avanzar acontecimientos o estar más cerca de la realidad madre disculpe padre no quería dudar de su palabra pero ahora mismo lo único que tengo en la cabeza es como sacar adelante el convento le agradezco mucho sus recomendaciones inútil de que seguir el sendero que Dios me ha marcado con templanza no se preocupe por mi padre

Voz 18 17:44 qué dioses acompaña a que así sea

Voz 1594 17:48 el padre baños no iba nada desencaminado cuando le advirtió Santa Teresa que en Sevilla no iba a ser bien recibida fue precisamente una monja de su convento llamada María del Corro quién volvería a hacer sonar todas las alarmas del Santo Oficio era el año mil quinientos setenta y cinco ya Santa Teresa se acumulaban las acusaciones

Voz 12 18:07 la acción estar guiadas por el espíritu de grados prácticas inmorales de oración mental intercambio de hábitos castigos cara a la pared necesitamos el informe de ese libro ya digo esto está yendo demasiado lejos ahora en Sevilla qué va a ser lo siguiente de dónde vienen estas acusaciones

Voz 10 18:28 de la hermana María del Coro excelencia una de las monjas del convento de las Descalzas en Sevilla

Voz 12 18:35 muy llegado esta confesión ante el Tribunal de Sevilla

Voz 10 18:38 a través de su confesó excelencia

Voz 1594 18:41 ya me extrañaba a mí que la palabra de una simple hermana sirviera para armar todo ese revuelo

Voz 19 18:46 el clérigo es alguien ajeno a la orden del carné

Voz 10 18:49 lleva con total garantía moral está el convento dividida hoy el tribunal requiere de su opinión para abrir un nuevo proceso au subestimar el caso

Voz 12 18:59 no podemos tolerar una sola acusación más contra la Madre Teresa Symbian uno juicio tomen declaración a todos los testigos que examinen el día a día de ese completo por sorpresa sin descanso dónde está ese informe sobre El libro de la vida

Voz 10 19:15 el libro de la vida está en poder del padre Báñez en unos días nos trasladará su conclusión

Voz 12 19:22 digan les a los inquisidores de Sevilla que no hagan nada sin consultar unos antes

Voz 10 19:27 ahora es la prioridad hay algo más excelencia

Voz 4 19:34 Rodrigo parece ser que la princesa de Éboli íntima amiga de nuestro Rey ha pasado un tiempo en el convento de Pastrana hay se ha hecho con el manuscrito

Voz 1594 19:44 aquí te voy a dar un dato que parece irrelevante y no noes es presa nuestra protagonista como bien supones había entablado relaciones con la nobleza y precisamente tenía a su favor a los duques de Alba enemigos acérrimos de la princesa de Éboli haberse al final va a ser esto una cuestión de envidia

Voz 10 20:01 esa deje boli si su excelentísima resulta que ha leído el manuscrito parece estar dispuesta a ir más lejos

Voz 12 20:09 Rodrigo quiero el análisis de ese libro ya hoy siempre será mejor que mañana se va a encargar usted mismo de ir a buscar no

Voz 4 20:16 tengo que presente lo que tenemos entre manos está mucho en juego se su excelencia mañana mismo Goya el encuentro del padre

Voz 20 20:34 días

Voz 12 20:42 Teresa de Cepeda este tribunal le da la oportunidad de retractarse de todas y cada una de sus falsas enseñanzas y doctrinas así como reconocer las graves faltas que aquí se han presentado contra usted

Voz 1594 20:53 otra vez volvemos al interés que tenía la Santa Inquisición en la confesión del reo no sabemos si calmar su conciencia o por reafirmar su sentencia

Voz 4 21:03 me va a disculpar su excelencia pero hasta el momento no puedo retractarse de nada porque ellos siempre obrado con obediencia y fidelidad a la palabra del Señor

Voz 12 21:11 tenemos sospechas fundadas acusaciones de personalidades como La princesa de Éboli que tras leer su libro la tachan de visionaria hay mil agrega

Voz 4 21:19 se me ha acusado antes de lo mismo y no ha habido prueba alguna para demostrarlo que tiene que decir ante la vida algo digamos libre de sus hermanas en los conventos de las Descalzas no sea que se refiere su excelencia me refiero a los testimonios de distintas hermanas de la orden

Voz 12 21:36 aseguran que dentro de los muros del convento llevan una vida texto

Voz 4 21:40 eso se pone en duda la casa gran del excesivo cariño de algunas de las hermanas con sus confesores por el amor de Dios lo excelencia

Voz 0419 21:49 ni el señor ni yo misma toleraría semejantes actos en la Casa de Dios esos rumores lo único que quieren es desprestigiar

Voz 4 21:56 el nombre de la orden lo puede confirmar de la misma manera que puede confirmar que la novicia Teresa de Ahumada es su sobrina no otra cosa

Voz 20 22:07 orden por favor porte Expo

Voz 0419 22:10 a mi sobrina Teresa que efectivamente guarda un gran parecido con mi persona es hija de mi hermano Lorenzo todos quienes la conocen tienen puestas muchas esperanzas en su vocación puedo confirmarle sin ninguna duda que Teresa de Ahumada es mi sobrina excelencia Hinault

Voz 4 22:28 éramos tiene también visiones su sobrina no tengo constancia excelencia qué interés tiene usted madre en difundir su doctrina por toda la península nunca hubo explica que se cuenten a decenas las copias del manuscrito del libro de la vida yo no soy responsable de esos excelencia se me encargó que describiera con detalles parlamentos con Dios y lo único que hay momentos con Dios no blasfemias madre no blasfemo excelencia

Voz 0419 22:58 todo lo que está en ese libro es mi vida es mi lucha constante son mis dudas mis apegos mis debilidades mi voluntad de cumplir la palabra de Dios y de llevarla a todos los lugares que me sea posible

Voz 0598 23:12 la oración mental no es cosa de iluminados es el encuentro personal con sus es volvernos a él contemplarlo y penetrar en su misterio con ayuda de su espíritu amar a Dios no es llenarlo de alabanzas es servir con justicia

Voz 16 23:27 por lo que llevo haciendo toda mi vida

Voz 4 23:32 su excelente padre Báñez adelante con su informe vamos a salir de dudas su excelencia una vez leído atentamente habiendo tenido largas charlas con la Madre Teresa

Voz 2 23:45 lo puedo decir que en el libro de la vida se dice que la Madre Teresa siempre buscó Lucy con Sergio en sus confesores

Voz 16 23:55 en cuanto al contenido doctrinal del libro no he encontrado nada relacionado con la aire Gila o el iluminado al contra

Voz 4 24:02 por muchas de sus páginas pueden servir para edificación provecho espiritual siempre conformes al Evangelio

Voz 21 24:11 padre baño

Voz 4 24:13 que el encubrimiento en un caso como éste podría costarle una condena de cárcel o algo mucho peor lo sé su excelencia y por eso no puedo decir más que la verdad la única recomendación que pudo hacer su excelencia me lo permite es no hacer público el libro hasta la muerte de la madre Teresa por prudencia ante posibles malas interpretaciones nada más

Voz 22 24:38 bien dados los hechos y lo que parece una defensa planeada vamos a proceder a un segundo análisis de libro que irá acompañado de la sentencia

Voz 1594 24:49 el segundo análisis llegó unos días después lo realizó el padre Hernando del Castillo reconociendo la doctrina de la Madre Teresa como buen hay provechosa para la vida espiritual sin tintes de herejía la Santa Inquisición se había quedado sin argumento el libro de la vida seguía censurado en mil quinientos ochenta y dos año en que muere Teresa de Jesús más tarde se hizo público para convertirse en un referente como lo fue Teresa una hermana carmelita de innegable influencia que fue beatificada hay canonizado reconocimientos a los que ella podría contestar con una de sus múltiples enseñanza Nate tuve nada amante

Voz 0598 25:33 todos Espasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quién a Dios tiene nada le falta sólo Dios basta Santa Teresa de Jesús

Voz 23 25:47 Teresa de Jesús y la Santa Inquisición en esta ficción han participado Lorena Berdún como Teresa de Jesús Irene Serrano como Sor María Héctor Checa como inquisidor uno Juan Mejías como Rodrigo de Castro Roberto Cuadrado como Inquisidor General Francisco Rojas como Fray Báñez guión de Carmen Socías con la colaboración en el programa de Juan Ochoa realización y diseño sonoro Carlos Hurtado producción Fermín Agustí dirección del episodio Carmen Socías este relato es una afección no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia

Voz 0772 26:35 Jesús Callejo corrieron Utah qué te ha parecido a la la coronó ficción

Voz 9 26:39 Eres maravillosa como siempre te metes en el ambiente en la parte histórica en lo mal que lo pasó Teresa de Ahumada todavía tenía a principios de Santa pero fíjate fue Santa casi casi de milagro una vez que escuchas la afición te das cuenta que estuvo a un tris de ser considerada alumbrada de ser considerada hereje por lo tanto apartada de sus conventos apartada sin honores como se hacía en aquella época pero la Inquisición no la pudo encontrar nada reprochable había mucha envidia ya sabes la envidia ese pecado capital de los españoles y Santa Teresa lo sufre en sus carnes si te parece

Voz 0772 27:16 es precisamente en relacionada con ella yo creo que es la fecha que nos va a proponer para marcar en este teclado que ya tengo aquí preparado de nuestro Cronovisor nuestra máquina del tiempo cuál es esa fecha posmodernos vamos

Voz 9 27:28 Alba de Tormes fecha clave para ella porque nace de nuevo el cuatro de octubre de mil quinientos

Voz 24 27:44 sí adelante

Voz 13 27:50 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 25 27:55 no

Voz 0598 28:09 de Jesús el frío que hace estamos algo

Voz 0772 28:13 cuatro de octubre de mil quinientos ochenta y dos La máquina del tiempo el Cronovisor nos ha cambiado incluso a las vestimentas estamos vestidos de de de Frailes para pasar desapercibidos en este claustro donde estamos

Voz 9 28:25 estamos en el convento de Carmelitas Descalzas que ella fundó en Alba de Tormes como no yo con lo que es la humedad del río Tormes que en el que además porque la temperatura sea peor se ha reunido mucha gente porque ya esta mujer se sabía que iba a morir en olor de santidad ella tuvo ya unos momentos muy alejados en su huida de misticismo por supuesto su muerte vigente la acarreado muchísima expectación ahora vemos aquí a las monjitas pero hay mucha gente esperando en la calle esperando verla esperando dar el último el último beso la última oración pero lo que no sabe ni es algo muy importante la mayoría del pueblo no se entera de que esta fecha es clave para la historia de España para la historia de la que ahora mismo estamos viviendo porque esa es la fecha que un Papa en la Santa Sede eligió para cambiar el calendario que entonces estaba vigente que era el calendario juliano desde ese día entra en vigor el calendario gregoriano evidentemente en honor al papa daban a enterrar están haciendo todos los preparativos has visto la mortaja en fin se están haciendo todo el ritual preciso pero la enterrar al día siguiente pero el día siguiente no es el cinco de octubre para desaparecer por arte de magia diez días lavar enterrar el quince de octubre esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ese cambio esa precisión te fechas que tenía mucho que ver con la celebración de la Pascua con el equinoccio de primavera es fundamental porque puestos a buscar guiños Santa Teresa de Jesús a la hora de morir elige esta fecha en concreto para que sea recordada para que sea remarcado dentro de los anales de la historia donde el calendario juliano se cambia por fin al calendario gregoriano que es el que actualmente nosotros no estamos volviendo por eso hemos tenido que ajustar mucho más las piezas de los engranajes de nuestros Cronovisor por qué nos daba hay un error de diez días que por suerte los

Voz 0772 30:19 ganado claro ya hacia yo por eso me pitaba aquí el teclado ahora al al principio cuando estaba dándole a la a la tecla claro ese es producto de este cambio de calendario dejamos atrás el calendario juliano y adaptamos el el gregoriano fíjate qué qué curioso como parece que todo el ambiente que se vive aquí en el en el claustro las religiosas siguen dando vueltas pasamos desapercibidos hay más gente el les está preparando como decías ahora todo para el la la mortaja para el enterramiento de de de Santa Teresa quién definitiva a la postre sería Santa Teresa de Jesús siempre parece que que sigue coleando un poco el el el mal sabor de haber sido señalada como una de las mujeres éticas entre comillas en en las últimas en las últimas décadas si te parece Jesús tuyo tenemos un amigo común que es Fermín Mayorga el S eh experto en la Inquisición vamos a dedicar estos minutos contigo como Chrome Naut hablando de la Inquisición con bueno pues eh hablando de generalidades en algunos aspectos quizá los más singulares los más enigmáticos los más misteriosos en este corta Fermín Nos cuenta cuál es el origen de la de la Inquisición de esta institución

Voz 27 31:35 bueno realmente allá por el año mil doscientos setenta empieza a fraguarse en su en Francia no cuando hay que actuar contra los cátaros a se por todo lo que no tenían como secta para la Iglesia católica que había que de alguna forma bueno pues aniquilar no pero en España realmente hasta los Reyes Católicos y con la complicidad de nuestro Papa español de Borgia que es el que va

Voz 26 31:59 apoyar en todo momento

Voz 27 32:00 en la Inquisición le va a dar carta blanca a Isabel y Fernando para que precisamente sean ellos los que eh digamos que ese tema y pongan ellos mismo les da bula para que Isabel y Fernando pongan los inquisidores y a la vez también los puedan sacar cuando lo crean conveniente a partir de mil cuatrocientos setenta y ocho digamos en instaurar

Voz 0772 32:20 en España la la Inquisición

Voz 27 32:23 y a partir de prácticamente mil el cuatrocientos ochenta empiezan ya a actuar como tal sobre todo con las comunidades judías impresionantes comunidades judías que teníamos en España de españoles con hablamos de judíos no estamos hablando de gente venía de Israel sino de españoles nativos nacidos y criados que tenía una forma de pensar diferente en ese momento donde bueno la España ese pues se jugaban perfectamente las diferentes culturas hasta que lógicamente con Isabel y Fernando todo se va al traste empieza esa persecución contra el hombre simplemente porque SAR de forma diferente a los cánones establecidos o que a ellos en ese momento les interesaba establecer

Voz 0772 33:06 era Fermín Mayorga buen amigo de este programa buen amigo también de las como la de de la brújula tu programa Jesús Callejo una UTA cuando hablamos de la Inquisición siempre nos viene a la idea lo lo mismo es una institución opresor ha con ese símbolo de de La Palma no y la y la cruz que también habrá algo de magia no podríamos decirlo así a su alrededor pero sí sobre todo la idea de de de persecución de actuaciones expeditivas de de muertes de torturas de de hogueras como decía Fermín ahora contra todo aquel que pensara de forma diferente a los cánones a los estrictos cánones que marcaba la la Iglesia católica

Voz 9 33:48 si se crea con esa finalidad porque bueno ellos creen que son los garantes de la fe católica aquellos que se desvíe del camino justo pues Palot entre tieso y claro ahí se cometen muchos abusos CD en principio surge esa Inquisición medieval que mencionaba Fermín al principio no tiene que ver con la española esa Se crea en Francia y en concreto en la Corona de Aragón para perseguir a los cátaros para perseguir al vigentes para seguir a Valdés es decir es un tipo de herejías muy concretas que es como una iglesia dentro de la Iglesia que no les parece bien iban contra ellos esa es la la Inquisición medieval excepción moderna la que conocemos todos es la que tiene que ver con los Reyes Católicos esa que se crea en mil cuatrocientos setenta y ocho a instancias de Sixto IV ahí es donde ya empieza un maremágnum de acusaciones contra en principio judalizar antes contra moriscos pero luego entraba ya todo ya entraba éxodo mixtas entrar Juan Famous entraban brujas traba de todo

Voz 0772 34:45 además en muchas ocasiones uno era acusado corríjame si me equivoco yo creo que estoy en lo cierto solamente por la denuncia de un vecino por ejemplo tú me caes mal Jesús Callejo tú me quedas mal pues Nacho Ares va al Tribunal de la Inquisición dice Jesús Callejo ha dicho que Dios no existe que es todo una pantomima ha quemado una Biblia con solamente ese argumento tú automáticamente entramos en prisión sí pero cuidado cuidado

Voz 9 35:10 porque si luego se demostraba que la denuncia era falsa el acusador lo pasaba mal porque eso había mucha entonces tampoco eran tan estúpidos ten en cuenta que un requisito para ser inquisidor Inquisidor General lo inquisidor provincial había hasta quince tribunales de la Inquisición sólo en España sin contar los que había en en Sudamérica sitúa acusaba a alguien y luego se demostraba que no la verdad tenían métodos para confirmarlo el que pagaba las consecuencias tú no te mataban hay que quitar un poco esa leyenda negra de continuamente te rompían los huesos que te mandaban a la hoguera acabada era un proceso largo el gran proceso tedioso pero sí tenían muy en cuenta que esa denuncia estuviera contrastada no sólo valía la acusación de una persona que posiblemente actuara por venganza en actuara por envidia para quedarse a lo mejor con sus tierras sino que tenía que confirmarse muchas cosas de los famosos secretos de Gràcia diecisiete y los efectos de fe a partir de mil quinientos Si alguien conoce a alguna persona la que esté inculpada en algún proceso de fe que nosotros todos había mucha gente que lo denunciaba claro que se pero muchos ya tengo los que acababan en las mazmorras que acababan con con los pulgares reventados que era una de las formas de la tortura te cuento también la otra leyenda negra que es la cantidad de torturas que se aplicaban la Inquisición española prácticamente sólo aplicaban tres tres muy muy duras pero otras en las que salían vivito y coleando cojo cojo pero es y coleando entonces esas acusaciones a tenían muy en cuenta yo solo sabía muy bien el pueblo llano cuando acusa vas en falso al final la Inquisición iba contra Ci pro blasfemia o sencillamente por eso por falsedad el testimonio entonces te cuidaban mucho porque era gente los inquisidores muy gente preparada es decir buscaba que tuvieran un prestigio reconocido que tuvieran algún título que fueran académicos y por supuesto que conocieran la biblia de PA patria fueran teólogos entonces no eran estúpidos otra cosa es que tuviera una visión bastante fanática de la religión

Voz 0772 37:00 mentada ahora hay una suerte de leyenda negra no haber aquí seguro que alguien que no está escuchando a están defendiendo la Inquisición están no no en absoluto lo hemos comentado muchas veces son Historiador lo que nunca tiene que hacer es juzgar el pasado únicamente contar lo que sucedió y que cada uno pues saque las concluyó tienes que quédese pues bien como decía Jesús Calleja ahora nuestro crono una UTA hay una leyenda negra al rededor de la Historia de España y sobre todo con el papel de la Inquisición qué es ese se quemaron a muchas personas que se esa torturaron a infinitas de ellas más él no es anunciaba algo que que de alguna forma pues ha quedado un poco en ese en ese remanente no en ese en ese pensamiento colectivo sobre la Inquisición vamos a escuchar a Francisco Molina es el encargado del Museo de la Inquisición de Toledo donde se recogen algunos de los aparatos que la la tradición identifica con los trabajos de la Inquisición precisamente en ese tipo de de torturas

Voz 26 37:59 después de un largo trabajo de investigar

Voz 28 38:02 acción y fruto también de diversos contactos que tenemos a nivel sobre todo anti variado pues hemos logrado adquirir al gran parte de estas piezas originales que se presentan en la exposición que que hay en en Toledo en muchas de estas piezas han llegado en un estado digamos un poquito deteriorados y demás y luego han sido han sido restauradas bien la once Hierro también conocida como doncella de Nuremberg porque fue allí donde empezó a utilizar diferente repúblicas germánica pero sobretodo Núremberg es una es una pieza que llama bastante la atención es un sarcófago de antropomorfos con dos puertas en estas dos puertas y hay una serie de de pinchos punk funk muy punzantes que pueden estar que pues son móviles es decir se pueden colocar según se pretenda causar mayor o menor destrozo en el en el reo que pueden incluso a haber sido condenado a muerte y que es torturado hasta la muerte de forma muy muy dolorosa

Voz 0772 39:17 qué alegría qué satisfacción que me ETA

Voz 9 39:20 las sangres totalmente de Sawers de jamón

Voz 0772 39:23 y queso Gemma sale la sangre

Voz 4 39:25 sólo se elevaba dice no la leyenda negra a la contra

Voz 9 39:28 va Torino cuando vendría a las doncellas para luego ducharse con esa sangre virginal aclaró aplicó esa ejemplos

Voz 0772 39:34 que es lo que te iba a comentar lo comentaba Francisco Molina este tipo de herramientas bueno de herramientas de torturas y de aparatos vienen de centro Europa es ahí donde se originan es ahí donde se utilizan luego acaban aquí los museos en España como supuesto eco de la Inquisición española pero no se utilizó una doncella de hierro

Voz 9 39:54 esta Dama de Hierro esta Dama de Núremberg nunca se utilizó aquí será la más expeditiva a ver para que hace una idea yo creo que es muy bueno no tener eran las penas había penas espirituales corporales y financiera las espirituales estaba claro es comulgaba ni la gente tenía más miedo a Akon a que se condenara tu alma a que te dislocado un hombro porque claro estamos hablando de gente que estaba totalmente convencida de la creencia en el infierno en el cielo purgatorio y por lo tanto excomulgaran que es una de las penas que llevaba consigo era muy peligroso muy temido por la gente luego estaban las corporal en las corporales entre ambos con las torturas que todo tipo de torturas unas que se utilizaron en España durante esos siglos el torneo no entre muchos detalles no no no no no no no no muy genérico me refiero torturas ejecuciones se Lumbreras actuaciones no siempre era la era la hubiera era por decirlo así lo peor que le podía pasar a alguien porque era como la muerte más ignominiosa

Voz 0772 40:48 porque además la hoguera por lo que yo tengo oído la mayor parte de los reos que murió en la hoguera fallecían antes de intoxicación por el humo que quemados

Voz 9 40:56 no pero incluso tenía como como una puerta abierta de gracia que era que si te ya estabas condenado a muerte pero si te arrepentía sin el último momento te estrangula van entonces el estrangulamiento evitaba que evitaba que eras por las quemaduras entonces era como una medida de gracia bueno mira estranguló Amos has tirado suerte fíjate qué suerte no para las penas en las torturas eran tres muy muy sencillas muy básicas ver pero sencillas que

Voz 0772 41:26 mucha gente las conoce es la de la toca que llaman la de

Voz 9 41:28 lo caras que te metían una especia de paño en la garganta en la boca con un embudo chaval agua agua agua hasta que te producían el ahogamiento no te ahogaban devolvían otra vez a quitar la toca pero la sensación de asfixia continua de un ahogo entonces te permitían volver a hablar o a delatar al que fuera sino lo hacías otra vez la toca pero no sufría ningún miembro de sencillamente es la sensación de que estamos a punto de morir la dar es decir cuando te colgaba no las extremidades con una polea que hay pues pues todavía distensión es musculares de todo tipo la otra era la de los cordel es decir que trataban en una silla fuertemente tanto las manos como los pies y con los cordiales con los pulgas te reventaba en lo que harán los dos pulgares de los dedos gordos de las manos de los pies que a su dolor tremendo te te dice que ves pero salías cojo pero no te mataban no eso no no excusa a la Inquisición española pero me refiero que no eran en las penas tan bestias por ejemplo cómo lo que ocurría en los países protestantes en lo que ocurría en Alemania en Alemania eran mucho más mortíferos más ingeniosos a la hora de aplicar torturas a la hora de aplicar la pena de muerte a la hora de ejecutar sólo un dato se habla de las brujas no de la caza de brujas de la cantera brujas que murieron a España e inesperada murieron muy pocas brujas en comparación con lo que murieron en los países protestantes según un censo que se hizo eh en España no murieron más de cien brujas quemadas como tal acusadas de brujería en Alemania veinticinco mil esa mira la comparación y mira quién es el que lanzó la leyenda negra contra España algunos españoles como Juan Antonio Llorente en parte los protestantes alemanes que no les gustaba nada lo que estaba haciendo los países católicos lo Portugal Italia y España

Voz 0772 43:06 es curioso cómo la institución de la de la Inquisición más allá también de de este hecho de bueno de la de la represión física sobre aquellas personas que eran perseguidas por ser diferentes también fue una una institución que perseguía el pensamiento distinto la cultura hay elementos no que que de alguna forma ese salían un poco de de con lo que decía antes no de las estrictas normas quema marcaba la Iglesia católica ahí por ejemplo la el la imagen que tenemos todos de la quema de libros de la persecución de algunos escritores de algunos autores que es algo que ha sucedido en muchos lugares de bueno a lo largo de la historia no solamente por la Inquisición sino en cualquier país en cualquier dictadura en el momento que hay un libro que se cree se piensa que puede distorsionar la la mentalidad en la forma de pensar de los ciudadanos de un lugar determinado pues se prohibe se persigue haya pasado pues ejemplos tenemos muchos Manuel Peña es un experto en literatura de la de la Inquisición de libros prohibidos estuvo con nosotros en Ser Historia hace varias temporadas precisamente hablándonos de este tema es el ránking de libros prohibidos que él nos proponía

Voz 29 44:19 si hiciéramos un ranking en primer lugar sería la literatura religiosa los ensayos religiosa para ser más exactos entraría también literatura en según voy a mucha distancia en segundo lugar estarían el de los textos teatrales sobre todo el índice mil quinientos cincuenta y nueve se prohibieron bastante

Voz 0772 44:41 en tercer lugar

Voz 29 44:42 tendríamos las novelas algunas novelas tampoco no no muchas en cuarto lugar la la poesía alguna sobre todo a veces el diecisiete algo y algo más el dieciocho también en quinto lugar y a mucha distancia de los libros científicos yo creo que hay un poco de de mitos no si quiere no un poco de de leyendas alrededor de esa presencia potencia censores

Voz 0598 45:10 de la Inquisición

Voz 0772 45:16 eh Francis perdón Manuel Peña insistía en en esa leyenda negra que hay sobre la Leyenda Negra ese mito que hay sobre un mito no que que tampoco ese persiguió tanto bueno y prueba de ello es que el realmente muchos libros de aquella época pues han llegado hasta nosotros y alguno de ellos y de los libros perseguidos no es cierto que han llegado en circunstancias un tanto extrañas pero lo que decía ahora no Jesús cualquier manifestación de pensamiento contrario a la a la norma expresada por la la iglesia hay mucho más instaba por escrito no que corría el peligro de de ser leído a una multitud pudo de bueno pues de ser propaganda no algún tipo de propaganda pues allí que iba a la Inquisición estés

Voz 9 45:57 corea Nacho ha generado muchos argumentos de novela porque es muy apasionante claro esto crea una colección de libros prohibidos entonces aquellos que estaban condenados por que adquisición tú tenías la obligación de atar al que tuviera esa biblioteca o sencillamente exponer esos libros que normalmente pues serán todos aquellos que no estuviera no tuviera que ver con la ortodoxia de la Iglesia católica porque Cristiano serán la mayoría de los libros científicos había muchísimos pero si no estaba de acuerdo con la cosmovisión católica pues eliminados no Clarke que genera esto pues que algunos inquisidores provincial estuvieran su auténtica biblioteca prohibida por qué no que a todos los ejemplar se quedaban uno con ello porque la gente culta era la gente que podía leer que tenía un cierto discernimiento oficialmente los quemaba pero siempre se quedaba con un ejemplar entonces eso ya ha generado por muchísima literatura alrededor del AVE Japón prohibida del propio inquisidor o incluso de la biblioteca oscura pues continúa de de El Escorial a su oído hablar de ella

Voz 0772 46:51 tú has comen ha hablado también con Andrés Vázquez

Voz 9 46:54 entonces se hablaba de que había además de la Biblioteca ortodoxa una biblioteca heterodoxa y no me refiero que cuando tú vas a la Biblioteca de El Escorial encuentras a los libros colocados de forma inversa no está con el lomo sino con el canto no como diciendo para que no se vea cuál es el título no tiene a que ver con eso tiene que ver más con cuestiones higiénicas de evitar sacaros cosas así pero siempre se comentó que a través de Arias Montano y otros pues se conservó esa biblioteca a al amparo y casi al auspicio de Felipe II para que no se quemaran todo ese tipo de libros porque había libros no sólo de astrología sino también de Astronomía deje de medicina que no se tenían porque quemar sólo porque algún inquisidor general tipo Tomás de Torquemada le diera por por destruirlos todavía tengo que eso ha generado muchísimos argumentos literarios muy apasionantes porque luego como en bancarrota éxitos así se han encontrado esa se bibliotecas perdidas escondidas muchas por judalizar algunas por morisco pero que gracias a eso han quedado en una cápsula del tiempo se han preservado ya han llegado a nuestros días acabas de M

Voz 0772 47:58 cenar la Biblioteca de barca rota en yo tuve oportunidad de conocerla hace varios años está en la en la Biblioteca de de Extremadura estuvimos también en embarcar rota grabando para para

Voz 30 48:09 cuarto milenio un reportaje

Voz 0772 48:12 Nuria de una biblioteca que aparece en una casa en en el doble fondo de una pared del siglo XVI que seguramente pertenecía a un médico y que haya había escondido libros no solamente seguramente porque él tenía quizá ese trasfondo judío pero eran muchas en muchas ocasiones libros que en realidad no tenía nada que ver con el mundo judío errante sino que eran libros de ciencia o de cultura general de aquella época no estoy recordando pues algunos libros de Quirós Lancia del conocimiento del futuro a través de de las manos estabas también de libros de Se medido el nombre ahora de las emparentadas estas monjas estas religiosas la oración de las emparentadas y sobre todo un un ejemplar que a mí me llamó mucho la atención la primera edición del Lazarillo de Tormes dice sí que por qué demonios estaba este libro no Oca en la en la lista de libros y perseguidos por la Inquisición pues esto es lo que nos cuenta Manuel Peña sobre precisamente el el Lazarillo dentro de este marco de la Inquisición de este entorno histórico del siglo XVI

Voz 29 49:12 el Lazarillo bueno Lazarillo se se prohibe a mediados de dieciséis después de mil quinientos cincuenta y nueve Se purga mi quinientos setenta setenta y cuatro hijos contiene que puede circulares purgado el el porque El Lazarillo está ahí y hay un hay una parte del Lazarillo sobre todo la crítica al clérigo que no empieza a ser bien vista en el contexto de de mil quinientos cincuenta y nueve fundamentalmente en mil quinientos cincuenta y ocho cincuenta y nueve sesenta esos años esos años son años muy críticos del cinco dieciséis al sesenta son años extremadamente difíciles para la monarquía para la Iglesia allí se sienten perseguidos invadidos ideológicamente desde el exterior por la ofensiva protestantes que

Voz 0772 50:03 acierta en buena parte inquietó

Voz 29 50:05 la medida entonces el hombre este médico de barca rota lo lo encerró antes de que fuera prohibido pero un edicto o Olof o los o lo pueblo o lo trapío después sólo incluyo después es muy posible que el médico de bancarrota como tantísimos lectores del del XVIII se dice el diecisiete y el dieciocho actuasen en ocasiones pero escrúpulo no por dudas y escrúpulo y ante la el riesgo de ser delatado porque sí

Voz 0772 50:33 gran éxito de la Inquisición fue la acción la de denuncia

Voz 29 50:35 ya

Voz 0772 50:39 existiese miedo no a ser señala todo por por los vecinos por tener libros prohibidos llaves en los los que lo leemos ahora que es yo yo lo leí en en la en el colegio en Valladolid en el colegio La Salle cuando yo estudiaba allí pues pues tendría doce o trece años imagínate qué libro prohibido que terrible en un colegio de curas que terrible que alguien pudiera leer el Lazarillo no ha frescura

Voz 9 51:04 Belloch varios índices de libros prohibidos el de Fernando de Valdés de mil créditos cinco tenemos uno de ellos pero caro iban metiendo y sacando libros en función del criterio casi surrealista hay personal del inquisidor de turno entonces y se daban cuenta de que es secretario podía ser más restrictivo más amplios hecho empezar a meter todas aquellas referencias que tuvieran que ver con los casual incluido el de Cameron por ejemplo de Bocaccio pues estaba claro no iba a entrar el libro prohibir pero los libros romance fíjate la pobre Santa Teresa ya no sólo la tenencia de libros bueno más o menos sospechosos sino las traducciones acuérdate de otro fraile de otro clérigo que fue Fray Luis de León como las pasó canutas ni más ni menos que cuatro años en la cárcel porque le dio por traducir por explicar la Biblia en hebreo pero no la bebida en latín de la vulgar por esa chorrada dicho con todo el respeto posible le condenaron a este hombre no que es cuando

Voz 0772 52:02 sobre la famosa negras las después de los cuatro años cuando cátedra catedrales Salamanca