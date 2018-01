Sucedió una Noche: ¿Cómo ha reflejado el cine el SIDA? (03/12/2017)

Voz 1 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los

el pasado viernes se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida una enfermedad que aunque hace tiempo que salía de las primeras páginas de los periódicos sigue estando hay que seguir combatiendo la vamos a contar cómo ha sido reflejara esta lucha en él vamos a recordar también que hace veinticinco años estrenaba una película española iba a hacer historia Belle Epoque de Fernando Trueba hemos con el actor Pepón Nieto uno de los protagonistas de la película perfectos desconocidos y al que la Iglesia que se acaba de estrenar y en nuestra sección de cine de terror vamos a recordar un mito sangriento de los años ochenta el Rice tenemos todo preparado así que comenzamos ya

Voz 9 01:45 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:55 la película de TCM desde el pasado jueves y hasta hoy domingo se está celebrando en Madrid el primer Festival de Cine TCM de hecho todavía llegáis a tiempo si queréis ver alguna película entrada de la web festival TCM punto es y allí encontraréis los horarios los cines y las películas que se pueden mejorar el festival se inauguró el jueves con la proyección del documental Nos trombo el sueño imposible de David Lynn dirigido por Pedro González Bermúdez este documental que gira en torno al último proyecto del director de Lorenzo da rabia o el puente sobre el río Kwai también se va a poder ver en el canal TCM en las próximas semanas dentro de su programación o en vídeo bajo demanda así que os vamos a contar de qué va

Voz 0544 02:40 el director británico David Lynn dedicó los últimos seis años de su vida a poner en marcha una película titulada Los trombo si acepto desde una película quiero

Voz 12 02:50 con todas mis fuerzas hacerla tremendamente bien así que me pasé una cantidad desorbitada de tiempo eligiendo el temas

Voz 0544 02:58 y luego trabajando en el guión se trataba de una adaptación de la novela homónima de Joseph Conrad que transcurre en un país imaginario de Suramérica a comienzos del siglo veinte

Voz 13 03:08 la época de la dominación española durante muchos años después las ciudades flaco se había convertido en un santuario inviolable le

Voz 0544 03:18 quería cerrar su carrera con una nueva obra maestra a la altura de otros clásicos suyos como Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago sería una película épica rodada con gran detallismo y cuidado de los personajes precisamente en unos años finales de los ochenta en los que lo que más interesaba ir a la acción y los efectos especiales

Voz 12 03:37 los no es una de las grandes novelas de la literatura inglesa no puedes compararla con caza fantasmas opone Indiana Jones y al arca perdida o cosas por el exilio es algo bastante único en su género

Voz 0544 03:50 como ya había hecho en varias de sus películas anteriores buena parte de las escenas de nuestro Moses rodaría en España

Voz 14 03:55 de Méjico que era donde iban a rodar originalmente tenían muchos problemas con los sindicatos de todas formas iba va a ser muy caro así que decidieron rodar aquí en Almería sin embargo tras años de trabajo el futuro de estaba listo para ir a España

Voz 15 04:11 el tema entonces tuvimos que llevar a David a casa porque yo tenía mi familia los franceses sido diagnosticado como en Gines

Voz 0544 04:21 en realidad se trataba de un cáncer de laringe que acabaría pocos meses después con la vida de David Lynn poniendo fin así al sueño de nuestro común el documental que ha dirigido Pedro González Bermúdez responsable de otros documentales producidos por TCM como Regreso a Viridiana o en último adiós de Bette Davis recoge todo el proceso de preparación de la película

Voz 17 04:46 hicimos pruebas a mucha gente recuerdo a Tilda Swinton también le hizo una prueba Alan Rickman

Voz 0544 04:53 que nunca he hecho una película también los problemas de financiación que tuvo el FEIL o los pequeños roces que Lin tuvo con Steven Spielberg que en principio iba a producir la película

Voz 17 05:03 cuando volvió estaba muy molesto porque Spielberg había puesto unas anotaciones que no le habían gustado nada me dijo quién se cree que yo le dije bueno creer que es el productor porque lo es él dijo sí pero yo no

Voz 0544 05:18 metro en sus películas escuchamos los testimonios de numerosas personas que participaron en el proyecto como el guionista Christopher Hampton o el actor Josh corra Face que iba a interpretar el papel de los trompos

Voz 18 05:29 fue como ir a una batalla estar ahí con un gran genera sentía que podía confiar en él habrían muerto porel

Voz 0544 05:40 hay numerosas imágenes de archivo y en especial destaca el uso de los storyboard originales sobre los que Pepe Sacristán va leyendo algunos pasajes de la novela que nos permiten imaginar cómo iba a ser la película

Voz 17 05:52 el artista que hizo el estoico que estuvo presente desde el principio por Gabón os bocetos de las diversas escenas en la pared de su oficina para poder visualizar la escenas al Rey escribirla

Voz 0544 06:03 pero como decíamos antes todo acabo de golpe el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y uno

Voz 19 06:08 como supongo que ya habrán oído ser David el lo más destacado de todos los cineastas británicos ha muerto hoy a la edad de ochenta y tres

Voz 0544 06:15 aquel fue como dice el título del documental El sueño imposible de una de las mayores leyendas de la historia del cine el director David

a recordar lo que os decía antes si queréis ver alguna de las películas que están proyectando en este festival de cine TCM entrar en la web Festival de Cine TCN punto es que allí vais a encontrar los horarios los cines las películas que se pueden ver hoy domingo y ahora que nos echamos una partidista a las películas es nuestro juego semanal con el que repasamos otras películas que también se pueden ver en el canal TCM la semana que viene ya sabes un diálogo y un tema de su banda sonora son las pistas

Voz 21 06:57 ya tenéis que destruirlos una vaquilla

Voz 22 07:00 la bien

Voz 21 07:03 mañana

Voz 22 07:03 el plan E

Voz 21 07:07 veis este alocado de oro al primero de vosotros capaz de descubrir esa Ballena Blanca haré como previo es de lo peor Pérez los focos

Voz 10 07:53 parecía muerto pero no porque no lo intentara de hecho aquel disparo te vi me dijo

Voz 23 08:11 las películas suelen llamar una oleada de muere

Voz 24 08:16 sigue ahí

Voz 25 08:21 Saiz mi ser Eva a estar era tan

Voz 23 08:32 a mí sí sí

Voz 26 08:37 veías en los límites de la realidad Blur Ararar durara Aaron

Voz 0544 08:43 la dada por Dios te acuerdas del episodio Olsen Mary él él le gustaba leer entonces había una guerra nuclear y no tenía amigos que estaba metido en el y construir la paz si era el último hombre se rompían las gafas como me asustó tenía yo siete años y me compré unas gafas por si me pasaba

Voz 27 09:05 todo el mundo un uno

Voz 17 09:25 que me arrepentirme preguntárselo pero ha dicho que nació pero el señor Claver era el portero del bufete de abogados se dejó instrucciones para que el señor siguiera cobrando quince dólares semanales por pasear a su perro dónde está patria o Patrick pasó a mejor vida dos años después que el señor Vaughan hacia mil novecientos setenta

Voz 14 09:46 el perro murió exacto porque lo verlo pasea Ana pasé paz

Voz 28 09:54 Bach Dancing muy Ice age tenga tanta o más va se va pero eh Roma

Voz 0229 10:34 bueno y ahora os doy las respuestas para que esas hagáis de denuncias la primera era muy fan Moby Dick de John Huston con su tema central compuesto por Philip sentó a continuación oíamos aún afirman en el comienzo de Kill Bill volumen dos de Quentin Tarantino

Voz 0544 11:35 mira el ciclo David Puig Delfín parece para el viernes día uno se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida desde mil novecientos ochenta y ocho la Organización Mundial de la Salud conmemora ese día para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad a la que el cine no ha sido ajeno

Voz 0229 11:57 el tres de julio de mil novecientos ochenta y uno un artículo en el New York Times hablaba por primera vez de una nueva enfermedad

Voz 8 12:03 has visto el periódico extraños casos de cáncer en cuarenta y uno homosexuales la mayoría sean detectados Nueva York California

Voz 0229 12:11 la epidemia enseguida se asoció con la comunidad gay ya que todas las víctimas eran homosexuales

Voz 24 12:16 ahora hay resto cantantes

Voz 0229 12:22 en realidad el New York Times no anunciaba nada nuevo el primer caso ya se había descrito dos años antes

Voz 24 12:28 en la cuenta no sé qué decirle doctor realmente raro como es imposible que no tenga células tienen lógico ha desaparecido

Voz 0229 12:37 ya entonces se comprobó sus efectos devastadores al anular la capacidad del sistema inmunológico para defender el organismo produciendo graves infecciones que terminaban con las

Voz 31 12:45 muerte supongamos que sea un virus entonces la

Voz 24 12:48 cuestiones si eso lo que ya conocemos ahora es letal o eso algún nuevo tipo de virus que jamás hemos conocido

Voz 0229 12:53 al principio no se sabía muy bien de dónde provenía esta extraña enfermedad tan sólo quieran muy contagiosa

Voz 8 13:01 es como si la CIA quisiera asustarnos para que no hagamos

Voz 0229 13:04 de la incredulidad inicial pronto se pasó al pánico a medida que las víctimas se multiplicaban a partir de entonces la vida y las costumbres sexuales cambiaron para muchas personas

Voz 24 13:14 ya ha acostado con alguien pues no tienes el Siza porque no he tocado a otro hombre desde que estuvimos en Cayo Oeste en el ochenta a menos que se puede acoger la taza

Voz 0229 13:25 pero pronto si va a descubrir que los homosexuales no eran los únicos susceptibles de contraer la enfermedad

Voz 24 13:30 como una drogadicta por vía intravenosa acaba de morir de esa enfermedad

Voz 0229 13:35 aquello vino a demostrar lo que los científicos ya intuían el sida se contagiaba a través de los fluidos corporales como el semen no la sangre

Voz 24 13:42 cómo contrajo usted el virus del sida perdí mucha sangre al dar a luz a mi segundo hijo

Voz 32 13:47 ah sí

Voz 0229 13:53 en Estados Unidos a pesar de que el número de víctimas aumentaba rápidamente la administración Reagan hacía oídos sordos a lo que estaba pasando

Voz 14 14:00 Bin que ocurre en Washington no saben lo que le ocurre a esa gente si lo saben no habla

Voz 0229 14:04 debido a su dejadez muchas personas contrajeron el sida al no imponerse desde el Estado medidas preventivas y una prueba fiable que detectara el virus en las transfusiones

Voz 33 14:13 este accidente debe fallecer para que resulte rentable que ustedes hagan alguna cosa respecto

Voz 0229 14:18 bien muchos muchos más el número de muertos superaba los cincuenta mil en Estados Unidos cuando Ronald Reagan aludió por primera vez al sida en uno de sus discursos la falta de información que tenía la gente llevó al miedo este a la discriminación

Voz 24 14:33 ha dado positivo de VIH

Voz 15 14:38 no soy ellos maricón puta

Voz 0229 14:41 los colectivos directamente afectados vieron como caía sobre ellos el rechazo y la incomprensión de gran parte de la sociedad

Voz 8 14:47 el vino de enfermos de sida sufrió un pequeño accidente de tráfico así que la policía llamó a los equipos de materiales peligrosos

Voz 34 14:53 que lo escazas declarado varios casos de sida dos funcionarios de prisiones exigen trajes protectores especiales

Voz 8 15:02 los densidad muchas mente retrógrada llegaron a decir

Voz 0229 15:04 que el sida era un castigo de Dios que homosexuales y drogadictos recibían así su merecido afortunadamente los científicos seguían con los pies en la tierra investigando la primera luz sobre la enfermedad la dio el Instituto Pasteur de París

Voz 8 15:17 acabo de recibir una llamada de París creen haber descubierto el virus del sida

Voz 0229 15:23 una vez conocido el origen Se pudieron establecer las pruebas para su detección e investigar los mecanismos de transmisión sin embargo aún quedaba mucho por hacer

Voz 14 15:31 terminada la fase sobre el descubrimiento del virus trabajamos en un análisis de sangre esta es mi propuesta para la fase II prevención educación Nico

Voz 35 15:42 bien

Voz 0229 15:44 la relación de Hollywood con el sida fue en principio tibia a pesar de que una de sus estrellas iba a contribuir como ningún otro ser humano a la difusión del problema

Voz 15 15:53 necesitamos a alguien que les meten en el cuerpo que esa persona fue el actor Rock Hudson

Voz 37 15:58 aquí le ocurrió para civiles y nueve años que está ingresado en un hospital de París la enfermedad que padece es un misterio absoluto

Voz 0229 16:07 tras ocultarlo inicialmente el actor acabó admitiendo que era seropositivo entonces renunció a todos sus compromisos profesionales y se encerró en su mansión de Los Ángeles donde acompañado de enfermeras y amigos pasaría los últimos días de su vida uno de estos amigos será el director de teatro Stockton brillen

Voz 10 16:24 a ellos visitarlo casi a diario y uno de esos días sentado en la cama y me dijo te importaría y rescatar de la espalda chicos les dije que no me contestó sabes que es que nadie me toca nadie quiere tocarme yo pensé Dios mío es una de las perseguimos más famosos del mundo

Voz 31 16:49 miles de las estrellas de cine más importantes y nadie ni siquiera el de enfermera

Voz 10 16:54 sí ofrece Scarlett la espalda al triste ver que se sentía tan solo tan legislado y desamparado

Voz 0229 17:02 la muerte de Rock Hudson en mil novecientos ochenta y cinco supuso un toque de alarma tal que puede hablarse de un antes y un después en la historia del sida paso Hudson vendrían otros muchos actores como Alfonso Perkins obra Davis directores como Tony Richardson Jack de mí profesionales del cine como Néstor Almendros artistas como liberad se Nureyev o Freddie Mercury muchos muchísimos más las páginas de los diarios reflejaban diariamente la sangría que la enfermedad hacía en la comunidad artística de Hollywood muchos profesionales fueron marginados

Voz 8 17:34 francamente no creo que pueda conseguir que aseguren la película porque

Voz 31 17:41 que tiene sida comprendes

Voz 38 17:44 el disco

Voz 24 17:46 así es como empieza sino también suben

Voz 0229 17:48 dio la solidaridad con las víctimas y el apoyo a la investigación gracias artistas comprometidos como Elizabeth Taylor Elton John y yo

Voz 8 17:56 muchos de los artistas que veréis hoy tienen éxito y muchos no pero todos tenemos el mismo compromiso luchar contra vencerle

Voz 0229 18:04 sin embargo los grandes estudios de cine se negaban a abordar el tema desde sus películas la primera que contiene una alusión al sida aunque sea de pasada es la película de Woody Allen Hannah y sus hermanas de mil novecientos ochenta y seis sabes

Voz 39 18:17 la clínica donde Goya limpiar me la boca para muchos homosexuales todos los médicos llevan guantes porque tienen miedo de contraer el sida

Voz 0229 18:25 claro hubo otras que trataron el tema como compañeros inseparables su en el filo de la duda de las cuales hemos escuchado varios diálogos este reportaje de Francia no llegó las noches salvajes cuyo director y protagonistas City colar murió de la enfermedad de Gran Bretaña era Los amigos de Peter dirigida por Kenneth Branagh

Voz 10 18:43 o sea invitado barretina porque recientemente un análisis de sangre

Voz 15 18:51 resulta que soy seropositivo pero hubo que esperar

Voz 0229 18:54 en mil novecientos noventa y tres y al estreno de Philadelphia de Jonathan Demme para ver la primera película de un gran estudio de Hollywood que abordaba directamente el problema como está la cara

Voz 40 19:04 tengo sida o no

Voz 0229 19:12 la película trataba de la marginación que sufrían los enfermos de sida con el caso del personaje que interpretaba Tom Hanks un abogado despedido de su trabajo por contraer la enfermedad

Voz 41 19:22 Andy trajo el si nuestras oficinas a nuestros lavabos trajecito demuestra culpa

Voz 24 19:28 comida familiar anual

Voz 0229 19:30 deberíamos Antonio Banderas era otro de sus protagonistas

Voz 42 19:35 de sesenta años la gente volviera la vista atrás viera que un vacío dentro de las películas donde no se relatan tiempo en una época ir un problema porque eso sería realmente grave eso no dice nada a favor no podríamos sentirnos realmente ruidoso de llamarlos artistas a nosotros mismos y no hay compromiso de cualquier tipo con ese tipo de temas no a partir de ahí

Voz 0229 19:53 entonces muchas otras películas trataron el tema algunas de forma tangencial como son los ellas todo sobre la madre o después de una noche a ser muy difícil

Voz 24 20:03 el que te refieres a ver morir a mi hermano sin poder hacer nada por él

Voz 0229 20:09 y otros como tema central de sus argumentos como Yesterday test las miniseries Ángeles en América o de normas heart o Dallas bayers Club por la máxima coraje y Jared Leto ganaron sendos Oscar de interpretación

Voz 24 20:22 saberlo ella me compañero de negocios ya no venda una decena las regalo todo dos mil quinientos dólares al mes de cuero tienes las medicinas que quejas bienvenido al club de compradores de dadas

Voz 0229 20:39 la enfermedad también está presente en la reciente verano mil novecientos noventa y tres crueldad la premiada en Cannes ciento veinte pulsaciones por minuto que se estrenará en breve según la Organización Mundial de la Salud desde su aparición el virus ha costado la vida a cerca de cuarenta millones de personas

Voz 24 20:56 es que empieza a controlarse que empieza a perder importancia

Voz 0229 21:00 los avances de la medicina han conseguido que el sida sea una enfermedad tratable ya no necesariamente mortal al menos en el primer mundo donde ha dejado de ser noticia pero no así en el tercer mundo donde se calcula que más de treinta y seis millones de personas están infectadas por el VIH y la mayor parte de ellas morirán

Voz 14 21:18 citado cuerpo voy la palabra cita tras viva ya me

Voz 0229 21:23 ese es el error porque el sida sigue estando ahí y por eso la educación y la prevención sigue siendo tan necesarias como antes en ese empeño cine debe seguir jugando un papel importante

Voz 0544 22:05 nos sentamos a charlar con el actor Pepón Nieto uno de los protagonistas de perfectos desconocidos la película de Álex de la Iglesia que se ha estrenado este fin de semana a Pepón Nieto les recordamos en títulos como Días contados en series de televisión como Los hombres de Paco o más recientemente Sé quién eres y esto es lo que nos ha contado de su profesión de sus otros trabajos en el cine con Álex de la Iglesia

Voz 31 22:32 no yo no soy actor vocacional yo cuando escucho mis compañeros decir que desde que tenían cuadros cinco años ya sabían que querían ser actores que cantaban de tal yo no quería ser fotógrafo

Voz 24 22:44 mecánico hay médico no lo haga caso este este que apunta a un bombardeo

Voz 8 22:48 es verdad que sí que quería ser fotógrafo yo de

Voz 31 22:50 que un día que ya ser médicos lo tuya camionero al otro día churreros y la verdad es que nunca a lo mejor por eso luego meditando lo de alguna manera pues por esa ganas de querer ser cada día lo diferente me dice actor tiene la posibilidad de hacer muchas cosas distintas en muchos personajes diferentes Isère muchas personas yo soy de pueblo y en mi pueblo había un cine que semana Lope de Mena y entonces ponía la las sesiones dobles

Voz 24 23:19 alguno de vosotros va el sábado ver la película sí si aún la esto

Voz 31 23:23 los sábados nos metían el cine haber la sesión doble ir los domingos íbamos a ver la matinal por la mañana

Voz 24 23:29 qué triste para toda vez sigan la película notaba mucho a mi hija pero el próximo estreno será estupenda Luis escocés no existen hay Gemma películas

Voz 31 23:40 de eso me acuerdo me acuerdo sobre todo de la de las sesiones dobles que además veíamos pues dos veces cada película drama llevamos el cine metió a mi madre pues la tarde hizo sacaba por la noche a los hizo cuatro ahora ya con esto de la plataforma si tal sí que muchísimo cine no la verdad es que afortunadamente pero pasó un tiempo que que pasamos de las televisiones públicas la uno helados a tener unas cuantas más que eran privada hice veía mucho menos cine que cuando solamente social ha anulado yo recuerdo que de pequeño he visto todo el cine egipcio y lo he visto en Televisión Española

Voz 45 24:24 visto por esa vez la he visto muchas disputas y discusiones misteriosas Arrinda noche cuchillos sierras cuerda de anoche otro de la mujer

Voz 24 24:34 no me Tucker delante de una ventana abierta por qué no

Voz 31 24:38 en muchas películas que te marcan no recuerdo El verdugo es una película que me marcó marcó de

Voz 46 24:46 Plácido he sacado todo lo toda la cartilla en inmediato me para extraordinaria llega Le he pedido dinero a tu hermano pero él no quiere saber nada lo que no convenga o no controlen que yo no tengo dinero tienes que darte cuenta sino pagos ahora mismo seguro que nos embargan el motocarro hombre mañana todo vuelvo te lo juro estoy yo ahora sí

Voz 47 25:07 por cosas ya que tanto de avión

Voz 31 25:15 el grupo de teatro en mi pueblo que era un agente que se ponía a ensayar en la plaza que estaba donde estaba Algar de mi padre y yo los conocí allí me encantó lo que hacía de luego abrieron un taller de teatro lo que eran las antiguas universidades popular el yo me apunté no sabía si era lo que más me gustaba del mundo pero me divertía mucho y no sabía lo que quería pero sabía que eso me divertía

Voz 48 25:38 mientras creo que eres Arturo Fernández todas las nos cuenta que está sobreactuado Josefa Cotillo yo trataba de ser realista con yo que la muerte por disparo en el bazo pues muy agonizante gente que no a lo largo del ombligo

Voz 31 25:50 luego me matriculé en la Escuela de Arte Dramático de Málaga estuve un año y pico escaso oí y luego me me vine a Madrid me vine me dio un poco leer probar suerte de mi padre no entendía en ningún momento que yo pudiera tener ninguna suerte le dijo a mi madre tú tranquila ya verá como dentro de meses devuelve

Voz 29 26:08 porque el Barça va a comer un colín

Voz 15 26:12 tuve suerte y la verdad es que tuve muchísimas otras suerte ha sido un factor muy muy importante en mi vida

Voz 31 26:34 Apareció Paco Pino que fue el primer director de cásting que hubo en este país porque porque no existía la figura de director de Castilla de Paco Pino ha desaparecido ya le hizo el cásting a Imanol porque Imanol quería contar la historia pero no quería entonces conocido Paco Pino hizo pruebas a mí me hicieron pruebas misión prueba pago Pino luego Imanol Uribe inmediata

Voz 36 26:57 el portugués a mí me da miedo dicen que fue mercenario en Angola su mano y su pie armas mortales como Mané se lo pasa de mano pero rápido no dio y cuando menos de Lopera

Voz 31 27:12 de esa película somos Carmelo Gómez que ya había hecho algo de lo que ahí creo que fue la de las primeras que hizo Javier Bardem eh la primera que hizo Candela Peña Ruth Gabriel la primera película que hice yo esta también Karra Elejalde que haya hecho muy poquito la verdad es que que bueno pues que somos de una general

Voz 0229 27:30 aunque en los divos a conoce con esa peli yo pensaba que iba a hacer una película porque casualmente el personaje

Voz 31 27:35 que tenía un físico que que se aproximaba al mío y que le acabar el me y participación en la película pero no no pensaba que me iba dedicada al cine a la televisión ni nada que que va a seguir haciendo teatro que es lo que yo hacía y además está bajaban el español la Compañía Nacional de Teatro Clásico y tal que me iba

Voz 8 27:54 somero bien pero luego donde fueron saliendo una cosa detrás de otra y disfruto trabajando

Voz 31 28:13 Delcy de leales es un cine muy reconocible como los grandes pintores son no los grandes artistas que que ves un cuadro y sabes perfectamente quienes no tiene esa capacidad como director de meterte su barco oí de contagiarse de esa energía de esas ganas de ponerse a jugar con él no es un tío que te invita a jugar es como el niño del bloque que tiene todo lo juguetes y que te invita a prestar deseando que te invita a su casa a jugar con su juguete pues lo tiene todo es súper buena gente y te deja jugar dar con todos los he traído vino blanco mantel de Vegas reserva lo decía al final móvil entonces tantos no te he dicho que está fatal haya con las ganas que teníamos de conocer y también tenía muchas ganas de conocernos a vosotros pero no es plan de ir contagiando a todo el mundo puedo entrar o me tengo que ir paso que es lo que vas me sigue apasionado pues jugar celebro cada para el como si fuera una fiesta de saber que voy a tener la posibilidad de jugar de volver a contar una historia de de hacer la cercana a hacerla creíble para mí una fiesta y lo que menos me sigue gustando es destape no precariedad de todos los tiempos que corren pues estamos todas las mismas pero pero si esta cosa como de estar toda la vida buscando de la vida toda la vida esperando a que suene el teléfono esperando a que llamen esperando a que esa hay una cosa ahí como que no te relajan no le dijo de setenta años y seguiré la actual gente si hubiera que hacer a sufrir

Voz 50 29:45 eh

estamos escuchando el tema central de la película Ciudad sin piedad un drama judicial protagonizado por Kirk Douglas que se estrenó en el año mil novecientos sesenta y tritón Kim es el autor de su música con ella hemos comenzado esta segunda parte de su luna noche

Voz 39 31:11 es que con tantas ahí contacto Trabuco sombrero caquita

Voz 17 31:17 sucedió en el cine español perdona española David y que se supone que debemos hacer en el cine alemán nada si un ganadas americana de la historia de nuestro cine

Voz 15 31:31 mañana lunes día cuatro se cumplen veinticinco años del estreno de Fernando Trueba una de las películas clave de la historia del cine español de las últimas década

Voz 10 31:40 próximos minutos vamos a recordarla

Voz 0544 31:47 desde el principio Belle Époque fue una película bendecida por una legión de Ángeles primero fue seleccionada para el Festival de Berlín

Voz 0655 31:54 en ese ese o Fernando Trueba

Voz 0544 31:57 poco después arrolló en los Goya llevándose nueve premios

Voz 36 32:03 o Goya

Voz 0544 32:06 el EPO y se convirtió en una de las películas más taquilleras y más apreciadas del cine español de los noventa

Voz 0655 32:13 el porqué he hecho la película tanto dinero yo desde luego no sé no sé por qué lo ha hecho si lo supiera pues eh eh podría registrar en el vender la fórmula yo creo que cuando las películas hacen dinero siempre es un milagro y es maravilloso sobre todo porque el dinero quiere decir que hay gente viendo la que le gusta

Voz 0544 32:34 que se lo pasa bien finalmente en mil novecientos noventa y cuatro ganaría el Oscar a la mejor película de habla no inglesa

Voz 36 32:45 gracias a nadie

Voz 0544 32:53 Belle Epoque que nació como una excusa para que tres amigos los directores Fernando Trueba José Luis García Sánchez y el guionista Rafael Azcona se reunieran a comer juntos un día a la semana entre plato y plato los tres iban

Voz 0655 33:05 imaginando cómo sería la historia Fernando otro

Voz 0544 33:07 la esta película empezamos a escribirla

Voz 0655 33:10 pura amistad por el placer de estar juntos sin tener una fecha nadie estaba cuando el guión nadie nos había contratado para escribirlo ni nosotros sabíamos esa iba a hacer si vamos hacer la película la película era un juego entre tres amigos yo creo que parte de la vitalidad del espíritu que tiene la película reside en el espíritu con el cual fue escrita

Voz 0544 33:31 Bella Época e inolvidable es la que vive durante la primavera de mil novecientos XXXI el personaje de Jorge Sanz un seminarista agnóstico y desertor del Ejército acogido en casa de un viejo pintor anarquista interpretado por Fernando Fernán Gómez

Voz 10 33:45 ha habido Rove enorme ni contra la Iglesia ni el ejército ni contraer matrimonio parte la banca son las instituciones más reaccionarias que existe aquí me tienes real

Voz 31 33:56 el fiel ir libertino por naturaleza ir viviendo como un circunspecto volver

Voz 0544 34:02 un rincón cálido y mágico en el que Jorge va a encontrar el sueño de cualquier hombre cuatro mujeres adorables divertidas y sensuales las hijas del pintor

Voz 15 34:13 venga no sabes que si ahora te tomas de Spirit les mejor que hagan los bancos espera que como las botellas

Voz 0544 34:21 cuatro chicas que van cayendo una a una rendidas a sus pies

Voz 52 34:25 esta es la razón a ella aquí a Rocío aclara violeta

Voz 53 34:29 como yo no te no me gusta

Voz 24 34:31 no me gusta decir que quedó en la estación

Voz 52 34:34 si entonces porque está siempre detrás de las tres t

Voz 0544 34:38 un papel que ni pintado para el que por entonces y gracias a películas como Amantes Orquesta Club Virginia o si te dicen que caí se estaba convirtiendo en todo un sex symbol masculino del cine español todo hay que decirlo mejor que te etiquetan de

Voz 0655 34:51 en sexual que te etiquetan de animador de fiestas para niños

Voz 24 34:57 educar bien dispuesto una joya este pollo

Voz 0544 35:01 Fernando Trueba necesitaba para contar su historia a un lugar idílico un paraíso fuera del tiempo hilo encontró en Portugal a pocos kilómetros de Lisboa en un caserón colonial rodeado de colinas y viñedos

Voz 54 35:13 no yo quería en esta película hubiera sido una España tópica entonces esta España imaginaria y tal yo creo que la encontraba allí mejor que nadie los paisajes digamos típicos irreconocibles

Voz 55 35:26 no

Voz 24 35:32 pero el principal acierto de Trueba fue reunir al mejor reparto posible para la película

Voz 0544 35:37 en él se dan la mano varias generaciones de actores veteranos como Fernán Gómez y Agustín González

Voz 15 35:42 entonces yo le dije a uno con lo que te puedes equivocar bueno o imagínate cómo se puso

Voz 0544 35:54 jóvenes ya consagrados por entonces como Jorge Sanz o Maribel Verdú

Voz 24 35:59 lo está busca

Voz 15 36:01 pero ahora cómo se lo iba a tu padre que mi padre que cómo estáis

Voz 0544 36:06 lo digo nuevos rostros que en aquellos años venían pisando fuerte como Ariadna Gil o Penélope Cruz

Voz 56 36:13 pero una cosa que yo creo que ha influido es que ha habido muy buen ambiente en el rodaje muy divertido y nos hemos llevado muy bien ya ya han salido cosas muy espontánea si muy muy de verdad no durante el rodaje de Belén

Voz 0544 36:25 consiguió una magia que pocas veces se da que todos actores director y equipo se sintieran parte de una familia conectarse en en la misma sintonía y acabarán siendo amigos Maribel Bellver

Voz 6 36:35 sí y me harté casi dos meses todos juntos viviendo en una casa todos los actores después de cenar siempre suelen vivir cimentamos unas con Gabino frente tocando

Voz 57 36:50 me Redondo con las tú estabas vos

Voz 59 36:57 no yo creo que todos hemos trabajado muy bien con Fernando lo sé pues nos sentimos como que estamos haciendo un cortometraje con amigo en esta película ha sido ha sido eso

Voz 56 37:09 muchas veces hay que tener un cuidado horrible no porque de repente es como que Fernando tío cómo estás de mía que es el director olvidado muchas veces no

Voz 60 37:18 yo

Voz 61 37:22 no que no

Voz 60 37:23 eh

Voz 61 37:26 no

Voz 0544 37:28 de la película Los escenas han quedado especialmente grabadas para el recuerdo una la llegada a ritmo de Zarzuela de la madre de las

Voz 24 37:36 sí Casal caserón muerta la Zarzuela dice lo por dile como se ha rendido a América

Voz 0544 37:43 otra aquella en la que Ariadna Gil vestida de soldado seduce a Jorge Sanz disfrazado de criada

Voz 15 37:49 transporta como Montilla de verdad

Voz 62 37:52 pues sí el narra que era que lo hice fue

Voz 63 37:55 veinte de la seducción que quiero es el el fin a la a la doncella pues un poco sintiéndome nombre salido grabar era intentar por lo que he visto muchas veces no como cómo cómo usarlo no no me imaginaba melón que son tío y que aquella mujer simplemente encontrando por el sentimiento este pues sea salio Xavier solo

Voz 0544 38:26 para el siguiente capítulo hay que avanzar un poco en el tiempo hasta el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cuatro una fecha que nosotros vivimos en directo Anthony Hopkins abrió el sobre y

Voz 64 38:39 sí señor porque acaba de ganar el Oscar

Voz 0544 38:44 mientras nosotros ya vamos de alegría Fernando Trueba se puso en pie por la mañana se había afeitado la barba que conservaba desde hacía cuatro años quizá como un presentimiento de que aquella noche tendría que dar la cara el productor Andrés Vicente Gómez mostraba una sonrisa de oreja oreja pero él estaba serie pálido casi podíamos decir que no que

Voz 0655 39:04 dado después un Oscar no me acordaba de haber subido no no sabía cómo había conseguido llegar hasta que en el momento no te das cuenta estás un poco como aturdido dio realmente no sé todavía no me explico cómo fui capaz de hablar no

Voz 0544 39:16 pero Fernando sí que habló All Good

Voz 0655 39:18 estuve en en en fin en Billy Wilder Hume Wilder

Voz 0544 39:26 aunque el discurso estaba ensayado sus palabras sonaron sinceras y el público estalló en carcajadas en su casa Billy Wilder reía más que nadie

Voz 0655 39:34 al coger el teléfono viejo Fernando yo sí me dijo Soy Dios así empezó la conversación e inmediatamente me has dicho sólo a tratar de dice la gente esa rodilla mi paso por la calle

Voz 0544 39:47 fue un día histórico España conseguía el segundo Oscar para su colección tras aquel lejano de Garfield con Volver a empezar

Voz 6 39:54 tenía Martínez cómo ha sido recibido en la sala de prensa había alguna reacción

Voz 54 40:00 pues no ha habido indiferencia total

Voz 0544 40:02 el único la periodista de Efe yo

Voz 54 40:05 cómo levantaba el brazo a la vez pero nada más periodistas

Voz 0544 40:08 en la apatía de la sala de prensa contrastaba con el jolgorio que se vivió en el anfiteatro del Dorothy Chandler Pavía Bynum la trufa completa de Belle Epoque hacía realidad aquello de la Pasión española como nos contaban después de la ceremonia Maribel Miriam Penélope o Gabino

Voz 11 40:26 arriba como el Círculo esperamos más que eso dicta yo desde Lage de he de Claver Posada a Egipto como todos todos hemos tenido David región estoy muy cogido de los pelos muy irritado hemos montado pero yo no sé si creo que no van a creer más películas españolas nominada capaz porque si montó un número muy unos paletos

Voz 0544 40:52 fue un momento que ya esa misma noche sabíamos que nunca olvidaría Antonio Martínez

Voz 0655 40:57 qué tal en la sala de prensa cuál ha sido el momento más más fuerte de la ceremonia a este año

Voz 54 41:02 ahora bien hay dudas hace un momento cuando he visto que la llevaban el Oscar a Belle Epoque sido era un salto de la ciento yo creo que todo el mundo ha quedado mirando Maqueda la pajarita y todo el esmoquin bueno es un momento que a mí no se me va a olvidar

Voz 66 42:16 eh

Voz 0229 42:26 en esta canción pertenece a la banda sonora de un poderoso viento una comedia estrenada en dos mil tres que parodiaba la escena de la música folk de los años sesenta al estilo Spain al TAV para ella se crearon varios grupos ficticios por malos actores y músicos que cantaban canciones compuestas para la ocasión como esta que suena de fondo y que interpreta The New Main Street Singers grupo en el que hay actores como John Michael Higgins o Parker Posey muy divertida esta película Un poderoso viento buscarlas

Voz 67 42:56 es pero seguimos un grupo presenta Dios santo que lea

Voz 15 43:07 no creí que se trataba de Penín

Voz 14 43:12 mi edad no

Voz 0544 43:22 sí vale vale de acuerdo mañana me paso por allí y me hago uno en el pezón derecho no el del escroto no eso lo dejamos para más adelante venga adiós mañana Nos vemos qué tal amigos estaba hablando con una chica que me ligué la semana pasada trabaja en un local de tatuajes empeñado en que me haga algún Pizzi no me hace mucha gracia la verdad pero qué se le va a hacer el amor es lo que tiene además estado leyendo y la perforación de la carne es algo tan antiguo como la propia humanidad ejemplo sabéis que los devotos tamiles expresan la fe en su Dios perforando será espalda con docenas de ganchos a los que se atan cuerdas con las que arrastran pesadas estructuras de madera los aborígenes australianos también talado eran sus tabiques nasales con huesos de animales en el Amazonas insertan platos enormes en el labio inferior también lo hemos visto en el cine en películas como un hombre llamado caballo donde colgaba Ana Richard Harris de unas cuerdas sujetas a astillas que atravesaban sus clavícula pero si hay una verdadera oda cinematográfica al fin esa es la película que os traigo hoy Hell Ray ser dirigida por Clive Barker en mil novecientos ochenta y siete

Voz 23 44:48 no

Voz 6 44:55 me desgarrada rotulación desmembramiento

Voz 69 44:57 esto Contador como máxima expresión del placer esos son los sagrados mandamientos de Hell Ray ser de sus guardianes uvitas sumo sacerdote del sadomasoquismo mortal

Voz 0544 45:10 todos los días

Voz 0229 45:23 según el diccionario una persona que profesa la vida monástica habitadas en efecto viven apartados de nuestro mundo respetan reglas severas son devotos de su prohibición pero su aspecto va más allá del hábito que

Voz 10 45:37 la del sofrito

Voz 0229 45:40 en la cabeza de Pinkett su líder docenas de clavos insertan hasta el cráneo convirtiéndole en un macabro a Federico andante los desgarró de su traje de cuero muestran llagas y heridas nunca cicatrizadas su propio cuerpo es el escaparate del mundo de nuevas experiencias que nos termitas ofrecen

Voz 24 45:57 no se veía Merkel limiten así

Voz 10 46:03 los sino bytes mío fingido una experiencia mucho más allá dolor y placer invisibles

Voz 0229 46:10 pero cuidado una vez convocados los celos evitas nunca dan marcha atrás

Voz 56 46:14 Boris Vian sí

Voz 0229 46:31 desde el estreno de Hell Ray ser los terroristas y su líder Pinkett ocupan un puesto privilegiado en la galería de los monstruos del horror

Voz 14 46:38 las manos contra la pared no nos obliguen a verles Taño

Voz 10 46:43 cómo se atreve a usar esa palabra la cabeza lo que ustedes consideran tan sonora su caso tiene una cara se la boya a enseñar ahora mismo

Voz 0229 47:02 que el rais ser nació de la mente visionaria de un escritor

Voz 0544 47:05 he visto el futuro del terror hombre es

Voz 0229 47:08 Clive Barker la sentencia sentencias de Stephen King parafraseando el famoso comentario que Jon Landau hizo de Bruce Springsteen en sus comienzos

Voz 0544 47:15 después de leer a Clive Barker me sentí igual que Elvis Presley cuando escuchó por primera vez a los Beatles tuve la certeza de que este hombre iba a revolucionar el género Phantom

Voz 0229 47:26 los relatos de Barker no tardaron mucho en saltar a la pantalla pero los resultados no fueron del agrado del autor ya que no transmitía la fuerza visual que pretendía fue entonces cuando Barker decidió convertirse en responsable directo de la adaptación de sus obras se puso tras las cámaras a pesar de que como él mismo contaba su experiencia en el cine era nula

Voz 0544 47:46 con con Un como hubo

Voz 70 47:49 entiendo que a veces es mejor hacer las cosas desde la ignorancia porque aquello que no conoces tampoco te susto yo estoy dispuesto por segundo día que yo pensé en plató de cine fue para empezar a rodar esta película

Voz 6 48:03 las cámaras los operadores y todo el equipo yo no tenía la más mínima idea del hacer vamos a si quiere situarla como acabaría haciéndolo creo que en cierta forma esa inocencia es una bendición hoy en día hay según

Voz 0229 48:18 Clive Barker la mayoría de las obras de terror tratan de cómo deshacerse de los monstruos vampiros seleccionaba a las taca al diablo se les somete a un exorcismo en sus historias en cambio lo cotidiano y lo extraño no chocan los personajes deben convivir con el monstruo de una u otra manera

Voz 24 48:36 soy Frank que debes tener yo intentaba impedir que estamos pero algunas cosas hay que soportarlo más eso es lo que hace que los procesionan

Voz 71 49:03 Roy sus tuvo comenzaba con una misteriosa cardíaca esto

Voz 72 49:07 de lona tú eres es peligro se abre puertas qué clase de cuarto

Voz 24 49:13 las de los placeres del cielo al infierno

Voz 73 49:15 a través de la Caja entraban en escena los tenga uvitas el protagonista se atrevió a invocar les y acabó convertido en un amasijo Sanguino lamento de vísceras hasta que una casualidad hizo despertar

Voz 10 49:28 menos

Voz 31 49:33 pero eso ya doy palpitante

Voz 0229 49:36 necesitaba de vidas humanas para regenerar su organismo y para ello iba a contar con la ayuda de su antiguo amante

Voz 10 49:45 los trimestre

Voz 0229 49:49 la mujer se dedicaba a partir de entonces a traerle nuevas víctimas

Voz 10 49:53 pues mis nervios están volviendo funcionar en lo más tal vetos pesimismo Esther esto podremos irnos antes de que empiece no sé kilos los cero visitas dentro de poco averiguar que escapado

Voz 0229 50:09 el Rey ser fue estrenada con todos los honores en el festival de Sitges de mil novecientos ochenta y ocho y rápidamente se convirtió en una película de culto en unos años en los que el terror estaba dominado por Freddy Kruger las secuelas de Viernes trece y otras películas pensadas para el público juvenil Hell ser puso la nota adulta en un género que necesitaba renovarse en la película malsana y fascinante al mismo tiempo en la que la brutalidad el horror un erotismo nauseabundo se mezclaban a partes iguales

Voz 74 50:37 bueno esa es no misión

Voz 58 50:48 chiquito

Voz 0229 50:52 la película estaba llena de escenas de tremendo salvajismo pero la mejor llegaba al final los Chiítas encontraban al fugado Frank gracias al chivatazo de su sobrina entonces decenas de Garfio estuvo así cadenas atravesaban su cuerpo estirando su carné de forma grotesca

Voz 6 51:33 finalmente ya ha convertido en un amasijo de carne y sangre el protagonista se permitía una última sonrisa antes de ser desmesurado en cientos de pequeños pedazos masoquismo más allá del amor

Voz 0229 51:53 T

Voz 24 51:55 y cuando me encuentre mejor acudiría a la policía intentaría explicárselo que mete que sí

Voz 15 52:03 mismo lo baje el rais serles seguirían ocho secuelas más con el paso de las generaciones hubo descendientes que soñaban con cabezas que conducía

Voz 0229 52:14 pero ninguna estuvo a la altura de la primera película sino la habéis visto todavía buscarla aunque os advertimos para disfrutar de Hell Ray ser hay que ser amante de las emociones fuertes y tener un estómago a prueba de bomba no en vano también Stephen King advertía que a Clive Barker hay que leerle con el libro en una mano y una bolsa para mareos en la otra

Voz 24 52:34 pero ya sabes que la sangre me boyantes Martínez no desmayó obvia a devolver a base de tranquilizar tranquiliza aquí

Voz 68 52:46 vamos al hospital

Voz 0544 52:50 Clive Barker sólo dirigiría tres películas más basadas también en novelas suyas últimamente sea reconvertido en pintor Illa imaginar es la clase de cuadros que pinta en fin voy a seguir leyendo sobre Peer fin sí perforaciones por qué no sé yo si me he metido en un buen lío con mi nueva novia ya os contaré hasta la semana que viene

llega la hora de despedirse yo y lo vamos a hacer con la canción que ganó el Oscar al Mejor Tema de banda sonora en mil novecientos setenta y cinco la canción principal de la película El coloso en llamas interpretada por Maureen Mc Govern

Voz 15 53:34 nada más que tengáis un domingo unos Volvo

Voz 6 53:36 vamos a encontrar aquí a ser en siete días en los podcast de cadena

Voz 0229 53:41 SER punto com y Canal TCM punto com

