Belle epoque, 25 aniversario

Voz 0544 00:00 desde el principio Belle Époque fue una película bendecida por una legión de Ángeles primero fue seleccionada para el Festival de Berlín

Voz 0655 00:11 en los ese Fernando Trueba

Voz 0544 00:14 poco después arrolló en los Goya llevándose nueve premios

Voz 1 00:19 premiado con el Goya es

Voz 0544 00:23 L y se convirtió en una de las películas más taquilleras y más apreciadas del cine español de los noventa

Voz 0655 00:30 porque he hecho la película tanto dinero yo desde luego no sé no sé por qué lo ha hecho si lo supiera pues eh eh podría registrar en el vender la fórmula yo creo que cuando las películas hacen dinero siempre es un milagro y es maravilloso sobre todo porque el dinero quiere decir que hay gente viéndola te gusta

Voz 0544 00:51 que se lo pasa bien finalmente en mil novecientos noventa y cuatro ganaría el Oscar a la mejor película de habla no inglesa

Voz 2 01:03 nave adecuada

Voz 3 01:10 Belle Epoque nació comunes

Voz 0544 01:12 excusa para que tres amigos los directores Fernando Trueba José Luis García Sánchez el guionista Rafael Azcona se reunieran a comer juntos un día a la semana entre plato y plato los tres iban

Voz 0655 01:22 imaginando cómo sería la historia Fernando Trueba y esta película empezamos a escribirla por pura amistad por el placer de estar juntos sin tener una fecha nadie estaba esperando el guión nadie no sabía contratado para escribirlo ni nosotros sabíamos esa iba a hacer mi si vamos hacer la película tan la película era un juego entre tres amigos yo creo que parte de la vitalidad del espíritu que tiene la película reside en el espíritu con el cual fue escrita

Voz 0544 01:48 Bella Época e inolvidable es la que vive durante la primavera de mil novecientos XXXI el personaje de Jorge Sanz un seminarista agnóstico y desertor del Ejército acogido en casa de un viejo pintor anarquista interpretado por Fernando Fernán Gómez

Voz 4 02:02 como no he podido Rubén Carmen y contra la Iglesia contra el ejército ni contraer matrimonio que a parte la banca son las instituciones más reaccionarias que existe aquí me tienes rebelde fiel ir libertino por naturaleza viento viento un circunspecto burgués

Voz 0544 02:19 en un rincón cálido y mágico en el que Jorge va a encontrar el sueño de cualquier hombre cuatro mujeres adorables divertidas y sensuales las hijas del pintor

Voz 5 02:31 venga no sabes es frica ahora te tomas de es los mejor que primero hagan los pagos espera que le pones botellas muy tirios pisen

Voz 0544 02:39 cuatro chicas que van cayendo una a una rendidas a sus pies

Voz 6 02:42 esa es la razón a ella aquí

Voz 3 02:46 no me gusta es decir que tenía en la estación

Voz 6 02:51 entonces porque está siete de tablas tres eh

Voz 0544 02:55 un papel que ni pintado para el que por entonces y gracias a películas como Amantes Orquesta Club Virginia o si te dicen que caí se estaba convirtiendo en todo un sex symbol masculino del cine español

Voz 7 03:06 no hay que decir lo mejor que te etiquetan de símbolo sexual que te etiquetan de de animador de fiestas para niños

Voz 8 03:14 ETA bien dispuesto una joya este pollo

Voz 0544 03:19 Fernando Trueba necesitaba para contar su historia un lugar idílico un paraíso fuera del tiempo y lo encontró en Portugal a pocos kilómetros de Lisboa en un caserón colonial rodeado de colinas y viñedos

Voz 9 03:31 no yo quería en esta película hubiera que una España tópica entonces está España imaginaria y tal yo creo que no encontraba allí no mejor que nadie los paisajes digamos típicos irreconocibles

Voz 10 03:43 eh

Voz 11 03:49 pero el principal acierto de Trueba fue reunir

Voz 0544 03:52 al mejor reparto posible para la película en él se dan la mano varias generaciones de actores veteranos como Fernán Gómez y Agustín González

Voz 12 04:00 yo entonces yo le dije a una ocurre con Miguel en eso está usted equivocado bueno ya sabes interés imagínate cómo se puso

Voz 0544 04:12 jóvenes ya consagrados por entonces como Jorge Sanz o Maribel Verdú

Voz 5 04:18 a ahora cómo se iba a padre que mi padre que cuesta es

Voz 0544 04:23 no se lo digo a estos nuevos rostros que en aquellos años venían pisando fuerte como Ariadna Kiel o Penélope Cruz

Voz 5 04:30 pero luego una cosa que yo creo que ha influido es que ha habido muy buen ambiente en el rodaje muy divertido y nos hemos llevado muy bien ya han salido cosas muy espontánea así muy muy de verdad no durante el rodaje de Belén

Voz 0544 04:42 se consiguió una magia que pocas veces se da que todos actores director y equipo se sintieran parte de una familia conectarse en en la misma sintonía y acabaran siendo amigos Maribel

Voz 5 04:53 tú imagínate casi dos meses tus juntos vivían en una casa los actores después de en casa

Voz 13 05:01 entrábamos unas con Gabino al frente tocando la guitarra cantando

Voz 14 05:07 dos años Daniel con todas las tú hechas por clase

Voz 15 05:15 no yo creo que todos hemos trabajado muy bien concentrando lo sé pues lo sentimos como que estamos haciendo un cortometraje con amigo el Nobel esta película ha sido ha sido eso

Voz 3 05:26 muchas veces hay que tener un cuidado que repite

Voz 16 05:29 es como que Fernando tío cómo estás hice Djalminha que es el director este esto se te olvida muchas veces no

Voz 17 05:39 no que no

Voz 0544 05:45 de la película Los escenas han quedado especialmente grabadas para el recuerdo una la llegada a ritmo de Zarzuela de la madre de la

Voz 8 05:53 chicas al caserón Huerta a la Zarzuela dice lo tuneado por ley como se ha rendido American Express

Voz 0544 06:00 otra aquella en la que Ariadna Gil vestida de soldado seduce a Jorge Sanz disfrazado de criada

Voz 5 06:07 transporta como la verdad es que nosotros

Voz 19 06:10 la razón era que lo hice fue

Voz 20 06:12 en el momento de la seducción que quiero ser seducir a a la doncella pues un poco sintiéndome nombre salido pero grabar era intentar por lo que he visto muchas veces no de como como soportarlo no no emplean más imaginarme lo que son tío y que simplemente encontrando el sentimiento estoy pues salió Xavier solo

Voz 0544 06:44 para el siguiente capítulo hay que avanzar un poco en el tiempo hasta el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cuatro una fecha que nosotros vivimos en directo al enfoque IMS abrió el sobre y

Voz 21 06:56 L

Voz 0544 06:58 de ganar el Oscar

Voz 21 07:00 no

Voz 0544 07:01 mientras nosotros vamos de alegría Fernando Trueba se puso en pie por la mañana se había afeitado la barba que conservaba desde hacía cuatro años quizá como un presentimiento de que aquella noche tendría que dar la cara el productor Andrés Vicente Gómez mostraba una sonrisa de oreja oreja pero él estaba serie pálido casi podíamos decir que noquear

Voz 0655 07:21 después Óscar no me acordaba de haber subido no no sabía cómo había conseguido llegar hasta que en el momento no te das cuenta cuentan hasta un poco como aturdido ayer realmente no sé todavía no me explico cómo fue capaz de hablar no

Voz 0544 07:34 Fernando sí que habló Airbus

Voz 22 07:36 le tengo en Order en fin al jazz Billy Wilder so Hume y Wilder aunque

Voz 0544 07:44 discurso estaba ensayado sus palabras sonaron sinceras y el público estalló en carcajadas en su casa Billy Wilder reía más que nadie decida

Voz 5 07:52 coger el teléfono dijo Fernando yo sí me dirijo soy Dios

Voz 0655 07:57 así empezó la conversación e inmediatamente me de que has dicho es sólo a tratar de dice la gente esa rodilla Mi paso por la calle

Voz 0544 08:05 fue un día histórico España conseguía el segundo Oscar para su colección tras aquel lejano de Garfield con Volver a empezar

Voz 23 08:12 tiene ciertas por ahí cómo ha sido recibido decide Oscar en la sala de prensa

Voz 5 08:16 la reacción

Voz 24 08:17 pues no ha habido indiferencia total único la periodista de Efe yo que no sabemos cómo levantaba el brazo a la vez pero nada más el periodista

Voz 0544 08:25 es la apatía de la sala de prensa contrastaba con el jolgorio que se vivió en el anfiteatro del Dorothy Chandler Pavía Liu la trufa completas de Belle Epoque hacía realidad aquello de la Pasión española como nos contaban después de la ceremonia Maribel Miriam Penélope au Gabino

Voz 3 08:41 ancho hagamos todas las manos todas todos estamos si arriba como de él ante el nos quedamos más que eso dicta yo desde la gente Baglietto como todos todos hemos tenido la misma región estoy muy cogió de los pelos muy limitado y hemos montado número yo no sé si creo que no van a creer más películas españolas nominada en el campus por algunos paletos

Voz 0544 09:10 fue un momento que ya esa misma noche sabíamos que nunca olvidaría Antonio Martínez

Voz 5 09:15 qué tal en la sala de prensa cuál ha sido el momento más más fuerte de la ceremonia de este año