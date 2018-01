El cine de Pepón Nieto

Voz 1 00:00 yo no soy actor vocacional yo cuando escucho mis compañeros decir que desde que tenían cuatro cinco años ya sabían que querían será actores porque cantaban de tal yo no

Voz 2 00:15 chico quería ser fotógrafo mecánico hay médicos no lo hagas caso este es que está apunta a un bombardeo

Voz 3 00:20 es verdad que sí que quería ser fotógrafo

Voz 1 00:23 dueño un día que es el médico el otro día camionero al otro día churreros Hay y la verdad es que nunca a lo mejor por eso luego meditando lo de alguna manera pues esa ganas de querer ser cada día algo diferente me hice actor tiene la posibilidad de hacer muchas cosas distintas y muchos personajes diferentes Isère muchas personas yo soy de pueblo y en mi pueblo había un cine que semana Lope de Mena y entonces ponía la las sesiones dobles

Voz 4 00:52 alguno de vosotros va el sábado es la sí sí aún la ex

Voz 1 00:56 sábado nos metían el cine haber la sesión doble los domingos íbamos a ver la matinal por la mañana

Voz 4 01:02 que estoy para toda vez gigantescos la película notaba mucho a mi hija pero hay próximo estreno será estupenda Luis escocés no existe

Voz 2 01:09 ten mejor a Gemma la película

Voz 1 01:13 de eso me acuerdo me acuerdo sobre todo de la de las sesiones dobles que además veíamos pues dos veces cada película y llevamos al cine que metió a mi madre pues la tarde hice no sacaba por la noche ya hemos visto cuatro ahora ya con esto de las plataformas y tal sí que muchísimo cine no la verdad es que afortunadamente pero pasó un tiempo que que pasamos de las televisiones públicas la uno helados a tener unas cuantas más que eran privadas hice veía mucho menos cine que cuando solamente existía la lado yo recuerdo que de pequeño he visto todo el cine egipcio y lo he visto en Televisión Española

Voz 6 01:56 visto por esa vez he visto muchas disputas sin discusiones misteriosas Arrinda noche cuchillos sierras cuerda desde anoche a otro de la mujer

Voz 2 02:06 no cometería delante de una ventana abierta por qué no

Voz 1 02:10 en muchas películas que te marcan no yo recuerdo doy verdugo es una película que me marcó marcó pero

Voz 7 02:19 Arco Plácido la cartilla en y metiendo me para extraordinaria llega Le he pedido dinero a tu hermano pero él no quiere saber nada no que no convenga o no controlen que no que yo no tengo bien claro tienes que darte cuenta sino pavo ahora mismo seguro que nos embargan el motocarro hombre mañana todo vuelvo te lo juro estoy ahora sí

Voz 8 02:40 por comenzar ya eh de Atlanta

Voz 1 02:47 había un grupo de teatro en mi pueblo que era una agente que ese a ensayar en la plaza que estaba donde estaba en lugar de mi padre y yo los conocí allí me encantó lo que hacía de luego abrieron un taller de teatro lo que eran las antiguas universidades popular el yo me apunté no sabía si era lo que más me gusta del mundo pero me divertía mucho hoy no sabía lo que quería pero sabía que eso me divertía

Voz 9 03:10 mientras creo que eres Arturo Fernández todas nos cuenta que está sobreactuado Josefa Cotillo yo trataba de ser realista con yo que la muerte por disparo en el bazo pues muy agonizante gente detonador este pleno del ombligo

Voz 1 03:23 luego me matriculé en la Escuela de Arte Dramático de Málaga estuve un año y pico escaso y y luego me me vine a Madrid me vine a Madrid un poco leer probar suerte de mi padre no encendía en ningún momento que yo pudiera tener ninguna suerte le dijo a mi madre tranquila ya verás como un mes este vuelve con el Barça va a comer un colín aquí y tuve suerte la verdad es que tuve

Voz 10 03:46 muchísima suerte da suerte ha sido un factor muy muy importante de mi vida eh

Voz 1 04:07 Apareció Paco Pino que fue el primer director de cásting que hubo en este país porque porque no existía la figura de director de Castilla de Paco Pino ha desaparecido ya le hizo el castigo Imanol porque Imanol quería contar la historia pero no quería de actores conocido Paco Pino hizo pruebas a mí me hicieron pruebas misión prueba pago opino luego Imanol Uribe y me dieron Nepal

Voz 12 04:29 el portugués no a mí me da miedo dicen que fue mercenario en Angola su mano y su pie son armas mortales como Manet se lo pasa de mano pero rápido no dio y cuando menos de Lopera

Voz 1 04:45 de esa película somos Carmelo Gómez que ya había hecho algo de ahí creo que fue la de las primeras que hizo Javier Bardem eh la primera que hizo Candela Peña Ruth Gabriel la primera película que hice esta también Karra Elejalde que haya hecho muy poquito la verdad es que que bueno pues que son Módena que lo dimos a conocer es papel yo pensaba que iba a hacer una película porque casualmente el personaje tenía un físico que que se aproximaba al mío y que le podía acabar el MIR y participación en la película pero no no pensaba que me iba dedicada al cine a la televisión dominada va a seguir haciendo teatro que es lo que yo hacía hay más está

Voz 10 05:23 trabajaba en el español la ACA de teatro clásico y tal que FMI va más o menos bien pero luego donde fueron saliendo una cosa detrás de otra y Free trabajando

Voz 1 05:46 Delcy de es un cine muy reconocible como los grandes pintores son los grandes artistas que que ves un cuadro y sabes perfectamente quienes no tiene esa capacidad como director de meterte su barco oí de contagiarse de esa energía de esas ganas de ponerte a jugar con él no es un tío que te invita a jugar es como el niño del bloque que tiene todo lo juguetes y que te invita de estás deseando que te invita a su casa a jugar con su juguete porque lo tiene todo y además súper buena gente y te deja

Voz 13 06:16 dar con todos he traído bueno yo dinámico Marqués de Vargas reservistas si al final lo bien entonces tontos no te he dicho que está fatal haya con las ganas que teníamos de conocer la salida también tenía muchas ganas de conoceros a vosotros pero no es plan de ir contagiando a todo el mundo puedo entrar o me tengo que ir paso a paso que es lo que

Voz 1 06:35 las me sigue apasionado pues jugar celebro cada parte el como si fuera una fiesta saber que voy a tener la posibilidad de jugar de de volver a contar una historia de de hacer la cercana a hacerla creíble para mí es una fiesta y lo que menos me sigue gustando es de esta no precariedad de todos los tiempos que corren pues estamos todos las mismas pero pero si esta cosa como de estar toda la vida buscando de la vida toda la vida esperando a que suene el teléfono esperando a que llamen esperando a que les hay una cosa ahí como que no te relajan no le dijo de setenta años y seguiré la la gente si lo que hay que hacer es absoluto

Voz 14 07:21 sucedió el de noche