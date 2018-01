SER Aventureros: Editorial Volcano y Sk8Fun (02/12/2017)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:35 pues aquí estamos Week que fuerte estoy en San mañana buenos días es que tenía los auriculares a todo meter casi no sé si alguien que estaba medio despertando es ahora mismo le enganchaba en en la lámpara o en el techo directamente con buenos días os ya habéis sobrevivido a ello qué tal estáis esto será aventureros estamos un fin de semana más buenos días a los que no sintonizáis a través de la Cadena SER a estas horas de la mañana tanto en la Península como en Canarias buenos días buenas tardes a los que lo hacéis a través de la OCE sesenta la costa este de los Estados Unidos que tal estáis a través de Radio Caracol gracias por acompañarnos y por sintonizar nos en el día de hoy muchas cosas que dieron pero antes que nada esto hoy emocionado emocionado porque casi tengo a la mitad del equipo al completo José Luis a punto de irse hacia la India José Luis Angulo qué tal está muy bien muy contento dos cuando te vas a la India ya estaba ahí ya no sé si te marchas cuanto semanas vas a estar en la India el vuelvo el catorce a mira por ahí han daremos pues ahí nos vamos a escuchar que creo que el catorce me pillas a Estados Unidos el programa de este recién aterrizado de Guatemala Chema Rodríguez qué tal estás buenos días muy buenos días cariño todavía ya es el jet lag a meter no

Voz 1055 01:49 así es cuando cuantas semanas pasado en Guatemala pues esta o casi un par de semanita no no

Voz 1025 01:54 a calcular la los las cuarenta

Voz 1055 01:57 lo diciendo que estás en Guatemala ha venido dos semanas dos meses

Voz 1025 02:01 dos meses por lo ves por lo menos que te has Guatemala cuenta muy bien la verdad que el país cada esta peor pero el país K

Voz 6 02:07 a peor si ese país va a peor en cuanto a la seguridad y en cuanto a lo que es la vida allí para para

Voz 1025 02:15 pero a la gente que va de viaje

Voz 6 02:17 qué tal todo eso que yo te puedo llegar a contar no se percibe hay uno puede viajar por Guatemala durante mucho tiempo sin darse cuenta absolutamente de nada

Voz 1025 02:25 Iker no hay nada de eso pero pues la pena

Voz 6 02:28 la violencia en el día a día es terrorífica es decir hay dos aspectos que hacen invisible la vida en en Guatemala uno en la violencia y otro en el tráfico es imposible pero aquí hay

Voz 0181 02:41 la cosa que deja que saluda Ángel Colina te pregunto para que se meta también el lío Ángel como tal buenos días encantado con la interesante no no me parece interesante lo que está contra el Chema porque verás la no lo lo de la violencia es que está creciendo mucho en Pedro

Voz 1025 02:55 pero pero lo que no tiene lógica es que me digas no muy tranquilo para así vas de turista de viaje pero no

Voz 6 03:01 en una cierta lógica la lógica es que la violencia se desarrolla esencialmente entre bandas entre bandas rivales ir muy raro dice desarrolla sobre todo en la capital y los aledaños de la capital que son los lugares que no visitan los turistas destruirse se mueven por la Antigua Guatemala por la Gòtic la Porticada Ali hay prácticamente en la violencia es inexistente es más fácil que te atracan en el centro de Nueva York que la Antigua Guatemala y sin embargo los niveles de violencia para los que viven allí o vamos si vivimos por época yo estaba claro

Voz 1025 03:33 si os socios con mi amigo con Chema y ese es el día a día es muy complicado Él por ejemplo ya está creado porque es un tema de drogas que están intentado controlar aquí pero

Voz 6 03:56 es decir son países dominados por el por el narcotráfico paso obligado del narcotráfico ir todo lo que es la economía relacionada con el con el con las drogas y con la con las armas y con con todo lo que tiene que ver con la con este tipo de Economía delictiva pues hace que que el el día a día en en en las calles y los hayedos en los aledaños y los barrios suburbiales de Guatemala auténtico

Voz 0181 04:22 no es una de salida para los pobres una falta de salida que tienen los jóvenes en esos países ahora la alternativa por dato no has dicho

Voz 6 04:29 Estados Unidos y por eso es decir la mayoría de los inmigrantes a Estados Unidos no son Mexicano México ya es un lugar de paso

Voz 1025 04:34 claro son guatemaltecos hondureños Salvador

Voz 6 04:37 Leño esos son los que van hacia hacia Estados Unidos no hay es una mezcla de los chavales cuando tienen doce trece catorce quince años y verdaderamente sus alternativas para poder conseguir lo que entendemos por un trabajo normal y corriente son mínimas muy poca dejar a mi Chema mi amigo me

Voz 1025 04:55 tiene dos hijas tiene dos hijas de

Voz 6 04:58 es una tiene ya catorce años detrás está acojonado porque porque llega el momento en el que la niña va a empezar a pedir salir a la calle en Guatemala no se puede salir a la calle en Guatemala te mueves de mundo burbujas en mundo burbujas pasó de la burbuja es tu casa la burbuja que es el colegio a la burbuja es centro comercial lo ha la burbuja que es la casa de otra persona vamos a celebrar una fiesta de cumpleaños pero los chavales no tienen catorce quince dieciséis años para hacer todo eso movimiento entre mundos burbuja pues se mueven en vehículo pues a las dos de la mañana o a las tres y eso que a los padres les

Voz 1025 05:31 aterra les aterra claro porque porque la esposa

Voz 6 05:33 ya desde que realmente les ocurra algo son muchas muchísimas más que aquí no tiene nada que ver

Voz 1025 05:37 pues ya ves cómo está Guatemala que os aventureros ya sabéis como la India este se va tranquilo que ha prometido ha prometido a andar

Voz 0089 05:45 parece vídeos e imágenes sí padecí ahí ya sabes que el río

Voz 1055 05:48 lo pues te voy a una zona de cortador de cabezas pues tampoco es una zona muy

Voz 1293 05:52 muy halagüeña lo ha comentado igual a cultural

Voz 1055 06:00 los nalgas evidentemente masa de temas políticos que también es una zona que pide la la secesión de de la India pues es una zona tranquila lo que yo vivió el año pasado pues en una zona que para el turismo muy segura hay bueno pues muy atractiva

Voz 1025 06:15 pues esta es la situación cometemos un invitado de de no jugó está sentado en la mesa Javier García hola cómo estás buenos días Javier hola buenos días asistiendo atónito y eso me han empezado serios y profesionales porque luego se me madro claro

Voz 7 06:28 estaría encantado de ver gente tan interesante

Voz 1025 06:30 bueno pues a hoy la verdad es que es un lujo casi qué tal y como está la vida yo creo que es el más Durero de todos hoy no es éste que se va a iba bien te valiente por eso ahora digo ni este en Guatemala dos y no el la persona que decide echar hacia adelante una editorial una pequeña editorial editar libros en papel papel como también vais digital eso sólo Weiss en papeles

Voz 7 06:57 sólo papel mira cómo huele y entenderá es porque cuarenta

Voz 6 07:01 mira cómo suena

Voz 0181 07:03 eso es muy bueno es es verdad tiene calidad un libro no lo puede hacer eso y yo hace unos días

Voz 1025 07:10 cubrí me me hicieron llegar este libro que estoy leyendo ahora mismo que sea más sólo es la historia Richard Bert y es la historia de un tipo de un aventurero distinto porque dentro de la franja de grandes aventureros de de principio de siglo XX este tipo voy a intentar no desvelar nada pero es uno de los libros que que estáis publicando vosotros es un tío que decide irse a vivir su puesta vente para controlar los cambios climáticos por razones te hasta aquí voy bien cierto sólo sólo en el año que lo hace en la situación que es que es que no nos que puedas comunicarte tener a través de algo de tecnología con Daddy osea aquí te quedas machote besa a casa aquí tiene para cortar leña que no hay porque no hay ni un árbol y a ver cómo salen es esta no está en la historia de de este tipo el título es es solo sólo el título es sólo a la minoría

Voz 7 08:17 en inglés

Voz 1025 08:20 por qué habéis apostado por este título Ibero que otros dos o tres que me está diciendo ahora a José Luis no que hay en en ese tríptico

Voz 7 08:28 bueno en volcado en hemos arrancado con tres títulos éste es el segundo sólo que decía que en bueno en inglés se llama Long es un libro escrito en el año treinta y ocho que relata la aventura que tiene el Richard ver que es el autor del libro en el año treinta y cuatro él él es verdad que se va a la Antártida es un personaje fascinante pero es un explorador poco tradicional quizás de los últimos grandes exploradores que van a la Antártida que van a los polos pero él es un militar vocacional de carrera que empieza en la Marina que tiene un problema y se queda cojo y entonces eso en un navío pues presenta algunas algunos

Voz 1025 09:06 de estabilidad más llena de estabilidad pero eso eso me yo me acuerdo cuando leí la historia de este tipo que me fascinó dije joder pero estoy en día con las pelis de piratas que tú eres tan aficionado pero habéis hablado de cambio climático como has hablado de cambio climático sí pero cómo cómo cómo resolvemos la vida con una pata de palo no pues este señor

Voz 7 09:25 bueno pues él dice que no él fíjate lo que dice que mi única oportunidad de escapar de una vida sin acción era aprender a volar y eso es lo que hace el entonces él es un él es es aviador y entonces él antes de esta aventura tiene otras aventuras Él es el primero que sobrevuela el Polo Norte por ejemplo en en avión en el año XXVI en el año veintinueve que es la primera vez que va a la Antártida también hace hace exploraciones geográficas pero hace un primer vuelo también sobrevolando el Polo Sur ya en esta segunda expedición cuando va a la Antártida es cuando va solo pero ir sólo tiene una explicación que yo si quieres te

Voz 1025 10:01 la hoy si yo no quería desvelar mucho pero bueno yo pero ahora tienes que quedar

Voz 7 10:06 no desvela no no desvelada desvela es bueno el el el es la segunda expedición a la Antártida entonces vuelven al campamento base donde habían estado que se llama Little America sí que está en la barrera de hielo de Ross que está en la en la costa de la Antártida pero quieren ir más adelante entonces vuelven a ese campamento base y quieren adentrarse lo que hacen es llegar hasta la latitud ochenta ciento sesenta kilómetros más allá que es donde hasta dónde pueden llegar deciden que van a ir varios pero por un tema de suministros no pueden desplazar todo lo que querrían porque él quiere al menos tres donde uno hace de hombre bueno si hay dificultades entre los otros dos dos dice que es imposible porque van a acabar mal porque el simple sonido de cómo uno mastica o puede la terminal molestando lo va a terminar mal iban a llegar así que a las manos entonces él dice que tiene quién una sola persona pero no se lo puede pedir a nadie les el el jefe de la expedición dice pues no me queda más remedio que hirió esa es la razón Él dice que quiere ir para desde luego hacer la investigación meteorológica que él hace en realidad pero también dice que quiere ir para experimentar que ese que se siente estando solo ya él quiere tener la oportunidad de saborear esas

Voz 1025 11:20 Soledad en el prólogo del libro se se es apasionante porque te cuentan de un poco el porqué es un explorador distinto porque es una persona distinta primero porque le cuesta él no quería publicar el libro en él se resiste a publicar la segunda parte porque él cuenta desde su interior todos los sentimientos si todas las cosas y las vivencias que van pasando que en aquel momento para el otro gran grupo lo de es explorado desde el mundo no lo eran eran muy poco introvertido no sé vivir vendían más una imagen Chema vendían más otra otra directo

Voz 6 12:02 Bay ya ya ya había publicado si había publicado libros pero en el libro informativo de donde contaba lo que le había ocurrido en este caso

Voz 1025 12:10 ya me ocurre cuenta lo que ocurre anteriormente

Voz 6 12:12 e introspectivo es la verdad que tú quieres decir eso pero del feliz

Voz 1293 12:21 Chema Cabriado Guatemala claro

Voz 7 12:25 no sé qué incluso ver escribe estando ahí en en la cabaña en una cabaña semienterrada en la Antártida él escribe un diario y luego en el libro no lo no lo transcribe todo pero sí hay entradas que son muy muy significativas de lo que él vive de lo que él experimenta de lo que él siente

Voz 1055 12:42 yo yo quería felicitar a Javier lo primero por por la editorial me parece genial lo comentamos los dos títulos que también tienen en la calle del mercado y luego sobre todo por recuperar estos personajes que como decíamos al viaje hay veces que X fue como como personaje en este caso como Richard B no están no están publicados en español que yo sepa sólo sacó de a nivel una una unas

Voz 8 13:03 diez de relatos de ártico y antaño

Voz 0089 13:06 de ahí venía el famoso libro

Voz 1055 13:08 lo vamos solo pero no estaba publica en español por lo tanto pues me quito el sombrero te agradezco te felicito y que sigáis rescatando o estos libros estos personajes que para muchos de nosotros pues son son un personaje muy

Voz 1025 13:21 heridos y que son libros difíciles de encontrar hoy en día no

Voz 7 13:24 yo yo yo te agradezco lo que dices pero el primer sorprendido fui yo cuando cuando yo empiezo a leerlo y veo que efectivamente no está publicada en España me pareció que era una gran oportunidad y que merecía ser un personaje conocido también en España es verdad que es un personaje que está a la altura de otros

Voz 1 13:43 como como Scott como Shackleton

Voz 7 13:47 sí sí incluso este es una pequeña anécdota incluso como Lindbergh iba a ser el primer vuelo transatlántico entre Estados Unidos y Europa

Voz 1025 13:57 en la anécdota entonces él tiene un avión que se llama

Voz 7 14:00 Eric aún Fokker se en un vuelo de prueba pues será una castaña hay bueno tiene un problema no puede no puede volar pero él había construido él había diseñado una una pista de despegue en Long Island

Voz 1025 14:10 sí

Voz 7 14:11 y es la que utiliza le

Voz 1025 14:13 ver un mes después para dar el salto

Voz 7 14:16 Europa pero él está a la altura de esos de esos personajes no hay paro pues yo creo que es un libro y tremendamente fascinante el cuento algo del estudio meteorológico o es algo bueno sin que tenga

Voz 1025 14:29 claro en el diario repleto de datos

Voz 7 14:32 sí sí sorprende cómo registra el viento como vean en momentos demógrafos barómetros osea él él por supuesto que hace eso lleva un libro de registro de cada dos cada tres horas sale por la noche a mí me me sorprendió la disciplina que tiene de de y el rigor que tiene a la hora de de completar esos datos que lo que cree que lo que querían hacer era ver la diferencia que había entre los datos que el toma y los datos que toman en la en el campamento base por lo tanto porque qué diferencia habría integrándose en el hacia hacia noventa hacia el Polo Sur a ver qué tipo diferencias había eso es lo que ellos están haciendo por supuesto que lo hace con unos instrumentos que ahora nos parecen defiende el del pleistoceno pero que a ellos les vale pero que a ellos les vale y a ellos les debemos pues me imagino que muchas investigaciones posteriores se basarán en cosas que hicieron que

Voz 1025 15:19 colador esta no como ver James por supuesto este libro y otro canon por cierto que en este libro no voy a desvelar nada pero nada es fácil le nada es más dejemos eso yo se la vida hace complica minuto a minuto diría

Voz 7 15:35 hasta cuándo te puedes ser dicho cuánto tiempo estuvo solo allí cuatro cuatro cuatro meses Mexes es más él él él él yo creo que va con la idea de tener una estancia apacible porque se lleva sus libros se lleva un fonógrafo se lleva sus discos de pizarra hasta ahí puedo contar hasta ahí ya me imaginaba lo que el expediente no no en absoluto y la aventura que él en la aventura que él corre no la imaginaba él él piensa luego dice que bueno nunca imaginó lo cerca que podría estar de morir y lo que es desear morir

Voz 1025 16:04 pero no ahí lo dejamos bien que cada uno

Voz 1293 16:07 cota esos libros

Voz 6 16:09 da pena que sólo tenga doscientos cincuenta pájaro efectivamente

Voz 1055 16:11 sí sí

Voz 1025 16:12 dime J bueno por supuesto estamos ya

Voz 1055 16:15 en plena campaña Navidad regalos lleváis ya este libro por supuesto les recomendamos pero Javier a nivel de editorial tú qué vas a pedir a los Reyes Magos

Voz 7 16:25 bueno yo voy a pedir que los que gente mira una cosa que la gente que habitualmente no le desgraciadamente hay mucha mucha bueno pues se atreva a acercarse algún libro yo sé que hay muchos buenos libros muchísimas buenas editoriales pero bueno si quiere acercarse y descubrir un libro de volcanes Hoyos yo quedaré encantado ese es mi deseo de Navidad

Voz 1055 16:46 pues vamos ahora recomendar este de sol lo que ha comentado Ponseti y uno que no lo hemos leído nos lo han puesto muy bien también Javier Se llama en islas extremas

Voz 7 16:55 ya has vendido o no más lejana vida Trapp

Voz 1025 16:57 muchas gracias

Voz 1293 17:00 a ver ahora mismo en cuanto terminemos la radio no pero el libro comprarme

Voz 0181 17:04 efectivamente

Voz 0089 17:05 pues el de sólo está ese ya en él hace está claro que que como vamos a veces sí

Voz 1055 17:10 o en español como decíamos una una absolutamente tremebunda pero bueno Yeste de más María de marzo Souza una historia de un ferrocarril muy bonito en Brasil pues también merece la pena que estos tres títulos que no sé que estéis esperando ya para bajar con tres títulos Mariaire no solo

Voz 7 17:27 de octubre seguían islas está eso es mucho no tres letras

Voz 1055 17:30 títulos pues si yo la verdad es que a veces

Voz 7 17:32 no me da la vida pero pero bueno en fin alguien me dijo oye Si lo vas a hacer habló de crear una editorial Aldo Aldo bien a lo grande a lo grande yo no pretendo en fin

Voz 1025 17:44 a lo grande

Voz 1293 17:46 sí eso es

Voz 7 17:49 no quiero decir que si alguien Ali me dijo yo lo yo lo yo lo interioriza sirve si lo vas a hacer algo bien en fin ya en serio dos palabras echen la bronca

Voz 1055 17:58 porque al volcán no

Voz 7 18:00 pues mira volcando porque le di muchas vueltas al nombre pero es una editorial que no lo he dicho pero en todos los títulos habrá naturaleza bien como protagonista bien como escenario pero el hilo conductor será siempre la la naturaleza y la literatura pues eso a mí me gusta hablar de literatura iba al Cano era un nombre que a mí me por supuesto que me recuerda a la naturaleza de me parece un volcán es algo absolutamente de una belleza que apabulla adora y estos días lo estamos viendo precisamente

Voz 1025 18:32 en Bali súper contento por lo que no fíjate espero

Voz 7 18:35 es es tiene las dos cosas es un es un no sé un accidente geográfico algo que es que puede que causa destrucción pero pero pero yo creo que alguien se ha quedado empatado cuando ha visto siempre

Voz 1025 18:48 ante salir la lava sí sí gusta ver la lava

Voz 7 18:51 no Lili Marleen y echar el humo bueno pues tiene las dos cosas yo creo en la literatura tiene esa fuerza explosiva de cambiar las cosas bueno a mí me pareció eso y luego hay otra razón más prosaica que es que Cano Libros punto com estaba libre

Voz 1293 19:05 nos quedamos sí

Voz 7 19:09 es verdad

Voz 1025 19:09 pues muchísimas gracias Javier editor de volcando insisto recomendación de hoy sin ninguna duda este es solo de Rijkaard la recomendación menos hacía José Luis en islas extremas son dos de los tres libros de volcando tercero es Matt María hay muchas suertes

Voz 1293 19:28 seguro que lo volveremos a ver por aquí yo espero que cuando por aquí para que nos digas como fugaz

Voz 7 19:33 dos mil dieciocho traerá títulos muy bonitos

Voz 1025 19:36 sí muy bonitos pues ya que va a tener títulos muy bonitos te pasas por aquí sentado muchísimas gracias y muchísima suerte muchas gracias a vosotros hemos codo historias en Ser aventureros por cierto de un rato venir Alfonso Ojea os voy a contar una cosa que hemos estado hablando fuera de micrófono que no los dos hemos levantado teléfonos para confirmar que esto fuera verdad y era verdad estamos en plena ola fría si os vais fijado ya hay zonas donde está nevando las mayoría de estaciones tienen las temperaturas perfectas para utilizar los cañones famosos cañones de nieve iba a sembrar de nieve todas las pistas de nuestra estación españolas pero no hay agua señores no hay agua para hacer nieve os lo podéis creer o no las estaciones tienen un problema de tal magnitud que están estudiando cuál es el mejor momento para utilizar la poca agua que tienen para hacer Nimes porque como no está cayendo no hay agua ni para hacer nieve luego lo contamos esto será aventurero

Voz 9 20:50 ahora equipo

Voz 10 21:01 SER Consumidor puede ser un calvario había que diversificar hervidero pues pasó último recogió la intervención sin haberlo hecho israelí quinientos ochenta mil euros o una decisión responsable

Voz 11 21:18 impresionante entonces realmente para para consumir un modelito cada fin de semana cada mes los analizamos destrozar el planeta y la vida de seres humanos incluso de personas porque existe mucho maltrato animal también el sector textil algo divertido que es verdad que estoy preparando una OPA hostil contra Piqué

Voz 1025 21:34 sí

Voz 12 21:36 son rumores como el de Bilbao pero tal

Voz 1293 21:39 total el consumo

Voz 13 21:41 forma parte de nuestra vida depende de ti comprar alcohol la cabeza o empujado por el mero deseo Ser Consumidor con Jesús Soria el domingo a las seis de la mañana en la Cadena Ser y todas las semana en Cadena Ser punto com Además puedes seguirnos Colate

Voz 10 21:59 la acción de la SER y están al día de nuestras publicaciones

Voz 14 22:09 nada si es pronto bañarse dentro de un minuto

Voz 15 22:13 sin ir sola sin

Voz 17 22:37 sin sales

Voz 1293 22:46 seguimos desde obreros está la cosa complicada estamos aquí de echarla en la mesa porque nos ha venido Eduardo me sabe hacerlas con Eduardo

Voz 1025 22:57 siempre invitado buenos días y ya es hora de que era

Voz 1293 23:00 lo que tiene futuro camisetas estos jetas llama tratar bien todas las yo sí a veces el llavero esto es mío por cierto no me lo llena del libro siente importa también mío no me lo roben que antes de del con de Eduardo hoy que contar y hablar de

Voz 1025 23:20 es que hablar de algo sudadera claro no sigo siendo CF eso no eso no era pues si hay que sortear después hijas yo hablaré que lo que vamos a hacer es él dos hasta Australia porque tenemos notas usted cuando esto Eduardo tenemos

Voz 1293 23:35 vale hola John qué tal estás feliz madrugada cómo andas

Voz 1241 23:41 va a ser difícil porque vas a escribir porque me caí llevaban es Movistar de estoy estoy

Voz 18 23:49 sí ese trazado aduanero pero que has tenido nunca

Voz 1025 23:51 era un día muy largo con la verdad que no se te nota no se te nota que estoy destrozado te nota con la alegría habitual

Voz 1293 23:56 no

Voz 1241 23:58 vaya la que ya sé que ya que

Voz 1293 24:06 si bien en Australia vaya

Voz 1025 24:11 a ver que qué sabes que puedes

Voz 19 24:14 que a qué

Voz 1241 24:17 verano calor calor

Voz 1025 24:19 ya lo que tiene el verano oye

Voz 1241 24:22 sí el otro día puse la tele me llamó la atención Midas todo eso que os lo voy a contar que hay un canal de comida se llama fue Fuchs háganlo

Voz 1293 24:31 sí sí lo que viene siendo aquí te hemos pero el cadáver

Voz 1025 24:35 pues sí sí así si cuenta

Voz 1241 24:38 me pones la UCD

Voz 1293 24:39 claro que España Ayo Ayo porque están cocinando

Voz 1025 24:44 el humo de las más

Voz 1241 24:46 pongo la tele pongo la tele Funchal no si voy a ver qué pasa quién es este sale un tío si un tío que es de España pañales pañales llama luego investido con él se llama Miguel maestro

Voz 1025 25:01 que son amigos más que toma entonces claro

Voz 1293 25:04 conviene es cada cocinero

Voz 1025 25:09 sí sí

Voz 1241 25:09 ese es es un es un chico es un chico español eh que hace un programa de cocina en inglés en inglés bueno

Voz 1025 25:19 otra

Voz 1241 25:21 es un fenómeno Luis todo me lo con ese ese

Voz 20 25:24 tío vive vive aquí en Sidney donde yo vivo el Murcia

Voz 1025 25:27 ya no tío tiene los dientes el murciano en julio llame esos español porque es de Murcia claro claro es conocido en Televisión Española tenga ha salido no no oye y ese es uno de los más mediáticos de Australia

Voz 1241 25:47 es un fenómeno suelo espera un crack

Voz 20 25:51 oye tiene este tío tiene embestido tiene

Voz 1241 25:56 una línea de jamón que se venden los supermercados jamón español

Voz 1293 26:01 pues una línea de champú como esta pero como digo Mary una marca Jamón jamón máis igual

Voz 1241 26:15 no se vende jamón español jamón español en Australia supermercados de los trastornos no lo de supermercado sin gasolina en supermercado oye pero es curioso furioso eso no que va como número si no me lo encontré

Voz 1025 26:29 que es lo importante es y gordito cuántos habitantes le Disney

Voz 1241 26:37 montó ni me voy a mucha gente que ha visto pero oye cómo habla inglés habla hace programas aquí en inglés de cocina a mí me que presiona

Voz 1025 26:50 cantidad de Moore diables inglés de algunas recetas

Voz 1241 26:56 no porque yo hago mira ayer dice lentejas hice al hecho albóndigas

Voz 1025 27:01 pasa lo tuyo

Voz 1241 27:04 esos luego lo básico pero al olvido

Voz 1025 27:06 bueno a lo mejor Channel Two con esta alegría que caiga

Voz 1241 27:10 con patatas qué has hecho con patatas con patatas lo que tú también te claro

Voz 1025 27:19 no me extraña que no tengan no va con él porque sois casi cinco millones de habitantes encontrarte con el tiro no ojo yo qué sé yo te si usted es que haya más llamarle y y tal

Voz 1241 27:32 nada Vera éste no está interesado en gente como yo jueves

Voz 1025 27:36 pues claro que sí llama llámale le ponemos encerraba levantemos una llamada esta madrugada ya tiene mal

Voz 1055 27:42 otra parte oye sí sí sí sí

Voz 1241 27:44 claro que él Maestre Miguel me hubiera ido

Voz 6 27:47 no sé si esto tiene su línea de de comidas no solamente jamón tiene más cosas el maestro Family buscarla

Voz 1025 27:53 obras Maestre Family si no tienen aceite tiene más líneas parte somos se tiene jamón tiene sale yo que es muy grande

Voz 1241 28:05 cocina en su Channel Channel estoy mucho en un programa

Voz 1025 28:09 nosotros que esto lo has dicho con con quién te estás despertando ahora lo has visto

Voz 0181 28:14 la a pensar que Diz Pep está patrocinado por Channel

Voz 1241 28:17 el nombre uno

Voz 1025 28:20 yo no veo la tele tiene poco

Voz 1241 28:22 la Bella cuando vi cuando ve

Voz 1293 28:25 con el tiempo para abajo estudiando todos estoy de vacaciones

Voz 1241 28:35 bueno aquí tengo trabajo localmente

Voz 6 28:40 a todo no es no lo local

Voz 1025 28:42 mente vuelve a qué te refieres local mes limpia

Voz 1055 28:45 la cocina como es el yo yo yo yo

Voz 1241 28:47 todo Ponseti yo ya ha acabado el año mía ha acabado acá olla vibra y ahora estoy como de vacaciones pasó

Voz 0181 28:55 bueno este verano con lo cual puede hacer su hospital

Voz 1241 28:58 claro claro hemos ido a la playa no es serio mira mira no hemos salido la playa se qué tal está el agua fría todavía pero pero muy bien muy bien ahora playa a tope buen tiempo

Voz 1025 29:11 vas vas a hacer los cursos es

Voz 1241 29:14 entonces de natación ante profesor

Voz 1025 29:16 de natación el año pasado

Voz 1241 29:19 no pero hay una cosa yo te tengo viaje me cuesta mucho me cuesta mucho recuperarme física y mentalmente

Voz 1025 29:28 si mentalmente lo estamos notando físicamente

Voz 1293 29:31 debemos pero mentalmente

Voz 0181 29:33 es una cosa estaba muy disgustado no sé si lo voy a contar en antena sobre sus el deporte

Voz 1241 29:39 es hijos lo ha pasado con el deporte sus hijos a sus hijos

Voz 0181 29:43 lo pero destrozado está de hecho por qué qué ha pasado

Voz 7 29:45 eh

Voz 1241 29:47 porque el mayor ya no quiere jugar a rugby quiere jugar al fútbol quieren meter al fútbol ahora

Voz 1025 29:54 me gustó porque peor aquello no nada yo lo entiendo

Voz 1241 29:59 eso eso es un eso es eso es eso es un fracaso brutal

Voz 1025 30:03 en educación

Voz 1293 30:05 es lo que ven escasa echado chaval de lo que quiere

Voz 1241 30:11 ahora estoy ahora están entrenando en de Arrupe si hemos ido al Club de Rugby están entrenándose no le gusta nada no pretemporada diez diez años pobre Juan pero quiere no quiere nada con el rugby entonces ya aunque sí ahora están preciso nada bueno hemos estamos haciendo la pretemporada

Voz 21 30:31 con con con los Jable Queens y hay un chico que jugó jugó en el Toulon con con Wilkinson Jo en jugó en varios equipos europeos foto

Voz 1241 30:43 tu futuro el entrenador no tiene una línea de algo aquí bueno ahora a hacer la pretemporada rugby luego quiera jugar al fútbol él tú vale

Voz 1025 30:54 bueno sí se puede practicar eso de nosotros

Voz 1293 31:02 yo como tío

Voz 1025 31:04 pero se quisiera sí

Voz 1241 31:08 dime aquí aquí a llevar la Liga la Liga de aquí hay aquí eh aquí hay

Voz 1293 31:13 ja ja yo yo yo ojo de halcón también yo creo

Voz 0181 31:21 sí también hay ojo que yo estaba preocupado con este tema

Voz 1241 31:25 el otro día el otro día que fui a trabajar a un partido de Sidney así pensaron a dos tíos por llevar el árbitro no entero porque sí

Voz 1293 31:34 es entrar

Voz 1241 31:39 no me suele unos quede sin grandes grande víspera no no me llamáis cada día más tarde ahora me despertaba es ahora no voy a poder todo

Voz 1293 31:49 sí mira te dejamos ya vais cuando despertado de te despedimos no

Voz 1025 31:57 te cantamos una nana es muy frío

Voz 17 31:59 muy difícil

Voz 1025 32:02 de ella

Voz 17 32:05 te

Voz 1025 32:07 se echa de menos en el estudio a cuidarte mucho sí pero luego ves conmigo que

Voz 22 32:13 hago

Voz 1025 32:15 venga

Voz 1293 32:16 la comida no a veo más no ración Adán y lo voy leyendo lo dicho encantada bueno bueno bueno Eduardo ya ya

Voz 1025 32:31 dado cuenta del nivel profesional que se manejan es a tu intentaban temperatura pero bueno oye cómo se llama lo que habéis construido por qué pone aquí skate park Indoor

Voz 1241 32:43 se llama Skype fan este proyecto

Voz 23 32:46 es una aventura en cuanto proyecto empresarial porque todo el mundo nos dice que estáis montando que

Voz 1025 32:51 mi padre que

Voz 23 32:53 prácticamente en España no hay no hay tradición de ello

Voz 1025 32:55 sí aquí en Madrid yo no había oído

Voz 23 32:58 hay algunos hay uno en Villanueva de la Cañada que sea mala nave hay otro en Valdemoro que sea me impar todos aquí no nos hacemos competencia pero somos amigos

Voz 0181 33:06 eso se trata de que tú vas ahí con tu

Voz 1025 33:09 tú es que ya di o pues

Voz 23 33:12 me imagino claro alquilar practicamente lo tenemos principalmente como escuela como escuela es que el cabo la la el skate es una actividad que se realiza en la calle la mayoría de las veces la gente aprende de manera autodidacta ahí es peligroso y demás no nosotros lo que queremos ofrecerles un espacio seguro para para la enseñanza para el aprendizaje de de skate y con un método con un método que que hasta ahora no existe el skate hasta ahora era era un poco no hoy no haga lo que yo luego en los que los que ya saben que tienen tradición y hemos construido una pista que todos los que van flipa dicen madre mía que es una es una nave seiscientos cincuenta metros son trescientos cincuenta metros de pista y bueno los que hacen el Street tenemos un canal de Street bastante interesante para agrandar para con elementos móviles y demás

Voz 1025 33:58 estamos flipando con los términos utilidad que serán normales para la gente que ha de los que no demo bueno yo dejo de Aragón Ángel es un uno de esto no

Voz 0181 34:09 yo empecé en París en los años sesenta y ocho sesenta y nueve setenta

Voz 1025 34:12 pongo a España a la tableta de madera pero claro aprendíamos cómo podríamos aprendíamos solito

Voz 0181 34:18 calle pero yo nunca he disfrutado tanto como con el skate cuando empecé porque es una sensación de libertad

Voz 1293 34:23 luego lo deja o diez aviones siguiendo el patinete

Voz 0181 34:28 Linked estuvo con nosotros hace una semana si España era no estará aquí

Voz 1025 34:32 va mucho sí sí

Voz 0181 34:34 va látigo portando ya lo de lo de la bici pero lo que te iba a preguntar organizáis evento supongo que con este también

Voz 23 34:42 en competición el campeonato si estamos en ello en principio

Voz 0181 34:45 estamos estamos empezando no aviesa cuando hemos abierto en fase beta en en octubre un poco de prueba con algunos alumnos sí gente que iba allí hemos abierto el uno de noviembre que es cuando hemos terminado lo que llamamos la joya de la corona que es el el Bowl el dobles como una piscina de madera

Voz 23 35:02 de quince metros por Díez que hay por ejemplo le le gusta mucho la gente que que su fea porque van allí Iprem la las mismas sensaciones claro Madrid el mar nos queda muy lejos y muchas veces va si no encuentra

Voz 1025 35:14 oye vamos a la gente que nos está escuchando sea en Madrid

Voz 0882 35:17 de qué tiene chavales que los chavales les mola esto tiene afición que tienen que hacer que que hacen

Voz 1025 35:25 puede algún lado porque tú vosotros las escasas como me decía

Voz 23 35:28 claro tenemos turnos todas las tardes tenemos turnos de de chavales los fines de semana en tres semanas damos clases de una hora luego los fines de semana por las mañanas damos clase de hora y media y luego los martes y los jueves de siete a nueve de la tarde es es horario libre para que la gente vaya a patinar o los viernes y sábados y domingos por las por las tardes la gente pueda ir allí a haría ya disfrutar si sí ya sabe si si no necesita aún el monitor

Voz 7 35:54 oye

Voz 1025 35:55 la darles perdona a nivel bueno Europa vamos a poner

Voz 1055 35:57 así cortito a nivel de Europa como estamos en España es decir hay buena gente esto que unos por las calles por ejemplo la estación de Nuevos Ministerios en Colón que siempre hay gente haciendo es que somos bueno eso simplemente es una moda más o menos pasajeros que llevamos muchos años

Voz 23 36:12 Kanye del yo yo no vengo del Monda skaters aquí a lo bestia no cómo llega uno a cero

Voz 1025 36:16 esto bueno

Voz 23 36:18 a la altura porque las primeras conversaciones se producen en el refugio Gorriz en una no vamos a hacer en Monte Perdido y ahí yo pues bueno a mi socia ya le conocía pero empezamos a hablar el estaba con esta idea en la cabeza yo estaba buscando nuevos proyectos y ahí y ahí nace no el si viene del mundo sur Fidel Mondo skate y contestando en boca te pregunta de España está a un nivel más o menos por lo que yo sé interesante no pero vamos estamos a años luz de países como Estados Unidos o por ejemplo Australia

Voz 1025 36:48 pero también ayuda al clima entiendo bueno nosotros tenemos bastante pero hay mucha afición eh claro en Estados Unidos hay zonas donde se ven sol todo veinticuatro de veinticuatro

Voz 23 36:58 es mucho más fácil todo está está muy incipiente y está creciendo mucho en en España porque porque viene venimos de de un gran atraso aquí por ejemplo no llegó lo que había en Estados Unidos no que empezaron a desarrollar la técnica nuevas tablas y nuevos modelos Si ya lo ya Lole Scully el borde y todo esto no aquí directamente no llegó la tablet la tableta de madera que tu decías sí pero cada vez hay más afición por incluso a patinar no porque no

Voz 0181 37:21 pues que cada vez hay más niños y hay más clases en por ejemplo el retiro de cantidad de chavales dos aprendiendo a patinar

Voz 1241 37:28 pero no es así de aves

Voz 23 37:31 tenemos desde hace cinco años bueno de hecho tenemos uno de cuatro años y medio desde desde los cinco años hasta los doscientos mil Si

Voz 1025 37:38 sí sí va vuelve

Voz 0181 37:41 claro te más peligro vemos daremos grupo de adulto lo el lunes y los miércoles Angelita o no no es que tenéis que ir vosotros que no sabéis

Voz 1293 37:48 te quiero aprender vosotros estáis todos invitados a ahí está

Voz 1025 37:54 pero bueno pues oye a todos los que osan emails

Voz 23 37:57 el PSOE están es en Colmenar Viejo en la calle cobre cinco en la puedes encontrar en en Facebook como skate escrito SK ocho fan ordenar a ocho eh que es de de la americana

Voz 1025 38:12 skate

Voz 23 38:13 en Instagram como skate va animador y en la web que está en construcción es que faenan punto es

Voz 0181 38:19 pues ahí es todas las personas que vengan de de ser aventurero lo arreglaremos una clase gratis

Voz 1293 38:24 vivienda venga venga utiliza la táctica ver Durero

Voz 23 38:31 sí sí regalamos a los cinco primeras que vengan de Ser aventureros una una sudadera ya los diez primeros en la camiseta

Voz 1293 38:38 ya está ya está te para no

Voz 1025 38:42 los oyentes ya lo sabéis es si va y si queréis de decir que venía de ser aventureros Dios lleváis camiseta sudadera o clases caballos que tienen duda que vayan porque es muy divertido lo vamos a pasar muy bien qué decir

Voz 1055 38:54 la Copa no dejan entrar vale ya

Voz 1293 38:56 te metas Eduardo Méndez muchas gracias seguimos con más historia Center aventureros

Voz 16 39:35 generales pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad

Voz 12 39:40 son buenas noticias comandante desde luego pero mi querido amigo vos sabéis que la toma de Frida requiere algo más que dinero

Voz 24 39:48 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 14 39:57 que admiten propinas acuerdo seño quienes rigen allá pues el gas del porque los pida algo

Voz 1025 40:05 no

Voz 25 40:08 eh

Voz 4 40:22 eh la

Voz 1293 40:34 seguimos enteramente torero Alfonso Ojea que está entrando ya hola muy buena

Voz 1025 40:40 días hay que el libro has traído tú que te pues se mira

Voz 1055 40:43 siempre nos estamos viendo a remotos territorios antes hablábamos de sólo de la Antártida pues este caso no vamos a Madrid no vamos a un cuaderno de viajes Anaya aposté una preciosa colección de cuernos de viaje de acuarelas y en este caso son acordar de viaje de Madrid lo más representativo incluida

Voz 1025 40:59 la la portada la Plaza Callao muy cerquita de Gran Vía a su vida

Voz 1241 41:03 nosotros Bono Si acaso pues es siempre el el la

Voz 1055 41:07 la forma más tradicional de hacer cuadernos de viaje preciosas acuarelas bonito no como digo es una preciosa colección además no son libros nada caros estamos dando de apasionante unos veinte euros formato a paisaje hoy como digo pues tienen del Loira de Londres de Bangkok de París y en este caso pues hombre yo creo que esa maravillosa colección pues merecía un libro de Madrid muy bonito Alberto aquí la la Cibeles todas las acuarelas provienen con un pequeño texto así que nada

Voz 14 41:33 es el de Luque esta semana ha habido menos

Voz 1055 41:35 te damos viajando por Madrid y un precioso libro para como decía Ángel para esta Navidad en las ilustraciones de Fernando Blanco que ya hemos tenido alguna en el programa y los textos de Pepo Paz

Voz 1025 41:45 pues nos quedamos esa recomendación Alfonso Ojea hace un rato comentaba en el programa algo que tuvimos a micrófono ya es la falta de agua

Voz 0089 41:53 exacto para hacer nieve osea que ahora ahora te

Voz 1025 41:56 los temperaturas ideales para para estar sembrando de nieve todas las estaciones de España afortunadamente está nevando que hicimos mucho eh porque porque Salvà

Voz 0089 42:06 cayendo si nosotros ha salvado los muebles pero es curioso que que entremos en el desempate sí sea más vale que empieza el mal tiempo de verdad que llueve que nieve mucho porque este año vamos a pasar canutas vamos a pasar canutas porque las las tienes que tienen redes de producción de nieve con cañones pues claro no tienen agua debido a esa restricción es porque no ha llovido y por lo tanto no ha podido rellenar se los depósitos que tienes también la fusión de la nieve de la temporada pasada pues con este calor se ha evaporado que muchas veces como sabéis es la nieve que queda de la temporada pasada la que fundida se guardan en evidentemente en estado líquido los lagos de alta montaña improvisados para utilizarla para el próximo año la producción tampoco se ha podido hacer en esta temporada porque las temperaturas han sido tan altas ya vida te ha habido tanta evaporación que muchos de ellos han quedado totalmente bueno pues secos no como el resto del terreno bueno vamos a verlo porque por fin parece que este proceso meteorológico que desde el pasado miércoles nos viene afectando bueno pues va a seguir y sigue sobre los Pirineos dice que el para el cinco estando abierto así que bueno vamos con ellos si queréis Lola Molina abre ya para el próximo día dos eh Vermeer también estará ver leer también estará abierto Masella ya abrió unas pistas bueno Sierra Nevada también quiere ir al punto que la Constitución a la apertura Baqueira Beret que deciros que con mucho la que mejor situación tiene porque tiene ciento veinte kilómetros a día de hoy

Voz 1025 43:23 está cayendo en norte está cayendo norte está cayendo muchísimo

Voz 0089 43:26 también Boí Taüll yo creo que la situación está mejorando muy rápidamente ahora bien es cierto la proyección meteorológica a medio o largo plazo para este trimestre de noviembre diciembre y enero es un trimestre seco según la Aemet y lo va a seguir siendo vamos a ver qué sucede porque volvemos a lo que decíamos antes si no hay agua ni siquiera para producir nieve porque se han secado sus lagos artificiales y no caen precipitaciones por mucho frío que tengamos creo que vamos a pase y dos sí sí nos vamos a quedar con hagan espero que no la temporada parece que con este puente que está en ciernes de la semana que viene de la Constitución va a poder arrancar y a partir de ahora pues a esperar no porque también pues como decimos siempre las grandes nevadas en en la en las en los Pirineos españoles y también en la B ética hay bueno pues se producen sobretodo a partir de febrero no en en la Península Ibérica vamos a ver si se cumple esa máxime y seguimos teniendo teniendo nieve lo que sí puedo contar deje en Estados Unidos que sabemos que nos escuchan también mucho está que se sale pero si queréis darán porque las alturas podemos hablar de un Whistler Black contiene tres metros quince y como quien dice acaba de abrir la temporada Manmohan Mountain en el estado de California también dos metros por ejemplo Jackson Hole en Wyoming donde el oso ahí tenemos también lo que Guillier Oso Yogui cuatro metros de grosor

Voz 1293 44:42 de Osaka que que si alguien a alguien al otro estaba dormido y claro con el Oso Yogui y bueno ahí

Voz 0089 44:51 zona siempre hemos hablado de las Rocosas hemos estado acordarás pero eso conectando con vosotros pero hay otras zonas de los Estados Unidos fuera de la rocosas que son también impresionantes como el estado de Nevada

Voz 0181 45:01 su propio nombre lo dice cueste Las Vegas allí

Voz 0089 45:04 o sea que quién diría que todos estamos dando de de SUR no de Los Ángeles y San Francisco y sin embargo tiene unas montañas realmente espectaculares y estaciones como decimos como puede ser más Mountain o escuela Valley no famosísima no por lo tanto yo creo van a tener una buena temporada ya la están teniendo de cara a las Navidades porque ya saben la que se monta siempre quién va a ser el que logre colocar el forfait más caro el día veinticinco de diciembre el concurso el año pasado fue Aspen con cuando lleva con cerca de mil trescientos dolares

Voz 14 45:35 el pase de Villa

Voz 1025 45:37 el pase de es que nos hemos vuelto locos que me has Aspe no hace ya sabes

Voz 0089 45:42 no porque claro efectivamente ahí lo que se intenta con eso es que los más adinerados el día veinticinco de diciembre ya sabéis que los americanos deberán las vacaciones de Navidad de son las fiestas de una manera distinta a nosotros pero también para ellos

Voz 1293 45:56 Gracia ha llegado ya al Niño Dios entonces

Voz 0089 45:58 lo que se hace con esa con ese ese coste tan alto de los forfait destinarlo a fines de Canet hace una subasta o como si somos la gente se presenta muchas veces Pi poniendo el dinero más alto donde donde se abre un día dice lo más caro hoy es esta estación de la rocosa asientos todos se dirigen para allá a ver si son los primeros en poder pagar esos mil trescientos dólares mil cuatrocientos quedó en general

Voz 1025 46:21 sí sí pero

Voz 0089 46:23 pero claro Kallman sub sumada interés su mal interior durante unas horas no porque bueno e impuestos que ahorra impuestos que ahorran también en eh efectivamente expiden el papelito para que te puede dar te puedas pero sí una bar

Voz 0181 46:37 podemos decir para los nuestros aquí que se va solución

Voz 0089 46:40 en el tema no yo creo que sí yo creo que vamos a tener nieve estamos teniendo ya ahora bien si vuelve a entrar no si éstos posible otra gracias a otro calor calor otra otra etapa sin precipitaciones estamos muertos porque será difícil que podamos llegar y este año si la temporada termina relativamente pronto terminan la primera semana de de no haber abril eso sí tenemos es temporada olímpica todo preparado en pensó and localidad pinchó localidad del norte de Corea del Sur muy cerquita de la línea de demarcación porque somos olímpicos los rusos españolito esto es la el gran no solamente son los rusos sino el problema que tiene

Voz 1293 47:15 Corea del Norte el vecino lo deja porque así no lo saben que tirar cohetes

Voz 0089 47:20 eso ya sabéis que le esa es la sanción Earle impiden comprar una serie de artículos a bueno por no se puede equipar ni a los equipos de alpino ni de esquí nórdico de Corea porque están sometidos a esa a esa y los saltos de trampolín peligroso por siete

Voz 1025 47:34 claro tomamos nosotros vamos

Voz 0089 47:36 toma pero hay una enorme preocupación entre los organizadores y también entre las cancillerías europeas por si en medio de los Juegos Olímpicos Cb6 perito el orondo Gutiérrez presidente dispara otro Pepi pierde pierde el elimina y es capaz de tiras de Pepín que sí que el caso de Texas yo no están de Mr aquí vuelvo a decir que a ver si que estamos encantados de ir ahí a que a si así también Corea del Norte Chapín llevan a la capital de Corea del Norte hacer este programa que tiene mucho de AVE Norte que visitar

Voz 1293 48:05 a los campos de trabajo y de cuento

Voz 1025 48:10 Marie Gregory ya por Dios

Voz 26 48:17 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 1293 48:30 el próximo minuto y medio de gloria estudio Gregory

Voz 1025 48:33 mira os voy a contar

Voz 0882 48:36 que hemos recibido la primera visita el primer visitante de fuera del Sistema Solar y que nadie se asuste porque aunque Arthur C Clarke y por ejemplo imaginó que podía ser una nave espacial extraterrestre o también Asimov habló de una nave cilíndrica de más de veinticinco kilómetros de diámetro cilíndrico

Voz 1025 48:56 como es pero nos una nave

Voz 0882 48:58 es un asteroide o dicho de otro a una piedra no rosco

Voz 1293 49:02 era un hombre me pedrusco que tienen

Voz 0882 49:07 forma de es es bastante curioso porque tiene una forma de un puro y además tiene un color rojizo claro todos los grandes telescopios entre ellos el Havel han puesto su mirada en él porque es nuestro primer visitante de fuera del sistema solar de hecho la han puesto un nombre muy bonito

Voz 0181 49:22 verás Curtidores en hawaiano se llama

Voz 0882 49:25 y lo que significa en hawaiano como todo el mundo sabe el mensajero que llegó primero es decir que es el primer mensajero de fuera del sistema solar aunque es una roca que viajaba fíjate al principio aunque luego fue reduciendo su velocidad pero llegó viajará cien mil kilómetros por hora

Voz 1025 49:42 no no no me lo imaginaba porque salimos no llegamos que da porque para cuando empieza a frenar los dado

Voz 0882 49:53 comunistas de este planeta decirles que tiene tiene un color rojizo no sé si esto a dice comunistas eso es eso sí oye una pregunta de de de porque saben de dónde vienes a piedra

Voz 1025 50:07 qué han hecho

Voz 0882 50:10 el análisis de su órbita y entonces puede venir aunque luego se descartó desde Vega por ejemplo no que es una estrella de esa de esa de esa parte del espacio por un sistema de calcular la órbita no

Voz 1025 50:24 como cuando te lo crees pues es para creérselo porque ya te digo

Voz 0882 50:26 están todos los astrónomos entusiasmados de hecho

Voz 1025 50:29 ha llegado a intentar mandar una nave espacial para allá

Voz 0882 50:32 la española sino de la tierra pero va a tanta velocidad que aunque mandamos ahora una sonda no hemos construido todavía una sonda capaz de ir a tal velocidad para pillar