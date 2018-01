Be OK: Dulces saludables, baos y algo de música (02/12/2017)

Voz 1 00:00 escuchan Vioque con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 00:34 bienvenidos una semana más había ok el programa en el que intentamos descubrir las claves de la salud si aprendemos a nutrir hemos que siempre decimos que no es lo mismo que a alimentarnos siempre me acompaña sabe el Bolaños buenos días hola buenos días Ángela Cuéntame que tenemos hoy el menú del día pues hoy es el día lo vamos a empezar por el postre

Voz 1480 00:51 yo no voy a desaprovechar la ocasión del el programa de hoy me lo voy a pasar entero hablando de tartas y de todo eso sí saludables porque lo que queremos con el programa de hoy es demostrar que para una vida sana una dieta equilibrada no hace falta prescindir de del dulce que también pues eso no podamos dar nuestro los caprichos Quito si comerlo que nos gusta con pues eso alimentos saludables ingredientes pues que estén bien no para para

Voz 3 01:17 nuestra salud bueno suena muy bien empezamos

Voz 5 01:28 has estado tan a Aledo hecho todo sirve esta imagen no todo vale el Mexico

Voz 0187 01:51 tú lo decías muy bien hace un momento es un error pensar que comer bien implica necesariamente eliminar alimentos o platos dulces de la dieta envíe Kay siempre decimos lo mismo nada en su justa medida es malos

Voz 1480 02:01 eso sí siempre teniendo muy en cuenta con qué productos con qué materias primas elaboramos los platos que luego nos comemos eso no es lo mismo tú siempre lo dices no pues no lo sé una tarta de bollería industrial no que una qué hacemos en casa Iggy cuando queremos tomar algo así merece la pena pararse en una a mirar qué qué ingredientes lío

Voz 0187 02:20 claro eso siempre lo digo con los más peques no que de vez en cuando es verdad que a ver qué hay les apetece comer algo dulce pues Hawk que nos dediquemos un rato y que hagamos algo rico en casa también y sitios donde podemos comprarlo elaborado con alimentos de calidad pero si nosotros lo hacemos con harinas integrales con huevo con aceite de oliva pues no va a ser lo mismo que si compramos claro que si compramos un bollo o una bollería industrial que bueno pues que no es lo mismo entonces puede llevar grasas que no son las adecuadas y entonces sí vamos a tomar un dulce que sea esa un buen dulce sabes

Voz 1480 02:53 pues de todo esto queremos hablar con nuestra invitada de hoy que es alma Obregón de sobra conocida en el mundo de la repostería por ser la reina de los CAP Case y ahora presenta su programa dulces con alma en Canal Cocina tiene también su propia tienda de repostería en Madrid y ha publicado varios libros de recetas dulces en concreto y queremos hablar de su último libro que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo que se titula repostería sana para ser feliz

Voz 1490 03:16 Ana Obregón buenos días buenos días

Voz 0187 03:18 yo creo que tu filosofía coincide cien por cien con lo que nosotros repetimos aquí todo el rato en el programa no es decir me quiero dar un capricho de vez en cuando que sea

Voz 1628 03:27 dulce de calidad efectivamente efectivamente yo DC él desde siempre ya antes de hacer este libro siempre he defendido que cuando hacemos las cosas en casa pues siempre son mucho más saludables de lo que podemos conseguir cuando lo compramos por ahí si es verdad que hay lugares que hacen repostería artesanal pero lo más normal es que cuando compramos un bollo sea industrial entonces para mí siempre ha abogado por esa repostería casera en la que controlamos todo los ingredientes y en este libro más que nunca porque mide ha sido pues hacer una una repostería especialmente saludable con ingredientes muy cuida

Voz 6 03:55 dados a mí para que la gente que lo coma pues se sienta bien

Voz 0187 03:59 claro eso es lo que has hecho ha sido recetas que a priori osado o bollería que pasteles que a priori nos podrían dar un poco así como de reparo no ver que luego miramos la tabla de ingredientes que en el libro además viene como súper especificado Iber que bueno que todos los ingredientes que hay pues entran dentro de los valores de ingredientes sanos

Voz 1628 04:16 efectivamente ha sido un reto que yo pienso a ver pastelería tradicional pues con todo eso ellas azucares todos chicha en este caso pues lo que ha hecho ha sido cuidar mucho los ingredientes son todo recetas en las que bueno todos los ingredientes son no no refinados harina integral hay muchos cereales luego el azúcar está muy reducido y siempre con alternaba siempre se usa una alternativa al azúcar blanco en caso pues azúcar integral los esas miel se usa mucho la fruta para endulzar en este libro y luego eso ya mucha fruta yo verdura lleva lleva todo tipo de ingredientes que hacen que cuando te estás tomando ese ese postre que has preparado puedas estar tranquilo porque ya no es sólo que se que es que te engorda menos si decir no que es lo que a la gente de siempre me preocupan pero más que eso lo importante es que te aporta a nivel de nutrición de está haciendo un bien sean es que no sólo no te está siendo más sino que te está siendo bien qué era lo que a mí me importaba no que fueran recetas pues muy nutritivas quienes aportarán energía para el día bajas en grasas un poquito de todo para sí

Voz 1490 05:13 el verdadero reto para ti ha sido un reto

Voz 0187 05:16 los que por ejemplo hecho con este tipo de ingredientes naturales saben igual

Voz 1628 05:21 que los filtros pues la verdad que quedan muy muy bien yo voy a decir que la gente que los cuando yo estaba haciendo las pruebas sí han probado mi marido mi

Voz 1490 05:28 a mí me ató

Voz 1628 05:31 he estado muy contentos pero luego toda la gente que lo está haciendo en casa ahora que ha salido hoy al libro están encantados porque es verdad que en la parte de bizcocho por ejemplo es que no se nota diferencia de hecho hay algunas recetas que es que me parece que están hasta más ricas la tarta de zanahoria que viene por ejemplo en el en el libres que está deliciosa y nadie nadie podría decir tú esto es sano

Voz 1490 05:48 es es que es que no se nota se podría hacerlas

Voz 1628 05:51 la pastelería normal y corriente luego quizá donde se pueden notar un poquito más en las cremas porque es donde más se cambian los ingredientes pero igualmente está muy ricos o sea yo creo que alguien que se lo débil no le dirá nada no va a saber que es la versión saludable no nos lo va a descubrir

Voz 0187 06:05 vale fíjate he hay una lista de ingredientes al principio el libro ingredientes que bueno que todos conocemos no harina integral no sé qué pero luego aparecen cosas que a lo mejor a la gente le suena un poco raro no bueno a Garci porque es un alga pero a lo mejor la gente no sabe utilizarlo como hacemos cuando abrimos el libro y de repente nos encontramos con esos ingredientes bueno yo creo que son fáciles de

Voz 1628 06:22 tres peor verdad que que tengo que decir que aunque algunos ingredientes son un poco raros yo prometo que todos están en los supermercados en la parte de alimentos ecológicos Hinault o los serbo Larios esta noche no hay que irse a ninguna Cuevas siempre diciéndonos ir al Himalaya

Voz 1490 06:36 no les gusta ya que la Liga no todo

Voz 1628 06:39 lo bueno es que este libro ahora cuando ha llegado un momento en el que todos estos ingredientes cada vez están disponibles en más cuando yo me acuerdo cuando empecé a hacer recetas de este estilo hacen cuatro cinco años es que era imposible que quería es buscar e incluso Quino ha yo es que lo había Kina ningún sí aquí Noa en el supermercado pero en el lineal de De la Rosa se ha que no tienes quien te más lejos entonces él también ha intentado que los ingredientes raros fueran los menos decir hay alguna cosita de puntuar pero

Voz 0187 07:04 que son fáciles de si son fáciles de encontrar y luego

Voz 1628 07:06 el resto de ingredientes el libro todos se encuentran en el supermercado y probablemente todas las ante los tengo en casa no va a tener problemas sociedad que que sí que me interesaba que fueran recetas son recetas sencillas pocos ingredientes que esos que se

Voz 1490 07:17 la gente a ni yo también me gusta que tengan pocos ingredientes

Voz 0187 07:21 es fácil encontrar genial mira nosotros hemos está repasando el libro que por cierto tengo que decirte que me encanta

Voz 1490 07:26 así algún alguna

Voz 0187 07:28 tomar algunas recetas Nos han llamado a la atención a mí me ha encantado por ejemplo el ball de Desayuno con Amaranto hoy pista Llosa me parece no se me encanta el Putin de con chocolate y plátano el Brown y cómo se hace un Browning para que sea salmo

Voz 1628 07:42 pues la verdad que que en el que ha sido un reto porque normalmente suelen llevar bastante mantequilla claro suelen llevar bastante azúcar él bueno qué tiendas que tiene el chocolate no que el que el cacao puro al final es un ingrediente muy saludable entonces como eso no lo tienes que quitar el cacao puro lo puedes dejar luego simplemente que intentar ajustar las cantidades del resto de ingredientes para que sea saludable sin tener tantísimo azúcar ibais sin tener salto tantísima recetas pero se puede quedan muy rico pues por ejemplo también una red mi receta favorita libros la hay de chocolate que es una mousse que se hace con aguacate y no saben nada aguacate bueno a mi me gusta mucho el aguacate pero sé que hay mucha gente no le gusta pues no sabe aguacates habían Muse chocolate en ir realmente es que es súper fácil de preparar ir te daría la sensación somos duras de mus nunca nadie pensaría que eso es una mousse que se ha hecho con aguacate yo de verdad que que que quiero que ese es el toque no de de este libro que hace que los y lo que estamos acostumbrados avería pensaron esto no lo puedo tomar porque como me voy a comer oye esto que no hecho nada ejercicio te lo puedes tomar y no hay ningún problema

Voz 0187 08:43 me gusta mucho también las las barritas de las barritas para excursionistas que la verdad es que están hechas con con ingredientes también que pues con frutos secos que están muy bien porque tenía Nos vamos al campo nuevamente si yo yo

Voz 1628 08:55 yo a mí me gustaba mucho correr llevo muchos años haciendo maratones y para mí siempre pues cuando ha ido a entrenar por montaña una de las de los problemas que tenía era un poco que llevar en una mochila no porque a mí en normalmente me sientan bastante mal tanto las barritas que se venden en supermercados como en los geles etcétera energéticos entonces desde hace ya años voy haciendo mis propias barritas energéticas entonces tú controlas exactamente lo que estás poniendo y sabes lo que te sienta bien lo que te da man in entonces pues me parecía que en este libro tenía que meter algunas de las recetas porque creo que no sólo para cuando vas a lo mejor a la montaña sino también a veces que tienes un día intenso y que sabes que no vas a poder tomar nada a media mañana pues una barrita de este tipo te puede salvar de pico oteando otra cosa que es menos saludables no yo yo animo a la gente que a que lo prepare porque yo creo también que cuando estás intentando eso llevar una vida un poco más saludable

Voz 0187 09:40 eh

Voz 1628 09:40 te te hace como yo a mí por lo menos me hace ilusión te has cosas más que compraron en un supermercado una barrita que pone el I más que porque además según

Voz 1490 09:47 lo que es seguro y que va

Voz 1628 09:50 de todo menos entonces hacer las cosas para uno mismo está cuidando pero de una forma consciente yo creo que que es algo mucho

Voz 0187 09:56 sólo en hacer una barrita no ha tardado tarda nada

Voz 1628 09:58 está recetas de verdad hay ya te digo la música de chocolates literalmente dos minutos las barritas Tardán el tiempo que tarda unos meando se pero vamos son recetas muy muy fáciles y rápidas pensadas precisamente para

Voz 1490 10:09 día a día de hoy de hoy en día que tampoco tenemos tanto tiempo y no todos claro

Voz 0187 10:14 hace un par de semana dedicamos el programa para hablar de alergias e intolerancias hiel la repostería es verdad que es especialmente problemático porque hay huevo hay leche que son realmente a lo que la gente suele

Voz 1490 10:24 bueno antes de alergias tú en el libro

Voz 0187 10:27 pones sustitutivos para esto efectivamente

Voz 1628 10:30 en libros anteriores yo siempre mami siempre ha sido algo que me ha preocupado porque desde que empecé con mi Globe repostería me escribían mamás en blanco Jones que mi hijo no una tarta porque tiene gluten lo porque tiene etcétera Ante siempre es algo que me ha preocupado y en otros libros pues al final tenía un capítulo para esa gente que tenía intolerancias pero es verdad que siempre he tenido esa sensación como de que de un libro de cincuenta recetas fueran cuatro me parecía que van y me parecía también que era como un poco de nuevo sentirse como apartados no las personas que no podían tomarlo antes en este libro es como una cosa mucho más global en general en todas las recetas indica cuáles son las las casas no tienen en principio ya se pone si tiene decisión sin gluten sí Don Si una receta es sin lactosa sigue sin leche sin huevo está indicado pero luego además se proponen alternativas y hay un capítulo sea una hoja concreta libro dedicada a explicar las diferentes alternativas para los ingredientes pues si no puedes añadir huevo en tu bizcochos pues que hacer y además que esa tableta o ese esa explicación que hay se puede aplicar a cualquier receta que a la gente a su casa con lo cual yo creo que les puede ser muy útil pero sobre todo al libran general tiene muchísimas receta sin lactosa prácticamente todas son sin lactosa leche y es que sigo sin lactosa luego se que hay gente que tiene alergia a la proteína de leche con leche de una vez este ya eh luego hay y también recetas muchísimas han sin huevo muchas son incluso hay recetas bananas también es bueno yo creo que para cualquiera que tenga alguna intolerancia va pueden encontrar recetas que se ajusten y luego las que no pues tiene esa especie de día para poderlo ajustarlas en su casa para la intolerancia que tenga

Voz 0187 11:55 así que en esa especie de guía encontramos por ejemplo que el huevo lo podemos sustituir puré de manzana plátano machacado

Voz 1628 12:00 sí o sí para mí ve ahí la quema sustitutivo que más me gusta es el puré de manzana porque es el más sencillo para la gente es el que en casa más fácil de resulta pero yo os anima a la gente a que pruebe a hacerlo de las semillas de lino molida mezcla semilla de lino molida con agua hirviendo IT genera una especie gelatina que lo dejar repasó genera una una gelatina como si fuera la clara de huevo para eh yo es que las recetas quedan perfectas sea nadie notaría que no tienen que ya no lleva huevos y es que a veces son soluciones tan sencillas y que la gente desconoce yo recibo y mes de gente realmente desesperada sobre todo madres y padres que quieren hacer cosas para los niños que no encuentran forma entonces esto yo creo que espero que les ayude y que y que les venga bien para que los niños tengan que volver a perder la tartán y los más a me los

Voz 0187 12:44 metas sí sí seguro que sí en el en el libro hay una parte que dedica un poco a repostería para niños cosas sobre todo que puedes hacer con los niños no la las galletas de avena con plátano para bebé cosas si eso es importante a mi me parece importante a mi me parece fundamental que los niños entren en la cocina

Voz 1628 13:02 yo creo que es la forma de que empiecen a comer mejor que es de que aprendan sobre

Voz 0187 13:06 alimentos y además que lo disfrutan un montón yo doy cursos para niños disfrutan un montón de hecho

Voz 1490 13:11 yo ahora no nació Bruno mi hijo en cuanto llegó

Voz 1628 13:14 a los seis meses ya empezaba la alimentación complementaria PC ya decir tengo que hacer algo para el que tome pues su galletas y tal pues al final vas a supermercados de ves las galletas que venden para dices hoy madre mía

Voz 1490 13:25 tienen azúcar que no dar esa entonces

Voz 1628 13:29 hacerlas en casa yo creo que es la alternativa más ideal y encima son recetas tan fáciles que te puede ayudar si tiene algún hermano mayor te puede ayudar también hacerla si es algo muy bonito no poder hacerle tout las galletas a tu bebé es que es una cosa muy muy emocionante no sólo el puré de verduras y que promete una región o un bizcocho por ejemplo esta de bizcocho de tarta para para bebés que viene sea el primer cumpleaños a uno también y la disfrutó y luego se la comió mi hermano

Voz 1490 13:53 a tiene este área ya una pregunta a nivel de

Voz 0187 13:58 es cómo puede ser que seas madre que hagas yoga que corras que escriba un libro me tienes que aplica el secreto porque yo no llego banal

Voz 1490 14:06 bueno yo creo que al final a todos hace un montón de cosas al día lo que pasa es que mi caso pues hago cosas tan variadas que a veces es cómo estás loca sobre todo yo creo que cuando haces algo que te apasiona y en mi caso correr me apasiona el yoga mapas

Voz 1628 14:18 era mi hijo es lo mejor que basa en el mundo y es mi pasión número uno y luego la repostería me encanta pues no no me cansa hace años que no no me importa no poderme sentar en el sofá nunca

Voz 1490 14:28 después de lo que le siempre que estoy haciendo

Voz 1628 14:31 todas estas cosas me gustan mucho entró en lo disfruto mucho no importen corriendo al otro sí sí lo que estoy haciendo es algo que me gusta y tengo la suerte de poderme dedicar algo que que que realmente me apasiona luego tengo mis momentos de estrés por supuesto y por eso me vine también el yo

Voz 1490 14:44 sí sí porque yo haya más por supervivencia ahí lo necesitas sí la verdad que que es algo que ya hacía yoga hacen

Voz 1628 14:50 muchos años y luego lo deje un poco y con el embarazo lo retome porque bueno al final deje de correr entonces ya pues iba yoga me ayudó muchísimo en el embarazo me ayudó mucho en el posparto y ahora la verdad que tengo muchísimo estrés porque tengo muchas cosas

Voz 1490 15:02 a la vez tengo la pastelería los cursos de la promoción de libro mil cosas y esa hora y media de yoga es como os lo recomienda de verdad porque es es vamos a mí me cambiaba me cambia la semana ya me me me me prepara luego los lunes por la mañana me prepara ya ponen las

Voz 6 15:20 si la Irene muy bien y luego correr

Voz 1628 15:23 también sino la víspera o no sé si seis corredoras pero

Voz 0187 15:26 es recomendable también porque está también un montón yo lo noto mucho

Voz 1628 15:29 eso eso cuando tienes el típico día ya que no puedes más

Voz 0187 15:32 te sales a correr y ya se acabó todo pues muchas gracias al habremos hacer de verdad gracias por venir y gracias por este libro tan bonito muchas gracias hacia hay bueno yo que sepas que voy a hacer alguna te voy a mandar la foto para qué

Voz 1490 15:44 eso es en me a verla que me suban porque a mí los bitcoins ya te digo que casi nunca ha venido ahora te sale además me apetece escribir y ahí te hago eso de él en el momento tenía muchísimas gracias la verdad y ahora la reseñada Isabel Bolaño paso a paso a su modo

Voz 0564 16:02 no es la reina de la repostería y su éxito en las librerías y las redes sociales no permite duda alguna avenida convencernos de que la repostería sana existe y que no es un mito y la verdad es que no ha convencido cuál es el truco pues como siempre cuidar al máximo los ingredientes hay que apostar por los productos naturales no refinado sin colorantes ni conservantes Isabel sacarle partido a todos aquellos alimentos que saben muy bien que endulzar un buen postre sin necesidad de hacerlo menos saludable como las frutas las verduras cereales harinas integrales y eso sí abrir también la mente a ingredientes nuevos que aunque no suenan a chino son también de nuestro planeta ya se encuentran muy fácilmente en cualquier supermercado en las ahí él agregar o el sirope de arce otro reto que ha superado con creces es el de incluir en sus recetas a los alérgicos y los intolerantes los Brown IMS tartas los más pienso las cortitas pueden hacerse perfectamente sustituyendo el huevo por puro de manzana o lino molido o el gluten y no lactosa por productos sino que no varían para nada el resultado final todo esto es lo que reúne las recetas de repostería sana para ser feliz el último libro de la todo terreno alma Obregón que nos ha dejado alucinada con su energía y sobre todo con el entusiasmo con el que cuenta lo que hace además alma comparte una filosofía cien por cien Vioque y esa que dice que la salud no está reñida con el dulce y que se puede comer de todo sin sentirse uno culpable y eso nos en Cannes

Voz 7 17:22 paso pasa

Voz 8 17:30 delante del trono dan

Voz 3 17:32 no

Voz 9 17:47 Isabel

Voz 3 17:49 bueno Ángela tú sabes que a veces se pone de moda lo que menos te esperas como por ejemplo nos paso con la siesta si te acuerdas no tenían idea que había sitios donde tú pagaba así ibas a dormirte va así esta oye que me parece una idea fantástica Él desde luego el sillón Angola

Voz 1490 18:01 te acuerdas días que debe ya lo tengo en la oficina llegan con

Voz 0564 18:04 en los pasó con el agua también chiíes verdad pues esta semana vengo a traer te otra de esas tendencias que son reinventado no que están revolucionando el mundo de la restauración y quizás pues nadie se lo hubiera imaginado que son los vagos o dicho en castellano bocadillos porque en realidad los bajos lo que son es bocadillos pero eso sí son asiáticos tú sabes que eso pues le da un caché que no tiene nuestro bocata de tortilla en todo

Voz 3 18:27 a mí me estabas hablando de poner una cacerola llenarla de agua que vamos no no

Voz 0564 18:33 pues nada que ver no es un bocata sin más eso sí tiene de especial que el pan que lleva qué es lo que realmente en China que es de donde es originario el el vaho llaman pan Bao pues está hecho en una vapor era es decir que no se necesita aceite para para eso tiene esa textura pues tan suave tan blanquita que parece casi cruda

Voz 1490 18:52 luego dentro pues lo rellenan con todo tipo de alimentos con todo tipo

Voz 0564 18:56 salsas te puedes imaginar siendo comida asiática pues mucha soja mucho picante y verde horitas algún que otro rebozado bueno pues la verdad es que las grandes ciudades sobre todos están llenas de sitios de pan me he puesto en contacto con algunos de estos sitios para que me expliquen por qué una receta tan simple que no deja de ser un bocadillo

Voz 3 19:18 lo está petando escucha venga

Voz 0564 19:28 el último fenómeno gastronómico es nada más y nada menos que un bocadillo eso sí un bocadillo Gourmet su receta viene de Asia se ha propuesto conquistar las cocinas de todos los restaurantes de moda bueno de los restaurantes de Internet

Voz 1490 19:42 al vapor vamos a hacer unos eso

Voz 3 19:45 por no vamos unos bollos inspirado un poco en lo que se hace en China esta cultura milenaria también del fan

Voz 11 19:50 los ingredientes que vamos a necesitar son ciento treinta

Voz 3 19:54 puede ser normal

Voz 11 19:56 eso así que hacemos una bonita íbamos

Voz 3 19:58 hacer eso con toda la multa que saca ven la Red Starr

Voz 0564 20:01 completa de tutorial es que explican paso a paso cómo cocinar en casa los bajos así es como se llama este plato oriental cuyo secreto está en el pan un bonito fino y delicado que destaca por su sabor por su textura cuál es el truco

Voz 12 20:14 el Palma indie puede para hecho como es un van blanquitos muy blandito el vago tradicional es de pato con dos sabéis la verdad es que estoy súper bueno sí la verdad que es uno de los toros que hemos de la cuarta

Voz 0564 20:28 Nos lo explica una de las encargadas de pin Mon Key un local madrileño que puede presumir de servir uno de los mejores barrios de la capital

Voz 12 20:36 precio animan más por el de pato y la verdad es que la salsa de los que lleve a cabo la verdad que es la clave

Voz 0564 20:41 los vas han convertido en una de las opciones preferidas para cuidar la dieta ya que no es necesario utilizar aceite para hacer el pan y el relleno pues puede estar compuesto por todo tipo de alimentos eso sí normalmente acompañados siempre de verdura cada vez son menos los sitios en los que uno no puede hacerse fácilmente con un vaho que supo

Voz 3 20:59 herida crece como la espuma nos lo ha contado Jaime el responsable de Toy Panda

Voz 13 21:03 pues nosotros ofrecemos de en pura rellenos de procurar langostinos tigres de tempura de calamares o yo vegetarianos nosotros empezamos en el dos mil quince se hay uno de cada diez de mis amigos sabía lo que me ha encantado no envía obviamente es el número mucho mayor me atrevería a decirte que no existe una capital de provincia en España sin sin un sitio casi especializado en vados

Voz 3 21:30 cómo se imagina harán no pueden faltar las salsas

Voz 13 21:32 tenemos marchas diferentes con salsa de creemos de wasabi mayonesa japonesa con Khimki el pollo es a la coreanas ninguna base de tomate un poco dulce un poco picante

Voz 0564 21:43 un bocado delicioso que si queréis estar a la última pues no podéis dejar de probar

Voz 14 21:51 mundana balas las dos puede

Voz 3 21:58 pues no no tiene mala pinta no la verdad que no la verdad que no yo quiero probarlo nunca lo he probado nunca las probando te gusta la soja el picante un poquito el el asiático pues yo creo que te va a gustar hombre nutricionalmente por eso nutricionalmente yo creo que está bien no sea que habrá que probarlo pues yo nunca me he visto pues pues es algo poco algo poco debería salir más madre mía

Voz 15 22:40 estamos llegando al final

Voz 16 22:41 del programa como saben siempre nos gusta contar con Carlos Cano hola Carles Costas hoy no vienes hablar no de ningún plato de comida ni nada aparecido hoy con quienes vas a sorprender pues mira

Voz 0335 22:53 es que bueno se trata de un poco de hablar de tendencias en el mundo de la gastronomía de los restaurantes pero no todos los ingredientes de un restaurante acaban en el plato hay ingredientes que son ambientales que tienen que ver la decoración con la vajilla o con la música que es lo que quería hablar hablar de la música que sí porque es un tema importante no es que sea una tendencia lo de poner música en el restaurante porque esto siempre les dije siempre claro pero es una tendencia el hecho de que se tome más en serio de que bueno pues en general el sector de la hostelería ya está alcanzando unos niveles de profesionalización muy altos y la música entra en ese pack sea que se lo miran más no lo tienen lo tienen más en cuenta no sé es que por ejemplo tú te imaginas entra en un restaurante japonés que suenen los grandes éxitos del Fary

Voz 3 23:48 hombre la verdad es que no me chocaría muchísimo no me pegaría nada o por ejemplo estar en un restaurante que la música fuera como muy rápida no que yo creo que citaría también a comer como mucho más rápido

Voz 0335 23:57 los hay pero solamente esos sitios en los que lo buscan no

Voz 3 24:00 queda por ejemplo tipo comida americana no este tipo de comidas a lo mejor quizá podíamos encontrar esa música

Voz 0335 24:05 sí o estoy pensando por ejemplo en el Estrecho y David Muñoz que quizá ha sido el primero que ha apostado por la música a toda pastilla hay además bastante discotequera en bueno porque busca esa experiencia no como unas llevarte muy al límite el lo busca en el restaurante irse acompaña de musica que que lo potencia sí pero bueno claro restaurantes Un mundo son diferentes atmósferas lo que está claro es que la música influye en nuestra percepción de la comida hay varios estudios de investigadores de la Universidad de Oxford que que explica cómo son esos mecanismos neuronales no y al final es la explicación científica pero yo prefiero pasarme en experiencias personales si te parece por ejemplo me me paso en el restaurante donde luna de Logroño que es el Gastro Bar de Francis Paniego que tiene las estrellas Michelin bueno pues está durmiendo allí muy a gustito pero es que además de repente caigo en que está sonando música muy chula musica de la sí que es indie internacional una cosa pues modernista chula si hilarantes que salí muy contento por la comida por la

Voz 3 25:17 por el ambiente que hay que crearlas en general

Voz 0335 25:20 Le pregunté quién sea ya es a Play y si me dijo que es que tiene un primo que es productor musical que se dedica a organizar desfiles de moda Nueva York clara dije había

Voz 3 25:34 José Miguel D

Voz 0335 25:36 o hace unos años que es cuando me pasó a mí esto no no me salía encontrar con con restaurantes con tan buena banda sonora no luego resulta que comer en Nueva York no saben mucho y acabó él preparándose eso es propio ustedes mezclaba fado portugués con Red Hot Chili Peppers Camarón de la Isla vamos ahí una mezcla que no tenía nada que ver pero sí sí influye y hay veces que te puede dejar pues muy buena luego ahora últimamente más que los lo que se está imponiendo es la lista de ahí que es muy fácil y además hay mucha gente que se dedica a crear listas ya

Voz 3 26:27 puedes incluso defendieron no las listas de los amigos y decir a gente que luego puedes utilizar tu

Voz 0335 26:33 claro puedes seguirá gente a prescriptores de los que tú decías no puedes en el buscador poner cena romántica es verdad que en este momento cazada italiana salen cosas claro elegidas con mejoro

Voz 3 26:44 pero bueno eso también lo podemos utilizar para casa no de repente queremos hacer una cena en casa hay que música pongo no igual que eliges un buen vino eliges los ingredientes que va a utilizar para cocinar pues también es importante la música

Voz 0335 26:55 una súper saludable en plan vía OK por ejemplo que sonaría

Voz 3 27:00 pues mira lo mejor un fado enfado un día si hice algo más como de picoteo que también pueden ser muy be OK podíamos irá hacia algo más indie a mi me gusta mucho más así si no

Voz 0335 27:10 es igual hay que plantearse crear una buena idea lo que importa mucho otro ejemplo me parece destacable es el del restaurante Noor que es uno que está en Córdoba que tiene estrella Michelin y que está inspirada la carta en la historia de Al Andalus dijéramos esta temporada en los reinos de taifas no la música acompaña mucho a los ingredientes que son los de aquella época inspirados en platos de aquella época y la música que suena claro yo no conozco exactamente cuáles son los artistas son las composiciones pero encajan el ambiente no hay pesos gestiona a favor luego es curiosa de restaurantes que ponen la música a mediodía cuando van a comer oficinista

Voz 3 27:56 ya no era por la noche buscando otro

Voz 0335 27:58 toda ambiente si es verdad que no hay trucos infalibles que al final cada restaurante se tiene que buscar su propia banda sonora esto están apareciendo empresas que ofrecen ese servicio pues yo qué sé con una tarifa de veinte euros al mes de selección han

Voz 3 28:14 música claro

Voz 0335 28:16 y que no sea la misma lista de Spotify que están usando lo hotel restaurante de al lado

Voz 3 28:20 aquí conoces algún restaurante que haya creado una banda sonora para restaurantes aquí haya le han compuesto o no eso no eso ya es ir demasiado lejos

Voz 0335 28:29 bueno está el caso de Mugaritz que es como un restaurante es uno entre un millón pues es es como el la vanguardia de la alta cocina pero sí que hicieron una especie de documental en la que le proponían a un músico que investigara cómo sonaban los platos de Mugaritz y entonces pues no sé un plato de no sé qué pescado el tipo y se sumergía en el océano a no sé cuántos metros Jay grababa sonidos y sí que creo todo como la banda pero claro estamos hablando conceptual

Voz 3 29:04 está muy bien Carlos muchas gracias muchísimas gracias

Voz 18 29:23 ya

Voz 1490 29:33 Isabel que programa más dulce nos ha quedado eh

Voz 0564 29:36 ya no me hoy sábado además después de comer un día muy propio para estar en casa que ya hace frío seguro que ahí con el horno con el libro yo espero que me suba esta vez porque a los no sé porque los bizcochos nunca sube bueno sino haya preguntamos y preguntamos alma preguntaba al más que bueno ya saben los oyentes que si le surge alguna duda en concreto el programa de hoy de cualquier cosa que comentemos puedan escribirnos a Vioque y arroba Cadena Ser punto com que cada ciertas semana siempre hacemos hay una pequeña sección de dudas y Ángela ya saben yo leo Ángela responda

Voz 0187 30:06 bueno sino también estamos en Facebook en Twitter y en todas las redes sociales sí bueno Nos vemos la semana que viene el sábado a las doce en Cadena Ser punto com siempre enemigos en en el App de la Cadena SER y ahí estamos en todos sitios hasta la semana que diga adiós

Voz 19 30:24 bueno si de verdad

