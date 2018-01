Entrevista a Alma Obregón: Repostería sana para ser feliz

Voz 2 00:00 vas te dan ha alegado hecho mucho esta no todo el explica

Voz 0187 00:31 tú lo decías muy bien hace un momento es un error pensar que comer bien implica necesariamente eliminar alimentos o platos dulces de la dieta envíe Keith siempre decimos lo mismo nada en su justa medida es un malos

Voz 0442 00:41 eso sí teniendo muy en cuenta con qué productos con qué materias primas elaboramos los platos que luego nos comemos eso no es lo mismo tú siempre lo dices no pues no lo sé una tarta debe te bollería industrial no que una hacemos en casa Iggy cuando queremos tomar algo así merece la pena pararse a mirar qué qué ingredientes

Voz 0187 01:00 pero eso siempre lo digo eh con los más peques no que de vez en cuando es verdad que hay les apetece comer algo dulce pues Hawk que nos dediquemos un rato y que hagamos algo rico en casa también y sitios donde podemos comprarlo elaborado con alimentos de calidad pero si nosotros lo hacemos con harinas integrales con huevo con aceite de oliva pues no va a ser lo mismo que si compramos claro que si compramos un bollo una bollería industrial que bueno pues que no es lo mismo entonces puede llevar grasas que no son las adecuadas y entonces sí vamos a tomar un dulce que sea esa un buen dulce eh

Voz 0442 01:33 ves de todo esto queremos hablar con nuestra invitada de hoy que es alma Obregón de sobra conocida en el mundo de la repostería por ser la reina de los CAP Case y ahora presenta su programa dulces con alma en Canal Cocina tiene también su propia tienda de repostería en Madrid y ha publicado varios libros de recetas dulces en concreto y queremos hablar de su último libro que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo que se titula repostería sana para ser feliz

Voz 0187 01:55 al buenos días buenos días yo creo que tu filosofía coincide cien por cien con lo que nosotros repetimos aquí todo el rato en el programa no es decir me quiero dar un capricho de vez en cuando que sea un dulce de calidad efectivamente

Voz 1628 02:09 vivamente yo DC desde siempre ya antes de hacer este libro siempre he defendido que cuando hacemos las cosas en casa pues siempre son mucho más saludables de lo que podemos hacer es conseguir cuando lo compramos por ahí si es verdad que lugares que hacen repostería artesanal pero lo más normal es que cuando compramos un bollo sea industrial entonces para mí siempre ha abogado por esa repostería casera en la que controlamos todo los ingredientes y en este libro más que nunca porque mide ha sido pues hacer una una repostería especialmente saludable con ingredientes muy cuidado

Voz 0187 02:35 dos y para que la gente que

Voz 1628 02:38 como se sienta bien claros sea eh que es lo que has hecho

Voz 0187 02:40 ha ido recetas que a priori osado o bollería que pasteles que a priori nos podrían dar un poco así como de reparo no ver que luego miramos la tabla de ingredientes que en el libro además viene como súper especificado Iber que bueno que todos los ingredientes que hay pues entran dentro de los valores de ingredientes sanos

Voz 1628 02:56 efectivamente ha sido un reto porque yo pienso que agrada ver pastelería tradicional pues con todo guías azucares en todos y en este caso pues lo que ha hecho ha sido cuidar mucho los ingredientes son todo recetas en las que bueno todos los ingredientes son no no refinados azar integral hay muchos cereales luego el azúcar está muy reducido y siempre con alternará siempre se usa una alternativa al azúcar blanco en caso pues azúcar integral los esas miel se usa mucho la fruta para endulzar en este libro y y luego eso llevan mucha fruta verdura lleva lleva todo tipo de ingredientes que hacen que cuando te estás tomando ese ese postre que has preparado puede estar tranquilo porque ya no es sólo que se que es que te engorda menos decir no que es lo que a la gente de siempre me preocupan pero más que eso lo importante es que te aporta a nivel de nutrición de está haciendo un bien sean es que no sólo no te está haciendo más de lo que te está yendo bien qué era lo que a mí me importaba que fueran recetas pues muy nutritivas que nos aportarán energía para el día bajas en grasas un poquito de todo para sido un verdadero reto ha sido un reto hilos

Voz 0187 03:56 de los CAP que por ejemplo hecho con este tipo de ingredientes naturales venir

Voz 1628 04:00 igual que los que otros pues la verdad que quedan muy muy bien yo voy a decir que la gente que los cuando yo estaba haciendo las pruebas sí han probado mi marido mi papá me ha todos están muy contentos pero luego toda la gente que lo está haciendo en casa ahora que ha salido hoy al libro están encantados porque es verdad que en la parte de bizcocho por ejemplo es que no se nota diferencia de hecho hay alguna recetas que es que me parece que están hasta más ricas la tarta de zanahoria que viene por ejemplo en el en el libro está deliciosa y nadie nadie podría decir tu esto es sano porque eso es que es que no se nota se podría ser la de una pastelería normal y corriente luego quizá donde se puede notar un poquito más en las cremas porque es donde más se cambian los ingredientes pero igualmente está muy ricos o sea yo creo que alguien que se lo designó leglas nada no va a saber que es la versión saludable no no lo va a descubrí

Voz 0187 04:45 vale fíjate he ahí una lista de ingredientes al principio el libro ingredientes que bueno que todos conocemos no harina integral no sé qué pero luego aparecen cosas que a lo mejor a la gente le suena un poco raro no bueno él a Garci porque es un ALCA pero a lo mejor la gente no sabe utilizarlo como hacemos cuando abrimos el libro y de repente nos encontramos con esos ingredientes bueno yo creo que son fáciles de encontrar

Voz 1628 05:02 el PP verdad que que tengo que decir que aunque algunos ingredientes son un poco raros yo prometo que todos están los supermercados a la parte de alimentos ecológicos vecino o en los bolardos esta noche al no hay que irse a ninguna Cuevas siempre diciendo no hay ir al Himalaya y es que les gusta gustan el que no todo lo bueno es que este libro ahora cuando ha llegado un momento en el que todos estos ingredientes cada vez están disponibles en más cuando yo me acuerdo cuando empecé a hacer recetas de este estilo hacen cuatro cinco años es que era imposible que quería es buscar e incluso Quino a es que lo había Kina ningún sí aquí Noa en el supermercado pero en el lineal de De la Rosa se ha que no tienes quien te más lejos entonces él también ha intentado que los ingredientes raros fueran los menos decir hay alguna cosita BAE puntual

Voz 0187 05:44 pero que son fáciles de si son fáciles de encontrar y luego

Voz 1628 05:46 el resto de ingredientes el libro todos encuentran en el supermercado y probablemente todas las ante los tenga en casa no va tener problemas sociedad que que sí que me interesaba que fueran recetas son recetas sencillas pocos ingredientes que esos que se que la gente lo agradece ni yo también cuando todas repletas me gusta que tengan pocos ingredientes

Voz 0187 06:01 fácil encontrar mira nosotros hemos estado repasando el libro que por cierto tengo que decirte que me encanta

Voz 1628 06:06 así alguna alguna

Voz 0187 06:09 algunas recetas Nos han llamado a la atención a mí me ha encantado por ejemplo el ball de Desayuno con Amaranto pista Llosa me parece una sede me encanta el Putin de con con chocolate y plátano el Brown y cómo se hace un Browning para que sea salmo

Voz 1628 06:22 pues la verdad que que en el que ha sido un reto porque normalmente suelen llevar bastante mantequilla claro suelen llevar están de azúcar es lo bueno que tiene es que tiene el chocolate no que el que el cacao puro al final es un ingrediente muy saludables desde entonces como eso no lo tienes que quitar el cacao puro lo puedes dejar luego simplemente que intentar ajustar las cantidades del resto de ingredientes para que sea saludable sin tener tantísimo azúcar indie sin tener salto tantísimo alavesas pero se puede quedan muy rico pues por ejemplo también unas veces mi receta favorita el libro es la de chocolate que es una mousse que se hace con aguacate y no sabe nada aguacate a mi me gusta mucho el aguacate pero sé que hay mucha gente no les gusta pues no sabe aguacates había Muse chocolate a ir realmente es que es súper fácil de preparar ir te daría la sensación de que tiene Alison duras de monos nunca nadie pensaría que es es un amo es que se ha hecho con aguacate yo de verdad que que que quiero que ese es el toque no de de este libro que que hace que los y lo que estamos acostumbrados avería pensar visto no lo puedo tomar porque como me voy a comer olla esto que no esto nada vivió te lo puedes tomar y no hay ningún problema

Voz 0187 07:22 señal ya me gusta mucho también las las barritas y las barritas para excursionistas que la verdad es que están hechas con con ingredientes también que pues con frutos secos que están muy bien porque se vamos al campo

Voz 1628 07:34 nuevamente si yo yo a mi me gusta mucho correr llevo muchos años haciendo maratones y para mí siempre pues cuando ha ido a entrenar por montaña una de las de los problemas que tenía era un poco que llevar en la mochila no porque a mí en normalmente me sientan bastante mal tanto las barritas que venden en supermercados como en los geles etcétera energéticos entonces desde hace ya años voy haciendo mis propias barritas energéticas porque entonces tú controlas exactamente lo que estás poniendo y sabes lo que te sienta bien lo que te da man in entonces después me parecía que en este libro tenía que meter algunas de las recetas porque creo que no sólo para cuando vas a lo mejor a la montaña sino también a veces que tienes un día intenso y que sabes que no vas a poder tomar nada a media mañana pues una barrita de este tipo te puede salvar de estar oteando otra cosa que es menos saludables no yo yo anima a la gente a que a que lo prepare porque yo creo también que cuando estás intentando eso llevar una vida un poco más saludable

Voz 0187 08:19 eh

Voz 1628 08:20 te te hace como yo a mí por lo menos me hace ilusión te has cosas más que compraron en un supermercado una barrita que pone el I más que porque además seguro que es inseguro y que va a ser de todo menos de hacer las cosas para uno mismo estar te cuidando pero de una forma consciente yo creo que que es algo mucho

Voz 0187 08:36 lo en hacer una barrita no se tarda tarda nada

Voz 1628 08:38 está recetas de verdad hay ya tengo la música de chocolates de Tardán literalmente dos minutos las barritas del tiempo que tarda unos meando se pero vamos

Voz 0187 08:45 Nos

Voz 1628 08:45 son recetas muy muy fáciles y rápidas pensadas precisamente para el día a día de hoy ve hoy en día es que tampoco tenemos tanto tiempo con uno minuto

Voz 0187 08:54 hace un par de semanas dedicamos el programa para hablar de de alergias e intolerancias y la repostería es verdad que es especialmente problemático porque hay Huevo y Leche que son realmente a lo que la gente suele

Voz 1628 09:04 bueno no vender antes elegían tú en el libro

Voz 0187 09:07 pones sustitutivos para esto efectivamente

Voz 1628 09:10 en libros anteriores yo siempre mami siempre ha sido algo que me ha preocupado porque desde que empecé con mi Globe repostería me escribían mamás en blanco porque tiene gluten lo porque tiene etcétera Ante siempre me ha preocupado y en otros libros pues al final tenía un capítulo para esa gente que tenía intolerancias pero es verdad que siempre he tenido esa sensación como de que de un libro de cincuenta recetas fueran cuatro me parecía y me parecía también que era como un poco de nuevo al sentirse como apartados no las personas que no podían tomarlo antes en este libro es como una cosa mucho más global en general en todas las recetas indica cuáles son las las cabezas no tienen osea en principio ya se pone si tiene decisión sin gluten ha sido una receta es sin lactosa sin leche sin huevo está indicado pero luego además se proponen alternativas si hay un capítulo sea una hoja concreta libro dedicada a explicar las diferentes alternativas para los ingredientes pues si no puedes añadir huevo en tu bizcochos pues qué haces y además que esta tableta o ese esa explicación que hay se puede aplicar a cualquier receta que la gente a su casa con lo cual yo creo que les puede ser muy útil pero sobre todo eso sí al libro en general tiene muchísimas recetas sin lactosa prácticamente todas son sin lactosa leche y sin lactosa luego se queja de que tiene alergia a la proteína del Este con lo cual están sin leche de todos una vez que ya es lo gay ah y también recetas muchísimas han sin huevo muchas son incluso recetas bananas también es bueno yo creo que para cualquiera que tenga alguna intolerancia va pueden encontrar recetas que se ajusten y luego las que no pues tiene esa especie de día para poder ajustarlas en su casa para la la intolerancia que tenga lo exigen esa especie de gas

Voz 0187 10:36 encontramos por ejemplo que el huevo lo podemos sustituir puré de manzana plátano machacado

Voz 1628 10:40 o por Lino menos para mí ve ahí la quema sustitutivo que más me gusta es el puré de manzana porque es el más sencillo para la gente es el que en casa más fácil de resulta pero yo ya anima a la gente a que pruebe a hacerlo en las semillas de lino molida mezcla semilla de lino molida con agua hirviendo IT genera una especie gelatina que lo repasó genera una una gelatina como si fuera la clara de huevo para que las zetas quedan perfectas sea nadie notaría que mantienen que no lleva huevo y es que a veces son soluciones tan sencillas que la gente desconoce yo recibo y me dejen ver realmente desesperada sobre todo madres y padres que quieren hacer cosas para los niños que no encuentran formas entonces esto yo creo que espero que les ayude y que y que les ven también para que los niños no se tengan que volver a perder la tarta ni los

Voz 0187 11:23 a mí lo las galletas sí sí seguro que sí en el en el libro hay una parte que dedica un poco a repostería para niños cosas sobre todo que puedes hacer con los niños no la las galletas de avena con plátano para bebés con si eso es importante a mi me parece importante a mi me parece fundamental que los niños entrar en la cocina

Voz 1628 11:41 yo creo que es la forma de que empiecen a comer mejor de que es interesante que aprendan sobre los alimentos

Voz 0187 11:47 además que lo disfrutan un montón yo y cursos para niños disfruta un montón

Voz 1628 11:51 de hecho yo ahora con no nació Bruno mi hijo en cuanto llegó a los seis meses ya empezaba la alimentación complementaria PC ya decir tengo que hacer algo para el que tome pues subrayó Vallet y tal pues al final vas a supermercado vende ves las galletas que venden para baby dices hoy madre mía que llenan su cartel que no dar volvieron quiero hablar esto entonces eh hacer pero en casa yo creo que es la alternativa más ideal encima son recetas tan fáciles que te puede ayudar si tiene algún hermano mayor te ayuda también a hacerla si es algo muy bonito no poder hacerle tout las galletas a tu bebé es que es una cosa muy muy muy emocionante no sólo el puré de verduras y pueblo acordaron ayer una receta o un bizcocho por ejemplo la receta de bizcocho de tarta para para bebés que viene sea el primer cumpleaños a Bruno también y la disfrutó y luego se la comió mi hermano que mi hermano tiene que estamos en este área

Voz 0187 12:37 a una pregunta a nivel de todo como puede ser que seas madre que hagas yoga que corras que escriban un libro me tienes que aplica el secreto porque yo no llego banal

Voz 1628 12:46 bueno yo creo que al final a todos hacia un montón de cosas al día lo que pasa es que mi caso pues hago cosas tan variadas lo que a veces es como esta esta loca sobre todo yo creo que cuando haces algo que te apasiona y en mi caso correr me apasiona el yoga me apasiona mi hijo es lo mejor que basa en el mundo y es mi pasión número uno y luego la repostería me encanta pues no no me cansa hace años que no no me importa no poderme sentar en el sofá nunca es lo que yo estaré siempre que estoy haciendo estas cosas me gustan mucho lo disfruto mucho no importen corriendo al otro sí lo que estoy haciendo algo que me gusta y tengo la suerte de poderme dedicar algo que que que realmente me apasiona luego tengo mis momentos de estrés por supuesto y por eso

Voz 0187 13:21 la viene también el yo

Voz 1628 13:23 sí porque yo esfuerzo pero si lo necesitas sí la verdad que que es algo que ya hacía yoga hace muchos años y luego lo deje un poco y con el embarazo lo retome porque bueno al final deje de correr entonces ya pues iba yoga me ayudó muchísimo en el embarazo me ayudó mucho en el posparto y ahora la verdad que tengo muchísimo estrés porque tengo muchas cosas a la vez tengo la pastelería los cursos la promoción de libros mil cosas y esa hora y media de yoga es como os lo recomienda de verdad porque es es vamos a mí me cambiaba me cambia la semana ya me me me me prepara luego los lunes por la mañana me he preparado para el nace es sí Irene muy bien y luego correr también sino la víspera o no es así seis corredoras pero

Voz 0187 14:06 es recomendable también porque está también un montón yo lo noto mucho eso

Voz 1628 14:10 no tiene es el típico día ya que no puedes más

Voz 0187 14:12 Villa acabó pues muchas gracias al hacer de verdad gracias por venir y gracias por este libro tan bonito muchas gracias no hay bueno yo que sepas que voy a hacer alguna te voy a mandar la foto para qué

Voz 1628 14:24 eso me encantan a verla temer suban porque a mí los bizcochos ya te digo que casi nunca te sale además después describiría de él en el momento genial muchísimas gracias