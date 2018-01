La reseña: Los dulces sanos no son un mito

Voz 0564

00:00

el paso por paso moto es la reina de la repostería y su éxito en las librerías y las redes sociales no permite duda alguna ha venido a convencernos de que la repostería sana existe y que no es un mito y la verdad es que no ha convencido cuál es el truco pues como siempre cuidar al máximo los ingredientes hay que apostar por los productos naturales no refinado sin colorantes ni conservantes Isabel sacarle partido a todos aquellos alimentos que sabe muy bien que endulzar un buen postre sin necesidad de hacerlo menos saludable como las frutas las verduras cereales integrales eso sí abrir también la mente a ingredientes nuevos que aunque no suenan a chino son también de nuestro planeta ya se encuentran muy fácilmente en cualquier supermercado en las ahí él agregar o el sirope de arce otro reto que ha superado con creces es el de incluir en sus recetas a los alérgicos y los intolerantes los Brown IMS tartas los más pienso las cortitas pueden hacerse perfectamente sustituyendo el huevo por puré de manzana o lino molido o el gluten y la lactosa por productos sin que no varían para nada el resultado final todo esto es lo que reúne las recetas de repostería sana para ser feliz el último libro de la todo terreno alma Obregón que nos ha dejado alucinada con su energía y sobretodo con el entusiasmo con el que cuenta lo que hace además alma comparte una filosofía cien por cien Vioque y esa que dice que la salud no está reñida con el dulce y que se puede comer de todo sin sentirse uno culpable Nos en Cannes