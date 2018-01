El bocata asiático que está revolucionando la cocina

Voz 1 00:00 mediante una trama dan

Voz 0716 00:19 bueno Ángela tú sabes que a veces se pone de moda lo que menos te esperas como por ejemplo nos pasó con la siesta siga cuerdas no tenían idea que había sitios donde tú pagaba así ibas a dormir temas y esta oye que me parece una idea fantástica eh desde luego el sillón han Go te acuerdas ya lo tengo en la oficina de Lancôme

Voz 3 00:34 en los pasó con el agua también chiís verdad pues estas semanas vengo a traer te otra de esas tendencias que son reinventado no que están revolucionando el mundo de la restauración y quizás pues nadie lo hubiera imaginado que son los vagos o dicho en castellano bocadillos porque en realidad los vagos lo que son es bocadillos pero eso sí son asiáticos tú sabes que eso pues le da un caché que no tiene nuestro bocata de tortilla de todo

Voz 0716 00:58 a mí me estabas hablando de poner una cacerola llenarla de agua cuando vamos no no pues nada

Voz 3 01:04 que ver no es un bocata sin más eso sí tiene de especial que el pan que lleva que es lo que realmente en China que es de donde es originario el el vaho llaman pan Bao pues está hecho en una vapor era es decir que no se necesita aceite para para hacer eso tiene esa textura pues tan suave tan blanquita que parece casi cruda y luego dentro pues lo rellenan con todo tipo de alimentos con todo tipo de salsas te puedes imaginar siendo comida asiática pues mucha soja mucho picante y verde horitas algún que otro rebozado bueno pues la verdad es que las grandes ciudades sobre todos están llenas de sitios de pan me he puesto en contacto con algunos de estos sitios para que me expliquen por qué una receta tan simple que no deja de ser un bocadillo

Voz 0716 01:48 lo está petando escucha venga

Voz 3 01:58 el último fenómeno gastronómico es nada más y nada menos que un bocadillo eso sí un bocadillo Gourmet su receta viene de Asia se ha propuesto conquistar las cocinas de todos los restaurantes de moda bueno de los restaurantes de Internet

Voz 0716 02:12 Alba por unos consumos joyas inspirado un poco lo que se hace en China esta cultura milenaria también del fan

Voz 5 02:20 los ingredientes que vamos a necesitar son

Voz 0716 02:23 esto acabamos pudiese Rachel normal

Voz 5 02:25 on leche de eso así que hacemos una bonita

Voz 0716 02:28 íbamos a hacer eso con toda suerte en esa cabeza

Voz 3 02:31 el atleta de tutorial es que explican paso a paso cómo cocinar en casa los bajos así es como se llama este plato Oriental cuyo secreto está en el pan un bollitos fino y delicado que destaca por su sabor por su textura cuál es el truco

Voz 6 02:45 el pan malo puede para hecho como es un van blanquitos muy blandito el vago tradicional es de pato con sabéis la verdad es que estoy súper bueno sí la verdad que es uno de los toros que más vendemos de la cuarta

Voz 3 02:58 Nos lo explica una de las encargadas de pin Mon Key un local madrileño que puede presumir de servir uno de los mejores barrios de la capital

Voz 6 03:06 trece animan más por el de pato y la verdad es que la salsa de los que lleve el va o lo que es la clave

Voz 3 03:12 los vas han convertido en una de las opciones preferidas para cuidar la dieta ya que no es necesario utilizar aceite para hacer el pan y el relleno pues puede estar compuesto por todo tipo de alimentos eso sí normalmente acompañados siempre de verdura cada vez son menos los sitios en los que uno no puede hacerse fácilmente con un vaho

Voz 0716 03:29 el vida crece como la espuma nos lo ha contado Jaime el responsable de Toy Panda

Voz 7 03:33 pues nosotros aparecemos de tempura langostinos tigres de tempura de calamares pollo vegetarianos nosotros empezamos

Voz 8 03:43 en el dos mil quince Si

Voz 7 03:45 si uno de cada diez de mis amigos había lo que me ha encantado no y envía obviamente ese número mucho mayor me atrevería a decirte que no existe una capital de provincia en España sin sin un sitio casi especializado en vados más y más no pueden faltar las salsas tenemos muchas diferentes con salsa de ceremonias de wasabi Michael está japonesa con Khimki el pollo es a la coreana Oh como una base de tomate un poco un poco picante

Voz 3 04:13 un bocado delicioso que si queréis estar a la última pues no podéis dejar de probar

