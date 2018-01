¿A qué suena tu restaurante favorito?

Voz 2 00:00 estamos llegando al final del programa como saben siempre nos gusta contar con Carlos Cano hola Carlos Costas hoy no vienes hablarnos de ningún plato de comida Nina ha aparecido hoy con quienes vas a sorprender pues mira

Voz 0335 00:33 que bueno se trata de un poco de hablar de tendencias en el mundo de la gastronomía de los restaurantes pero no todos los ingredientes de un restaurante acaban en el plato hay ingredientes que son ambientales que tienen que ver con la

Voz 3 00:46 la decoración con la vajilla o con la música que es lo que yo quería hablaros hoy vas a hablar de la música que nos ponen cuando vamos a comer

Voz 0335 00:54 sí porque es un tema importante no es que sea una tendencia lo de poner música en el restaurante porque estos sea siempre claro pero sí es una tendencia el hecho de que se tome más en serio de que bueno pues en general el sector de la hostelería ya está alcanzando unos niveles de profesionalización muy altos y la música entra en ese pack o sea que se lo miran más no lo tienen lo tienen más en cuenta no sé es que por ejemplo tú te imaginas entrar en un restaurante japonés y que suenen los grandes éxitos del Fary

Voz 0187 01:28 hombre pues no la verdad que no me chocaría muchísimo no me pegaría nada o por ejemplo estar comiendo en un restaurante que la música fuera como muy rápida no que yo creo que citaría también a comer como mucho más rápido

Voz 0335 01:37 los hay pero solamente esos sitios en los que lo buscan no comía americano

Voz 0187 01:42 Nano este tipo de comidas a lo mejor quizá podemos encontrar esa música

Voz 0335 01:46 sí o estoy pensando por ejemplo en el estricto de David Muñoz que quizá ha sido el primero que

Voz 4 01:52 ha apostado por la música a toda papas

Voz 0335 01:54 Villa hay además bastante discotequera y bueno porque busca esa experiencia no como unas llevarte muy al límite el lo busca en el restaurante irse acompaña de música que que lo potencia que va pero bueno claro restaurantes Un mundo son diferentes los fueras lo que está claro es que la música influye en nuestra percepción de la comida hay varios estudios de investigadores de la Universidad de Oxford que que explican cómo son esos mecanismos neuronales no y al final es la explicación científica pero yo prefiero pasarme en experiencias pero son Ales si te parece por ejemplo ha me pasó en el restaurante donde luna de Logroño que sumo el Gastro Bar de Francis Paniego que tiene dos estrellas Michelin y bueno pues está comiendo allí muy a gustito pero es que además de repente caigo en que está sonando música muy chula música indie internacional una cosa pues modernista chula sí hilarantes que salí muy contento por la comida por la

Voz 0187 02:58 por el ambiente que hay que crearlas no en general

Voz 4 03:00 Le pregunté quién sea ya es a Play

Voz 0335 03:04 sí me dijo que es que tiene un primo que es productor musical que se dedica a organizar desfiles de moda Nueva York clara dije normalmente no hay ese nivel de hace unos años que es cuando me pasó a mí esto no no me salía a encontrar con con restaurantes con tan buena banda sonora no luego resulta que como el propio bien Nueva York no saben mucho acabó él preparándose eso es propio

Voz 3 03:28 ves mezclaba fado portugués con Red Hot Chili Peppers Camarón de la Isla vamos ahí una mezcla que no tenía nada que ver

Voz 0335 03:37 pero sí sí influye y hay veces que te puede dejar pues muy buena luego ahora últimamente más que los CDs lo que se está imponiendo es la lista de Ray que es muy fácil y además hay mucha gente que se dedica a crear listas ya

Voz 0187 04:08 puedes incluso de no las listas de los amigos y decir que hubiera gente que luego puedes utilizar tu

Voz 0335 04:13 claro puedes seguir a gente a prescriptores de los que tu decías no puedes en el buscador poner cena romántica es verdad que en este momento gracias a la italiana salen cosas claro elegidas con mejoro

Voz 0187 04:24 pero bueno también lo podemos utilizar para casa no de repente queremos hacer una cena en casa hay que música pongo no igual que eliges un buen vino eliges los ingredientes que más utilizar para cocinar pues también es importante la música

Voz 0335 04:36 una súper saludable en plan vía OK por ejemplo que sonaría

Voz 0187 04:41 pues mira a lo mejor un fado enfado un día si hice algo más como de picoteo que también puede ser muy vio que ahí podíamos irá hacia algo más indie a mi me gusta mucho así si no

Voz 0335 04:51 igual hay que plantearse crear una Play

Voz 5 04:53 a ver hace que bueno

Voz 0335 04:56 mi idea la red que importa mucho otro ejemplo me parece destacable es el del restaurante Noor que es uno que está en Córdoba que tiene estrella Michelin y que está inspirada la carta en la historia de Al Andalus dijéramos esta temporada en los reinos de taifas no la música acompaña mucho a los ingredientes que son los de aquella época inspirados en platos de aquella época y la música que suena claro yo no conozco exactamente cuáles son los artistas son las composiciones pero encajan el ambiente no hay peso gestiona a favor luego es curiosa de antes que ponen la música a mediodía cuando van a comer oficina ya por la noche buscando otro tipo de ambiente si es verdad que no hay trucos infalibles que al final cada restaurante se tiene que buscar su propia banda sonora esto están apareciendo empresas que ofrecen ese servicio pues yo qué sé con una tarifa de veinte euros al mes elección han

Voz 0187 05:54 música claro

Voz 0335 05:56 y que no sea la misma Play lista de Spotify que están usando lo el restaurante de al lado

Voz 0187 06:01 si conoces algún restaurante que haya creado una banda sonora para ese restaurantes aquí le haya le han compuesto o no eso no eso ya es ir demasiado lejos

Voz 0335 06:09 bueno está el caso de Mugaritz que es como un restaurante es un centro millones porque es como el la vanguardia de la alta cocina pero sí que hicieron una especie de documental en la que le proponían a un músico que investigara cómo sonaban los platos de Mugaritz y entonces pues no sé un plato de no sé qué pescado el tipo y se sumergía en el océano a no sé cuántos metros ya grababa sonidos sí que creo