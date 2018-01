SER Historia: Día de la Constitución (06/12/2017)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares en diciembre de mil novecientos treinta y uno después de seis meses de tensas debates las Cortes aprueban sin consenso la Constitución de la República el nuevo texto constitucional establece la democracia parlamentaria introduce el modelo autonómico para intentar resolver el problema regional establece la separación de la Iglesia y el Estado reconoce el derecho al voto para las mujeres e incluye el reconocimiento de importancia los derechos sociales para las clases trabajadoras después de aprobada la Constitución Niceto Alcalá Zamora es proclamado presidente de la República la comitiva presidencial se dirige desde las Cortes al palacio real que va a ser desde ese día sede de la Presidencia de la República como presidente del Gobierno es designado Manuel Azaña el único documento sonoro que nos ha quedado de la voz de Azaña son las palabras de bienvenida al presidente del Gobierno francés

Voz 3 01:14 habiendo encontrado el señor es río en su doble representación personal y oficial por parte del Gobierno francés y del pueblo español la más cordial acogida y los sentimientos fraternales y pacíficos que han de unir de aquí en adelante a la República española ya República francesa

Voz 4 01:39 bienvenidos a este programa especial de

Voz 0772 01:41 SER Historia hoy Día de la Constitución como siempre los hemos levantado prontito hemos madrugado para compartir con todos ustedes lo que más nos hace disfrutar que es la historia es difícil porque a lo largo de estas ocho temporadas hemos hablado infinidad de veces de la Constitución hemos tenido muchos programas especiales pero en los momentos que estamos viviendo en la historia de España problemas con con Cataluña los problemas también quizá con esa reconversión esa transformación que se pide desde diferentes partidos políticos de la Constitución nos hace reflexionar un poco sobre los errores que se han cometido en el pasado o en que nos tenemos que fijar de otras constituciones para intentar aprender nuevos modelos nuevas fórmulas de ACT eran no este programa va a constar principalmente de dos bloques la primera parte va a estar centrada en la constitución de la Segunda República una constitución del año mil novecientos treinta y uno que en definitiva poco recorrido tuvo no porque acabó con la con la Guerra Civil y poco más se pudo sacar en claro de de ello la segunda parte del programa va a estar dedicada a la Constitución de Estados Unidos la más antigua en la principal que a lo largo de generaciones y generaciones pues ha servido como referente de de otras Constituciones que se han ido desarrollando en diferentes lugares del planeta vamos a intentar que con estos dos parámetros no solamente aprender la historia de de estos momentos de la década de mil novecientos treinta o el lo finales del siglo XVIII en el caso de de Estados Unidos sino intentar interpretar de que que se puede sacar de todo ello en claro para afrontar el futuro pues de una manera mucho más eh Prístina mucho más clara de lo que estamos haciendo como siempre les digo soy Nacho Ares les dé de nuevo la bienvenida vamos a hacer Historia comenzamos

Voz 7 03:45 para España la Pablo y misterioso relató ayer que al al mundo con el plan por fundí todo el Curran hace tiempo inesperada vais a la montaña nombre del Gobierno provisional de la República Española voy por sesión a la prioriza Víctor ya tienen de la Dirección General de prisión a ella orgasmos de presentación por condición excepcional talento correcalles todo sean mítines palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República española que de esta manera trae a colaborar a la mujer estas palabras no significa en modo alguno un juicio personal yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres

Voz 0772 05:27 comenzamos este nuevo programa de Ser Historia hoy Día de la Constitución con un tráiler de voces en el en el que hemos escuchado en último lugar por ejemplo a Victoria Kent empezamos con Niceto Alcalá Zamora Indalecio Prieto grandes protagonistas de la Segunda República allá por el año mil novecientos treinta y uno un momento en el que al igual que estamos celebrando en la actualidad pues a la España de de esa década de mil novecientos treinta pues también tuvo su particular Constitución vamos a hablar en los próximos minutos tomando como como escenario la idea de la de la constitución del desarrollo político del desarrollo social y sobre todo lo que nos interesa el desarrollo histórico de aquella década de mil novecientos treinta pues como digo el el referente de la de la Constitución y lo vamos a hacer con un invitado muy especial Miguel Platón el ex periodista historiador le acaba de publicar con la editorial actas un libro que tengo sobre la mesa Segunda República de la esperanza al fracaso por Miguel Platón bienvenido a Ser Historia

Voz 8 06:34 muy buenas encantado de estar aquí

Voz 0772 06:37 que ahora a micrófono cerrado antes de comenzar el el programa Miguel Platón me comentaba que que curiosamente es una cosa que yo desconocía él también de alguna forma había participado o no en esos momentos del nacimiento de la Constitución que ahora de la que ahora celebramos hace cuatro décadas casi cien información

Voz 8 06:55 o sea naturalmente como a todos los colegas de esa época diré mi generación pues nos tocó seguir los debates de la Constitución tanto en el Congreso Senado

Voz 0772 07:06 ay qué recuerdos tiene usted conoce ahora bien el el entorno como decía ahora histórico de la Segunda República esa década de mil novecientos treinta porque la Constitución eh nace en el año treinta y uno pero hasta el final de la Guerra Civil pues en diferentes lugares de España se sigue sigue siendo vigente usted conoce los escenarios en donde se desarrollaron los dos qué diferencia puede ver así a groso modo entre la constitución del año mil novecientos treinta y uno ya está ahora que ahora celebramos de del seis de diciembre

Voz 8 07:37 bueno antes que nada la consumición el XXXI desgraciadamente para todos dejó de aplicarse en toda España el diecinueve de julio de mil novecientos treinta y seis en ese momento el Estado de Derecho republicano que había quebrado dos días antes con el golpe de Estado de la mayor parte del ejército y la Armada sus apoyos civiles dos días después en el momento en el que el el Gobierno regional entrega las armas a los partidos y sindicatos subrealistas les entrega con ello el poder empieza a quebrar la legalidad tengo tan importante como el derecho a la vida el cine comienza el uno asesinatos masivos sin que se persiga a ella me Constitución republicana el republicana ya digo para para desgracia de todos pues terminen Julio del treinta y seis

Voz 0772 08:27 esa Constitución del XXXI mono

Voz 8 08:30 pues la verdad es que nació yo creo que el mejor eso auspicio con los mejores augurios yo digo en mi libro que era que una república el fracaso la República fue en la mayor tragedia que mayor catástrofe las hacía española en el siglo XX la República podía perfectamente haber sido un régimen viable y positivo para España perfectamente podíamos al día de hoy es seguir siendo una república seguir siendo una república la II República Española perfectamente no había nada que lo impidiera es decir los la la maya por parte de los españoles en mil treinta y uno de por activa o pasiva apoyaba como aceptaban la República tal y como quedó patente con la aceptación por las instituciones de la monarquía en abril de del nuevo Gobierno provisional sin que hubiera violencia y luego en las elecciones que hubo a finales de junio del XXXI para coches constituyente la mayor parte de la gente votó a partidos republicanos es cierto que había una minoría violenta opuesta como era el sindicato en ARCO sindicalista a la CNT es un respaldo terrorista que era la Fay pero eran una minoría española en luego desgraciadamente pues se generó todo una dinámica que hizo que eso no llegara a buen fin

Voz 0772 09:45 podríamos decir porque viendo un poco en en su libro La la cantidad de partidos políticos que se presentaban a las elecciones muchos de ellos todavía vigentes como el Partido Nacionalista Vasco Esquerra Republicana de Cataluña que podemos pensar pues hace setenta ochenta años ya estaban ahí no en el en el en el Parlamento

Voz 8 10:05 y el más importante patios socialista lo más importante de todos claro

Voz 0772 10:10 sí pero siempre focalizamos se quizá la la idea en los grandes partidos como el Partido Socialista y nos olvidamos de que en los partidos más pequeños porque han desempeñado un papel muy importante en la historia del en la historia parlamentaria en en nuestro país pues también también estaban ahí como como ese vivió ese momento de de de convivencia de entre unos partidos y otros porque claro pues al igual que sucede ahora cada uno va un poco con sus intereses con sus de bueno pues sus que haré es no pero sucedió algo parecido a la a la transición de los años setenta donde llegaron a acuerdos en entorno totalmente diferente

Voz 8 10:50 no fue mucho más inestable por ejemplo en las Cortes constituyentes el el el partido con más más más más potente y forma pata el Gobierno patio radical socialista y luego en las siguientes elecciones que fueron sólo dos años y medio después en noviembre mereció estén títeres quede reducido prácticamente a nada la silenciar el treinta y tres en cambio las ganó la Confederación Española de Derechas Autónomas la CEDA de Gil Robles que en junio del treinta y uno ni siquiera existía una una enorme volatilidad de partidos

Voz 0772 11:20 siempre se habla de República como algo de de izquierdas pero también hubo gobiernos de Peret por supuesto

Voz 8 11:25 sí de noviembre del XXXIII hasta febrero el XXXVI hubo Gobierno de centro de de centro derecha luego de centro en las últimas semanas pero sí sí durante casi dos años y medio durante casi la mitad del peor republicanos Gobierno fue de centro derecha Gustavo López

Voz 0772 11:45 su libro Segunda República de la esperanza al fracaso que hay cierta a falta de mentalidad democrática entre muchos de los que participaban en las elecciones de muchos de los líderes de los partidos

Voz 8 11:59 sí eso fue eso fue lo peor de todo es decir que alguno de los dirige entes más importantes que claramente era uno no seguía las normas democráticas elementales es decididos a por él utiliza unas pésimas ecuador de los agentes sociales y políticos porque la primera gran organización que pone la proa a la República y que organiza tres rebeliones en en menos de dos años en la CNT la la CNT era adversaria acérrima de la República de la democracia no creía en eso creía en el anarquía como muy bien bien conocido entonces es digamos que la la la primera las primeras crisis importantes de la Segunda República produce la CMT y luego pues hay otros y hay otros personajes importantes que desde luego no actúan de acuerdo con las normas democráticas entre los cuales pues que está en determinado momento el propio Alcalá Zamora esta socialista Largo Caballero sobre todo está el propio Manuel Azaña en en otros periodos a Indalecio Prieto en otros periodos de la CEDA de Gil Robles y al final pues a los militares que que mayoría tardíamente se suele ver en julio mil novecientos treinta y seis ahora hazaña por ejemplo en noviembre el treinta y tres cuando gana las elecciones el centro derecha los dos partidos más votados con diferencia son el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux la CEDA de Gil Robles en conjunto sumando los otros partidos de la derecha y el centro usan han tenido el sesenta por ciento de los votos pues a los pocos días Manuel Azaña habla con el presidente del Consejo de Ministros decir con el jefe de Gobierno que era Diego Martínez Barrio y le propone constituir un gobierno de izquierda ver nuevas elecciones mira me señor Azaña las elecciones se ganan se pierden y hay que aceptarlo es una diferencia fundamental con la democracia que tenemos hoy es decirlo los partidos que tenemos hoy afortunadamente pues cuando pierden las elecciones las pierden y aceptan que el que ha ganado las elecciones debe gobernar

Voz 0772 14:13 quizá escuchándole yo tenía que anotado preguntarle que salvando todas las distancias ir escenario que era diferente de la década de mil cientos treinta la década de mil ochocientos setenta después de la muerte de de Franco no había en aquella época hombres de Estado como si se se vieron un poco el en la en la época de la de la transición que luego han sido calificados como tales con el paso del tiempo no porque en la propia década de los setenta con piezas de los ochenta yo recuerdo pues esos comentarios absolutamente viscerales contra Adolfo Suárez contra Felipe González contra Alfonso Guerra pero sí que es cierto que viéndolos a todos con el paso del tiempo te das cuenta un poco de la perspectiva no queda el precisamente el paso del tiempo lo ves con otro horizonte y quizás esos por míticos sí que tenían eh una pasta diferente a la que la que tienen los de hoy no que siempre todo una reflexión un poco política a mí no me gusta hablar de política en en el programa no yo creo que es la primera vez que lo hago pero los políticos llegan ahora al Parlamento llegan con absolutamente todo hecho todo hecho no han tenido que luchar pero absolutamente nada y en aquella época tanto de un lado como de otro luchaban para para bueno pues esa convivencia que ese logró no en la en las primeras décadas

Voz 8 15:28 yo yo estoy muy de acuerdo con la observación en fin que el ahora estamos en dos mil diecisiete hace cuarenta años y un mes en octubre de dos mil diecisiete se produjeron hechos como los siguientes que para mí fuera la verdadera fundación no democracia actuaron en las elecciones de junio setenta y siete por supuesto pero en octubre únicamente cuatro meses después de su primer exenciones se produjo primero los Pactos de la Moncloa que suscribieron todos los partidos políticos con algún peso aún no sé si hubo alguno que no bueno ortodoxo practicamente todos segundo el señor Tarradellas llegó a envolvía España él con presidente a la Generalidad provisional el tercero el señor Santiago Carrillo secretario del PC producción a confluencia la inclusión au XXI y que me presento pintor Manuel Fraga Iribarne ex ministro de Franco nada parecido lamentablemente se produjo en la segunda el cambio es absolutamente radical por supuesto y luego pues claro la España vía tenía en el setenta y siete una experiencia muy dura tenía casi tres años de guerra civil casi cuarenta años de dictadura la mayor parte lo que creo que prácticamente toda la clase política hay todos los españoles también eh habían aprendido que no se podía volver a una situación de enfrentamiento civil sino que era necesario en las cuestiones importa eso ataque político de consenso para mí la transición de esos años ha sido la mejor página de la historia de España sin ninguna duda

Voz 9 17:04 señores diputados pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate porque estimo que no es un problema nimio ni problema que debamos pasará a la ligera Se discute en este momento el voto femenino es significativo que una mujer como yo que no hago más que rendir un culto fervoroso el trabajo se levanten en la tarde de hoy a decir a la Cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española lo dice una mujer que en el momento crítico de decirlo renuncia aún ideal

Voz 0772 17:45 escuchábamos a nuestra compañera Miriam leyendo ese discurso de Victoria Kent de bueno pues una de las feministas quizá más carismáticas de la Segunda República sorprendiendo a todos negando el voto a la mujer esa pidiendo que no que no se le diera el voto a la a la mujer yo el el discurso lo encontré el el otro día en en Internet venía transcrito puede se las palabras de de Victoria Kent entre paréntesis aplausos aclamación esos a reflejando un poco lo que se estaba en lo que se estaba proyectando ayer el en el Parlamento en en aquella época no a todo el mundo aprobando vítores de no no no que la mujer no vota luego te no es un poco contradictorio pero tenían sus razones en aquella época

Voz 11 18:32 bueno el feminismo se muestra tanto en esa coyuntura la señorita como han dicho antes Victoria Kent no demostró que era nada feministas es decir además cuando Anne-Sophie española ya había

Voz 8 18:46 había movimiento a favor opción la mujer una política el primer país en el cual las mujeres pudieron votar fue Nueva Zelanda final el siglo XIX pero después de la Primera Guerra Mundial imparte por los la contribución de la mujer al esfuerzo de guerra en plena Guerra Mundial pues hubo países muy importantes que concedieron el derecho al voto a la mujer que Inglaterra bueno Gran Bretaña mil novecientos dieciocho para el mayor de treinta años en mil novecientos veintiocho ya para toda las mujeres mayores de edad también lo hiciera en mil novecientos veinte países como Estados Unidos como Alemania como Holanda decidieron era un movimiento en España cosa que mucha gente no sabe la primera iniciativa en favor de la participación de las mujeres en la política fue durante la dictadura de Primo de Rivera en mil novecientos veinticuatro por vez primera azul un censo electoral en el que figuraban las mujeres consideradas cabezas de familia que eran que la cuarta parte del total de lectores dos años después en mil novecientos veintiséis hubo en un marco dictatorial pues esto no lo vea que lo marca de pero me ciento veintiséis hubo un un plebiscito de apoyo a paralizar primero Rivera adusta mucho Lora freno de los que conocido no Alfacón

Voz 0772 20:09 Nos hacía que lo sumando los votos salían más

Voz 8 20:11 habrá unos cuantos celebrado dos en concreto el entonces ahí engaño veintiséis ya hace concedió el derecho al voto a todas las mujeres y los hombres por vez primera las mujeres ya eran mayoría censuró cincuenta y dos por ciento tres años después en el año mil novecientos veintinueve se formó la Asamblea Nacional consultiva en la cual pues era la mayor patera nombramiento Saavedra pero no es invitó al patio socialista participada también por ejemplo que con lo rechazó en un congreso entonces se por vez primera hubo trece mujeres que se sentaran en los escaños del Congreso de los Diputados para redactar una Constitución esa Constitución ya establecía la absoluta igualdad de derechos políticos del hombre y la mujer con Sando mil novecientos veintinueve dictadura de Primo de Rivera ese proyecto de Constitución no entró en vigor pero estaba escrito a continuación en el año treinta y uno es cuando ya se produce la los debates de la Constitución entonces las elecciones Jorge constituyentes de junio del año treinta y uno las mujeres no podían votar pero podrían ser candidatas que hubo tres mujeres que consiguió en el escaño diputados que fueron Clara Campoamor por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux Victoria Kent por Acción Republicana de Manuel Azaña en Margarita en el templo en él quién por el Partido Socialista unos meses después en el otoño cuando se produce el debate sobre el voto de la mujer que la iniciativas de Clara Campoamor entonces que quién apoya Clara Campoamor acaba de Campoamor lo apoya una parte del PSOE una parte yo creo que mayoritaria ahí están por ejemplo Caballero y fumando dolor Dios lo apoya la derecha en general la apoyan catalanista la puede Patrick nació doña alcista vasco minoría de otros partidos quién se pone en contra pues en contra se oponen republicanos de izquierda como Vitoria que una minoría del Partido Socialista en abrir también e Indalecio Prieto activamente radicales socialistas y otros partidos bueno gana el voto Ellos femenino una diferencia mano no recuerdo exactamente la cifra de la tengo hay en el libro que no estaba mal afable pero Victoria Kent la feminista que que usted decía pues intenta todavía una una segunda jugada y es que que se apruebe una disposición adicional según la cual las mujeres sólo podían votar en elecciones generales después de haber votado dos veces en elecciones municipales

Voz 0801 22:45 a qué

Voz 8 22:46 bueno eso ya Clara Clara Clara Campoamor lo saca adelante apenas por cuatro-cinco voto decía la diferencia es mínima estuvo a punto Bt ya que la de cargarse el el el artículo con que todo estuviera el voto a la mujer o cuando votan a las mujeres elecciones generales votan por vez primera en noviembre el XXXIII pero en la primavera de ese año bebido yo elecciones parciales municipales y es cuando por vez primera esas elecciones municipales parciales que afectan aproximadamente pues a una cuarta una quinta parte de los municipios es cuando ya puede empató a las mujeres

Voz 0772 23:22 estoy alucinando escuchándole la cantidad de nombres que me

Voz 0801 23:25 diciendo de fecha sin un papel no tiene ni un papel de

Voz 0772 23:27 ante nuestro invitado Miguel Platón autor de este libro Segunda República de la esperanza al fracaso publicado por la editorial actas eh Miguel imagino claustro decía ahora es estaba votando pidiendo el voto para las mujeres pero en la propia Constitución ya ya lo daban yo lo incluía la constitución del del año XXXI lo qué aspectos de esa Constitución de la Segunda República

Voz 8 23:50 pues pues hablando por ejemplo de lo que significó para dos mujeres si es decir el efecto práctico fue muy pequeño porque en la selección el treinta y uno habían sido elegido de las diputadas tres mujeres recordemos que que la II República era aun ahora meto unicameral había una sola cámara no había senados había Congreso pelas acción el treinta y tres treinta y seis sólo salieron elegida diputada cinco mujeres que sobre un Parlamento de cuatrocientos setenta y tantos diputados que decir una una cifra ridícula hubo que esperar al año mil novecientos setenta y siete para que ya hubiera eran veintitantas diputadas en el Congreso de los Diputados ya empezaban a tener una masa crítica en la actualidad tanto en Congreso como el Senado las mujeres representan el treinta y nueve por ciento de de lo de diputados y senadores lo cual ya empieza a ser hombre estamos Jack CECA al cincuenta por ciento que sería una porcentaje muy razonable no es desde luego que sí

Voz 0772 24:50 sí qué aspectos ya como última pregunta tenemos un par de minutos eh don Miguel Platón qué aspectos de esa Constitución del año mil ochocientos treinta y uno pudieran haber sido los causantes del fracaso de la de la red públicas de la Segunda República o fueron realmente los políticos los que no supieron dar voz o poner en el en la alfombra a funcionar correctamente la Constitución

Voz 8 25:15 me parece que fueron los políticos los políticos algunos dirigentes sindicales pero en una lo lo más chocante de la Constitución republicana edición republicanas aprobó a primeros ende definitivamente por el Congreso de Diputados pues las Cortes constituyentes e a primeros de diciembre mi treinta y uno que fue el nueve pero es que mes y medio antes de tanto de octubre creo que el veinticuatro de octubre por iniciativa de Azaña que se había convertido poco antes en jefe de Gobierno el presidente en Consejo de Ministros entonces se aprueba la que se llamó sí fue apodada no era su nombre formal pero la Ley de Defensa de la República que Messi medio de separar Constitución ya cancelaba todos los derechos y libertades reconocidas el Constitucional algo evidente increíble

Voz 0801 26:05 eso me no sé sólo fue una causa

Voz 8 26:07 fracaso pero desde luego que sí fue una un mal camina emprender un mal camino porque acosté seguimos hacia una democracia libertad sustentados anula incluso antes de que se apruebe mal vamos desde luego todo un problema de todo

Voz 0772 26:24 el lema que bueno yo creo no sé si es algo que va en el ADN de los españoles pero a veces estropeemos las cosas buenas que intentamos hacer por malos las grandes

Voz 12 26:33 ideas no

Voz 0772 26:34 porque lo que se cuentan en este libro que lo hemos traído a este especial de El día de la Constitución Segunda República de la esperanza al fracaso publicado por la editorial actas cuyo autor Miguel Platón ha compartido con nosotros eh estos minutos aquí delante de los micrófonos de Ser Historia en la Cadena Ser Miguel Platón insisto muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más listo

Voz 8 26:57 la enésima gracias por mi estado

Voz 13 27:14 esa haciéndonos tiene como potencia militar directa temen una ayuda que podamos otorgar a los franceses para destronar a Isabel y colocar al frente a su prima María Estuardo reina de Escocia

Voz 14 27:25 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 15 27:35 estas colonias son por derecho deben ser libres e independientes como Estados toda relación política entre ellos el país de la Gran Bretaña es por derecho será completamente disuelta New Hampshire New Hampshire Bot así Dahlan roto Island botas sí Massachusetts Massachusetts vota sí Nueva York está a la espera de recibir nuevas instrucciones de su asamblea por lo que con todo respeto Nos Avs tenemos

Voz 16 28:36 no

Voz 0801 28:41 continuamos en este programa especial de SER Historia han dedicado

Voz 15 28:44 hoy seis de diciembre

Voz 0772 28:46 al día de la Constitución la primera parte del programa hemos estado hablando de la constitución de la Segunda República con nuestro invitado Miguel Platón y ese trabajo Segunda República de la esperanza al fracaso y ahora en los próximos minutos vamos a tomar otro referente quizá uno de los más importantes el a lo largo de la historia escuchábamos un fragmento de una miniserie de televisión titulada John Adams en donde senos dramatizada a un poco ese momento de votación de los diferentes Estados a favor de la independencia de Estados Unidos en el último tercio del del siglo XVIII algo que llevaría también como corolario como conclusión final al nacimiento de una de las Constituciones más importantes de la historia siempre que hablamos a nuestro programa de estudios relacionados con con la historia de Estados Unidos pues nos gusta compartir micrófono con José Antonio Gurpegui José Antonio bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0801 29:45 hay muchas gracias encantado de estar de nuevo en tu programa pues Antonio aparte de ser un fan del programa que me consta es catedrático no

Voz 0772 29:55 de de estudios de Estados Unidos no el universo

Voz 0801 29:57 es deporte americanos norteamericanos de la unidad

Voz 0772 30:00 Zidane de de Alcalá y yo le he llamado para hablarnos un poco de de de esa idea no de la de la Constitución de los Estados Unidos que es algo que ha marcado la huella lo vemos en los informativos de radio y de televisión casi a diario como el cualquier decisión que se toma en en Estados Unidos en esta potencia siempre tiene que estar respaldada un poco por la la idea de la de la Constitución y a José Antonio escuchábamos ahora este fragmento de de la de la miniserie de de John Adams donde se habla de de esa independencia la independencia llega en mil setecientos setenta y seis hay una guerra que dura muchísimos más años hasta mil setecientos ochenta y tres es quizá el el referente no la antesala más belicosa no para para una Constitución

Voz 0801 30:50 sí efectivamente es una antesala belicosa en parte como la antesala belicosa que también tuvo la Constitución española de mil ochocientos doce en ese en ese sentido no las las los paralelismos entre la Constitución norteamericana la Constitución de los Estados

Voz 12 31:03 los hay la constitución de mil ochocientos doce son son muchísimos

Voz 0801 31:08 pero la Constitución fue en en último extremo el el resultado tanto de la Independencia de los Estados Unidos como de la revolución es decir cuando nosotros nos referimos a ese periodo bélico de Estados Unidos nos podemos referir de forma exactamente igual como la revolución de los Estados Unidos o la Guerra de Independencia de Estados Unidos porque se estaba conjugando practicamente lo mismo a la independencia conlleva una revolución la revolución conllevaba la independencia

Voz 0772 31:39 la Constitución como tal corríjame si me equivoco nace el diecisiete de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete hizo esa convención constitucional de de Filadelfia en Pensilvania eh y cuáles fueron los elementos que llevaron a esa a esa convención cuál era el escenario político el escenario social claro Dumont pensamos que Estados Unidos claro lo vemos ahora cómo quizás algo a lo natural pero como comer en las comunicaciones en aquella época entre Estado y estado porque es un país gigantesco

Voz 0801 32:09 si bueno fue muy muy complejo la la Constitución estadounidense sólo entrar en los trece estados de la de la costa este pero no obviamente no eran fáciles las las comunicaciones y originalmente la Constitución surge como el deseo de reformar los artículos de la Confederación es decir cuando Estados Unidos se independiza de de la Tierra de Gran Bretaña la primera consola succión por así decirlo así se puede entender como Constitución o el antecedente mejor dicho a la Constitución serían los artículos de la Confederación esos artículos de la Confederación realmente el Gobierno central prácticamente no tenía ningún poder los Estados serán totalmente autónomos e incluso para tener sus propias milicias es decir ni tan siquiera había sí que momento de guerra tenían que darse unos a otros pero había una autonomía total en la que incluso cada uno ponía sus propios aranceles sus su propio sus propios impuestos la autonomía era casi total claro que ocurría que empezaron a haber enfrentamientos de intereses comerciales no por ejemplo en las desembocaduras de los ríos de quién era el agua que se cuando un río es frontera como era el caso de de de Vermont perdón de Virginia con mayor no recuerdo exactamente será Nueva yo tenía unos integren tenían que dilucidar una serie de problemas y entonces es hacen una una primera reunión en casa de Mont Vermont en en casa precisamente de George Washington que ya era él

Voz 12 33:49 el gran la gran figura

Voz 0801 33:51 de política social de de Estados Unidos como como gran vencedor de la revolución la que llegan a un acuerdo entre los dos entre los dos estados entre Virginia Virginia seguro no recuerdo el otro si es en Nueva York hay por primera vez establece es decir oye porque es lo que nosotros hemos llegado a este este acuerdo es superando los límites que los pro los artículos de la Confederación no están imponiendo por qué no eso trasciende a otros estados no ir en primer lugar lo lo que ese convoca es lo que se a llamar la Convención de Annapolis que fue un fue un venido fracaso en el sentido de que de los trece estados únicamente hubo representantes de cinco y fueron ocho al final sólo trece representantes

Voz 12 34:38 en una taberna en la taberna de Mans y hay que bueno

Voz 0801 34:42 pues hablaron estaba Madison estaba Hamilton que después dos dos figuras muy importantes en el proceso y aunque obviamente no había representación para llegar a ningún acuerdo sí que deciden convocó

Voz 12 34:53 dar una reunión

Voz 0801 34:56 mucho más importante en la que originalmente se van a reformar los artículos de la Confederación es decir la Convención de Filadelfia no se convoca para hacer una Constitución sino que se convoca exclusivamente para solventar aquellos problemas fundamentalmente de tipo económico que se derivaban por la autonomía que los artículos de la Confederación confería a la la Francia a cada a cada Estado no a ellas y se convoca la Convención de Filadelfia para el verano de mil setecientos ochenta y siete en la que si la participación mayoritaria en la que si los los distintos estados envían a SUR a representantes excepto Rhode Island porque Rhode Island sabe lo que va a ocurrir allí más o menos no se fían mucho de Madison sabía lo que iba a ocurrir rodar en las no envió a ningún representante dice que todo lo que salga de ahí es ilegal e incluso de algunos constitucionalistas que viven en origen la Constitución norteamericana legal porque para

Voz 12 35:56 y no derrocar

Voz 0801 35:59 anular los artículos de la Confederación era necesaria la unanimidad Imbroda han nunca Dios unanimidad al derrocamiento de los al al al la anulación de los artículos de la Confederación pero originalmente la con la Convención de Filadelfia no no estaba pensada ni estaba convocada para escribió una Constitución sino que lo estaba para reformar los artículos de la Confederación aquellos aspectos que fueran de índole económica pero Maison era muy listo tenía otras ideas si cambia absolutamente todo conspiración tuvo la constitución de de

Voz 0772 36:31 Estados Unidos liberal liberal libra

Voz 12 36:33 es una es la Constitución liberaron tomar como referente algún algún maratón

Voz 0801 36:39 no no no tenían realmente no tenía ningún referente a diferencia por ejemplo de los francesa incluso de las propias de española no que sea debatido mucho sin referente español era la la la la Constitución francesa o la inglesa así se permite llamar Constitución que renunciar a Inglaterra Rao o Estados Unidos pero ellos no tenían absolutamente nada de hecho tuvieron que dilucidar absolutamente todo el sistema bicameral por ejemplo fueron los primeros que que que surgieron porque uno de los grandes problemas que más allá de los aspectos económicos que fue lo que origina todo no pero una vez que que entran en harina pues claro era el tema uno de los temas más espinosos la la representación motivo por el que no quiere no quiere asistir porque aquí los Estados grandes como Virginia ese momento como Nueva York Massachusetts van a decir que quieren tener más representación que nosotros y nosotros estamos de acuerdo los artículos de la de la de la Confederación eran unicameral es si todos los estados indistintamente de su tamaño cuando digo tamaño poblacional demográfico tenían los mismos representantes no entonces ahí lo que se plantea un tienen que plantear precisamente pues ya uno de esos puntos es cómo va a ser la presentación somos todos iguales a no somos iguales y es por lo que se llega al acuerdo de Roger Sherman es el primero que lo proponen que en origen Se Lotina eso de ninguna manera del sistema bicameral en que una cámara tiene eh la Cámara de Representantes sus representantes son de acuerdo a la población pero por otra parte tienen el Senado en el que todos los Estados tienen exactamente el mismo número de senadores

Voz 12 38:13 sin sin sin tele

Voz 0801 38:16 en cuenta sumó su población de cosas

Voz 12 38:18 ya que tuvieron que tuvieron que buscar de hecho José Antonio Gurpegui

Voz 0772 38:25 la Constitución americana fue pionera

Voz 0801 38:28 en muchísimos aspectos de poderes en la elección del presidente como Sivall elegirá al presidente el tipo de sufragio que que que iba a tener la elección de presidente si por ejemplo estuvieron pensando incluso en tener un relleno incluso se contactó con un príncipe prusiano para que fuera Rey contactó a Hamilton pero cuando llegaron noticias pronto incluso el ese ese principio prusiano y al principio se dejó querer un poco decía buenos americanos no van a querer un reino pero se estuvo barajando la posibilidad de de tener un Rey no curioso lo desconocía totalmente cuando se firma cuando se firman la la cuando ya está el documento hecho sale Benjamin Franklin es una anécdota ni yo ciudadano que la pregunta señor Franklin que nos han dado una república una monarquía no porque en un momento determinado pues muy durante poco tiempo y rápidamente ese se desechó no pero por ejemplo la elección de presidente el tenían que debatir si queremos presidente o que el cargo del presidente Faure unipersonal si era vitalicio por ejemplo como fue por ejemplo el Tribunal Supremo incluso el dinero que tenía que tener un presidente es decir el el el sueño no es sueldo lo que y que tener su patrimonio su patrimonio para que no pudiera ser corrompido

Voz 12 39:49 por por nadie no si era o no

Voz 0801 39:52 no es decir tuvieron que decidir prácticamente todo porque no tenía un referente es curioso descubrir esto es bueno tener el referente algunos estados sí que tenían ya sus propias constituida en la Asamblea de Virginia que fue una de las de las esto de las de los referentes pero fuera del ámbito norteamericanos no tenían grandes preferentes

Voz 0772 40:12 decía que es curioso descubrir estas cosas tan tan tan llamativas no con contigo José Antonio Gurpegui catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá por qué siempre te entender pues no a buscar paralelos a buscar inspiración es tú mismo ahora me decías antes de comenzar la entrevista que estaba trabajando en un en una investigación para para buscar esos paralelos entre la Constitución americana la de Estados Unidos y la constitución de mil ochocientos doce

Voz 0801 40:37 el alcalde ocho si eso es lo que estoy trabajando oí bueno en enero entre enero marzo saldrá esto ya tenía que han entregado ya a veces las correcciones pero no tuvo mucho trabajo si los paralelismos son muchísimos muchísimos es es increíble no

Voz 12 40:50 yo creo que lo sea

Voz 0801 40:53 tradicionalmente se ha menospreciado la influenza que la Constitución de los Estados Unidos pudo tener en la en la española siempre sea sea buscado el referente francés So incluso el el referente inglés el francés que preferían los liberales no el el el inglés que parecerían preferían los absolutistas son los pero yo creo que la Constitución norteamericana era conocida no es ya que lo creas sino que hace unos años apareció un apareció un ejemplar ya en lo que fue en Sevilla en Cádiz en la que se había había sido traducida durante durante aquellos momentos paralelismos son son muchísimos de todo por más que lo que quiere decir disculpar la costurera norteamericana un poco se se menosprecia o no se tomaba como referente porque los diputados es de los diputados americanos de América del Sur me estoy refiriendo no en la constitución de de cara a la que ellos querían como referente porque daba mucha autonomía a los territorios sí claro eso es lo que ellos lo que lo que el resto de de diputados españoles no podían consentir que todos los territorios fueran fueran iguales no pero sí que

Voz 12 41:59 existen infinidad de de

Voz 0801 42:02 paralelismos entre las dos Constituciones antes hablábamos de que las dos son fruto surgen en en una guerra después van a plantear problemas muy similares con soluciones muy similares por ejemplo la Constitución norteamericano aún un tema candente que estaba ahí era el de la esclavitud en la española del de la Inquisición las dos lo dejan aparte bueno vamos a a no menea ya no es mejor es mejor no tocar no tocar este tema no es el tema de la separación de poderes hay un fondo lo que ocurre es que las dos son constituciones de de corte de influencia liberal y entonces pues claro cuando se mama de de la misma fuente os eleve de la misma fuente pues efectivamente los multados tienen que ser muy similares

Voz 15 42:50 la presidencia les da la palabra al señor Adams de Massachusetts

Voz 17 42:55 tenemos ante nosotros objetivos de gran magnitud inmediatez que afectarán la vida de millones de compatriotas que nacerán aquí debemos esperar un gran derramamiento de sangre para conseguirlo pero debemos recordar que la constitución de un gobierno civil

Voz 18 43:21 nunca se conseguirá un precio demasiado caro ya que no hay nada a este lado de Jerusalén de mayor importancia para la humanidad

Voz 17 43:30 muy distinguido colega de Pensilvania ha hablado con gran In genio y elocuencia les ha dado un Negrín Ximo pronóstico de nuestro futuro nacional pero donde él ve el apocalipsis yo veo esperando veo una nueva nación

Voz 18 43:53 dispuesta para ocupar su lugar en el mundo no un imperio

Voz 17 43:57 sino una república una república de leyes no de hombres

Voz 0801 44:07 escucha

Voz 0772 44:07 vamos a este nuevo fragmento de la serie de televisión John Adams precisamente al protagonista John Adams dirigen dirigiéndose a sus compañeros

Voz 15 44:16 y hablando pues como

Voz 0772 44:19 los grandes hombres no como hacen los los grandes políticos John Adams es uno de los referentes de Estados Unidos de la historia de Estados Unidos el escribió la la constitución de Massachusetts en el año mil setecientos ochenta aunque luego no tuvo un gran papel no protagoniza está en la en la Constitución y de todo el mundo

Voz 0801 44:38 está él estaba creo que estaba en esos momentos perdona que me pueden bailar los dos ni Jefferson y el estaban uno estaba en Londres yo te estaba ocupando la Secretaría de Estado en Washington creo que Jefferson era que estaba en en Londres y Adam será quien estaba en en Estados Unidos pero no participó en la elaboración de la de la Constitución como hecho porque no ese no era ese el el propósito Ny el objetivo no dicho en Madison que para mí es el gran el gran artífice de la de la constitución de del resultado no a la Constitución de Estados Unidos es la Constitución que más o menos había ideado o pensaba Madison ante figuras centrales esencia de figuras que sabía que iban a faltar que como como Jefferson o como Adams él quería a toda costa

Voz 12 45:28 que es Washington presidiera esa la reunión de Filadelfia porque era la única persona que iba poderle darle ese aval de garantía que tenía

Voz 0801 45:39 dirigió para ello hay

Voz 12 45:42 yo hago sentado al principio no creía que iba a salir de allí

Voz 0801 45:45 dicho se opuso durante mucho tiempo hasta que finalmente un un militar muy amigo suyo con con Madison lograron convencerle para que presidiera el el la reunión constitucional precisamente para darle ese prestigio que ellos no sabían que necesitaba cuando muchas de esas personalidades Adamson Jefferson no iban a estar presentes

Voz 0772 46:06 en cualquier caso estamos ante un elenco de de de grandes hombres de hombres de Estado podríamos decirlo así con una idea absolutamente en por encima de de del común no de de de de las gentes pues con con esa pasta hombres hechos de una pasta especial que luego han quedado como referentes de la historia de Estados Unidos imagino que también muchos de ellos idealizado no por por por lo que hicieron no por lo que llegaron a hacer y que no hicieron pero se les ha

Voz 0801 46:34 sí efectivamente muchos de ellos han sido

Voz 12 46:37 eh idealizado por los

Voz 0801 46:39 casi hasta el santoral me atrevería a en cualquier institución de Estados Unidos en el metro

Voz 0772 46:44 en Nueva York las frases ahí de los grandes

Voz 0801 46:47 Linda que fueron frases sentencias lanzadas por Santos efectivamente yo el yo pienso que ellos poco en esa idealización no sé si eran totalmente conscientes de lo que estaban haciendo ir de lo que

Voz 12 47:05 por lo que el documento que acaban de elaborar iba

Voz 0801 47:07 iba a llegar a ser porque e incluso creo que muchos de ellos pensaban que tal vez no no lo no se iba a lograr porque la propia Constitución requería que debe ser aprobada después por tres cuartos de los Estados y bueno todo el proceso hasta que finalmente ratificada ya por por por no ser de los estados que eran los los requeridos fue muy Durero había mucha gente que pensaba que no nos iba no se iba a lograr y la lucha realmente fue digamos al representante de de Massachusetts ir Easy por ejemplo Massachusetts fue un estado durísimo para que fuera ratificada la Constitución incluso se se forman dos en en todo Estados Unidos se forman dos grandes grupos que son los los una parte de los federalistas y los unionistas no los que querían que se la construcción y los que no quería todo es incluso más hechos van se ausenta dos en contra de la Constitución va la gente a su casa a los coge y los pilotos

Voz 12 48:07 mete en el en el que

Voz 0801 48:11 el Congreso de Massachusetts no para para que voten fueron momentos tremendamente difíciles sobre todo y de hecho el en masa chuches Se aprueba con la gran la gran debilidad que tenía la construcción norteamericana era no incluir una carta de derechos de derechos individuales de derechos del hombre que fue después la la famosa pues con las enmiendas que se aprueban es casi de lo primero que de lo primero que ocurre no pero volviendo perdona si me desviado otra vez pero me me apasiona un poco hablar de este tema pero el la Constitución o centrándome más la pregunta creo que fue un excelente ejercicio de negociación por parte de todos los que estaban allí

Voz 12 48:51 allí se negoció

Voz 0801 48:54 casi casi palabra por palabra o frase por frase artículo por artículo nuevo absolutamente nada que no fuera motivo de negociación en el que porque los intereses estaba muy enfrentados no por ejemplo entre Estados esclavistas eminentemente agrícolas y los Estados

Voz 12 49:11 más eh

Voz 0801 49:13 pues yo más serios realizados del norte o los Estados grandes Estados pequeños entonces había hubo que negociar absolutamente todo desde la elección del presidente que antes me he quedado casi casi a media por los famosos votos electorales a colegios electorales el sistema de Checan balas es por ejemplo la elección de presidente se estuvo pensando no siguiera el el Legislativo quién elegía al Ejecutivo al final se dice que no entras tienen que decir bueno es como lo elegimos votación universal lo no no es que claro la gente es muy tonta hay se les puede engañar no es realmente ese decir a ver cómo se iba a votar de hecho el sistema electoral se cambia porque al principio si te bueno pues que todo el mundo pueda votar a dos a dos candidatos a presidente uno ese puede ser de su estado pero el segundo candidato de otro Estado de fuera es decir se negocia tú al final los famosos votos electorales se llega al acuerdo de decir bueno como son muy tonta la gente que no pueden estar borrachos no conocer muy bien entonces vamos a hacer los distritos electorales en los que esos esos representantes eligen a sus representantes que aclare el que elijan ellos no va a ser tonto es decir pero esos entre comillas listos que sean ya los que puedan elegir al al presidente no absolutamente todos en negocios y se incluía la esclavitud sino se incluía la esclavitud los Checan balancea Si los y si el poder judicial era vitalicio donará vitalicio entonces fue uno de los grandes ejercicios de de negociación como me imagino que ocurrió en España también pues en en en en el periodo de la tres de la Transición española en que ahí es cuando los grandes políticos dan la talla no llegan a ser políticos de de enjundia no de verdad cuando son capaces de negociar absolutamente todo en la Constitución norteamericana fue negociado

Voz 0772 51:03 ya como última pregunta José Antonio Gurpegui tenemos un poquito más de un minuto no querían dejarte salir de aquí sin sin reflexionar un poco sobre lo que comentábamos al principio no esta Constitución del diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete de la Constitución de EEUU es hoy un pilar básico de la sociedad cuando habla por ejemplo escuchamos en los informativos lo del derecho de tener armas no es que aparece en la Constitución no hay un montón de referentes que que casi la vida cotidiana se toman como como respaldo precisamente la Constitución es algo muy presente en la sociedad

Voz 0801 51:37 América a las instituciones lo que rige la vida política en Estados Unidos ya Estados Unidos nadie se plantea cambiar la Constitución sigue siendo la misma Constitución simplemente se le pueden añadir enmiendas cuando es necesario que algunos casos se añaden y seguida de una enmienda que se añadió y después se quitó la de la prohibición del alcohol por ejemplo dice bueno pues esto es esto es un tema nacional no pues una enmienda en la que es

Voz 12 51:58 dice y se prohibe se pruebe

Voz 0801 52:01 en la venta o el consumo de alcohol te Consell delante esa prometida hace pues bueno pues otra otra otra enmienda para para eliminar la anterior la anterior enmienda no pero no no se cambia la Constitución los americanos son muy conscientes de que esa Constitución les ha funcionado de que de que les sirve entonces cuando hay desajustes tema de la esclavitud primero o tema después del voto de los negros después se añade una enmienda

Voz 12 52:27 no pasa nada ese sigue con la misma ninguna no

Voz 0801 52:32 sólo en el abuelo el bisabuelo ningún tatarabuelo o el Visa tatarabuelo de ningún americano ha votado esa Constitución pero ninguna americano ningún estadounidense perdón por utilizar la palabra americano es es la malformación que tengo nigún estadounidense se plantea que como ellos no han votado la Constitución porque porque esa Constitución tiene más de dos siglos hay que hay que hacer otra nueva no se enmiende que de ahí viene la palabra es enmienda lo que hay que actualizar Hinault pasan ahí por supuesto es el referente y la Constitución es es la gran biblia política de los Estados Unidos todo

Voz 0772 53:03 el referente como decía nuestro invitado José Antonio Gurpegui catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá bueno amigo José Antonio como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 0801 53:15 pues como siempre encantada de estar en todo

Voz 12 53:18 tu programa eh

Voz 0801 53:20 eso muy bien escuchándote muy bien estando aquí muchas gracias

Voz 0772 53:31 hasta aquí este programa especial de SER Historia dedicado a la Constitución si lo quieren volver a escuchar lo pueden hacer a través de nuestros podcast en Ser Historia punto com ahí van a encontrar también las formas de contacto con nosotros el próximo fin de semana el sábado a la una y media a las doce y media en Canarias después de los deportes es nuevo en Ser Historia con un nuevo Cronovisor hasta entonces