SER Historia 462: El arte de la platería

Voz 4 00:24 duque de las entrañas de las artes que al universo dan más hermosura muestras en preceptos en figura tan claro el todo y tan distinto en partes tú qué docto Geo meterá compartes la griega la romana arquitectura y que la anatomía y la escultura con tanta claridad forma y partes vive seguro de que el tiempo avaro mengua la fama ni el Laure consuma de tu famoso nombre Oar Ferraro que cuando hacerle injuria tal presuma su pesar de harán eterno y claro tus milagrosas Oprah si tu pluma

Voz 0772 01:06 hablamos quizá de una manera despectiva como artes menores a todas aquellas relacionadas con la joyería con el trabajo de los metales nobles con el trabajo de los muebles son Temas yo creo que fascinante que mucho más cercana nosotros quizá no por la grandiosidad del del tamaño del de las obras sino sobre todo por ese elemento humano que tienen mucho más cercano a nosotros ese elemento que los convierte casi no objetos de de la vida cotidiana el trabajo de la plata es quizá uno de esos emblemas más característicos de de lo que digo no acabamos de escuchar un soneto del siglo XVI de Luis de Torquemada que aparece publicado en las primeras páginas de esta varia como en su duración una obra de Juan de Arfe Villafañe uno de los artistas escultores arquitectos pero sobre todo uno de los grandes lateros de nuestra historia para hablar de él de la figura de Juan de Arfe y sobre todo del mundo de la piratería nos acompaña allá desde la Cadena Ser en Alicante Alejandro Cañestro Alejandro bienvenido a Ser Historia qué tal Nacho muchas gracias alejados profesor de la Universidad de Alicante yo creo que una persona que conoce muy bien el Nos escribió un correo veo hace unas semanas y hablando de su trabajo y yo lo vivo es que lo que decía ahora no en estas nueve temporadas a SER Historia jamás jamás hemos dedicado un solo minuto quizá alguna referencia muy esporádica a esto de de las mal llamadas de artes artes menores Alejandro a la primera pregunta porque crees que la piratería ejemplos es considerado una

Voz 1562 02:39 muerte de Arte menor muy buena pregunta Nacho pues la verdad es que yo estoy bastante en contra de esa denominación de artes menores porque bueno eso significa que hay unas mayores las mayores siempre han sido escultura arquitectura pintura y las menores bueno pues era como ese cajón desastre donde cabe la platea sí a la orfebrería cabe el bordado cabe la cerámica el mármol los esmaltes pero si analizamos bien esas manifestaciones artísticas que no son menores pero si son menores en cantidad en tendremos que están revestidas del mismo cariz artístico que un edificio que una pintura o que una escultura de piedra o de madera pero creo que todo esto no es más que la consecuencia de que la historiografía nunca se ha ocupado de ellas porque en los grandes manuales artísticos siempre aparece como una coletilla al final como una especie de apéndice pues las artes menores sobretodo pues bueno de entre las artes menores una particular atención a la piratería ya los tejidos porque bueno no hablemos del papel no hablemos de los cuero no hablemos de los relojes porque eso sí que es vamos tiene una presencia escasísima en la historiografía de nuestro país

Voz 0772 03:53 yo recuerdo Alejandro cuando estudia Historia Antigua en la Universidad de Valladolid teníamos asignaturas de Historia del Arte no yo tenía un compañero eh David que ahora es director de la Orquesta Sinfónica de Bratislava que en aquella época el decía que eran clases de Historia Parcial del arte porque no se hablaba de literatura pues hablaba de de danza claro la madre de música las hablaba de absolutamente nada no únicamente lo que tú decías no ha focalizado todo en la pintura a la escultura la arquitectura no quedaba todo pues una visión muy muy muy parcial dado de de ese concepto tan tan grande y tan tan universal de de arte no es así

Voz 1562 04:32 además bueno visión parcial y visión sesgada porque incluso abordando las las mayores entre comillas y arquitectura pintura siempre se presta una atención muy especial al es junto a la arquitectura a la pintura Hinault así la escultura la escultura adolece en nuestro país de grandes estudios que vengan a calibrar la totalidad de esas aportaciones al desarrollo general de la historia del arte en España y en Europa

Voz 0772 05:01 sí es un arte mayor es decir

Voz 1562 05:03 es una gran paradoja y nos ponemos a rebuscar y dentro de la arquitectura de las Julio de la pintura hay periodos con abundante pésima producción bio bibliográfica ya hay otros sobre los que pesa un silencio ensordecedor

Voz 0772 05:17 pues ahora que lo mencionado un abrazo muy grande a David Hernando Rico compañero de de carrera con el que sigo en contacto que seguramente nos está escuchando desde Bratislava ya habrá echado un una sonrisa cuando comentado esta anécdota con contigo y y Alejandro esto de profesor de la Universidad de Alicante es experto en el mundo de la de la piratería cuando nace cuáles son las primeras referencias que hay del trabajo al en en plata

Voz 1562 05:43 bueno pues los primeros orfebres como tal debemos buscarlos en época romana pero parece que toma mucha mucho auge porque lógicamente el el el objeto se trabaja con el metal con la plata IS metal será más o menos abundante dependiendo de la bonanza económica que tenga el tiempo concreto parece que que hay un esplendor muy particular a partir de el del último periodo de la edad media es decir sobretodo en España a partir del siglo XV y sobre el muy florido siglo XVI con la figura de los Arfe que Heron una auténtica haga Enrique Juan Antonio de Arfe el más quizá lo o los más conocidos pues Enrique de Arfe que es el autor por ejemplo de la fantástica Custodia de la Catedral de Toledo o Juan de Arfe autor del tratado que tú comentabas al inicio la intervención de la espléndida Custodia de la Catedral de Sevilla que no solamente es una pieza utilitaria porque tiene una función sino que tiene un trasunto conceptual simbólico que va mucho más allá de la mera apariencia artística o formal

Voz 0772 06:55 esa hora que ha comenzado que comentabas en el que al comienzo de estos minutos de charla contigo pues hacemos un poco de de recuerdo con esas soneto es la Barea como en su duración para la escultura y arquitectura de Juan de Arfe Villafañe precisamente este Juan de Arfe como dices es quizá uno de esos máximos exponentes no de del trabajo de la de la plata ya en el siglo XVI en donde bueno pues si bien decías ahora ya prácticamente con en la Baja Edad Media en el siglo XV eh los referentes ya son más comunes hay hay más presencia de de Plateros y cien años después en la figura de Juan de Arfe este arte pues alcanzaría unas cuotas realmente importantes

Voz 1562 07:36 efectivamente y eso va unido y eso va parejo a la al a la bonanza económica de los tiempos como estaba diciendo antes se depende de la plata en La Plata llega de otras latitudes que no son España por tanto se tiene que dar cierta circunstancia económica favorable para que haya un desarrollo particular de del tema de la piratería con Juan de Arfe Se alcanza el cénit del canto de cisne de la piratería en España aunque a él le sucedieron otros que también llegaron a tener unos resultados verdaderamente brillantes por ejemplo en el siglo XVI muy famoso el obrador de Cuenca con Plateros muy conocidos como los Becerril o los Bell Kobe en el siglo XVII domina la Corte en el dieciocho hay una hoy un protagonismo muy fuerte en Andalucía pero también lo hay en Madrid como también lo hay en Valencia en fin que digamos que hasta el Renacimiento Nos volvíamos en pocos centros por así decirlo a partir del siglo XVI parece que la piratería se extiende a a la totalidad de la superficie de la Península Ibérica con talleres en los archipiélagos incluidos

Voz 4 08:53 sólo lo que se puede enseñar en la escultura y la arquitectura es lo que escribo como son la proporción del cuerpo humano según la doctrina de los antiguos aprobada por los famosos modernos los huesos y los músculos con que se pone según el natural los tiene para qué sabido esto imitando después los diligentes estudiantes a los cuerpos naturales sepan que son todas las partes que ellos muestran pues la carne cubierta con el pellejo hace pliegues Si bultos diferentes según la variación de movimientos que los miembros hacen los cuales no hay quien pueda enseñar los sino sólo el curso y la diligencia

Voz 0772 09:37 escuchábamos el comienzo las primeras líneas de esa obra de Juan de Arfe en oración para la escultura y arquitectura Alejandro Cañestro profesor de la Universidad de Alicante imagino que esa eclosión en el siglo XVI en la época de Juan de Arfe en parte venía también por el por el éxito de las campañas españolas en América no hay la traída de metales preciosos oro y plata sobre todo

Voz 5 10:03 que abunda haría no en la en la

Voz 0772 10:06 la oferta no la la gran aportación de materia prima para hacer todo este tipo

Voz 1562 10:10 trabajos efectivamente Nacho aquí tenemos que tener en cuenta un doble condicionante el primero es ese la traída del metal yo el segundo y no menos importante el impacto artístico de la plata en las iglesias en los templos con motivo de las interpretaciones de el Concilio de Trento y sus famosos decretos en la época que inicia en el año mil quinientos cuarenta y cinco es decir en esa contrarreforma o la llamada reforma católica con el Concilio muy conocido Concilio de Trento desarrollado largo de tres empapados se inicia un periodo de esplendor de la plata y la plata se lleva al la totalidad de los ámbitos de un templo y hasta hasta ese momento las piezas de plata se podían contar con los dedos de una mano llega un momento a partir de la segunda mitad del siglo dieciséis en que la plata se extiende a toda la liturgia se extiende a todas las ceremonias sino a todos los ritos dentro del templo en el en el exterior del templo no se extiende a estancias auxiliares de manera que cualquier iglesia podía tener cerca de cincuenta sesenta piezas de plata de tipologías diferentes

Voz 0772 11:23 su colección no en su tesoros suntuarios por así decirlo es lo que te iba a preguntar cuáles son esas piezas no porque siempre hablamos de las custodias de los relicarios de los cálices imagino que el espectro de tipologías en en no sería muy variado muy variado

Voz 1562 11:36 todo y sobre todo la suerte y creo que eso ha favorecido que se hayan conservado no todas pero sí una buena parte las suertes es que son piezas utilitaria es decir son cosas que se usan aunque a raíz de por ejemplo del Concilio Vaticano II muchas de ellas pasarán a ocupar cuando no se fundieron pasarán a ocupar en su espacio en un museo parroquial que se creará en una determinada estancia pero tenemos por ejemplo es el de conchas de bautizar que se hacen de plata salieron de plata porque en el rito del Bautismo del bautismo se depositaba unos pequeños granos de sal en la lengua del bautizado es decir eran un rito que hoy en día ha perdido entonces también socia de plata la plata en las procesiones conllevaba tanto la cruz procesional como los civiles que la flanqueaban incendiarios nave TAS en fin toda una serie de de de objetos que que también se hacían para el interior del templo no solamente los cálices son los componen sólo relicarios son las custodias sino que tenemos desde atriles desde cubierta de mi sales una pieza que se ha perdido es el el porta Paz que era un pequeño retablo Lito de de plata es decir tenía todas las consideraciones que tiene una obra en madera pero en pequeñas dimensiones en plata y en el centro se alojaba una imagen o bien el titular o la titular del templo que acogía esa pieza o bien cualquier otra devoción importante y eso se daba a besar en el rito de la paz si es una pieza que hoy en día está actualmente en desuso tenemos desde hace tres con isótopos cajeras con sus al villas los platos es decir y además no solamente eran piezas hechas para las iglesias sino que las iglesias muchas veces se nutría Heron de piezas hechas el ámbito doméstico o ámbito privado como puedan ser unos candelero como puedan ser una unas jarras como pueda ser un un jarro con su fuente para lavarse las manos también lo podíamos encontrar en una iglesia es decir que digamos que una iglesia llegaba llegaba amalgama piezas hechas ex profeso para ella pero también piezas procedentes de otros ámbitos cómo era el civil lo o el doméstico

Voz 0772 13:52 ya como última pregunta Alejandro Cañestro en otros aspectos de del arte como la pintura a la escultura de la arquitectura hemos visto con el paso de los siglos hasta nuestros días una evolución no pues en la pintura por ejemplo el mundo abstracto etcétera cómo ha evolucionado hasta nuestros días el el mundo del arte en la plata bueno pues también ha seguido

Voz 1562 14:12 la evolución orgánica propia del arte las creaciones buen tenemos que hacer una distinción las creaciones de plata en el siglo XX han estado sujetas a los cambios del arte y hay Platerías hecha contemporánea mente que sigue discursos abstractos esquemático geométricos también la hay que emula modelos barrocos porque parece que que nos quedamos en el barroco cuando la piratería en el siglo XIX en en el romanticismo miraba a la Edad Media la la teoría de la primera mitad del siglo XX también miraba la de media es muy frecuente la piratería neogótico es muy frecuente en otro orden de cosas la Platerías neo barroca Il parece bueno pues que independientemente de que el el el arte de la piratería haya seguido el curso natural del devenir artístico hay ciertas cosas que mantienen un apego a la tradición

Voz 5 15:07 fascinante desde luego el mundo de del arte en regla

Voz 0772 15:11 Acciona a la a la plata la Platerías que hemos descubierto en estos últimos minutos con nuestro invitado desde la Cadena Ser en Alicante profesor de la Universidad de aquella ciudad Alejandro Cañestro Alejandro muchísimas gracias por ese correo que mandase al al programa y sobre todo por haber expuesto de una manera tan tan vehemente algo que se entienden tus palabras que es una una historia que te apasiona que desde luego me te te te llenan hoy los lo ha sabido transmitir muy bien Alejandro muchísimas gracias por habernos dado hacer un poquito más de historia muchas gracias

