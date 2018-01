SER Historia 462: Grandes hazañas navales contra Inglaterra

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo

Voz 3 00:13 estamos en el océano Pacífico frente a las costas de Sudamérica este barco tiene una misión que inaugurará una nueva era de la piratería es pequeño rápido iba armado con dieciocho cañones al timón Baer inglés Francis Drake hijo de un campesino

Voz 5 00:38 navegante intrépido y uno de los gran

Voz 6 00:41 de piratas de la Historia

Voz 3 00:48 ha avistado un galeón español que transporta una carga tan valioso que cambiará El Mundo El secreto la cómplice de Drake es la reina inglesa Isabel I

Voz 0772 01:09 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia en donde se nos hablaba un poco de de esa lucha casi eterna que tuvo España en el siglo XVI con su eterno rival la Inglaterra de la reina Isabel primera Un un momento bastante convulso en la historia de nuestro país en donde dos grandes potencias europeas dos grandes potencias mundiales pues tuvieron muchos encuentros muchos desencuentros y algunos de ellos pues bastante encontronazos podremos definir los así no casi podríamos y califica Mar como Inglaterra puede haber sido el mayor enemigo de de España a lo largo de su historia en definitiva esto es un poco el el el trasfondo que que podemos leer entre líneas del libro que tengo en mis manos Inglaterra derrotada la última obra de Álvaro Vandenbroucke le publicado por La Esfera en donde se nos habla de muchas de esas batallas que siempre quizás pensamos lo centramos todo en la armada invencible mil quinientos ochenta y ocho la gran derrota de las tropas de de Felipe II pero hubo también muchísimas más victorias de España contra Inglaterra a Van der Brühl bienvenida a Ser Historia

Voz 6 02:24 un placer sido gracias por la oportunidad de poder expresar aquí bueno pues es este estos episodios de la historia España que creo que han sido no solamente olvidado sino que son producto de una amnesia han en la cual hay poco interés por por estos detalles de la Historia Generali de revisar ideas de renovar un poco nuestros conocimientos de Historia de España

Voz 0772 02:45 bueno aquí intentaremos en estos próximos minutos contigo Álvaro e intentar recuperar un poco la la memoria de de esos momentos quizás más gloriosos no de de dentro de nuestra historia Álvaro Vandenbroucke a mi me gusta decir esto porque me encanta esto de ajedrecista con vocación de historiador me ha llegado al alma yo creo que mucha gente que que atiende nuestros micrófonos dice no no digas que yo soy historiador porque yo no soy historiador yo no estudio historietista pero bueno cada uno que hace su propia investigación de motu proprio en muchas Oca acciones puede obtener ese esa titula Tura quizás más honorífica que otra cosa pero desde luego el el trabajo que podemos ver en estas páginas es encomiable Álvaro Inglaterra ha sido el mayor enemigo de España a lo largo de la Historia sí por supuesto

Voz 6 03:30 sí de alguna forma yo entiendo que también España ha sido el mayor enemigo de Inglaterra se quiere decir que es hacer justicia a un binomio que buen parece les puede parecer dialéctico y otros hemos sido con diferencia el mayor enemigo casi ni Inglaterra en en toda la historia sin sin ninguna duda

Voz 0772 03:46 además se quizá uno de esos elementos quizá fue la la piratería Francis Drake el que escuchábamos en ese primer corte de de este documental de Canal Historia era en realidad un corsario a cargo de de Isabel I de Inglaterra es decir un pirata legal podríamos definir lo así para en definitiva no era más que un pirata que lo que hacía era intentar pues a hacerse con todas las riquezas que España estaba trayendo de de América iba más allá de la esa lucha iba más allá de la política era una lucha económica pues creo que la piratería tuvo un poco su

Voz 6 04:22 su salida no bueno aquí hay que destacar que tienen la historia del conflicto e Hispano Inglés eh hay un tema que hay que resaltar que es que nunca hubo paréntesis en la guerra más larga de la historia no agarramos la historia que duró prácticamente cuatrocientos años incluyendo los periodos en los cuales los castellanos ocasionaba han razias en la costa sur y por supuesto incluyendo el tema de Gravesen en Londres no es lo que yo quiero resaltar aquí es que jamás Inglaterra en estos cuatrocientos años índigo jamás e insisto respeto ni un solo tratado de paz con España por lo tanto no somos socios fiables como se ha venido demostrando en la cual historia de Europa entre otras cosas

Voz 0772 05:04 esta figura de Francis Drake es quizá uno de los protagonistas más más grandes de de estos montos por lo menos uno de los más conocidos no lo hemos comentado en muchas ocasiones para ellos era un un héroe para nosotros un villano depende un poco desde el punto de vista no en que se mire

Voz 6 05:19 bueno yo creo que sí o los historiadores ingleses eh si gana a escarbar un poquito en el sustrato de la historia de Drake sean cuenta que fue un enorme cobarde esto es algo indiscutible en cuanto a villano bueno pues esto es una cosa bastante cuestionable quizás para ellos para los singles nuevo sea para mí como español pues entiendo que si no pero hay una cosa que es cierta si esto ya fueran valientes se hayan cuenta de que no solamente Fun cobardes sino que aparte de todo es que no le dio nada reina más que disgustos no entonces en el Ibex pico claramente como este hombre nunca pitorreo he dedicado especialmente a él es una persona que jamás dio la cara siempre combatió en superioridad de condiciones y cuando combatían inferior a la fuga como está escrito en la líbero

Voz 0772 06:01 y esa piratería un poco como eje principal no que marcaba que marcaba todas las los movimientos de las tropas inglesas

Voz 6 06:10 bueno vamos a ver esos intervalos paréntesis en los cuales habían hipotéticos tratados de paz entre el corso que era no era más que una prolongación que consistía en arriar la bandera israelí otra es la piratería que era digamos un negocio privado una forma de capitalismo primigenio en la cual bueno pues los piratas se ponían las botas a siempre inferior de condiciones a los galeones españoles hasta que la monarquía española toma medidas ideal grandes convoyes que son los que de alguna forma se reproducen luego otro a otra escala en la Segunda Guerra Mundial no pero bueno esto es un poco así

Voz 0772 06:44 hubo más victorias que derrotas

Voz 6 06:47 es muy difícil precisa porque si hacemos un suma todas derrotas Idris victorias entre España e Inglaterra habrá historiadores que apelen a pequeñas trifulcas a pequeños asaltos otros miran a las grandes batallas Z yo creo que fue eh un enemigo de altura fue un enemigo de enorme categoría creo que nosotros dimos la talla en todo momento estuvimos muy bien organizados lo único que la única falla que yo encuentro es que los los dos muchísimos frentes que teníamos nosotros los españoles en aquella época dieciséis diecisiete etcétera estamos hablando de barbería los turcos en el protestantismo amé América Flandes etcétera que es que hay montada que ya no dan a basto no antes creo que desde mi punto de vista no las guerras de religiones han sido terroríficas para nosotros y nos han pasado una factura en la caja tremenda

Voz 2 07:42 la piratería vendría después al principio todos los hombres eran sirvientes pagados por el Gobierno británico el día de Navidad de mil seiscientos cincuenta y cuatro zarparon dieciocho buques de guerra llevaban tres mil hombres a bordo cuya misión era atacar saquear y conquistar territorios españoles entre ellos estaba el joven Henry Morgan ahora nuestros investigadores van a seguir las huellas de Morgan igual que él se dirigen a Jamaica Allí descubrirán cómo los piratas y la marina británica transformaron por completo esa isla

Voz 0772 08:22 escuchábamos el nombre de Francis Drake al principio de de esta charla con

Inglaterra derrotada

Voz 0772 08:30 ahora he Henry Morgan siempre son personajes que que quizá los los identificamos con con el mundo de la de la piratería aunque si hablamos profundamente de el momento quizá el más dramático no de la historia entre de esas batallas entre España e Inglaterra nos tenemos que bueno tenemos que viajar al año mil quinientos ochenta y ocho con la derrota de de la Armada que es algo que que quizá en nuestra propia historia marcado una una huella muy profunda no parece que nunca nos hemos conseguido levantar de de de esa derrota aunque sabemos hay documentación que a los pocos meses la la las naves españolas pues estaban otra vez dando guerra no en en el mar

Voz 6 09:14 bueno la de aorta de la armada invencible que inscribir la dentro del contexto del mayor desastre ático de la ciclogénesis que ocurrió en esa época en septiembre como vosotros sabéis y Maiky Hawking hundieron nada más que tres naves españolas de las ciento veintiocho veintinueve sino recuerdo mal que Circus navegaron Escocia e Irlanda no la tragedia vino cuando superada Escocia yendo rumbo sur este es encontrar en las costas de Irlanda con esa ciclogénesis terrible que destruyó pues prácticamente la cuarta parte de la flota y luego está ya otros temas sobrevenidos como el de Cuéllar etcétera que son épicas casi homérica pero el hecho de la derrota de la Armada Invencible está muy estudiado y vivienda a lo historiadores ingleses afortunadamente hacen honor a la verdad no fue una derrota militar

Voz 0772 10:08 además quizá el el todas las batallas que aparecen en este libro Inglaterra derrotada publicado por la editorial Esfera Álvaro tú cuentas pones en especial relevancia quizá una de las más emblemáticas que ha pasado absolutamente desapercibida siempre nos fijamos en las derrotas nos fijamos en la derrota de mil quinientos ochenta y ocho pero nos olvidamos de la ASA de esa tremenda victoria de mil setecientos cuarenta y uno en la figura de Blas de Lezo contra los ingleses en las costas de Cartagena de Indias una victoria que además tiene sus supo arte casi me atrevería decir de jocosa no porque los propios ingleses se dieron por vencidas aquella batalla acuñaron monedas etcétera y luego a los pocos días a las pocas semanas se dieron cuenta de que no que quién habían ganado eran los ex los españoles eh entrar en quizá un poco en en en esa propia personalidad no que tenemos los españoles de de de de fustigar con este tipo de cosas no oí ensalzar el en este caso la victoria de de Blas de Lezo

Voz 6 11:08 yo creo que de alguna forma en algo nos parecemos a los portugueses y tenemos en cierto sentido el pesimismo arraigado en otros hemos sido un gran país y somos un gran país políticos aparte en el cual tenemos que que entender que esta historia es una historia espectacular cuál es el problema que la desconocemos prácticamente integramente en los que no han hablado de College en la Universidad tiene que ver muy poco con la historia digamos de profunda de España que es una historia increíblemente es yo lo que recomiendo es que la gente vayan a la FNAC Corte Inglés tengo aquí librería Machado y se compren libros de historia de España contrastivo este esas verdades relativas y las vallas suman dos a tener una idea de la Historia de España porque hoy en día somos un especie jaula de grillos cuando en realidad somos la décima potencia mundial podíamos ir mucho más arriba así si nos esforzamos por trabajar unidos y esto lo digo porque actualmente en el panorama hay unos haya contenciosos que están sus tratados en problemas bastante añejos y que hacen que los españoles en vez de mirarnos con confianza los unos a los otros estemos mirando con desconfianza y esto es muy importante Osán no hace falta señalar a nadie sin haremos a nosotros mismos por nuestra ignorancia nuestra falta de interés en conocer nuestra propia historia hecha

Voz 0772 12:19 falta de de interés como decíamos antes quizá vino un poco dada por por esa propia forma de pensar y de sentir que tenemos nosotros de no ensalzar nuestras victorias como hace quizás el mundo anglosajón sino pues a hacer de leña de del árbol caído no está lucha eterna entre Inglaterra y España los dos grandes enemigos entre sí a lo largo de la historia en los últimos quinientos años cuando acaba cuando se firma que podríamos decirlo si es que existió ese momento una especie de de tratado de paz de fórmula política diplomática a partir de la cual bueno pues esas contingencias ya dejaron de existir

Voz 6 12:58 yo insisto Nancho mira con con Inglaterra no hay tratado fiable yo creo que es un gran país muy admirable encuentro sus logros sus países que he visitado varias veces en siento una gran admiración orillo ese inglés pero yo particularmente mala ahora a hacer un trato con un inglés me lo pienso mucho necesitaría una cohorte de abogados para poder dejarlo todo atado y bien atado es un pueblo muy respetable y con mucha grandeza pegó a la hora de hacer datos fiables no tienen más que la cita de Parkinson en su momento cuando dijo que Inglaterra solamente tenía intereses nada más no

Voz 0772 13:30 la historia es desde luego que la la cuentan los vencedores Lan cuentan los vencidos a veces de de los bandos que sea no yo tengo que decir que soy bastante anglófila yo estudié allí en Manchester egiptología ahora mismo bueno lo pueden ver luego en las redes sociales llevó esto es casual absolutamente casual yo no tenía preparado esto prevenido con una camiseta con la bandera de de el Reino Unido y es un país con el que por el que tengo bastante bastante devoción aunque sí que es cierto que comparto contigo Álvaro Van der pule el el hecho de que a veces son gente de de de no fiar no pero sí un poco extraño en un espíritu totalmente diferente sí desde luego que sí al al nuestro Inglaterra derrotada es el título de este libro publicado por la editorial Esfera que nuestro invitado Álvaro Vandenbroucke le nos ha relatado en los últimos minutos eh aquí en Ser Historia en la Cadena SER sobre esa historia quizás menos conocida de las luchas eternas casi podríamos definir las así hay entre Inglaterra y España Álvaro muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más

Voz 6 14:35 no es gracias a vosotros por poner esta este pequeño ladrillo en la construcción de la grandeza de nuestra nación que tiene obviamente sus claroscuros pero que tenemos que pensar siempre mira hacia adelante y olvidar el pasado

