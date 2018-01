SER HISTORIA 462: Aprendiendo Historia con los vídeos de WhyMaps

Voz 0521 00:00 estás escuchando SER Historia en la Cadena Ser con Nacho Ares siria a ocho horas de avión de España es la mitad de su población se concentra aquí por qué porque toda esta zona es un enorme desierto pero un desierto muy importante tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural según algunos el nuevo petróleo para sacarlo de aquí llevarlo Europa hay que rodear toda esta península Isar I por el Canal de Suez como te puedes imaginar aquí te cobran pero hay otra manera más fácil la línea recta el que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar como un grifo sino pagas no hay petróleo ni gas

Voz 0772 00:54 escuchábamos un fragmento de un vídeo colgado en la plataforma YouTube en dos mil quince hace poquito más de dos años lo comentaba con sus autores en donde sean los sufría son sanos ofrecía por primera vez yo creo que de una manera muy directa con un lenguaje también Pristina lo que todos sabemos entender y con unos medios aparentemente poco sofisticados pero muy fáciles de comprender por el gran público pues la todo de lo que estaba sucediendo en en Siria y Maps apareció como digo en en dos mil quince y un como un referente que se ha convertido en una plataforma que muchos han querido imitar otros han querido de alguna forma pueden repetir en el sentido de que quizá esa idea original marcaba una forma de de trabajo que hasta entonces absolutamente

Voz 0772 01:45 izado las ideas más sencillas son siempre las que tienen éxito Sergio es de Pazos Sidor bienvenido a Ser Historia muy buenas Nacho muy buenas muchas gracias por muy bonito que ha echado gracias ha sacado a los escolares bueno pues es un honor poder tenerlos aquí con nosotros en en Ser Historia Bruno tú eres la la voz que aparece siempre en los en común como lo llamáis reportajes documentales cortos

Voz 4 02:19 qué decir porque es es un formato que tú las definida muy bien no que en apariencia es verdad que utiliza claves que parecen como sencillas incluso te podían llegar a pensar esto está hecho en una tarde no

Voz 4 02:32 totalmente creo que siempre la gente que trabaja en medio lo lo entenderéis no que es como en realidad lo más lo que más tiempo lleva a por contar Sergio es la parte anterior a rodar rodar en realidades

Voz 5 02:44 este sencillo Sergio cómo surge esta idea pues bueno fue un día en dos mil quince eh bien lo con todos los hechos que estaban ocurriendo en Siria como esta cuestión de la noche a la mañana sin ser noticia comenzó a ser noticia con la que desayunamos comíamos y cenábamos todos hirviendo que prácticamente a todo el mundo se le había olvidado que había ocurrido una guerra y que estaba todavía presente en en aquella región hacía falta explicar un poquito porque no Illa además viendo un también en redes sociales como la la gente llevada por el por el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo hoy por lo abrupto de la noticia en sí no porque hasta ese momento practicamente no había sido noticia pues sabían cuestiones muy gruesas no de opinión pública digamos en las redes entonces un día nos juntamos uno yo di mi estuvimos charlando sobre el tema viendo que había Médicos Sin Fronteras Ingenieros Sin Fronteras cualquier otra cuestión que podíamos hacer nosotros no desde desde España sin tener dinero en ese momento no como para podernos ir allí y hacer nada no entonces que podía hacer un diseñador alguien que venía del mundo del cine de la publicidad no que podíamos hacer no en este caso

Voz 0772 04:03 problemas cotidianos como los que hemos escuchado ahora con el ruido de la puerta que ha entrado nuestra compañera Ana Caballero hacer un pequeño vídeo y hay que decir a los jefes de la novena planta a ver si pueden mandar un poco de aceite para ubicar las las bisagras de los estudios y Bruno un la idea como decía antes es aparentemente sencilla comienza todo con un con un pequeño o Pita sobre una mesa es siempre un plano cenital con con las manos yo no sé si eso las tuyas olas de Sergio

Voz 4 04:33 en Siria parecen aparecen las de los dos creo Vall

Voz 0772 04:38 la dibujando una serie de de ideas marcando unos territorios en definitiva pues llevando no al al espectador hacia la historia del Próximo Oriente porque un plan

Voz 0772 04:51 no habéis pensado en otra cosa en una pizarra yo qué sé unos Playmobil caminando por

Voz 4 04:59 pues yo creo que en realidad es por dónde empezaríamos quizás una una conversación con un amigo no diciendo preguntándonos oye pero bueno realmente dónde está Siria no cuál está más lejos o más cerca de lo que pensabas no porque a veces nos hablan de de un país de Libia por ejemplo donde está pues igual está muchísimo más cerca de lo que piensas igual es un vecino no pero tenemos el Mediterráneo entremedias parece que ya es no no es asunto nuestro no es una cosa como esa un asunto africano no pero en realidad joder

Voz 0772 05:30 eso sucede con mucha gente que incluso conozco que apunta viajes a lugares de ensueño ir realmente no saben ubicar los donde está en el en el mapa lo identifican con un espacio muy muy lejano como digo muy exótico lleno de palmera la agallas y tal pero realmente no lo interesante es que ubicarlo geográficamente en el en el espacio para tener también eh más contacto con con ella no Illa además el el lo decía también al principio eh Bruno el lenguaje que emplea AIS no es un empuje muy directo en ocasiones incluso pues algún exabrupto y tal para poder llegar al al al público y hacer entender las las ideas no que quieres ofrecer

Voz 4 06:10 sí totalmente no creo que sea independientemente de los tacos no que es es como quizá lo que es más llamativo no creo que la la reflexión que hicimos es mantenerlo en un registro de conversación que podríamos tener con con un amigo pero también porque existiera existir hace la cercanía que a veces entre tú y los tertulianos son entre tú y un libro hay como un una distancia muy grande no parece que es casi agresivo o autoritario la forma en la que un autor te dice esto es así no entonces bueno intentamos establecer también hay algo de humildad yo creo que incluso en ciertos momentos del vídeo se dice bueno final por ejemplo pues esto que te voy a decir ya es es pura opinión no au digamos que queremos mantenerlo en en un registro de conversación entre amigos no

Voz 0772 07:01 y Sergio de Pazos habéis hecho varios vídeos entre ellos quizá el más conocido por ser el primero era el guay seria lo habéis hecho también hay Democracy hablando un poco de la historia de la democracia a uno que a mí me ha gustado especialmente por que la cabra tira al monte se ha dedicado a Egipto y al al juego de los Green lo interesante es que una vez que la gente ve el vídeo que la información es correcta utilizáis todo tipo de de fuentes imagino para aportar ideas el luego la página web ofrece es como una suerte de bibliografía no para que la gente fue a pueda ir profundizando no aparte de ver los vídeos en Youtube me Ponce el poder profundizar por medida artículos referencias enlaces a otras páginas

Voz 5 07:47 sí básicamente dado que hacemos un proceso en el que estuviéramos un poco el público que es lo que habitualmente sabe sobre un tema o sobre una cuestión de estas E igual que trabajamos con eso y sólo transformamos sumó su su iré a Suu punto de partida su acabamos transformando durante el vídeo creemos que es muy importante aportar no solamente las inquietudes que hemos tenido en el proceso los problemas que hemos tenido

Voz 0772 08:12 pido como definir ciertas cosas que no son

Voz 5 08:15 fáciles de definir con un solo término que son bastante Muti factoría les entonces muchas veces es las mismas fuentes que hemos usado nosotros Ike quizás con la inquietud también el espectador puede querer buscarlas no poder refrendar lo que estamos diciendo o valorarlo o demás Imaz a día de hoy que está tan de tanto valor el tema de la transparencia el factor hizo este tipo de cuestiones pues es muy importante que que el espectador pueda seguir ampliando desarrollando ese contenido más porque no sólo damos de una mano una valoración cerrada sino de bajamos bastante abierto al final una serie de reflexiones finales con las que tú mismo te puede te pueden te puedes orientar no como si fuese una brújula para navegar en un océano no que es básicamente lo que vivimos ahora no

Voz 0521 08:59 la civilización el planeta empiezan tres sitios Éste es uno de ellos Mesopotamia aquí Summer que te sonará menos pero se pudo inicio de todo aquí también recuerda es la torre de Babel de la Biblia la hicieron estos tíos Egipto aquí siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente dando Asia salida al Mediterráneo quizá por eso aquí unas de las principales religiones monoteístas Judaísmo el Cristianismo y el Islam El Islam es el último que llega IB hecho acoge a las dos anteriores Adán no hemos es Jesucristo son considerados profetas islámicos bueno a gran como la zona es la hostia todos han querido controlar la hay siempre está dentro de Imperio persas

Voz 2 09:41 griegos romanos

Voz 0521 09:44 el Imperio romano termina partiéndose en dos y finalmente sólo sobrevive esto ahora es cuando la última religión monoteísta el Islam construye su propio Otegi

Voz 0772 09:58 me decía Bruno Isidoro que si vamos a hacer censura censuramos nada eh vamos a ese es el punto de inicio es el puto inicie si son los putos amos son los putos amos con cara el lo que decía antes no es un un un lenguaje muy muy directo vosotros en en Uruguay Maps Bruno traidor Sergio de Pazos invita a todos los que nos están escuchando que entren en en en Youtube busquen Elmar guay Maps para encontrar infinidad de referencias un sobre aspectos algunos que no son históricos otro si a nosotros nos interesan un poco más los los históricos pero me imagino que todo este proceso de de vídeos que duran diez quince minutos también en tener un trabajo de en el sentido de de realizar el guión eh producción para comprar los rotuladores los mapas los muñequitos que aparecen ahí no es el trabajo del guión también imagino que es es es importante a la hora de realizar este tipo de piezas

Voz 4 10:57 sí creo que por ejemplo el el el caso de Siria siempre lo ponemos como ejemplo no que sería a rodó en en una noche no con muchas pérdidas energéticas pero la preparación fue que fue como un mes y medio un mes

Voz 5 11:13 me dio al final con todas la lanzamiento eh

Voz 4 11:15 día a ese ese fax aquí esa recuperación de datos que decía Sergio antes pues luego le le unimos el trabajo que hacemos con ellos no porque en realidad lo ahora mismo vivíamos como dice Sergio en un océano de datos y de información y obtenerlos es relativamente sencillo luego puedes hacer check entonces te aseguras que las fuentes son buenas y tal pero de pronto te ves con la tarea de que incluye sí que no incluyes no eso es un reto por por ejemplo muy grande al que nos enfrentamos nosotros Si hasta qué punto puede simplificar algo hasta qué punto eso también hablaba de de que parte el espectador no eso es una pregunta que nos hacemos a veces sí porque muchas veces a lo mejor dependiendo de la pericia que tengamos en un tema a lo mejor asumimos que el que no se oye lo sabe perfectamente pero de pronto igual estamos cerrando no a mucha gente que se puede enganchar a la narración igual desconoce completamente no entonces el equilibrio qué es lo que hace que bueno que el el la escritura de guión y este proceso anterior pues nos llevan bastante tiempo entonces los rotuladores la compra de de los rotuladores es casi lo más

Voz 5 12:25 de hecho hay hay una cosa muy interesante porque es el principio de una entrevista decías en plan de hacer fácil lo difícil no pues eso es lo más difícil está precisamente como estamos en un océano gasto de información y de datos lo fácil es hacer un vídeo una pieza un documental

Voz 0772 12:40 trufado de datos trufado de datos trufado

Voz 5 12:43 de de matices de detalle pero eso es lo que va a hacer es es generar ruido en la cabeza a la gente a la gente no necesita eso poroso está las enciclopedias de los libros de historia lo que necesitan es una gran explicación Un adverbio una Vic Pichu del tema desde el punto de partida de lo que saben ya con tules quieres llegar que sea todo asumible en un vídeo no y mientras tanto que se entretengan que se sientan joder que son capaces de entender y de explicar es reconocer un tema no y poder tener empezara a tener opiniones propias no que no sean de un politólogo tertuliano de la tele o algo sacado de un libro de historia tal cual no literal

Voz 0772 13:19 pues esperábais este éxito porque recordemos que WISE siria lleva ya más de cinco millones no de reproducidos por lo menos en el canal en que yo lo he visto

Voz 5 13:29 pues sabíamos creíamos teníamos certeza que iba a funcionar pero vamos ni ni de broma como funcionó

Voz 0772 13:36 a ver yo tengo un canal de vídeo yo entiendo que se llama dentro de la pirámide que es de cosas de Egipto y tal y tengo que decir que el que más visitas tiene es de pues bien tendrá diez mi visita una cosa así que ya me parece exitoso no para hacer una cosa tan sesudas grabada y en Egipto con mi cámara haciéndose el visitar contando iba a Blatter pero cinco millones son muchos millones eh

Voz 4 14:01 sí sí es verdad es decir que dentro pero diez mil también es una cifra muy buena luego hay un punto aquí de luego hemos racionalizado lo que hemos hecho íbamos a la serie crece creo que si ves los siguientes episodios pues hacemos crecer cosas que te estábamos en lengua de Siria pero hay un punto también donde no nos movemos un poco en la oscuridad hay hay cosas que no las hicimos pero tampoco sabíamos iban a a funcionar no pero sí que tratamos de de que fuera de qué es siquiera esa premisa no de ser auténtico y de que fuera realmente lo que nosotros haríamos no no copiar otra cosa que hubiera por ahí

Voz 5 14:41 yo sí creo creo que de tuvimos un una oportunidad muy buena porque igual que pasa en con el resto de noticias pero en ese caso fue como un muchísimo más loco pues a lo que es lo que es estaba era inundando de información sin ningún tipo de contexto más porque la noticia fue de un día para otro sea de un día para otro empezó a ser noticia entonces la gente estaba totalmente Infocal de información sea tenían una intoxicación y no sabían por dónde agarrar nada de lo que se estaba contando entonces creo que fue un poco cubrir un hueco que en ese momento posiblemente muy poca gente estaba cubriendo en el momento más adecuado con una cosa muy novedosa

Voz 0772 15:18 son esos homicidios de diez quince minutos que normalmente muchas veces te te te tienden a de cierta cuando salgo a internet a cualquier plataforma redes sociales tabáquico una cosa de uno dos tres minutos que la gente no lo ve sino y vosotros ahí con muchos vídeos de corta histórico que es aquí lo que nos interesa pues diez quince minutos es que la verdad es que está también hecho que te engancha te quedas abogado delante de la pantalla pues aprendiendo y disfrutando no de una nueva manera de contarlo

Voz 5 15:44 historia pero si somos capaces de vernos una película de sesenta noventa es de ciento veinte minutos por qué narices no vamos a poder ver un contenido que es su objetivo puede ser la divulgación pero que en realidad el mensaje mensajes mucho más oí el la forma y el visual y el tono y la narrativa que te estás metiendo al final cuestiones como las que trae Bruno de la narrativa cinematográfica osada están ahí están claras no es ahí están en el guión no solamente es cortar Información discriminar qué es hay un gran trabajo hay inicial no voy todo el proceso sino que eso sea sea emocionante luego tenga una parte racional que tu comprenda así que quería que no eras capaz y que luego tenga una parte que te afecte a poderes que mira me está haciendo una comparación estoy ha estado comprando hasta

Voz 5 16:30 Siria que tiene cincuenta años de autonomía y hace cien años que existe con líneas en un mapa con España que tiene cuatrocientos quinientos años de existencia en un mapa con distintas monarquías y demás pero de manera autónoma desde entonces es no tienen ningún sentido entonces cuando empiezas tan emocionado lo has entendido desde es que eres capaz de entender eso y luego encima te cogen una cosa que te engancha que te hace entender y comprender mucho más todo pues es como joder es un cambio muy gordo

Voz 0772 16:59 es la magia de de la historia en la magia de Internet que nosotros lo hemos dicho muchas veces Internet me cambió la vida realmente te cambia la vida y cómo lo con herramientas como esta o Maps que podemos disfrutar en en el canal Youtube donde no va a poder ilustrar no solamente de momentos históricos sino también de otros aspectos de la de la actualidad e más radiante de la más rabiosa como dirían los amigos del del deporte Sergio Pazos y Bruno Teixidor muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia con vídeos divertidos a menos pero muchísimas gracias

