La espina el rosal

Voz 1 00:00 once y treinta y siete minutos una hora menos en Canarias el currículum de hecho se Castro como terrorista es cada vez más completo de los escasos ratos libres de los que disfruten de apariciones televisivas José ejerce de letrista de reggaeton cuida de los tobillos de Gareth Bale ingle en corta las puntas a Puigdemont

Voz 2 00:17 pues es bueno

Voz 3 00:21 entonces Castro es como una hernia llegó inesperadamente se resigna a convivir con ella y mantiene la esperanza de que se manifieste lo menos posible probablemente es un nombre les suene lejanamente sale por la tele pero no saben ustedes realmente en qué programa hoy José Castro ni tan siquiera ha venido a la radio no esta aquí pero dudamos de que vayan ustedes a notar la diferencia ninguno como sustituto hemos activado el sistema de terrorismo totalmente automatizado un voto que conserva intacta la principal habilidad de terrorista es realista original que es reírse de esta forma tan irritante e saben decir cosas como ésta vale todo esto no es pero ya ven ustedes que no anotar notar casi el progreso no van a apreciar la diferencia entre el Real y el voto el irreal así que como cada semana grande que funciona muy bien yo sé esta vez a qué has venido enganchar aquí una risitas haya fallado porque dicho se verá a la pregunta de hecho se a qué has venido hubiera dicho algo más yo vengo

Voz 4 01:32 a reivindicar el terrorismo

Voz 5 01:34 a él es un hacer pasos perdidos Norah Jones natural vertido todo por error gramatical roles gira Malpica

Voz 3 01:52 empieza a recordarles empiezo recordándoles a ustedes que pueden impugnar no sus audios sus imágenes sus errores escrito sus errores humanos al Whatsapp que es el seis nueve nueve treinta once veintidós lo pueden hacer al correo electrónico Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1 02:07 yo ahora mismo también si quieren compartir en directo

Voz 3 02:09 los sus errores vitales pueden llamarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta yo sé qué tal los han realizado los oyentes esta semana

Voz 4 02:18 bueno ya sabes realizado de maravilla ha escrito un oyente muy

Voz 3 02:21 es criminalice nuestras virtudes como está y lo que nos ahorramos con hecha observó bueno vamos a escuchar algunos de los mensajes que ustedes no han enviado al Whatsapp durante estas últimas semanas por ejemplo en este caso un oyente anónimo que nos cuenta una sorprendente excusa para faltar al trabajo

Voz 6 02:38 que no puedo deciros ni nombre ni empresa pero cierto compañero mio se quedó bastante asombrado de que el jefe echará la bronca incluso le amenazara con el despido después de que diga

Voz 7 02:50 el asfaltado venir que operar de próstata a su abuela

Voz 8 02:57 con la risa vete ese fondo se cobra vida por Adidas

Voz 1 03:02 tenemos alguna más en este caso José María Fraguas que comparte un par de terrorismo de temática médica

Voz 9 03:06 mira era un señor de un pueblo del norte de Madrid que tenía un dolor y le dolía la espinal Rosal que era o había otro señor que en la consulta del médico decía que tenía

Voz 10 03:21 así asfixia con

Voz 8 03:25 sí

Voz 3 03:28 y a la vista el resto

Voz 1 03:36 venga vamos con otro oyente que tampoco es me pero que intuimos ejerce la abogacía

Voz 11 03:41 en el despacho de abogados en el trabajo recibo llamada de una cliente interesándose por el estado de tramitación de un expediente concreto en un momento dado me dice que sobre un extremo concreto no hace falta que sigamos discutiendo y litigando porque en todo caso es permuta mata

Voz 3 04:00 cómo te ríes si a mi me gustaría nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta compartir con nosotros los los errores también por escrito los anegado por ejemplo unos cuenta un oyente que he leído un texto de los últimos estrenos de cine Khedira cine y se encontró con la definición la calificación por edades que de que antes ir al cine hay que hacerse una prueba de osteoporosis antes que nada o no ahora no vale después Manuel que de Valencia Nos envía varias imágenes de distintos productos que aparecen fotografiados en la sección de cocina de un bazar chino tres uno tienes dicen sin manos abrelatas de estafa sí me acuerdo y otro que dice un huevo

Voz 1 04:52 que si es un cortador de huevos duros de refleja muy bien la utilidad con un huevo divididos y te pones aquí huevo dividido por último Manuel Gil de Valencia añade

Voz 3 05:05 un extraño aparato de plástico de color azul cautividad que no aceptemos peinar es otro ni tiene lo venden porque pone a Kitchen

Voz 4 05:14 una cosa para la cocina es risa sido falta afinar el bote

Voz 1 05:22 bueno Carmen por su parte dice comparte en Twitter un comentario visto en un foro de debate el imperio llegó

Voz 3 05:28 muestra que algunas ovejas no son buena gente por favor Edgar no Ahmed les las Chus más las Merino

Voz 7 05:34 no

Voz 3 05:37 vale hecho se todo terreno se lleva a veces

Voz 1 05:40 twitter también Bianca reconoce que lo que le dijo a su pareja que el ex presidente Zapatero había subido el suicidio

Voz 3 05:50 en el lugar del subsidio ambos cosas pero vale Ferrando Sagarra preocuparnos cuenta uno de esos paralelismos humanos que tanto nos gustan nos dice que llevó a casa un amigo llamó al portero automático ni abrieron subió hasta la puerta de la casa un cuarto sin ascensor y cuando llegó arriba se dio cuenta de que había llamado al piso equivocado había acertado en el número pise pero había un pequeño detalle que era la calle extraditar pero ya estaba río Pilar de Talavera nos cuenta que tiene unos testigos de que va a casa de su abuela dijeron claro mensaje muy enfadada el contexto aquí no nos damos masajes que no hombre por favor por nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos Urquijo ocho estrella aprovechamos portadas de la cosa con cierta emoción humana con más calma nueve cero dos catorce sesenta sesenta somos una pequeña pausa ilesa escuchamos a usted

Voz 3 07:00 les produjo sin escuchar las cosas no la otorgando no mucho más tranquilo mucho haré nada que ver nueve cero dos catorce sesenta sesenta es la hora de escucharles a ustedes

Voz 1 07:10 María del Pilar desde Murcia muy buenos días encantados se de saludarle en su caso que error

Voz 8 07:17 ar

Voz 12 07:18 pues mira cuando yo estaba en la oficina a dijo de una compañera de hicieron afirmó

Voz 1 07:25 llevamos más de mil si la historia empieza así

Voz 12 07:31 pero era pequeño un compañero que iba siempre muy bien muy Samitier sí bueno si la operación era muy sencilla solamente consisten Gorka Beloki búfalo

Voz 8 07:42 pero cortar

Voz 12 07:50 por qué no dos niños querían porrazos exterior a través de la verdad

Voz 8 07:59 sí pero porque te hace tanta gracia

Voz 12 08:02 hombre porque al repudio

Voz 1 08:06 pero pobre niño no tener que tan dura que qué es esto

Voz 12 08:11 yo me acuerdo que me tengo yo salir al pasillo posible Jandro Jordi es mayor que yo me yo me da vergüenza ajena

Voz 8 08:25 por un beso un beso

Voz 12 08:30 a dudoso hasta luego

Voz 8 08:33 nos vamos hasta Xàtiva Paco muy buenos días bon día cómo estás Paco

Voz 13 08:37 por digo está muy bien encantado de de de

Voz 1 08:40 Echarte después de escuchar a María Pilar no sé qué pasa a contar pero

Voz 8 08:43 pues sí sí

Voz 13 08:47 pues esto es un señor que viene a matricular al niño al colegio entonces le preguntas pues para rellenar los datos de ahí en el ordenador a ver en nombre del padre pues eh Roberto Cifuentes era de cuarenta y siete vecino haré

Voz 14 09:04 Mila Green

Voz 8 09:08 Green

Voz 13 09:09 no vecino de Xàtiva sino vecino de mil a Green su vecina

Voz 15 09:15 el me pillaron escuchando es cuando te paso cuando te hace gracia claro

Voz 8 09:22 claro claro está muy bien muy amigas

Voz 7 09:31 dos

Voz 8 09:34 vale pago ya una vez picado está mucho mejor gracias por llamarnos un abrazo grande definió durante está muy bien porque es muy gracioso explicados Carmen buenos días cómo estás Carmen

Voz 16 09:50 sí sí que cómo estás digo bien encantada de de Hoy el programa pues encantados nosotros de que usted está hablando de que usted lo escuché que pasó en su caso

Voz 17 10:01 fue mire que una Nochevieja pueden ser saludamos Judd los nietos más más grande pues cotillón ya puso dieron todo el salón arreglado en fin dice el abuelo dices Quirón hice hasta el abuelo que no se dice Quilón que se dice cotillón

Voz 8 10:28 claro que sí eso esté añora celebrar el costillar en casa también pues sí seguramente un beso gracias bueno ves grande a todos gracias

Voz 3 10:42 nueve cero dos catorce sesenta sesenta pasador comparten con nosotros esos errores

Voz 8 10:46 el fondo la vida la vida está lleno de errores cometidos por que tú nunca te equivocas hablando en castellano como ese es curioso curioso casi casi nunca no digo nunca no pero casi nunca me he equivocado estás feliz a pesar de esto sí se yo has hecho un esfuerzo y yo creo que no vamos con una última llamada Jorge Jorge muy buenos días hola buenos días cómo estás y qué temperatura tenemos ahora en Bilbao ocho si pues comparado no nos vamos a quedar crecido pero no no no ni mucho menos mejor que mejor que aquí bueno y que más en tu caso

Voz 18 11:27 pues a ver mi madre se quedó embarazada

Voz 19 11:30 lo que dio a luz bueno evidentemente después de es elegante de adelgazó Jamis encontrando una amiga en la calle a la chica desde luego te has quedado hecha una sífilis

Voz 7 11:50 no

Voz 8 11:52 así es verdad no hay confianza

Voz 19 11:58 todo cuadrada donde no Nicole de coalición pero sí lo apuntó Nava

Voz 8 12:05 es para apuntar al cielo se Jorge un abrazo muy grande igualmente un abrazo Di María Jesús cuenta que una compañera de vestuario decía no vaya a pensar que yo

Voz 3 12:16 a mi compañero que tengo malversación malversación por aversión a para también decía uf no sabes qué osadía llega no sabes qué osadía mediodía sea no

Voz 8 12:28 hasta llegar al trabajo es que como la peripecia

Voz 1 12:32 en la periferia por último dice terrorista Desde Mallorca el otro día cenando con mi hija de cinco años el personaje de las últimas semanas que hoy por cierto ha ido aclarar ante la Fiscalía en Bruselas y al oír su nombre levantó la cabeza mi hija dijo sorprendida se llama Cool D

Voz 3 12:49 con qué cool bueno recuerden nueve cero dos catorce sesenta sesenta y a lo largo de la semana ocurre no tiene porque la semana ocurre cualquier error pueden llevarnos al seis nueve nueve treinta once XXII que es nuestro guasa anotó seis nueve nueve treinta once XXII y sino al correo electrónico Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com cualquiera de las maneras posibles nosotros celebramos y compartimos eso se nutre de las cosas que ustedes las imperfecciones no a través el teléfono a través del whatsapp a través del correo electrónico cualquiera de las tres maneras que por ciento ocho se que qué te ha parecido de lo de hoy entonces eh nada pero te ha gustado todo esto está bien sí

Voz 7 13:39 lo cual no estaba bebido mucho de todo

Voz 1 13:45 no siempre hecho se está haciendo un poco de frío no

Voz 3 13:51 mal Tura está mal programa esto es cualquier presentador Luis que trabaja mucho la tele ISO verdad hecho se que vaya zapatos esa si se puede estar así hasta hasta

Voz 1 14:05 en Geneto y que se entera de lo de los Jordi

Voz 8 14:12 ese sentido de la vida es maravilloso para que una persona pudiendo no no traer recuerde en Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com al nueve cero

Voz 3 14:21 dos catorce sesenta sesenta El caso es que hoy que hemos aprendido pues hemos aprendido gracias a los ritmo que las afecciones de próstata de tu abuela no son un buen motivo para sentarte el trabajo que si sientes un pinchazo qué te sientes un pinchazo en la espalda probablemente tenga algún problema y la espina el Roxana y por último a estar en lo hemos juntado que aquello que parece que carece importancia puede ser pero bueno también puede ser así que esto es todo lo que hemos aprendido gracias de corazón hijo nada ya la semana que viene creo que vienen son muy caros eso no esto

Voz 8 15:05 se nota que preciosa de cómo se maneja más o menos igual y lo puedes llegar a distancia era si tú puedes elegir trono no sé pero no sin tener un poco más de salida enseguida llega la información siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser