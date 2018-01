SER Historia: Las grandes exploraciones (10/12/2017)

Voz 1 00:00 claro está

Voz 0772 02:55 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1399 02:57 qué tal Nacho ahora es callado

Voz 0772 02:59 veo que trae es un buen abrigo hace un frío y además al sitio donde nos vamos a ir en este Cronovisor es un sitio con mucho frío idea aventura de mucha

Voz 1399 03:11 aventura pero esta apertura que nos vamos a jugar la vida bueno

Voz 0772 03:14 bien es lo bueno que tiene este tipo de viajes no en el tiempo

Voz 1399 03:18 que también hay que arriesgarse para vivirlo con intensidad hay que pasar

Voz 0772 03:22 frío con intensidad pasar frío con intensidad como van a hacer todos nuestros oyentes nuestros escuchantes con esta crono ficción que ha preparado Mona León nuestra compañera Mona León sobre la vida de Ernest Shackleton uno de los investigadores explorar dólares de del Polo Sur quizás menos conocidos yo estuve buscando algunas referencias de él estas semanas para documentar un poco sobre él sobre el personaje tiene una vida fascinante que queremos compartir con vosotros en esta crono ficción vamos a escucharlo

Voz 6 03:57 las cura

Voz 7 03:58 acciones de Ser Historia

Voz 1594 04:32 el los griegos que los designios del héroe estaban marcados por los dioses que el héroe tenía un solo camino que este ya estaba escrito todo lo que hiciera el héroe o la heroína era un secreto a voces en el olimpo de los dioses se divertían siguiendo desde allí sus intentos por llegar a la meta que le habían reservado esto es el clásico pero luego hay historias que hacen pensar si no habrá más posibilidades entre el cielo y la tierra de las que podamos imaginar sino no será posible que un héroe desafía e incluso a su propio destino y lo cambie pero aún más grande aún más humano uno de esos desafíos comenzó en mil novecientos seis en Inglaterra con unción el Times el anuncio quizás más famoso de la historia se busca nombres para viaje peligroso sueldo escaso frío extremo algo largos meses de completa oscuridad en peligro a los asegura el regreso novias honor y reconocimiento en caso de éxito firmado

Voz 9 05:33 en estando Hermes Shackleton un líder contra el balón cinco mil hombres respondieron a mí hoy viene de atrás de enero de mil novecientos quince cumplido el día treinta y seis de navegación una tripulación de veintiocho hombres y sesenta y nueve perros lucineo navegamos a Duran por el dirección sur nuestro objetivo cruzar la Antártida de Puebla Apolo atravesarlo inexplorado Vivir para contarlo y nadie nos dijo que iba a ser fácil

Voz 10 06:09 por lo que llega de fuera no parece que este enorme para cuadernos de bitácora en este momento

Voz 11 06:15 las cosas están

Voz 10 06:18 ves debería haber arreció la tormenta sal

Voz 0684 06:25 organice un grupo de seis hombre que bajar y romper el hielo con los picos con esto López grandes nos podemos encontrar en los canales rápido abajo com vieja separó te quiero abajo con tus compañeros

Voz 12 06:41 vuelvo si no te asuste si esto pasa en aprieto llevamos dos horas Picardo y cada vez son más grandes estos paros los bancos

Voz 13 06:52 ha dicho nunca que este magnífico Conoce tu diccionarios aquel tanto poder

Voz 0684 07:01 el relevo abajo está capital orquestó el señor tenemos que darnos prisa y entrarle el siguiente canal antes de que sea demasiado tarde ya es demasiado tarde el viento te mes es más fuerte Schuster Félix Revello de hombres si siguen bajando la temperatura es con poder vamos aquí no es una opción capital debemos intentar avanzar estamos sólo días de navegación del continente vemos para por lo menos hasta que amaine viento y las corrientes usted siempre de alguna manera con los témpanos de hielo estamos esforzándonos hay que esperar a que la temperatura derrite el hielo hay izquierda

Voz 13 07:43 tiene razón Shackleton y su sobreesfuerzo y no sabes

Voz 10 07:45 porque hay más

Voz 0684 07:46 muy bien el de la orden de que toda la tripulación suba al barco vamos a dejar que pase la noche como el veremos a intentar a la manejar

Voz 10 08:08 cómo es la situación que peca podremos avanzar mañana no sé si estoy vientos Thor ahí nos dejó de bajar la temperatura en las próximas horas tenemos un problema estamos a poco más de cien millas del continente pero aún así no podremos orquestar tierra fruncir que él tenía alcanzar Care hay que mantener lista la tripulación para volver a picar en el cielo en cuanto amanezca debemos retomar la marcha cuando antes no podemos quedarnos aquí lo enajenado

Voz 9 08:40 pero los deseos por fuertes que sean nunca son más vehementes que la realidad al amanecer ocurrió Loquillo más temida

Voz 10 08:53 jefe vierte jefe estamos encallados jefe de hielo ha encajado el barco no podemos movernos no puede ser que saques de aquí como sea

Voz 16 09:06 los otros cinco abajo hay que aportar los témpanos de babor estribor Alcatel el témpano de estribor

Voz 10 09:13 vamos vamos a esto se note por mucho que Piqué hemos no podremos salir de aquí sino lo intentamos no saldremos intentándolo tampoco esto mala Soler en esta manera estemos horas ya sigue picando sí el jefe qué tal hay algún problema con los hombres Gavilán World no es solo ese mar Knicks que tiene malas pulgas habrá que llevar cuidado Shackleton se empezaron una manzana podrida en lo que sí es cierto es que hay que tomar una decisión jefe del barco no lo vamos a sacar de aquí así que probabilidades tenemos de que se rompa el hielo para poder avanzar con la predicción meteorológica la bajada de temperaturas y otras coordenadas ninguna posibilidad me temo que hasta la primavera hielo o no sé de retiro

Voz 9 10:00 tendremos que pasar el invierno algo juega comunicarse a la tripulación es importante que se mantengan fuertes organizar nuevas rutinas que estén ocupados y será un invierno

Voz 10 10:17 hizo bien en traer los sesenta y nueve perros jefe serán vitales para pasar el invierno

Voz 9 10:22 esos pero esperemos que sólo sirven para subir la moral de los que lleguemos a la que madera día trescientos cincuenta y dos de navegación seguimos encallados llevamos cinco meses de seguridad total la tripulación se mantiene activa juegan al fútbol hace carreras con los perros escuchan canciones el gramófono se pasa revista del barco todos los días está a punto de sorna debemos emprender la marcha cuanto antes

Voz 18 11:11 han sido cuatro jefe cuatro cachorros le parece si les llamamos Romeo Julieta Kapoor Leto y Montesa

Voz 9 11:18 os vais a mantener no te encariña mucho con esos perros esto venga baja revisar los desperfectos estribor prevista grietas dilema creéis que prepara unas tablas para reforzar la bodega

Voz 10 11:34 dónde está el capitán aquí que la presión del duelo los está dejando acaba de inundar la bodega ya no sólo son las grietas mire la posición de estamos totalmente inclinado sin ir más el barco está a punto de cerrarse pueden ser horas o minutos piensa rápido el

Voz 16 11:49 Martín saquen todas las provisiones instalará un campamento en el hielo hay que sacar a todos los hombres aquí rápido

Voz 0684 11:56 abandonamos el barniz saquen todo lo que pueda servir de los rescates las provisiones indispensables nada de objetos personales mentimos tenemos que rescatar los negativos no Jardiel demasiado peligroso

Voz 10 12:20 puede que sean lo único quede constancia esta expedición decir siempre confió en esta expedición esos mira que sonó donde estar en la bodega Si me dejas sumergir me creo que podré llegar hasta ellos está bien vaya pero sólo hará una inmersión si ve que no puede bueno usted es lo primero entendido vale vale tienes que sentir esta muestra sólo todos Harlem donde esta Hartley sigue buscándolos negativo señor mío

Voz 9 12:56 sal Harley Sanz Sanz

Voz 0684 13:00 no

Voz 10 13:03 mandáis una manta rápido le dije que lo conseguí jefe el jefe durante el Kun escúchame métodos

Voz 17 13:28 venimos hasta aquí para lograr un sueño hemos sobrevivido durante casi un año seguimos vivos a partir de este momento mi única misión en esta travesía será hacer que todos y cada uno de ustedes vuelvan sanos y salvos Inglaterra está al haremos un campamento guerrillero de llamaríamos el campamento doce no no me gusta tomar esta decisión

Voz 19 13:57 pero habrás de seleccionar a los perros que estén peor no tenemos provisiones para todos pueden comer carne de Pingüinos señor me temo que no hay suficientes pingüinos y focas para todo hay que empezar a sacrificarlo son ellos nosotros a todos les digo yo les metí en esta aventura

Voz 20 14:17 les sacaré a ella

Voz 10 14:29 y A350 hay dos de navegación hemos perdido el barco

Voz 9 14:50 día trescientos ochenta y cinco de navegación después de un mes en el campamento océano tuvimos que movernos quedarnos allí hubiera sido una muerte segura nuestro objetivo es alcanzar tierra somos veintiocho hombres para llevar tres botes de una tonelada cada uno

Voz 19 15:06 nadie puede salvarnos empiezan a flaquear las fuerzas en algunos hombres y Funes dejar el campamento

Voz 10 15:18 vamos a llegar a una parte según los cálculos Wolf lo recogido en barco encaminado unas mil millones que Marte está

Voz 18 15:36 Nos quedan diez meses de travesía les estamos malgastando nuestras fuerzas siquiera el capitán sabe cómo estamos ciento además no está encargando Carlos Paul de ser profeta el capitán cuando Abbas sacamos lo arrastra retomar mi tiró a la marcha sino que es Galicia sea que quiera capitán timbal pues Jaume

Voz 21 16:03 estoy no les demos yo tampoco quiero si nunca llegaremos a volver a cargar que es eso no tardaremos más a su aquí

Voz 10 16:17 esto es un motín Shackleton tienes que atajarlo de raíz

Voz 19 16:20 tiene algún problema más Nice pues la verdad es que sí señor no veo que esta expedición lleve a ninguna parte la expedición no termina hasta que todos sus compañeros y usted mismo lleguen vivos a tierra y les prometo que ese día cobrarán su salario hasta el último céntimo siguen siendo tripulantes de la expedición pediatras antártica no lo olvida

Voz 18 16:42 mira que nos va a valer los sueltos y vamos a morir todos

Voz 19 16:45 nadie va a morir bajo mi supervisión todos somos uno

Voz 18 16:49 les prometo que llegaremos vivos a Londres todo puede prometer algo así

Voz 17 16:54 quiere irse más mis sí señor y es el impiden

Voz 19 17:00 y no sólo le hablo a él quién no quiera seguir mis órdenes puede salir de la expedición ahora mismo pero entonces dejará de estar bajo mi protección

Voz 17 17:09 ya no haré nada por salvarle

Voz 22 17:14 sí risas mucho antes

Voz 19 17:19 nadie se va bien elijan un lugar para montar un nuevo campamento no se pongan cómodos no vamos a quedarnos

Voz 23 17:29 es aquí mucho tiempo ya lo habéis oído

Voz 10 17:37 jefe de decirle que estamos sin apenas provisiones para que todavía sobreviven los Pingüinos y focas que en el campamento cero hombre elevamos a poner el campamento jefe paciencia está campamento paciencia me gusta jefe cuántos perros quedando XXXII nos han ayudado mucho arrastrando los botes hasta aquí el Tour el niño tenemos que deshacernos de ellos no pero no porque eso te dije que no te encariñara se van a cumplir con su último objetivo tú tienes que escrito varios

Voz 9 19:00 a la altura del día cuatrocientos veintisiete de navegación tuvimos que abandonar el campamento paciencia no víveres habían acabado los perros que quedaban fueron nuestro último alimento comenzó a abrirse el hielo continuamos nuestra huida tierra

Voz 20 19:15 volvemos a posiciones

Voz 9 19:22 Nuestro destino era isla Concepción el viento y el agua no nos dieron ni una hora de tregua y la niebla hacía extremadamente difícil tomar mediciones de la posición de asesor tras seis días de navegación sin apenas víveres

Voz 25 19:36 la tierra

Voz 9 19:49 la Corriente no sabía llevada hasta Isla Elefante pero su costará demasiado escarpada algunos hombres presentaban congelación en manos y pies decidí dejarles en la isla al mando de Frank primera oficial su única misión era permanecer vivos hasta el momento en el que volviera por ellos veintidós hombres se quedaron allí seguía sin estar a salvo con los tres botes construimos una embarcación James quedar escogía los cinco hombres más fuertes junto conmigo pusimos rumbo a nuestro punto de partida la isla de Georgia del Sur cargamos con provisiones para cuatro semanas sabía que pasado ese tiempo no podíamos vamos

Voz 0684 20:29 yo que Rita tiene todo el cuerpo estremecido dentro esperaremos acaba de Amis galletas que quedan vamos a repartir la habitante de todo no dejes que capitán Gormaz intenta moverlo pero

Voz 9 20:43 a poco después de diecisiete días manteniendo Jens queda a flote con la mitad de los hombres con las extremidades paralizadas a estamos tierra hemos llegado a la bahía del reja cumbre la cara sur de la isla volvemos a ver vegetación diecisiete meses después de nuestra partida

Voz 10 20:59 estamos justo al otro lado del puerto de Strands sólo allí podría

Voz 9 21:06 capital cómo va a su espalda

Voz 10 21:09 ya lo optar todas mis extremidades jefe se que perdía las manos mi verdad ha estado muy cerca de perderlas caballeros

Voz 9 21:17 sólo hay un lugar en esta isla donde podamos pedir auxilio es el puerto ballenero destrozadas pero está justo al otro lado de la isla mira abarcan y nuestras fuerzas nos permitirían llegar allí por mar

Voz 17 21:29 tendremos que cruzar la piel

Voz 9 21:31 ibamos los seis nuestras posibilidades de éxito se reducirán así que he decidido que sólo tres de nosotros haremos este último esfuerzo

Voz 18 21:39 pero nadie ha pisado nunca el interior de esta isla no sabemos lo que podemos encontrarnos aquí

Voz 9 21:44 Nice el valiente toma notas aquel tanto este es de los que luego se apunta a los trofeos no se preocupe magnífica usted no irán seremos el capitán Word Tour yo mismo señor te ves con valor necesita un hombre fuerte y entero Si no te ves capaz tiro ahora nos lo jugamos todo

Voz 10 22:04 por supuesto iré encantado jefe Ivo preparándome toda la vida para un momento así

Voz 9 22:09 mis necesitamos todos los tornillos que pueda conseguir de la embarcación el terreno es muy escarpado tenemos que intentar fijar nuestros pies al suelo

Voz 10 22:16 tenemos un acuerdo jefe eso nos mantendrá unido según mis cálculos en unas veinte horas de ruta llegaremos al otro lado siempre cuando no se encuentren con algo insalvable ni es le parece poco lo que hemos salvado hasta habrá una cordillera no

Voz 9 22:28 estarnos llegaremos van mis vendremos a poner ustedes luego rescatábamos al resto lo vamos a conseguir jefe lo vamos a conseguir se seísmos ahora descanse saldremos cuando caiga la noche veintidós hombre no se esperan elefante no podemos fallar

Voz 10 22:45 ya está listo auténtica gesta Shackleton la aventura que mide el valor de tu corazón descansa tú también

Voz 9 23:06 día quinientos veinte de navegación llevamos treinta horas caminando sin descanso por el laberinto de hielo cimas y valles nevados Georgia del Sur hemos parado cinco minutos para coger aliento les hecho creer a todo el capitán que hemos llegado dormirnos pero sé muy bien que los mire aquí obra es una muerte segura sigue caminando saquen lo puedes parar

Voz 10 23:34 podemos sortear esta cima llevaría casi medio día de travesía no podemos permitir que nos caiga la noche hay que despeñarse por esta pendiente de nieve rezar para nuestro llamarnos contra las rocas reforzar los dos Lacuerda está a punto de romperse jefe no sé si va a resistir la caída tendremos arreglar darnos esto bueno eso es un barco jefe estamos cerca no hay tiempo que perder tendremos que tirarnos por la ladera uno dos

Voz 20 24:19 el dos de debilitamiento

Voz 0684 24:24 vaya a ver

Voz 10 24:39 saca sacar tonal de la expedición pero usted

Voz 9 25:00 lo debería seiscientos treinta de navegación después de meses de intensas negociaciones con el Gobierno inglés uruguayo varios intentos fallidos hoy volvemos a surcar el mar pueda el con el hecho la embarcación que nos ha cedido al Gobierno chileno hoy cobra más sentido que nunca aquellos veintiocho tripulantes de la Expedición Imperial tras Antártida

Voz 10 25:23 en esta es la fuerte

Voz 25 25:28 estamos aquí

Voz 20 25:31 estáis no se ha visto esto Salim están vivos Shackleton están vivos

Voz 10 25:39 quince dieciséis diecisiete diecinueve veinte veintiuno

Voz 20 25:49 si no no lo hemos conseguido

Voz 28 25:51 ah sí

Voz 29 25:57 hay algo más de dos años espetó

Voz 10 26:01 ya

Voz 9 26:02 los Veintiocho tripulantes de lendu Ganso digamos todos vivos en Inglaterra al llevarnos encontramos un continente en guerra no habíamos cruzado la Antártida pero llevábamos una experiencia única sobrehumana en nuestros corazones dos cosas me ha enseñado esta expedición que la Unión es la única manera de sobrevivir y que el deseo de explorar cada rincón del planeta

Voz 30 26:24 será lo único que me acompañara

Voz 10 26:28 vale

Voz 30 26:33 este otro lo ficción han participado Nacho más rico como Ernest Shackleton con Héctor Checa como el capitán Fran Walsh Íñigo Álvarez de Lara como Tom Cruise José Ángel Fuentes como Harry Mc y las voces invitadas de Pablo Arévalo y Fermín Agustí guión de Carmen Socías Mona León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan ocho producción Fermín guste realización y diseño sonoro no Guillén ir Mona León Siminiani dirección Mona León Siminiani Christer relatos una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad pude se ha coincidencia

Voz 0772 27:15 Nuestras qué frío Jesús

Voz 31 27:18 dije estábamos ha avisado eh que ese es fijar esa camiseta totalmente mojada no te va a ayudar mucho tiritando de quedado escuchando

Voz 0772 27:29 el la crono ficción de de de Mona León y me imagino me imagino que estoy temblando ya solamente por con la las teclas que tengo que apretar de este de este Cronovisor porque imagino que la fecha que propone es esta semana nos va a llevar muy cerca del lugar donde estuvo saca claro

Voz 1399 27:49 estar muy cerca de uno da sus expediciones hizo varias pero vamos a una de sus expediciones la que está considerada el peor viaje del mundo luego veremos porqué esta fecha para situarnos es ni más ni menos que el dieciocho de enero de mil novecientos fin

Voz 9 28:05 sí

Voz 1594 28:07 no

Voz 33 28:14 sí

Voz 1594 28:18 adelante

Voz 34 28:20 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 1399 28:23 eh

Voz 0772 28:34 jobar Jesús como pega aquí el viento que es frío hace mira que siempre la máquina el Cronovisor nos nos lleva en el en ese lugar con la ropa de del momento pero no son los plumas de de de ganso que tener

Voz 1399 28:48 hemos en el siglo XXI donde más tradicional lo que estamos haciendo el ganso

Voz 10 28:51 notablemente

Voz 31 28:53 esta vez

Voz 1399 28:54 pues estábamos muy cerca de esa latitud noventa grados sur de sur del ecuador netamente entonces muy cerquita del Polo Sur si estás viendo otros dos veintisiete expedicionarios que está que está pasando canutas porqué subir su barco el hendiduras se ha quedado lo encallado se han quedado encallado una travesía que ellos empezaron en enero de mil novecientos quince qué quería hacer algo le está costando muy caro y no sé yo cómo van a salir de ésta como ya se había descubierto el Polo Norte ya sabía descubierto o los ojos bueno pues Shackleton tengo que hacer una machada algo que no ha hecho nadie pues me voy atravesar la Antártida menor caso desde hoy hasta el mar de Ross ahí está la isla de Rossi pero es que estamos en el mar de When I es decir ya ha navegado bastante pero el invierno ha llegado con mucha más virulencia de la de que el sábado todos los meteorólogos que estaban comentando y aún así el barco ya no va ni para alante ni para atrás

Voz 0772 29:59 encallado en el hielo lo estamos delante además otros

Voz 1399 30:02 fíjate el ruido que hace porque esa presión que está haciendo las placas de hielo contra el casco del barco

Voz 17 30:08 atemoriza

Voz 1399 30:11 muchas de abierto frío estamos a menos cuarenta grados las provisiones son las justas y encima la isla más cercanas y poblada está a quinientos kilómetros de aquí el panorama es muy muy raro y muy peliagudo porque o esperamos a que llegue el verano para que estos entes Yellen al indica que no tenemos que comer mucha foca frita mucho estofado de Pingüinos o empezamos a caminar y a ver hasta dónde los llevas los pasos Hall las condiciones tan adversas que te puedes imaginar pero bueno el Cronovisor nos ha traído aquí nos sentimos empatía con estos veintisiete expedicionarios que tienen un futuro poco halagüeño pero tiene una ventaja es que está Ernest Shackleton resaca Elton es un tío pues sí totalmente optimista un tío positivista es un tío que dice que el optimismo es el verdadero valor moral esto se lo está insuflado a todos el Ibex que al poco rato porque tenemos esa posibilidad de avanzar un poco en los días con este Cronovisor pues están echando partidos de fútbol está con carreras de perros están cazando está al leyendo la Biblioteca Británica les está viniendo muy bien por qué están solventando sus momentos de soledad y hastío con palabras encabeza Oscar gracias a la británica que esta secreto para estas cosas y no para otros menesteres

Voz 0772 31:37 la verdad es que yo no pienso en ocasiones como el el valor no de de muchos exploradores que son capaces de dejarlo absolutamente todo porque Ernest Shackleton no tenía ninguna necesidad de estar pasando frío y esas penurias en el en el Polo Sur Illa la el el apego no a intentar descubrir algo nuevo el intento de no tanto de colgarse medallas como un prohombre como Un un glorioso descubridor sino el os os aportes científicos que podría realizar a la ciencia recordemos que estamos el del año mil novecientos quince es cierto que esa expedición Se convirtió como tú decías ahora en el peor viaje de de la historia preveía del mundo un absoluto en absoluto fracaso pero mira tú yo no estamos no hemos estado en el en el Polo Sur ya consiguió por lo menos algo más que muchísimos que que muchos de del del resto de de mortales conservamos del año mil novecientos nueve de hace seis años atrás nosotros que estamos ahora en mil novecientos quince un cilindro eh que bueno pues tiene un registro de la voz

Voz 22 32:44 precisamente hablando de esas expediciones al Polo Sur vamos a escuchar

Voz 2 33:14 escuchamos la voz de resaca el tono hablando de sus logros de ese viaje al

Voz 0772 33:19 al al Polo Sur estaba dando la ubicación exacta donde estaban en en ese en ese instante sabes a Jesús coronó a y me encanta ofrecer el la voz original no de estos protagonistas que han pasado más de cien años desde el presente pero conservamos en un cilindro grabada la la voz de Shackleton y yo creo que lo lo mejor era para compartirlo con

Voz 36 33:43 los oyentes escucharla eh de de viva voz más que doblar la no que siempre

Voz 0772 33:48 quizás muchos es más fácil entenderlo pero pierde absolutamente la magia y el sentido y al sentimiento que que emana de de ese protagonista un protagonista que como decíamos pues el empujaba no el seguramente también la ambición hay muchos

Voz 36 34:07 elementos quizá más negativos no de del ser humano pero en definitiva

Voz 0772 34:11 la expedición que fue algo que caracterizó

Voz 1399 34:14 muchos exploradores del siglo XIX y de siglos anteriores todas las cosas que le motivaba Shackleton era el orgullo patrio por entonces estamos hablando de ese final diecinueve principios del XX se pensaba que el Imperio Británico diría que conseguir todo tipo de logros no y en este caso logros geográficos estas expediciones polares pues la tenían eh me encandilado al Gobierno como tal no quería que algún británico e irlandés como en el caso de saque el tono fuera inglés sufra galés pues pisara apoyara con su pie zonas desconocidas del planeta no lo había conseguido con el Polo Norte porque ya sabía ha adelantado un norteamericano Robert Pires aunque luego se ha cuestionado si realmente estuvo o no estuvo porque los datos parece que no era correcto no lo pudo conseguir el foso porque ya es el haber adelantado en mil ochocientos once rola mucho en parte de la famosa gesta de Robert Scott Robert Scott cuanto llega allí unos días después encuentra la bandera noruega la desilusión y la desesperación te la puedes imaginar en el viaje de regreso en marzo de mil novecientos doce es cuando él muere muere como un héroe porque aunque no llegó aunque no no Fun inglés el que llega al polo Sur pero pero muere por por bueno todas las circunstancias que se generaron esa odisea todas los británicos tenían esa espina clavada así que cogen a saque el póquer fin que era un Juan sin miedo un temerario dice Vega pues a cruzar la Antártida de norte a sur pasando por el polvo saca había que pasar por el mar de bares por el mar de de Wells también pasar justo por el centro para colocar su banderita no llegaron hasta ya en esta tercera expedición porque ya había hecho otras dos expediciones anteriores esta voz es de una expedición anterior por suerte en esta sobrevive Prso de sobrevivir gracias al valor a la tenacidad al ingenio de este hombre además será una circunstancia muy llamativa bueno a través de una serie peripecias que no es plan de contar porque ya la Conor función se va relatando pero bueno llegan a la isla de elefante allí quedan el los distintos marineros los distintos expedicionarios junto con dos hombres va en busca pues de un campamento ballenero pues eso para pedir ayuda para rescatarles además se lo prometió cuidado que vuelvo por vosotros le creyeron porque lo lógico es decir es Triano le vemos el pelo un dato muy curioso de los que te gustan a ti y a mí Nacho cuando estar en esa travesía por el hielo con esos vientos polares gélidos pasando hambre pasando penurias dice que la providencia estaba con ellos porque tuvo la sensación en más de una ocasión de no ir dos que no ir tres como era el caso sino cuatro el famoso cuarto hombre es decir de alguna forma se sentían acompañados protegidos dentro de esas circunstancias tan adversas tan hostiles por un cuarto hombre llámalo o Ángel llama luego una persona imaginaria pero que les insufló ánimo les insufló valentía el suficiente valor como para proseguir llegar a este campamento de balleneros pedir ayuda y luego pues al barco británico Inverco chileno llegan a rescatar al resto los expedicionarios que esas pensaban ya que no iba a regresar pero Shackleton con un par

Voz 7 37:18 hizo lo que prometió

Voz 1399 37:20 eso es lo que caracteriza a un gran héroe porque lo lógico es que hubiera salvado él él y las otras dos personas que iban pero sin embargo el se empeñó en que tenía que rescatar a estas personas que estaban ya en el extremo no porque ya estaba casi comiéndose no hubo rastros de canibalismo porque no murió nadie a diferencia de las petición de John Franklin por ejemplo ocurrió a mediados del siglo XIX donde con una expedición parecida pero buscando el Paso del Noroeste es decir estaremos en el Ártico pues hay ese cuando muere la gente la desesperación les obligaron a Coma comerse unos a otros ya producir pues todo tipo de de tropelías es decir donde sale lo mejor y lo peor del ser humano serán estas expediciones polares así que por lo menos el Imperio Británico se puso la medalla de que Shackleton aunque no cumplió su propósito pero sí hizo el peor viaje del mundo sobrevivieron todos a duras penas algunos Pereiro dedos pero consiguió que ese valor esa esperanza nunca decayera

Voz 0772 38:18 en muchas ocasiones el ser humano en situaciones extremas es cuando realmente se encuentra consigo mismo se envuelve de de ese manto de la naturaleza que en ocasiones ha perdido que es capaz de reencontrarse de reencontrarse y buscar una salida y sobre todo pues una una finalidad al al trabajo que están realizando desde luego que escuchando ahora tus palabras emocionadas de sobre la la figura de arnés Shackleton estaba acordándome de de un documental que estuve viendo hace unos días precisamente de sobre él de todas esas Perifé peripecias esa angustia en el trayecto como acaba el miedo a quedarse dormido irá era la muerte de la cola de agotamiento pero no tanto pero el agotamiento sino porque te congelaba Si ya no

Voz 1399 39:02 despertado es la muerte blanca que llaman así es ese sueño del que ya no despierta sencillamente porque tus órganos vitales Tous constantes para al mínimo ya no son capaces de despertar mueres dice que sería una muerte salvo el sufrimiento anterior es una muerte dulce en el sentido de que es un sueño ya prolongado y ahí te quedas no pero si él sabía perfectamente el riesgo cabía por eso los obliga

Voz 36 39:25 la va a jugar a jugará todo hola a advertirse haciendo obras de teatro a cantar a bailar

Voz 1399 39:32 esa ese tipo de cosas sólo es característico de un líder de hecho le llamaban El Jefe cariñosamente no estaba el capitán está al otro prestaba era el jefe Shackleton eso esa esperanza esa ese vigor que el ponían las cosas fue increíble hasta el punto de que bueno que está fue una tercera expedición que fracasó esté peor viaje del mundo no pero hizo una cuarta para que la cuarta la Palmou pero la paz no porque muriera de frío es la palmo por un infarto de miocardio es decir el corazón había bombeado ya tanta sangre había pasado tantas penurias que en mil novecientos veintidós en esta última expedición siempre intentando ir donde no había otro hombre pues al final su corazón dijo hasta aquí para ya Ernest Shackleton que ya está bien no pero hasta el último momento y por eso tuvo un enterramiento de honor está además no enterrado en Inglaterra no enterrado la abadía de Westminster sino en las de Georgia del Sur en las islas que él conocía muy bien porque era un poco como la parada obligatoria para luego hacer la incursión a la Antártida osea saque ya tengo fun gran hombre pero no porque lo iba a nosotros sino porque además fue real nacido por sus propios hombres ir pues compañeros que en las situaciones duras le digo es cuando sale lo peor del ser humano en el caso de Shackleton y sus hombres salió lo mejor del ser humano gracias a eso los Veintisiete salieron sanos y salvos

Voz 0772 40:48 de este documental que estuve viviendo hace unos días extraído un pequeño fragmento de Pauline que es la ex directora del Museo de Georgia del Sur en donde nos cuenta un poco la la peripecia de Shackleton en este terrible viaje

Voz 1594 41:07 los primeros exploradores fueron como los astronautas de su época tipo para el capitán Fran Wars subida fue una aventura y la Antártida la última frontera

Voz 17 41:19 Wesley

Voz 1594 41:20 voz rezumaba entusiasmo por las cosas han Fincke y creo que Shackleton reconoció en él a alguien que animaría enormemente a una

Voz 17 41:32 suena expreso

Voz 1594 41:34 lo tenían muy buenos antecedentes como capitán es una saquen les dijo que les daba media hora para descansar durmieron cinco minutos los despertó diciéndoles que había pasado la media hora porque tuvo miedo de no poder despertarlos más

Voz 35 41:55 el

Voz 7 41:57 te sobrecoge escuchar este testimonio

Voz 0772 42:00 de de un verdadero héroe un aventurero que realmente estaban allí porque ellos querían eh mucha gente en circunstancias de este tipo yo he escuchado comentarios de lo más estúpido de cómo era rescatar a un tipo que esa colgado de una montaña porque quién le manda meterse por ahí este tipo de cosas no hay gente que no entiende realmente eh la proeza que supone pues buscar esos límites no de la de del ser humano yo recordaba preparando este este Cronovisor con contiguo Jesús Callejo el el austriaco este que se lanzó desde la estratosfera hace hace poquitos años poquito en algo así que be viéndolo y viviendo lo emocionado en en en televisión salgo yo me fui casa corriendo para para verlo porque era un momento un verdadero hito no ya a mucha gente bcm que estúpido idiota que tiene el patrocinador y no sé qué edad no es buscar los límites un poco de del ser humano que yo creo que es lo que hizo este este aventurero bien nuestro protagonista Shackleton Shackleton

Voz 1399 43:05 lo que hizo lied lo que hizo tanta gente ataque que a partir una lanza un poco también por nuestro país cuando se habla de esos pioneros que llegaron lo más cerca del polo sur es verdad que al Polo Sur como tal llega Amundsen el catorce de diciembre veloces dos once pero hubo mucha gente antes que fueron los primeros que avistaron la Antártida de los que avistaron caía había una tierra por explorar lo para que en fin no tenían blanca en las condiciones de la tecnología adecuada yo no fue un español un palentino que era Gabriel de Castilla en mil seiscientos tres El llega pues lo más al sur que se habría negado hasta ese momento un siglo antes que que por ejemplo no llega la secta el sur a las Esla ya lo vislumbrar que no llega la Antártida pero nunca no se reconocen los españoles que llegaron a cuando tú miras un libro de historia de estas exploraciones aparece discuta para que algún inglés aparece algún noruego francés bueno pues Gabriel de Castilla llegó a ese sesenta y cuatro grados latitud sur y fue él mero que llegó m en aquella época estamos de mil seiscientos tres y como tal pues hubo más gente que intentó sino llegar sobrevolar todo es bueno pues cuando ya alguien llega y toma ese mérito no de de haber llegado a una zona inaccesible hay que llegar de otras formas profesora a la gente cuando va al Polo Sur es pues eso tirado con un carro de Pirineos de no sé qué sobrevolando con un avioneta de no sé cuánto decir ya hay que buscar lo que tú decías un poco más ese reto hasta dónde puede llegar el ser humano cuidado que hay retos que son auténticamente estúpidos estos que dices que no llega a ninguna parte solos para figurar en el Libro Guiness de los récords pero

Voz 0772 44:43 pero habrá que decir en el Libro Guinness de los estúpidos de los estúpidos a que hay hay que que no tiene ningún sentido

Voz 36 44:49 sólo por hecho estará entonces aquel otro comercio en huevos volvemos como huevos y luego mueres

Voz 1399 44:53 de gestión y traspaso eso te dan el premio Darwin porque has hecho un favor a la humanidad por eliminar te tú solo decir que ese tipo de cosas

Voz 7 45:02 no existen pero en aquella época era otra

Voz 1399 45:04 IVA estamos hablando de la época de las exploraciones ya sea había una de entrado en África acuérdate de todas las expediciones Richard Burton te explique buscando las fuentes del Nilo las fuentes de lino blanco Las fuentes del Nilo Azul que estaban al final más ni menos Etiopía no en el lago Tana pero pues la gente iba ya lo quiso Shackleton era acercarse a ese lugar lo que hizo por ejemplo a mucho en cuanto a Montse ya ha descubierto oficialmente el Polo Sur pues lo que haces

Voz 36 45:32 va el Polo Norte el Polo Norte ya también estaba descubrió

Voz 1399 45:35 esto pero que hace lo sobrevuela y ahí se da otra de esas grandes paradojas epopeyas ya no sé si estúpidas o heroicas de Amundsen cuanto desaparecen hay que ir a buscarle sabes sí bueno desaparece primero un amigo suyo que la Novi Sad te acuerdas que tenía los famosos dirigible es no ve desaparece Amundsen va buscarle no hay nada peor que no sólo perderte sino buscar aunque uno que está partido que final que desaparece definitivamente

Voz 17 46:05 el que sí aparece es Nobel que luego vive

Voz 1399 46:09 una larga vida hasta los noventa y cuatro años y ahí es donde muere de una forma por decirlo así estúpida Amundsen que había jugado la vida en multitud de cosas buscando a su amigo ya no se vuelve a saber nada de él desaparece en algún lugar de del norte del Antártico

Voz 23 46:25 el dieciocho de junio de mil novecientos veintiocho roba al Amundsen el famoso explorador polar despegó en un hidroavión desde Noruega participaba junto con cinco compañeros en la búsqueda de la tripulación del dirigible e Italia que había desaparecido en el Polo Norte casi un mes antes Umberto Nobile era el comandante de la Italia un hombre al que Amundsen tenía en poca estima sin embargo cuando se enteró de que no vienes si había perdido Amundsen dejó a un lado sus sentimientos y se ofreció a ayudar tres horas después del despegue el radio Telegraph envió una señal rutinaria al resto del equipo de rescate que se había reunido en Wes Spitz Bergen una isla noruega muy cerca del círculo Ártico era la última vez que alguien tendría noticias del avión una de las personas que lideraba la búsqueda era la exploradora polar Luis Arnedo voy nacida en EEUU navegaba en aguas noruegas cuando oyó que el avión de Amundsen había desaparecido se puso inmediatamente a disposición del Gobierno noruego se dirigió al Ártico ella y la tripulación de su barco el hobby buscaron durante todo el verano de mil novecientos veintiocho pero a pesar de cubrir miles de kilómetros cuadrados desde el oeste desde Groenlandia hasta el este a la tierra de Francisco José Voigt no encontró rastros de Amundsen y de su avión en septiembre el Gobierno noruego canceló la búsqueda sí declaró un día de duelo nacional para el catorce de diciembre

Voz 35 47:59 no yo flamenca

Voz 0772 48:04 la muerte de de Roald Amundsen bueno la desaparición de mil novecientos veintiocho también es otro hito de sobretodo por el por el bagaje no que tenía este explorador bueno bagaje científico también porque no solamente es llegar al Polo Norte sino al igual que Shackleton lo que diga el Polo Sur lo que hicieron fue y bueno pues el recoge investigaciones de de el mundo decir de la fortuna poca fue un poco

Voz 1399 48:35 aún hay pocas pero de los males

Voz 0772 48:37 cuenta por ejemplo en en en ese testimonio que hemos escuchado al principio Shackleton cuando lo estaba escuchando el otro día de la voz de del del año mil novecientos nueve habla un poco de esa bueno de esas anotaciones científicas no que hicieron de de de los animales que había en el lugar cabalgan no son son espacios que es cierto que a lo mejor había estado Amundsen antes que él pero es que solamente había habido una persona dos tres cuatro antes que antes que él no ha no deja de ser también un pionero por eso incluso en la actualidad hoy sigue siendo un hito no lo de lo de alcanzar la cima del Everest por ejemplo no porque son muy pocos los los seres humanos que han alcanzado esa esa cima

Voz 1399 49:15 claro pero tú bien sabes que llegar el segundo es como ser un fracasado ya no sea el que que recuerda la gesta siempre es el primero incluso fíjate tú has citado el eres no en el mérito se lo lleva evidentemente Hillary con en su Serpa contenerse pero siempre ha hablado de que si Mallory lleno luego llegó o no porque el pues luego se perdió su pista hizo faltaría encontrar las cámaras de fotos en fin donde quedó registrada es hazañan el supuesto que fuera el primero incorporarla no se sabe por lo tanto a los a verse pues a mujer mujeres el que hay que adjudicar estoy todo el mundo se acuerda de él y sin embargo nadie de de Mallory bueno pues pasa con todo no pero eso sabía la importancia de ser el primero en llegar al Polo Norte al llegar al Polo Sur de hecho en el Polo Norte se está discutiendo muchísimo la autoría digo que de Robert Pirés está diciendo últimamente que dio mal las mediciones que ese quiso arrugar descubrimiento que no le correspondía otros ha habido que esperar muchísimo tiempo hasta los años sesenta para decir que fue el primer ser humano que llegó hasta allí pensándolo me refiero no con un con un carro de trineos con perros pero sin embargo sobrevolando los antes y es lo que intentó hacer buena voz y yo ya he llegado en mil novecientos once al Polo Sur a lo que quiero hacer es sobrevolar el Polo Norte que es lo que hace como lo sobrevuela con los dirigible es que en todas estaba muy de moda antes de que llegara a lo del Kindle Moore fin la catástrofe cantada a la catástrofe paladea tenían buen predicamento ese consideraban que era seguro mira tú por dónde su mejor amigo de sus amigos que hizo muchas expediciones científicas porque no hay que olvidarlo no sólo había un prurito personal de egoísmo sino que había también expediciones científicas para descubrir lo que lo que uno podría encontrarse la poca aflora la poca fauna pero también las mediciones climatológicas hacer catas por ejemplo el hielo antártico o Ártico en este caso ese tipo de cosas serán importantes y al final la muerte a Montse no a muerte heroica e irónica a la vez no porque no muere haciendo una expedición buscando descubrimientos para la ciencia sino buscando a su amigo y mira tú por dónde al final su amigo Se aparece vivo y coleando inmoral los noventa y tres años después de una larga vida de de triunfos bueno estas son las circunstancias que tiene el héroe el héroes siempre quiere ser el primero en llegar porque ser el segundo en su fuero interno es un pequeño fracaso no para la historia porque qué bien que haya llegado pero siempre es el primero el problema es que ahora mismo en la geografía en el espacio donde vivimos en este planeta llamado Tierra llamado Gaya hay muy pocos sitios donde el hombre no ya puesto el pie el hombre blanco me refiero y casi mejor que no lo ponga porque ya sabemos las consecuencias

Voz 0772 51:51 en estás hablando de exploraciones científicas me viene ahora a la cabeza la figura de Charles Darwin con el Beagle en el año mil ochocientos treinta y uno que es realmente fue a sitios que ya estaban absolutamente trillados por por por todos no pero el tuvo esa esa genialidad no lo que tú comentabas no solamente es la idea de colgarse la medalla de ser el primero sino también que eres capaz de leer en Don no el sitio donde donde vas hace unas temporadas en Ser Historia nos acompañaba David López la ve escrito una fantástica novela precisamente sobre sobre esta aventura de Darwin sobre el Beagle del año mil ochocientos XXXI y esto es lo que nos contaba sobre el siglo picado un poco intrínseco de esa expedición científica que a la postre Le tuvo como corolario la la Ley de la evolución

Voz 37 52:39 pues para lo que significa el ámbito de la astrología ideología en general eh fue auténticas revolución dado que cambió todos los puntos de vista acerca tanto oreja incómodas especies cómo del modo en que ésta se comportan relacionan con Soledad su natural de este modo Darwin al al desarrollar la teoría de la evolución que más adelante teoría de la el hombre de lo que hizo fue situar tanto al hombre como has especies en su justa medida relacionadas con todo lo que el animal inning mezclando era anomalías con da animalidad de este modo lo que es lo que en realidad no siete fue califica unos monstruos humanos como animales los animales como parte del reino que se movía evolucionaba estático

Voz 38 53:27 que se había defendieron

Voz 0772 53:34 estamos hablando de estas expediciones científicas de este hemos

Voz 36 53:38 centrado el foco de atención sobre todo en el Polo Sur con la figura de Shackleton

Voz 0772 53:42 y en también en el Polo Norte con el propio Amundsen pero hay un personaje John Franklin Jesús Callejo que también marcó un poco la pues la los límites del del ser humano en ese tipo de trabajos

Voz 1399 53:57 y años anteriores estamos hablando de mil ochocientos cuarenta y cinco todavía las condiciones técnicas serán mucho peores pero aún así también que estaba hablando de gente esforzada de gente fin valerosa que quería dejar su nombre para la posteridad y hace que lo dejó solo para que el caso de John Franklin buscar el Paso del Noroeste piensen paso siguiendo la costa canadiense no que conduciría pues a todo lo que sería el mar Artico que llevaría hasta el mar Atlantic ya huyendo con el Pacífico pues es un paso que interesaba mucho por cuestiones comerciales más que nada no sacamos lo mismo pasar por allí que dar toda la vuelta al continente el problema es que es el Paso del Noroeste no se encontraba en contra porque había placas de hielo había muchos iceberg era imposible pasar por allí ahora ya se puede pasar porque con el deshielo ha permitido que durante parte del año ese paso este expedito y se pueda se pueda navegar pero en aquella época no buscando este paso del Noroeste ahí es como ciento veintinueve hombres más pues no sólo desaparece no sólo mueren sino que mueren en unas condiciones infrahumanas en unas condiciones terribles de hecho hay algún que otro documental intentando reflejar esta epopeya por qué Juan II encuentran sus cadáveres poco a poco iban encontrando con el tiempo totalmente congelados Sosa como hay también metido es una cápsula del tiempo sí que se dieron cuenta de algo terrorífico porque los que iban muriendo servían de comida para los que iban sobreviviendo comida durante poco tiempo pero comida Icesave que llegaran a comer todo lo que encontraban de cuero incluido los cordones y las botas de cuero que tenía salsas avisaban como podía Nike con el agua las condiciones pero sería infrahumanas sacando poco los límites de de la supervivencia de ese ser humano que en aquel momento se encontraba en estas zonas árticas persona de John Franklin siempre comenta como uno de esos viajes con sus dos barcos no con el Airbus el terror fíjate que el terror vaya nombre que le puso yo creo que ya era premonitorio de la Odisea terrorífica que iban a pasar bueno pues eso es lo que hizo que esa expedición en principio también científica techo

Voz 36 55:59 en el Airbus llevaban una desaladora por ejemplo

Voz 1399 56:03 por eso para convertir en agua

Voz 36 56:05 sobre todo el agua salada que podían encontrar allí llevaban una locomotora

Voz 17 56:10 para luego en el terreno helado

Voz 1399 56:13 pues por poder avanzar porque sabía que con los perro mira los perros les vino bien por ejemplo saquearon porque al final son los acabarán comiendo pero en este caso además de perros llevaba una locomotora para que fuera mucho más fácil la travesía el problema es lo de siempre que la climatología fue adversa quedaron encallados en en antes de llegar a ese paso del noroeste en las islas de Michel las del rey Guillermo y a partir de ahí pues fue todo una peripecia una odisea un trauma terrorífico donde fueron muriendo uno tras otro hasta que se encontró el cadáver de John Franklin el que se sabe que murió en mil ochocientos cuarenta que es decir dos años después de empezar sumó su navegación

Voz 0772 56:50 además me suena corrígeme si me equivoco que hay fotografías de los cuerpos que han llegado hasta nosotros parece que que fallecieron hace quince días

Voz 36 56:58 sí es verdad con los Ángela abiertos con este rico en la barba