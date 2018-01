SER Aventureros: Expediciones científicas y Pintando Cimas (09/12/2017)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:35 qué tal aventureros buenos días bienvenidos un fin de semana más hoy sí que ya el equipo está no repartió no esparcido por el mundo aprovechando algunos de ellos vamos todos el puente largo estamos en distintas ciudades creo que es malo de hoy para prestar estar Rebeca y Fermín que son los que están al mando de las operaciones combinadas el resto ya veréis todo fuera Chema qué tal estás buenos días buenos días dónde te pillo Chema Rodríguez pues sin caddie que bonito cuando ibas a hacer tu sección nueva desde Cádiz

Voz 5 01:11 sí señora qué mejor sitio para hacer una sensación nueva para inaugurar una nueva sección en la Cadena Ser

Voz 0662 01:16 sí en la en la provincia de Cádiz

Voz 1025 01:18 pero sabes que tenemos un problema que estamos discutiendo a estas horas Si cuál es el título porque aún no se ha hecho todavía en la cabecera entraba esa esa parte que va con música y francés porque no se sabe si poner ser aventurero asesinos Érase sí no aventurero a la aventura ser muertos yo yo porque hemos puesto por

Voz 0662 01:42 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1241 01:46 viajero que que equipos y estás tú solo

Voz 5 01:49 bueno bueno saber eso es lo que tú piensas llegó un equipo de colaboradores

Voz 1025 01:55 no sabes lo que hay no

Voz 5 01:58 ahora ahora tampoco

Voz 1025 01:59 tampoco ahora no es que sigue sin haber pero eso es bueno

Voz 5 02:04 bueno pues entonces ya veremos cómo cobra como compra mi equipo

Voz 1025 02:06 ah bueno estaremos ahí pendientes se incorpora también Ángel Colina a estas horas que creo que Cantabria hola Angel tal estas

Voz 4 02:16 todo bien

Voz 5 02:17 sí señor aquí en Cantabria rodeados de nieve y montaña

Voz 1025 02:20 es otro otro que de verdad oye pero eludió estamos felices que por sí

Voz 5 02:25 de aquí aquí ha llegado la la nieve la lluvia llegado todo

Voz 1025 02:29 qué bonito allegado todo todo todo todo

Voz 5 02:33 bueno pues no lo que hace falta es que lo que hace falta es que llegue al resto del país

Voz 1025 02:40 y eso por supuesto bueno os cuento que tendemos a José Luis Angulo en algún momento desde la India que vamos a tener también nuestros invitados el programa de hoy que estaremos con carros Barrabés intuyo que está por el Pirineo aragonés por Benasque estaremos con John Bisbe en Australia este está confirmado que sigue en Australia por ahora con el disgusto ese que tienden porque su hijo precisa ahora mismo barrio pijo tema que ha sido ampliamente comentado es durante esta semana madre mía qué cosas pasan de del mundo luego os cuento que hoy estamos generando el programa también desde Barcelona en más sitios no se puede estar esto es un programa

Voz 6 03:27 he aquí nadie está en el estudio todos prime esto el estudio ya por lo que me

Voz 1025 03:31 sí sí sí todos por ahí y además con invitados hoy hoy se va a llevar un disgusto José Luis Angulo porque uno de los dos invitados que entendemos que es Enríquez José Millás León que estará luego con nosotros que quién quién está enredando estas horas de la mañana con cacharros quién está en la cocina

Voz 7 03:48 yo ya me estoy preparando el desayuno

Voz 1025 03:51 no me lo puedo creer Chema sí señor

Voz 7 03:55 podemos verlos jugar hacerlo puedo hacerlo de forma más discreta

Voz 1025 03:58 pero el destape que quede es ayudarles dio como tú en Cádiz de eso yo

Voz 7 04:03 dando un humus que me dicen muy rico anoche

Voz 8 04:06 un grupo con que es que es un dúo

Voz 1025 04:09 eso eso sí desde que ha entrenado al en el mundo de Chema Martínez

Voz 8 04:14 co punto dicho un Tomatito muy rico

Voz 7 04:18 un poquito de zanahoria que es con lo que con lo que rebañó el humus y luego un poquito de queso de cabra de aquí de la sierra de Cádiz

Voz 6 04:26 bueno ya he notado Barral últimamente Chema pero yo voy entendiendo por qué

Voz 1025 04:31 por qué por lo que papel no porque tú mismo

Voz 6 04:34 si no no es que no sé si es bueno

Voz 1025 04:37 bueno yo si es verdad ver a ver si te va a dar algo por comer

Voz 7 04:41 es un bueno vayamos a ver un cuerpo como este no se más

Voz 6 04:44 tiene fácilmente no

Voz 1025 04:47 ya eso va doy fe de ello que algo que pagar comida una detrás de otra equipos lesionaba aventureros que vamos a ver por sí si hoy

Voz 6 04:57 lo lo digo oye porque la comida por fin este año se confirma que tú dijiste que iba a ser sí sí

Voz 1025 05:02 sí ya ya os confirma la fecha me decías Ángel que estaba creo que voy con el primer invitado dime

Voz 6 05:08 no te hacia aquí vamos a tener a Barrabés con nosotros hoy porque quiero preguntarle sobre un tema relacionado con la escalada

Voz 1025 05:14 pues sí espero que lo tengas esperado mientras tanto al que vamos a tener esa Carlos Chamorro fundador de pintando cimas este año y un proyecto precioso que nos va a llevar hasta Ecuador un proyecto solidario y queríamos que compartiera con nosotros en este arranque de hoy de ser aventureros por cierto cuando lo he dicho un abrazo muy fuerte a todos los que nos sintonizáis en esta mañana a través de la Cadena SER ya sea en la Península como en las Canarias y a todos los que nos sintonizáis a través de la OCE sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos pero para nosotros la tarde así que feliz tarde a todos qué tal aquí estamos la tropas era aventureros hilo dicho vamos con Carlos Chamorro nos vamos es pintando cimas en Ecuador hola Carlos qué tal estás buenos días

Voz 9 05:58 buenos días

Voz 1025 05:59 cuéntale un poco cuando estará audiencia estás estás abrumado por por la locura que es esto pero no te preocupes será siempre así así cuentas de un poco a los oyentes en cómo es el proyecto pintando cimas y luego saltamos a Ecuador en nos cuentas como este año Weiss estar en Ecuador a ver

Voz 9 06:19 pues nada el proyecto se centra principalmente llevan material de montaña y bueno pequeño proyecto patrocinadores colaboradores sino gente que quiera apoyarlo y siempre utilizando muchísimo las redes sociales para darle mucha discusión

Voz 1025 06:37 la idea es llevar que por ejemplo a Ecuador porque Ecuador Baixa a trabajar con niños no

Voz 9 06:43 sí bueno la idea el arte un cerca de un portal que llame a unos seis mil metros bueno además ya ha contactado con un par de escuela Hay bueno es la misión del proyecto lo que llevar material escolar entonces lleváramos libreta la pista de colores saca punta borrador ese tipo de material

Voz 1025 07:04 porque en Ecuador K en sí si no me equivoco no sé si tú tienen las cifras creo que son cuatro de cada diez niños vive en estado de pobreza directa

Voz 7 07:13 sí sí sí eso es bueno en sólo los platos que reciclado única es la verdad es que uno de los países más pobres del mundo es bueno

Voz 9 07:22 tengo un amigo que que a él que no va hacer de guía por la zona y al que bueno el que me comentó un poco cómo estaba la situación allí porque hace un año hubo un terremoto bueno que afectó realmente a la costa ahí un poco a la montaña pero que la gran de ONG que estaban en la zona de la costa pues un poco que la montaña estaba un poco olvidada

Voz 1025 07:41 bueno Carlos nota si usted si de pronto hoy es que se caen cacharros y tal es que está Chema preparando desayuno incluido ahí un un estropicios está caído algo chepa

Voz 7 07:52 suicidio con la que estaba que estaba contando la zanahoria bien FAPE el rollo el papel que en el que eso para guardar la nevera

Voz 1025 08:00 pues eso se ha llevado por delante porque has estado ahí como un terremoto pero bueno madres

Voz 7 08:04 bueno por promete prometo no volver a hacer ruido hasta que masticar

Voz 1025 08:08 gracias el cual cualquier pregunta que te en Spanair Carlos cuando queráis

Voz 0970 08:12 qué hacer una pregunta pero con el tema del papel al base me ha ido poco pero bueno quería preguntarle a Carlos cómo surge este proyecto y como organizáis todo esto

Voz 9 08:22 bueno el proyecto surge una visité la tierra de un amigo mío marroquí ahí que corre por montañas bueno estuve de de boda tierras y bueno y la la necesidad de que faltaba material escolar y no había ningún tipo de color que tenían los niños de allí de la zona de ala entonces bueno ahí salto un poco la chispa del proyecto oí fue un poco cuando empecé yo puedo darle vueltas realmente al proyecto como poder montarlo cómo hacerlo lo más rápido posible como autor subvencional lo porque realmente el proyecto hutu subvenciona por sí sola José bueno era también un gran objetivo para

Voz 5 08:57 pero sí cuentan algo de esta manera

Voz 1025 08:59 claro y cuenta cómo se auto subvencionan me bien es esto

Voz 9 09:03 auto subvenciona creativamente bueno que acaba de llegar a este tema de con la venta por internet de camiseta y braga para el cuello entonces un poco unimos la pasión de hacer deporte Braña para que queda gente adquiere una prenda la escuadra en las pueda utilizar para hacer deporte y a la misma vez difusión a esta renta vía internet entonces bueno yo soy el que mismo mandó los paquetes yo que en Bala entonces todo no hay intermediarios no El proyecto bastante directo no

Voz 1025 09:30 oye en Internet la gente que nos está escuchando donde tiene que entrar para ver esas camisetas diez esas esas las bragas con tu dices

Voz 9 09:39 es la página de proyectos que www pintando cimas punto com sí bueno hay ahí un enlace él sale una especie formulario en el que se pueden adquirir productos entonces bueno también se pueden poner en contacto si quieren hacer algún pedido me ha llevado a través de la red hacia M M por cualquier mensaje como tenemos Facebook Instagram y Twitter pues por cualquier medio pues no podemos poner de acuerdo para que envió

Voz 0970 10:05 quiero que estaba pensando ahora mismo en que en este verano cuando estuvimos con rumbo al sur de Marruecos en el

Voz 5 10:11 tras

Voz 0970 10:12 está pensando en las condiciones tan terribles debido a que tienen los los beduinos que viven en en las montañas no mi hija pero es que unas condiciones durísimas osea es lo más lo más duro que te puedes imaginar sin agua tienen que bajar del desde las montañas a por el agua hilo y luego no tienen no tienen médicos a los partos

Voz 1025 10:32 pues prudente ante los niños no

Voz 0970 10:35 ese por eso le iba a preguntar a Carlos que qué qué opina él que conoce Ecuador como nosotros que también formado por allí que la diferencia entre Ecuador y Marruecos es bastante de todavía es bastante

Voz 9 10:48 íbamos grande no sí bueno ya digo no

Voz 5 10:52 nosotros será el próximo objetivo Ecuador pero la la la

Voz 9 10:56 día de de niños donde estuvimos primero en el I después Nepal bueno la verdad es que al final no deja yo siempre lo diré picó el mismo tipo de agradecimiento que cualquier lado y la misma necesidad en cualquier sitio que verdaderamente lo necesite no en ello Lotto más de ofrenda no yo dije que Marruecos íbamos a mí porque ante el materias con un burrada que parecíamos realmente lo como los Reyes Magos no habrá que es acercar las Navidades es que con cualquier cosa tan sencilla como puede su lápida de color un borrador sacapuntas Pele una cara de felicidad que es verdad que eso no se puede ni llenaban firmar porque eso sería que queda en la retina de uno que lo ha hecho

Voz 1025 11:37 ya lo estoy estoy aprovechando me he metido en en la página de pintando cimas me imagino que el que va con las gafas y la cabeza eres tú con todos los niños en la foto principal no

Voz 5 11:51 de la Vega suena un poco raro no

Voz 1025 11:53 no no sé pero se se le llama así

Voz 9 11:56 sí verdad sea un abrazo al cuello para bien

Voz 1025 11:59 sí me fascinan no los seis mil quinientos kilómetros mil doscientos paquetes mil doscientos niñas niños que es esquinas podía ayudar hasta ahora o o cómo es esto

Voz 9 12:10 sí eso son lo numerado mira yo siempre he dicho que me gustaría que el proyecto también saliera de los números no siempre la gente pregunta cuántos kilos pero cuánto material de Bain no realmente a a la cantidad de niños que llegamos no porque alguna vez lo hemos visto en la tesitura que llevábamos material aparecieron niños no entonces entonces tuvimos que dividieran materia pruebas los pequeños podíamos prepara de materia entonces bueno es simplemente el proyecto no el proyecto el proyecto actúa de manera directa en el sitio donde vamos se va haciendo puntualmente donde vemos necesidad de acudir

Voz 1025 12:45 la camisetas muy cachondo que ha llevado luego hay de búscame la cima no

Voz 9 12:50 sí sí sí bueno busca la cima nació real mente el logo por un blog que tengo colgado en Internet no donde contaba mi experiencia salir a correr como todo el mundo pueda falto y me empecé a correr por Montaño porque realmente me motivaba más entonces creo un blog a buscarme la cima donde contar mi experiencia y ahí empieza surfista

Voz 7 13:11 todo lo dibuja en la cima lanzamos

Voz 9 13:13 qué les mi parte de aventura con mi profesión de maestro y que vengo ahora vamos estando en clase ahora mismo entonces bueno a mí es una pasión no lo que junta

Voz 0970 13:25 venga que hubiera a alguien por ahí que me quería decir yo no yo no lo único que estaba pensando en es verdad que que lapicero un boli que fue la que lo sabe pero no se imaginan lo felices que pueden hacer a un niño llamado he dicho sitio de países en Nicaragua en en en en Ecuador en sitios donde llegabas con un con bolígrafo con un simple clic y peleaban por conseguir uno era increíble

Voz 1025 13:50 pues no te deseamos toda la suerte del mundo con este intento de pintar cimas que nos un intento es una realidad de pintar fin Cimas Carlos mucha suerte y ojalá que la gente como nosotros se metan la página te ayude

Voz 9 14:05 sí sí sí la verdad es que yo agradezco siempre muchísimo es coger esto que para el proyecto tan importante porque claro al final la difusión entre todos no entonces desde vuestro puesto está ahí apoyando directamente en el proyecto

Voz 10 14:19 es una manera muy bonita de que la gente vaya conociendo mal porque esto

Voz 1025 14:24 Carlos Chamorro fundador de pintando cimas un abrazo muy muy fuerte suerte muchísimas gracias a todo un habrá tenido muchas gracias aquí seguimos con nuestras historias en Ser aventureros

Voz 1025 16:56 bueno pues seguimos esta mañana aventureros madre mía lo que ha llovido desde que yo escuchaba Duncan Dhu eh estos son los chicos de Cien gaviotas que bueno bueno bueno lo que ha pasado no era jode era tu era joven y yo yo era un niño llorando pues no no te pases tú eres niño bueno tampoco lo sé al Bala El desayuno Chema todo bien que hace un rato cuando oigo cacharros no jugamos bien a que ya está ya ya se con ello ya estás ahí

Voz 10 17:26 eh

Voz 9 17:26 estoy aquí con un trocito de zanahoria en el humus como

Voz 1025 17:31 pues que te comes por la mañana zanahoria bien qué tipo más preparado Time Ángel que hay que estaba bien

Voz 16 17:39 es una cosa siempre viste siempre lo más ofendido pero Gemma empieza a sorprenderme bastante cuál es la pena o te preocupa no no me preocupa porque incluso me gusta desde que dejase la sección aquella que a mí me gustaba tanto dentro

Voz 1025 17:54 un poco perdido espero que la recupere con las nuevas

Voz 16 17:57 acción recupere el camino que habías perdido

Voz 1025 17:59 pero cuál cuál te quiero te gustaba batir la de lo cual no la de sexo a a tú eres de esa esa esa sección terminó muy mala me claro

Voz 6 18:10 en aquella aquella parte de la de la las máquinas japonesas expendedoras de braguitas usadas

Voz 1025 18:17 entre aquello bueno sí por por eso y por otras cosas como esa sección desapareciera bueno déjame que salude a Carlos Barrabés hola carros que está al estar buenos días congelado que TAS congelada pero dónde estás que ha subido a bueno pero bien bien bien desnudo de tiene desde luego el hacerla preguntan si no te lances de que nos hablará soy Carlos

Voz 0322 18:47 pues está pensando en hablar de frío porque vale teniendo muchas cosas de Siberia

Voz 1025 18:52 sí viendo un poco cómo está todo

Voz 0322 18:55 sea como cambiada en invierno la montaña es alucinante no lo difícil que es vivir con hielo de bueno hablamos cuando quieras

Voz 1025 19:05 ahora abramos ahora hablamos pero que es que se me acumula de pronto todo el equipo a la vez porque me dicen que me está llamando por la otra línea John bis P que estará de madrugada ahí vamos a darle en prix a él porque al final pobres que duerme volcando duerme porque nosotros no tienen locos John ves cómo estás buenos días

Voz 1241 19:24 hola qué tal cómo siete notas todos estamos pero estamos

Voz 1025 19:29 comparte dulces que es que es puente este esta semana la pista larga John está toda la gente era compartido por si estando en dos en Cantabria otros en Cádiz otros en Benasque yo estoy en Barcelona y tú estás donde en Sidney donde te pillo

Voz 1241 19:43 si seguimos en se nada yo soy yo ya voy a estar enseñas hasta final de año eh

Voz 1025 19:51 un choque parece que te estén pegando los australiano creo

Voz 1241 19:56 no no estamos bien aquí y terminaba el año o sea yo ya he hecho el año yo ya estoy te lo atracciones si hay dadas sin pegar un palo al hago vivo vivo súper bien Tío Vivo alegó súper bien

Voz 17 20:10 vale pero me alegro que lo cuentes con esta tranquilidad de la Cadena SER

Voz 1025 20:15 oye sabes que hay mucha persona preocupada porque a través de Twitter no nos han hecho llegar la preocupación por por lo que tu hijo pasa dado del Rumpy al al fútbol hay ahí gente como tú que no choque afectada estabas disgustado claro

Voz 1241 20:30 sabiendo cómo estoy fracasando como padre o sea no como padre eso es una terrible derrota ya pero bueno lo intentaré superar lo entendería

Voz 1025 20:40 pero lo has hablado con tus padres a a ver si ellos saben cómo reorientar como abuelos a Toño no no

Voz 1241 20:48 no no sabemos cuál es la la poción mágica para hacer ver que la realidad es es es otra pero bueno yo puedo hacer nada al respecto así que

Voz 1025 21:02 espera espera Ángel te quería preguntar algo Ángel dime no

Voz 16 21:05 no digo que tampoco se ocupe que siempre siempre puede ser

Voz 0662 21:08 peor porque imagínate que en vez de futbolistas dice yo quiero

Voz 16 21:10 su directivo del fútbol pues eso es mucho peor todavía

Voz 1241 21:14 cómo estamos hoy entrenador están todos medio locos

Voz 1025 21:20 un abrazo muy fuerte a todo el gremio de entrenadores pero lo es todo espero que no echando si no terminó pero pero bueno pero sí pero yo voy a veces así Barrabés también es padre de varios retoños ya pero que puede ya

Voz 1241 21:41 hacemos lo que podemos nosotros pero bueno están en una canción están en natación bastante bien

Voz 1025 21:47 sí

Voz 1241 21:48 a tenido entrenamientos de natación bastante fuertes bien aquí es un deporte que la gente hace y tal yo soy mira el otro día te hable de de Miguel Maestre te acuerdas de Alcocer

Voz 1025 22:01 sí sí Miguel maestro cocinero devuelto de heroína

Voz 1241 22:04 en la tele ha

Voz 1025 22:06 como Chanel hoy veo que tiene muchas horas libres ese tío pues sí sí sí sí

Voz 1241 22:13 yo tocando las pelotas pero pero a dos manos llame a final de año va a ser así así no piensa estará contesta todo el día nada nada no porque cocino voy de compras líneas que yo he llevo a los chicos mi labor ahora

Voz 1025 22:34 viene me encanta sus cuentas en los paraísos fiscales entonces yo este año viste

Voz 1241 22:40 entonces voy bastante bien voy bastante bien pero no te no te voy a dar datos no te voy a dar datos son las empresas en en el en el mundo porque a veces sexta ahí los papeles

Voz 1025 22:56 la Sexta

Voz 1241 22:58 no porque yo soy un profesional a mí no me pillan a todos los que han pillado son unos amateurs son gente sabes

Voz 1025 23:05 tengo tu vendería cuanto al diablo

Voz 1241 23:09 sí sí bueno que viene que es un bueno ni del Maestre es un fenómeno hace unos programas en inglés de cocina impresionantes ese tío es un fenómeno

Voz 1025 23:22 pero pero queríamos pero vamos a ver John te lo digo de verdad queda exponerla o o les llamamos y les metemos aventurero para que nos cuente cómo La Ventana

Voz 1241 23:30 eso es intentar conseguir su teléfono yo no me voy a llamar porque es que que que esta gente que yo no es que no sé yo no me veo con con ese con esta es un fenómeno es un CRA sabes cuál es mi nuevo y bueno pues pueden hacer unos programas en inglés el tío

Voz 1025 23:51 el inglés porque si no lo hacen francés entiende claro

Voz 1241 23:58 bueno antes

Voz 1025 23:59 a costa puede ser un Jaime contaron distingue de los demás ha ahora es buenísimo buenísimo pero qué qué hacer cuando hoy

Voz 1241 24:14 no es el plato es ver a un tío español haciendo un programa en inglés de cocina en un canal australiano eso es algo grande eso es algo grande a mi me da igual que cocine ese tío el fenómeno por conceder lo que ha conseguido aquí yo le doy un valor impresionante

Voz 1025 24:35 no ya ya sé que es no

Voz 1241 24:38 sé que va porque vosotros no tenéis dando idea de lo que es conseguir eso sí sí sí

Voz 1025 24:46 el mis lo imagina en niños lo imagina bien

Voz 1241 24:50 lo importante

Voz 1025 24:51 desde que tengo el programa en Australia en inglés esa como clave

Voz 1241 24:56 esa cojo donante es donante

Voz 1025 25:00 totalmente por cierto hoy

Voz 1241 25:02 hoy hoy en Sydney es el derbi de si el del partidazo hay un partidazo aquí en el hayan set por cierto al que voy a ir Ipod

Voz 1025 25:13 el de fútbol pero no vamos a ver no te de bulto porque tu hijo va al fútbol pues de abrasado pero entonces co del que tú lo ves hombre

Voz 1241 25:24 yo trabajo trabajo en diferentes eventos juega ahora en fútbol que es la temporada de fútbol ahora mismo habla de de rugby ahora es temporada de fútbol sí pero yo voy esto es para mí es como como comer palomitas si voy me lo paso bien joe amante mira voy voy al partido si bien en los Wanderers hermoso yo está lleno de jugadores españoles está Oriol Riera Raúl Llorente está Cejudo y el entrenador es Josep cambiado un catalán por cierto se me olvidó saludarte en catalán el otro día Ponseti

Voz 1025 26:05 sí yo me expediente intentaran pero no me saludó este yo tampoco pero bueno no pasa nada Oye entonces qué pasa ir al partido

Voz 1241 26:11 oye voy a ir el partido voy a entrar en El Vestuario os dos equipos porque yo entró al vestuario el otro día entré Alvear Anwar yo aquí le pregunté al portero donde está Oriol Riera porque las cámaras pueden entrar en el vestir que pueden estar cinco minutos para barco cinco planos seis y luego largarse antes de que los jugadores salgan a calentar valerosos en todos los deportes no sólo en fútbol en rugby entrado en los All Blacks bien en en en en rugby líder

Voz 1025 26:45 en cuanto a usarlo no te pierdas estaba preguntando al portero

Voz 1241 26:49 si llego llego al vestuario de los Wanderers quería hablar con el entrenador pero se me se me pasó por la tele queremos invitar a una paella un nueve Un cámara yo Mikheil ello muy bien elevamos a invitar a eh a una paella lo la voy a cocinarlo

Voz 1025 27:08 habrás aprendido Heine judío

Voz 1241 27:11 la voy a hacer yo voy a hacer yo

Voz 1025 27:13 cobro muy llegó al vestuario

Voz 1241 27:16 sí le digo al portero donde ha estado de ICS le digo voy y les saludo Oriol qué tal estas oye mucha suerte Italia sentidos como se quedó flipado dígame qué haces aquí digo pues yo trabajo aquí no fastidies cuántos años llevas aquí le digo pues jazz este es el tercero ya Iceta al estás a gusto yo fenomenal tú qué quédate y estoy estuvimos hablando y cinco minutos el resto el equipo suele pon ponen colores porque pararon todas las conversaciones que miraran a nosotros sometió a mí no me extrañaría

Voz 1025 27:58 ah sí

Voz 1241 28:00 yo ahora voy a entrar en el vestuario a el Riera por cierto que si es un chaval súper majo el otro día se lesionó por cierto

Voz 1025 28:11 vaya pues es duda para el partido el tú

Voz 1241 28:15 aquí pero Raúl Llorente una máquina hice justo en el centro del campo otros una que no les saluda a máquina no lo está bastó no porque no porque no coincide porque estaba allí era a ellos está bien estirando o dando masajes veo once cosa bien otra cosa yo tengo cata de todo que ya lleva el bocata bocata bocata de tortilla llevo una petaca con vino Rioja al descanso

Voz 18 28:48 del Bierzo lleve esta esta charla aventureros

Voz 5 28:55 mamá darlo no entonces llevas tanto lo español claro

Voz 1241 28:58 no no bueno sí va sobre todo a la selección española la oiga le va a dejar la pierdan todos los partidos aquella cola de vaca

Voz 1025 29:07 se pacte molaba

Voz 1241 29:09 jo de la camiseta de Bárcenas es la camiseta que mejor representa los valores de de de de la España de hoy en día

Voz 1025 29:18 bueno eso es la camiseta que

Voz 1241 29:20 deberían la camiseta con las tiras de los papeles de barco no no me calientes Ponseti por favor

Voz 18 29:29 hombre

Voz 1241 29:29 la por cierto por cierto no digo nada

Voz 1025 29:33 no venga que terminamos con con Barrabés que debe estar jugando cuando amenaza

Voz 1241 29:38 y le voy a al al cámara que tengo al lado de bocata de tortilla muy hay

Voz 1025 29:46 vino Rioja imagino que debía esperar pidiendo la esta realidad no no te quiero no

Voz 1241 29:52 me hice mi mujer está prohibido tú no puedes beber alcohol cuando estás trabajando porque eso es inmediatamente despido fulminante

Voz 1025 30:01 Dios le digo bueno

Voz 1241 30:04 joder con un bocata de tortilla sobre todo de Rioja no está mal no esos se permitirá

Voz 1025 30:12 sí claro pero seguro que lo entienden desde bueno digo yo digo que es zumo de uva tomo un zumo de uva es lo que pasa que tan poquito trastocado el sí

Voz 1241 30:27 dime acaso te amigo amigos Amis a mis amigos catalanes si tengo me da un inmenso placer saludarles en catalán hoy en día pues más que nunca eh

Voz 1025 30:40 bueno pero nunca me alegro pues da ahora adeu Mc UU

Voz 1241 30:45 ha habido Eva MEX aquí pero

Voz 1025 30:49 es el Vascotto beso aunque todo eso es lo que tenemos Chema no podíamos buscar a lo mejor o algo peor eso es la maquinaría pero lo que tenemos pues la máquina es un crack es madre mía madre mía qué historias Davis Pérez de Australia carros ha reaccionado ya gotas Senado todavía después de escuchar lo que han escuchado

Voz 0322 31:20 es una cosa que me fastidia que que hayamos tenido esta crisis tan bestial ya tanta gente válida saliera ha tenido que ir del país y que muchos de ellos estén quemados es una pena tenemos que construir un país mejor

Voz 0662 31:36 con mucha más capacidad para para

Voz 0322 31:39 empleos que no tengan tanto que ver con las manos y más con la cabeza y se puede hacer hay un montón de gente buenísima tanto aquí como fuera que que lo quiere hacer

Voz 1025 31:48 si el poniendo el ejemplo de poner trabajo que piensen con la cabeza John Beach me mejor que me hablen yo

Voz 0322 31:59 que lo suyo tiene tiene nivel y es una es

Voz 1025 32:03 es el mejor en lo suyo es el mejor porque pocos cámaras internacionales de este nivel debemos tener

Voz 0322 32:10 a veces se nos olvida pues lo que hemos pasado por lo que mucha gente todavía está pasando pero ha sido tremenda la verdad una pena una pena

Voz 1025 32:19 a ver si el frío que querías contarme del frío K

Voz 0322 32:23 pero sí la verdad es que que cuando llegas a un sitio congelado no que cualquiera que vaya por el monte dice joe como no te acabo de lado está estos días leyendo la historia de un tigre que es un tigre de Hamburgo mucho que quedan poquísimos que se ha cruzado bueno básicamente sentí que te va viajero no una de las cosas que siempre se dice es que se sabe poco de los tiques yo no sé si es verdad pero lo he leído mucho sí bueno pues sabes qué en la parte norte de Siberia sobre todo cerca de Vladivostok hay muchas reservas decir Yeste pues se cruzó setecientos kilómetros es el fuego la dimos todo pues lo recogieron lo devolvieron lo llevaron a una zona buenísima y el se ha ido de viaje otra vez no ya parece ser que van varias veces que se va de viaje es el Tigre viajero es como la aventura de cada años no estaba volviendo a Vladivostok y se ha metido en China pero parece ser que a lo mejor puede llegar a Corea Norte bueno total que hay un lío con el dice impresionante pero lo más importante es cómo es capaz de sobrevivir pues en estas condiciones tan bestiales de cuarenta a cincuenta bajo cero en en estas temperaturas extremas donde es dificilísimo pues bueno puedes comer nieve pero es difícil muchísimo prácticamente cualquier cosa

Voz 5 33:37 claro evidentemente incluso pues cuando cuando

Voz 0322 33:40 tiene una empresa pues se congela cuando realmente es alucinante cómo cómo cómo puede vivir en esas temperaturas porque los mismos humanos tienen problemas enormes no para vivir ahí incluso los mismos animales domésticos de la gente de Siberia mucho ahí en muchos sitios que tienen más veía aún la perra maestra o para a a beber al caballo no posa realmente es súper ingenioso no como la gente se busca la vida salir no

Voz 1025 34:11 manda al perro coge el caballo y BT un poquito ahí abre un poco alardes

Voz 0322 34:16 pero cuando yo era pequeño eran chavales Benasque que yo recuerdo que la gran mayoría de la gente no quería que nevara justo al revés que ahora no pues porque claro todo el mundo tenía vacas tenía animales y la nieve era un enemigo un enemigo importantes hacer ahí luego no hay vamos había ganado bueno en realidad nadie quería que nevar todavía yo lo recuerdo pero no estoy seguro si me lo han contado tantas veces y es verdad o lo recuerdo no estoy seguro la gente pues no tenía que cruzaba de casa a casa con chaquetas no

Voz 0662 34:47 sí

Voz 0322 34:48 me acuerdo que si va a llevar el Santo de una casa otra no te acuerdas hacerlo muchas veces ibas con una con una manta no encima entonces al final se intentaba salir muy poco esto seguro que ocurren en todos los lugares que de montaña incluso yo eso no lo llegué a ver pues se llevaba viviendo en el bolsillo que ponías ahí en la chimenea en realidad durante una época del año esa intentaba no salir no lo que es alucinante ahora que es justo al revés la mayoría de la gente a lo que viene a las montañas del invierno esa cuanto peor mejor no cuanto más el frío Imaz Dielo pues más escalar más es tremendo como como esta relación con la naturaleza ha cambiado en un periodo tan corto de tiempo pero los animales no lo han cambiado es la realidad de esto pues es estaba viendo también en una cosa capaces

Voz 9 35:43 en Rusia que está que hay como mucho ruido

Voz 0322 35:46 en Siberia y es que un un dueño ha tirado su perro al agua y lo congelado vivos pero que dista sí la verdad es que una cosa buena que está pasando en el mundo en general es que cada vez hay más conciencia con estos temas no esa monta un buen lío fíjate en Rusia con este tema y esto también es una cosa que ha cambiado mucho en muchos pueblos había poco respeto por esto y ahora yo creo que esto es casi impensable aquí hay un cambio muy importante de cómo vive la gente en las montañas pero sobre todo de cómo afronta el frío pero lo que no lo hay es de cómo lo hacen los animales los animales sigue siendo increíble que pasen un invierno en el Pirineo no te cuento en Siberia

Voz 20 36:26 es alucinando claro cómo sobrevivían a a esa con lo cual te demuestran que se adapta mucho mejor que nosotros y que son capaz de hacer muchas más cosas de las que nosotros somos capaces para sí

Voz 16 36:39 lo he visto y lo bueno que tienen las redes sociales es eso también que ahora mismo es esas variedades se hacen con animales cada vez se denuncia más porque siempre hay alguien que graba lo muestra no eso está concienciando mucho la gente también no Carles

Voz 0322 36:52 eso es así también al final ahí las partes que tiene una parte mala que es que a veces te pueden criminalizar no

Voz 0662 37:00 que el año pasado en Benasque pues no

Voz 0322 37:02 señores de un hotel pues tenían el perro atado con una cadena fuera como no sé como se ha hecho toda la vida la verdad es que eso en los pueblos la mayoría de la gente lo ve normal

Voz 16 37:11 normal se

Voz 0322 37:12 hice puso a nevar pues el perro estaba ahí en la cima pasó uno le hizo una foto y dijo que lo estaban maltratando que se montó la deberías

Voz 0662 37:19 claro son tú conoces a esa gente yo les conozco

Voz 0322 37:22 vamos que es imposible que maltrato animal no no me lo creo no pues lo veía normal ellos está nevando el perro está fuera pero claro si lo ves desde fuera no puedes pensarlo como una tortura no sé qué que al final un poco el punto de este de la foto y las hubo tiene su parte buena y mala muchas veces es demasiado frívolo y no profundizó estamos otras veces es un canal de denuncia no vamos a ver esto es lo de siempre no yo creo que es una cosa que intentó apuntarme lo aunque a veces me pasa que el calentón Nos bueno no que que siempre las cosas tienen su profundidad no tienen hay que hay que entender el contexto de la gente no puede ahora que los nosotros que viajamos tanto no claro aterrizase en la India hay pues oye hay que tener los ojos de la India antes de opinar no hay que tener los ojos de China antes de opinar y evidentemente hay unos valores universales y eso está claro pero dentro de eso está ahí hay cosas que hay que verlas no preguntar antes

Voz 5 38:21 a la pregunta cita habría cancelado

Voz 1025 38:24 pregunta que lo dejamos aquí venga si por eso

Voz 5 38:27 no es que esto estaba viendo la web de Barrabés

Voz 16 38:30 es más nieve yo he visto un vídeo con el que alucinado y quiero que además él no explique un poco es es el vídeo cuando lo diga de Adan pondrá que de ese vídeo sobre escalada quiero que nos expliquen es una vía hace y lo que ha hecho este hombre a mí me me parece increíble Alliance que lo que se llama

Voz 0322 38:48 a veces hablamos la escalada ahí es muy difícil hablar porque es tan plástica y visual que esto es como explicar sin una Performance no porque en el fondo la escalada actual esto que ha hecho una gran es un es una performance es artísticos y lo pusiera hace narco podías estar sentado un rato viendo no hay entre no pues básicamente lo que ha hecho es como bailar en una roca es una vía imposible con unas figuras alucinantes porque para escalar pues tiene que poner el cuerpo en una exposición es increíble con un ritmo bestial en realidad es una especie de obra de arte lo que ha sido prácticamente se creía que no se podía hacer no si le preguntas a muchísimos escaladores te dirán que que es casi imposible hacer eso no en realidad lo que está estoy como inaugurando una nueva era con una técnica más depurada con un cuerpo más depurado oí hecho esculpido para la escalada con alimentación especial con un conocimiento pues enorme de ese tipo de roca en realidad como en todo estamos llegando como no a nivel no que sería el tres puntos cero de todo no pues este es el punto cero escalada ahí te quedas impresionado cuando crees que algo se está haciendo muy bien encima todavía hay otra capa no más increíble no el problema es que estas capas para llegar a ellas tienes que ser muy bueno sano no llega cualquiera y esto está construyendo un mundo pues que en general no es para todo el mundo no hay que ser tan bueno tan bueno tan bueno ahora está casi nada lo puede hacer no

Voz 5 40:20 digo oye Carlos Galán a este nivel no

Voz 6 40:22 Juan Carlos es el nueve el nueve veces el tope de de la

Voz 0322 40:27 dificultad no es máxime si no es de suponer que es lo más que no vamos a ver en esto hay un tema muy muy importante Ángel que es quién quién hace la quién hace la graduación no digamos que la primera vez que se hace una vía de nueve a nueve se proponen luego él dice esto nueve se lo van a escalar otro si te la de cotas no decirlo así pero no creo que está de costes porque tiene un nivelón y sobre todo que ver porque Pacer eso en general hay que escalar las distintas tiene ellos venir alguien y hacerla rápido es decir no era más fácil de no es esto no es tan fácil así sí desde luego estamos ahora mismo no mire donde escalada de esquí alpinismo de trail running pero vamos esto está también en la calle lo mismo te pasan informática con cualquier Software lo mismo te pasa con Tour hay un nivelón en general

Voz 1025 41:20 por todo esto es tremendo no

Voz 0322 41:23 qué hacemos con toda la gente normales como nosotros

Voz 1025 41:26 se come Carlos

Voz 0322 41:32 sí es mínima

Voz 1025 41:34 pausa Oye como va el desayuno va sigues vivo practicantes digerido van campante aumente digerido vuelo prepárate porque en cualquier momento debutamos con tu sección eh estoy Jackie lista parado pero insisto hoy va a ser un segundo a porque todavía hay cabecera todavía no está montado lo que debería estar montado mi equipo no estamos para empezar sobre los asesinatos de brujos en Iquitos pues ahí estaremos hablando de asesinato de brujos de aventureros Juan

Voz 22 42:13 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Do Mi querido Jean François que has dicho que yo yo descifrar los jeroglíficos egipcios

Voz 23 42:27 SER Historia con el Nacho Ares descubre todo lo que nunca imaginas de de la historia en la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 0089 42:40 será mejor que te diga la verdad medio verdad ahí todo menos la verdad

Voz 2 42:49 me me quedé

Voz 1025 42:54 a ver si tenemos un montón de temas todavía nos queda poco para el primero Enrique José Díaz leo nuestro próximo invitado autor de Historia de las grandes expediciones científicas de un libro que público desnivel y que nos hablaba hace unas semanas del José Luis Angulo que está hoy en la India José Luis Angulo dijo a ver si podéis hablar con él a ver si puedo estar yo no está él pero exista Enrique el autor así que ahora Enrique qué tal estás buenos días

Voz 5 43:22 muy buenos días un saludo para José Luis Pino claro ya ya se lo mandamos no te preocupes oye la pregunta o o la historia que hablábamos Jose Luis siguió una vez

Voz 1025 43:32 Nos llegó el libro y lo estoy leyendo estaba en nuestras manos cómo escoge esa a a a esos a cada uno de los aventureros que ponen el libro porque claro no es fácil hay un montón

Voz 5 43:44 la verdad es que hacer una una selección es complicado

Voz 10 43:47 no no es fácil no lo que pasa es que hay alguna hablando ya en confianza no hay algunas que somos más fáciles no digamos los de alguna manera lo los hispanos no selecciona Muti he aventuraba como Felipe II Sara hay uno que para mí es una debilidad no Manuel Iradier el émulos el famoso de la aventura esto del doctor Livingstone Tsonga hay una serie de aventureros que son de aquí cercano y que además da gusto hablar de ellos no porque es que realmente la aventura que emprendieron estos señores en aquel momento la verdad es que yo creo que es digna de ser conocida

Voz 1025 44:27 pero a partir de ahí empiezas a sumar a los otros no a los escena SCO a un montón de pero insisto que que nos parecía nos reíamos con José Luis digamos vamos a mí me ponen ahora escoge a ver quién sí y quién no en el libro me vuelvo loco porque no sea aquí a quién dejó fuera porqué

Voz 5 44:46 el que es que va a haber un así

Voz 1025 44:49 da parte de una tercera parte de esta historia

Voz 0662 44:52 a depende un poco de lectores no te cuento verá está me hay hay cierta hay

Voz 10 44:57 al margen de estos no que puedo tener cierta empatía no puedo aquello de que son de la tierra que son de casa y demás no hay otros que también sin duda alguna no eh yo creo que soy de la generación de niñas del baby Bono que bueno que que seis

Voz 5 45:10 me soñando conocer a emular era de una sí a hablar de la luna yo creo que esto

Voz 0662 45:16 la llorar aventuras no digo el ser humano no igual no el tema El son la célebre rivalidad entonces copia Poulsen pues también de niños se hablaba mucho de gira bien habían pasado años no pero nos hablaba mucho no de la conquista de los polos de bueno que coma Moon se encararon ventajista que no sé que es buena y la verdad es que además yo pues bueno ese documento pues realmente es que no era ventajistas no era un aventurero sin duda alguna no pero un aventurero que dicho hecho genio el hecho bagaje inteligencias que es lo que he hecho Scott que Olusegun gran científico y aventurero pero que que es arriesgó atrás tal punto que mira lo que ocurrió

Voz 5 45:51 a mí no me no él y todo el equipo yendo quede de tu pasión llega el libro porque con ella se te ocurren la historia mire pues la verdad es que

Voz 0662 46:03 eh yo quería jugar contra es elemento quería jugar un poquito con victoria por supuesto quería jugar con la aventura y la anécdota en esos viajes de esas aventuras no por otra parte si te das cuenta un hecho como en todos son todos los científicos no tienen un interés científico realmente o finalmente no todas las aventuras ir realmente ese coste es el que ha dado lugar a este libro una selección de de aventura eran muy personal sin duda bueno va a depender un poco de públicos y le gusta no les gusta yo creo que ha quedado vamos modestamente creo que ha quedado

Voz 5 46:36 no tiene esa por si yo yo creo que puede ser interesante porque ese es el libro que os recomendamos hoy historia de los grandes ex

Voz 1025 46:42 de expediciones científicas editorial desnivel Insua Autol Enrique José León que nos está ahora mismo dando esta entrevista hermano un abrazo muy fuerte mucha suerte y que ojalá

Voz 5 46:52 te anime mucho

Voz 0662 46:54 para nosotros también es un abrazo

Voz 1025 46:56 pero luego se marchan Enrique José Díaz León el libro que teníamos ahora ir tenemos todavía varios temas por delante no sé si empezar sí darte los dos mil ti

Voz 1241 47:07 sí Chema

Voz 5 47:10 siempre te quieres que se desarrolle la sección de hoy entera o que te va introduzca así

Voz 1025 47:16 ha arrollado un poquito al menos desarrollado un poquito no mucho porque da Gregorio esperando y es también ahí más por ahí atrás pero pero desarrollar un poquito venga un par de minutitos no a ver cómo cómo sería tu sección Viajar de la cabecera del viaje dos Chema Rodríguez y todo su equipo viajeros asesinos toda va bien

Voz 0662 47:40 los Jazz después de eso ahí entro yo ahí

Voz 1025 47:42 esto Chema cómo estás vas a hablarme de viajeros asesinos hoy

Voz 5 47:46 no no he dicho que entonces yo decir después de la ráfagas no tú no vale vale en cuanto a alguna pregunta o si vemos que voy con poco tiempo me dejas

Voz 1025 47:57 es decir más si ya vale ya pues haberte desarrolla un poco los brujos asesinados en Iquitos

Voz 24 48:03 bueno catorce Mulhouse

Voz 0662 48:05 panderos aparecen asesinados en la selva amazónica de los alrededores de Quito seguidos de una ciudad grande una de unos cuatrocientos mil habitantes es una de las capitales de las de la Amazonía de la Amazonía en general de la ley de Perú ha generado es una es la séptima ciudad más poblada de de Perú la ciudad donde que cargar por ejemplo la película de Hair Togo Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa se desarrollan es equipos para situar al espectador efecto eso ya como para situar al espectador en la zona de África donde se desarrollan los crímenes de los que vamos a hablar en la sección eso sería así casi todos los días es decir situaría me geográficamente el espacio hablaríamos un poquito del equipo aquí pero que por ejemplo como introducción geográfica está bien si quieres te vas

Voz 1025 48:49 no no está bien bien bien perfecto así que

Voz 0662 48:51 pues cerca cerca de Iquitos en la zona de Yuri más Guás empiezan a aparecer los cadáveres de de personas que todas tienen en común que son curanderos que son brujo hasta catorce cuerpos empieza en la pieza que empiezan a aparecer aparecen siete primero el resto se dan por desaparecidos a ir empiezan a investigar empiezas a investigar descubres de hecho se se se desplaza hacia la directora de conocimientos ancestrales que se llama gracia Ojeda y el viceministro de interculturalidad que se llama Vicente OTA con un con un investigador específico para temas amazónicos y empiezan a investigar pues se convierte en un hecho muy muy llamativo no el eh la desaparición de de de los curanderos empiezan a pasé Gary descubren que está relacionado con las sectas evangélicas que el asesinato de los siete curanderos está relacionada con las sectas evangélicas no solamente con las sectas evangélicas sino que esto la relacionada con el alcalde y su hermano del pueblo alrededor del cual se han encontrado los cadáveres quieres que detenga aquí la sección y dejemos la segunda parte para el próximo día o quieres que la desarrollo hasta el final

Voz 17 50:09 no porque claro no va quedar no se está está

Voz 1025 50:15 creo que te hemos invitado ya no es como si

Voz 0662 50:18 pero desde que yo yo puedo yo tengo

Voz 1025 50:20 estás en tal y esto hoy aquí estoy

Voz 0662 50:24 tengo una parte todavía es que es un poquito amplia yo creo que no podemos dejar próximo día

Voz 1025 50:28 pero pero hacemos ya montamos ya la cabecera para con Chema Rodríguez dicho equipo no lo mismo a Fermín que monten esa cabecera

Voz 0662 50:36 viaje y los asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo vale muy poco si el todo todo su y todo su equipo

Voz 1025 50:42 oye ya lo está preparando aquí que lo estoy viendo eh CERMI ya lo preparándolo todo estamos una voz grave potente la de julio algo

Voz 5 50:51 ser corruptos te parece perfecto no nos tú y yo estoy a favor de todo

Voz 10 50:54 que diga

Voz 5 50:55 muy bien pues venga me queda un minuto Alfonso que sí

Voz 0089 50:59 de contarnos que está siendo un éxito este macro puente de la nieve que llegó como ya bien ya comentábamos la pasada semana de manera bastante inmisericorde como a pesar de que hay poca agua pues ha caído muchísimo tenemos todo el Pirineo abierto toda la cordillera Cantábrica nos queda la zona centro pero también Sierra Nevada volvemos a repetirlo ya termino al otro lado del Atlántico en los Estados Unidos está cayendo la mundial pero es que no para de caer ahí dos días de anticiclón vuelven a entrar otra vez las borrascas procedentes del Pacífico siguen dejando centímetros dicen dime

Voz 1025 51:33 pero pero nosotros Alfonso estamos salvando los muebles con la que está cayendo porque le toca no agua no pero

Voz 0089 51:39 con el frío ha permitido que en muchos sitios haya podido fabricar haciendo la salvedad que hacíamos la pasada semana

Voz 1025 51:45 pero todavía no hay agua pero sí pero sí

Voz 0089 51:48 el ejemplo en Baqueira Boí Taüll en la zona de Cerler el propio Formigal no te digo ya en Teruel Sierra Nevada tenemos muchísima nieve desde luego tenemos una situación que aunque parezca que no podía esto sucederá sucedido estamos mejor en que las mismas fechas del año anterior este puente de la Constitución que da el pistoletazo de salida desde luego esta temporada que como decimos es olímpica se ha iniciado con unas condiciones fastuosas maravillosas y a disfrutar que es lo que estamos haciendo y lo que queremos seguir haciendo la próxima semana

Voz 1025 52:19 hablaremos con vosotros desde

Voz 0089 52:22 pues a Boí Taüll

Voz 1025 52:24 con Alfonso Ojea a ver si estaremos en la India con José Luis Angulo no sé si Chema la próxima semana ya estará en el estudio en Madrid Ángel también creo que habrá regresado de Cantabria Ángel tú vuelves ya no todo la semana para esta semana todavía a seguro

Voz 5 52:40 tengo una mesa redonda sobre fotografía el miércoles a ver cómo me puedo organizar

Voz 1025 52:45 bueno pues ahí estaremos por cierto yo estaréis EEUU que se estará haciendo el programa desde EEUU la semana que viene Chema tú estarás en Cádiz donde estarás con tu brujos asesinados

Voz 0662 52:55 yo estaré en Madrid ya al pie del cañón

Voz 5 52:57 equipo y yo estaremos todos en Madrid