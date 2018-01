Monchi: "Uno de los tres tenía que caer, pero hubiera preferido que pasáramos el Atlético y Roma"

Voz 1560 00:00 duración del Atlético queremos dar la enhorabuena a Monchi el ex director deportivo del Sevilla y que ahora mismo es el que lleva las riendas de este proyecto deportivo en la Roma hola Monchi buenas noches

Voz 1 00:10 hola qué buenas noches felicidades hombre muchas gracias muchas gracias ya me fastidia felicitarte el día que queda eliminado al Athletic pero la vida es así me imagino que para para vosotros vamos sabiendo que un equipo español ha quedado eliminado pero bueno lamentablemente uno de los tres tenía que caer y bueno yo hubiera preferido que que hubiéramos pasado Atlético soy Roma cero pues no ha podido sería como darle ánimo a Atlético y espera que que es la Europa League pues pues a base de campeonato

Voz 1560 00:46 no ha sido fácil el partido e este cara a las que sólo ha sacado dos puntos lo estábamos comentando ahora con Kiko con Guus sólo ha sacado dos puntos en esta fase de grupos en los dos partidos con el Athletic pero a costa oye

Voz 0472 00:57 sí ya nos costó el partido de ida uno no sufriendo quizás más que hoy porque hoy hemos sufrido más por el por el miedo no quizá el miedo a a ganar no oí y la incertidumbre de lo que he dado que practicamente nuestro portero Allison ha tenido ninguna ocasión en la que actual no pero sí que es verdad es que me he ido de menos a más en la competición de encontrar soluciones que el campeonato bueno yo ha sido un buenísimo rival un rival que no tenía nada en juego si tenía algún sentido

Voz 1795 01:35 el resultado de la mejor manera posible pero bueno creo que hemos merecido esta victoria hay en líneas generales creo que la fase de grupo popular allí hemos merecido esta clasificación no

Voz 1560 01:48 muchos entendieron cuando o muchos no entendieron cuando Monchi dejaba el Sevilla por la Roma pero Monchi le decía todo el mundo es un proyecto serio es un proyecto ambicioso me dejan trabajar tenemos dinero se puede hacer un equipo competitivo serio pues por ahí van los tiros pasáis como primeros de grupo importante también Monchi

Voz 0472 02:06 sí la verdad es que es importante para para la credibilidad del proyecto no es para tomar el confianza se ilusione no Roma un equipo con una alineación muy grande que Agustín años he estado muy cercana a conseguir título el equipo que más ha quedado segundo gol italiano iba este año estamos ahí en la pelea con un proyecto nuevo con un entrenador nuevo con esto depositó el tiro directo deportivo como yo lo extranjero ir poco a poco pues estamos creciendo cierto perderíamos margen muy contento en la Liga estamos ahí justo detrás de Inter Juventus con un partido menos nosotros íbamos en la Champions pueden el grupo que para mí era muy muy difícil hemos sido capaces de I no bueno pues te decía esto no refuerza la credibilidad de seguir trabajando día a día e intentar bueno llevara a bromas como he dicho muchas veces Italia donde creo que merecen sus visionado no quieren conseguir algún tipo

Voz 2 03:12 a primeros de grupo

Voz 1560 03:15 Madrid es segundo de grupo posible rival de

Voz 2 03:17 de de la Roma

Voz 1560 03:20 mañana ver qué hace el Sevilla te gustaría un cruce con el sevillano octavos

Voz 0472 03:24 mire usted que mañana el Sevilla ha bajado demoscópico al Sevilla fuera pero he ganado bueno a ver prefiero primero porque ese día Pedro mal pues posible diariamente lleva segundo no sé qué me haría mucha ilusión pero bueno si toca pues

Voz 1795 03:46 habrá que afrontarlo no pero bueno creo que a mañana lunes a lo que pasa no tenido la fortuna

Voz 0472 03:53 será la que será Hay que qué preferirías al Madrid ante esta Sevilla nada no he preferido no preferir me gustaría habitado equipos españoles más que nada porque no se bueno con gustaría no puedo porque al final el complicado no desde al no bueno pero bueno vamos a esperar era la última que dejó sabes que el Sevilla viajaba

Voz 1560 04:19 Eslovenia con todo menos con entonces eres consciente de el problema con Berizzo hoy en una entrevista en Francia ha dicho que no el club ha hecho un buen trabajo para crear una plantilla competitiva pero que la salida de Monchi ha cambiado algunas cosas que dice para mí totalmente ha cambiado con la salida de Monchi por ejemplo la historia con el entrenador estando Monchi dicen que se hubiese solucionado en dos minutos

Voz 0472 04:43 no no he echado que

Voz 1795 04:46 primero que no no sé exactamente lo que ha pasado porque no estoy en ello segundo tengo tanta confianza en la gente que eh

Voz 0472 04:53 el el el Sevilla el presidente general

Voz 1795 05:00 todo departamento supo Oscar que estoy convencido que habrán hecho todo lo posible que están haciendo todo lo posible no no no no creo que que acordarse de los que no están se a se acostumbren el Sevilla nuestro equipo ha crecido la agencia importante y que siento es decir Monchi seguro no digo no lo está demostrando no estamos en el campeonato persona posibilita el campeonato en la digo yo mi ex marido