Aarón: "Soy otra persona. Lo fundamental para dejar mi pasado ha sido mi familia"

Voz 1

00:00

hace unos años pues conocí a una habrán mujer hiciéramos de Mi vida puntúe es una niña de cinco años te tengo todo el mundo de que tengo un año y medio pero hace cuatro años por desgracia el así lo que una noche un pese pues era de aquí está reservado M con la cocaína a el en casa a don Miguel un esposa alejados del lado ir Diego límite que eso descontroló pero que los brutal cuando la mano en casa ya sabes que eso es un descontrol trata grutas pues pues así pues sí estado casi cuatro años psiquiatras estuvo yendo hacen Félix intoxicación o sí había nada café pues no sé no me sentía padre y esposo me me sentía hermano emoción ya dijo estaba destrozado me destrozaba en ese momento tenía el amoral pues pueblo suelos vale para dejó de Santander pues es decir hace Izik donde yo no lo mismo que yo me enamoré hizo marcho tú te has metido tú tienes que salir me entró que no lograron psicólogos no todo pastillas lo que lo logra vencer te lo lograron Mis hijos logrado mi mujer porque desechado que se tiene hasta que se buena ir pues pues decidí Íñigo punción balanza se lo quiso perder mis hijos uno quiere pues deme mujer ese enfoque pues con uno por cuatro lucecitas con cuatro cuál te sientes que siempre debiera ir te sientes mal entonces pero el te destruye Macarena han pasado casi siete meses volvió estoy estupendamente para estoy algo que deja de vivir tengo luchar