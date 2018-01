Pepe Castro, sobre N'Zonzi: "Si llega alguna oferta que satisfaga a las dos partes lo veremos"

Voz 1375 00:00 por hay en sintonía al larguero a esta hora de la noche hola Pepe presidente hablar buenas noches como estamos hombre

Voz 1 00:06 pues muy bien aquí esperando para atender la ustedes

Voz 1375 00:09 a esperar mañana José lo agradecemos querías un poquito tarde con la noche de Champions de la has sorprendido lo del Atlético se lo esperaba

Voz 1 00:17 bueno la verdad que lo tenía muy complicado yo creo que eso da un empate con el Carnaval lo lo habían señalado ya como posible equipo ya de Europa ahí no Champion

Voz 1375 00:29 Money para mañana que lo bueno que depende de vosotros presidente ganando el Sevilla está clasificado pase lo que pase en el otro partido

Voz 1 00:35 efectivamente es otro mañana lo decía esta tarde los compañero locales mañana tenemos que salir a ganar y no a especular porque tenemos que intentar primero que conseguir la clasificación segundo dependiendo del resultado del otro partido del Liverpool pues parta puede intentarse primero para eso hay que ganar ya Ximo venido aquí y eso es lo que vamos a intentar hacer

Voz 1375 00:59 sería bonito no una victoria una clasificación y dedicársela al Toto Berizzo no

Voz 1 01:03 por supuesto por supuesto que sería cómo está bien bien la verdad es que hablo cada día con él esta misma noche era hablé con él y hechada bien he lógicamente pues necesita esos diez doce días reposo absoluto yo creo que lo más importante de todo es la persona que se recupere bien y que que bueno que pronto no sabemos cuántos vaticinar que que que que

Voz 1375 01:30 tengo una plantilla

Voz 1 01:32 pero bueno yo creo que pronto yo creo que las cosas muy bien y ojalá que esté pronto cosas

Voz 1375 01:37 muy bien quintos en Liga empatado con el Madrid a veintiocho puntos que está cuarto el equipo blanco cuarto y vosotros quintos ahí en la en la en la Champions jugando es lo mañana oí vivos en la Copa bueno pero los los sevillistas se preguntan por varias cosas también presidente que me gustaría si nos puede aclarar lo de Arana está ya hecho

Voz 2 01:55 bueno sí nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con

Voz 1 01:58 Ana estamos a la espera de que lo próximo día venga a Sevilla pasar reconocimiento médico y a su contrato definitivo

Voz 1375 02:05 edición de Berizzo

Voz 1 02:07 bueno es un jugador que más que de Berizzo que también forma parte del grupo técnico de nuestro técnico de nuestro director deportivo oí gente que desde este verano intentamos firmarlo la verdad que valía muchísimo dinero y abre pues vale la cantidad de dinero menor habida cuenta de que incluso con La Ventana de la donde del mercado cerrábamos Identity siendo hemos seguido trabajando el tema como era una petición importante repito de de los técnicos

Voz 1375 02:41 pues buenos ya vamos a poder disfrutar de simulador joven y con mucha proyección habla muy bien del del brasileño Arana que que en los próximos días llegará para firmar el contrato esto no cierra habrá más refuerzos no en el mercado invierno

Voz 1 02:52 bueno vamos a esperar la verdad es que bueno aunque las fechas ya veremos lo que dicen los técnicos si es necesario apuntalar algunas zonas

Voz 1375 03:02 qué ha pasado con Ci que de ser un jugador indiscutible intocable a que él mismo haya dicho que se marcha que bueno que que no se ha acabado en Sevilla que ha pasado exactamente presidente

Voz 1 03:14 no la verdad es que demos la permiso para ir a ver a su ídolo hombre habida cuenta que no era de la de la partida para para aquí para el para Maribor hecho unas declaraciones que ya cuando venga el jueves hice se preste a iniciar los entrenamientos le preguntaremos no pero la realidad es que bueno que en este momento no está jugando no hecho entrando en los planes técnicos de lo técnico y hasta ahí puedo contar en ese sentido son los técnicos lo que hay que respetar yo no está encontrando en estos momento con con N'Zonzi eso no evita que que eso pueda cambiar en algún momento pero la realidad para el mismo no está contento lógicamente el jugador no está a tampoco porque no está jugando igual no iba a decir a decir que ya eh

Voz 1375 04:09 sí sí ya no hay hay

Voz 1 04:11 nada no hay las obligaciones que cumplir y evidentemente decía alguna solución que satisfaga a las dos parte pues la veremos las estudiaremos y no puede jugador nuestro y le quedan dos años más de contrato concreto

Voz 1375 04:24 es una pena eh porque es un jugador como la copa un pino hizo todo según cuenta ahí le todo se rompió la relación con el entrenador por una discusión en el descanso del partido de Champions contra el Liverpool

Voz 1 04:34 no pero eso ocurre más veces me repito yo ahí no puedo entrar por una cuestión técnica tengo que respetar a los técnico y encima además cuando ocurre a partir de ahí el equipo gana y sigue ganando nosotros tenemos que respetarla decisión de los

Voz 1375 04:50 pero el jugador no hablaba contigo si no no no no ha pedido audiencia con el presidente eso sí

Voz 1 04:54 no no no no ha hablado conmigo muy o la en cualquier momento pero bueno vamos a esperar acontecimientos

Voz 3 05:02 no esto no sé

Voz 1 05:04 también lo es pero también hay que pasar un ahora Iber que lo que lo que no vamos a decidir

Voz 1375 05:12 el último asunto el de Vitolo y cómo está el asunto de la denuncia interpuesta el jugador en qué punto está

Voz 1 05:19 bueno la verdad es que él pide el Sevilla

Voz 1375 05:22 solo

Voz 1 05:24 bueno nosotros ya te dije que es un tema que esto es un tema que llevan grita tan humano yo prefiero no hablar mucho de este asunto sólo es repetir lo que vi en su día que el Sevilla iba a actuar para defender los intereses y esté quien esté enfrente era Vitolo que quién sea pero evidentemente hubiéramos un acuerdo con él en el que había una subida de diez millones más de la cláusula lógicamente eran los pedimos porque entendemos que el acuerdo pero se llevó a efecto en muchísimas cosas guasa el documento cruzado bueno y y todo eso echaría mano que lo de los técnicos yo perdón de grita yo ya dije que en ningún caso nadie se iba a raíz del Sevilla sí entiendo que que hemos hecho lo que tenemos que hacer yo siempre que de igual

Voz 1375 06:16 en los dijo ya te ha terminado con este asunto hace un par de semanas que él nunca firmó nada con el Sevilla y que sí firmó algo su padre no estaba autorizado porque quién lleva todos los asuntos legales y quién está representado y autorizado es su madre

Voz 1 06:29 no voy a entrar como se comprenderá en coche jurídica que corresponde a los grita pero yo te puedo asegurar que se comprometió conmigo por guasa pues los documentos ya muchas cosas guasa legal

Voz 1375 06:44 el contrato

Voz 1 06:46 hay muchas cosas hay muchas cosas repito yo no voy a a ahora resolver esto aquí sólo grita lo que hicieron ese estudio es informe entienden que hay motivos más que suficientes para para entender que se había llegado un acuerdo que él no cumplió

Voz 1375 07:02 bueno pues nada muchos frentes abiertos y con Vitolo con los fichajes con dicho que ojalá que lo pronto para cuando cree que estará en el banquillo

Voz 1 07:10 no bueno no lo sé de Navidades se bueno yo creo que sí ojalá incluso antes pero bueno repito lo primero la persona vamos a tolerar que esté perfectamente y entonces estará de nuevo con nosotros mientras tanto está siendo muy bien su segundo y bueno y a esperar que sigamos consiguiendo objetivos deportivos que es lo más importante todo lo demás seguro que tiene solución

Voz 1375 07:35 muchas gracias presidente por estar en El Larguero porque hay que hacer que el sevillismo se expanda por todas partes de España ya sabes todo el sevillismo llega hasta A Coruña fíjese cómo está hasta en Coruña