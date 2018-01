Richard: "Tengo un problema de adicción al sexo. Mi mujer se ha enterado y quiere dejarme"

Voz 1 00:00 con la Richard buenas noches

Voz 2 00:02 buenas noches señorita Macarena hay mucho gusto igualmente desde Madrid gracias por llamar

Voz 3 00:08 muchas gracias son trece daño que le Airbus seguimiento a su programa pues de Madrid inició hace veinte días más o menos que intente de una poder para ver si me ayudan tengo un serio problema en mi vida

Voz 1 00:23 cuéntenos

Voz 3 00:25 bueno pues yo parece que nací para las mujeres señoritas Macarena llevo casado veinticinco años veinte años denuncie a mi mujer

Voz 1 00:44 Rijkaard con la misma persona os siendo el infiel con diferentes personas

Voz 3 00:48 con diferentes personas señorita ir llegados a tope porque hace cuatro meses que que perdí mi mi terminal mi teléfono yo no sé por el azar de la vida o porque yo tenía unos video prohibido en mi en mi teléfono del que perdí es docilidad la han mandado a una de mi hija ella acaba de exhibirse en la licenciatura de Psicología mi país y claro eso sé de qué la chiquilla está enterado al mismo momento me ha llamado yo no estaba enterado siquiera es claro me han hecho me ha montado una trampa informe moverme dice es que tenemos que divorciamos Chaves ir por eso he tenido que recurrió trece años que lo escucho porque llevo quince años aquí en Madrid

Voz 1 01:39 eh

Voz 3 01:42 estoy pasando momentos muy crítico ahora mismo claro llevar tantos años de casado hemos emigrado a otro y a otro Sabei quisiera que me ayuden esa era Mi inquieto Macarena

Voz 1 02:01 de Richard algo que no comprendo usted perdió el teléfono oí que ha enviado esos vídeos a su hija es decir es alguien que quiere que se entere de que todo estaba siendo infiel

Voz 3 02:13 eso yo me infidelidad siempre lo Camus le siempre me escondí yo cuando cumplen los dieciocho años mis alcohólico anónimo en los Estados Unidos vale he estado enganchados al alcohol como trece catorce años yo mismo el alcohol el trabajo en Estados Unidos para una compañía petrolera afroamericana en Denver en Colorado de traer a mi base de Méjico Sudamérica en como cuatro países de Sudamérica trabajando una persona muy conocida muy importante en el mundo el petróleo pero a causa del alcohol pues he perdí mi trabajo sabes

Voz 4 03:00 está usted bien

Voz 1 03:03 está usted bien si si quieren seguir hablando

Voz 2 03:07 yo lo que lo que haga falta lo que no lo que yo lo que usted sentir bien eh

Voz 3 03:12 sí sí yo quiero seguir hablando es quién lo que me escuche y me dejo una oportunidad para que para que no alguno de los murciélagos los que me ayuden para ver si me ubican un centro para yo asistí quiero recuperarme del todo yo pienso que era una enfermedad señorita Macarena

Voz 1 03:29 usted cree cree que es una enfermedad una adicción al sexo o a la infidelidad do

Voz 3 03:34 a a todo a todo yo veo una yo veo una mujer hilo conflictos señorita no importa el color la raza la nacionalidad me da lo mismo sabe inglés digo porque porque me hago la pregunta yo mismo en mi taxi caminando porque porque digo muchas veinte días quince día aquí estoy tranquilito pero otra vez me me toca algo que tengo que seguir el mismo camino sabes

Voz 1 04:11 lo dice usted veinte años veinte años son muchos usted ha tenido problemas de adicción sospecha que esto pueda ser otra adicción

Voz 2 04:22 sí señorita yo usted estaba bien con su mujer estaba cómodo era feliz tenía un siempre más prepararte no

Voz 3 04:33 siempre ella me ayudó para con mi familia tengo tres niña ella me para me ayudaron el alcohol porque es un hombre muy buen corazón muy luchador por la vida muy trabajador para que me dieran a los Estados Unidos desde ahí fuera porque una persona importante sabes

Voz 1 04:56 Richards estarán preguntando algunos oyentes pero sí estaba bien con su matrimonio siquiera su mujer su mujer le ha ayudado mucho que tenía la necesidad de

Voz 2 05:06 de buscar otras personas la pregunta

Voz 3 05:09 esa es la pregunta del millón señorita Macarena que yo no me acosa a nada yo soy una persona estaba pero basta con hacer una llamada que me hagan una llamada ya me habían son veinte benditos año no puede ser ahora mismo tengo cincuenta que si pierden el matrimonio lo veo imposible para mí sabe hecho todo todo porque tengo los profesionales la otro está ahora mismo en un centro estudiando el bachillerato para poder emigrar a una universidad americana Si Dios no permite con un visado o con una con una claro con un cómo se hizo con una beca la chica muy estudiosa sí pero yo me quiero comprende no tengo otra adicción a nada nunca tuve de tradición a nada señorita el alcohol me enganché con los gringos con los americanos que trabajaba ella tomado mucho alcohol claro y jovencito me hicieron probar me gustó me lo tome en moto anduve trece años en trece países casi trabajando oí con el alcohol hasta que tuve un accidente la empresa rescindido mi contrato así pues tuve problemas con la justicia sí tuve que cambiar de ahí

Voz 1 06:29 tuvo problemas con la justicia por el alcohol

Voz 3 06:31 sí claro la empresa yo tuve un accidente con yo soy Driver este conductor de tráiler el en América hizo la empresa se enteró del problema que tuve conduciendo borracho entonces pues me rescindió el contrato sabe

Voz 1 06:54 dichas si esto lo ha hablado usted con su mujer yo me gustaría saber qué opina ella así lo entiende como que usted tiene un problema se ha cansado de

Voz 3 07:06 no yo ahora que estamos solos solos los dos porque mi niña está en un centro como Le digo pero en un centro de pago donde van los mejores estudiantes casi iban a un centro a estudiar el bachillerato ha ido y con esa opción de que a ver si si Dios lo permite puede cursar americana ahora que estamos sólo claro ya me echa en cara me dice te tienes que ir te tienes que marchar es donde digo dame una oportunidad pacto