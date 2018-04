La prohibición del Kebab

Voz 1 00:00 la gente no iba a salir de la Constitución las personas hoy que ponen el acento en la necesidad de modificar algunos

Voz 2 00:09 los artículos y hacen bien yo por ejemplo a vuela pluma me pregunto es constitucional el humor de pantomima azul no deberíamos revisarlo si no se aplicarles un ciento cincuenta y cinco algo pregunto eh no deberíamos ya hace tomar cartas en el asunto con pantomima full

Voz 3 00:34 muchas gracias

Voz 4 00:36 en fin Alberto Casado Rober Bodegas buenos días Paul os muy bien Toni Garrido

Voz 5 00:45 aquí venimos a hablar de la noticia de la semana hoy creemos que es que está claro vale está clarísimo

Voz 4 00:50 si hay una noticia además

Voz 6 00:54 que afecta a mucha gente porque Europa se plantea prohibir el que va por posibles riesgos para la salud temas europeos más europeos al premio

Voz 4 01:03 bueno a mí también me ha jodido pensábamos que lo querían prohibir por lo que pasa

Voz 6 01:09 sí pero no claro porque el tema parecía lo lógico no porque al final se supone que somos una sociedad avanzada y en público una cosa que se come con las manos y que chorrada por todos los lados pues evidentemente no lo suyo

Voz 5 01:21 pareció bien mientras prohiban el kebab y mantengan el Doom que es este que va enrollado en papel

Voz 4 01:26 sí sí sí

Voz 6 01:33 ser o no veo el motivo pues no es pringado sino son que los aditivos de su carne pues parece que pueden ser dañinos para la salud

Voz 5 01:43 Ana es lo primero que hay que decir es que se den cuenta ahora de que en un trozo de carne de cordero más grande que cualquier Cordero hay algo raro pues mucho muchos ha tardado en esto sí

Voz 6 01:53 por otro lado creemos que esta prohibición pues eso va a afectar

Voz 3 01:57 la muchísima muchísima gente

Voz 5 01:59 tanto medidas a tomar si se prohibe el que va bien primera medida garantizar a otros sitios de comida

Voz 6 02:05 la basura abiertos hasta las seis de la mañana si sí pero

Voz 5 02:08 el lema es de salud y no de que Prince que la gente que es lo que la gente se vaya a dormir habiendo bebido ocho copas y sin nada en el estómago que absorba ahí siguen ambos

Voz 4 02:16 ha quedado patios anexos Zidane no lo podemos saber

Voz 6 02:22 perdieron unos fosfatos vamos a tener una oleada de comas etílicos Xavi va a ser mejor exacto

Voz 5 02:26 la segunda medida garantizar que la ausencia de kebabs no provocará el regreso de los tallarines de lo chinos guardados en contenedores y alcantarillas

Voz 6 02:35 esto habría que es tu tiempo no tenemos que controlarlo siente medida obligara a Mercadona sacar los kebabs de hacendado

Voz 5 02:44 sí seguro que más de uno de los eurodiputados de la Comisión de Sanidad es fan de Mercadona y entonces todo lo permitiría quién no

Voz 6 02:52 sí hombre se quitan los establecimientos turcos pero se pueden seguir comiendo kebabs siempre que sea de de Mercadona no

Voz 5 02:57 otra medida es buscarle equipo Arda Turan

Voz 6 03:00 fuera de Europa sí porque al final bastante jodido está al hombre que no juega ni nada como para encima no puedo que no pueda comer comida de su país lo cobro

Voz 5 03:10 ya está aquí las medidas que consideramos que hay que seguir toreando más

Voz 6 03:13 he visto si por otro lado consideramos que si se prohibe el que va por Dani no a lo mejor habría que prohibir

Voz 4 03:19 estás que creemos que son más dañinas para la salud que toda dice poco vuestra misión en este programa pues vamos todo el tema de cobrar no sé otros alimentos que que Europa

Voz 5 03:30 prohibir primera alimento la Telepizza de Kit Kat si al final sólo tenemos un corazón así que un plato debería provocar como máximo un infarto no o te comes una pizza te haces una Fundi de chocolate las dos juntas pues mereces que tenía en la asistencia médica un jamón

Voz 1 03:49 no no voy a decir que no estoy de acuerdo

Voz 5 03:51 el Papa no sé si eso quiere decir que lo estoy

Voz 6 03:54 no pero estás en la haremos convenciendo las tapas cutre si esa tarjeta de pan duro con una rodaja de chorizo baratos

Voz 5 04:03 sí porque el estrés también es un problema de salud importante y que pretendan que te comas eso pues al final algo que te qué tal y yo dije que no pongan ante que ponga en sí

Voz 6 04:11 si te sientes mal pero sabes que comerlo horrible no lo pongo al igual que parte si esto es verdad sándwiches de máquina sí gracias a Dios estas máquinas se atascan bastante vale entonces si te pides un sándwich de cangrejo en una

Voz 5 04:26 máquina expendedora se atasca dejándole

Voz 6 04:29 atrapado en el cristal tomárselo como una señal golpes huye huye esta sí porque hacia donde tú solo ves pan y cangrejo en la etiqueta pone que lleva harina vinagre azúcar magro de cerdo a Pío frutos de cáscara quince conservantes

Voz 5 04:43 pasa diverso imploró al menos cosas de cangrejo de máquina

Voz 6 04:49 otra cosa donde vemos una incoherencia resolver escolar

Voz 5 04:52 Paco las si va a ver si afirman que la Coca Cola Zero sabe igual que la normal

Voz 7 04:56 por qué porque Se mantiene la la de azúcar sí sí

Voz 6 05:00 es que no no prohibió a Norman creemos que o quitar al normal no se compromete a dentro de diez años sacar una coca cola de insulina en previsión de lo que pueda ocurrir

Voz 7 05:10 aquí las acelgas también de los derbis las se por

Voz 6 05:14 bueno es que no son malas pero tan bajón no nadie esa cuesta Felicia a unos acelgas

Voz 5 05:18 exacto y las propiedades buenas que que pueda tener las acelgas te puede dar cualquier otra la verdura con más carisma

Voz 4 05:24 en la semana el alimento que es problema de carisma dentro de esta semana

Voz 1 05:30 lo que decía claro lo típico siete a la cama bien Nos acelgas levantarte a las dos y apretarte una caja de campanas presentó coloque

Voz 6 05:37 sí es lo peor de cereal acelgas es algo que a veces se hace a continuación y que hay que prohibir que son las cosas en tapen sí porque sí

Voz 5 05:46 algo que deprime más que queda a estrenar acelgas luego hacerte el tapete para el día siguiente al ir al traba

Voz 6 05:51 eso es muy muy muy complicado ser felices de lunes a jueves después de la cena preparas tan bueno toman dos proyectos la mitad de los tipos de pastos sólo la mitad de los italianos si yo me quedaría con macarrones tallarines

Voz 5 06:05 poco más de lo que son nidos tu Chin y fusiles Caracol las lingüista sabe todo igual al final vas a un italiano Il Unión

Voz 6 06:12 qué haces es es complicar si que no afecta directamente a la salud elegir pero al final te acaba liando y te piden pizza y eso sí que es malo

Voz 5 06:21 no y por último la no a la cúrcuma la china y la CIA que vuelven a la gente gilipollas si desde el punto de vista nutritivo son la mejor pero la gente a las tomas se vuelve insoportable bueno de entiende lo que decís pero por favor necesitamos ya las conclusiones lo dicho dicho todo esto pasamos a valorar el que va como alimento sabor buenísimo cantidad que das que ha espetado precio barato establecimientos Q3 digestión compleja higiene diez servilletas puntuación total un cinco peor que cualquier comida en un plato mejor que una cena

Voz 1 06:59 pero me gusta mucho que valore y la higiene en servilletas

Voz 4 07:04 aquí si ayer estuvo en un restaurante bueno no me gustó mucho era de sí

Voz 6 07:10 entonces se pilló a ver si es servilleta de tela llevabas tranquilos pero está servilletas que pone gracias por su visita es decir papel satinado sí que gracias pues la decía

Voz 5 07:21 por lo menos lo hemos

Voz 1 07:23 describe muy bien el establecimiento servilletas que necesitas me parece una buena hallazgo pantomima Fon muchísimas gracias como siempre un placer

Voz 8 07:32 los niños los ojos en alerta dos olfatear Amduat desconcertante paisaje desconocido somos una especie en Via tenemos per se