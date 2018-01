Escudero avisa del equipo del que no hay que fiarse de los posibles rivales

Voz 2

00:54

cómo lo ves vaya morbo la Roma de Monchi por ejemplo la verdad que cualquier partido no tiene mala pinta no no para nada vas a grandes partidos contra con cualquier rival que nos toque hombre Besiktas estaría bien no por ejemplo bueno de de Manchester City y Tottenham París Anne Germaine Roma o Besiktas cualquier partido va a ser muy complicado al Besiktas hemos visto que que ha hecho una una fase de grupos impresionante que no hay que fiarse de de ninguno de te mando mensaje Monchi o levanta este mensaje Monchi pero no dándole enhorabuena no no todavía no pero el sorteo lo quiere a la Roma bueno pues reencontrarnos con el estaría bien pero como te digo la Roma eso otro equipazo oí seguro que va a ser muy complicado bueno