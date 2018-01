¿Necesita refuerzos el Real Madrid en el mercado de invierno?

Voz 1 00:00 tiene en Madrid y en defensa bueno se acabaron los protagonistas hasta arriba Antón Meana con Romero no Antón está por ahí

Voz 2 00:06 me dicen Gaby teletipo Padilla Victoria doscientos cincuenta del Madrid en la Copa de Europa de los eh cuatrocientos dieciséis partidos que ha jugado esta es la victoria número doscientos cincuenta y el Dortmund el segundo equipo que más goles le han hecho en Europa después del Bayern de Munich no mal los alemanes

Voz 0239 00:20 eso que va a ser padre Gabi teletipo pero la pedrada están al quite

Voz 1 00:23 no no es un fenómeno dando datos bueno

Voz 0919 00:25 eh eh gallego Romero Pulido

Voz 0231 00:28 soy Antón Meana victoria del Real Madrid

Voz 1375 00:30 partido que clasificatoria mente no servía para nada porque ya sabíamos que pasara lo que pasara iba a ser segundo de grupo sí o sí pero sí ha servido para comprobar que este Real Madrid a mí me ha servido para comprobar que este Real Madrid sigue ajustando tuercas y tornillos me ha gustado el inicio me ha gustado

Voz 3 00:46 tal en medio de una fase otra vez de

Voz 1375 00:48 de relajación de muchas concesiones atrás esos dos goles de agua Millán incluso hubo un momento que ha podido hacer el tercero el equipo el equipo alemán pero también me ha gustado la aportación hoy de algunos de los jóvenes que están contando va bastante menos de este ese equipo veo segunda unidad o o ya vemos lo que como queramos y eso que hay debates que que que nos llevan a Britney se han abierto ni se abrirán y lo de Borja Mayoral posible ves que hay te te haces preguntas decía Romero en Carrusel pues igual tiene que jugar más Borja es que el Madrid hizo esto para que no hubiera debate Borja tiene su momento de gloria pero no hay competencia no Ayna veremos si ese ficha si no se ficha bueno son son jóvenes de esa unidad ve bastante más jóvenes que los de la unidad B del año pasado donde ya tenía más experiencia Morata más experiencia James más experiencia Pepe cuando le toca son chavales que que intentan hacerse con el Madrid alguno les está costando más de lo que creíamos como Asensio ya no te digo nada Marcos Llorente que que que que que que pensamos que iba a jugar bastante mal bueno me ha gustado a rachas este este Real Madrid lo que pasa como segundo de grupo y que veremos a ver qué decide el sorteo qué qué os ha parecido

Voz 1 01:52 pero Gallego Julio y Antonio primero quiero decir que más que un partido de campeones en determinados momentos del partido de que era un partido que pretende

Voz 0239 01:58 Prada creo que el Real Madrid se enfrenta al peor Borussia Dortmund que yo he visto en en los últimos años seguro venía con muchas bajas es verdad pero se ha enfrentado a un equipo que poco tiene que ver con con aquel de Lewandowski el de Roddick ponían problemas al Real Madrid en cada edición de la Liga de Campeones Cristiano Ronaldo le ha metido puedes decir que Cristiano Ronaldo está más o menos acertado ha tenido una en la segunda parte en la que me parece que Borja Mayoral el que cabeza Cristiano remata no termina embocar pero único esa ha tomado en serio el partido el minuto uno al noventa en el Real Madrid para mi ha sido Cristiano Ronaldo en lo que decías de los jóvenes que han aportado en la segunda parte pues me quedo con la sensación otra vez de que cada vez que sale Ceballos lo hace muy bien y que Asensio

Voz 1375 02:38 ahora la banda lo ha hecho bien si se Ike Asensio

Voz 0239 02:41 lleva pues una época que no termina de arrancar en parte porque Zidane no le da minutos también porque ha venido una lesión cuando se ha pegado a la banda ha tenido la pelota le ha pedido la querido Illa jugado ha vuelto a aparecer el Asensio que nos deslumbró en la pena a parte de la temporada yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo porque el Real Madrid ya había cumplido el expediente y lo más preocupante yo estoy muy de acuerdo con

Voz 0231 03:03 digo un Borussia Dortmund mediocre le ha creado

Voz 0239 03:07 un montón de problemas y de oportunidades atrás al Real Madrid ya no es el problema del gol que también es fundamentalmente la cantidad de oportunidades que concede partido tras partido este equipo

Voz 1375 03:17 con con un equipo que traía nueve bajas creo ocho nueve bajas y qué es esto la Bundesliga Gallego

Voz 0919 03:22 yo les sacó tres datos al partido en el primero Borja Mayoral juega de titular en el Madrid marca casi siempre por no decir siempre lo duro que tiene que ser es que el próximo partido vayas a ser suplente creo que no es justo eso porque el chaval se está ganando la confianza para ser titular luego ya habrá un día que sea titular que le quites Isaac esa Benzema Benzema la mejor etc etc pero si a ti te ponen tú cumples y al siguiente partido te quitan seguro te están restando credibilidad y te están resultando seguridad chaval los metros

Voz 1375 03:56 pero es que no hay ni debate ahí es ahora hablamos más de baja mayor es que yo pero que el Madrid lo ha hecho a propósito se quiere decir ha dicho nos quedamos con Borja Mayoral para que no haya debate porque si quitas ambos a Mariano y a Morata hay dejas a Borja Mayoral es para que nadie moleste a Benzema sólo tienen claro en el

Voz 0919 04:09 pero el chaval cuando es titular eso está claro si se va del campo viendo marca y habiendo hecho su trabajo ha metido una podía meterse segundo la segunda me ha gustado ver jugar a la vez es posible hacerlo en el Real Madrid ha Isco a Dani Ceballos y a Marco Asensio creo que es la primera vez que les vio juntos a los tres ya ha habido un rato que me ha gustado mucho es una muestra de que a veces Kroos Modric Casemiro o el que sea tienes mucha calidad para juntar Illa los chavales ávido un rato que ha jugado muy bien coincidió con Romero cuando Marcos ha ido a la izquierda creo que ese es el lugar que tiene ahora mismo para para jugar muchos minutos en el Real Madrid mete unos centros que no mete nadie desde ahí ICREA peligro porque tiene regate tiene visión de juego y tiene ese centro mágico con la izquierda y la tercera en Madrid en defensa da unas facilidades tremendas Háblame a Sergio Ramos a en la ha ganado tres veces ya metido goles más si lo unimos que Varane sea lesionado que Nacho una vez es titular hay un problema también atrás en la parte del Real Madrid en la parte de atrás del Real Madrid esa seguridad que había otras veces ahora no está el Borussia estando como está metido dos Se ha podido meter tres o cuatro

Voz 3 05:27 bueno a mí me gustaron los primeros quince minutos del Madrid en los quince últimos la hora intermedia no me gustó nada la verdad es que viendo el partido completo uno se pregunta cómo un equipo es capaz de jugar también quince primeros minutos desconectarse completamente una hora del partido volver los últimos quince a veinte minutos a volver a jugar al fútbol

Voz 0239 05:48 de manera extraordinaria

Voz 3 05:50 yo no lo entiendo sinceramente no encuentro explicación como en esa hora intermedia el Madrid pierde la pelota le genera ocasiones de gol pierde el físico el equipo contrario ese hace dominador del juego cuando los primeros quince minutos parecía lo contrario es como si dentro de el Real Madrid con vivieran distintos Real Madrid sea

Voz 0919 06:10 varios Real Madrid con distintas caras

Voz 3 06:13 muy distintas no la verdad es que no encuentro explicación a cómo un equipo puede desconectarse de esa manera en determinados partidos

Voz 0239 06:20 luego de la unidad de quería decir una cosa creo que hoy

Voz 3 06:23 hay jugadores que efectivamente

Voz 1375 06:25 ha vuelto a hacer méritos sí que piden

Voz 3 06:28 unidad que Zidane esta temporada les ha negado pero fundamentalmente me quería quedar con un nombre que creo que ha cambiado bastante el partido que es Ceballos sea yo creo que este futbolista merece más minutos y merece más confianza creo que cuando salió al campo cambió la dinámica de del juego le dio una frescura al Madrid que en ese momento necesitaba yo creo que de esa unidad ve que como digo varios de ellos han reclamado hoy varios minutos creo que el que más los mereces Ceballos

Voz 0231 06:56 se ha preguntado por ello a Zidane Ceballos digo ni bueno él está contento con el partido que ha hecho tiene un acierto de pase tremendo en la estadística del encuentro de hoy pero Zidane no engaña a nadie no va a poner a Ceballos a corto plazo me refiero no tienen ninguna posibilidad de jugar de inicio el clásico dentro de veinte días Zidane considera que esto lo tiene que sacar el equipo ha y es verdad que la unidad B no está jugando mucho pero es bloque Zidane considera que ahora que vienen mal dadas en Madrid tiene que jugar con los buenos para que les saquen esto adelante yo creo que todos coincidimos en parte de lo que ha hecho Gallego de Mayoral en lo que ha hecho Julio Ceballos pero en el Vestuario son conscientes de que estos partidos que vienen ahora en los puestos donde hay lesiones los van a jugar los buenos

Voz 1 07:37 yo yo ahí hay dos nombres que me están sorprendiendo por lo poco que están jugando

Voz 1375 07:42 eh Asensio que probablemente no esté al nivel al que empezó la temporada pero yo creo que en el no a este chaval lo que le falta es que alguien se atreva a decirle eres titular yo creo que es lo que le falta eh que Asensio sea titular en el Real Madrid y creo que está teniendo muy pocas oportunidad bastantes menos de las que yo pensaba que iba a tener luego otro jugador que no sé a cada uno lo puede gustar más a este jugador otro pero yo pensé que Marcos Llorente iba a tener bastantes más minutos y tampoco veo que tenga ninguna progresión hizo un temporal donde el año pasado no es lo mismo jugar en el Alavés que juega en el Madrid pero quiero decir que yo creo que sí que Zidane si les sigue dando confianza esto jugadas de la de la unidad ve que al final van a acabar respondiendo porque calidad tienen de sobra y lo estamos viendo Borja Mayoral cada vez que pone como dice Gallego pues acaba chupando yo creo que calidad tienen pero me sorprende sobre todo lo de Asensio mucho más lo de Marcos Llorente que es que es yo creo que es el que está jugando toda la plantilla

Voz 0239 08:36 yo creo que hay lo hay hay dos que me sorprenden

Voz 1375 08:38 no perdona Theo Hernández que no

Voz 0239 08:41 no no ha hecho un buen partido en lo físico porque llega llega llega llega pero luego atrás a tener algún despiste tiene un problema aclaró de que cuando llegan a la pone bien sabido un par de jugadas en la que Cristiano Ronaldo que la verdad que les mete guindilla todos eh ha visto cómo llegaba ateo que cuando llega verle correr es una delicia llega antes que nadie siempre claro pero luego llegas a línea de fondo y desengañada de sacar un buen centro

Voz 3 09:02 es un problema de calidad técnica e unas frenar no no de calidad técnica

Voz 0239 09:08 además me parece que lo contaba no sé si rezo mañana en la transmisión de Gasol en una además Cristiano que es una cosa un poco que te que te que te deja un poco en ridículo delante de de setenta mil personas que ven el Bernabéu Cristiano lo ha hecho el gesto de levanta la cabeza Zac llega a la línea de fondo y levanta la cabeza no que es algo como decir GMT ten como un poco ridículo Anger un Teo profesional que llega a la línea de fondo levanta la cabeza pero Cristiano Ronaldo le ha hecho la hecho ese gesto claramente de los dos futbolistas que tú hablaba yo creo que son diferentes a yo creo que Zidane confía plenamente en la calidad de Asensio qué le da menos minutos porque hay jugadores que están por delante en cuestión de de ser intocables en el equipo titular del Real Madrid porque no volvemos a encontrar con el problema de siempre Benzema juega si os sí sí Benzema juega así sí como Cristiano tiene que jugar evidentemente todo no le caben pero confía ciegamente en la Asensio tengo más dudas en que Zidane e confíe plenamente en qué marco Llorente pueda ser el cinco del Real Madrid en las próximas moradas yo creo que lo consideran jugador de plantilla un jugador para completar el veinticinco de la plantilla pero un tío que digas sino esta Casemiro pero no me preocupo el siguiente Llorente

Voz 1375 10:16 por ejemplo la hermana la semana que viene contra el Sevilla o la semana que viene sea este fin de semana contra el Sevilla no está ni Carvajal ni Ramos ni Varane que es otro jugador de cristal el Real Madrid es tremendo que no pueda jugar tres partidos es tremendo lo de Varane tampoco está Casemiro pero creéis que va a poner a Llorente en lugar de Casemiro

Voz 0919 10:34 pues yo lo he dicho Romer

Voz 0231 10:36 Gas Rosell hoy no lo aprobado ha tenido veinte minutos a poner a Llorente central no lo la puesto

Voz 1 10:40 pero igual lo puede meter de medio centro pero yo creo que jugando en el Bernabéu no lo va a poner ni de media

Voz 3 10:44 pero yo estoy de acuerdo con Romero yo creo que a Zidane no Lejeune al ojo como dice Antonio muchas veces Llorente es una realidad si le llenará el ojo lo hubiese dado más oportunidades esta temporada y no se las ha dado la verdad es que yo creo que Zidane esta temporada está mirando al banquillo está un ejercicio de no me gusta lo que veo y no lo pongo en ese sentido está siendo congruente porque al igual que la pasada temporada confiaba mucho en el banquillo esta temporada yo creo que está mirando ahí dice es que no están al nivel que yo quiero por más que hoy efectivamente yo creo que ha habido futbolista como digo Ceballos Borja Mayoral que han reclamado a lo mejor más minutos vamos a ver si Zidane definitivamente ese los da

Voz 0231 11:25 otro tema en el Madrid hablando de lo de Varane en el problema llevarán mirando a largo plazo el Madrid va a fichar en verano un central bueno ya lo hemos contado del Larguero quién te sobra verano Nacho porque no se van a quedar de cuarto central ninguno de los dos ir Madrid tiene que pensar fichó un central bueno tengo a Ramos

Voz 0239 11:43 pero

Voz 0231 11:44 es mejor realmente quedarme con Varane que es tan frágil en vez de quedarme con Nacho que a lo mejor no tiene el glamour francés que tiene Varane pero que juega siempre bien que se entiende bien con Ramos llore hoy cuando llegue ese momento el Madrid tiene que pensar lo que tú has dicho que es de cristal Varane no juega tres partidos de alto nivel consecutivos con la camiseta blanca

Voz 4 12:02 en las la defensa podría ser contra el Sevilla Arranz de lateral derecho Nacho

Voz 1 12:08 de a lo mejor más viejo no bajo

Voz 1375 12:11 pues el partido es duda no no está claro que llega no día duda no está claro que llegue por eso digo que a lo mejor puede poner a Marcelo lateral izquierdo si lo normal

Voz 1 12:19 no encontraba a Marcos Llorente bateo es que no hay más de pero bueno algún chaval de la cantera que ha dicho Álvaro Benito que están jugando o Manu Hernando Javi

Voz 0239 12:26 Castilla te digo una cosa más eso no lo de Marco yo yo yo creo que va a meter en un chaval de la cantera porque hoy tiene la posibilidad aprobara Llorente de centrales no la aprueba y volviendo a vaya a Vallejo Vallejo es un futbolista que nos queda muy bien que tiene una proyección seguramente fantástica pero que para jugar al Real en el Real Madrid tienes que ser capaz de aguantar entrenamientos de máxima intensidad hay partidos de máxima intensidad Vallejo desde que ha llegado sea pasado tres cuartas partes del tiempo lesiona entonces no sólo es tener la calidad para jugar en el Real Madrid es tener la calidad para con el Real Madrid y que cuando tenga la oportunidad estés en perfecto estado de revista In Vallejo desgraciadamente no lo está de otro

Voz 3 13:02 nombre propio a rough que decía Manu ahora que puede jugar corregirme si me equivoco Zidane dijo de él que iba a ser su lateral derecho cuando no estuviera Carvajal sólo dijo Zidane públicamente hoy ni convocado que que ha pasado de de contar con él a no contar osea que es que son reiteradas las ocasiones en las que Zidane e está tomando decisiones que demuestran que no le gusta el banquillo que tiene

Voz 0239 13:28 bueno bueno sí sí sí pero te no se jugó partidos de titular en Liga de Campeones pero que lo ha quitado también se que se claro

Voz 1375 13:36 y a todo esto de lo que estamos analizando el partido de hoy este tres dos que bueno pues tiene cosas buenas alguna cosa que no ha gustado sobre todas las ocasiones que ha creado al Real Madrid en medio de del debate de los últimos días que en gran parte señala en su discurso que no ha convencido de que no pasa nada estamos muy bien el que no rota como el año pasado porque como dice Pulido porque probablemente no confíe tanto en la segunda unidad como confiaba la temporada pasada y señalando a un cine Zinedine Zidane que de momento va campea capeando el temporal como buenamente puede que veremos si de llegan refuerzos o no pero no porque lo decida Zidane no sé cómo cómo qué pensáis de esto yo creo que está veis la primera vez en la que los refuerzos que lleguen no sé si los va a decidir Zidane o los decide el club pero refuerzo les van a llegar al Real Madrid porque lo que no quisieron fichar en verano lo van a tener que fichar

Voz 5 14:24 la hora o en cuanto se acerque final de temporada bueno yo creo que eso Se al Madrid le queda el partido con el Sevilla

Voz 0919 14:32 el Mundialito del Barça

Voz 5 14:34 en las próximas nada es es es una

Voz 0919 14:37 una asignatura muy muy dura un un parcial de año muy duro dependiendo de cómo haya ese parcial el mercado de enero dura hasta el día treinta de enero sino médico con pues en en el eros actuará si todo va bien imaginemos se gana al Sevilla al mundialitos llegan al Barça dudo que se fiche si todo va mal se va a fichar seguro

Voz 3 14:58 yo creo que Zidane cuando terminó la temporada tenía el crédito y la fuerza para decirle a Florentino Pérez que con esta plantilla era suficiente y ahora no sé si va a tener la misma fuerza para convencer a Florentino de no reforzarla lo vamos a ver en las próximas semanas yo creo que se iban a llegar fichajes en el Real Madrid

Voz 0231 15:18 tengo mano en la misma sensación que tú lo de que no va a ser ciudad en el que lo elija en este caso de hecho Le hemos preguntado en la rueda de prensa de hoy si podía decir en la radio que él no quiera Kepa si él me autorizaba a decir en la radio Zidane no quiera

Voz 1 15:33 si no estoy autorizado no no no lo que tú te has es decir ha estado a punto ya lo dije yo aquí está hablando

Voz 0231 15:40 qué va a fichar Florentino que va a fichar Zidane que va a fichar el club que es es evidente que nunca sabemos quiénes entonces yo puedo decir a la radio que usted no quiere a Kepa si él no ha contestado hoy lo que quieras pero no ha dicho no yo tengo tomado casilla tengo a Keylor y en el fondo es que la sensación dentro del club pese a que ahora el Madrid da un paso al frente porque ve que con esta plantilla no le da y que quiere reforzar determinados puestos cuando J Ángel Sánchez dijo en China en octubre que no estaba previsto fichar a nadie en el mercado de invierno en un mes han cambiado las cosas en Madrid ya tiene previsto Romero fichar en lo que a enviarlo bueno yo

Voz 0239 16:15 os hace muchas gracias a mí me parece muy grave que a mí me parece

Voz 0231 16:18 que yo entiendo algún fichaje crecen en el fútbol

Voz 0239 16:22 moderno que estamos ahora no todas las decisiones de incluso pueden dejar en manos de un entrenador yo sólo entiendo

Voz 0231 16:26 pero entre eso decir que el

Voz 0239 16:29 el Madrid o el presidente del Real Madrid José Ángel Sánchez semana pasar por el forro lo que piense Zidane a mí me parece un error muy grave yo creo que el Madrid bajo la dirección técnica de Zidane no le ha ido mal ha ganado dos Ligas de Campeones y un Campeonato Nacional de Liga que aunque ha pulido les cueste reconocerlo bueno también a Gallego no iba a mí me parecería que a mí me parecería un error muy grave me parecería un error muy grave que se volviera a lo anterior hilo anteriores pensar que el entrenador es un pelele que el entrenador no tiene ni puñetera idea que el presidente y José Ángel Sánchez sabe más de fútbol que el entrenador volver a fichar por encima de lo que pueda pensar el entrenador pero yo repito entiendo

Voz 0919 17:09 estoy perdiendo un poco vamos a ver lo lo fichajes de este verano

Voz 0239 17:12 les dio el ok Zidane que ya todo les da una cosa es que Terelu y otra que tú lo pintó es una cosa muy diferente

Voz 0919 17:19 Zidane el fichaje de Nacho el fichaje de Dani Ceballos el fichaje de Marcos Llorente le gustaba o no le gustaba bueno yo creo que con

Voz 0239 17:26 co Zidane que te da el visto bueno claro

Voz 1375 17:29 por eso yo creo que sobre todo hay dos puestos donde ciudadana ha sido clave el Madrid estaba dispuesto a fichar a un portero de tal legada De Gea

Voz 0919 17:37 al intenta fichar dos veces en las

Voz 1375 17:39 segunda coincidían como entrenadores cuando el entrenador le dice a la directiva no me traigáis a De Gea que no lo necesito y el club le hace caso al entrenador Coyote acabado

Voz 1 17:47 la Liga te acaba de ganar la Champions algo de crédito tiene a mejor alguien

Voz 1375 17:51 esto es cuando perdona Romero cuando se van Álvaro Morata hice va Mariano ya hay posibilidad de fichar un nueve pues probablemente hubiera posibilidad además de papel de haber sondear el mercado pero es Zidane el que dice yo

Voz 1 18:01 con Benzema con la posibilidad de poner a Cristiano de nueve con

Voz 1375 18:06 disco Asensio que tienen que jugar más minutos y con el chaval Borja Mayoral me vale vengo aunque eso sí eso que dijo Zidane y lo que añade Romero lo que digo es que ahora eso tiene menos fuerza en el club porque no es que con eso se desprecia Zidane ni muchísimo menos hacían sólo consultara Allison pero eso es una cosa y otra cosa es que le digan nacida ciudad pues mira Zidane oye tu opinión pero pero creemos que hace falta un portero sino dos Iquique ficharon nueve Ical que fichar un central y el club también tiene que tomar cartas

Voz 0239 18:33 yo creo yo creo que yo creo que Zidane sí que quería un relevo pero es que quería en va P dos cuando el no pudo ser dijo para que me entregase cualquiera dijo con Borja Mayoral hoy en la portería el que lo tiene que poner decidan y Zidane tiene una fe ciega en Keylor Navas que ahora le tienen que dar otro portero porque hay casi vale pero él tiene una fe ciega en Keylor Navas por cierto recuerdo que hace dos temporadas Zidane pida Pogba Zidane sí que pide lo que pasa es que no todo todo lo que pide el entrenador en el club una cosa

Voz 1375 19:05 pero miren no una vamos

Voz 0239 19:07 la cosa es no traer todo lo que pide y otra pasarse la opinión del entrenador por el forro son dos cosas muy diferentes

Voz 3 19:13 lo que para medir esa fuerza que tienen ahora Zidane lo único que tenemos que hacer es repescar la hemeroteca de la Cadena SER y buscar el la rueda de prensa en la que Zidane dijo que con esta plantilla tenía suficiente que no quería ningún fichaje

Voz 0239 19:25 porque es una cosa que no tienen otros entrenadores vi nunca va a rajar del club públicamente eso lo dijo lo hace Florentino Pérez a otro entrenador a lo mejor le quita al nueve suplente en la pretemporada que habían marcado veinte goles a lo mejor arde Troya

Voz 3 19:39 el deja un premio de morir con los suyo entonces si Zidane dijo eso hace unos meses que está públicamente ahí ahora habrá que preguntarle a Zidane sí ha cambiado de opinión Si ahora ya no le parece tan buen

Voz 0239 19:49 el de Armero que dice fíjate que termine por favor pero déjame solo una cosa y me callo creo que me callo lo primero lo primero que hay que critiquen lo primero que dice Finnan en pretemporada es si Morata de nueve somos más débiles eso lo primero

Voz 0231 20:03 me dice Zidane y luego hay alguna cosita ahí claro tiene que decir Zidane

Voz 0239 20:09 con lo que busca la hemeroteca de hombría que dice Zidane en pretemporada es sin Morata de nueve somos más de lo primero que

Voz 1375 20:19 abre la puerta para que se vaya también por qué no le va a poner porque sabe que él es el suplente SUP lentísimo de Benzema sin él somos más débiles pero no te voy a poner así que vete

Voz 3 20:27 yo te digo Antonio que en más de una ocasión Zidane dijo que con esta plantilla le valía eso lo dijo Zidane que ahora habrá que preguntarle si llegan los fichajes sí ha cambiado de opinión de ya muy buena siesta plantilla ya no le gusta lo que le gustaba antes Ike necesitar refuerzos si le han impuesto los refuerzos

Voz 1375 20:43 cuenta no ha respondido hoy le han preguntado

Voz 0231 20:46 de qué ha pasado entre que José Ángel Sánchez dijera en octubre no va a haber fichajes en invierno y ahora que los va a ver que qué ha pasado dice ha dicho que no ha pasado absolutamente nada que simplemente tienen la opción de fichar en enero y que ya verán si firma o no firma

Voz 1375 21:00 no va a cambiar también incluso en el entorno del del fútbol el porqué del Madrid habla todo el mundo del Valencia seguramente no hablen todos los entrenadores del Villarreal lo del Betis pero sí que habla atiende el Madrid habla Marcelino del Madrid lo que empezó siendo al inicio de temporada aún joe la mejor plantilla al mundo la mejor plantilla de la historia creo que dijo algo entrenar también parece que fuese tiene mejor plantilla la historia y ahora ya oímos a Marcelino dice pues para mí era mejor el año pasado el Real Madrid ese debate está dentro del Madrid

Voz 3 21:24 ventajista por cierto para

Voz 0919 21:25 mí es que yo yo vaya por delante que yo no creo que el Madrid tenga una urgencia tremenda por fichar a mí parece que tiene una gran plantilla y por eso insisto que Zidane no ha administrado bien los recursos los últimos dos meses si a eso le añadimos la mala suerte de las lesiones las acción de Cristiano Ronaldo todo se le ha complicado mucho pero sigo pensando que en en el si hemos dicho que el Madrid tenía un fondo de armario que era el mejor de los últimos cincuenta años que pasa que saben el fondo de armario así de un día para otro hay hay gente muy buena hay hay gente que dice que que que quería fichar este año el Barça que él quería fichar el Atlético de Madrid que quería fichar sí lo que tiene que hacer el entrenador es administrar eso mejor yo no creo que el Madrid haya estado en una crisis brutal Si Cristiano Ronaldo hubiera metido en vez de dos goles en la Liga seis o siete el Madrid estaba a tres puntos del Barça solamente pero lo que sigo viendo es que de ese fondo de armario hay gente infrautilizado Ada o no se les ha dado el protagonismo que tenían que haber tenido

Voz 1375 22:25 el Bride cuando ficharon a todos estos jóvenes la mitad titulares de la sub-veintiuno todos yo el primero dijo que viene a Madrid este año lo reconozco cuando vi que traían a Ceballos que de verdad que lo quería el Barça que venía Theo que venía Marcos Llorente que ve son más lo que había más Lucas Vázquez más Nacho más Asensio bajo y a mi me lo parece pero bueno es verdad que lo decía yo el domingo por la noche la sequía de Cristiano Ronaldo acentúa mucho más los defectos Zidane para terminar Cristiano Ronaldo mañana Balón de Oro el quinto Balón de oro para el portugués que sigue ahora vamos a escuchar a Messi en la entrevista quedaba TIC pues en Argentina diciendo que los títulos colectivos son mucho más importante que los individuales pero el caso es que mañana Cristiano Ronaldo que sigue peleando por los colectivos muchísimo por los individuales

Voz 1 23:09 mañana suma su quinto Balón de Oro

Voz 0231 23:13 yo creo que es incontestable no es verdad que

Voz 0239 23:17 bueno del verano para acá Cristiano Ronaldo ha bajado mucho el rendimiento pero lo cierto es el futbolista más desequilibrante de largo del año pasado que ganó la Liga de Campeones prácticamente con una pierna que marcó en todos los partidos decisivos en un año en el que no hay y la Eurocopa de selecciones y tampoco hay campeonato del mundo me parece que el que marca la tendencia es la Copa de Europa y hay común

Voz 0231 23:38 mucha diferencia pero no digo mucha lo llevas algo mucha diferencia fue superior a Messi

Voz 0919 23:43 yo creo sinceramente que estamos viendo pasar la historia por delante de nosotros si no nos damos cuenta porque porque llevamos mucho tiempo así estábamos muy acostumbrados pero que un jugador gane cinco Balones de Oro es algo histórico te puede caer mejor peor regular puede tener su momentos de egocentrismo y soportable que los tiene pero cuando Cristiano Ronaldo se vaya hay miremos lo que ha dejado en en estos años todos diremos es que fueron unos años increíblemente alucinado

Voz 3 24:11 pues sabéis quién es el último jugador que ganó un Balón de Oro sin ser Cristiano y Messi está claro que este año de retroceder años para encontrar un Balón de Oro distinto a Cristiano y a Messi sin duda estamos ante de la hegemonía de de estos dos jugadores en un premio que a mí sinceramente no me llama mucho la atención pero bueno sí a Cristo ya lo le emociona mañana recibe el Balón de Oro que me imagino que lo hemos por el Barcelona me imagino no estarán tan contentos convencido de que eso de ver que Messi su Messi tiene los mismo valor de oro que Cristiano me imagino que les parecerá poco menos que una herejías

Voz 0231 24:48 cuecen muchísimo en Barcelona a mí que exime casi y me gustan mucho los premios individuales y creo que el Balón de Oro es un acontecimiento anual que marca la temporada de los futbolistas y que como dice Gallego veremos en el libro de historia a un jugador que ganó como mínimo cinco Cristiano Ronaldo creo que no es mejor que Messi creo que Messi es el mejor futurista de su generación pero una cosa es serlo y otras cosas demostraron cuando toca demostrarlo Messi en las últimas temporadas no ha salvado al Barça en los momentos clave de la temporada sí lo ha hecho Cristiano que Messi es mejor que Cristiano yo creo que sí que Messi no ha hecho mejor años de Cristiano también lo pienso porque el año es eliminar al Bayern eliminar al Atlético de Madrid marcar en la final me decía un compañero de marca ahora saliendo del estadio que en año natural ha metido más goles Cristiano en la Champions en la Liga

Voz 3 25:34 pero de agosto diciembre es año no es año

Voz 1 25:37 no no cuentan no cuenta no no no no para que esto termina en junio termina en julio termina este año si termina por lo que lo que pase pues ya lo partió el Gordo del año fueron los cuartos

Voz 0231 25:48 la Champions en la semifinal de la Champions y en la final de la Champions este jugador y todo lo que no hizo nadie

Voz 1375 25:53 por eso podrá estar Manu cuatro uno con Messi cuatro uno y seguramente eso es cuatro uno y seguramente lo que tenemos todos en la cabeza es que el del año que viene o lo gana gana Cristiano es que no no entrar otra cosa en la cabeza en el Neymar ahí

Voz 3 26:05 sí pero ello mundiales de año hay mundial pero

Voz 1375 26:08 me parece que todavía siguen estando por debajo de los dos lo todos absolutamente pero bueno veremos a ver qué pasa mañana se lo dan en París a Cristiano Ronaldo y esto es lo bonito del fútbol también que dos jugadores tan distintos como son Messi Cristiano puedan ganar el Balón de Oro o qué dos equipos como el uno de Guardiola y otro de Mourinho sean capaces de ganar títulos o que un Mundial lo gane un equipo de Bilardo y otro Menotti pues si son muy distintos a uno le gustaba mucho más uno y otro otro pero son los últimos diez balones de oro contando el de mañana para esto

Voz 4 26:35 dos y el de mañana para Cristiano Ronaldo

Voz 1 26:38 nada chavales me voy a ver qué me cuentan a Alfaro del Sevilla hombre un abrazo en Manchester City Real Madrid Antoria por haber criticado ácida no descansa mucho tu pueblo que te aguantas

Voz 3 26:51 es culpa Diego Romero un eliminar