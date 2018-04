El Larguero: El Madrid no despeja las dudas y pierde a Varane (06/12/2017)

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 3 00:50 qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero bienvenidos a los octavos de final de la Liga de Campeones también al Real Madrid que ha pasado como segundo de grupo después de ganar esta noche en el Bernabéu al Borussia Dortmund por

Voz 1375 01:03 tres goles a dos ir bienvenido también al Sevilla que ha conseguido empatar a uno en Eslovenia contra el Maribor Ike sumado a la goleada del Liverpool que ha ganado siete cero al rival de su grupo en el otro partido del grupo se mete como segundo de grupo también así que después de que ayer que ayer al Atlético se clasificara como primero el Fútbol Club Barcelona hoy como segundos los dos pasan Real Madrid Sevilla en seis

Voz 3 01:29 de repasamos todos los marcadores de el resto de grupos antes primera conexión con el Bernabéu que están por ahí Antonio Romero Javier

Voz 0231 01:36 decía Antón Meana o la Romero muy buenas quedan

Voz 0239 01:39 bueno muy buenas aquí seguimos en la cabina ya cuidando el césped del Bernabéu un partido que bueno la verdad que la primera parte no da para mucho en la segunda estaba mejor el Real Madrid se lleva la victoria jugando a medio gas y ha tenido algún detalle como el gol de Mayoral y fundamentalmente el de Cristiano Ronaldo para volver a pasará a la historia no

Voz 1375 01:54 está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buena

Voz 3 01:57 hola qué tal desde la Azahara mixta Manu ya pasó

Voz 4 04:29 sí era era lo fundamental no era el objetivo que teníamos teníamos Se un grupo bastante complicado hemos sabido resolver partidos difíciles Si lo importante

Voz 3 04:39 estar en la siguiente fase os podéis enfrentar en octavos a vuestros posible rival

Voz 1375 04:43 son Manchester United Manchester City Tottenham los tres equipos ingleses París Saint Germain Besiktas o Roma

Voz 3 04:51 cómo lo ves vaya morbo la Roma de Monchi por ejemplo la verdad que Juan que el partido no tiene mala pinta para nada más bajarse grandes partidos contra con cualquier rival que nos toque hombre Besiktas estaría bien no por ejemplo bueno de Manchester United Manchester City Tottenham París Anne Germaine Roma o Besiktas cualquier partido va a ser muy complicado al Besiktas hemos visto que que ha hecho una una fase de grupos impresionante así que no hay que fiarse de de ninguno te mando mensaje Monchi o demandas tu mensaje a Monchi ayer no dándole enhorabuena no no todavía no todavía el sorteo lo quiere eso no a la Roma bueno Monchi por reencontrarnos con el estaría bien

Voz 4 05:33 pero como te digo la Roma eso otro equipazo oí seguro que va a ser muy complicado abuelo

Voz 1375 05:39 eh la cabeza puesta en el sorteo del lunes pero antes de eso Escudero llega el partido del sábado en Liga con los mismos puntos que es que el Real Madrid jugando en el en el Bernabéu un partidazo importantísimo también para para vosotros

Voz 4 05:52 sí otro otro partidazo dentro de muy pocos días es muy importante para nosotros ya que que estamos ahí intentando luchar con con ellos Si bueno a ver si podemos sacar algo positivo de allí porque el equipo va a ganar eh

Voz 3 06:05 con las bajas que tiene el Madrid fíjate no está Ramos sancionado no estaba harán que sea lesionado hoy no está Carvajal muchos pro

Voz 1375 06:11 has en defensa bueno está Casimiro

Voz 3 06:14 eh

Voz 4 06:14 tienen tienen bastantes bajas pero con el Madrid tiene una plantilla muy amplia Hay creo que que en todas las

Voz 1375 06:20 posiciones tiene muy buenos jugadores bueno clasificación dedicada al míster imagino no también importante ha dicho

Voz 4 06:25 sí sobre todo sobre todo por eso pues los o los momentos malos que que ha pasado y bueno se lo dedicamos a él y que Ike nada

Voz 3 06:32 vemos que esté lo antes posible la última iría dejó Escudero

Voz 1375 06:35 qué pasa con la infancia

Voz 1313 06:37 bueno nada esa decisión técnica nosotros

Voz 1176 10:10 se que está hablando mucho de fichajes de refuerzos está planteada no como la del año pasado tú cuando escuchas eso que piensa

Voz 1313 10:17 bueno es que el fútbol no yo creo que en los equipos vienen iban jugadores al final lo que vale es el el el grupo E el trabajar todos unidos y todos juntos para saber eh conseguirlos los títulos yo estoy cómodo en el campo ya si el míster decide ponerme donde donde él quiera pues allí estaré

Voz 1176 10:45 vocación digamos que padeció muchas veces y Portillo fuera jugó de portero pero como te has sentido esta ratito hoy de lateral creo que bien de llevó a poner Benítez no hace un par

Voz 1313 10:55 si el hace dos dos años y que eh jugué dos partidos creo el año pasado también juegue contra el Málaga un rato y bueno al final pues eh en el en el Madrid fácil jugar y entonces pues no hay que intentar hacerlo lo mejor posible y

Voz 7 11:12 y ayudar al equipo alguna preferencia Besiktas Roma

Voz 1313 11:16 no no no a ver a ver lo que pasa no yo creo que para ganar la Champions hay que hay que ganar a los mejores así que vamos a a por ellos una curiosidad el gol es ahí justita au sonríe Lucas quién es el golpeo más ortodoxos de mi vida pero no todas las importantes que entré muy bien

Voz 3 11:34 gracias a Lucas Vázquez así a sincera pues es azul oscura o al Olmedo

Voz 1375 11:39 con mañana de toda la vida azul oscura de toda la vida

Voz 3 11:41 ha pegado como ha podido el micrófono pero lo importante es bueno

Voz 1375 11:46 estamos empezando Larguero como siempre que hay partidos de Champions esperando que nos pidan paso Javi Herráez Antón Meana Romero Santi Ortega Roquillos escuchando a los protagonistas que lo más importante pero ya debes tener claro que el Liverpool pasa como primera de grupo el Sevilla como segundo en ese grupo el Spartak de Moscú se va a la Europa League queda eliminado el Maribor y en el grupo del Madrid primero el tótem San segundo el Real Madrid se va a la Europa League el Borussia Dortmund de Millán que ha marcado los dos goles en el Bernabéu mira ya lleva los mismos que más que lo mismo que Benzema lleva ya esta temporada en el Bernabéu Borussia Dortmund a a la Europa League y eliminado el Apoel de Nicosia ir rápidamente mientras sale algún protagonista más recuerdos los otros dos grupos en el grupo F Shakhtar Donetsk dos Manchester City uno gol del Kun Agüero derrota primera del Manchester City y dos Nápoles uno quedan clasificados el Manchester City y el Shakhtar Donetsk que pasan a octavos hice va a la Europa League el Nápoles así que eliminado el equipo italiano que se queda fuera con seis puntos con quince pasa del City con doce el Shakhtar con seis se queda el Nápoles fuera de la Champions Se va a la Europa League y el fallaron eliminado de todo y por último en el Oporto cinco Mónaco dos con Casillas un día más como suplente Leipzig uno Besiktas dos con gol de Negredo de penalti pasan primero de grupo Besiktas segundo el Oporto de Casillas a la Europa League si el equipo alemán y eliminado el Mónaco de llegar a semifinales en la temporada pasada a terminar la fase de grupos con sólo dos puntos eliminado así que ya conocemos a los dieciséis equipos que estarán en el sorteo del próximo lunes recuerdo el lunes no esté bien es sino el lunes en Nyon en el bombo uno estarán sólo un equipo español el Barça además el Manchester United el Manchester City el Tottenham y el Liberpul cuatro equipos ingleses el París Anne Germaine la Roma y el Besiktas llene el bombo dos estarán Real Madrid Sevilla dos equipos españoles Basilea Bayern de Munich Chelsea Juventus Oporto Isaac tarde ahí saldrán los ocho emparejamientos de los octavos de final no se podrán enfrentar ya sabéis equipos del mismo país o equipos que ya se han enfrentado en esta primera fase para mañana los partidos de la Europa League que luego estaremos con ellos cuando Nos El Sanedrín que tendremos con Gallego con Romero con con Antón Meana mañana a las siete el Villarreal que ya está clasificado como primero de grupo recibe al Maccabi a las siete de la tarde y luego a las nueve y cinco la Real Sociedad que también ya clasificada pero se juega el primer puesto del grupo contra el Zenit de San Petersburgo en Anoeta llegan los rusos con un punto por delante ya las nueve y cinco el único equipo que aún no está clasificado el Athletic de Bilbao que tiene que sacar al menos un empate en Ucrania contra el Soria para pasar a dieciseisavos que Villarreal y Real Sociedad ya clasificados el Athletic necesita un punto y además de la Champions y la Europa League ha habido entrevista de Leo Messi una amplia entrevista los compañeros argentinos de torneo de competencia Sport Sport en las que dice entre otras cosas luego lo escucharemos que entiende a Mascherano que entiende que pueda salir del club y que quiera más minutos qué sobre sus descansos también entiende que a veces no jugar es lo mejor que hay que dosificarse y más en año de Mundial esto lo añado yo sobre el Balón de Oro también ha hablado que no le obsesiona hay que es con el paso de los años te das cuenta de que tiene más importancia los títulos colectivos que los individuales esto a unas horas de que mañana Cristiano Arnaldo le den el quinto Balón de Oro mañana en París el van a dar en la Torre Eiffel vamos creo que sólo va a nadar eh porque lleva a Real Madrid Televisión todo el día y toda la noche poniendo primos de el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo algo deben saber en Real Madrid Televisión es es olfato no es olfato periodístico no eso es falta periodístico pero lloviendo Televisión digo todo el día poniendo la promo de mañana Nadal digo a ver si es que saben algo hice lo van a dar a este secreto que no lo sabe nadie digo a ver si allí saben algo y es que a Cristiano sin embargo en Barça TV no ha habido ninguna promo digo se les ha pasado el tema o es que no se van a dar a Messi bueno y el Atlético de Madrid también te damos un par de noticias esta noche en El Larguero de una la han apuntado varios medios argentinos Lautaro Martínez Nos lo contaba anoche Manolete aquí en el Larguero Lautaro Martínez delantero de veinte años de Racing de Avellaneda va a ser jugador del Atlético a partir del próximo verano podría firmar en este mercado de invierno seguir jugando seis meses en Argentina para llegar el verano que viene a las órdenes del Cholo noticia que te damos a esta hora en El Larguero hay principio de acuerdo para que Gabi amplíe su contrato una temporada más recordaréis que el año pasado haciendo el larguero en el Calderón allí mismo seis oficial la renovación de Gabi bueno pues hay acuerdo para que se haga oficial en las próximas fechas Gabi el capitán una temporada más Manolete encantado una temporada más es vistiendo la camiseta rojiblanca no tardarán mucho a primeros de año en empezar las negociaciones para que ocurra lo mismo con Juanfran en breve comenzarán las negociaciones para que el lateral derecho hiciera lo mismo luego Nos lo amplió también Pedro Fullana dos titulares más en esta portada El Larguero en de balonmano los dos el Barça el Fútbol Club Barcelona de balonmano no ha ganado un partido de la Liga Asobal por primera vez en ciento treinta y tres encuentros ha empatado a veintiséis en la cancha del Guadalajara sean los últimos ciento treinta y tres partidos los había ganado todos ni un empate y una derrota hoy ha empatado XXVI habrá crisis en el Barça de balonmano empate crisis con el Guadalajara tiene tela bueno en el Mundial de balonmano femenino mañana tenemos partía fue a las ocho y media juega en nuestras guerreras contra Francia España Francia luego nos lo contará Diego González así que la portada de El Larguero en la que estamos pendiente de el Bernabéu con protagonistas y la rueda de prensa hay también de Maribor donde está el equipo de la Ser Santi Ortega tranquillo afortunadamente está perfectamente de la voz y que vamos a estar con más protagonistas así que vamos que seguimos en el Larguero

Voz 8 17:40 pero como que tienes partiendo te quiere Elia para una noche que estamos todos iPS hito eres con eso de la estrella del equipo Si tú ya no tienen será de jugar muy bien vete pero cuando te pasa algo no vengas llorando eh

Voz 9 17:52 que cada día somos más en tren después de un masaje para sentirte

Voz 10 18:01 como nuevo pero si quieres sentir de nuevo nuevo tendrás que descubrir en democracia el cien por cien fotos Raquel con nuevo exterior o interior nuevos volúmenes de cargadas este dieciocho coma cuatro metros cúbicos nueva nueva tracción delantera nuevo cráter cien por cien cien porción Wolkswagen no esperes más y descubre lo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano

Voz 3 18:30 bueno con Antonio Romero en esa posición de comentaristas donde ha estado narrando el partido en el Carrusel deportivo con Dani Garrido con Álvaro Benito con Rafa Alkorta con toda la banda

Voz 1375 18:39 además mientras Antón Meana hay Javier siguen buscando ya protagonistas para escucharlos en el Larguero saludo para ella Jesús

Voz 3 18:45 llego que está ahí o la Gaye qué tal muy buenas hola buenas noches está también Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches por ahí sigue Antonio A

Voz 1375 18:52 ahora mismo ha terminado la rueda de prensa de Zidane Anton a termina

Voz 3 18:54 sí la rueda de prensa de Zinedine Zidane si te parece escuchamos un seguido del técnico francés cuando

Voz 0231 18:59 le han preguntado por cómo se imagina a surreal

Voz 3 19:02 ya en octavos de final de la Champions

Voz 1313 19:06 imagino muy bien más porque luego yo que como siempre aquí hay siempre el sol pero yo creo que lo vamos a tener día muy bonitos seguro después de dos ocasiones después de de un paro que siempre equipo lo necesita yo creo que vamos a estar bien

Voz 0239 19:25 no ha elegido evidentemente ningún rival para esta ronda de octavos nosotros le hemos preguntado otra vez por la portería por Kepa me cuentan que en Bilbao son muy muy negativo los compañeros de Kepa con la renovación del guardameta del Athletic Zidane ha vuelto a contestar lo mismo de siempre es normal que él no dice si quiera o no quiera Kepa que él confía en sus porteros y que hoy les ha gustado el partido de Keylor aunque como todos el equipo tiene que mejorar

Voz 1375 19:52 buenas palabras de Zinedine Zidane palabras de Cristiano Ronaldo antes empezaran el Sanedrín y el tiempo de debate sobre quiénes aparecía el partido del Real Madrid está dicho Cristiano Ronaldo en la tele a unas horas de recibir mañana su quinto Balón

Voz 1173 20:03 pero como contento queremos terminar la fase de grupos bien Vitoria eh yo marqué un gol al equipo a ganar el hongos bonito un record que también es importante ir muy feliz bueno la verdad que sí es una competición que a mi me gusta mucho jugar enmarcada como de ocio pero lo más importante era para poder pasar bazas de seguir eh porque queremos ganar esta competición otra vez yo iba ojalá que el Real Madrid pueda ganar por tercera vez

Voz 1375 20:34 increíble lo de Cristiano Ronaldo en la Liga y en la Champions como puede tener un rendimiento tan diferente esta temporada lleva ha marcado nueve goles en seis partidos primero

Voz 3 20:42 lo adora la historia de la Champions que marca en todos los partidos de la fase

Voz 1375 20:45 el grupo ninguno antes lo había conseguido nueve con el que han metido esta noche esto es lo que ha hecho cristiano en la tele pero que viene por que otro jugador del Madrid Nacho no Javier si aquí viene

Voz 1313 20:55 el micrófono delante del central del Real Madrid este es fijo sonriente Nacho fijo el próximo sábado frente al Sevilla vaya problema Nacho venir a Madrid

Voz 1176 21:03 con tantas bajas en las que a veces no pasa por la cabeza tal y como estábamos ahora en defensa pues se ha pasado la casa pero bueno

Voz 7 21:10 creo que el míster tiene posibilidades tiene variantes para para competir ese partido perfectamente contra el Sevilla lógicamente estamos me vamos en defensa pero bueno creo que estamos preparados para afrontar ese partido

Voz 1313 21:21 la verdad es que lo de Rafa Varane es mala suerte el hombre K2 tres partidos en algún problemilla muscular que le impide jugar

Voz 7 21:29 sí sí mala suerte mala suerte además se vinieron una fecha pues que estábamos hablando no también estaba estaba sancionado Carvajal sancionado Casemiro que también puede jugar ahí es sancionado pero pero bueno tranquilidad y ahora tenemos dos días para preparar ese partido las soluciones Si y entre todos lo vamos

Voz 1173 21:47 Vallejo que parece que tenía molestias también después del entrenamiento ayer y que puede no llegar frente al Sevilla bueno esperemos que llegue no esperemos que llegue

Voz 1375 21:55 señal molestias pero pero bueno veremos mañana cómo

Voz 7 21:58 no

Voz 1176 21:59 partido redondo no voy a ver ha empezado bien pero luego Dortmund se han puesto un poquito en el centro del campo Si bueno

Voz 7 22:06 ya estamos hablando que el Dortmund es un gran equipo no nosotros con el dos cero quizá nos hemos relajado un poquito no con con un fallo que compraron con un fallo que no saben ni el dos uno pero pero bueno líneas generales creo que hemos hecho un buen partido el el equipo ha estado bien es verdad que son tres puntos que no sin ni no significaban nada a nivel de la clasificación pero para nuestra confianza muy positivo

Voz 1176 22:26 históricamente no había nada en juego después de lo que ha pasado con Varane habéis llegado a tener la sensación de que el partido sobraba un poco en algún momento

Voz 7 22:32 hombre no tanto decir cómo qué sobra un partido de Champions no y al final me gusta competir este tipo de partidos contra el Borussia Dortmund que es que es muy grande pues yo creo que a todo jugador le hace ilusión lógicamente en la clasificación no quiere decir nada pero como te digo a nivel de confianza para nosotros era muy importante sacar hoy

Voz 1176 22:48 en esos tres puntos ha sido honesto Nacho has dicho que el equipo puntos pero se ha relajado el futbolista ahí abajo no sé si consciente o inconscientemente piensa en lo que viene Sevilla Mundial de Clubes clásico

Voz 7 23:01 yo te digo es es en mi caso estaba jugando y solamente estaba pensando de partido el Borussia osea que son circunstancias del partido no porque lo que te venga tú bajas los brazos e todo lo contrario yo creo que el jugador siempre está metido en el partido que está está jugando que bastante tenemos no enfrentarnos a un ambos es muy como te digo al final como todos los partidos somos humanos a lo mejor hemos bajado

Voz 1313 23:21 Quito el el ritmo pero bueno al final

Voz 7 23:24 me da la gana que él mismo dicho cuando Lewis escuchar

Voz 1173 23:26 mis os cuentan las críticas que ha podido tener el equipo después después del partido en Bilbao del empate en el Metropolitano lo entendáis estáis de acuerdo con eso con que al equipo le falla algo o no

Voz 7 23:36 eh a a ver es que son resultados lógicamente queríamos ganar no tanto en el modo en el Wanda como como en Bilbao pero también son dos partidos muy difíciles no contra dos rivales muy complicados las críticas siempre las aceptamos al final sabemos que estamos en todos los focos siempre somos el Real Madrid cuando no vas primero en Liga cuando a lo mejor no jugando al cien por cien bien pues las críticas siempre van a estar ahí estamos acostumbrados creo que tenemos una gran plantilla hay estamos preparados para todo lo que viene ahora volviendo

Voz 1313 24:05 la Champions ya sabe quién puede ser el rival del Real Madrid lunes ese sorteo de no pillar allí en en Abu Dabi pero están en Manchester City United París Anne Germaine de sitas Liverpool eh Roma habló de memoria bueno todos son complicados el segundo partido en el Bernabéu mejor dicho su primer partido en el segundo partido fuera de casa al ser segundo de grupo cuál es el rival más complicado como es

Voz 7 24:29 veinte rivales muy muy difíciles no estamos hablando de ya todos los partidos son complicados y viendo equipos pues lógicamente lo son más difíciles que otro pero pero te puedo asegurar el cuando las bolas estén ahí nadie va a enfrentarse a nosotros que lo más importante

Voz 1176 24:43 de la posibilidad de fichar en enero algo que no es habitual tú varias conveniente necesario

Voz 7 24:48 no me quiero meter ahí yo creo que tenemos una gran plantilla de todos los jugadores estamos preparados el míster confía en todo sé no lo sé el mercado de fichajes yo creo que nosotros no nos tenemos que meter es una decisión de de los de arriba del Misteri bueno lo que sea será

Voz 1313 25:01 bueno pues Se marcha ya a Nacho se cierra esta zona mixta mañana pruebas a Raphael Varane por la tarde viaje de Cristiano a París a la Torre Eiffel para recibir su quinto Balón de Oro hoy pensando en el partido frente al Sevilla que no será fácil pero me gusta lo que ha dicho Lucas Vázquez en directo aquí en en el Larguero ahora también Nacho no hay excusas es el Madrid es su implantación ya habrá futbolistas para poder conformar el once que sólo de esa de garantías así que por ahí hoy el Madrid pues si tiene mala suerte con las lesiones pero no hay excusa

Voz 1375 25:28 pues nada está por dictamen rock y yo creo que con el presidente del Sevilla que anoche noche estaba aquí El Larguero en la previa que hoy estará igual de fe es que todos los sevillistas Rocky habla el presidente

Voz 4 25:38 de Castro objetivo conseguido sin ninguna duda objetivo conseguido si bien es verdad que hoy no ha sido nuestro mejor partido sobre todo la primera parte pero yo creo en la segunda hemos tenido ocasión e incluso para

Voz 1293 25:50 a ver para haber ganado pero bueno el

Voz 4 25:53 se sume yo creo que hemos perdido un solo partido en el grupo estamos ahí por méritos propios hoy yo creo que darle valor no hay quedar en valor lo que está haciendo el Sevilla esta temporada no sólo en la en la Liga que donde llevamos

Voz 1375 26:07 cuanto más que la temporada pasada

Voz 4 26:09 en Copa ahí seguimos y sobre todo en Champions por segundo año consecutivo llegar octavo yo creo que tiene mucho mérito estar ahí ya entre los dieciséis mejores equipos de Europa no tiene ninguna prisa

Voz 0360 26:20 es decir para el sorteo presidente de ahí Monchi

Voz 12 26:22 un Emery ahí esperando bueno no yo

Voz 4 26:25 lo que ahora además a horas se juega de nuevo en febrero con lo cual pasan meses los equipos cambian hay muchas cosas yo creo que el sorteo hay que esperar que nos toque ir en otras ocasiones ya ha tocado un equipo que entendíamos que era para sable y no ha sido así

Voz 1375 26:43 Palomero acredita como uno de mayor enjundia para

Voz 4 26:45 y para pasar a cuartos que en este momento ya es lo que queremos no por tanto esperemos a ver cuál cuál el sorteo

Voz 1375 26:55 bueno ahí está el presidente del Sevilla hablándoles ahora Mista en Eslovenia antes de que se vayan corriendo al aeropuerto Santi Ortega que ha dicho el técnico segundo marcó mientras Berizzo lo ha visto desde casa en Sevilla

Voz 5 27:04 vas a escuchar enseguida lo más destacado de todas formas va a quedar resumido no se corta aunque también ha reconocido que jugadores como caso quizás están siendo junto con él in necesitan más minutos

Voz 3 27:13 seré será darán en cualquier caso habla de Berizzo

Voz 5 27:15 de las posibilidades en el sorteo Marco

Voz 7 27:18 sí sí mandando las felicitaciones para para todo el grupo tan tan pasando un gran momento pero bueno Atocha a esta altura

Voz 3 27:28 el rival sería mucho pedir

Voz 5 27:30 bueno pues cincuenta por ciento tira para el Reino Unido una Emery un

Voz 3 27:33 Monchi por ahí suelto y también el a ver qué pasa a ver qué dicen sorteo a las doce el próximo lunes en Nyon cerramos en Eslovenia ya no queda nadie

Voz 0700 27:39 Rocky no nada nada recogemos el sensacional sonido de Manolo Arenas un genio en la técnica

Voz 1375 27:44 vamos al bus un abrazo chavales buen viaje de vuelta a

Voz 3 27:47 hasta luego quedan dos para llegar a las doce de la noche en El Larguero empieza el tiempo de sanedrín Real Madrid y Sevilla clasificados como segundos del grupo vamos con el partido del Bernabéu

Voz 13 28:02 Clarín y todo pero que es equipos y nunca ganan si te haces el nuestro verás los partidos con los tifosi conmigo super diva y somos los mejores además esté comprando la camiseta de la bufanda la te gustan pero que claves otra han lo que quieras cada día somos más Soma entre

Voz 14 28:20 tan

Voz 15 28:27 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez donde a media de Radio Madrid

Voz 16 28:38 oye es es el corazón del motor de los sentimientos y las sensaciones el motor que no se puja cada día a ser mejores y el motor en la Comunidad de Madrid es ocasión

Voz 17 28:50 clubs número uno en compraventa de vehículos hasta veinticuatro meses de garantía más de mil quinientos coches el Estado si piensas en motor buena ocasión Plus el Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba y en ocasión plus punto com

Voz 15 29:06 y con los nuevos progresivos Bari Luxe que sería ópticas Roma disfrutarán cada detalle el alcance de tus brazos ir más allá la tecnología existen expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia nuevas lentes Mariluque x Series en ópticas Roma pregunta ópticas Roma más cercana Portu segundo parte lentes progresivas de sol y Lux de

Voz 9 29:26 de regalo

Voz 18 29:27 cómo me gustaría seguir siendo niña que ilusión la de nuestros hijos con los juguetes en Navidad hila nuestra sabiendo que están todos los juguetes en el Leclerc

Voz 15 29:36 hipermercados Leclerc donde todo lo que necesitas para la magia de la Navidad te cuesta mucho menos

Voz 19 29:42 lo veo no lo ve lo veo no lo peor Si quieres verlo claro viene real visión y descubre en exclusiva el láser Catalin el que ofrece máxima precisión seguridad y rapidez en la cirugía de cataratas vista cansada condiciones especiales de financiación informa ten el nueve cero dos veinticuatro veinticuatro cero cuatro irreal visión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 20 30:05 entonces cuando tienes un nuevo Volvo V cuarenta de dos por doscientos noventa euros al mes con Ibai todo incluido hasta fin de año normal que quieras que todos entendemos al

Voz 21 30:15 durante cuarenta y ocho meses y sesenta mil kilómetros totales

Voz 15 30:18 la aportación inicial tres mil seiscientos treinta euros IVA incluido Mazen Volvo Cars punto es ven a conocerlo

Voz 22 30:23 Tíber motor sur Tíber motor SUR punto

Voz 0239 30:25 es Luis y Mónica Adrían y Lucía

Voz 23 30:28 a ellos correrán por una buena causa Itu MMT Seguros la segunda carrera solidaria Fundación Real Madrid el veintiocho de enero elige entre cinco o diez kilómetros parte de la recaudación irá destinada a obras sociales inscribe ya en Running Fundación Realmadrid punto Es siente MMT

Voz 9 30:45 se siente mucho más tranquilo

Voz 24 30:49 muy bien alguien de mí ahora me han

Voz 3 30:52 yo no llamaría sino un guardia

Voz 1 30:54 otro de los extraterrestres de Rubén claro yo no me lo creo demasiado Keating cocinó junto Vilà era poder porque comunismo número vencido en especie de nave espacial Bollywood

Voz 25 31:18 sí ahí fuera mil

Voz 15 31:23 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 26 31:33 en El Larguero

Voz 27 31:35 con Manu Carreño

Voz 3 31:38 pues dejamos celebra Javierre porque ya no sale ningún jugador más por esa zona mixta pero antes de empezar el sanedrín esto es lo que ha dicho Ramos que habló para las teles el capitán que ha jugado hoy sin máscaras

Voz 1173 31:48 un partido bastante intenso no es la primera parte sobre todo la primera avería media hora hemos salido pues con una intensidad muy muy grande después sí que es cierto que hemos bajado un poco el nivel medio han sabido aprovechar las pocas ocasiones que han tenido para para empatar el resultado y al final insistiendo pues bueno llevamos un hábito días que para terminar la fase de grupos yo creo que anímicamente para el grupo viernes bastante bien qué balance hace esta fase de grupos y sobre todo que hay que mejorar para para octavos bueno yo creo que siempre hay que que mejorar cosas en líneas generales ha sido una fase de clasificación bastante bueno en la Champions Si ahora pues bueno el sorteo a ver quién quién nos toca en octavos y dije hombre es seguir mejorando seguir recuperando confianza intentar encontrar el mejor juego no que hay veces que que lo hacemos otras que no íbamos a intentar pues conseguir con todo cuanto antes mejor esa regularidad que queremos como se

Voz 3 32:38 conseguí esa regularidad bueno nosotros

Voz 1173 32:41 está claro que las cosas no siempre salen como como uno quiere pero nosotros trabajamos si estamos en el camino idóneo y yo creo que al final va a acabar no es eh consiguiendo los objetivos que querer muy como bien bien decimos pues esa regularidad de juego que queremos conseguir pues con los resultados pues se irán viniendo dos

Voz 3 32:59 últimas hay algún equipo que no quiere ver ni en pintura

Voz 1173 33:01 vamos no no para nada siempre he dicho que para ganar la Champions hay que ganar a los mejores equipos nosotros estamos en ese bombo como cualquier otro y bueno es cuestión de suerte y a esperar a ver quién nos toca ir atrás de Rafa os quedáis en cuadro eh si así es eh yo creo que es la la mala noticia quizás desde el partido de hoy volverá a pues va a tener trabaja más en la plantilla yo creo que este año pues estamos teniendo demasiado intentar recuperar el grupo cuanto antes porque la temporada larga ahí yo creo que es preferible no tener a todos los jugadores disponibles para tantos partidos como hay bueno para intentar recuperarnos intentar pues está para el próximo parte

Voz 1375 33:39 eso ha dicho Ramos que terminado hablando de la cantidad de bajas que tiene en Madrid y en defensa bueno se acabaron los protagonistas ya están no iba Antón Meana con Romero no Antón está por ahí y me dicen Javi teletipo Padilla Victoria doscientos cincuenta del Madrid en la Copa de Europa de los que cuatrocientos dieciséis partidos que ha jugado esta es la victoria en doscientos cincuenta y el Dortmund el segundo equipo que más goles le han hecho en Europa después del Bayern Munich no se le dan mal los alemanes no

Voz 0239 34:03 eso va a ser padre Gavito les digo creo la Pedrera están no sale quitar

Voz 1375 34:05 no es que les quitan fenómeno dando datos bueno de Gallego Romero Pulido oí Antón Meana victoria del Real Madrid un partido que clasificatoria mente no servía para nada porque ya sabíamos que pasara lo que pasara iba a ser segundo de grupo sí o sí pero sí ha servido para comprobar que este Real Madrid a mí me ha servido para comprar este Real Madrid sigue ajustando tuercas y tornillos me ha gustado el inicio me ha gustado Canal en vida en medio de una fase otra vez de de relajación de muchas concesiones atrás esos dos goles de agua Millán incluso un momento que ha podido hacer el tercero el equipo el equipo alemán pero también me ha gustado la aportación hoy de algunos de los jóvenes que están contando va bastante menos de este ese equipo veo segunda unidad o o ya haremos lo que queramos y eso que hay debates que que que a abrir ni se han abierto sí lo de Borja Mayoral pues Be Smart que hay te te haces preguntas decía Romero en Carrusel pues igual tiene que jugar más Borja es que el Madrid hizo esto para que no hubiera debate Borja tiene su momento de gloria pero no hay competencia y veremos si ese ficha si no se ficha bueno son son jóvenes de esa unidad ve bastante más joven es que los de la unidad B del año pasado donde ya tenía más experiencia Morata más experiencia James más experiencia Pepe cuando le tocaba son chavales que que intentan hacerse con el Madrid algunos les está costando más de lo que creíamos como Asensio ya no te digo nada Marcos Llorente que exige que que que que pensamos que va a jugar bastante mal bueno me ha gustado a rachas este este Real Madrid que pasa como segundo de grupo y que veremos a ver qué decidir sorteo qué qué os ha parecido Romero Gallego Julio ya

Voz 0239 35:35 yo primero quiero decir que más que un partido campeones en determinados momentos del partido de que era un partido de pretemporada creo que el Real Madrid se enfrenta al Borussia Dortmund que yo he visto en en los últimos años seguro venía con muchas bajas es verdad pero se ha enfrentado a un equipo que poco tiene que ver con con aquel de Lewandowski el de Rois ponían problemas al Real Madrid en cada edición de la Liga de Campeones Cristiano Ronaldo le ha metido puedes decir que Cristiano Ronaldo está más o menos acertado ha tenido una en la segunda parte en la que me parece que Borja Mayoral el que pasa de cabeza Cristiano remata no termina de embocar pero lo único que se ha tomado en serio el partido del minuto uno al noventa en el Real Madrid para mi ha sido Cristiano Ronaldo en lo que decías de los jóvenes que han aportado en la segunda parte pues me quedo con la sensación otra vez de que cada vez que sale Ceballos lo hace muy bien y que Asensio

Voz 1375 36:21 pegado a la banda lo ha hecho bien si se Ike Asensio

Voz 0239 36:23 que lleva pues una época que no termina de arrancar en parte porque Zidane no le da minutos

Voz 0231 36:28 y también porque ha venido de una lesión cuando sea

Voz 0239 36:31 pegado a la banda ha tenido la pelota la pedido la querido Illa jugado a

Voz 1375 36:35 ha vuelto a aparecer en Asensio que nos deslumbró en la

Voz 0239 36:38 Mera parte de la temporada yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo porque el Real Madrid ya había cumplido el expediente y lo más preocupante y estoy muy de acuerdo contigo un Borussia de Dortmund mediocre le ha creado un montón de problemas y de oportunidades atrás al Real Madrid ya no es el problema del gol que también es fundamentalmente

Voz 28 36:55 la cantidad de oportunidades que concede

Voz 0239 36:58 latido otras partido este equipo y con con un equipo

Voz 1375 37:00 si traía nueve bajas creo ocho nueve bajas y qué es esto la Bundesliga Gallego

Voz 0700 37:04 yo les sacó tres datos al partido el primero Borja Mayoral juega de titular en el Madrid marca casi siempre por no decir siempre lo duro que tiene que ser es que el próximo partido vayas a ser suplente creo que no es justo eso porque el chaval se está ganando la confianza para ser titular luego ya habrá un día que sea titular que le quites Isaac esa Benzema Benzema la mejor etc etc pero si a ti te ponen tú cumples y al siguiente partido te quitan seguro te están restando credibilidad y te están restando seguridad chaval los metros

Voz 1375 37:38 pero es que no hay ni debate ahí ahora hablamos más de Borja mayor es que yo pero que el Madrid lo ha hecho a propósito se quiere decir Madrid ha dicho nos quedamos con Borja Mayoral para que no haya debate porque si quitas ambos a Mariano y a Morata viejas a Borja Mayoral es para que nadie moleste a Benzema sólo tienen claro

Voz 0700 37:52 pero el chaval cuando es titular eso está claro se va del campo viendo marca ya habiendo hecho su trabajo ha metido una podía meter

Voz 1244 37:57 según segundo sí

Voz 0700 38:00 Honda me ha gustado ver jugar a la vez es posible hacerlo en el Real Madrid a Isco a Dani Ceballos y a Marco Asensio creo que es la primera vez que les vio juntos a los tres ha habido un rato que me ha gustado mucho es una muestra de que a veces Cross Modric Casemiro o el que sea tienes mucha calidad para juntar hilos chavales ha habido un rato que ha jugado muy bien coincidió con Romero cuando Marcos Asensio se ha ido a la izquierda creo que ese es el lugar que tiene ahora mismo para para jugar muchos minutos en el Real Audrey mete unos centros que no mete nadie desde ahí ICREA peligro porque tiene regate tiene visión de juego y tiene ese centro mágico con la izquierda y la tercera en Madrid en defensa da una

Voz 29 38:45 facilidades tremendas háblame

Voz 0700 38:47 y a Sergio Ramos mella en la ha ganado tres veces ya metió dos goles más si lo unimos que Varane se ha lesionado que Nacho una vez es titular hay un problema también atrás en la parte del Real Madrid en la parte de atrás del Real Madrid esa seguridad que había otras veces ahora no está el Borussia estando como está metido dos Se ha podido meter tres

Voz 29 39:09 pero bueno a mí me gustaron los primeros quince minutos del Madrid los quince últimos la hora intermedia no me gustó nada la verdad es que viendo el partido Prieto uno se pregunta cómo un equipo es capaz de jugar también quince primeros minutos desconectarse completamente una hora del partido volver los últimos quince a veinte minutos a volver a jugar al fútbol de manera extraordinaria yo no lo entiendo sinceramente no encuentro explicación como en esa hora Inter Media el Madrid pierde la pelota le genera ocasiones de gol pierde el físico el equipo contrario ese hace dominador del juego cuando los primeros quince minutos parecía lo contrario es como si dentro de el Real Madrid con vivieran distinto

Voz 28 39:51 el Real Madrid eh Varios Real Madrid

Voz 29 39:53 con distintas caras muy distintas no la verdad es que no encuentro explicación a cómo un equipo puede desconectarse de esa manera en determinados partidos y luego de la unidad ve quería decir una cosa creo que hoy hay jugadores que efectivamente

Voz 1375 40:08 ha vuelto a hacer Mary sí que piden una puerto

Voz 29 40:10 unidad que Zidane esta temporada les ha negado pero fundamentalmente me quería quedar con un nombre que creo que ha cambiado bastante el partido que es Ceballos sea yo creo que este futbolista merece más minutos y merece más confianza creo que cuando salió al campo cambió la dinámica de de él

Voz 1375 40:26 juego le dio una frescura al Madrid que en ese país

Voz 29 40:29 no necesitaba yo creo que de esa unidad ve que como digo varios de ellos han reclamado hoy varios minutos creo que el que más los merece excepciones

Voz 0231 40:38 se ha preguntado por ello a Zidane para Ceballos digo ni bueno el está contento con el partido que ha hecho tiene un acierto de pase tremendo en la estadística del encuentro de hoy pero Zidane no engaña a nadie no va a poner hace

Voz 1375 40:49 Ellos a corto plazo me refiero no tiene ninguna pues

Voz 0231 40:51 el IDAE jugar de inicio el clásico dentro de veinte días Zidane considera que esto lo tiene que sacar el equipo ha y es verdad que la unidad B no está jugando mucho pero es bloque Zidane considera que ahora que vienen mal dadas en Madrid tiene que jugar con los buenos para que les saquen esto adelante yo creo que todos coincidimos en parte de lo que ha hecho Gallego de Mayoral en lo que ha hecho

Voz 27 41:10 Julio ahora de Ceballos pero en El Vestuario son conscientes

Voz 0231 41:13 que estos partidos que vienen ahora en los puestos donde no hay lesiones los van a jugar los buenos