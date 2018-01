Voz 2

así este por supuesto que estaba prohibida para en menos de dieciocho años costea aquí le decimos prohibida cuando no tienen acceso cuando es así también bueno hay que Pastor eran vacaciones de verano mis padres habían alquilado una una casita en yo yo en el en el cine delante del balneario no hacían a ver no dejaban pasar igual con catorce con quince años unas amigas que las pero en a propósito porque eso les ha dice por teléfono que que podíamos centrar daba película con un entusiasmo llevamos pedaleando en las bicicletas que ni te cuentas en mi casa desde la casita del del bañarnos de la playa hasta el fin hasta lo que sería el centro el pueblo no bueno como una película ella allá y que fue un susto tremendo las tres estábamos que nos queríamos miedo me escapaba hagámoslo ya han Jose al lado por favor salí horrible horrible porque hasta ahora ha estado dije esto calor Novas salimos no salimos pero muy cerquita de miedo las actriz íbamos caminando porque no queríamos montar en las bicicletas porque Bojan mirando alrededor era muy tranquilo y dando otras P también se podía están tarde tres casas calles y un balneario era otra cosa no bueno había poca iluminación hasta llegar a los que le queda vida los bosques alrededor las calles atravesaban bosque sí bueno no te puedo vestidor miedo escuchamos el ruido de los árboles en las hojas no sabíamos vuelta allí estábamos colocara colas todo lo que es imposible ver si al final de la CAM se antes de llegar mucho caminar como una loca de ahí antes de llegar a mi casa toda blanca todas dijimos la misma casa hicieron la película pues pero yo creo que estábamos tal pero eso gestiona yo nada congestionada que era como más corríamos imagínate correr con la pero casi porque era era también no pudimos montar porque tenía miedo de separarnos una de lado de la otra llegamos kamikaze te dejamos las bicicletas en el hall donde los mayormente subimos a la habitación las tres nos miramos dijimos Madres niñas nunca más cuando Hamás pobres Alba yo me tienen que acompañar en mi casa estaba mis padres mi abuela mis hermanos pero nada esa quería que quedarse en la puerta pues hemos visto Chita esté bueno ahí le acompañamos hasta el año que estaba el muy muy tocada no muy bueno al final decidimos dormir con la luz tren vida toda la noche que no pegamos ojo porque cada una iba recordando fragmentos de la película yo me decía pero por favor o bien se dio una vez porque si no lo inca amado todo dormir bueno entonces no asiste quedaron las chicas durante el día tu lindo pero de no nos salimos