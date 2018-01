Nuria: "Me bajo de la vida cuando recuerdo a Robert Redford lavándole el pelo a Meryl Streep en Memorias de África"

Voz 1 00:00 hola Nuria buenas noches muchísimas gracias por la llamada

Voz 2 00:05 pues mira precisamente estaba pensando pues eso en todas las películas que me han marcado pero por su banda sonora

Voz 1 00:12 hay que bueno apropiado

Voz 2 00:17 bueno en un primer momento en la de la película El Cazador yo la vi en un cine de verano en Gandía me acuerdo con dieciséis años

Voz 1 00:29 me marcó muchísimo El cazador

Voz 2 00:32 sí me ahí y me enamoré de Robert De Niro de Christopher Walken icono también es una película muy larga pero me encantó es es es un poco doliente la la la la la película cosas dice es un poco pero me me me encantaría vi de ahí me me enamoré de Robert De Niro directamente

Voz 1 00:59 algo en concreto Le Le impacto de todo lo que de lo que vio en esa peli

Voz 2 01:05 si toda toda la historia de de de bueno pues pues al a la guerra eso fueron todo hicieran que era mi un grupo de amigos que luego se fueron a la guerra ahí interviene ahí bueno pues se distorsionó todo el grupo ahí bueno pues como muy doliente como como eso de decir bueno pues que se te dispara a todo y luego vuelven a reencontrarse ahí bueno no sé me me me impactó muchísimo esa película y luego pues nada volviendo a a las bandas sonoras sé si me me encanta Memorias de África votado a favor si es que es quizá esa banda sonora es que te iba bueno no sé ese Robert Redford lavando te la cabeza

Voz 3 02:00 pues Bodipo El sueño de bulto de ese no te lo puedo explicar con palabras tú tú me entiendes no tender la perfecto perro verde jornadas no te la clave si diciendo que dices mira es que no puedo más con la vida y luego pues nada

Voz 2 02:32 eh Gemma ir cuento pues a venir a tal como éramos

Voz 1 02:40 qué bonita con Barbra Streisand

Voz 2 02:42 ya ves y luego el Desayuno con diamantes lado

Voz 1 02:46 bueno claro como no nos hemos acordado de Audrey

Voz 2 02:48 es que son son bandas sonoras que que que te marcan es que las bandas sonoras marca mucho la película lo hago la hebrea Híjar por ejemplo

Voz 3 02:58 si Mel Gibson que debajo de la verdad me muero como labios son cosas que qué barbaridad

Voz 2 03:14 y luego Forrest Gump y una ternura tremenda y luego la banda sonora es que es es genial para cada para aquella foto metraje es una banda sonora o Xàtiva que va contando toda la historia con con la con la música ese alucinante y luego el último Cano

Voz 3 03:39 también con la vida igual es que me pasa lo mismo no puedo con las viera

Voz 2 03:46 es una una que es muy buena también siete semanas y media a parte de la película

Voz 1 03:53 como siete serán nueve no hay que le hemos quitado dos también también le digo una cosa Nuria con lo bien que las aprovechado por que hayamos quitado

Voz 2 04:07 es que de verdad Nueve semanas y media es una banda sonora muy bueno

Voz 1 04:11 bien es verdad hay una película que impactó mucho para la época también no sé cómo se agrava muy sería como las cincuenta sombras de Grey de ahora no derepente en boca

Voz 2 04:21 pero más y mejor porque vamos a que se la la chiquitas para mejor

Voz 3 04:29 la chiquita estaba mejor que la de ahora eh porque ésta tiene mucha frente pero lo demás es tiene muchas la digamos no que son dos perfiles diferentes

Voz 2 04:41 no sé si vamos a ver qué pero yo me he con Memorias de África con mi

Voz 3 04:49 de cabeza cosas es que yo me quedo con eso

Voz 1 04:53 además Nuria de verdad que en serio guste como critica de cine de que no tiene precio me encanta me encanta qué pena que no tengo yo ahora programa para un contratarla pero se venden este conmigo seguro

Voz 2 05:07 cuando quieras si me voy contigo ahí vamos