Play Segunda: El salto a Primera (07/12/2017)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento treinta y tres de Play Segunda bienvenidos a la jornada dieciocho de la Liga Un dos tres una jornada que arranca con el Córdoba colista con técnico interino porque Jorge Romero el entrenador del B Se hace cargo del primer equipo tras la destitución de Juan Merino el tercer entrenador de los cordobeses en lo que llevamos de Liga el Córdoba estuvo en Primera hace tres años fue su novena temporada en una categoría que no pisaba desde mil novecientos setenta y dos lo que quiere decir que en los últimos treinta y cinco años el Córdoba sólo ha jugado en Primera un año pero desde entonces la exigencia es volver ese objetivo es quizás una presión innecesaria para un equipo que la categoría en la que más ha competido históricamente ha sido la segunda esa obligación exagerada yo diría que ya es un mal endémico con nuestra liga aunque puedo entender que equipos como el Sporting de Gijón el Real Valladolid Osasuna Real Zaragoza o Real Oviedo se pongan ese listón de volver a Primera a principios de cada verano ese peso a veces hace que suban Eibar Alavés Leganés Getafe o Girona equipos que sin esa presión pero con mucha ilusión han hecho realidad el milagro de competir cada semana con los mejores en la mejor liga del mundo

Voz 2 01:40 lo que me lleva a pensar que lo mejor no es soñar por encima de tus posibilidades sino tener objetivo más reales y más asequibles y eso me lleva a mirar a Huesca ya Lugo dos equipos que en agosto no

Voz 1643 01:51 como en ninguna quiniela y sin embargo ahora no dudamos en su victoria en los boletos de las quinielas que rellenemos en diciembre aguantarán hasta final de temporada por encima de sus posibilidades no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos la segunda con un equipo de Primera con Iván Molina los mandos arranca Play Segunda

Voz 1415 02:18 dicho esto yo sé que tengo un equipo por encima de mis posibilidades Alejandro Rodríguez subdirectora Play Segunda muy buena cómo estás Don Francisco Paco

Voz 1643 02:27 Hernández subdirector de Play Segunda hola qué tal Oscar muy buena programa ciento treinta y tres el programa en el que

Voz 1415 02:35 equipos como el Cádiz buscan su sexta victoria consecutiva de Huesca mantener el liderato y muchos conjunto buscan subiera

Voz 1643 02:41 primera una primera que como hemos dicho para algunos

Voz 1415 02:43 estamos darla a la llamada del ascenso vamos

Voz 3 02:46 hablar con nuestro entrenador Rubén Baraja como hacemos cada semana detrás auténticos partidazos que nos regala la jornada en la Liga dos tres Alcorcón Huesca Real Zaragoza Cádiz irreal Oviedo Osasuna el Málaga se ha fijado en el Lugo ya

Voz 4 02:59 echado a Ignasi Miquel por eso hemos quedado con Víctor Moreno el director del Port deportivo del equipo gallego y para hablar también de la buena marcha de su equipo

Voz 3 03:06 además el Córdoba busca su tercer entrenador tras la destitución de Juan Merino íbamos a hablar también de las crisis de Sporting Tenerife y también de la Cultural Leonesa que se queja hay muchos de los últimos arbitrajes recibidos

Voz 4 03:17 lo terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana el cierre con Jaume navegará que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 3 03:27 pero antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada número dieciocho en la Liga un dos tres una jornada que arranca el viernes con dos partidos ojito con eso a las seis de la tarde Granada Almería derbi andaluz ya a las nueve de la noche del Miniestadi Barça B Sporting de Gijón ya para el sábado cuatro de la tarde Albacete Valladolid a las islas el Alcorcón Huesca a las ocho de la tarde en Numancia Lorca ya a las ocho y medida Zaragoza Cádiz ya para el domingo por la mañana a las doce de la jornada matutina de la Liga un dos tres Córdoba Rayo Vallecano las cuatro de la tarde se juega el Lugo cultural a las diez de la tarde hay dos partidos el Nàstic Sevilla Atlético y el Real Oviedo Osasuna cierra la jornada a las ocho de la tarde hora peninsular el Tenerife Reus

Voz 4 04:11 una jornada número dieciocho que empieza con el Huesca como líder con treinta y dos puntos también en puestos de ascenso directo en Lugo con treinta el playoff para Cádiz con veintinueve Rayo con veintiocho Numancia con veintiocho Granada con veintisiete por abajo el Córdoba colista con doce en descenso Sevilla Atlético con trece en Lorca con dieciséis Ibar saber con diecisiete

Voz 1643 04:29 pero la jornada dieciocho en la Liga un dos tres una jornada que analizamos desde ya

Voz 5 04:32 no puede seguir a Play Segunda en Twitter y en Facebook

Voz 1415 04:44 lo de Granada fue sólo un traspiés y lo demostró

Voz 1643 04:47 Huesca ganando en El Alcoraz ante el colista su victoria ante el Córdoba tres uno les sirve para aumentar su ventaja sobre el Lugo ya que los gallegos no pasaron del empate a uno en su visita al Sevilla Atlético el pinchazo del Lugo a domicilio también ha aprovechado el Cádiz ganó al Albacete dos a cero y los de Enrique Martín siguen sin ganar fuera de casa mientras que los de Álvaro Cervera suman cinco victorias consecutivas ya son segundos terceros perdón a dos puntos del líder además son el equipo menos goleado de la segunda división tras dos victorias importantes una la del Rayo ante el Granada uno cero y sobre todo la victoria el Numancia en Zorrilla ya que los sorianos remontaron al Real Valladolid a sale del doblete inicial del pichichi de Jaime Mata que tras la expulsión de Kiko Olivas se vino abajo y el Valladolid acabó perdiendo encajando tres goles en apenas quince minutos los de Arrasate por cierto rompen así la racha de dos derrotas consecutivas vuelven a puesto de play off Se agrava la crisis del Sporting que lleva ya cinco partidos sin ganar el Zaragoza saltó el Molinón infringe los asturianos la segunda derrota consecutiva en su casa fue por cero uno hilos de Paco Herrera han sumado sólo dos de los últimos quince puntos y en Gijón empiezan a dudar ya del técnico algo parecido de lo que le pasa al Sporting está sucediendo en el Heliodoro ya que el Tenerife sólo ha conseguido una victoria en los últimos nueve partidos ocho puntos de los últimos veintisiete los de Pep Martí perdieron al Almería por dos a uno es la primera victoria de Lucas Alcaraz en el banquillo del Almería ideas de que echaron al Miguel Ramis los almerienses llevan dos victorias y un empate tres resultados que les han sacado de los puestos de descenso destacar la segunda victoria se cultiva del Real Oviedo que ganó en Lorca por cero dos y que se acerca otra vez a los puestos de privilegio además cultural ya Alcorcón empataron dos dos el Reus se impuso al Barça B en el derbi catalán por dos a uno la jornada recordemos que empezó con ese aplazamiento del Osasuna Nástic por culpa de la nieve caída en El Sadar un aplazamiento con polémica porque Osasuna presentó un recurso ante el Comité de Competición por incomparecencia en la noche del viernes del Nástic de Tarragona enseguida os contamos los porqués y cómo queremos que va a acabar ese asunto pero antes así llegamos a la jornada dieciocho de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Rubén Baraja muy buenas

Voz 4 07:01 hola buenas tardes nos llevamos

Voz 1643 07:03 todas las semanas en la redacción y que la gente no pregunta al equipo de Play Segunda va a aguantar el Huesca ahí arriba hasta el final va a caer yo me he mojado y he dicho que he dicho que sí que yo creo que el Huesca así que va a aguantar ahí arriba no sé si en ascenso directo pero sí en puestos de play off

Voz 6 07:19 bueno yo creo que es una gran pregunta no porque en principio no es un equipo a pesar de la gran temporada que hizo la pasada campaña que tenga la pretensión de tiene que estar arriba no entonces siempre te surge la duda despidió a los jugadores van a aguantar ese ese nivel de diligencia no pero yo lo que veo es que es un equipo poco estable en cuanto a resultados porque pueden perder un día pero como no te voy a pedir un Granada que para mí quizás pues sería de los de los tres partidos que que hemos visto Huesca que no ha tenido casi ninguno de poder ganar el partido pero sí reacio otra vez en en casa donde realmente estamos mostrando es muy fuerte porque tiene bastante equilibrio tantos dos goles a favor como bueno recibido reside poco oí es un equipo que que hace goles normalmente suele ganar sus partidos con con una diferencia de un el resultado y yo creo que es todo un poco lo que hacen pensar que que no es es una casualidad no que cuando ya llevas partidos ahí arriba Hay que convierte no pues idílico pero yo creo que el equipo se ha consolidado como muy muy serio muy bien plantado luego además tiene un fondo de armario que ha ayudado muchísimo en momentos en partido partido desatascar los y demás siempre tienes varias soluciones para para poder afrontarlos los puntos final de los partidos y esa alternancia en los jugadores en el en el en el cómputo de la plantilla pues parece que el pero cuesta es un equipo muy muy competitivo esas sumaba individualidades como después del curso sí de Melero que son los que llegan al gol y que bueno que tienen unos números fantásticos no para los partidos que vamos en este momento yo creo que es un equipo para mí que te está mostrando muere muestras de fortaleza ahí en ningún caso creo que que es un equipo que lógicamente como todos es una racha mala no pero que yo creo que va a estar ahí seguro

Voz 1643 09:13 yo también los Brea porque es un equipo fiable que pierde contra el Granada es capaz de ganar a la jornada siguiente incluso entrenar al Kutxa Hernández una de las estrellas del Huesca de esta temporada y algunos dirán buenos que ganó el Huesca al colista cara el Córdoba así pero es que hace unas semanas el líder en Granada el colista Sevilla Atlético fue el filial sevillista al que ganó líder así que es segunda estas cosas son tan a menudo en un rato vamos a hablar más de eso equipos de Gijón y Tenerife pero yo quería preguntarte tu opinión Rubén porque son dos equipos que están construidos ocho para estar arriba que empezaron bien los dos sobre todo en el el Sporting y sin embargo lo dos conjuntos tanto en El Molinón como en el Heliodoro sea hablarlo de crisis IS duda tanto de Paco Herrera como de Martí

Voz 6 09:54 bueno es un poco la lo que hablábamos siempre que este año no yo creo que hay trece catorce equipos que su objetivo es estar en play off o luchar por el ascenso directo y en este caso pues que te has comentado no el Sporting empezó bien casi nunca se ha salido de la zona de de los seis primeros momentos ha sido también primero basado en la zona de acceso directo es buena sólo que las que suele tener un equipo de Primera División a Segunda no el que tiene presupuestos del que tiene una muy buena plantilla y entonces además de unida a una afición

Voz 7 10:25 eh exigente y con ganas de que el Sporting

Voz 6 10:28 cada vez en primera división y eso pues a veces provoca un poco de de frustración cuando no estás en esos puestos de arriba no pero bueno también es verdad que esto es una también a veces es cuestión de rachas no y yo yo creo que lo que más daño les tiene igual son los otros resultados negativos que ha tenido en casa donde realmente pues la gente cada vez que va a ver a su equipo pues lo que quiere ganar no y que además consolidar en casa te hace estar con muchas posibilidades de pelear el yo no y bueno el Sporting estaba bien pero estos dos últimos partidos tanto Cai Zaragoza pues yo creo que al poco sus sobre todo sumó su confianza no oí bordado en saber cómo como solventando está esta situación y y el Tenerife sí que lo veo un equipo que el año pasado con temporada son un equipo muy muy bien compenetrado con con Martí indirectamente pues las sencilla en Tenerife pues es que el equipo vuelva a estar otra vez entre los seis primeros no quita a lo mejor pelear el ascenso directo como como objetivo inicial aunque luego se da pues lógicamente los

Voz 1643 11:33 poco dado pero

Voz 6 11:35 poco pues como que el equipo no acaba de estar entre los cinco seis siete siete mejores Si bueno las acciones que da el equipo por momentos sobre todo en casa son buenas quizás fuera de casa está faltando un poquito de consistencia pero el otro día por ejemplo emoción el Almería pero yo creo que son equipos que al final pues lo lógico es que se pueden estar peleando por estar ahí arriba y que las diferencias con los de arriba sean menores que las que hay ahora en estos en estos momentos no a nivel de Punto Si lo que hablamos durante desde que empezó la temporada es una temporada en la que parece que no hay un uno de los equipos claro es que se vayan distanciando Yi cualquiera puede meterse en esa lucha por los seis mineros y yo creo que cualquiera de esos dos equipos que están en punta hace bueno pueden pues es debe someterse a ellos

Voz 1643 12:29 así está la cosa por arriba ahí en mitad de la tabla se puede decir para abajo te preguntaba ya la semana pasada digo tenía muy mala pinta de Córdoba al final han destituido a Juan Merino están ahora con Jorge Romero el técnico del B supongo que fichó eran va a ser interino Él va a venir otro técnico visto con perspectiva Rubén tengo que felicitar pues no ido de Córdoba porque eso sí que es una crisis no lo de el Sporting en el Tenerife

Voz 6 12:53 no bueno yo creo que el Córdoba es un equipo que tiene unas posibilidades magníficas no además suena exprimera hace dos años que el primer año de alguna manera supo amortiguar es ese golpe no eso de bajar de Primera Segunda incluso jugó el play off con con Oltra y que luego después pues a lo mejor devolver a hacer un equipo competitivo el año pasado sufrió este año el ha sido bueno con por Luis Carrión a pesar de que quizás tenía mejor mejores números que los que ha tenido ahora Merino porque tampoco ha tenido la suerte Merino de poder Nacho dar un par de resultados positivos que meterse un quite y lógicamente cuando el equipo bajo pues las cosas se se complica mucho más no incluso ha llegado la función de segundo entrenador no yo creo que al final pues no no es una cosa solo no Sinnamon son varias varios cúmulo de circunstancias que te has sentido Córdoba ahora mismo pues estoy abajo oí pues se sumó qué posibilidad salvase pues se se complica un poco más no a pesar de que que tiene una magnífica de que lleva al Alcampo con con mucha pasión con con su equipo y bueno está claro que que tienen que mejorar rápido oí para poder hacerlo pues tienen que sumar intereses

Voz 1643 14:17 la semana pasada Rubén coincidimos en los partido más interesantes y atractivos de la jornada para tiene esta jornada dieciocho qué partidos no hay que perderse

Voz 6 14:26 bueno yo tengo allí he controlado como buenos partidos interesantes Zaragoza Cádiz yo creo que es un

Voz 1643 14:34 le den apuntado un patio

Voz 6 14:36 yo creo que el Osasuna por supuesto Si bueno ir dos equipos que juegan un poco en ese estilo no digamos tildó abierto pues con mucha con mucho descontrol igual en el juego y demás que pueden ser Lugo cultural no yo creo que luego él está dando buenos resultados esa esa forma de jugar a pesar de que yo creo que Francisco ha sabido oigamos encontrar el equilibrio para para el equipo oí en la Cultural no están ganando pero siempre compiten los partidos incluso partido uno va perdiendo es capaz de de ponerse digamos a empatar a resultados inverosímil ya como pasó todavía podrían en Córdoba su equipo que no se rinde icono a pesar de que no ganas pues sigue manteniendo ahí en la pelea

Voz 7 15:29 eh

Voz 6 15:29 llevaba tiempo sin hacerlo pero yo creo que es un partido atractivo luego cultural de León

Voz 1643 15:35 pues está convirtiendo esto en una especie de juego pero estoy asustado porque eh pensaban más igual me hemos puesto a lo que es el partido líder pero luego más apuntaba el Zaragoza Cádiz el Oviedo Osasuna Eden Lugo en nuestra entrevista hoy en Segunda así que otra vez Roe practicamente clavado

Voz 8 15:49 hemos bueno pues no bueno no sé qué decir

Voz 1643 15:52 eso lo mejor partido de la jornada sin ninguna duda si varios coincidimos que son partido si de lo bueno pues Rubén muchas gracias y hasta el próximo jueves seguiremos a ver si acertamos a ver los partidos no

Voz 6 16:02 vale muchas gracias a vosotros un abrazo saludo a los oyentes

Voz 1643 16:05 ibamos a conocer la última hora de algunos de esos partido más interesantes de fin de semana cosa comentado Rubén Baraja y que algunos como veis coinciden con los que elegimos el equipo de Segunda vamos a empezar por el partido del líder que visita al Alcorcón el sábado a las seis de la tarde Luisa Badía Huesca muy buenas

Voz 1025 16:21 qué tal Oscar buenas tardes y los de Rubi volvieron

Voz 1643 16:24 y a ganar tras caer en Granada es verdad que ganó al colista al Córdoba pero el hecho o el dato que me parece bueno eso que he dicho antes que que tras una derrota anterior no le ha pasado factura ya han vuelto a ganar aunque para dato yo creo que es el que os vamos a dar porque lo decimos siempre que este año no hay un Levante que haya abierto hueco en la tabla con el segundo ya es una frase equivocada porque he estado mirando números Luis y no es que no haya o Levante esta temporada es que esta temporada lo que hay son muy bueno para seguidores

Voz 1025 16:53 sí sí exactamente porque fíjate el Huesca lleva tan sólo dos puntos menos que el Levante a estas alturas la pasada campaña pero lleva un gol más a favor dos menos en contra el Huesca tiene más trece Levante tenía más diez todos hablábamos de la gran temporada del Levante del año pasado es cierto que efectivamente hay muchos más equipos por detrás y que el año pasado el Levante a estas alturas llevaba diez pum dos de diferencia ya con el séptimo clasificado el Huesca voy a decir tan sólo lleva seis no porque es la diferencia que hay la más significativa pero es cierto que el Huesca está respondiendo bien el otro día había pues esa duda saber cómo iba a volver el equipo tras haber perdido en Granada no estaba escucho y al final pues el Huesca la verdad es que hizo otro partido serio dominó bien la situación es cierto que el Córdoba no dejó ni mucho menos una buena imagen pero ojo porque si te parece podemos hablar de las novedades de este fin de semana por Karrubi si empiezan a caer piezas se le cayó el cuchillo que por cierto hoy ha entrenado con normalidad el técnico en la sala de prensa ha dicho que no lo descarta que vuelva ya decir con tan solo dos semanas podría estar en condiciones pero Pierre

Voz 1643 17:54 de a sus dos laterales titulares

Voz 1025 17:57 Besance y por sanción capos se lesionó ayer en el entrenamiento y hoy en la resonancia que se le ha realizado Se ha desvelado que tiene una rotura de menisco interno que ese Lopera esta misma tarde y que va a ser baja ya no sólo para Alcorcón sino para los partidos que quedan en este año así que se le complica

Voz 1643 18:13 a las cosas a Rubik además hoy no ha podido

Voz 1025 18:15 tampoco en el entrenamiento ni con Sastre con problemas gastrointestinales aunque parece que va a estar o con Alexander que sería el sustituto nacional de acá porque tiene molestias es decir que se complica las cosas cuando uno menos en los pero

Voz 1643 18:27 Falling juega el Huesca en Alcorcón el sábado a las seis de la tarde pregunta por el apuntado porque lo había visto que alguno les decía que no iba a jugar hasta el próximo mes de enero el ocho el hecho el otro día en el programa en fondo segunda hablamos Alexis yo de si vender a él escucho en el pulmón y no creo que era la vendido yo no yo le he aguantado porque es un gol que vale muy caro que luego muy difícil recuperarle quizá alegría juega este fin de semana por lo que estás diciendo

Voz 1025 18:55 bendita juventud a los dieciocho años la verdad es que se está recuperando muy bien y el chaval

Voz 1643 19:00 claro como no como tú como si ganamos

Voz 1025 19:03 a mí me cuesta más ya cada vez que Mélenchon no volver pero bueno que independientemente de eso ya no cree que tenga dieciocho años es que la recuperación ha sido muy buena que era un esguince de tobillo pero sin rotura de nada es decir no había ligamentos afectados ni cosas raras entonces yo creo que eso ha favorecido más la recuperación y que luego ya sabemos que ahora mismo los médicos de los clubes siempre largo para evitarse complicaciones y luego nosotros los medios decimos es que había dicho dos semanas y todavía no ha reaparecido no lo que está pasando con Bale pues aquí de largo y así no se complican la vida

Voz 1643 19:33 yo es que estoy más acostumbrado a que me digan dos semanas ex jugador vuelva a los dos o tres meses pero bueno

Voz 3 19:38 ya

Voz 1643 19:38 la buena noticia la recuperación posible del curso aunque esté a lo mejor para jugar sólo unos minutos este fin de semana en Alcorcón Luis muchas gracias

Voz 1025 19:46 hasta luego el mejor equipo de las últimas

Voz 1643 19:49 unas jornadas no es el Huesca ni tampoco es el Lugo sigue siendo el Cádiz que tras su triunfo ante el Albacete suma cinco victorias consecutivas visita al Zaragoza el sábado a las ocho y media de la tarde en los años que vienen de ganar en El Molinón ante el Sporting Cádiz y muy buenas hola qué tal muy buenas boca los gaditanos lanzaban cinco victorias seguidas desde la temporada me parece que he visto dos mil cuatro dos mil cinco que fue la temporada que una primera sumaron seis partidos consecutivos ganando y además con la portería a cero

Voz 1047 20:17 que el camino que lleva ahora mismo el equipo de Álvaro Cervera porque además de a cinco victoria consecutiva pues hay que añadirle el puntito que se conseguido ante el Rayo justo antes de romper a ganar también con la portería a cero hoy ha dicho el entrenador de del caddie Álvaro Cervera que su equipo un conjunto fiable y que a raíz de detener la puerta cerrada pues es como va como va creciendo es el equipo menos goleado de Europa saca pecho el Mitre en eso presume de que un equipo de lo poquito que lo marcan marcan muy poquito Hole así que en ese esa es la clave del éxito del conjunto de de Álvaro Cervera que va camino de récord pero tiene este fin de semana un partido que va a ser muy difícil

Voz 1643 20:57 y diez goles en contra lleva el Cádiz luego ya muy poquitos a favor ya sólo dieciséis no llega ni al gol por partido en las diecisiete jornadas que ha jugado pero no llega al gol encajado por encuentro son números muy buenos y encima con ese subidón Edu esa alegría de que en Copa dejaron en la cuneta al Betis y tampoco tienen que ir muy lejos para jugar los octavos porque les ha tocado en Sevilla que ello sacar pecho porque hablábamos de esa saca

Voz 1047 21:22 victoria seguida de Cádiz pero ojo en Liga porque en medio de todas esa de esa desea cinco Vitoria pues está la espectacular eliminación al equipo de Quique Setién con cinco goles en el Benito Villamarín está Álvaro Cervera que que se sale además ahora como bien dices le ha tocado muy cerquita Se va al equipo a Sevilla quitando Real Madrid y Fútbol Club Barcelona que son los equipos que quiere todo el mundo pues él está muy contento con con que le ha tocado en Sevilla porque ya que pues no te ha tocado el gordo se va a hacer una buena taquilla aseguró que en el Ramón de Carranza porque está muy cerquita y además el partido de vuelta pues el equipo tendrá un viaje muy muy cómodo irá en el mismo día del partido regresará también en el mismo día de del encuentro ya deja de ser para Álvaro Cervera en la Copa del Rey ese partido que ahí en medio que ha dicho en alguna ofrece ante

Voz 1643 22:09 yo mente porque era un partido molesto ahora

Voz 1047 22:11 ya es un partido bastante más atractivo sólo dos equipos de Segunda División siguen vivos en la competición en el torneo de del caos y el pues que está contento con con ese equipo que le ha tocado con el Sevilla aunque también esta aseguró que no va a la Copa del Rey porque ha dicho hoy que si el equipo se pone a dar mucho por saco decía textualmente el míster ya se encargarán de quitarle convenio

Voz 1643 22:32 pues a Cádiz Sevilla Numancia Real Madrid son los apartamentos que tiene de los dos equipos de Segunda División en octavos de final de la Copa del Rey no sé hasta dónde va a llegar el Cádiz en la Copa en Liga cinco veces consecutivas en Zaragoza a las ocho y media el sábado en la romana da busca el sexto partido consecutivo ganando de muchas gracias gracias a vosotros es uno de los grandes partidos del fin de semana ese Zaragoza Cádiz y otro de los grandes encuentros de este fin de semana es el Oviedo Osasuna que se juega el domingo a las seis de la tarde en destaca González hola muy buenas

Voz 1025 23:04 buenas tardes Óscar en Pamplona Javier Laquidain

Voz 1643 23:06 hola qué tal Oscar muy buenas viene lo huido de sumar doce de los últimos quince puntos Iain quela le está funcionando ya ese dibujo con el que por ejemplo subió al Girona primera ese de los tres centrales y dos carrileros desde que lo estás bando Anquela Cali el equipo ha mucho mejor

Voz 1025 23:23 pues sí cuatro victorias de los últimos cinco partidos en el encuentro que no lo utilizó fue fue en frente al Valladolid precisamente acabó perdiendo así que en esos cuatro triunfos ese sistema de tres centrales y dos carrileros que está resultando además ya con un once tipo prácticamente no lo conocemos de memoria los carrileros páramos ahí para Diego tres centrales que ante la falta de verdes que ha estado lesionado las últimas jornadas pues son Cristian Fernández Forlín Carlos y luego pues el centro del campo y si puede variar un poco pero en la parte de arriba y con Aaron Ñíguez y Miguel Linares son indiscutibles en el caso del extremo licitar no está lesionado está jugando llevó a la baja que tiene ahora mismo Anquela Aaron además de las de Fabri ni Toché estos dos que van a reaparecer ya en enero Aaron podría verse antes en el terreno de juego pero sobre todo el nivel defensivo que está teniendo en estos en estos últimos encuentros que cada vez que ha dejado la portería a cero ha ganado hoy la parte de arriba está funcionando con el ICO Linares que tenemos la duda de de con la lesión de Eto'o Chelsea podía resultar pero ya lleva en total desde que ha llegado al olvido cincuenta goles cuatro en los últimos cinco partidos en los que ha sido titular por la lesión del murciano

Voz 1643 24:32 pues nada la ausencia de Toché no se nota en el Oviedo porque en que la tiene a Linares que no se lo ha olvidado lo que es marcar goles recibe a Osasuna Osasuna que no jugó el pasado viernes después de que se aplazara su partido ante el Nàstic con bastante cabreado el equipo navarro Lucky

Voz 0888 24:50 sí aquí lo que intentamos es aparcar por lo menos por unos días el tema de la nieve y centrarnos en lo deportivo en ese partido frente al Oviedo ya no elevan a hablar de la lluvia lo de los tres centrales acuérdate con qué sistema de juego subió Enrique Martín Osasuna con Enrique Martín con esos tres centrales y los dos carrileros pero como decía así sobretodo enfado porque yo creo que todo el mundo vio que el viernes se podía haber jugado ese partido que incluso con mayores nevadas o incluso con mayor riesgo sobre todo por el tema del hielo y demás pues se han jugado partidos el viernes no había posibilidad de hielo porque no había caído todavía la nieve porque estaba cayendo entonces y Osasuna por lo que he intentado es conseguir los tres

Voz 8 25:32 juntos vía ese recurso que ha presentado ya ante el convite

Voz 0888 25:34 de competición que momento aceptado ahora mismo estamos a la espera de que el Nàstic de Tarragona presenten sus alegaciones ya la próxima semana decidirá si por un lado y entiende que hubo incompatibilidad del Nástic de Tarragona por marcharse nada más acabar el partido sus alegaciones era que no juegan el partido porque había riesgo de lesión cogió montó a todos sus jugadores un autobús con la que estaba cayendo en Pamplona los devolvió para Tarragona y luego la otra es la de intentar buscar si entiende que no hubo incompatibilidad del Nàstic encontrar fecha libre para la disputa de ese partido en el estadio de El Sadar por lo tanto intentando aparcar esa nieve por otro intentando recuperar la senda de la victoria que son dos jornadas consecutivas sin conocer la victoria más en concreto dos derrotas una única victoria en los últimos siete partidos es decir que Osasuna Reid necesita para reengancharse con los de arriba en la tabla clasificatoria una victoria y la buena noticia entre comillas es que únicamente va a tener una baja la de Oller que como no pudo cumplir su partido de sanción el pasado fin de semana con eso de que suspendió el partido frente al Nástic pueblo tendrá que cumplir esta semana el domingo en Oviedo y puede que haya cambios en el equipo titular reforzando el centro del campo en el que entraría Ars Arzúa para formar el doble pivote junto anexa un ex del Oviedo como Lucas Torró y adelantando la posición de Fran Mérida a la mediapunta con Torres una banda con Quique en la otra con Xisco probablemente en punta de ataque decir reforzar el centro del campo para intentar pues llevar la manija y sobretodo teniendo en cuenta ese sistema del Oviedo para tener el balón e intentar reencontrarse con la victoria

Voz 1643 27:13 ves eso sí que está mal hecho has dicho lo de que Hoyer tenía que haber sido baja para a partir de lo va a ser para la siguiente algunos con suspicacia decían que el Nàstic no había querido jugar el viernes el partido en Pamplona siete no tenía muchas bajas pues a lo mejor cuando Si se va a aplazar ese partido va a jugar a otra fecha a lo mejor hoy tendrá que cumplir sanción en ese partido que estaba sancionado y a lo mejor el Nàstic las tres las seis bajas que tenía mantenerlas para ese encuentro que se tenía que haber jugado que no se jugó por una inclemencia meteorológica no porque sí ninguno de los dos equipos los quisiera aunque luego las suspicacias de que Nàstic y será más o menos

Voz 0888 27:48 sí luego el reglamento quedado dice el Nástic o el equipo rival procurará

Voz 8 27:53 claro sí dice habría que quitar la palabra procurará Joe obliga

Voz 0888 27:56 ligar es decir que tú en las próximas veinticuatro horas ya que tenías previsto jugar un partido en Pamplona a las nueve de la noche pues en vez de coger el autobús y volverte a Tarragona

Voz 1643 28:04 qué es más peligroso que jugar al lesionarse a lo mejor con la que estaba cayendo

Voz 0888 28:07 claro por lo menos sería más coherente no sino has jugado porque entiendes que pueda haber riesgo de lesión cumplan tienen un autobús tal y como estaban las carreteras pero bueno insisto es que también el reglamento deja la interpretación con lo de procurará supone obligará al día siguiente podía haberse jugado este partido pero

Voz 9 28:25 al poner procurará entiendo que el Nàstic alegó

Voz 0888 28:27 ahora que hizo todo lo posible para intentar pero que no pudo en fin eso ya será tema del Comité de Competición que tendrá que decidir pero para evitar suspicacias como bien decías Oscar yo creo que sí obligará a los dos equipos a repetir la convocatoria excepto pues hay algún lesionado tu repite la convocatoria el Nàstic res que más me hubiera dado jugar el viernes en Pamplona o esperará el sábado o dentro de quince días cuando manda el comité si no va a poder contar con los que no podían estar ese día

Voz 1643 28:56 en Oviedo Cali el domingo no hay previsión de nieve no

Voz 1025 28:59 no no la verdad es que no frío Babe va a haber seguro eso no lo quita nadie pero con un poquito de lluvia yo creo que nos arreglamos

Voz 1643 29:06 que dos partidos aplazados para Osasuna Sevilla sí bueno serían un punto menos posibles a al andén

Voz 8 29:12 sí sí eso viajó hace unos años se queda ahí cuatro con el Alavés una vez no

Voz 0888 29:17 es con el Zaragoza en El Sadar ya continuación contra el Alavés

Voz 8 29:20 en dos semanas consecutivas sin jugar sí sí

Voz 1643 29:23 desde hace dos años el año del ascenso del Alavés y del Leganés

Voz 0888 29:28 bueno preo

Voz 8 29:29 si no yo creo que el año pasado Press segunda

Voz 0888 29:33 eso sí el dos mil catorce dos mil quince si fue

Voz 8 29:35 la fiesta que así no vamos al infierno

Voz 0888 29:38 estaba del último sin luchar

Voz 1643 29:40 minuto pues nada Cali Lucky muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 0888 29:44 un abrazo hasta Cali no nieva

Voz 1025 29:47 no no de momento no hay otra ante mató a los abrigo pero

Voz 1643 29:50 es que ya lo vas a vosotros venga a sigue era una jornada de descanso en la Liga un dos tres que vamos a vivir en Carrusel que vamos a contar y analizar la próxima semana Play Segunda con Rubén Baraja y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 10 30:02 anda anda

Voz 1643 30:12 pues para nuestro protagonista de hoy se puede decir que vamos a matar dos pájaros de un tiro porque vamos hablar con alguien de un equipo que va muy bien en Segunda División hasta ahora y que además es noticia de actualidad en el día de hoy no se escucha el director deportivo del Club Deportivo Lugo Vitor Moreno muy buenas

Voz 8 30:27 hola muy buenas qué tal lo primero yo creo que es la

Voz 1643 30:30 cualidad así no sé si es más correcto decir que el Lugo ha vendido Ignasi Miquel al Málaga o decir que el Málaga se lleva Ignasi Miquel porque ha pagado la cláusula

Voz 7 30:39 si no no seamos hipócritas no bueno participan en esa operación porque

Voz 11 30:43 bueno pues evidentemente seamos conscientes de quiénes son

Voz 7 30:47 en situaciones que que que ahora mismo nuestras tocan deportivamente por por el jugador en que se trata no es on chicos adelantando planes de Santis con toques en este sentido pero sí que es cierto que no tenía ningún interés en desprenderse a partir de ahí asumir que es un contratiempo lateral quizás la clasificación o Lugo intentar obtener un rendimiento de desinversión extraordinario que nos ha llegado de tratar de de la ingeniera una oportunidad de como yo este contratiempo

Voz 1643 31:14 y siendo así supongo que es un palo la marcha de de Ignasi Miquel y además hay ponen la pasta muy difícil retener al jugador

Voz 12 31:22 bueno yo creo que hay que darle también cierta naturalidad no hablaría de palos

Voz 7 31:27 es el mundo del fútbol somos un club humilde

Voz 12 31:30 donde bueno pues muchos jugadores con con una cuota

Voz 7 31:32 el vienen a intentar pues mostrarse pues en los últimos años yo creo que la gran mayoría de jugadores jóvenes han mejorado sus carreras entonces en ese sentido asumir el el equipo que somos y también que nos hemos construido y la fortaleza del gripe del colectivo y en ese sentido no hablaría sí Pablo no es una situación inesperada sobre la cual no estábamos trabajando pero que como te digo ambos Music que nos puede generar una oportunidad cuna baraja diferentes mercado a la que teníamos hasta el momento no entonces pues bueno asumirlo con naturalidad y hablar pues de él se te es el mercado y entonces el menorquín

Voz 1643 32:06 la verdad es que es así me lo ha dicho Jesús Millán Gómez dice he visto bueno no es un tío que habla muy bien y con el que se aprende mucho hoy sí es cierto matices escaso en las cosas como vienen con una oleada aceptarlo así seguir el día a día no sé si será verdad pero ya que te tengo te pregunto es cierto que Ignasi Miquel hace unos meses cuando renueva pide que le en la cláusula antes de renovar

Voz 7 32:28 cuando su movimiento de mercado yo llevo un asomen los aproximadamente el mes de mayo al Club Deportivo de tras realizar un repaso contractual de los diferentes dispuso que ciento me encuentro como que con que tenemos una situación peculiar no caso nazi en el sentido de que entramos en el último año contrato con una cláusula de rescisión ya pues iba evidentemente es un punto de anclaje para para una nueva negociación es una

Voz 9 32:52 la valoración muy sencilla al finalizar

Voz 7 32:54 con Iker o el Marcheline o para una renovación a expensas de correr ciertos riesgos yo tener un rendimiento deportivo hasta que el chilla además un rendimiento económico optamos por la segunda cumplir no es una decisión que al cien por cien no números no mantenga contentos pero sí que es cierto que dentro de las posibilidades que teníamos yo creo que logramos con un dio pues Kun cierta cordura

Voz 1643 33:18 se puede decir lo que han pagado o clubes porque he leído trescientos mil trescientos cincuenta mil seiscientos mil

Voz 7 33:23 hombre yo creo que que el club dar a conocer las cifras en la junta de accionistas no creo que que no soy la persona más indicada pero me parece que para finales de diciembre hay una junta donde se dará a conocer la cifra claro

Voz 1643 33:35 sea lo que sea como dice con ese dinero ahora toca buscar un central en enero o con los tres centrales titulares sino del B

Voz 7 33:44 pues te diría que no es que no es prioritario tenemos en la plantilla dos jugadores como Luis Muñoz como Josete que no han tenido apenas participación porque forma de Ignasi de Bernardo también tenemos un chico en él ya que está en dinámicas de primer equipo Pedro ya digo todo y bueno pues creemos observar desde desde la perspectiva desde la tranquilidad tenemos tres partidos hasta que se abra el mercado bueno valoran poco él el rendimiento que que vamos a obtener no yo creo que evidentemente tenemos que encontrar las prestaciones de Ignasi las encontraremos o dentro de la plantilla o fuera pero pero que lo más sensato ahora es pues un poquito la Performance de estos centrales en los próximos años

Voz 1643 34:22 ha ganado a Luis Muñoz Muñoz venía cedido del Málaga Lugo no ha entrado en la operación de Ignasi

Voz 7 34:27 no como te digo porque al final la operación es paralela al Club Deportivo luz son un acuerdo entre jugador y Málaga y nosotros en ningún momento quisimos forman parte de una operación que no gustaba no entonces únicamente con acatamos el pago de la escisión como es lógico pero no no teníamos ninguna intención de negociar

Voz 1643 34:46 de lo que debéis estar orgullosos en el Lugo vítores de que si la gente se fija a jugar del Lugo porque el equipo lo está haciendo de cine

Voz 7 34:54 sí yo comentaba no que al final pues bueno es daños colaterales de que el equipo esté compitiendo bien es lógico pongo el ejemplo también pues de equipos de Segunda División B una Liga de nosotros seguimos muy de cerca que que que están arriba hay que a priori en las quinielas no partían como favoritos pues salta las alarmas en una secretaría técnica de de mayor categoría Hay en ese sentido pues lógico no que esté mi interés de algunos clubes porque además somos un equipo con una media de edad muy baja no entonces pues bueno aceptando que esto es así creo que es bueno creo que como hizo que los jugadores pues de alguna forma en el Club Deportivo Lugo no una catapulta hacia la Liga profesional genera división y bueno intentaremos mantener esa filosofía futuro porque de momento no se mal

Voz 1643 35:37 cuando pretendían verano e imaginabas que os subir también

Voz 7 35:42 bueno uno siempre confecciona desde el optimismo siempre digo lo mismo lo lo que pasa que también somos conocedores de la dificultad que entraña la categoría bueno pero que es pronto para hacer valoraciones más allá de la jornada en la que estamos pero sí que es cierto que que todo lo que podía salir bien está saliendo bien hasta el momento a nivel deportivo Bono cuestiones envío muy contento con el vestuario tanto como por el cuerpo técnico y bueno pues eh con Francisco estoicamente la verdad que lo hemos generado un feeling muy bueno en el día a día pero que estamos trabajando muy a gusto estoy muy muy contento con el trabajo que estamos haciendo

Voz 1643 36:16 dice usted también es cada uno en Lugo ya está pidiendo el ascenso ahora debe ser el objetivo tal y como estáis ahí segundos eso llegar al cincuenta puntos y luego ya veremos como se dice siempre

Voz 7 36:25 no así los cincuenta puntos veintitrés ganarle a la Cultural Leonesa un partido muy difícil en casa es la realidad de que Óscar yo te mentiría si pensase en la otra cosa es es ahora mismo mi realidad es intentar sumar tres puntos intentar ganar el próximo partido porque somos un club qué muy humilde y bueno pues vivimos de esto de de trabajar bien en el día a día de intentar prepararle los partidos de intentar competir los bien estamos entornos está funcionando menos tenemos a esta filosofía

Voz 1643 36:52 yo creo en un dato que te vengas arriba o al menos para que confiese sólo durante la campaña dos mil once dos mil doce los dos primeros de la tabla en la jornada diecisiete no han subido a Primera le pasó Hércules Elche pero quitando el resto los dos primeros en a dieciséis y la diecisiete acaban subiendo

Voz 7 37:08 conocía el conocía hombre en mi fuero interno me siento me siento feliz pero es verdad que que no sé si esto puede suponer un punto más de presión no es nuestra obligación en categoría no es nuestra obligación yo también somos gente ambiciosa pero nos hemos construido de una espacios que son la competitividad el día a día al partido a partido y no lo vamos a creo que es pronto porque yo ya he vivido pues a episodios en esta competición desagradables entonces Dios que es muy traicionera bueno pues prefiero que seamos conscientes de que esto es muy difícil que logró logrado evidentemente está ahí pero queda mucho para hablar de objetivos en en mayo en el todavía nos queda mucho por delante

Voz 1643 37:51 bueno lo que hace falta para pelear es tener buenos jugadores y no has escondido tampoco que a pesar de ser segundos la prioridad no es reforzarse en defensa de la marcha de como han dicho sino que a lo mejor en ataque no a tener a Cristian Herrera y a Mario Barco Un puntas que vais a buscar

Voz 7 38:07 así quizás si bien un poco pues que nos posibilita el mercado un poco pues en en ese sentido las carencias que pudo demostrar la plantilla estamos abiertos a mejoras en cualquier demarcación ellos cualquier director deportivo tiene que que tener un poco esa esa amplitud de miras cómo se abre una ventana pero como tú bien dices desde desde la tranquilidad llevamos trabajando a lo largo de un mes un mes y medio en diferentes opciones a nivel ofensivo y creo que estamos cerca de completar alguna operación entonces pues bueno sería el primer capítulo de altas que vamos a abordar sería la parcela ofensiva así

Voz 1643 38:45 lo contábamos en Play Segunda que el Tenerife ha hablado con Borja Lasso pero otro de los equipos que estaba detrás del medio centro del Sevilla es el Lugo es un fichaje un pedazo de fichaje para hacer en el campo

Voz 7 38:56 bueno no evidentemente no me voy a pronunciar acerca de si ha habido contactos no ha habido un dato creo que un jugador de la primera plantilla de él seguía Fútbol Club tiene que tener el interés de toda la Segunda División entonces en ese sentido no me no me llama la atención el dato

Voz 1643 39:11 el portero han operado de menisco a Roberto también esta semana confiesan cacharro no si sale una buena opción

Voz 7 39:18 no no tenemos intención ves ahí sí que es verdad que no tenemos intención de agitar el mercado Pablo está entrenando dinámica de equipo desde hace muchísimo tiempo confiamos en sus capacidades en el tema de Roberto pues al final no deja de ser una artroscopia una limpieza de esa pieza que que que quedó quebrada entonces pues bueno consideramos que entre seis y ocho semanas estará de nuevo de alta con con el equipo y tenemos el parón navideño entremedias entonces bueno tenemos que medir muy bien nuestras inversiones porque nuestra economía es modesta dio pues estimamos que que no es tan sincero

Voz 1643 39:52 hablar más claro y yo te digo ahora hay clubes que saben que tenéis dinero y algunas sólo aprovechar en el mercado de invierno ya verás

Voz 7 40:00 lo que pasa que partíamos de muy abajo entonces tampoco llegaron a que actuarán como ricos no normal una economía precaria evidentemente pues bueno lejos de que de que es un pequeño contratiempo sí que es verdad que el caso y así nos da posibilidades diferentes y seguramente optar a algún perfil al que no hubiésemos podido tarde no la situación

Voz 1643 40:19 bueno pues que se ve muy bien en el mercado de invierno Lugo fiche bien y sobre todo supongo que el Lugo más de uno quiere que el equipo no sólo la jornada diecisiete sino la A42 esté también en los dos primeros para subir a primeras están haciendo las cosas muy bien no de este año solo sino de en temporadas anteriores el Lugo España está en la rampa de salida para dar el salto y uno de los culpables de que es el usted también es Víctor Moreno el director deportivo del Lugo que es todo con nosotros de Segunda Víctor muchas gracias Si nada que es lo mismo hablamos en mayo Julio he tratado felicitando Porrúa una cosa grande

Voz 7 40:51 bueno muchas gracias por por habilidad por tus palabras y a vuestra disposición muchísimas gracias por un Oscar

Voz 5 40:56 toda la Segunda División en Play Segunda

Voz 1643 41:04 ha caído el quinto entrenador en Segunda División el segundo en el Córdoba arrancó la temporada Luis Carrión hasta la décima jornada le sustituyó Juan Merino que ha estado siete partidos con cuatro derrotas y tres empates ha sumado sólo tres puntos de veintiuno y ninguna victoria con estos datos paupérrimos la familia González busca ya su tercer técnico de la temporada Lalo Rodríguez cuéntanos salud

Voz 14 41:25 pues qué tal muy buenas semana convulsa en Córdoba después del segundo entrenador cesado en lo que va de temporada lo número de Juan Beiro no convencía de siete semanas que ha estado al frente del conjunto blanquiverde tan solo ha sumado tres empates y cuatro derrotas números que evidentemente evidenciaba esa esa salida del conjunto se pone las riendas del banquillo blanquiverde Jorge Romero entrenador del filial que no tiene experiencia en la categoría prosiga con muchas ganas y con mucha ilusión de manera interina coge al equipo pero si consigue la victoria

Voz 3 41:56 el próximo domingo ante el Rayo Vallecano todo se andará

Voz 14 41:59 también existe la posibilidad de la posible venta del Corot vuelve a saltar la rumorología sobre la llegada de un empresario en este caso de José Miguel Garrido el que vendiera el Albacete este este verano ya con oferta de doce millones encima de la mesa el empresario no este ni desmiente esa opción y afirma que están interesado en cualquier club que ya sea de España o de Europa que tenga un potencial importante por lo tanto del seno blanquiverde estudia esa posible salida de la entidad Ike cogería de rienda José Miguel Garrido pero insisto todavía es pronto habrá que seguir esperando

Voz 1643 42:33 yo creo que el barco se hunde gente que quiere abandonar el barco vender el barco en este caso el Córdoba en crisis dicen que Sporting Tenerife también lo mismo sorprende porque están de la mitad de la tabla hacia arriba pero en las últimas semanas de asturiano así de tinerfeños la verdad es que están siendo bastante mediocres Dean lleva cinco partidos sin ganar y solo de los últimos quince puntos para correr hasta muy cuestionado encima David González como a perro flaco todo ser vuelven pulgas a lesiones

Voz 0480 43:00 hola Óscar es auténtica plaga de lesiones dos jugadores más cayeron en el último partido frente al Zaragoza Jordi calavera y Álex Bergantiños con siete bajas ha encontrado Paco Herrera de una plantilla de veintidós sólo quince efectivos disponibles para el viaje hoy mismo para jugar

Voz 1643 43:17 mañana frente al Barça B

Voz 0480 43:19 ha tenido que recurrir a tres jugadores del filial Nacho Méndez Juan Rodríguez y Pedro Díaz para completar la lista de dieciocho es la peor situación en un escenario muy complicado porque el Sporting está en caída libre malas sensaciones horribles resultados Se la juega Se la juega en Barcelona el equipo que se está alejando del objetivo del ascenso la a Paco Herrera no hay un ultimátum directo pero él asume que si no ganan Barcelona supuesto peligra

Voz 15 43:45 sí tengo esa sensación la tengo desde la más absoluta responsabilidad cada semana esa sensación no te la quitas o sea no es no es para este partido entiendo que para el siguiente también porque las situaciones difíciles no va a cambiar porque ganemos el el domingo