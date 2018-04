El Larguero: Florentino Pérez, Kaka y Ronaldo, desde la gala del Balón de Oro (07/12/2017)

Voz 2 00:00 así

Voz 1375 00:46 buenas noches pues ya es jueves a punto de ese viernes media horita ya se nos va acabando la semana irse Nos va acercando el final de de dos mil diecisiete que terminará con ese Madrid Barça en el que volverán a verse las caras Cristiano Ronaldo y Messi en un duelo que jamás en la historia del fútbol había tenido lugar que siguen manteniendo en lo más alto de el fútbol mundial los dos mejores jugadores del mundo y que siguen manteniendo a la Liga en el escaparate mundial no sé qué pasará con nuestra liga cuando sea vayan Cristiano Ronaldo y Messi pero desde luego lo notaremos ese duelo que mantienen precioso de cinco Balones de Oro Messi cinco con el de hoy Cristiano Ronaldo sigue haciendo que aunque la Premier nos lo ponga cada vez más difícil los millones y los contratos multimillonarios y los jeques y los magnates y los eh varios con grandes fortunas estén detrás de los clubes ingleses y cada vez se note más ahí está la Champions este año mientras tengamos a Messi a Cristiano podemos seguir diciendo eso de la mejor liga del mundo bueno esta tarde a las ocho cristiano ha recibido su quinto Balón de Oro en un escenario espectacular en plena Torre Eiffel en una sala que hay ahí a media altura en la Torre Eiffel que durante unos minutos se ha iluminado de dorado il si el portugués ha estado post en uno de esos días felices rodeado de su familia con su madre recogiendo el premio a su lado con su hijo también lo ha subido su novia a su pareja embarazada hace hasta hace poco con la familia creciendo les regala o incluso un detallito para los pequeñín es un día muy muy de Cristiano Ronaldo de su familia de su clan el vive para el fútbol y para su familia no hay otra cosa más en la cabeza de Cristiano Ronaldo uno de los jugadores probablemente más ambiciosos y uno de los deportistas más ambiciosos que podrá jugar mejor o peor y que te podrá gustar más o menos pero que nadie le puede negar cada uno de los premios que se ha venido currando seguramente motivado en buena parte también por haber con decidido con con Leo Messi lo que no entiendo que Cristiano no hable ni habló en el The Best de la FIFA con la prensa española no ha concedido ninguna entre extendido ni esta noche tampoco con el Balón de Oro y habría que decirle a Cristiano Ronaldo que nosotros al menos yo me imagino que mis compañeros igual vamos a dormir igual de tranquilos hable Cristiano Ronaldo o no pero no entiendo que en una noche en la que representa al Madrid y al madridismo Cristiano Ronaldo haya preferido guardar silencio porque tenía prisa es quién le estaría esperando tenía prisa y no ha preferido no hablar no entiendo si esta es la manera que entiende el de representar el madridismo ya al Real Madrid en mi opinión eh probablemente tú si lo entienda así respeten por supuesto nosotros también la respetamos pero no entiendo tanto huir de la prensa siempre escondiéndose y corriendo me voy corriendo en el día que ganas tu quinto Balón de Oro pero bueno dijo que no hablaban el de ves que hablarían el Balón de Oro esta noche tampoco ha hablado ha dado un manotazo rápido con todas las radios día teniéndolo y enseguida le vamos a escuchar aunque antes vamos a hablar con el presidente del Real Madrid que va a estar enseguida aquí en El Larguero bueno esto en el día del Balón de Oro sí ha sido segundo como ya sabíamos también INE Aimar tercero ahí está de del aspirante al trono que sigue dan picando piedra picando piedra a ver si algún día puede derribar el muro de Messi Cristiano Cristiano y Messi el mejor español Sergio Ramos ha quedado sexto en esa lista por cierto en papel ha quedado séptimo detrás de Sergio Ramos jugador tan joven con dieciocho años séptimo en esta lista el Balón de Oro bueno en la Europa League buena noticia tendremos a cuatro equipos españoles porque a pesar de que han perdido Real Sociedad Villarreal la Real ha perdido uno tres en casa con el cénit pasa como segunda de grupo y el Villarreal ha perdido cero uno ante el Maccabi de Jordi Cruyff en el banquillo el técnico Jordi Cruyff ha perdido cero uno el Villarreal pero ya estaba clasificado como primero de grupo estábamos todos pendientes del Athletic Club de Bilbao que también se clasifica como primero de grupo porque ha ganado al Soria en Ucrania cero dos acostaba abrir el melón para al final pasan como primeros de grupo los de el Cuco lo Ziganda así que además de estos tres digo de Madrid que quedó tercero en su grupo de Champions tendremos el lunes en el sorteo a cuatro equipos españoles en el bombo de de la Europa League logros contra Javi Herráez la última hora de esa enfermería hablar K donde Carvajal se va a perder la ida de octavos de final de la Champions además de la enfermería porque el Comité de Control y Disciplina ha sancionado al lateral del Real Madrid con dos partidos por perder tiempo en el Apoel Real Madrid de hace dos semanas y además de esto repito luego nos contará cómo están todos los lesionados a la espera de las pruebas de mañana a Varane ayer os contábamos la entrevista de Messi en TIC Sport pues hoy ha habido entrevista de Mascherano ha dicho el central todavía del Barça que uno debe jugar donde se siente importante y que tratará de resolver la situación con el club de manera que beneficie a ambas partes no hay otra idea en la cabeza el jefe Fito que no sea marcharse undécima jornada de la Euroliga de baloncesto hoy ávido duelo español Baskonia Unicaja ha ganado Baskonia ocho ocho ocho dos y además el Valencia ha caído en Israel ante el Maccabi nueve cuatro nueve uno llene el mundial femenino de balonmano cuarta jornada para España nuestras guerreras han empatado a Veinticinco contra Francia en los últimos segundos de partido con un siete metros de Carmen Martín espectacular que ha conseguido su gol setecientos ya con la con la selección mañana Nos jugamos buena parte de las opciones del cruce que sea bastante favorable contra Eslovenia que ahora mismo a segunda de grupo Rumanía lleva ocho puntos Eslovenia seis después España y Francia con cinco puntos mañana contra Eslovenia a las ocho y media cerramos la fase de grupos ITER cuerdo que además de todo este menú hoy hay debate de los Juan ves te sabes la pregunta ahora es justo ganador con vida en más acertado claro que sí está diciendo al que va a ser de Cristiano Ronaldo que tenéis ya seis Un Un distinto pues si la pregunta es esa es justo ganador del Balón de Oro dos mil diecisiete Cristiano a Ronaldo pues si quieres participar con nosotros en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta habrá gente que piense que sí que es justo el Balón de Oro para él este año y habrá gente que piense que no que a lo mejor lo merecía Messi o que lo merecía otro pues lo que queráis en el nueve cero dos catorce hace sesenta sesenta enseguida Antonio Romero Jesús Gallego Jordi Martí Marcos López para debatir si es justo el Balón de Oro dos mil diecisiete para Cristiano Ronaldo nueve cero dos catorce sesenta sesenta ya estaba Javi Blanco ya este con el teléfono sea es que ya está es decir lo ya está sonando hoy el teléfono y lo tiene que dejar eh pues eso no da échale una mano Pablo que no para de sonar allí el teléfono el nueve cero dos catorce sesenta sesenta de momento hemos puesto la pregunta nada ya hay más de dos mil votos en Twitter y la cosa está bastante igualada luego lo contamos bueno once treinta y siete nos ponemos en marcha que arranca el larguero de este jueves en el día en el que Cristiano sea coronado de nuevo con su quinto Balón de Oro llevan cinco igual que Messi

Voz 1375 08:06 desde que Kaká ganara el Balón de Oro en dos mil siete ningún otro futbolista ha conseguido ser nominado como el mejor del año Cristiano Messi Messi Cristiano iba ganando Messi cuatro uno al final después de una década están empatados a cinco y creo que alguno más se van a llevar pero hoy el protagonista es Cristiano Ronaldo que ha estado en esa gala en París en la Torre Eiffel ya ya estaba nuestro hombre de la Cadena SER Antón Meana que sigue en la capital francesa hola Antón buenas

Voz 0231 08:34 coches no te quiero dar envidia Ania tienen los oyentes qué tal Manu buenas noches en mitad de los Campos Elíseos a mi derecha el Arco del Triunfo os me dejan poco todos

Voz 1375 09:00 pues ha sido un día de emociones sobre poco para Cristiano su familia hay para los madridistas enseguida estamos con Antón Meana y con más protagonistas porque ha por ahí unos cuantos y alguno que está esperando todavía para participar en el larguero y enseguida escuchamos lo que ha hecho el portugués el ganador del Balón de Oro pero a esta hora de la noche quería saludar al presidente del Real Madrid Florentino Pérez que estalla en sintonía El Larguero hola presidente muy buenas

Voz 6 09:20 hola buenas noches que no nos atiende Cristiano

Voz 1375 09:22 todo de uno en uno tendremos que hablar con el presidente que te van a dar el Balón de Oro algún día también

Voz 6 09:27 bueno deberían de dar un balón de oro también la mejor presidente

Voz 1375 09:31 pues sí la verdad que sí desde luego desde luego yo he como presidente que más balones lo ha recogido en los últimos años ahí historias encabeza desde Kaká desde ya no gana un Balón de Oro nadie que no sea Cristiano o Messi desde dos mil siete

Voz 6 09:44 efectivamente los últimos diez años no ha monopolizado de Messi Cristiano pero bueno es lo que decir que son los dos mejores que ha habido en estos últimos años

Voz 1375 09:53 ah has conocido en todos los años que llevas ya de presidente a un tío más ambicioso que éste

Voz 6 10:00 pues no sinceramente yo vive para el fútbol quiere ser el mejor de todos los tiempos y lo hace además de consultar lento sobre todo con su trabajo que en eso es esa plaza

Voz 1375 10:14 le ha beneficiado estar compitiendo con Messi

Voz 6 10:18 bueno puede ser no la competencia siempre es buena pero yo creo que él ha nacido con estos genes de ganador que mejore yo hubiera o de añicos lo mismo

Voz 8 10:29 con una o más a lo mejor alguno más aunque sí

Voz 1375 10:33 me hubiera estado Messi ves a alguien ya ganando el Balón de Oro quiero decir el año que viene a corto plazo o crees que estos dos van a seguir mandando todavía unos años

Voz 8 10:42 más bueno yo creo que durante unos años

Voz 6 10:44 es el que les piten el literato porque digamos hispano

Voz 7 10:53 no por haber ganado cinco

Voz 6 10:55 e interés por seguir luchando a para conquistar sexto sabes que él va seguir trabajando sin ninguna duda como hasta ahora

Voz 1375 11:02 no no no está claro eso es un obseso del trabajo en el buen sentido después de estos dos el herederos Neymar no no lo sé

Voz 6 11:12 sí efectivamente era el tercero gobierna termas

Voz 1375 11:17 bueno

Voz 6 11:18 pero bueno también pueden salido tres nuevos pero pero del nivel así como de Cristiano yo de elogios no manos este estaba encantado porque es él el reconocimiento al mejor trabajo bien hecho el esfuerzo el sacrificio a todos no al talento la entrega

Voz 8 11:38 es que ves ves allí la foto con la madre con el hijo con con su con su novia y bese sí físico

Voz 9 11:46 la verdad orgullosa la madre no

Voz 6 11:49 bueno encantada es normal lo curioso en dijo como crítica

Voz 1375 11:53 y qué te ha dicho allí que te ha dicho que has hablado con él

Voz 6 11:58 bueno pues nada Él estaba muy emocionado porque aún está lleno de jugadores como todos ha podido ver di de amigos Si bueno pues hoy es un día de él de de reconocimiento no iría justicia también porque quiero decir que que es es justo es este y luego como estaba rodeado de todos los madridistas que había alrededor pues ha sido una noche buena para el club

Voz 8 12:20 para él

Voz 6 12:21 ni para equiparar lo que representa no

Voz 8 12:24 aumento de sueldo no ha pedido no eso lo pide y no no es hacer mi caso tampoco está claro si ella no exactamente basado en acuerdos está basado

Voz 1375 12:40 echará a alguien en invierno no

Voz 6 12:42 nosotros no tenerlo no toca hoy digo que hay que hacer una encuesta con todos vosotros

Voz 8 12:49 sí si algún día me gusta más que a uno alguno aceptaríamos euro no sólo a más nada que hoy ha sido

Voz 1375 12:58 anoche feliz para el madridismo esto hace más grande al Madrid Florentino

Voz 6 13:01 mana no está el Madrid es muy grande y esto es digamos la constatación de que es muy grande que cuando he visto allí pues a todos esos jugadores que había no rodeando a Cristiano muchos balones de oro como hay dicha debido nueve jugadores que han gana entre los nueve y dieciséis balones de oro que es una cosa espectacular no el Madrid el grandes tomando yo intento como he dicho siempre estar a la altura de las circunstancias claro

Voz 1375 13:30 seguro que Neymar no lo ganará hasta que no estén en el Madrid

Voz 6 13:34 hombres estando yo también creo que tiene tienen más facilidades ganarlo porque el Madrid es un club que da también aquello que a un gran jugador necesita no

Voz 1375 13:44 sale Aimar tendría más posibilidades visto vestido de blanco que vestido de PS

Voz 6 13:48 bueno solo pienso no sé cuantos Balón de Oro yo creo que pocos porque son Claude que digamos So So su gran evolución a a recientemente no

Voz 1375 14:00 a falta saber todas las

Voz 6 14:03 de hecho digamos a a querer en el Balones de Oro en la plantilla no

Voz 1375 14:08 no hace falta saber es cuándo ya no volvió ya dijo el padre bueno dentro de unos años ya veremos no

Voz 6 14:14 bueno pues esto se ha dicho a su padre y te gustaría blanco es bueno todo el mundo sabe que yo sé ficharlo en su momento verdad pero bueno esto es el fútbol es como cerrar unas cosas yo trata pero nosotros estamos encantados de tener a Cristiano Ronaldo

Voz 8 14:34 no ya eso está claro pero que quisiera fichar una vez Navas

Voz 6 14:36 la todos los récords no desde luego el último ayer en

Voz 1375 14:39 Champions eh

Voz 8 14:40 pero digo que quisiera destacar en la cambiado

Voz 6 14:42 que que tiene vaya cuatrocientos diecinueve goles

Voz 8 14:45 sí en el estado diques digamos

Voz 6 14:48 bueno récord absoluto de la historia real o sea que es que está batiendo todos los registros es yo creo sinceramente de verdad que es el heredero de Alfredo Di Stéfano

Voz 8 15:01 sí que ha sido

Voz 6 15:03 un orgullo el volver a ver con podido contar como jugador de la talla de de de Cristiano Ronaldo

Voz 1375 15:11 pues nada me has cambiado de tercio pasando de Neymar a Cristiano otra vez pero bueno ya hablaremos otro día

Voz 8 15:16 buenas que hoy es el día exacto exacto por favor por favor

Voz 1375 15:19 habrá que ver si antes gana el hijo o el padre el Balón de Oro

Voz 8 15:21 Paul Neymar padre uno abrazo pero sí un abrazo hasta luego hasta lo dejamos

Voz 1375 15:28 el presidente del Real Madrid Florentino Pérez ya que no atiende este ano Ronaldo pero sí que ha hablado en esa alfombra roja donde estaba Antón Meana después de recibir su quinto Balón de Oro Antón

Voz 0231 15:39 sí hemos estado con él la verdad que estaba exultante primero antes de dirigirse hacia la Torre Eiffel

Voz 1375 15:44 Nos ha saludado sonrisa de oreja oreja

Voz 0231 15:47 con su hijo de la mano diciendo que hoy era un día para él y para su familia muy muy especial lo decías tú el inicio él vive para el fútbol y para los suyos y Cristiano consideraba que no era justa la distancia de balones de oro cuando iban cuatro a uno hoy hemos visto a un cristiano muy feliz por haber conseguido remontar esa diferencia con Leo Messi hace apenas una hora hora y media Cristiano Ronaldo aquí en París hablando con la Cadena Ser y el resto de Radiohead

Voz 1375 16:14 yo les

Voz 0431 16:15 muy difícil pero jugando en el Real Madrid te da esa posibilidad de remontar e aprende muy rápido con el Real Madrid de las comunidades desde Madrid sin que obviamente ahora más ser estoy bromeando yo no han pensado aquí a ganar igualarlo porque después de ganar primero después él me sacar cuatro yo pensé que sería complicado pues empatar paró la verdad que las cosas cambian el fútbol te da la oportunidad de que de seguir trabajando y tener la ambición de querer ganar el adiós gane ahí fui

Voz 11 16:50 sí está siendo un momento maravilloso déjame que salude a Cristiano cuantos balones de oro puedan a Cristiano con el Real Madrid que es lo que les gusta el madridista verte ganar Balones de Oro uno con el United cuatro con el Madrid cuantos crees que vas a ganar con el Madrid

Voz 0431 17:05 como como ya ha dicho juego en un club que me da la posibilidad a ganar

Voz 11 17:09 los colectivos Si yo Se después pues claro que

Voz 0431 17:12 le ayudó un montón para poder ganarlos

Voz 11 17:15 trofeos individuales yo como digo siempre yo me siento

Voz 0431 17:17 bien me sienta Agus el Real Madrid o estar deja Madrid cuanto Madrid me quede en el club sin que por ahora esto bien pero como ha dicho y sigo diciendo diciendo los últimos cinco años el futuro nadie lo sabe pero yo estoy muy bien

Voz 1375 17:33 el Real Madrid no sé si llega además

Voz 12 17:36 en un momento delicado en el que la gente está ahí apuntando criticando intentando poner por tierra llega el reconocimiento de los profesionales de los que saben del mundo del fútbol

Voz 0431 17:46 la verdad es que cuando estás cuanto más arriba estás más puesto a la critica estas yo yo BS como dos recibió una situación normal pero yo no veo un ataque por medio yo no no le ha antes por el revés yo veo gente que le gusta cristiano que apoya siempre que creen Cristiano el escocés no tiene coincidencia ayer un récord más por ejemplo ahí obvio que me siento feliz hoy un récord más que te voy a decir la palabra escuchó más una de las palabras que escuchó más de media a día enhorabuena cuando se escucha enhorabuena es señal que antes de hacer las cosas bien tanto a nivel deportivo como amigo de tu vida sabes aspecto visto muy contentos

Voz 1375 18:33 el uno dos perdona

Voz 13 18:36 perdón Malibrán tiene un Oscar cabe nada aunque no porque la gente está tras la última pregunta para Cristiano Ronaldo contra no

Voz 11 18:41 que en España digo primero en A Bola cuando decías que si estabas enfadado que había la posibilidad de que te fueras del Madrid te habíamos escuchado poco sobre esto todavía

Voz 0431 18:50 momento bonito balón dio los demás pero

Voz 13 18:54 claro para el momento como está mal Race hablará cuando llegue el momento las palabras de Cristiano Ronaldo aquí una zona mixta con muchísimas

Voz 11 19:06 gente pero sí se le ve exultante a Cristiano Ronaldo

Voz 1375 19:11 eso es lo que le decía a Cristiano Ronaldo al micrófono de Antón Meana de del resto de radios que allí intentaban

Voz 0231 19:17 a preguntar todos a la vez porque tenía prisa tuviera que marchar ha dicho en su momento ya hablaré cuando toque pero no se sabe cuándo es eso no Antón no se sabe tampoco ha querido zanjar el tema del todo aunque es verdad que hoy estaba muy contento por todo lo que ha montado el Real Madrid porque hemos venido Florentino Pérez que hemos escuchado en El Larguero por todos los jugadores blancos que estaban en París y que muchos siguen por aquí cenando en diferentes restaurantes de la ciudad la irse marchaba Cristiano is su familia diciendo hasta el año que viene es decir Cristiano quiere volver aquí a París y cree que tiene tiempo para remontar la situación mucha gente lo escuchábamos en una de las preguntas le critica por los pocos goles que lleva este año en la Liga Cristiano ha dicho fuera de micrófono evidentemente esto no es como empieza es como acaba él cree que con año de Mundial ir con cómo está preparándose físicamente Manu puede llegar bien al tramo clave de la temporada el año que viene aquí en París conseguir el sexto iba a Leo Messi

Voz 1375 20:11 ahora vuelvo contigo ahí en esos campos Elíseos donde está Antón Meana disfrutando esa noche en París pero nos apetecía charlar también con ese último ganador del Balón de Oro antes de que empezara la dictadura futbolística si me permitís la expresión de Messi Cristiano antes de esa década quién no ganó acá en dos mil siete y está por ahí Ricardo Kaká buenas noches es

Voz 9 20:34 buenas noches cómo te va la vida hombre muy bien ha visto echando poco a las vacaciones escolares

Voz 1375 20:40 sí pero a muy bien muy pronto una pista por dónde va a ir

Voz 7 20:45 pero ahora no sé no lo sé

Voz 9 20:47 yo entonces que

Voz 8 20:50 en el yo sí quiero seguir jugando fondo bueno me han dicho que te cuento

Voz 1375 20:55 a ti te ofrecen media China allí casi

Voz 7 20:57 sí he tenido unas conversos con con los chinos Brasil también con los pero he dicho a ellos que nada hasta que no decida yo sí sí te cómo te iba versión para seguir jugando no no no quería hablar

Voz 14 21:14 sí bueno pues

Voz 1375 21:17 nada de tu futuro pues nada asegura que tuvo motivación te hará a decidir algo bueno y seguro que seguiremos disfrutando de Kaká sea donde sea a Cristiano le sobra motivación e a Cristiano Ronaldo

Voz 7 21:27 a Cristiano le sobra increíble increíble con no ir pero tiene una gran acción personal y también tengo una emotiva charcas Messi entonces yo te yo creo que no tiene que agradecer a la otra porque se sino otros como aficionados de fútbol estamos mirando una cosa que probablemente se posible simultáneos uno debe darlo

Voz 6 21:52 no si está motivación

Voz 1375 21:54 verdad eso que has dicho tienen una motivación personal y otra motivación que es Messi te parece en no sé si la palabra es justo Ricardo pero estás de acuerdo con que en los últimos diez años cinco hayan sido para Messi cinco para Cristiano

Voz 7 22:10 si bien es para ese justo porque lo que han hecho ellos con sus equipos siendo protagonistas de las dan las conquistas de los últimos años es justo que ellos no seamos los ganadores del Balón de Oro del fútbol Claire porque se lo merecen claro se deben mucho a sus equipos porque ganaron el colectivo le de hecho ganar individual pero es que en todas las conquistas colectiva desde han sido protagonistas

Voz 1375 22:41 bueno de hecho fuiste tú el último que ganó un Balón de Oro antes de que empezara su dictadura particular en el fútbol desde dos mil siete que ganaste tú Kaká no ha vuelto a ganar nadie un balón de

Voz 8 22:50 no

Voz 7 22:52 he aquí ha hecho tres años baños de oro entonces increíble es increíble tes años que los dos están ahí peleando no H1 que uno y otro se quedó quinto uno ganó el otra vez segundo si sigue así del daños en estado manera sí la verdad es que a mí me hace muy feliz porque todas las veces que gana Cristiano Messi recuerdo severo entonces

Voz 0231 23:20 cada año

Voz 8 23:21 tiene más mérito intuye nos ha dicho nada

Voz 7 23:23 desde el fútbol siempre quién ganó antes

Voz 1375 23:26 eso es tremendo es tremendo oye aquí en España está el debate en Barcelona Se indignan muchas veces porque dicen pero bueno si es que Messi es claramente superior a Cristiano Ronaldo es mejor jugador Messi que Cristiano yen los madridistas dicen bueno sí pero aquí cuenta mucho los títulos colectivos no para ti es mejor uno que otro no digo quién ha hecho más méritos este año sino para ti como futbolista es mejor uno que otro

Voz 7 23:50 bueno eso es muy difícil de decir no creo son jugadores distintos y mejores

Voz 8 23:55 claro a ver para mi hija me si es tu mujer

Voz 7 23:58 no no la creatividad que hay de la manera que consiga ser una jugada entonces tenía una calidad increíble es un genio que es que no es el con él supongo eterno es un jugador completo con la derecha izquierda tira las faltas si es completo militarmente

Voz 8 24:20 pieza de cabeza adictos

Voz 7 24:23 entonces son dos jugadores distintos y mejores

Voz 1375 24:27 oye ya así a corto plazo ves alguno quitándoles del trono o crees que van a seguir dominando ellos dos

Voz 7 24:32 bueno el fútbol es una insensata no sé si se diese el próximo gazares pero vamos a decir que ya es una insensata yo diría Neymar con los que está jugando horas como está conduciendo él el París porque todos querían ver a animar conduciendo un equipo entiendo líder eh estamos mirando esto esta temporada pero como he dicho no es un así es es data a ver lo que con pasados

Voz 1375 25:00 está claro pues nada Kaká que que te vaya muy bien nos alegramos de escucharte al Madrid no te planteas volver como precisamente Ronaldo Roberto Carlos au Raúl al

Voz 7 25:09 bueno aún no hemos hablado de esto pero

Voz 0630 25:13 lo que me me dejó muy muy feliz

Voz 7 25:16 sirva este invitación con el Madrid me ha hecho evita Chen para esta aquí presente en este día tan especial para un jugador del Madrid un amigo personal saber que podría estar otra vez cerca de de Real Madrid ya monísimo esto me dejó muy muy feliz

Voz 8 25:34 entonces si te lo propone Florentino no te lo piensas no

Voz 7 25:37 la es si agradecer mucho ahora al presidente y la gente porque para mí ha sido una gran alegría es

Voz 1375 25:44 pues nada oye si no te ficha el Madrid que yo creo que Florentino te hará una buena propuesta como comentarista te haremos una oferta también eh

Voz 9 25:52 fíjate Kaká gracias un abrazo

Voz 1375 25:55 de Ricardo Kaká bueno que nos está esperando otro gran protagonista otro ex del Real Madrid que también ha ganado balones de oro y enseguida vuelvo con Antón Meana a París y te recuerdo el debate de los jueves es justo el Balón de Oro para Cristiano en este dos mil diecisiete nueve cero dos catorce sesenta sesenta seguimos en El Larguero de la SER

Voz 1375 30:05 pues El Larguero ha comenzado con el gran protagonista el día con Cristiano Ronaldo con Florentino Pérez que ha abierto El Larguero con el presidente del Real Madrid diciendo que ya sabe todo el mundo que

Voz 0431 30:16 el mejor jugador del mundo es Cristiano Ronaldo que

Voz 1375 30:20 la rivalidad que está teniendo con Messi es algo que no ha pasado nunca la historial fútbol Si hay un heredero a ese Balón de Oro es Neymar al que ha dicho Florentino en la SER ya sabe todo el mundo que intentó fichar en su momento y que tendría más posibilidades de ganar el Balón de Oro jugando en el Real Madrid que si siguiera jugando en el París Saint Germaine palabras que ha dejado Florentino Pérez esta noche en el en el Larguero Antón Meana y supongo que por ahí no queda casi nadie aunque enseguida o más a hablar ya no está esperando por ahí el otro Ronaldo el gran Ronaldo Nazario pero la alfombra roja se cerró ya está el año que viene donde espera volver ahí Cristiano no correcto y donde quieren venir por ejemplo

Voz 0231 30:56 ahí Neymar quieren ser los ganadores del Balón de Oro

Voz 1375 30:59 pero uno va a ser la estrella de Francia en el Mundial de Rusia

Voz 0231 31:01 el otro va a ser la estrella de Brasil despedimos esta conexión del Larguero desde la puerta de la tienda del Paris Saint Germain en los Campos Elíseos con eso imágenes de los dos candidatos a quitarle el sitio a Cristiano Ronaldo y a Messi en el cetro del fútbol mundial ya que está pinchado Ronaldo Nazario

Voz 8 31:18 fíjate que diga que el mejor puede ser mes

Voz 0231 31:21 sí o Cristiano pero que la gente tiene un brillo especial

Voz 1375 31:24 los ojos cuando ve a Ronaldo Nazario anotado hoy en el hall del hotel cuando secundan con Ronaldo recuerdan las carreras las zancadas

Voz 0231 31:31 qué hacía la gente quiera Ronaldo yo creo que más que

Voz 1375 31:34 cualquier otros futbolistas sí señor otro de los grandes best

Voz 8 31:37 en el Real Madrid que ganó

Voz 1375 31:38 es Balones de Oro el último con Kaká que acabamos de hablar con él Ronaldo ganó antes dos de mil novecientos noventa y siete el de dos mil dos seguramente podría haber ganado alguno más porque parece que ahora mismo queda lejísimos de los cinco de Messi de cristianos pues nada Antón que vaya bien la vuelta mañana nos vemos en Madrid hasta mañana mano muchas gracias un abrazo Antón Meana ha estado cubriendo esa ceremonia del Balón de Oro en la Torre Eiffel de París antes de que pasen por aquí Manuel Jabois Si Ramon Besa que vamos a hablar con ellos antes de que nos vayamos a la Europa League queremos saludar al gran Ronaldo Nazario que está en sintonía del Larguero hola Ronaldo muy buenas hola

Voz 10 32:13 me lo he hecho no hay no hay quien le quite a este tío

Voz 1375 32:15 que va a ganar quince balones de oro

Voz 10 32:18 eh ojalá ojalá sea así cuanto ya en el Balón de Oro Cristiano Ronaldo pues está muy contento no porque no sólo de madridismo pero como Portugal no a la selección ha logrado un título muy importante y que oí a veces yo creo que hoy estamos todos aquí celebrando un día muy importante para para Cristiano Ronaldo es armar para para nosotros para ver a él

Voz 8 32:50 qué es lo que más te sorprende de Cristiano Ronaldo que

Voz 1375 32:54 lo que más me llama la atención de estos diez años que lleva peleando y codo con codo con Messi

Voz 10 32:59 bueno a su ambición a esa ahogó muy hable tiene ganas de todos los partidos yo creo que están muy motivados así esto no eso tiene mucho mérito de estar tanto tiempo hay peleando con meses para ser el mejor

Voz 7 33:23 yo creo que entre los dos la rivalidad

Voz 10 33:25 tenis que sea así o no a Utah el otro motivo dándose para ser mejor que el otro no

Voz 1375 33:32 eso decís todos es siempre que que uno le ayudaba al otro a ser mejor y al revés no

Voz 10 33:37 sí sí yo creo que se motivan entre ellos el el hecho de que pues van peleando cada partido poco poles Potito los yo creo que esto hace muy bien al fútbol

Voz 1375 33:49 en Hoy a ti te dieron dos Si no recuerdo mal en el noventa y siete y en el domingo en el dos mil dos

Voz 8 33:55 no no te saca mucho no te saca demasiados cristiano si es que te saca tres te saca tres Cristiano tuvimos decidiste alguno más si lo sabes

Voz 10 34:06 yo creo que en mi época pues no quiero sí pero había una competición mucho más grande mucho más gente si él podría ganado Balón de Oro

Voz 8 34:18 es verdad

Voz 10 34:19 pues esto es muy contentos de todo lo que ha logrado

Voz 1375 34:22 fíjate el último que lo ganó que no haya sido ni Messi ni Cristiano fue Kaká en el dos mil siete Desde entonces sólo ganan ellos

Voz 10 34:29 sí sí sí que se encuentra aquí con nosotros para todos los balones de oro de de matriz y es perfectos y ojalá siga ganando Cristiano

Voz 1375 34:42 o mejor jugador Cristiano que Messi

Voz 10 34:46 yo creo que los dos son muy buenos yo creo que este año igual que el año pasado Cristiano fue mucho más decisivo pero los dos son mucho por encima de los demás

Voz 1375 34:57 bueno pues nada a Ronaldo que qué tal se vive por por ahí de embajador del Real Madrid bienes mucho por Madrid o poco

Voz 10 35:03 sí sí sí sí no yo que me Madrid que ya nos veremos

Voz 1375 35:07 el tema oye por cierto y la última Benzema que que el están cayendo siempre Kitty críticas al nueve del Madrid tú que ha sido nueve del Madrid es difícil ser nueve del Madrid no

Voz 10 35:16 bueno la matriz de este muy muy difícil la gente espera demasiado pero yo creo que se va bien aquí cuanto bueno esta sino otra vez seguro que la buena racha moverá un abrazo Ronaldo

Voz 1375 35:39 pues dejamos a Ronaldo dejamos a Kaká dejamos a los protagonistas en esa gala del Balón de Oro doce Hay cinco cuánto talento y cuánto crack que cuanta cuánto talento futbolístico en esa fotografía que hemos visto hoy rodeando a Cristiano Ronaldo está por ahí Manuel Jabois hola Jabois muy buenas

Voz 28 35:56 qué tal mano muy buenas pensé que iba a decir bueno dejamos a Ronaldo íbamos ahora con los cracks de verdad

Voz 1375 36:01 a algún balón de oro te darán no tenga ninguna duda está por ahí si estás por ahí Ramon Besa también hola Ramón buenas

Voz 13 36:08 hola buenas noches a todos en Barcelona Ramón por dónde andas

Voz 1375 36:10 hoy

Voz 9 36:13 pues estoy en Marruecos en Marruecos uno

Voz 1375 36:16 Irán el pasearán ayer

Voz 8 36:19 pase la noche del Sahara en un campamento veremos que bueno que bueno pues yo estuve en Fez

Voz 1375 36:23 sí fíjate hablando de Zidane y de Ronaldo yo todo esto allí jugaron ese partido que hacía no perdáis amigos de Zidane contra mí cuando Ramón Calderón era presidente allí se juntaron Zidane y Ronaldo eh entonces jugadores los dos de el alma sí claro por ahí estuvo también Florentino Pérez yo recuerdo allí en Fez en una ciudad preciosa somos una tienda de ésta

Voz 28 36:46 aquí piensas que vas a desconectar de todo de hecho en la noche está en el Sahara dije bueno aquí segura Se va dejando en cuántos

Voz 1201 36:52 te dices que eres español ya sabes que es Barça eso sí tienes que del Madrid del Barça

Voz 1375 36:58 mucho la Liga española y escucha mucho El Larguero así un saludo también a todos los marroquíes que no están escuchándonos bueno Balón de Oro para Cristiano era un secreto a va a voces bueno más allá de si es justo no es justo pues habrá quien tenga opiniones para todos los gustos pero lo que están protagonizando estos dos que que que que decía al principio El Larguero mantienen en lo alto a la liga española no es un es algo insólito en la historia del deporte

Voz 9 37:22 Manuel que te toca

Voz 1389 37:31 no estaba pensando que después de tantos años está viendo las cifras de del Balón de Oro hace diez años que se lo dieron al último que no fue ni Cristiano y Messi no estaba pensando yo que llega un momento en que esta pregunta en que este debate se aparca hay y finalmente uno decide disfrutar ya de los dos desvió como madridista evidentemente las fruto más de de de Cristiano y celebro los éxitos de de Cristiano pero yo recuerdo que al principio era abonar se lesiona Messi a ver si baja de nivel Messi a ver si al final dice estoy mira llevan diez años ya de te queda disfrutar te queda gozar lo que no les queda ya muchísimo más por lo tanto que hayas que siga habiendo esa competencia pero yo creo que es lo mejor que se puede hacer es lo que con lo que se hace ya con Federer Nadal que es disfrutar el momento histórico en el que se encuentran los dos idealmente tanto debate sal dicho y escrito absolutamente ya todos los dos creo yo lo mejor que se puede hacer jazz disfrutarlos en el campo y celebrar que sigan en activo oí tal y como está lo bueno

Voz 1785 38:30 pues es que no quedan grandes cosas que añadir además creo que se respetan de la manera no no es una rivalidad que que fomente que alimente quizá también por el carácter reservado de Messi a historias periodísticas au grandes relatos no porque ni el uno habla del otro sea Messi al concede pocas entrevistas en las que concede no las concede precisamente para no hablar de Cristiano esa rivalidad y que no se malinterprete pero respeto que se tienen y creo que es mí

Voz 11 39:01 lo importante que es donde debe ser que sí

Voz 1785 39:04 al terreno de juego cada uno tiene su habilidad yo diría que Messi es más un jugador de de día a día que se reinventa cada día está mirando ahora repasando esas data esclava diferencia está en las Ligas no la Champions el impacto que tiene Ronaldo y el Balón de Oro que le permite competir es sobre todo por la Champions

Voz 29 39:24 porque si miramos las ligas Messi

Voz 1785 39:27 tiene el muchas más que que rondaban haber

Voz 1375 39:30 ha ganado tres de las últimas cuatro es soleada o es empujones

Voz 1785 39:33 claro empujón pero el día a día de Messi claro es que primero lo podríamos vincular a Guardiola cuatro Balones de Oro de Messi son con Guardiola prácticamente fosa que quiere decir que a lo mejor en el contexto Guardiola Messi yo sí que creo que no tenía rival al eh fuera del contexto de Guardiola Vitolo que han sufrido el Barcelona que ha estamos hablando más del estilo de Messi que del estilo de La Masía o que el estilo grifo de lo que habíamos la otras veces es diferente en cambio en el Madrid Cristiano sabe adaptarse a cualquier circunstancia in olvidemos que también consiguió uno con el Manchester United es decir es un futbolista digamos de un que tiene un contexto internacional que él beneficia y a Messi en cambio en el contexto internacional ha tenido problemas para clasificar a Argentina y Argentina es un perdedor de finales yo creo que eso es lo que a veces hace que la percepción de que eh respetando que cada uno en su terreno es un fuera de serie pues que el impacto internacional que tiene Cristiano le permite combatir lo que desde el día a día de los goles que nos vemos cada partido

Voz 1375 40:39 sí en ese mano a mano y os parece que todavía que les queda algún año más pero todo el mundo coincide en que el heredero ahora mismo es es Neimar restos dos lo saben lo sabían en el Barça lo saben en el PSOE ya que han pagado lo que han pagado y lo saben en el Madrid que ya intentó ficharle como ha reconocido aquí Florentino Pérez hace un relato en El Larguero no sé si las hoy deja Beuys diciendo que ganar tendría más opciones de ganar el Balón de Oro vistiendo de blanco en el París

Voz 14 41:03 sí sí sí

Voz 7 41:04 sí bueno es un viejo deseo del no y cuando fue pues el verano creo que es al Barcelona también estuvo ahí bueno pues tentado traerse lo no se horas y el impulso es él mismo y las ganas también personalmente yo me traería sí pero me traerían tanto a Neymar pero pero sí es verdad que Neymar lleva ya cinco años en la elitista lo tiene claro es un jugador todavía con mayor progresión y con proyección otra cosa es la caravana animar no más allá del jugador todo lo que le rodea las guerras gigantesca mochila en la que van en más de un club a otro lo que puede suponer para la desestabilización o no de un vestuario del parece ser que como chaval pues es hermosísimo y de carácter afable pero es verdad que hay una marca gigantesca alrededor del que perturba todo cuanto hace y eso siempre es muy peligroso más en un vestuario con un equipo tan delicado tan lleno de estrellas como puede ser el Real Madrid ha ocurrido ya en el parezcan Carmen vamos

Voz 8 42:02 sí sí sí

Voz 7 42:04 por lo tanto pues en el Madrid que todo se multiplica por dos si tiene una proporción mucho más gente puede ser más peligroso pero bueno es como jugador que que te diga pues en fin pero puede ser una paradero espectáculo

Voz 1375 42:16 la bola te sale mal y el

Voz 7 42:19 acaso puede ser también bastante estrepitoso también es verdad

Voz 1375 42:21 está todo lo que les rodea los todo y ahí la fiesta si el padre ahí no se le pero tú ves a animar de blanco besa

Voz 1785 42:29 bueno yo no descarto nada a Neymar creerme va el Barça Hay

Voz 1375 42:35 sí una vez superado eso ya claro porque además

Voz 1785 42:38 hasta lo desmentía todo el mundo decía no no esos para sacar más pasta que es verdad que no es verdad no sea de Neymar me lo me lo creo todo lo que sí estoy apreciando en en Neymar es que vive viven eterno conflicto al margen de ser un adolescente ahora con Cavani estaba hablando Manuel D de Mapei creo que en papel hay que hay que ver hacia dónde evoluciona porque sí que le puede donde puede quitar méritos a competir con Neymar Neymar empieza a tener rivalidad en el PSC cuando se creía que era el único en la tuvo en el Barça porque estaba Messi la gente entendió que podía ir a competir en el en el PSC porque allí sería el Rey ya veremos cómo acaban incluso con Cavani es decir no ha resuelto el conflicto de egos que tenía en el Barça entendería que si hubiera dado un salto había cambiado de equipo para reafirmarse como Rey pues no lo veo y se habla más del PSC que de Neymar el mundo Neymar de momento como producto puede funcionar muy bien con los Toys y toda su caravana pero en París yo creo que se habla del PSOE se habla de Mary Se habla de Baptista habla de muchas cosas otra cosa es que el Madrid yo creo que sí que tiene que empezar a plantearse a quién ficha a medio plazo no diré a corto plazo porque como hemos visto Cristiano Ronaldo pienso que estará sentado en una silla como un abuelo y todavía meterán goles claro

Voz 8 44:03 con cuarenta años vuelvo jubilemos

Voz 1785 44:06 pero pero sí que tienen que empezar a pensar en la posibilidad de contratar a un fuera de serie en ese cartel si si decide acabar de ser un adolescente

Voz 1375 44:17 os leo la lista los diez primeros Christian no Ronaldo Messi Neymar eso es el podio y luego cuarto Buffon quinto Luka Modric sexto Sergio Ramos primer español séptimo Kilian en va P octavo canté jugador del Chelsea noveno Lewandowski X Hurricane luego por ejemplo destaca hay bueno décimo está Cavani duodécimo Isco es décimo tercero Luis Suárez por ahí aparece decimoquinto de bala decimos esto Marcelo Toni Kroos decimoctavo Antoine Griezmann que ha pasado de tercero a decimoctavo no hay más españoles en los treinta primero está De Gea en el puesto vigésimo es decir Isco duodécimo De Gea vigésimo Ramos sexto que tiempos no en los que aparecían por ahí casi segundo tercero cuarto los Xavi Iniesta Silva Busquets Piqué es para preocuparse

Voz 8 45:07 hay que asumirlo desde y Ramón perdona no lo no

Voz 1785 45:11 de que hablamos más de selección también española que dé nombres seguramente yo creo que el de Isco no tardará en aparecer creo que es un jugador muy diferente y que tiene más opciones no podríamos hablar por ejemplo también de un jugador como sirva no sé sí que es verdad de que el impacto puede ser que en sus respectivos equipos bueno a excepción de Isco y su protagonismo también está más limitado no han tenido la efervescencia que han pueden advierten

Voz 13 45:39 el otros populistas pero yo creo que al margen de

Voz 1785 45:42 de Messi o de Cristiano Ronaldo tanto el Madrid quizá porque todavía

Voz 30 45:48 son jóvenes esa clase media que que representaban Morata a James en su caso pues las han sido otras

Voz 1785 45:56 pasados lo han dejado el Madrid y el Barça está en una fase rejuvenecimiento también o de envejecimiento sino Se sino sea pura pero creo que hay jugadores Asensio Isco que pueden dentro de poco estarán en ese yo creo que no tienen nada que envidiar a muchos de los que están algunos tienen alguno Menaje como Buffon podríamos hablar pero bueno no creo que sea muy sintomáticos sino que creo que ahora es un impacto pero que ese Protos se corregirá

Voz 7 46:25 fíjate malo pero todos modos esa en esa lista citado muchísimos los de los primeros ha citado los quince primeros hay muchísimos jugadores con treinta años son más fíjate les estaba explicando ahí

Voz 8 46:38 bueno pero Ramos se levantó

Voz 7 46:41 acción a Aida si hay una generación ahí

Voz 31 46:43 sí