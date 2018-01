Álvaro Neil: "Miro atrás y veo un sueño cumplido de algo imposible"

Voz 1991 00:00 Ipar al tramo final del programa os queremos presentar a un personaje que yo diría de esos que no se puede quedar quieto en un sitio y lo digo con motivo porque empezó con una bicicleta hay una nariz de payaso dar la vuelta al mundo en dos mil cuatro ya terminado ni más ni menos que en dos mil diecisiete es decir que ha estado trece años dando la vuelta al mundo los que ha pasado por ciento diecisiete países ha viajado más de doscientos mil kilómetros para que os hagáis una idea son como cuatro vueltas al mundo ha decidido volver a casa el pasado diecinueve de noviembre justo coincidiendo con la fecha con la que salió en aquel dos mil cuatro ya bastante lejano ha vuelto a Oviedo pasó de todo imaginaros en trece años ha escrito seis libros cinco documentales a participan cinco documentales tiene hasta un avión con su nombre le han picado una serpiente ha tenido varios accidentes de tráfico ha tenido amores por el camino en fin prácticamente una vida trece años en los que ha dado la vuelta al mundo en los que ha ido con esa nariz de payaso Álvaro mil qué tal buenas noches hola qué tal trece años mirador a así con con un poco de tiempo y con perspectiva bueno volviste estacionada diecinueve de de noviembre cuando uno echa la vista atrás en estos trece años que B

Voz 1 01:23 veo un sueño cumplido ve algo imposible también porque dar la vuelta al mundo pues si mucha gente la da tres años cuatro a veces siete trece es como muy muy loco no cuesta cuesta creer hoy que me encontraba con amigos que hacía trece años que no veía mismo me han enseñado fotos de hace trece años y medio tenía el pelo negro ahora lo tengo blanco de vida dice es decir es el mismo pero bueno yo he visto he visto mucho mundo esos eso es verdad

Voz 1991 01:53 no no y tanto ciento diecisiete países doscientos mil kilómetros recorridos pero claro la gran pregunta yo creo es Álvaro como te das por iniciar esta aventura como cuál es el día o cómo es el día en el que dices voy a coger una bici me voy a ver mundo

Voz 1 02:09 bueno yo trabajaba allí estudia Derecho y trabajaba en una notaría en Madrid de oficial en Tres Cantos pues de cinco años soportando esos atascos que cada año son peores soportando la campaña de Navidad El Corte Inglés que duran veintisiete días después de ese bombardeo uno dice esto no hay quien lo aguante una obra otra manera de vivir no se puede vivir de otra manera ya hay una empieza a leer libros de viajes a documentarse dice hombre pero pero por qué porque eso de vivir once meses trabajando y uno de vacaciones pero porque esto tiene que ser así que la palabra lunes me produce urticaria no me da la gana como tengo ese carácter payaso rebelde digo pues yo despedía al director que guiaba Mi vida hasta entonces que era yo mismo reencarnarse en otro hirió a tomar por saco yo voy a hacer de mi vida unas vacaciones yo no tengo jubilación pues no la tengo pero por lo menos voy a vivir

Voz 1991 03:02 ya pero Álvaro la gente estará diciendo no que guay todos queremos hacer eso pero cómo ha sobrevivido estos trece años económicamente

Voz 2 03:10 no tendríamos que comer todos los días

Voz 1 03:13 sí pero mira cuando te cuenta la historia a decir este tipo no tiene mucho dinero pues lo tiene muchos huevos es lo que hace falta tener coraje yo como no tengo tanto dinero pues tenía que vivir con otro supuesto de diez euros al día máximo ese son trescientos euros al mes y de dónde sale bueno pues empecé a escribir libros empecé a dar conferencias por el mundo a vender en la calle documentales eso nunca lo que nunca ha sino utilizar mi payaso para financiar mediación entre espectáculos de clown son gratuitos para la gente humilde yo llevo una sonrisa a la gente humilde y algo que se llama Karma posiblemente ha hecho que siguió lo he dado algo bueno a los demás pues la vida me ha sonreído he sido capaz de vivir con un presupuesto limitado con patrocinadores que me ayudaban con material en pocos casos con dinero ya te digo siendo austero se puede dar la vuelta al mundo

Voz 1991 04:02 Álvaro has vivido me imagino en estos trece días algún día en estos trece años algún día en el que no ha tenido nada que echarse a la boca

Voz 1 04:11 no tanto no yo no soy estúpido haber hecho un plan y yo sé que si tengo que atravesar un desierto pues tengo que llevar comida conmigo a veces pues si no era más que avena pero bueno pero era vena a veces Emma acabado casi el agua pero uno no se mete uno no sube al Everest sino tiene cierta experiencia yo no da la vuelta al mundo sino tiene cierta experiencia yo la tengo ya iba preguntando en fin he metido en problemas pero pero los mínimos

Voz 1991 04:38 cuál es el momento este más complicado que que recuerdan esos trece años porque como hemos dicho te ha picado una serpiente ha sufrido accidentes de tráfico el peor momento el momento más crítico de estos trece años cuál ha sido

Voz 1 04:50 en trece años ha estado a punto de morir siete veces siete si estado la serpiente no me llegó a picar una mano negra que se levantó

Voz 1991 04:59 menos mal en el suelo

Voz 1 05:02 esto porque yo casi pasó por encima de ella era una zona de arena en el norte de Mozambique una he tenido cuatro mal áreas cerebrales una a la primera pues me dieron la extremaunción estaba ya nubes tanto que decir así es estuve en un autobús en el aire colgado en un precipicio el el conductor saltó en marcha antes de ahí nos dejó colgados en el aire en el Nou precipicios bueno ha habido situaciones de esas pero como cómo no las ves venir dices pues casi a punto ahorita pero no son las peores las peores son las que la bicicleta se te rompe en mitad del desierto en la que dentro de un virus al ordenador y pierdes toda la información en la que una mujer te roba el corazón bueno a esas son las peores

Voz 1991 05:47 han robado muchas veces el corazón en trece años

Voz 3 05:50 sí hombre pues sí unas cuantas pero no más que a cualquiera que haya vivido en esos años

Voz 1 05:56 trece años yo también se lo robado alguna así que está todo en equilibrio

Voz 1991 06:00 entonces está todo compensado no lo ponemos en la balanza Isabel equilibrada claro en parte vale entonces en todo no nos vamos a quejar Álvaro por qué por qué esa nariz de payaso que iba ofreciendo tú por el mundo

Voz 1 06:14 yo era payaso antes de empezar la Vuelta al Mundo ya decidido pues en vez de ir por el mundo cobrando ir por el mundo regalando mis espectáculos lo hecho siempre en lugares desfavorecidos no en la calle sino de manera organizada por una ONG Ab3 es una un ayuntamiento a veces la embajada de España pues pues me me facilitaba contactos puede un pueblo salesiano se actuó en Japón llegue a Japón un mes antes del tsunami ya lo cubrir el tsunami pues en vez de irme decidí quedarme para ofrecer mi espectáculo a la gente que había perdido todo IS es un poco lo que me caracteriza frente a otros viajeros que yo no sólo viajó sino que llevo algo para para dejar a mi paso y lo que yo he dejado es esos espectáculos esas sonrisas hecho pues a reír a más de veintiun mil personas en todos estos años y esos lo que la gente aprecia más del del bicicletas

Voz 1991 07:04 ha habido algún sitio en los que has estado en los que has dicho me quedo aquí o en los que ha permanecido más tiempo de de lo que tenías en principio presupuestado o porque has conocido a alguien o porque estabas muy a gusto o por algo en concreto ese sitio que te cautivo de días yo me quedo aquí

Voz 1 07:22 es la sonrisa de algunas mujeres por el camino me ha cautivado me ha hecho quedarme más de lo que yo

Voz 3 07:26 quería eso siempre la bicicleta

Voz 1 07:29 la me llamaba le decía vámonos vámonos les tocaban cuando conocía una mujer que pues que me interesaba pues yo era bonita o tenía un carácter una personalidad que me llamaba la primera pregunta antes de cómo te llamas y tú sabes andar

Voz 3 07:42 sí

Voz 1991 07:46 has tenido compañeras de camino

Voz 3 07:48 ha sido detenido sí he viajado seis meses con una chica Suiza muy buena persona y bueno una chica brasileña

Voz 1 07:56 en fin ha habido cosas en el camino pero al final mira yo que sé pues he salido sólo llegado sólo oí dejada Mi pasó un montón de amigos y desde luego te digo una cosa que por favor la gente piense que la vida es imita que esto se acaba que tu sueños no pueden esperar que vayan a por ellos a tope vivir con pasión es lo más grande que cuando vives compasión no trabajas yo me paso horas editando vídeos escribiendo libros no es trabajo es mi pasión y compasión la vida es de verdad impresionante

Voz 1991 08:30 es la misma bici con la que has vuelto con la que saliste

Voz 1 08:33 no no he usado cuatro Viti hizo una dio la vuelta a África tres años ahí vino el patrocinador que es una empresa de bicicletas de Barcelona Vaitenu un amigo Cos Krohn y a una bicicleta nueva a los dos meses un accidente un coche me atropelló aguanté como pude hay en India esta misma empresa le dio a un amigo Jordi una bicicleta Karma que me atrajo y ella aguanto casi hasta el final nueve años pero bueno se rompió en en Bulgaria luego en Albania la volví a soldar la solidez de nuevo en Suiza ya hay una una fábrica de Alemania medio un cuadro una horquilla el mecánico que había montado Mi bicicleta en Barcelona vivía en este momento en Haro

Voz 3 09:09 Cerdán que soltó esta bicicleta no es que el mundo está lleno de cosas así cuando lo va luego tu sueño no tenga ninguna duda un montón de coincidencias como es el nombre de la fábrica que medios con la bicicleta utopía ya con a la palpar

Voz 1991 09:24 ha cerrado el círculo sin lugar a dudas Álvaro el sitio más bonito en el que has estado

Voz 1 09:31 bueno así de verdad que he estado en lugares increíbles pero sobre todo tuve la oportunidad de ir a Bután Bután es un país que está al norte de de la India el último reino de los Himalaya es que la visa es bien cara son doscientos cincuenta dólares por día

Voz 1991 09:44 ostras si a mí me la regalaron

Voz 1 09:47 me dejaron entrar algún tan además quince días en bicicleta he sido una de las poquísimas personas en el mundo que ha recorrido mutan en bicicleta y eso eso es un regalo hay eso es lo que te hace ver dice hay cosas que no valen dinero hay cosas que uno obtiene porque ha tenido pues el coraje de lanzarse al Camino no porque yo preveía que podía ir un día

Voz 1991 10:11 el sitio más feo el que más te da aficionado que has dicho buf aquí no vuelvo

Voz 1 10:15 bueno no Kline en bicicleta fue dura no pero es que no pudo ir a la parte más bonita que clava Klee el Himalaya pero India en bicicleta es muy duro pues son muy curiosos lo somos los hindúes te tocan la bicicleta que tocan todo hay que discutir el preceptor todo hay que regatear por todo hay mucho ruido a la India en bici uf pues bien bien bien duro

Voz 1991 10:37 dónde te has encontrado a la gente más hospitalaria en la gente más acogedora

Voz 1 10:41 sin duda alguna en África y en los países musulmanes pero sin duda alguna es curioso que yo me encontraba otro viajero a un amigo Salva otro alemán supe que dio la vuelta al mundo cincuenta y un años que tienen la misma impresión pues ya es que es que es así lo bueno a todo el mundo le gusta la gente de África es la más hospitalaria y los países árabes son los más hospitalarios para el viajero

Voz 1991 11:07 amigo alemán ha estado cincuenta y un años

Voz 3 11:10 sí Heinze Stuckey tiene setenta y cuatro Innes del hombre

Voz 1 11:14 más viajado fui a verle a su pueblo cuando ya terminó la vuelta al mundo a joven hijo dice haberle porque te iba otra vez se iba a dar otra vuelta bicicleta digo hacernos lo pilló más votada

Voz 2 11:24 vamos a entrevistarle ahora antes de que me vaya

Voz 1991 11:26 Álvaro y la pregunta del millón ahora qué es decir como como te han adaptado a la vida real de nuevo a la rutina al día a día a vivir en el mismo sitio al ver las mismas caras como es adapta uno después de viajar tanto moverse tanto a estar en el mismo sitio

Voz 1 11:43 no haciéndolo yo no tengo porque dormir en el mismo lugar nivel allí más gente yo sigo siendo un nómada y ahora estoy en un pueblito en Irún R viendo a una familia que qué hacía trece años que no veía mañana no sé dónde voy a estar yo me sigo moviendo pues no sé es que ya cuando muera ya pararé no pero ahora mismo la vida es tan interesante movimiento que guay qué difícil para

Voz 1991 12:10 por cierto Álvaro ya para terminar cuenta a la gente porque te llamas al varonil porque cuando les decimos todo junto suena al varonil y es precisamente por una coña no que te gastaba un amigo

Voz 1 12:22 en la universidad aquí justo en Pamplona un amigo me llamaba al varonil porque yo les daba Xantia gonorrea Santiago no rea Álvaro ni y al final ni nombre segundo era Anselmo un nombre poco adecuado para el siglo XXI y lo quité tienen entidad ya figuran Neil pero bueno el que conoce la historia me llama al varonil

Voz 1991 12:43 pues nada Álvaro y enhorabuena por estos trece años que seguro que han tenido que ser una grandísima aventura una de esas que como tú decías muchos no tenemos valor de afrontar aunque muchas veces lo habíamos soñado no tendremos nunca el valor de de hacer Luis seguro que hay mucha gente que en casa que ahora mismo estaría pensando cómo me gustaría a mí y habrá muchos de ellos que Irán oye por qué no hacerlo pues Si hay que uno tiene lo que tiene que tener y al final le echa cara hay un poquito de de ganas pues puede estar trece años o lo que quiera dando la vuelta al mundo como has hecho tú Álvaro enhorabuena

Voz 1 13:20 sí sí yo estaré este año del recorriendo España dando conferencias en la vuelta al mundo en colegios universidades así que seguro que me cruzaría con con algún oyente que no tenga miedo que la vida vale la pena cuando un poquito de coraje