Be OK: El café, las cafeterías y una película de Coixet (09/12/2017)

Voz 3 00:34 buenos días bienvenidos a un programa más de Be OK buenos días Isabel cómo estás

Voz 1480 00:38 hola buenos días Angela pues muy bien muy

Voz 3 00:41 bien ya recuperado tu voz bueno ahí estoy como como poco teníamos muchas ganas de hacer un programa como el de hoy dedicada al café

Voz 1480 00:49 la verdad es que sí porque lo mencionamos muchas veces a lo largo de todos los programas iguanas en general todos estamos muy familiarizados con el café no porque alguien más quién menos todos los días a todas las mañanas toma café y bueno sobre todo la radio que yo he visto cosas que lo creería estoy inmerso todos los fines de semana por la mañana muy temprano pero bueno como siempre queremos ir un poquito más allá a hablar de todo lo que rodea al mundo del café hablar de un proceso tan bonito como el café de una profesión tan particular como la de la de Evaristo Ivonne centrarnos un poquito en todo lo que no se ve en una simple taza de café

Voz 3 01:22 la verdad es que suena muy bien es verdad también que muchas ocasiones tomamos café simplemente pues para espabilar nos o por el gusto de tomar algo calentito pero bueno que esto tiene mil matices sí que detrás hay mucho más pues vamos a descubrir los venga empezamos

Voz 1480 02:06 eh yo empiezo a serlo tengo un paladar muy infantil seguir exquisito saque infantil entonces todos lo saborea sí que son un poco fuerte eso diferentes nunca me han gustado entonces yo creo que estoy madurando me estoy haciendo mayor era el caso me empieza a gustar quizás también ha aprobado el café que que bueno que era de mí que era de mi gusto no no lo sé pero es verdad que ya empezó empieza a tomarlo y sobre todo con los madrugones del fin de semana ahí sí que no lo perdono no lo perdona

Voz 3 02:32 pues fíjate yo empecé a tomar café porque no tiene dinero para tomar otra cosa no entonces es verdad acuerdo que cuando era joven pues teníamos poco dinero entonces era mucho más barato tomarte un café y pasar horas moviendo que el café que tomarte cualquier otra cosa así que dijimos nos tiene que gustar el Cafés yo sí porque esto nos permite estar toda la tarde calentitos así que hay empieza a tomar café y ahora por la mañana nada más levantarme lo primero que tomó mi café

Voz 1480 02:56 porque es verdad que el café es muy rutinas no la la gente a la que le gusta el café pues siempre es tal que eso no es persona no por la mañana hasta que no lo toma o el Caisse de café de llevar o bueno él que siempre está acostumbrado a tomarlo después de comer no en la sobremesa pero siempre parece que que asociamos esta bebida nace ciertas manías no ciertas rutinas y las que una vez nos acostumbramos no podemos no podemos pasar hoy

Voz 3 03:18 todos tenemos a no a uno sino a dos es verdad

Voz 1480 03:22 eh bueno se cuentan es quién son pues mira nos visitan hoy Pablo Cavallero y no lo Botana que son dos varitas expertos Cafeteros que después de muchos años de experiencia se han embarcado en un proyecto bien bonito una cafetería especializada en la que podríamos decir que se hace luego ellos nos corregirán prohibiría alto café que algo cocinan pero pero aplicado pues al mundo del café

Voz 3 03:46 hablo y no lo buenos días hola buenos días buenos días cómo llegar al mundo del café Sud cómo de repente yo aprecio medida porque no tenía dinero para para pasar estas desde frío vuestro caso cómo fue

Voz 4 03:58 pues bueno en mi caso y creo que no lo también llegó casualmente no el el café como todos empezamos a tomarlo pues porque lo toman mayores por qué te dicen que despierta Hay porque eso como de como decías esta calentito y apetece un café no como llegamos a nivel profesional casualmente también ido buscando trabajo pues al final las opciones más fáciles normalmente en este país son la hostelería hicimos en cada uno en diferentes cafeterías y ahí es donde los picos gusanillo vimos que había mucho por recorrer que era un campo que estaba muy abandonado en el mundo de la gastronomía y que fuera empezaba a ver otras cosillas y empezaba a haber un despertar con el café a nivel más gastronómico I más D no sólo tomarlo para como excusa para juntarse para despertarse sino también para degustar los no

Voz 7 04:47 sí un poquillo y como bien dice Paolo sea ya hace años que nos conocemos casualidades de la vida por estudios Si los dos perdimos un poco contacto en Barcelona en Madrid y coincidimos en cafeterías que empezaban a hacer las cosas de una manera un poco diferente si descubrimos lo que era urbanista entonces es buscar esa ese punto más detrás del café igual que mucha gente lo buscó con dos vinos con las cervezas en la verdad es que enamora y de repente decir vaya esto ya no es amargo Hinault necesita azúcar sino que hay una complejidad de sabores y aromas que es brutal que hay muchos países productores y cada uno tiene sus características Si en cada rinconcito de un país productor hay cafés increíbles

Voz 3 05:31 a que podríamos hacer una cata de café es igual que se hace una cata de vinos no pudiendo ver toda la diversidad que podemos encuentra

Voz 4 05:38 es que es muy revelador cuando estás por primera vez una cata una cata cómo se llama CATA brasileña o Capi se ponen todos los cafés en una taza solamente utilizas agua caliente y café molido entonces digamos que todos están la misma condiciones no hablamos de máquinas no hablamos de métodos extracción es la manera más sencilla de repente ves como cada taza sabe muy diferente no

Voz 3 05:59 pues bien no es igual que el café era siempre igual que bueno vosotros estuvisteis en el campeonato buenos Pablo no en el Campeonato de España

Voz 4 06:08 ya de de al Mundial pero sí en el de España de dos mil dieciséis hace un año bueno tuve la suerte de ganarlo y lo ganas el campeonato puedes competir presentando el país en el en el Mundial no y bueno lo primero es que competía tuve un entrenamiento bastante dura conseguimos ganar el de España y luego bueno con la ayuda de Félix que era aquí me entrenaba Félix Donosti no lo que también formaba parte del equipo pues fuimos a Dublín obviamente allí no tuvimos tanta suerte bueno bueno fue visto por una primera vez bastante interesante y luego este año no lo convirtió en el de el de tu este segundo claro que España

Voz 3 06:50 bien no soy no soy simplemente una cafetería no os ha cuidado mucho el producto Days también cursos de aristas e incluso trabajáis ayudando a emprendedores que quieren abrir su propio negocio de café

Voz 7 07:01 si nosotros queremos abarcar todos los campos que nos gustan en la cafetería es como un poco nuestra cara es nuestro nuestra zona de juego donde mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos nosotros traemos café en verde del otro estamos tenemos vosotros sé yo me dedico más a la parte de tu estos entre Pablo y yo decidimos irnos peleamos a la hora de decidir qué café comprar aunque muy muy bien en línea o con con las decisiones pero también toda la parte de formación porque era algo que era muy complicado cuando nosotros estábamos empezando hace seis y siete años y creemos que ahora mismo es parte de la formación no educar o dar la posibilidad es más fácil para desarrollar un campo que es precioso

Voz 3 07:46 ya hay demanda en estos cursos mucho mucha

Voz 4 07:49 desde hace dos años para acá hay mucha demanda empieza a sonar más la palabra la gente empieza a conocer cafeterías y lo que se llaman cafés especialidad en sus ciudades au fuera de España y de repente dicen pues yo quiero formar parte de esto me interesa o quiero quiero aprender a hacerlo también ya sea para mi casa o para dedicarme a ello empieza a haber demandas y no hayan

Voz 3 08:11 dado mucho la atención en vuestra web yo me acuerdo que la estábamos mirando Isabel leyó que pone lo que tenéis lo que no ofrece y dentro de lo que no ofrece

Voz 8 08:19 no tenéis cafés descafeinado

Voz 3 08:21 Dennis Educom es decir viales eso me ha encantado porque

Voz 7 08:25 descafeinado digamos que el café es un producto vivo es un producto de temporada y no tenemos tanta demanda descafeinado en los cafés que trabajamos son Arabi cacas de altitud son lo que llamamos gracias especiales son un cinco por ciento de la producción mundial de café tiene mucho menos contenido de cafeína o sea no pues el subieron este que estamos acostumbrados de taquicardia ya no estamos tomando unas se hizo total

Voz 3 08:51 la sea el día bueno vosotros estaréis muy entrenados pero

Voz 4 08:55 hemos en una resistencia pero sí que sí

Voz 3 08:57 que tienen los ferina

Voz 4 09:00 no no te pega este ataque fuerte que te puede pegar otras variedades como son la gusta por ejemplo

Voz 3 09:06 o sea que bueno podemos tomar un café descafeinado y que tampoco les quite demasiado pero yo no sé si hablamos de esos claro

Voz 7 09:12 eso es y además cerramos a las seis y media justamente

Voz 3 09:14 pues hasta las seis y media se puede tomar café a partir de ahí es que deberíamos de tener en cuenta a la hora de comprar o pedir un café para asegurarnos de que sea bueno hay como hacemos

Voz 4 09:24 bueno hablando digamos para el consumo de café en casa lo primero que nos tenemos que dar cuenta Skype o grandes especies de café que es una una especie que se llama gráfica que lleva normalmente suena más porque digamos que es bastante más interesante y una que se me gusta siempre que podamos comprar café es más dulces con más matices con menos que un poquito menos de cafeína y sobre todo más suaves no va a tener ese no van a respetar como hace nuevo los robusta no va a tener un amargor y sabores esa caucho piel de cacahuetes que pueden tenerlo robusta llega el los cafés ahora son un el setenta por ciento de la producción mundial pero en España y es un poquito al revés

Voz 3 10:05 no tenemos más más robusta que ahora porque bueno

Voz 4 10:07 es una tradición un poquito de cafés más amargos hay más más duros

Voz 3 10:12 y luego hay muchas maneras de prepararlo porque podemos pedirlo expreso late poca capuchino americano

Voz 7 10:18 sí ahí estamos hablando un poco de de debidas de máquinas pero en una cafetería pero luz métodos de elaboración tenemos muchísimos desde la mezquita de toda la vida que coreaban casas una alguna prensa francesa que normalmente confundimos con una tetera es el típico vasos de cristal que tiene un en bolo pues es una

Voz 3 10:36 así que se va bajando poco a poco

Voz 7 10:39 es una cafetera aunque pensamos que es una cafetera la italiana sea hay métodos de elaboración casi para gustos que tienen las personas entonces un poco es encontrar cómo te gusta prepararlo como te gusta tomar lo que intensidad y luego encontrar el café que que te funciona más cítrico más floral más dulce más a chocolatada eh

Voz 4 10:57 en detalle también muy importante la hora de comprar café que es que hay dos tipos de tu este diferente del que se denomina natural tostado del café con calor y ya está

Voz 3 11:07 el Torre facto no son tú este

Voz 4 11:09 que nació hace un siglo más o menos en el que bueno parece ser que al tocarlo con azúcar daba más color se conservaba más tiempo etcétera no problemas que el el azúcar esas temperaturas se quema con sino en carbón es bastante perjudicial no sólo para el sabor que obviamente no es nada agradable sino para el para algo

Voz 3 11:30 entonces p diríamos natural

Voz 4 11:32 tal Arabi casi puedes gráfica válido

Voz 3 11:35 con ella hemos aprendido cosas gusta lo puedes llevar

Voz 4 11:37 claro esa ahí como a mí demolido sí

Voz 3 11:40 sabéis que ahora está cada vez más de moda las cápsulas estas no que introducimos en la cafetera yo fines de esto

Voz 7 11:46 ha sido una manera yo creo que que no está muriendo un poco vagos todos esto de ahora me tengo que levantar ante este me temo tengo que cuarenta El agua las cápsulas han resuelto una necesidad de rapidez eso

Voz 3 12:00 te metes

Voz 7 12:03 el viernes también hay una cosa buena y a nosotros nos ha beneficiado porque mucha gente ha conocido eso Café de Colombia café

Voz 3 12:10 tipos de café donde entonces se ha abierto

Voz 7 12:13 poco la manera de ver el café El desconcierto

Voz 4 12:16 las Guitart

Voz 7 12:18 realmente son más caras entonces también tiene el punto de vale la gente ha empezado a tomar mejor café con esas cápsulas pese a que no sea la mejor opción

Voz 4 12:27 eh que nosotros consideraría los digamos que tiene esa parte positiva no que de repente la la la gente ha descubierto que hay variedades de café que en una máquina de cápsulas no se pueden meter torres facto entonces Bermejo el mundo a empezar consumir cafés naturales de repente por mí no costes tenía un mejor café que el que podías tomarte en el bar de la esquina y ha obligado a muchos hosteleros a también a ponerse las pilas a mejorar café es mejorar su maquinaria a su conocimiento

Voz 3 12:56 sí porque hay muchas cafeterías en las que vas a tomarte un café dices que es esto no está como quemado puede ser que no haya limpiaba la máquina no sé cuánto tiempo aquello te sabe a rayos y es verdad que bueno cada vez que en casa pues esos a los que es muy agradable bueno me imagino que cada que os habrán pedido cosas que os habéis llevado a la mano a la cabeza no vez que que está viviendo los países como

Voz 4 13:17 como decíais al comienzo que el café como lo tomamos todos los días pues hay una cultura no entorno al café hay unos conocimientos también que buenas el mito es que pueden ser leyendas porque bueno todos opinamos todos lo consumimos a diario cosas raras que nos podemos encontrar pues a mi me han pedido café de Portugal como si Portugal fue un país productor de café en el que afecta al centro los trópicos obviamente

Voz 3 13:39 dentro de Brasil no

Voz 4 13:43 los atrás tiene una fama como un país de Tostado como les Italia pero no hay café no hay café italiano porque haya nacido en las montañas y cositas así nos encontramos

Voz 3 13:55 parar gente que diga pues quiero que le pongas hubo un chorrito de brandy con os acordáis esto que antes de tomar el café no con un poco de sombra claro no eso para vosotros es una aberración no bueno tú es la manera

Voz 4 14:09 frente nosotros tenemos una política en la cafetería que es intentamos hacer lo que lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer lo mejor posible una vez desde café saludamos al cliente que hagan con él lo que lo que quieren tirar por encima

Voz 7 14:22 pasamos mucho mucho tiempo seleccionando los granos que vamos a transitar modificando el tú este según vamos teniendo el café sea hacemos un control muy muy heavy de calidad y luego hacen recetas fichado en el café sacan recetas cuántos gramos de café lo pensamos todo en seco lo ponemos en la máquina hay pensamos cuánto pesa en nuestra plaza entonces más o menos intentamos saber bien lo que lo que hacemos cuando la gente en los bienes no es que ahora por ejemplo hay muchas palabras no capuchino que White en Gibraltar montar un cortado hemos intentado simplificar lo eh nos hemos quitado todo el vocabulario italiano y extranjero y hemos hecho lo que se ha hecho siempre aquí café solo cortado con leche ya está cuando nos llega la gente y ahora que vienen con poco fatuo hay total todavía no entiende las críticas no han conseguido explicar que como pero para eso nosotros buscamos un equilibrio de la taza

Voz 3 15:19 que bueno pues para terminar de dignos algo que nunca deberíamos hacer con el café que cosas estropean el café por ejemplo llenarlo de azúcar no que al final no vamos a apreciar el sabor

Voz 4 15:30 máscara y hace que todos los cafés buenos y malos acaben pareciendo

Voz 3 15:33 claro entonces es tu mejor cine alguna

Voz 4 15:36 ejercicio que al principio cuesta no porque estamos en un mundo muy azucarado y poco a poco conforme vas educando a tu paladar a consumir menos azúcar vas descubriendo sabores no pero bueno esto como detectara escalar una montaña o ir al gimnasio poco a poco tienes que ir trabajando y al final ver los beneficios no que te digamos que te abre un espectro mayor pero bueno lo peor que podría hacer un café

Voz 3 16:02 por ejemplo prepararlo y tomarlo de entre tres días calentarle alentar en caso de una cafetera italiana

Voz 7 16:11 quedado ahí la mitad pero bueno ya me queda para mañana

Voz 3 16:13 mañana me meto en el micro me tomo una taza de me ha pasado

Voz 7 16:16 la gente y me ha servido de eso y eso revela por favor no lo hagáis

Voz 4 16:20 bueno pues cositas básicas que recomendamos es siempre muy leerlo lo más reciente posible que el café no sea muy viejos a que se tú este sea lo más recién de posible no no es mes y medio oeste utilizar un agua que tú deberías gemelo si iba a ser una zona en la que el agua digamos del grifo no es muy buena menos lo va a ser con el café carentes hacerlo con agua en este caso te llegada o filtrada o como sea

Voz 3 16:45 con el agua en Madrid bastante bien

Voz 4 16:48 en el Madrid es un poco débil esas un poquito baja en minerales y hace que los cafés tengan un poco menos de cuerpo pero de esta rica nosotros por ejemplo la cafetería de la añadimos un poquito de minerales para que tengan un poco más de cuerpo en la taza pero o vamos es relativamente que está bastante en aquel detalle si me vimos la porción de si el noventa por ciento de una buena leche también es importante que se puede ser fresca

Voz 3 17:15 entera

Voz 7 17:16 entera y fresca al final quitar contenido de grasa de grasa de las leches lo que hace es que la lactosa esté mucho más presente y al final te estas metiendo un chute de de azúcar al cuerpo la grasa la ayuda a aportar esa lactosa no al final ya hay más las vitaminas de les eso entonces al final una leche entera y a ser posible fresca es lo ideal madre mía yo hubiera probar un café

Voz 3 17:41 en sitio seguro Pablo Castellano y no no Botana muchas gracias por habernos acompañado a vosotros un abrazo y ahora la reseña de Isabel Bolaño

Voz 0564 17:51 el paso más cómodo muchos tomamos café pero no todos los que lo hacemos sabemos apreciar un buen café gracias a nuestros invitados de hoy los Maristas Pablo Cavallero y no lo Botana hemos aprendido que hay todo un mundo detrás de la taza de café que agarramos fuerte cada mañana ellos se dedican al café de tercera generación así llama al café especializado y es que igual que hacemos con el vino con la cerveza con el café también podemos buscar matices comparar el sabores y elegir el que más de ajuste a nuestro la dar hay dos variedades fundamentales el rock me gusta el arábiga el primero originario de África central tiene mucho cuerpo es más amargo menos digestivo es al que estamos acostumbrados en España y el que nos ha hecho creer erróneamente que el café por definición tiene siempre esa amargura ingleses amor fuerte que no gusta a todo el mundo El Arabi K es más suave más dulce y aromático es más especial al están en el que ofrecen en Hola Kofi según nos han contado Pablo y no lo que permite que uno se pueda tomar tranquilamente cinco o seis tazas de café al día por qué pues porque tiene mucha menos cafeína no tiene nada que ver con el subidón al que nos tiene acostumbrados el café robusta que nos ponen habitualmente en las cafeterías lo que compramos en el supermercado que nos asegura entonces un café sea de calidad pues si podemos elegir debemos siempre optar por cafés naturales Arabi chicas y si podemos volarlo en casa antes de tomarlo mejor que mejor la leche que sea fresca y no podemos olvidarnos tampoco del agua responsable en gran medida de que el resultado final del café sea bueno mucho mejor si es agua mineral eso sí los que quieran convertirse en expertos Cafeteros que se olviden de dejaron el frigo de un día para otro eso prohibir que el café hemos aprendido hoy no es sólo un despertador es una bebida con identidad propia

Voz 3 20:01 fíjate que hoy estoy tranquila no sé por qué pero no tienes

Voz 1480 20:06 pequeñita hoy la verdad que no porque tratándose de un programa sobre el café imagino que sabes lo que te voy a hablar no podíamos dejar de dedicar esta sección de tendencias a las cafeterías que son tendencia ahora mismo las llaman cafeterías de tercera generación son todas estas cafetera Díez que se han puesto de moda como muy guays muy hipster así como no vivimos de Armilla tú que están inundando las ciudades inri la yo diría que ni siquiera es que estén aterrizando en las ciudades sino que están dando identidad a barrios propios de de cada ciudadano por ejemplo aquí en Madrid pues en Lavapiés en Malasaña cada vez hay más cafetería es así es que son ya parte del barrios que sin ella no te imaginas según que zonas

Voz 12 20:46 además es que las aire de todo tipo e podíamos hacer incluso un concurso de cafetería saber cuál es la más al canal plenaria ver caigan al

Voz 1480 20:53 yo por qué un poco la filosofía de estos negocios es darle un valor añadido no en la cafetería de toda la vida entonces ya no vale un sitio donde simplemente te pongan café pongan un unas tostadas con cruasán no para desayunar sino que la cafetería sea también otra cosa no pues hay cafeterías librerías por ejemplo asistiría floristerías hay sitios que son otro negocio de otra cosa pero que tienen su rinconcito de del café otras que se dedican también pues como o Lakoff y no la de nuestros invitados de hoy a dar talleres dar cursos para aprender acerca en casa por ejemplo la imaginación al poder vamos ya sabes yo bueno escotilla de alguna de ellas mira escucha

Voz 0564 21:36 con el auge del café especializado también han llegado las cafeterías especializadas o deberíamos decir especiales en definitiva sitios en los que además de la calidad del café importa y mucho todo lo que lo rodea porque qué mejor manera de disfrutar de un café que hacerlo mientras leemos vemos un espectáculo o compramos Flores un buen ejemplo de ello es la cafetería literarias tipos infames un equilibrio perfecto entre libros café divinos que se ha convertido en un lugar de referencia en el centro de Madrid pero cómo surge la idea de abrir un negocio así

Voz 13 22:06 tipos infames es una librería ante todo pereza narrativa literaria de con luego bueno con más cosas no butaca fuera una cafetería eh vamos a posiciones os la pequeña selección de vinos de para poder llevar muchas cosas que creemos que que complementan muy bien al libro ir creíamos que el momento de compra de libros un montón de ocio no que tú puedas y la librería de lo que te llama la atención o no que libros que terminar algún título pues todos Bynum feo lo que sea y que es el momento de de comprar también sea más entretenido oí más claramente de ocio

Voz 0564 22:39 muchas veces se trata de aunar el café con tendencias tan potentes como la de las plantas sí sí como lo oyen el universo vegetal lleva tiempo invadiendo las revistas de decoración las tiendas los restaurantes y ahora también las cafeterías es el caso de salón de Flickr una cafetería floristería en el barrio de Chamberí en la que no puede comer y beber rodeado de flores y de plantas

Voz 8 23:00 la Londres un modelo de negocio donde se mezcla la flor salón de té y una tienda de cosas vintage cuando nosotros nos planteábamos abrirlo vimos que en España hay poca cultura da acerca de las decidimos complementar el lugar para que el acceso pudiera convivir con la flor ha tenido mucho éxito porque la gente no sólo espera ahí porque genera un entorno de como de paz y de sosiego en un sitio donde en Madrid vamos siempre con prisas parece como que se tiene el tiempo

Voz 0564 23:34 un lugar mágico con grandes ventanales luces y carritos metálicos llenos de flores

Voz 8 23:39 que nos traslada a la mismísima París

Voz 0564 23:42 aquí podemos tomar un café comprar flores e incluso aprender de la materia porque en esta original cafetería también imparten talleres

Voz 8 23:49 hacemos talleres que tienen que ver con con la flor no talleres de centros de mesa de ramos de novia de cosas que tengan que ver con el trabajo manual no trabajar la noche a mí las plantas no se me da bien no esté vendiendo males que probablemente no tengas todas las herramientas que tienen que tener para que un aguanta una que te aguante ser hoy de diez casas problema

Voz 0564 24:14 lejos queda la ya clásica concepción de la cafetería como local estanco ahora los locales de cafés son varios negocios en uno gana pues el que tenga la idea más original

Voz 8 24:24 generar una propuesta diferente cosas sencillas que al final la gente le hace feliz que la diversidad es este tipo de locales está en que que la posibilidad de hacerlo feliz

Voz 0564 24:35 jo tía porque la propuesta ya saben a partir de ahora no piensen solo si quieren un café largo o corto manchado la Teo mosca piensen también si lo quieren competencias o con la última novela de Isabel Allende por ejemplo eso sí disfruten siempre de la experiencia

Voz 14 24:58 bueno yo creo que no te mola no Si además de

Voz 3 25:01 irá tomarte un café puedes leer un libro o puedes escombros

Voz 14 25:04 unas flores mata dos pájaros claro

Voz 1480 25:06 me parece perfecto

Voz 0187 25:29 después de un mes vuelve acompañarnos envío Key la periodista Fátima Mahmoud buenos días Fátima bueno diga Angela cómo estás hecho muy largo este mes

Voz 16 25:39 sí así un mes largo en esta sección

Voz 0187 25:42 en la que Fátima está con nosotros una vez al mes se llama la vida de otros IN ya no hablas de cine de libros y hoy que no extraído

Voz 16 25:51 pues hoy vengo a hablar de la película de Isabel Coixet que acaba de estrenar que ha estrenado justamente el diez de noviembre la librería y concretamente de una de nuestra directoras con mayor proyección internacional no ir realmente ha querido destacar esta esta película aunque ya ha sido estrenada pero que tiene una gran trayectoria por delante porque aún nos queda lo colla y porque me encanta esta directora porque profundiza en el alma humana nuevamente lo consigue sin grandes artificios con estas cintas sencilla y profunda

Voz 0187 26:25 porque has elegido esta película de Isabel Coixet y no otra

Voz 16 26:29 porque creo que rescata el interés por la literatura por los libro como un refugio donde perder no un lugar donde poder soñar crecer vivir la vida de otros por un instante y que esa vida no habrá nuevas perspectivas nuevos anhelo no interese

Voz 0187 26:46 cuéntanos de qué va esta película pero sin hacer spoiler sabes que no suele yo la he visto saques en algún momento veo que vas a hacer un spoiler te digo para para Fátima que eso no lo podemos contar vale

Voz 16 26:56 vale yo no soy base a fue clave pero antes que nada contar que esta historia está basada en la novela homónima de Penélope eh Fitzgerald y que no descubre a una mujer viuda o no que se ha quedado viuda y a finales de los años cincuenta afloren Green de SIVE realizar su sueño que es montar una pequeña librería en un pueblo de una Costa en un pueblo en la costa de Londres pero claro qué pasa esto que aparentemente parece tan sencillo cuando llega a este pueblo y compra un local donde montar esta librería montar su hogar se encuentra con una parte de algunos habitantes de la localidad que estar en contra de que ella siga adelante con este proyecto que precisamente son los oligarca de de la zona no está claro que la cultura para todos aterra no sobre todo aquellos que que tienen el poder

Voz 0187 27:46 sí la verdad que la película es muy bonita la historia es es muy bonita cuando ella llega al pueblo y de repente ves como la ilusiona tanto no montar esta librería cómo poco a poco va recibiendo los libros como poco a poco va construyendo Sweeney su universo en el que ya ves que luego sí se va se va moviendo de una manera una manera fantástica que significa para la protagonista esa librería no es a como como la que significa realmente para ella está libre

Voz 16 28:14 pues los libros para la para para esta protagonista en el fondo son su compañía son sus compañero en ellos descubre viaje deja experiencias aventura por este motivo querido traer esta película o ya aquí no porque las historias de otros nos transportan nos abren a nuevos caminos nos hacen conocer mundo viajar sentir descubrir nuevos valores y también nuevo sentimiento

Voz 0187 28:41 que te que te quedas después de ver la película no sabe con qué poso te deja porque yo recuerdo cuando termina de verla que me apetecía quedarme un rato en silencio no pensar que era lo que había visto en la película que poso crees tú que te deja y la apeló al menos a ti que puesto te ha dejado

Voz 16 28:56 pues yo creo que son estas películas que te reconfortan y te salvan de alguna manera imagen estos momentos de incertidumbre que tenemos en en en todas las parcelas de nuestra vida no en muchas ocasiones o como dice Isabel Coixet no me gustan las películas que se te quedan dentro no te dejan nunca eso lo que yo sentido al verla y eso es lo que espero que sientan nuestros oyentes cuando la vean y aquellos que no la han visto pues que la recomienden y la red Setem

Voz 0187 29:24 si no porque para que no dure poco en el cine no que hay veces que las películas se estrenan y pasan volando oí trate hay mucha gente que no la ve no porque la película no sea buena sino simplemente porque ha durado muy poco tiempo en en cartelera de esta directora algo más así que estamos hablando de ella a mí me encanta Isabel Coixet y reconozca de algunas películas que me han dejado huella y que luego las recordaré durante mucho tiempo y algo así más de destacar de Isabel Coixet

Voz 16 29:47 pues indagando en Isabel ya que hablamos del amor por los libros si quería hablar de una pequeña joyita de un pequeño libro que se llama La vida secreta de Isabel Coixet de editorial Number hay descubrimos en esta especie de diario alguna de las facetas más íntimas de esta realizadora no que además dejar huella no sólo en el cine actual sino no no la has dejado a todos nosotros no como tú bien dices en todas estas películas que hemos ido viendo de ella y cómo nos hemos sentido con cada una de sus historia ID hecho ella cuenta en este libro que al principio sentía un pequeño es Asón porque creía que la película no no cambiaban el mundo aquí en definitiva pensaba que no servían para nada al margen de su amor por el cine al margen de su amor por rodar en cambio después de sólo de de Di de distintos encuentros que tuvo con espectadores después de estrenar su maravillosa película Mi vida sin mí pues ella se dio cuenta de que estaba equivocada no hay en este libro cuenta numerosos testimonios y entre ellos hay uno que me ha llamado especialmente la tensión que es una chavala de diecisiete años que se acercó a ella y le dijo gracias por hacer esta película gracias por ayudarme entenderlo silencio de mi padre que murió hace dos años yo vividos tras dos años reprocha reprochándole que no me dijera nada de su enfermedad y ahora por fin lo he entendido lo he sentido lo vivido la película que bonito o también un chico de Vigo o no que él escribió diciéndole que después de ver la película quería ser director de cine para emocionar a la gente para cambiar el corazón y la cabeza de otros no eso demuestra de alguna manera el mensaje que quiero trasmitir con con la librería no de como una historia ya sean papel lo en imagen cómo puede transformar el mundo o por lo menos como puede transformar nuestro pequeño

Voz 0187 31:35 la vida sin mí yo recuerdo es una película preciosa y sobretodo yo creo que la yo lo había hace muchos años pero la vuelta a ver ahora hace relativamente poco y creo que cuando eres madre la ves de otra manera o la ves con otros ojos al menos yo la primera vez que la vi la segunda vez que la vi para mí significó cosas totalmente diferentes es una película muy bonita yo creo que la librería a priori que el tema no es bueno una mujer que monta una librería tal a priori podría ser bueno tampoco aporta mucho pero claro lo que mola ver de las películas de Isabel Coixet es todo lo que hay detrás no como esa mujer se relaciona con los libros como realmente impone lo que quiera hacer y cómo sale adelante es lo bonito de las películas

Voz 16 32:14 cómo se relaciona con el pueblo cómo se relaciona con aquellas personas que también le tienen historias que contar realmente todos estos libros toda esta historia toda esa necesidad de mantener esa librería a que determina gente pues se apoye sea solidaria ahí Iglesias de alguna manera no tienen libre este

Voz 0187 32:37 que tú unos hablabas de Isabel Coixet ella también cuenta las cosas que no le gusta no

Voz 16 32:41 bueno hay una parte muy graciosa no en la de de los libros aparecen su cultos más íntimo que bueno que tal vez con el tiempo ha cambiado porque es verdad que posean un libro de rabiosa actualidad aunque es un libro para rescatar y entonces bueno habla de las cosas que le gustan y las que no les gusta es la que le gusta pues habla me gusta el fuet me gusta el queso me gusta la mermelada de tomate las sopas con cilantro me gusta muchísimo París Nueva York me gusta mucho Roma me gusta el curry me gusta el chándal amarillo de Uma Thurman me gusta leer me gustan las piscina vacía me gusta leer al lado una piscina hacía bueno etcétera miles de cosas no

Voz 0187 33:21 que no le gusta

Voz 16 33:22 pues no les gusta el regaliz no les gusta la jo jo los vestuarios de los gimnasios tampoco les gustan

Voz 12 33:28 pero el chándal si le gustan los vestuarios pero el chándal amarillo

Voz 17 33:33 no le gusta despedirse diciendo un beso fuerte o peor Un besito no le gustan las reuniones los móviles con colgantes las uñas larga si chicos es que no

Voz 3 33:47 ya Tía Angela que no te gusta a mí no me gusta los chandal Tejina ahí contigo con ella oye y si me quedara hecho

Voz 0187 33:55 Ana como Le queda Uma Thurman el chandal amarillo también me gustaría pues muchas gracias Fátima nada apetece ver la peli yo la recomiendo la verdad que me me ha gustado mucho mira me leer el libro este que tiene muy buena pinta

Voz 3 34:09 muchas gracias una gracias a usted

Voz 1480 34:40 ya está aquí el programa de hoy Isabel Pizzi si Ángela bueno recuerda que seguimos recibiendo dudas de los oyentes en nuestro correo Vioque y arroba Cadena Ser punto com y que las responderemos en unas semanas en un par de semanas sabemos recopilación de dudas y los pueblos con ellos también pueden escribir como siempre nos cansamos de decir no a Facebook en Twitter igual no estamos en todos sitios cisnes pueden escuchar en el App de la Cadena SER que bueno que volvemos el sábado que vienen a las doce a la Cadena Ser punto com hasta la semana que viene adiós