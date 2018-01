El café gourmet: un mundo desconocido

Voz 2 00:00 seis

Voz 0394 00:30 eh yo empiezo a hacerlo tengo un paladar muy infantil creo que se deba ser exquisito se infantil entonces todos los sabores sí que son un poco fuerte eso diferentes nunca me han gustado antes yo creo que estoy madurando me estoy haciendo mayor era el casa me empieza a gustar quizás también ha aprobado el café que que bueno que era de mí que era de mi gusto no no lo sé pero sí es verdad que ya empezó empieza a tomarlo y sobre todo con los madrugones del fin de semana ahí sí que no lo perdono no lo perdono

Voz 5 00:57 pues fíjate yo empecé a tomar café porque no tiene dinero para tomar otra cosa bueno entonces es verdad recuerdo que cuando era joven pues teníamos poco dinero entonces era mucho más barato tomarte un café y pasar horas moviendo aquel café que tomarte cualquier otra cosa así que dijimos nos tiene que gustar el cafés y así porque esto nos permite estar toda la tarde calentitos así que hay empieza a tomar café y ahora por la mañana nada más levantarme lo primero que tomo mi café porque es verdad que el café

Voz 0394 01:22 es muy rutinas no la la gente a la que le gusta al café pues siempre está el que eso no es persona no por la mañana hasta que no lo toma o el que es de café de llevar o bueno él que siempre está acostumbrado a tomarlo después de comer no la sobremesa pero siempre parece que que asociamos esta bebida ciertas manías no ciertas rutinas y las que una vez nos acostumbramos no podemos no podemos pasar hoy como invitado es tenemos a ya no a uno sino a dos eh bueno buenos cuentan es quién son pues mira nos visitan hoy Pablo Cavallero y no lo Botana que son dos varitas expertos Cafeteros que después de muchos años de experiencia se han embarcado en un proyecto bien bonito Kofi una cafetería especializada en la que podríamos decir que hace luego ellos nos corregirán prohibiría alto café que algo cocinan pero pero aplicado pues al mundo del café

Voz 5 02:10 Pablo y no lo buenos días hola buenos días

Voz 6 02:12 hola buenos días cómo llegaste al mundo de café Osaka

Voz 5 02:15 cómo de repente yo el caso apareció en medida porque no tenía dinero para para pasar estas desde frío vuestro caso cómo fue

Voz 7 02:22 pues bueno en mi caso y creo que en de no lo también eh llegó casualmente no el el café como todos empezamos a tomarlo pues porque lo tomaron mayores porque te dicen que despierta Hay porque eso como debe como decías está calentito y apetece un café no como llegamos a nivel profesional casualmente también buscando trabajo pues al final las opciones más fáciles normalmente en este país son la hostelería vimos en cada uno en diferentes cafeterías y ahí es donde no sus anillo vimos que había mucho por recorrer que era un campo que estaba muy abandonado en el mundo gastronomía y que fuera empezaba a ver otras cosillas y empezó

Voz 8 03:01 va a haber un despertar con el café

Voz 7 03:03 nivel más gastronómico I más D no solo

Voz 8 03:06 tomarlo para como excusa para juntarse Oprah

Voz 7 03:09 darse sino también para degustar lo no

Voz 6 03:12 sí un poquillo como bien dice Pablo sabía hace años que nos conocemos casualidades de la vida por estudios Si los dos perdimos un poco contacto en Barcelona en Madrid coincidimos en cafeterías que empezaban a hacer las cosas de una manera un poco diferente descubrimos lo que era urbanista entonces es buscar esa ese punto más detrás del café igual que mucha gente lo buscó con dos vinos con las cervezas en la verdad es que enamora y de repente decir vaya esto ya no es amargo no necesita azúcar sino que hay una complejidad de sabores y aromas que es brutal y que hay muchos países productores y cada uno tiene sus características Si en cada rinconcito de un país productor hay cafés increíbles

Voz 5 03:55 no sé a qué podríamos hacer una cata de café es igual que si hace una cata de vinos no pudiendo ver toda la diversidad que podemos encuentra

Voz 7 04:03 la verdad es que es muy revelador cuando estás por primera vez una cata una carta buenos como se llama CATA brasileña o Capi se ponen todos los cafés en una taza solamente utilizas agua caliente y café molido entonces digamos que todos están la misma condiciones no hablamos de máquinas no hablamos de métodos extracción es la manera más sencilla de repente ves como cada taza sabe muy diferente

Voz 5 04:24 pues no es lo estamos habla igual que el café era siempre igual

Voz 7 04:27 sí sí

Voz 5 04:28 que bueno vosotros estuvisteis en el campeonato buenos Pablo no en el Campeonato de España

Voz 7 04:34 y luego fui al Mundial pero sí en el de España de dos mil dieciséis y bueno tuve la suerte de ganarlo y lo ganas el campeonato puedes competir presentando el país en el en el Mundial no y bueno lo primero es que competía tuve un entrenamiento bastante duro que conseguimos ganar de España y luego bueno con la ayuda de Félix que era aquí me entrenaba Félix Donosti no lo que también formaba parte del equipo pues fuimos a Dublín obviamente allí no tuvo tanta suerte bueno bueno fue una primera vez se bastante interesante y luego este año no lo convirtió en el de el de tuve este segundo segundo de España

Voz 5 05:15 bien no soy no soy simplemente una cafetería no os ha cuidado mucho el producto también cursos de aristas e incluso trabajáis ayudando a emprendedores que quieren abrir su propio negocio de

Voz 6 05:27 nosotros queríamos abarcar todos los campos que nos gustan en la cafetería es como un poco nuestra cara es nuestro nuestra zona de juego donde mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos nosotros traemos café en verde el otro estamos hacéis vosotros sé yo me dedico más a la parte de tu esto entre Pablo y yo decidimos irnos peleamos a la hora de decidir qué café comprar aunque va muy muy

Voz 9 05:52 muy muy bien en lineal

Voz 6 05:54 con con las decisiones pero también toda la parte de formación porque era algo que era muy complicado cuando nosotros estamos empezando hace seis siete años y creemos que ahora mismo es parte de la formación no educar au o dar la posibilidad es más fácil para desarrollar un campo que es precioso

Voz 5 06:11 ya hay demanda en estos cursos mucho mucho

Voz 7 06:13 de hace dos años para acá hay mucha demanda empieza a sonar más la palabra la gente empieza a conocer cafeterías y lo que se llaman cafés esa especialidad en sus ciudades au fuera de España y de repente dicen pues yo quiero formar parte de esto me interesa o quiero quiero aprender a hacerlo también ya sea para mi casa o para dedicarme a ello empieza a haber demandas y no

Voz 5 06:36 ha llamado mucho la atención en vuestra web me acuerdo que la estábamos mirando Isabel leyó que pone lo que tenéis y lo que no ofrece y dentro de lo que no ofrece y no tenéis cafés descafeinado no tenéis edulcorantes artificiales es eso me ha encantado porque descafeinado digamos

Voz 6 06:51 es que el café es un producto vivo un producto de temporada y no tenemos tanta demanda descafeinado en los cafés que trabajamos son Arabi cacas de altitud son lo que llamamos cafés especiales son un cinco por ciento de la producción mundial de café tiene mucho menos contenido de cafeína o sea no es el subidón este que estamos acostumbrados de taquicardia muy no estamos tomando unas seis ocho tazas de café al día

Voz 7 07:17 bueno pues muy entrenado tenemos una resistencia pero sí que aunque tiene cafeína la tiene no no te pega este ataque fuerte que te puede pegar otras variedades como son la gusta por ejemplo entonces

Voz 5 07:31 o sea que bueno podemos tomar un café que no sea descafeinado y que tampoco nos quite demasiado pues yo no sé si hablamos de esos cafés y además de herramientas y medio justamente vales hasta las seis y media se puede tomar café a partir de ahí no haberse estrenado venir y que deberíamos de tener en cuenta a la hora de comprar o pedir un café para asegurarnos de que sea bueno ahí como hacemos

Voz 7 07:49 bueno hablando digamos para el consumo de café en casa lo primero que nos tenemos que dar cuenta es hay grandes especies de café que es una una especie que se llama gráfica que lleva normalmente suena más porque digamos que es bastante más interesante y una que se me gusta siempre que podamos comprar café es más dulces con más matices menos un poquito menos de cafeína y sobre todo más suaves no pueda tener ese no como hace nuevo sobre los gusta no va tener un amargor y sabores esa caucho piel de cacahuetes que pueden tenerlo robusta llega el los cafés ahora son un setenta por ciento de la producción mundial pero en España es un poquito al revés se tenemos más más robusta porque bueno tenemos una tradición un poquito de cafés más amargos si hay más más duros

Voz 5 08:37 y luego hay muchas maneras de prepararlo porque podemos pedirlo expresó late poca capuchino americano

Voz 6 08:43 sí ahí estamos hablando un poco de de bebidas de máquinas preso en una cafetería pero hubo métodos elaboración tenemos muchísimos desde la mezquita de toda la vida que cotizaban casas en alguna prensa francesa que normalmente confundimos con una tetera es el típico va a seguir de cristal que tiene un en bolo pues es una

Voz 5 09:01 así que se va bajando poco a poco

Voz 6 09:03 es una cafetera aunque pensamos que es una veterana la italiana sea hay métodos de elaboración casi para gustos que tienen las personas en todo es un poco es encontrar cómo te gusta prepararlo como te gusta tomar lo que intensidad luego encontrar el café que que te funciona más cítrico más floral más dulce más chocolatada

Voz 7 09:22 el detalle también muy importante la hora de comprar café que es que hay dos tipos de tu este diferente que se denomina natural tostado del café con calor ya está claro exacto exacto que son tú esté que nació hace un siglo más o menos en el que bueno parece ser que al estarlo con azúcar daba más color se conservaba más tiempo etcétera no problemas que el el azúcar esas temperaturas se quema entonces sino en carbón es bastante perjudicial no sólo para el sabor que obviamente no es nada agradable sino para el para usarlo

Voz 5 09:55 entonces diríamos natural

Voz 7 09:57 Dural arábiga si puedes gráfica

Voz 5 09:59 pero bueno ya hemos aprendido cosas a la Sabica lo puedes llevamos

Voz 7 10:02 en vamos a mí demolido sí

Voz 5 10:05 sabéis que ahora está cada vez más de moda las cápsulas estas no que introducimos en la cafetera yo fines de esto

Voz 6 10:10 ha sido una manera de creo que que está muriendo un poco vagos todos esto de ahora me tengo que levantar ante este me temo que tengo que calienta el agua las cápsulas han resuelto una necesidad de rapidez eso

Voz 5 10:25 te metes claro lo más insólito

Voz 6 10:28 queremos olvidarlo también hay una cosa buena y a nosotros nos ha beneficiado porque mucha gente ha conocido eso Café de Colombia café

Voz 5 10:35 los tipos de café donde entonces se ha abierto

Voz 6 10:38 poco la manera de ver el café El salsas vital realmente son más caras entonces también tienes el punto de vale la gente ha empezado a tomar mejor café con esas cápsulas pese a que no sea la mejor opción que que nosotros considerábamos

Voz 7 10:53 el digamos que tiene esa parte positiva no que de repente la la la gente ha descubierto que hay variedades de café que en una máquina de cápsulas no se pueden meter Torre facto entonces de Armedo el mundo a empezar a consumir cafés y de repente por mí no coste tenía un mejor café que el que podías tomar tener bar de la esquina y ha obligado a muchos hosteleros a también a ponerse las pilas a mejorar café es mejorar su maquinaria a su conocimiento

Voz 5 11:21 sí porque hay muchas cafeterías en las que vas a tomarte un café dices que sexto no está como quemado puede ser que no haya limpiaba la máquina no sé cuánto tiempo aquello te sabe a rayos y es verdad que bueno cada vez clases en casa pues eso que es muy agradable bueno me imagino que cada que os habrán pedido cosas que os habéis llevaba las manos a la cabeza no es que que está viviendo los perdáis

Voz 7 11:42 como decíais al comienzo que el café como lo tomamos todos los días pues hay una cultura no entorno al café hay unos conocimientos también que buenas el mito es que pueden ser leyendas porque bueno todos opinamos todos lo consumimos a diario cosas raras que nos podemos encontrar pues a mi me han pedido café de Portugal como si Portugal fue un país productor de café en el que afecta al centro los trópicos obviamente

Voz 5 12:04 otra de Brasil no no mente

Voz 7 12:07 Nos atrás tiene una fama como un país como les Italia pero no hay café café italiano porque haya nacido en las montañas de la pantalla

Voz 6 12:16 no

Voz 7 12:17 cositas así nos encontramos

Voz 5 12:19 la gente que diga pues quiero que le pongas un chorrito de brandy y no os acordáis esto que antes de tomar el café no con un poco de

Voz 6 12:25 sí desde un sol y sombra clásico claro ellos se

Voz 5 12:28 claro no sea ahí para vosotros es una aberración no bueno tú es la manera diferente

Voz 7 12:34 nosotros tenemos una política en la cafetería que es intentamos hacer lo que lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer lo mejor posible una vez es café saludamos al cliente que hagan con él lo que lo que quieren tirar por encima

Voz 6 12:47 pasamos mucho mucho tiempo seleccionando los granos que vamos a estar modificando el tu este según vamos teniendo el café osea hacemos un control muy muy heavy de calidad y luego hacen recetas cosas Domecq hace sacan recetas cuántos gramos de café lo pensamos todo en seco lo ponemos en la máquina hay pensamos cuanto pesa en nuestra plaza entonces más o menos intentamos saber bien lo que lo que hacemos cuando la gente no viene no es que ahora por ejemplo hay muchas palabras no capuchino White en Gibraltar montar un cortado hemos intentado simplificar lo eh nos hemos quitado todo el vocabulario italiano y extranjero y hemos hecho lo que se ha hecho siempre aquí café solo cortado de leche ya está cuando uno llega a la gente y ahora que viene como un poco Fly Dubai total todavía no entiende las críticas no han conseguido explicar que como pero para eso nosotros buscamos un equilibrio de la taza ya está

Voz 5 13:44 que bueno pues para terminar de dignos algo que nunca deberíamos hacer con el café que cosas estropean el café por ejemplo llenarlo de azúcar no que al final no vamos a apreciar el sabor

Voz 7 13:55 enmascara y hace que todos los cafés buenos y malos acaben pareciendo entonces lo mejor Dita Honda un ejercicio que al principio cuesta no porque estamos en un mundo muy azucarado y poco a poco conforme vas educando a consumir menos azúcar vas descubriendo sabores no pero bueno esto como detectará escalar una montaña o ir al gimnasio poco a poco tienes que ir trabajando y al final ver los beneficios no que te digamos que te abre un espectro mayor pero bueno lo peor que podría hacer un café

Voz 5 14:27 pues por ejemplo prepararlo y tomarlo dentro de tres días calentarle

Voz 6 14:32 ha hecho una mosca en casa

Voz 5 14:34 es una cafetera italiana inmaculado y la mitad pero bueno yo me queda para mañana mañana me meto en el micro me tomo una taza de me ha pasado

Voz 6 14:41 pasado de gente que me ha servido de eso y eso Rivera por favor no lo hagáis

Voz 5 14:44 vale lo bueno cositas básicas

Voz 7 14:46 le recomendamos es siempre muy leerlo lo más reciente posible que el café no sea muy viejos a que se tú este sea lo más recién de posible no

Voz 6 14:54 dentro de mes mes y medio oeste no

Voz 7 14:58 dar una igual que tú deberías gemelo si estás en una zona en la que el agua digamos del grifo no es muy buena menos lo va a ser con el café adherentes hacerlo con agua en este caso dado filtrada o como se Icon

Voz 5 15:10 o en Madrid qué tal sale bastante bien

Voz 7 15:13 Madrid es un poco débil sea un poquito baja hay minerales y hace que los cafés tengan un poco menos de cuerpo pero de sabor esta rica nosotros por ejemplo la cafetería de la añadimos un poquito de minerales para que tengan un poco más de cuerpo en la taza pero o vamos es un lugar relativamente que está bastante

Voz 6 15:29 debían sean que cuida detalles si me Deimos la porque donde sí con él

Voz 7 15:35 a noventa por ciento de una buena leche también es importante

Voz 6 15:38 se puede ser fresca entera entera y frescos al final quitar contenido de grasa de grasa de las leches lo que hace es que la cosa esté mucho más presente y al final te estás metiendo un chute de de azúcar al cuerpo la grasa la ayuda a aportar esa lactosa no al final ya hay más las vitaminas de salud les entonces alpino en una leche entera y a ser posible fresca es lo ideal madre mía yo hubiera probar un café