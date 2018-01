La reseña: Lo que esconde una taza de café

Voz 1

el paso por paso moto muchos tomamos café pero no todos los que lo hacemos sabemos apreciar un buen café gracias a nuestros invitados de hoy los Maristas Pablo Cavallero y no lo Botana hemos aprendido que hay todo un mundo detrás de la taza de café que agarramos fuerte cada mañana a ellos se dedican al café de tercera generación así llama al café especializado y es que igual que hacemos con el vino con la cerveza con el café también podemos buscar matices comparar sabores y elegir el que más de ajuste a nuestro paladar hay dos variedades fundamentales el robusto y el arábiga el primero originario de África central tiene mucho cuerpo es más amargo menos digestivo es al que estamos acostumbrados en España y el que nos ha hecho creer erróneamente que el café por definición tiene siempre esa amargura ingleses amor fuerte que no gusta a todo el mundo El Arabi K es más suave más dulce y aromático es más especial están en el que ofrecen en Hola Kofi según nos han contado Pablo y no lo que permite que uno se pueda tomar tranquilamente cinco o seis tazas de café al día por qué pues porque tiene mucha menos cafeína no tiene nada que ver con el subidón al que nos tiene acostumbrados el café robusta que nos ponen habitualmente las cafeterías lo que compramos en el supermercado que no es asegura entonces que un café sea de calidad pues si podemos elegir debemos siempre optar por cafés naturales Arabi y podemos volarlo en casa antes de tomarlo mejor que mejor la leche que sea fresca y no podemos olvidarnos tampoco del agua responsable en gran medida de que el resultado final del Cafés sea bueno mucho mejor si es agua mineral eso sí los que quieran convertirse en expertos Cafeteros que se olviden de dejaron el frigo de un día para otro eso prohibir que el café hemos aprendido hoy no es sólo un despertador es una bebida con identidad propia