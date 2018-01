Cafeterías que esconden un secreto...

Voz 1 00:00 en este tramo Dhanga

Voz 4 00:27 sí tranquilita hoy la verdad que no porque tratándose de un programa sobre el café imagino que sabes de lo que te voy a hablar no podíamos dejar de dedicar esta sección de tendencias a las cafeterías que son tendencia ahora mismo las llaman cafeterías de tercera generación son todas estas ACT Díez que han puesto de moda como muy guays muy hipster así como no muy Mother Milla tú que están inundando las ciudades inri la yo diría que ni siquiera es que estén aterrizando en las ciudades sino que están dando identidad a barrios propios de de cada ciudadano por ejemplo aquí en Madrid pues en Lavapiés en Malasaña cada vez hay más cafeterías así es que son ya parte del es que sin ella no te imaginas según que zonas

Voz 3 01:08 además es que las aire de todo tipo e podíamos hacer incluso un concurso de cafeterías saber cuál es la más salgan al plenario a ver que al preso

Voz 4 01:15 mejor que un poco la filosofía de estos negocios es darle un valor añadido no en la cafetería de toda la vida entonces ya no vale un sitio donde simplemente te pongan café o te pongan un unas tostadas un cruasán no para desayunar sino que la cafetería sea también otra cosa no pues hay cafeterías librerías por ejemplo sería floristerías hay sitios que son otro negocio de otra cosa pero que tienen su rinconcito de del café otras que se dedican también pues como o Lakoff sino la de nuestros invitados de hoy a dar talleres dar cursos para aprender acerca en casa por ejemplo la imaginación al poder vamos ya sabes yo bueno escotilla de alguna de ellas mira escucha con el auge del café especializado también han llegado las cafeterías especializadas o deberíamos decir especiales en definitiva sitios en los que además de la calidad del café importa hay mucho todo lo que lo rodea porque qué mejor manera de disfrutar de un café que hacerlo mientras leemos vemos un espectáculo o compramos Flores un buen ejemplo de ello es la cafetería literarias tipos infames un equilibrio perfecto entre libros café divinos que se ha convertido en un lugar de referencia en el centro de Madrid pero cómo surge la idea de abrir un negocio así

Voz 6 02:28 tipos infames es una librería ante todo esto pereza narrativa literaria que con luego bueno con más cosas norte Mundaka fue una cafetería e iremos a posiciones todos la pequeña selección de vinos hayan para poder llevar muchas cosas que creemos que que complementan muy bien al libro creíamos que el momento de compra el libro un montón de ocio no que tú puedas y la librería de lo que llama la atención o no libros que terminar algún título pues todos Bynum feo lo que sea y que es el momento de de comprar también sea más entretenido Si vas claramente de ocio

Voz 4 03:01 muchas veces se trata de aunar el café con tendencias tan potentes como la de las plantas sí sí como lo oyen el universo vegetal lleva tiempo invadiendo las revistas de decoración las tiendas los restaurantes y ahora también las cafeterías es el caso de salón de Flickr una cafetería floristería en el barrio de Chamberí en la que no puede comer y beber rodeado de flores

Voz 7 03:21 el salón de plenos que un modelo de negocio donde se mezcla la flor salón de té y una tienda

Voz 8 03:29 a mí cosas distintas cuando

Voz 7 03:32 nosotros nos planteábamos abrirlo vimos que en España hay poca cultura acerca de las decidimos complementar el lugar para que las eso tuviera convivir con la flor ha tenido mucho éxito porque la gente no lo espera ahí porque genera un entorno de como de paz y de sosiego en un sitio donde en Madrid vamos siempre con prisas parece como que se tiene el tiempo

Voz 4 03:56 es un lugar mágico con grandes ventanales luces y carritos metálicos llenos de flores que nos traslada a la mismísima París allí podemos tomar un café comprar flores e incluso aprender de la materia porque en esta original cafetería también imparten talleres

Voz 7 04:11 hemos talleres que tienen que ver con con la flor no talleres de centros de mesa de ramos de novia de y cosas que tengan que ver con el trabajo manual no el trabajarla camino hacia mil plantas no se me da bien no bien lo males que probablemente no tenga todas las herramientas que tienen que tener para que un aguanta una vez que te aguante aquí ser hoy de diez casas problema

Voz 4 04:35 lejos queda la ya clásica concepción de la cafetería como local estanco ahora los locales de cafés son varios negocios en uno gana pues el que tenga la idea más original

Voz 7 04:45 es una propuesta de diferentes cosas sencillas que al final a la gente le hace feliz en la diversidad has de este tipo de locales está en que las posibilidades de hacerle feliz puede sentirse mejor

Voz 4 04:57 sí porque la propuesta ya saben a partir de ahora no piensen solo si quieren un café largo corto manchado la Teo moco piensen también si lo quieren competencias o con la última novela de Isabel Allende por ejemplo eso sí disfruten siempre de la experiencia

Voz 9 05:19 bueno yo creo que yo que no te mola no Si además de ir a tomarte un café puede leer un libro o puedes comprarte unas flores