‘La librería’, una película que se queda dentro y no te deja nunca

pues te ves así un mes largo en esta sección en la que Fátima está con nosotros una vez al mes se llama la vida de otros IN ya no hablas de cine de libros y hoy que no extraído

Voz 2 00:42 pues hoy vengo a hablar de la película de Isabel Coixet que acaba de estrenar que ha estrenado justamente el diez de noviembre la librería y concretamente de una de nuestras directoras con mayor proyección internacional no ir realmente ha querido destacar esta esta película aunque ya ha sido estrenada pero que tiene una gran trayectoria por delante porque aún nos quedan lo colla sí porque me encanta esta directora porque profundiza en el alma humana nuevamente lo

Voz 3 01:11 consigue sin grandes artificios con estas cintas sencilla y profunda

Voz 0187 01:16 por porque has elegido esta película de Isabel Coixet y no otra

Voz 2 01:21 porque creo que rescata el interés por la literatura por los libro como un refugio donde perder no un lugar donde poder soñar crecer vivir la vida de otros por un instante y que esa vida no abran nuevas perspectiva nuevos anhelos no interese

Voz 0187 01:37 cuéntanos de qué va esta película pero sin hacer spoiler sabes que no suele yo la he visto saques en algún momento veo que vas a hacer un spoiler te digo para para Fátima que eso no lo podemos contar vale

Voz 2 01:47 vale yo no soy base de Fuller clave pero antes que nada contar que esta historia está basada en la novela homónima de Penelope Fitzgerald y que no descubre a una mujer viuda o no que se ha quedado viuda iba a finales de los años cincuenta afloren Green decide realizar su sueño que es montar una pequeña librería en un pueblo de una Costa en un pueblo en la costa de Londres pero claro qué pasa esto que aparentemente parece tan sencillo cuando llega a este pueblo compra un local donde montar esta librería y montar su hogar se encuentra con una parte de algunos habitantes de la localidad que estar en contra de que ella siga adelante con este proyecto que precisamente son los oligarca de de la zona no está claro que la cultura para todos aterra no sobre todo aquellos que que tienen el poder

Voz 0187 02:37 sí la verdad que la película es muy bonita la historia es es muy bonita cuando ella llega al pueblo de repente ves como la ilusiona tanto no montar esta librería cómo poco a poco va recibiendo los libros y cómo poco a poco va construyendo Sweeney su universo en el que ya ves que luego se va se va moviendo de una manera una manera fantástica que significa para la protagonista esa librería no es a como como la qué significa realmente para ella está libre

Voz 2 03:06 pues los libros para la para para esta protagonista en el fondo son su compañía son sus compañero en ellos descubre viaje deja experiencias aventura por este motivo querido traer esta película hoy aquí no porque las historias de otros nos transportan nos abren a nuevos caminos nos hacen conocer mundo viajar sentir descubrir nuevos valores y también nuevos sentimiento

Voz 0187 03:32 Iker que te quedas después de ver la película no sabe con qué poso te deja porque yo recuerdo cuando termina de verla que me apetecía quedarme un rato en silencio no pensar que era lo que había visto la película que poso crees tú que te deja y la apeló al menos a Ci que puesto te ha dejado

Voz 2 03:47 pues yo creo que son estás películas que te reconfortan y te salvan de alguna manera imagen estos momentos de incertidumbre que tenemos en en en todas las parcelas de nuestra vida no en muchas ocasiones o como dice Isabel Coixet no me gustan las películas que se te quedan dentro no te dejan nunca eso lo que yo sentido al verla y eso es lo que espero que sientan nuestros oyentes cuando la vean y aquellos que no la han visto pues que la recomienden y la red Setem

Voz 0187 04:16 si no porque para que no dure poco en el cine no que hay veces que las películas estrenan y pasan volando oí trata hay mucha gente que no la ve no porque la película no sea buena sino simplemente porque ha durado muy poco tiempo en en cartelera de esta directora algo más así ahora que estamos hablando de ella a mí me encanta Isabel Coixet y reconozca de algunas películas que me han dejado huella y que luego las recordaré durante mucho tiempo y algo así más de destacar de Isabel Coixet

Voz 2 04:39 pues indagando en Isabel ya que hablamos del amor por los libros si quería hablar de una pequeña joyita de un pequeño libro que se llama La vida secreta de Isabel Coixet de editorial Number descubrimos en esta especie de diario alguna de las facetas más íntimas de esta realizadora no que además dejar huella no sólo en el cine cuál sino no no la has dejado a todos nosotros no como tú bien dices en todas estas películas que hemos ido viendo de ella como nos hemos sentido con cada una de sus historias ID hecho ella cuenta en este libro que al principio sentía un pequeño esa son porque creía que la película no no cambiaban el mundo IN Primitiva pensaba que no servían para nada al margen de su amor por el cine al margen de su amor por rodar en cambio después de eso de de diste de distintos encuentros que tuvo con espectadores después de estrenar su maravillosa película Mi vida sin mí pues ella se dio cuenta de que estaba equivocada no hay en este libro cuenta numerosas testimonio en y entre ellos hay uno que me ha llamado especialmente la tensión que es una chavala de diecisiete años que se acercó a ella y le dijo gracias por hacer esta película gracias por ayudarme entenderlo silencio de mi padre que murió hace dos años yo vividos tras dos años reprocha reprochándole que no me dijera nada de su enfermedad y ahora por fin lo he entendido lo he sentido lo vivido con la película que bonito o también un chico de Vigo o no que él escribió diciéndole que después de ver la película quería ser director de cine para emocionar a la gente para cambiar el corazón y la cabeza de otros no eso demuestra de alguna manera el mensaje que quiero transmitir con con la librería no de como una historia ya sean papel lo en imagen como puede transformar el mundo o por lo menos como puede transformar nuestro pequeño muy

Voz 0187 06:26 bueno no la vida sin mí yo recuerdo es una película preciosa y sobre todo yo creo que la yo la vi hace muchos años pero la vuelta a ver ahora hace relativamente poco y creo que cuando eres madre la vez de de otra manera o la ves con otros ojos o al menos yo la primera vez que la vi la segunda vez que la vi para mí significó cosas totalmente diferentes es una película muy bonita yo creo que la librería a priori que el tema no es bueno una mujer que montar una librería tal a priori podría ser bueno tampoco aporta mucho pero claro lo que mola ver de las películas de Isabel Coixet es todo lo que hay detrás no como esa mujer se relaciona con los libros como realmente impone lo que quiere hacer y cómo sale adelante que es lo bonito de las películas

Voz 2 07:06 cómo se relaciona con el pueblo cómo se relaciona con aquellas personas que tan

Voz 3 07:09 Biel le tienen historias que contar ICO por realmente todos estos libros toda esta historia toda esa necesidad de mantener esa librería hace que determina gente pues se apoye sea solidaria

Voz 2 07:23 ahí les deje huella de alguna manera no en el libro

Voz 0187 07:28 que tú unos hablabas de Isabel Coixet ella también cuenta las cosas que no le gusta no

Voz 2 07:33 bueno hay una parte muy graciosa no la guarda de los libros aparecen su Custo más íntimo que bueno que tal vez con el tiempo cambiado porque es verdad que no es un libro de rabiosa actualidad aunque es un libro para rescatar entonces bueno habla de las cosas que le gustan y las que no les gusta es la que le gusta pues habla me gusta el fue me gusta el queso me gusta la mermelada de tomate las sopas con cilantro me gusta muchísimo París Nueva York me gusta mucho Roma me gusta el curry me gusta el chándal amarillo de Uma Thurman me gusta leer me gustan las piscina vacía me gusta leer al lado una piscina hacía bueno etcétera miles de cosas no

Voz 0187 08:12 que no le gusta

Voz 2 08:13 pues no les gusta el regaliz no les gusta la jo los vestuarios de los gimnasios tampoco les gusta

Voz 0187 08:19 pero el chándal si te gustan los vestuarios pero echando decir adiós

Voz 4 08:25 no le gusta despedirse diciendo un beso fuerte o peor Un besito no le gusta la reunión en los móviles con colgantes las uñas larga si chicos

Voz 2 08:38 ya Tía Angela que no te gusta