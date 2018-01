¿Son Cansado e Ignatius amigos?

Voz 3 00:00 como e intentar el sueño de todo eh las

Voz 0864 01:08 llenado el tiempo que te has equivocado de sitio y hubiera sido me sentaba la izquierda verdad todo confundirse no que mirar para ya Javier estoy deseando jubilarme pero deseando mira al piloto no sé que no tengo que credibilidad lo que tú quieras que no soy prescriptor mirada pero quiero jubilarme es esa es porque simplemente una cosa por poder ponerme malo

Voz 0874 01:28 sin ansiedad sin angustias claro porque ahora tú ahora que has venido mosqueando un poco que que esto estado natural por otra parte no

Voz 0864 01:35 bueno sí claro

Voz 0874 01:38 dos décimas de fiebre significa ingresar bastante menos

Voz 0864 01:41 bueno yo vamos a tocar madera y todo lo que sea yo no suspendido en mi vida Carlos Faemino y yo llevamos trabajando hablamos aquí ves nombre alguno eh se ha venido alguna vez pero claro pero el llevamos que digamos ganándose la vida por decirlo de una manera profesional treinta y cuatro años Carlos ellos también ello no hemos suspendido jamás en treinta y cuatro años con situaciones dramáticas imagen voy a contar ahora pero con la ansiedad con la angustia que muy vivido eso es brutal entonces el yo quiero jubilarme simplemente me me pongo malo ella estamos me pongo malo y me curo pero claro yo tengo que actuar que fíjate vamos tengo ayer actúe

Voz 0874 02:20 Carabanchel en Carabanchel ayer actuaba bajo

Voz 0864 02:22 los tres en el teatro Alcázar yo estuve vez que parece irrespetuoso siendo durante hora y media Chateau siendo hora y media en un espectáculo dice esto no es profesional pues yo me entrego al público pero pero que quiero jubilar te vas a llegar a una edad en la que no va a poder permitirse esos excesos claro algo que quiero jubilarme estoy malo pues estoy malo ya estáis sacado irme a vivir vivir como felicidad

Voz 0874 02:45 es Quique Peinado sabes que siempre dice que lo que quiere ser es jubilado que añora se bueno del nació jubilado de hecho no pero a ti no te veo

Voz 0864 02:53 es que yo soy emprendedor mi problema está muy bien yo sé muy emprendido me pasa como a Ignatius hombre yo soy soy ganaron emprendedor me ahí a Nacho a Ignacio y lo pasa lo que a mí cuando le proponen algo que le mola no puede así que no es que te voy voy a decir una cosa tan bonita con esta gente que me mola

Voz 1194 03:10 qué buen rollo que hay que decir que no claro chupar te suele como yo tengo pequeños trucos por ejemplo perdón por llegar tarde para te preocupes has llegado con la camiseta puesta con que la verdad mis excusas

Voz 0864 03:23 de los pero esto es esto

Voz 1194 03:25 sí es diluía no dio como mucho lo hecho

Voz 0864 03:29 cuatro enero porque estaba

Voz 1194 03:31 mi hijo y él siempre por ejemplo de siempre dice que José Mota mejor que yo

Voz 0864 03:36 bienvenido bienvenido al club

Voz 1194 03:39 yo tengo mi as en la manga chupa es tan bien como yo no lo has el grito sordo tan bien como yo ya lo dice el rais tengo esas tres cosas a las que agarrar Mesías

Voz 0864 03:47 durante decía bueno pues yo pillado trajo con Faemino decía hay mis hijos decían pero José trabaja como Juan Cruz y Raya yo también nota de agarrar me voy a la banca

Voz 1194 03:58 tú no eres muy propenso cuando te malo y nacidos no no la verdad es que no sé que yo también estoy un poco refrigerar la mayor podrá cumplir cuarenta y cuatro años el otro día o ellos el dos de diciembre tarde o temprano el mismo día que cumple cuarenta y cuatro años recibí un mensaje de oficina de de Bankia diciéndome que les parecía raro que yo no tuviera un plan de pensiones yo creo que ese mensaje

Voz 0864 04:21 bueno hay uno que ha ido peor yo cumplía hace poco sesenta años anda ese mismo día en Internet Denis que corre tan me Riviera la oferta de viaje para mayores de de estas cosas

Voz 0874 04:37 hay una asociación que es la AFP se llama que de pues esto viajes para mayores y tal el primer día que recibe una carta a tu nombre esto es como una declaración de principios pero es que la refieres a los treinta y pico años

Voz 0864 04:48 bueno y mira eso como buitres que están bueno pero por encima de tú sabes te reconforta pero es que en este caso es matemático cartesiano sí además en el caso

Voz 0874 04:58 es yo creo que tú tienes lo más parecido a un trabajo de unos aviones que estudió en tu vida en la villa ver no se dedica a esto esto es no

Voz 1194 05:06 más serio hecho por favor

Voz 0874 05:09 de aunque es el mismo estudio do aunque tú te sientes aquí cuando te vida moderna no si que recuerda que es público no

Voz 1194 05:17 claro yo vaya yo aquí solo cuenta historias de mi hijo para padres que acaba esa insulta a través claramente gente me corrige muchas veces es por ejemplo el dice que yo no soy demasiado bueno haciéndole reír

Voz 0874 05:28 sí

Voz 1194 05:29 pero tampoco es demasiado bueno así pero

Voz 0864 05:31 grave dicho un hijo un padre me dice es que tú eres muy malo informando o como deja mucho que desear

Voz 1194 05:40 bueno yo lo que te iba a decir él dice que yo no soy demasiado bueno siempre el reír pero es demasiado bueno haciendo que yo me preocupe para darle de merendar

Voz 0864 05:46 así que bueno acontezca te ves bien a mí me pasaba ya que sale el tema a mí me pasa cuando entrenaban que era el colegio un hijo mío decía ante lo pasará muy bien con tu padre pues pues no va bien cabrones

Voz 0874 06:10 de estamos en diciembre todavía no habían hecho acto de presencia por aquí que es esta tremendo eh que tantos quiere y a la que tanto debéis al fin y al cabo no

Voz 0864 06:19 yo yo yo no sé dónde quiere tiras de la lengua que yo no soy Nacho Ignatius pero oye

Voz 1194 06:24 claro yo le debo el régimen de visitas que tengo actualmente con mi hijo para la Cadena SER no hubiera tenido yo credibilidad

Voz 0864 06:31 la primera vez que tengo un carné algo un carné para entrar por no han dado todavía se

Voz 1194 06:34 el tengo mi carné francés tuve que pelear lo eh tú no fue fácil

Voz 0864 06:39 es que sabéis que yo entré en el MoMA de Nueva York la cadena sí sí sí sí porque si diciendo que con que era en la Cadena SER de radio en España tal y me dejaron pasar gratis no pero oye yo dije que sí pero fíjate estoy hablando aquí el MoMA con lo cual mira ya estoy pero estás tú tú estás tan entrenado de Radio Javier qué dices que sí

Voz 0874 07:04 estás a estaba un poco nervioso porque esta primera vez que viene esta temporada si cuando te preguntaba de qué quieres hablar quiere que hablemos de algo derepente dijiste de la amistad

Voz 0864 07:12 sí que tengo muchas cosas ya sabes que tengo tengo entendido todo

Voz 0874 07:17 a la anécdota típica con viejecita que sueles contar cosas bien enseguida

Voz 0864 07:21 sí que no que me que me ha granjeado enemistades gente encontrarlas porque yo soy un imán para anécdotas con protagonista o testigo pero en fin me he pasado muy a menudo pero el pero sí que es verdad que el que quería hablar un poco de está de la gente que no ves en tiempo a estas fechas que en fin yo pues no se sumo vosotros también yo me reúno no con los compañía en este caso como digo Nos reunimos una vez al año y tal entonces me parece maravilloso que te reúne sola que la una vez al año interés los encuentras sí es igual si hobby más relación vamos a si me explico no no no hace falta alimentar esa relación con con con la presencia era simplemente te ves que puedes de un año y te ves estás tiene lo mismo la mismos planteamiento la relación

Voz 0874 08:03 pero se te pasa con la gente del barrio digamos con la gente en este caso bueno

Voz 0864 08:06 era el del colegio sí sí ante el barrio que gente además que es lo máximo en lo más generacional que la tu compañero de clase eso nacionalmente es lo máximo que ahí no hay más no hay más cercanía que es junto el plan de estudios también a nivel planteamiento cultural etcétera

Voz 1194 08:21 el mayor vínculo al que el ser humano ha conseguido

Voz 0864 08:24 llega a la familia más que nada son los compañero de crisis se lleva bien con ellos como en mi caso es el colmo sabes algo lo pasaba yo no puedo alimentarlo con tiempo no tengo tiempo él pero

Voz 0874 08:32 pero hay un dato clave en lo que has contado y es que una vez al año

Voz 0864 08:35 no tenemos eh entonces eso es alimentarlo

Voz 0874 08:38 luego ellos yo sí me he reencontrado a veces con gente a la que hacía veinte años que no veía veinticinco años e incluso me cuesta ver a ese amigo que yo tuve en esa persona con la que me acabo de renta

Voz 0864 08:49 pero fíjate que en este caso que luego yo los veo las las mismas relaciones que se establecían cuando eras un chaval con días catorce quince años da igual al que era el el cachondo si el cachondo el que era el duro es sigue siendo el duro la que era la sexi siguiendo la sexys a ese ese tipo de cosas creo que todos esos estereotipos sí claro que sí bueno porque por hecho sabéis que nombraron del bombón sito en casi todos de carrerilla Agustín Laura

Voz 0874 09:21 no estás buenos días

Voz 4 09:22 bueno buenos días a todos como tú eres es Icon

Voz 0874 09:25 nueva clínica queríamos que nos contarás se conservarán un poco de la amistad del dos vertientes psicológica es habitual que pasa que pase lo que le pasa a Javier no que te encuentres con un amigo de la infancia y que la conversación fluya sin tener que haber alimentado eso durante tiempo

Voz 4 09:40 claro porque como explicando bien cuando hace tiempo que no nos vemos con alguien o cuando nos vemos que tarde tarde que bueno una vez al año está muy bien pero no es algo fluido pero seguimos reproduciendo esos roles que habíamos adquirido antes no cuando nos demos más de seguido tenemos la oportunidad de poder cambiar conductas de poder cambiar una serie de comportamientos por qué nos vamos relacionando otra manera pero es verdad que cuando ha pasado el tiempo y nos hemos apretado en tardes seguimos reproduciendo lo mismo como él decía simpáticos y es patético porque además en nuestros cerebros establecen esas conexiones aunque no queramos cuando llegamos a ese lugar en el que se espera que hagamos algo pues el poder de las expectativas de los demás hace que nosotros también nos comportamos de esa manera que todo el mundo espera

Voz 0874 10:21 está muy bien explicado pero detrás de ese de siguiendo esa teoría en el trabajo es imposible hacer amigos reales

Voz 4 10:27 no no no no en absoluto yo creo que en el trabajo se pueden hacer amigos reales si uno tiene intención de hacer no es verdad que es difícil no es el lugar probablemente más cómodo para hacer amigos porque hay muchos intereses creados pero depende mucho el de la personalidad de las personas de los objetivos de las expectativas sino tenga pero yo sí conozco personas en yo misma hecho buenas amistades dentro el de trabajo

Voz 0864 10:50 y hacerse amigo del del jefe muy fácil el jefe de la jefa es facilísimo bueno jefa y menos pero jefes es muy fácil porque enseguida os enseguida de todo te parece bien todo lo que hace el jefe de la Lazio una de las cinco muy

Voz 1194 11:02 yo yo yo creo perdóname creo que se da un fenómeno que tú me dirá si es cierto pero me parece que muchas veces la gente que tenía un vínculo de amistad en aquellos años no se vuelve a ver no porque ya no quiere verse sino porque tienen miedo a no estar a la altura sentimental de la auque la ocasión Retief requiere da pereza porque sabes que si te vuelves a reunir con tu amigo de toda la vida tienes que estar a la altura sentimentalmente hablando ya ves eso da pereza ahí simplemente acabas por no llamarle

Voz 4 11:34 bueno yo creo que hay muchos motivos por los cuales uno quiera o no quiera reunirse con con personas de su pasado no algunos pues fíjate Anderson nostálgicos pues no no no quiero ver a alguien para no recordarle de de una manera distinta como ya le recuerdo una cambiar ese recuerdo no pero pero sí que es verdad que el como decía antes las expectativas juegan un papel fundamental si yo creo que voy a estar a la altura voy ahí con alegría y con soltura desencuentros y creo que no es bastante poco probable que lo haga o que esté cómodo en este tipo de encuentros pero insisto eso depende mucho del estilo de vida de cada uno

Voz 0874 12:06 esto que comentaba Javier es habitual que los los amigos qué haces en el colegio que son con los que ha compartido no solamente las clases si tu propio crecimiento sino también hasta el descampado los Juegos son son como un tipo de amigos diferentes a los que luego vas haciendo a lo largo de tu vida

Voz 4 12:23 sonámbulos claro son amigos más primarios no los los primeros son los que han con los que hemos crecido con lo que nos hemos desarrollado sobretodo y se ha mantenido en el tiempo no lo normal es que tu pues se acaba así como hay que continúa con el bachillerato y sino pues nuestra época al menos no cuando acá entonces sí que es verdad que esto una etapa vital muy grande como muy pequeños vamos a desarrollar más acabo les Center incluso un poco más en la vida juvenil entonces claro ahí es todo tu desarrollo como persona una buena parte importante el desarrollo como persona a nivel emocional sobre todo y relacional entonces las alianzas que se establecen son muy puras son muy muy prima que sentido y todos los vínculos también lo son son mucho más tierno mucho más sinceros sin no serían tan arraigados

Voz 0864 13:08 somos ingenuos sí sí sí yo me acuerdo pero bueno

Voz 0874 13:10 bien está muy bien explicado Laura García Agustín que es psicóloga clínica en gracias por estar un poco de luz en concepto tan complejo como el de la amistad

Voz 5 13:18 un abrazo complacer a esa pronto no tanto

Voz 0874 13:37 son las diez de la SER sabe muy bien cuáles son las aficiones de Javier sabe qué pinta soldaditos de plomo y salida en soledad en esa habitación de hotel en la que espera que lleguen

Voz 5 13:47 a la hora de salir de actuar eso es si soy una persona compra casas aficiones casi si arregla hasta ahora no ha dejado de sus casas

Voz 0864 13:57 practico menos pero ven canta bien venga nadie a tras tener una inmobiliaria

Voz 0874 14:02 tú sabes que no te lo que más usado esa expresión por primera vez en la radio en la televisión americana es es uno en el que tú compras una casa muy barata que hoy es como las reformas para luego venderlas y sacar dinero básicamente sobre la especulación pero claro allí el sector inmobiliario están barato ente fuera de las grandes ciudades quiero decir eh es como algo muy primitivo no comprar una casa IPI ya arreglarla por completo aunque luego sea para venderlas

Voz 0864 14:28 bueno pero al fin osea arreglarla venderla me parece que es estoy honrado es pero eso es como se llama eso a mi la gente me ha dado mucho con eso porque cuando antes del verano disminuyó de teléfono

Voz 1194 14:40 la radio email la gente utilizó esos dos datos para meterme en el agencias de compra la de comprar pero pero viviendas de alto de alto nivel por la por la broma exacto por la broma a mí me apuntaban en esas agencias me llegaban correos y me decían señor Don Juan Ignacio su chalet de Palma de Mallorca que ahora puede venir a visitar entonces eran de viviendas Top dime que algún día fuiste tenías que pero tú tu tiempo libre que lo dedicas puede fíjate este fin de semana justo y yo siempre intento seguir el camino de Javier Cansado en lo que yo no era algo tan tan tan delicado como pintar soldaditos de plomo pero en mi familia en Tenerife tenemos una afición y me paso el todo todo lo que ya hemos de Puente haciendo con mi hijo chapas las chapas pero pero cuidado porque en Tenerife Ana a se juega de una manera distinta a la que se Joaquín la prisa

Voz 0864 15:42 pero fue el fútbol jugáis carreras fútbol fútbol

Voz 1194 15:46 pera pero la chapa entre las Islas Canarias se forrada de tela y esa tela se pinta por fuera y por fuera por fuera luego se prensa con un con un cartón Ikeda en la chapa forrada totalmente de tela con un cartón prensado con suelo eso al suelo y a jugar a fútbol

Voz 0864 16:03 ves que hay aquí es más hay Liga hay Liga Liga de fútbol chapa de tal sí sí sí pero aquí no es no es tan sofisticado porque simplemente se coge la chapa equipos una ese recorte hasta está está insinuando veladamente con los peninsulares somos mucho más bastos

Voz 1194 16:17 es la verdad que es de las cosas de las pocas cosas de las pocas cosas en las que en las que en Canarias hemos llegado a un grado de sofisticación mayor que en el continente verdad colgarán la chapa y te lo juro hemos estado con un grado de hemos ido a dos Chiapas por día de del de poesía

Voz 0864 16:33 este una chapa del grado de perfeccionismo

Voz 1194 16:36 ha querido conseguir al pintarlo pero es impresionante

Voz 0864 16:38 hicimos una una producción un plan claro en un plan quinquenal

Voz 1194 16:42 la vuelta de verdad de decía que llevo en mi familia se juega un torneo de Navidad de chapa desde que llevo en esto nunca he tenido un equipo mejor pintado

Voz 0864 16:50 maravilla yo ahí como diciendo ojo

Voz 1194 16:52 diez cansado lo hace yo debo también

Voz 0864 16:55 pero me exijo al iguales y estudiar lo que queráis lo que queráis pero hacer cosas con la manos hacer cosas con la con la manos

Voz 0874 17:01 muy bien dicho lo de las librerías visitas librería

Voz 1194 17:04 ah bueno sí ese es mi otro otro punto débil que me pasa lo mismo que con la amistad que decíamos al principio yo tengo me gustan mucho los libros las librerías no tanto leer pero sí que me gusta mucho el objeto del libro entonces yo cuando cuando veo una librería que me gusta me pongo un nivel sentimental tan alto la le doy abrazos le doy besos la persona la otra se siente incómoda yo lo noto pero para mí es una alegría que data Esquerra sí sí claro que raro Guillaume Notes cosas cuando yo hago eso es la señal de que no voy a volver a pisar esa librería en mi vida porque tengo miedo a no estar a la altura sentimental del primer encuentro

Voz 0864 17:39 sea va marcando una relación de llegas a ese punto de amistad de cariz de cariño

Voz 1194 17:43 pero vuelvo a pasa por delante leer hoy día digo qué pena porque en la librería me guste pero tengo que volver a besar al al al librero

Voz 0864 17:50 Cervantes una de sus Servando Rocha lo tiene el Auditori

Voz 1194 17:53 la alegrarse por la editorial La Felguera y hace poco antes en el festival demonio en Madrid interfono que excede de las cosas más divertidas que yo he hecho últimamente no pudimos apuntar sólo sólo una noche porque iba de viaje con la vida moderna pero en la noche que yo fui al al festival era increíble había un faquir un himno

Voz 7 18:13 por ahora todo muy ecléctico pero tenían el espíritu de la editorial pero bueno yo creo que es un poco el el el unir a a uno universo que en teoría es un poco antagónico pero con con el espíritu este antiguo espectáculos de variedades realmente no hay yo creo siempre decimos que cuando la gente la invita a jugar el juego es sano todo el mundo juega no es ese día bueno Nacho es verdad

Voz 8 18:37 en medio el abrazo el abrazo del oso melodía pero ha repetido nunca tiene que ser bueno sin camiseta igual pero fue increíble porque no está

Voz 7 18:46 planeado oí de pronto el faquir que era el faquir Testa que es el mejor faquir de este país puede sacó del público

Voz 8 18:55 pronto Ana yo no estaba preparado para esto

Voz 1194 18:57 cantó con el faquir que te hizo hacer bueno yo tenía que apoyar en mi pecho una barra de hierro en la doblaba con

Voz 0864 19:06 pero sin trucos teatro te podías haberlo matado a mí supongo pero gané Ignatius truco tú tampoco había no existe nada o sea te no yo lo dije pero ojo esto

Voz 1194 19:15 era como si fuera un parto eh pero es muy bonito porque la editorial de La Felguera habéis conseguido que formar parte de la editorial sea también especie de juego porque la gente que que afina la editorial tiene el el el título como de espía secreto bueno secreto no presentaba como una sociedad secreta que no

Voz 7 19:33 secreta porque era Joaquín

Voz 1194 19:37 ni siquiera somos como los masones

Voz 7 19:38 no que ya no son son discretos nosotras somos una sociedad secreta públicas no hay si la gente siente esa esa de que pertenece hasta las grandes cosas que son como grandes minorías ir realmente yo creo que el futuro un poco de esa de esas grandes minorías no lo del Tour por

Voz 0864 19:55 Madrid biográfico porque tú has ido a uno no ya

Voz 1194 19:59 día uno con mi hijo ahora que mi hijo se dedicó a sabotear en ese paseo mi hijo era el más anarquista de la fe de ello

Voz 7 20:08 sí bueno las presentaciones que hacemos tenemos la gran suerte vivir una ciudad como Madrid que que tiene todo muchos tejidos no oí todavía siguen teniendo los vestigios de épocas pasadas en este caso por ejemplo a nosotros nos fascina mucho

Voz 9 20:20 todo lo que son los bajos fondos no lo fuera de la ley

Voz 7 20:22 Madrid de Baroja no el Madrid de la golf herida que todavía se puede se puede ver no pasar por el Manzanares encontrarte y saber que ahí estaba el barrio de las injurias Jo Cambronero no todas esas grandes fotografías y demás nuestros presentaciones son celebraciones paseos muchas veces por lugares insólitos hemos hecho presentaciones de libros en locales de magia hemos presentaba William Blake en un cementerio británico en Madrid y y sobre todo también en lugares que curiosamente no son librerías luego en nuestro distribuidor en Oliveras a nosotros nos apoyamos por supuesto porque los amamos locamente no sin ellos esto no es posible pero pero también lo hacemos de una manera un sin ningún tipo de interés de ni siquiera de poner allí un están para vender libros el interese genera directamente de de la SER participa al otro de que esto también es suyo no de que es una célebre de que es una celebración no

Voz 1194 21:11 habéis tenido que poner lo ya casi por invitación es porque las primeros paseos que hicisteis se desbordaron tuvo que intervenir la Policía que de repente eran seiscientas personas paseando por Madrid el año pasado

Voz 7 21:22 seiscientas percibe la Ibiza porque boicot

Voz 0874 21:24 de tu hijo el Tour mi hijo ya como

Voz 1194 21:26 muchas veces estaba de viaje por las actuaciones nunca me había podido apuntar algún paseo preservando entonces un fin de semana que me tocaba estar con mi hijo digo bueno aunque este momento pues voy aprovechar mi hijo que tiene ocho años pues a lo mejor él había historia fantástica por ejemplo que Trotsky se escondió en Lavapiés iba por las tabernas escondiéndose de los que perseguía perseguían desde la Unión Soviética eran historia fascinante pero mis hijos

Voz 0864 21:50 no le acaba de ocho años y Unión Soviética también les pilla pilla lejos

Voz 1194 21:57 entonces estaba todo el mundo en silencio escuchando a Servando hablar por un megáfono inicio se dedicaba a boicotear el acto pues AVE una frase el de frase ejemplo preferiría tener la cabeza metida en un inodoro que seguir en esta rebotaba ya está preparando nueva frase ayer antes de dormirse pues el próximo pase lo que venga voy voy a decir que prefiero que me dio un ataque al corazón

Voz 0864 22:21 pero no lo fomentan lo nace nacen él quien no cogerá

Voz 1194 22:29 bueno que era increíble pero anarquista a la propia filosofía del espíritu de la del paseo mi hijo era más anarquista de todos que se dedica a golearme básicamente hace poco aquí en la radio quisimos hacer la broma de que bueno es para mí era la lata de Clippers el refresco de fresa para Cano El Aquarius para qué la lata de Jack Daniels cola que existe esa lata se pero para ser la broma a mí me costó muchísimo pasear me por Madrid para encontrar la lata de Jack Daniels cola hijo conmigo toda la tarde buscando la lata hijo pero qué es eso digo bueno es una lata de whisky es difícil encontrar total que por último trabaja una al Carrefour que hay en la Plaza de Quevedo ya después de pasar por el Corte Inglés de princesa toda la tarde mi hijo aburrido pésimo viene el encargado yo por favor la lata de Jack Daniels cola delante de agrado mi hijo me dice papá porque para ti es tan importante el whisky

Voz 0864 23:20 qué pasa por ahí con tu hijo de ocho años buscando whisky pues era está ilegal

Voz 1194 23:24 seguro que bueno cola

Voz 0864 23:27 sí un poquito ya ya entonces era porque

Voz 1194 23:29 no no no nos mezclamos todo en una probeta se lo tenía que beber un chico del público y lo hizo sí lo hizo no es lo explotó pero dijo una cosa muy híper el Amena claro me es que decir pocas Clippers Jean solos como el ajo no

Voz 0874 23:48 cuando cuando tu chavales acercando al fin de semana en el que está contigo en cuál es su actitud la de

Voz 1194 23:53 dado el bueno pues como cuando te vas de safari metiera lleva preparando un guión no como lo que me cuenta mi hijo Bale de te lo juro ayer me estaba dictando en la próxima reunión que vaya a los paseos de Servando voy a decir esta frase porque es la gusta el protagonismo lo que todo el mundo estaba tan pendiente de Servando como a ver qué soltado a mi hijo poner no estaba de acuerdo con participar

Voz 0864 24:14 qué es lo siguiente que hacéis Servando pues

Voz 7 24:17 hemos publicado una maravilla de libro se llama Ramón del Valle Inclán en la lámpara maravillosa un libro que que desde mil novecientos veintidós no se publicaba tal y como como fue la edición original con las ilustraciones

Voz 0864 24:28 claro que ha nocturno puedo

Voz 7 24:31 por por el Madrid de Valle Inclán como pre presentación donde no había Taberna Pica Lagartos no había Callejón del Gato pero habían otros muchos más historias secretas sobre Valle Inclán y haremos una presentación del libro en la central dentro de una semana próxima

Voz 0874 24:43 cuando yo buena suerte con todo eso en el sobre todo al próximo si ves que chaval de de Nacho

Voz 0864 24:48 darle el megáfono exacto decir lleva a balón vídeo por favor Servando Rocha de la editorial La Felguera gracias Servando y suerte con muchas gracias hasta luego gracias a vosotros porque os voy a decir suerte esta no enseña nombre hemos hecho en la sala estaba hoy en el teatro Alcázar no si lo tuvimos ayer ilustra con cartel que es tu hoy sí sí

Voz 1194 25:11 sólo actuó solo esta vez sacado el personaje de Elvis Canario voy a ir vestido de Elvis que el personaje es la la casualidad que se llama Elvis canario y además es el el visionario da la casualidad

Voz 0864 25:23 es que no lo entiendo sabes tu nombre desde Elvis

Voz 1194 25:26 la casualidad es que el Elvis canario

Voz 0864 25:28 sí pero es porque canta canciones del Viso canta canciones de él

Voz 1194 25:31 sí estaba medio loco ibas vestido se dedica a buscar gente que se llama Elvis canarios por Facebook yo tiene tiene la frase de que sólo puede quedar uno

Voz 0864 25:39 alguna es la comedia salvo vivida no si esa exacto aquí es bueno en este caso episódico lo de mis

Voz 1194 25:44 de ese nombre lo poco desde hace quince años ya el nuevo elemento es lo que le mete lo cualquier cosa

Voz 0864 25:52 los en la sala también es si si ha vendido ya sí sí señora entradas pero estuvimos en Carabanchel que nuestro barrio y fino como gusta actuar hay mucho no gusta mucho si es un sitio es un concierto lo con la gente está de pie que es un handicap pero es muy divertido es muy divertido porque bueno suerte a los dos si a ver si antes de que acabe el año pasado por aquí Javier Cansado Ignatius Reilly hasta luego recuerda chavala gracias

