Yago de Vega: "Zidane me tiene despistado"

Voz 1991 00:13 en el Santiago Bernabéu nos hemos quedado sin partidito bastante rápido Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas noches que en el minuto dos ha caído el primero ya en el cuarenta hay dos cruenta y uno creo que era ya llevamos cinco cero

Voz 3 00:28 sí la verdad es que ni los más viejos del lugar no el Sevilla muy flojo muy flojo en el Bernabéu Hyun Madrid y solvente no arrancó bien luego se atisbó dibujó un poquito y acabó francamente bien ese esa primera parte anoche hablábamos a esta hora recordarás Yago las bajas del Real Madrid en defensa que el Madrid no se había quejado pero que tenía un plante John a Rafa que ha marcado hoy internacional con Marruecos Marcelo el que dicen mejor lateral izquierdo del mundo eh Vallejo internacional sub veintiuno y para mí el que más me gusta Nacho eh tercer central de España en forma después de Sergio Ramos y de Piqué solvente con mando en plaza en el en esa zona defensiva del equipo blanco y además haciendo el gol la verdad es que murió ha estado negado en ese despejes ha dejado a Nacho para que hiciera gol el primero de la el primero de la tarde un hecho que el pasado año también marcó un gol de pillo al equipo hispalense y luego a partir de ahí pues ya llegó Cristiano Ronaldo todos menos Benzema que lo intentó pero que tampoco fue capaz de conseguir hacer diana en esta tarde en en el Santiago Bernabéu bueno pues el Madrid hizo los deberes el Sevilla francamente mal con eso no quiero quitar mérito al equipo blanco que va dando síntomas de mejoría con Lucas Vázquez con Asensio y la entrada en la segunda parte Ceballos que cuando juega lo hace francamente bien is hoy sin Casemiro que es el hombre que hace Bianca en centro del campo el Madrid Luka Modric que fue de menos a más pues supo solventar sin ningún tipo de problema el partido ante el equipo de del Sevilla no

Voz 1991 01:56 capítulo declaraciones habló Zidane que a mí me ha sorprendieron me han vuelto a sorprender mejor dicho las declaraciones de francés

Voz 3 02:05 sí a mí me sorprendió la de la decisión de dejar a Isco en el en el banquillo me cuentan que es por rotación por descanso y mí me cuentan que le encanta a Zidane pero a la mínima le quita en contra el Málaga lo quitó cuando el Madrid estaba pasando apuros en en Bilbao también lo quito en la segunda parte y hoy pues en el banquillo no sé no me creo que esté muy cansado Isco aunque dicen muchos que el Madrid es más rápido más vertical a mi me parece que Isco ha sido el mejor de largo del Madrid en este inicio de campaña ha dicho Zidane esto entorno al partido que no ha sido mejor encuentro que ha jugado el Madrid este año a nivel del bolso

Voz 1994 02:40 pero a nivel de juego creo que hemos tenido partido bueno también con sociedad o a dos Moon en Champions la sensación es buena hoy marcando cinco bolas contra este equipo que que el Sevilla que en que no es nada fácil mantener la portería a cero marcando cinco bueno podemos estar contento pero no no es el mejor

Voz 1991 03:02 yo realmente a mi ciudad me tiene despistado me me me da que en rueda de prensa primero con la mano derecha hace una cosa y luego con la mano izquierda va haciendo otra completamente diferente hoy para mí la primera parte del Real Madrid es la mejor del Real Madrid en toda la temporada pero sin lugar a dudas y luego después de jugar en San Mamés le ha gustado mucho el equipo está contento con el rendimiento yo no sé muy bien por dónde va el discurso de Zidane a mí me tiene loco en no es a mí que me tiene que convencer a los aficionados del Real Madrid sobre todo a su plantilla con los mensajes que les va enviando imagino que lo va haciendo muy bien cuando tiene a todos sus jugadores de de su lado todos convencidos dice que le gusta a Isco pero luego Isco no juega Asensio es maravilloso ir a Asensio empiezan a llamarle ausencia o porque ya no está nunca en los partidos entonces yo a mi medalla que cada mano va por un lado que cada mano va a su bola ya a mí realmente me tiene despistado

Voz 3 03:58 yo creo que ser técnico de Madrid tiene algo de equilibrista no debe ser fácil no el manejar te ahí hombre tiene sus favoritos no le encanta Benzema y lo pone no Benzema el pasado año comenzó fatal merecía jugar como contado Morata pero oponía Benzema porque a él le gusta Benzema imagina que lo hará porque desea francés creo que en eso eh oye la conseguido todo llevan de Madrid dos años va a hacer ahora dos años consiguió dos Champions una Liga así que por ahí lo tiene todo en el Madrid aunque ese fuera mañana mismo Zidane ya ha triunfado pasa en equipo el equipo blanco pero tiene como todos imagino pues nuestras Fides nuestros fobia no nos gusta más unos que otros hijos luego él está ahí dentro y conoce a los futbolistas y que evidentemente pondrá quién crea que es mejor que aceptará no porque como digo es el técnico que llevó al maridos Copa de Europa de forma consecutiva pero bueno yo creo que en la sala de prensa es un poco político no es la imagen del Madrid lo hace francamente bien es una muy buena imagen no se equivoca nunca hizo el tema del fútbol pues lo que dices tú pues dice una cosa ya a lo mejor piensa otra bueno lo que quiero creo que hace es templar gaitas no en el fondo se pone ahí delante de los medios cada dos días no es fácil no tema Weil el tema de los fichajes es el portavoz de club y cada palabra que él dice pues mira con lupa y cuando lo ve complicado Yago dice pues nada más sonríe