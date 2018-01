El Larguero: Hugo Mallo carga contra Munuera Montero (09/12/2017)

Voz 3 00:00 en la Cadena Ser

las doce en punto a las once en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este nueve de diciembre día en el que se han disputado

Voz 1991 00:43 cuatro partidos correspondientes a la decimoquinta jornada de Liga en Primera División el último en concluir ha sido el partido de Mestalla entre el Valencia y el Celta de Vigo y que ha concluido con victoria del conjunto ché dos uno con tanto de Simone Sasa que ya lleva diez esta temporada de en en en el conjunto valenciano el de Parejo de penalti eh ahora comentaremos ese penalti porque ha traído cola Marco Iago Aspas para los gallegos un Yago Aspas que al terminar el partido atendía los compañeros de Being Sport se quejaba amargamente de la actuación de Munuera Montero diciendo que no era la primera vez que les pasaba con este árbitro el ser perjudicados y se quejaba como digo de esa jugada en la que hay un ligero contacto entre el Duque Hernández Nacho Gil en lo que fue el posterior el lanzamiento de penalti de Parejo y el dos uno definitivo esto decía Yago Aspas con los compañeros de Bin Sport con este hombre siempre nos pasa lo mismo

Voz 5 01:37 ya nos pasó anteriores jornadas el año pasado con el capitán cuatro partidos es un debe tener algo contra nosotros la próxima vez pediremos jugar cosas tercera camiseta a ver si no se da cuenta de que somos el Celta de Vigo porque bueno creo que hemos hecho partido tanto uno como otro equipo precioso creo que no se puede estropear un partido así es Si pita ese contacto dentro el área la primera parte en la misma jugada exactamente a John y dice que es deja seguir cuando hay una una ocasión manifiesta de gol pero bueno qué le vamos a hacer larga no la buena al Valencia ha hecho un gran partido como nosotros os espero que la Liga sede cuente vas

Voz 1991 02:12 Bono eh pues esas son las declaraciones de Yago Aspas sobre el actuación de Munuera Montero eh además que no es la primera vez que le pasa con ellos y que a ver si se pone la camiseta a la tercera camiseta no les reconoce que son el Celta de Vigo que habéis suerte no le vuelven a poner a Munuera otra vez a arbitrales en un instante estamos en Mestalla ya analizamos todo lo sucedido y hablamos con alguno de los protagonistas pero antes os cuento que en el Santiago Bernabéu le ha pasado por encima el Real Madrid al Sevilla al que ha derrotado por cinco cero todo ha pasado además en el primer tiempo goles para los blancos de Nacho Cross a dos de Cristiano Ronaldo el segundo de ellos de penalti el día además que ofrecía su quinto Balón de Oro a la afición del conjunto blanco el Real Madrid se pone con treinta y un puntos seguro a cinco del Barcelona aunque los catalanes ya sabéis con un partido pendiente el Sevilla se queda en quinta posición veintiocho puntos a dos de los puestos Champions por cierto qué Real Madrid Se marcha mañana Budavi e donde va a disputar el Mundialito de Clubes hoy los blancos han sabido que su primer rival va a ser el Al Jazira que ha derrotado a los japoneses de agua Red Diamonds así que ya conoce rival el Real Madrid como digo viaja mañana a Budavi además en Riazor Deportivo La Coruña uno Leganés cero con tanto de su delantero Adrián López tres puntos de oro para el conjunto gallego que se pone con quince puntos ahora mismo tres por encima del descenso de paso mete al Athletic de Bilbao muchos problemas que se juega mañana el seguir en el borde el precipicio ahora mismo es cuarto por la cola y tan sólo saca dos puntos al descenso el Lega sigue metido en la parte alta es octavo veinte puntos a uno de Europa en el partido de que abría la jornada al de la una de la tarde en el coliseo un han empatado a cero el Getafe el Eibar aunque la victoria será pudo llevar el conjunto armero ya que Joan Jordán e falló un penalti en el minuto cincuenta y cuatro los madrileños se ponen con veinte puntos rozando los puestos europeos mientras que el Eibar sigue siguen zona tranquila décimo segundos con diez ocho para mañana como digo el resto de los paros todos excepto el Espanyol Girona que queda para el lunes a las doce de la mañana en Anoeta Real Sociedad Málaga a las cuatro y cuarto Betis Atlético de Madrid sin Griezmann en los rojiblancos que por una lesión se queda fuera de la lista probablemente en el mejor momento el francés en esta temporada a las seis y media en el Ciudad de Valencia como digo se la juega al Athletic que visita al Levante iba a las nueve menos cuarto nos queda el partido de él está de la cerámica donde el Barcelona visita al billar real sin Andrés Iniesta que se ha quedado fuera la lista por sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda en Segunda División cuatro resultados definitivos Albacete dos Valladolid uno Alcorcón uno Huesca uno Numancia uno Lorca cero Zaragoza cero Cádiz dos as sí que contado todas las doce y cinco empezamos hablamos de ese partido entre el Valencia y el Celta de Vigo Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 1716 05:03 hola buenas noches por lo visto en el campo

Voz 1991 05:06 para mí lo justo probablemente habría sido un un empate muy bien el Valencia en el primer tiempo mejoró bastante Celta de Vigo en el segundo pero al final se llevó la victoria el equipo Marcelino si yo estoy

Voz 1716 05:16 cuerdo contigo Yago de la primera parte del Valencia a mí me ha parecido buenísima había que ver cómo reaccionaba el Valencia después de la primera derrota ante el Getafe porque claro cuando llevas tantos partidos sin perder parece que una derrota eh y sobre todo que había habido victorias de del Real Madrid se estaba acercando el el Atlético de Madrid se acercaba el Real Madrid bueno sí el Valencia no no ganaba como bien ha dicho neto luego a terminar el partido no era lo mismo empatar que que ganar y la primera parte el Valencia hecho una primera parte realmente buenísimas nada más nada más empezar el partido ha mandado un balón al poste brezo y a los a los veintiocho minutos el Valencia ya ganaba uno cero y a pesar de que ha habido una oportunidad bastante buena del Celta de Vigo que será detenido neto el portero del Valencia a Iago Aspas para mí el Valencia hecho una primera parte realmente buena buena eh donde podía haber seguido con algún gol más al al descanso pero la segunda parte para mi ha sido clarísimamente

Voz 6 06:11 el del del Celta de Vigo y es verdad que ha ayudado el hecho de que

Voz 1716 06:16 nada más empezar la segunda parte ha marcado Iago Aspas el empate en el minuto bueno no se había cumplido el primer minuto de juego y eso ha dejado bloqueado noqueado al Valencia durante prácticamente todo el partido pero en el momento que más sufría el Valencia en el momento que el Celta de Vigo por momentos parecía que estaba jugando en en Balaídos más que en Mestalla en el el Celta se estaba gustando había metido cambios el Celta de Vigo se estaba haciendo acreedor incluso al uno dos en ese momento sucede la la jugada famosa del penalti que tanto ha molestado a Yago está en el minuto treinta y cuatro ese penalti que señala el colegiado del Tucker Hernández a Carlos y a Carles Gil que termina por transformar Parejo y a partir de ahí claro ya el partido se acaba osea digamos que esa jugada saca al Celta totalmente del del partido y hace que el Valencia gane tres puntos que son tres puntos de oro que le deja en una posición realmente privilegiada pero ha habido jugadas jugadas para mí claves en el en el partido también en parte Iago Aspas ese posible penalti que hace Gabriel Paulista a Johnny pero desde luego creo que coincidimos todos escriturar de lo lo lo comentaba en en en Carrusel que es desde luego sí es menos penalti el meras penalti de todos los que se han podido oír en reclamar en en Mestalla es el que ha dado al Valencia la victoria dame

Voz 1991 07:34 en un segundo que nos pide precisamente paso Ximo más mano desde zona mixta creo que con protagonista hola Ximo muy buen

Voz 0962 07:40 las hola qué tal muy buenas e Yago pasa por aquí los primeros jugadores del Celta y tengo la suerte de pasar al capitán que nos va a tenderle colocó el auricular aquí tienes a Hugo Mallo que no sé si se habría enfriado después de la ducha se metió muy calentito con el árbitro aquí lo tienes en sintonía de El Larguero

Voz 4 07:55 hola qué tal muy buenas hola muy buenas por decir algo ha pasado un poco el rebote a uno

Voz 0977 07:59 conocí a sonar en un momento estamos calientes pero cuesta asimilarlo porque no es sólo una cuestión no sólo el penalti de hoy sino que ya van varios partidos varios años que siempre pasa algo raro con este árbitro oí bueno la verdad que nos nos fastidia Nos duele y más sobre todo cuando el partido estaba más a favor nuestro te

Voz 4 08:22 hemos escuchado primero a Yago con los compañeros de Being hemos escuchado a ti también hablando con los compañeros de de Being lo que Dennis claro es que este árbitro no lo queréis ver más en pintura no ni en pintura

Voz 0977 08:32 no a mí me sorprende sinceramente que que no siga arbitrando no y la verdad no sé yo pido a las personas que tienen que ver estas cosas pues que vean realmente que vean los aciertos los errores lo poco bueno si hay errores de bulto como parece que hay pues que tome una decisión y que a lo mejor porque no nos pite más árbitros sobran hay en esta Liga digo bastante de árbitros buenos son todos buenos la verdad pero ya no voy es sólo la la situación del penaltis sonó a cómo se comporta dentro del terreno de juego con nosotros eso ya hay momentos en los que nos sentimos tutelados por decirlo de una mano

Voz 4 09:07 claro porque se dirige de a vosotros o notáis que se dirija a vosotros de una forma diferente que al otro equipo

Voz 0977 09:13 sí sinceramente sí la verdad es que no se pueda hablar con él he visto por ejemplo cómo algún jugador referencia como bastaba se reía no lo con El Cairo situaciones pues que que no gustan que no gusta vivirlas si aquí todo os pedimos respeto no pero también el futbolista tiene que ser respetado es cierto que aguantar nos a nosotros impartido partido es complicado pero bueno es árbitro y sabes lo que lo que se dedica pero bueno ya está todo nos equivocamos si no quiero darle más más

Voz 4 09:49 ya no vale de nada termino con este asunto entonces no creéis que es casualidad lo que os pasa como en Orán al Cambó

Voz 7 09:57 no es casualidad que muy malo es que no sé son muchas situación

Voz 0977 10:01 es muy raras es que hemos pitas pasa algo raro a nuestro alrededor un día sí y dos pues quedaban más bastantes nuevas todo empezó en Las Palmas como una expulsión de Orellana en Altea Cabra de paguen de Cabral en Éibar cuando me escuchó Mi cuatro partidos después dos a Sergio por dar una patada a a su propia nevera o el día del Atlético de Madrid hoy siempre hay algo de los jugadores también están caliente las pulsaciones van a mil y cuesta cuesta mantener la calma no oí impuesto al final pues

Voz 4 10:40 es difícil pero Hugo notáis que salgo no quiero decir individualizado en el Celta de Vigo o habléis con otros compañeros en otros partidos y también notan lo mismo yo real

Voz 0977 10:49 tardó el año pasado un partido con el Athletic Bilbao muy parecidos a una persona pero sí que es cierto que ves cosas pues que que nos hacen daño que duelen

Voz 4 11:05 bueno al terminar el partido has dicho literalmente nos han robado me imagino que sabes que eso puede tener consecuencias puede venir en forma de de sanción no sé si quieres matizaron o decir algo

Voz 0977 11:16 yo sinceramente no he dicho tampoco nada raro sea IBI he dicho mi opinión ahora sí para cada uno por decir lo que piensa ser castigado pues tampoco matado de producir

Voz 4 11:29 sí

Voz 0977 11:29 en sí sí he dicho eso que realmente no no me doy cuenta claro

Voz 4 11:33 sí buenas dicho eso no no hemos perdido uno punto no los han quitado nos han robado

Voz 0977 11:38 bueno pues yo es lo que pienso sinceramente si les molesta aquí demuestra lo siento pero es lo que tiene también hacer un poco las entrevistas una vez acaba

Voz 4 11:48 estaba el partido era eso te pregunto de un poquito después lo digo claro vivió dándote tiempo porque sé que sale

Voz 1991 11:55 es el campo eh vamos a ha quemado

Voz 4 11:57 Don hippies yo sigo pensando que no fue penalti y he visto a jugadas pero con el árbitro es el que interpreta sin él interpreta

Voz 0977 12:06 saca sido penal te puedo porque lo vamos a hacer

Voz 4 12:08 al que ya está creéis que os van a hacer caso nos va a arbitrar más Mora

Voz 0977 12:14 a nosotros nos da igual que que nos pite muera nosotros creemos en la honestidad de todos en la credibilidad pero joder pasé algo pero dentro que nos tiene que volver a estar pues pues nada indicó que vamos a hacer nosotros creemos en su trabajo oí ya veremos qué pasa

Voz 4 12:30 hubo no quiero pasar por alto también lo deportivo porque creo que habéis hecho un gran partido en Mestalla hoy habéis hecho una fantástica segunda parte desde mi punto de vista lo más justo habría sido un empate yo

Voz 0977 12:40 lo que gracias por tus palabras creo que el equipo ha hecho un gran trabajo hemos hemos puesto con el marcador en contra en un estadio como está ya que es muy complicado reponerse pero bueno creo que el equipo ha dado la cara seguido intentando hacer su pueblo oí hemos empatado rápido ya te digo que creo que está más cerca

Voz 4 12:58 es que el el dos uno y acabo estáis en esta temporada bastante sólidos en defensa e defendiendo muy bien pero es que encima teniendo a un tío como Iago Aspas arriba que están en estado forma fantástico todo un poquito más fácil no

Voz 0977 13:11 nosotros sabemos la calidad que tiene Yago lo necesitamos con lo acusa pero bueno estamos tengo suerte de que Llagosta está bien está muy bien físicamente muy bien de cabeza

Voz 1991 13:27 es una gran ayuda Hugo Mallo muchas gracias por atendernos en estos momentos tan lo voy a decir directamente tan jodidos para para vosotros y mucho ánimo vale

Voz 4 13:36 al gracias eh Ximo gracias a salir protagonistas del Celta de Vigo estaban bastante quemados imagino que es un poco la tónica general no de los jugadores de conjunto gallego

Voz 0962 13:46 sí yo creo que el capitán es el que refleja mejor el pensar de ese vestuario con que el las invitado a que matizar sus palabras y no lo ha hecho y es lo que trasladan desde el vestuario los jugadores pero ninguno como el propio capitán como Yago Aspas que es al que todos buscamos también después de lo que ha dicho el flash Interviú después del partido pero no ha querido este ni matizar de añadir no ha querido hablar en la zona mixta sí que lo ha hecho el capitán al que acabamos de escuchar en el larguero

Voz 1991 14:18 gracias Chema un abrazo hasta luego un abrazo compañeros Santi Cañizares qué tal buenas noches qué tal buena noche Javier Subirats muy buenas

Voz 8 14:26 hola qué tal buenas noches y Morata sigues por ahí verdad

Voz 1991 14:28 aquí estoy eh Cañete te parece justo el resultado

Voz 7 14:32 no yo creo que la primera parte del Valencia fue muy superior hizo un gran partido de la primera parte el mismo que hizo el Celta la segunda para mí hubiera sido más justo un empate pero en definitiva fue un buen partido de fútbol jugado con mucha intensidad con mucho ritmo con dos equipos que se dejaron absolutamente todo que pelearon y disputaron cada pelota que que que pusieron un ritmo altísimo el partido y además lo sujetaron cantaron los noventa minutos encantado el partido ya digo creo que el resultado más justo hubiera sido un empate porque en definitiva uno fue mejor que el otro

Voz 1991 14:59 durante una de las mitades Subirats

Voz 0905 15:02 se estoy completamente de acuerdo no el Valencia fue lo mejor en la primera el Celta en la segunda la justicia al final que el que marca los goles no pero sí que fue un partido muy parejo muy agradable de ver al espectador con dos equipos que que cuando tenían la pelota buscaba la portería contraria que ha habido fases en la que era un equipo más dominador que otro pero en definitiva un equipo un partido entre dos equipos que que han buscado la victoria

Voz 1991 15:31 Morata guió

Voz 6 15:33 no lo esperaba hoy ver cómo se iba a comportar el Valencia

Voz 1716 15:39 sin Guedes ya lo habíamos visto es un futbolista que se nota mucho y que como hoy comentaba Cañizares en la trasmisión de Carrusel deportivo los rivales lógicamente van estudiando al al Valencia iban buscando antídotos e hoy presionando Le arriba

Voz 6 15:54 así sin Guedes Easy

Voz 1716 15:56 dos centrales que

Voz 6 15:59 son dos centrales titulares el otro

Voz 1716 16:01 Ariel pero no era precisamente Gabriel el más titular en el momento en el que está jugando con Garay con Murillo fuera el Valencia tiene una plantilla corta

Voz 6 16:12 así es importante

Voz 1716 16:15 a ver como podía el Valencia superar estas circunstancias en momentos en los que aprietan las bajas en los que sobre todo la presión la presión del Atlético de Madrid la presión del Real Madrid porque si el Valencia no ganaba el Atlético de Madrid mañana ganaba se ponía por delante ya hay entonces podías empezar a tener nerviosismo por la cuarta plaza no a mí me ha dejado muy tranquilo la primera parte que he visto del del Valencia y la segunda parte me deja menos tranquilo sobre todo en algunos futbolistas como es el caso de de Andreas Pereira que yo creo que tienen que dar un paso adelante porque no estando los que he dicho pues alguno de los sustituto y con plantilla corta el Valencia tiene alguna dificultad

Voz 1991 16:54 de todas maneras Cañete estos son los partidos que decimos que al final te hacen estar en la parte de arriba cuando a lo mejor no lo mereces y al final te llevas los tres puntos el Valencia sigue siendo muy fiable en Mestalla y cuando uno está en esa dinámica hay que aprovecharlo desde luego porque luego pasa como la temporada pasada

Voz 7 17:10 que que que sale todo al revés no entonces es cierto no es el primer partido que el Valencia la que quizá no lo merezca como pasó en Cornellà o como paso frente al Athletic Bilbao en casa también pero al final el equipo no saca adelante y lo saqué adelante son tres puntos mantas ticos porque fija del Sevilla perdido que es el rival teóricamente más fuerte para luchar por esa posición de Champions League porque además mañana hay un Villarreal Barcelona Si gana el Barça pues bueno pues el Barça sigue adelante pero el Valencia coge aún más distancia con las posiciones de Champions que finalmente pues yo creo que es un objetivo que ahora mismo n todo el mundo la cabeza viendo jugar al equipo porque incluso al principio de temporada pues el objetivo pasaba simplemente por recuperar el prestigio y por por entrar en Europa hay Hinault mendigar partidos no como hicimos el año pasado pero bueno viendo el equipo que que que desde el principio temporada está jugando fantásticamente bien compitiendo todos los partidos unas veces con más acierto otras con menos es evidente que ahora mismo ya es un equipo aspirante claramente la Champions por el fútbol que está desarrollando it in ganarle sumarle tres puntos hoy al Sevilla yo creo que es muy muy importante

Voz 1716 18:16 fíjate Yago el el dato que que estaba mirando ahora para para contrarrestarlo en la jornada quince de la temporada pasada el Valencia cerraba la jornada quince con la clasificación estando empatado a puntos cuarto por la cola el Valencia empatado a puntos con el Sporting de Gijón que en esa jornada quince la misma que hoy en el Sporting era tercero por la cola y tenía sólo doce puntos el Valencia en la zona quince Cela la temporada pasada tenía doce puntos hoy tiene treinta y cuatro puntos a dos del Barça con un partido menos el Valencia pase lo que pase contra el Eibar y pase lo que pase contra el Villarreal como tiene seis puntos de distancia sobre el Sevilla pues es seguro que el Valencia de este año el del año pasado es acabó sufriendo en los puestos de descenso este año va a terminar el año dos mil diecisiete con seguridad en zona Champions

Voz 1991 19:06 Subirats crees que tienen que ir el Valencia al mercado de invierno porque de momento las lesiones prácticamente han acompañado en todo momento es cierto que Guedes está fuera desde hace ya algunas semanas pero coloque hay da para terminar la temporada

Voz 0905 19:21 hombre yo creo que el valenciano en cuanto lo que es el juego sí que sí que ha anotado no el las bajas de de los centrales que tiene ahora y sobre todo la de que ves ahí quizás ahí sí que podría incorporar algún algún jugador no no obstante el el que no en competiciones europeas pues hace que todo sea más más llevadero no y además pues bueno en los partidos en los que estaba pues hoy al final es ha podido sacar los tres puntos es una decisión complicada pero sobre todo por eso porque no va a tener tantos partidos tanta tanta exigencia al final los jugadores Se van a recuperar quizás pueda aguantar con lo que hay pero yo creo que a lo mejor alguna sorpresa sí que pues sí que puede el Valencia tenerla en el mercado de mercados

Voz 1991 20:09 el Valencia está cimentado en una grandísima defensa hoy decía Marcelino y estoy de alguna forma de acuerdo con él el que él no considera error defensivo el gol que han encajado sino una concatenación de de malos despejes al fin acabo de rechaces y que le cae la bola Iago Aspas que está nuestra desgracia fantástico y acaba enchufado pero es que encima Cañete si tienes a una defensa sólida en este estado de forma es que la comida perfecta fíjate que yo sigo desde la opina

Voz 7 20:36 con que todos esa atacantes y defensores viven mucho trabajo el centro el campo yo creo que el centro campo el Valencia es excepcional el trabajo que está haciendo este año cuando obvia Parejo es brutal Carlos el que ha caído un pelín en el rendimiento quizás ahora en en en en la segunda quincena de noviembre pero igualmente es un futbolista fantástico y es lo que hacen es que genera muchísimo fútbol de ataque y que además obviamente los delanteros dando paso adelante también hacen vivir muy cómodos la defensa yo no creo que el Valencia defensivamente lo que son los cuatro defensas sea de lo más correcto del campeonato pero sí creo que el sistema defensivo global donde ayudan muchísimo ese centro del campo haga vivir pues quizá con más comodidad a la defensa

Voz 0905 21:27 sí ese no efectivamente yo creo que el Valencia ha mejorado mucho de de uno año para otro eh efectivamente el centro del campo es lo que lo que ha mejorado sobre todos los problemas que tenía en el centro sobre todo en ese medio defensivo que que con dos vías efectivamente ha sido un gran acierto porque además hace jugar con con mucha más soltura eh aparejo después pues bueno tiene tiene dos jugadores en banda uno más específico que el otro que que que Esgueva si un Carlos Soler que se acopla bastante Viera y a partir de ahí pues bueno el equipo ha mejorado ha mejorado en la parte central de la defensa Si bueno de ahí la buena clasificación del equipo

Voz 1991 22:08 cuanto más Morata informativamente

Voz 1716 22:10 cortarte que si Marcelino lo puede evitar el está encabezado raramente en los entrenador que siempre quieren que el estrenan jugadores Marcelino considera

Voz 1991 22:19 que mantener y respetar el equipo

Voz 1716 22:22 ebrio del vestuario actual que son los jugadores que han traído al Valencia hasta esta hasta esta situación él si puede evitarlo preferiría no traer ningún futbolista ningún refuerzo en el mercado de invierno Marcelino tiene unas exigencia para traer jugadores de alto nivel que sino prefiere que no venga

Voz 6 22:40 ninguno así sí

Voz 1716 22:42 es que tuviese que llegar alguno los dos posiciones donde donde el Valencia más mermado puede estar es en la posición de atacante pero sobre todo porque el tema de la rodilla de Zaza que por cierto es baja para el próximo partió de eh con el Eibar en Ipurua por acumulación de amonestaciones en la posición de medio centro precisamente en la que estamos comentando de de lo que más le temía Marcelino era a las lesiones de momento le están respetando las lesiones en la zona

Voz 6 23:08 que él más miedo tiene que es con dos vía Parejo si él puede

Voz 1716 23:14 darlo la información que nosotros tenemos es que preferirá no

Voz 1991 23:16 no fichar pero yo creo que al final terminara fichando a alguien gracias Morata un abrazo adiós gracias hubiera hecho un abrazo buenas noches todo Cañete me quedó un segundo más contigo la comentar todas las quejas del Celta de Vigo con respecto a Munuera Montero

Voz 9 23:31 yo tengo aquí el

Voz 1991 23:34 los partidos que ha pitado Munuera a al Celta de Vigo Celta cero Leganés uno anuló un gol legal de Iago Aspas por fuera de juego mientras que el tanto de Víctor Díaz era en claro fuera de juego daba los tres puntos al Leganés Éibar uno Celta cero no señaló un penalti sobre Bongonda ya acabó expulsando a Hugo Mallo por llamarle sinvergüenza quiero recordar que le cayeron además cuatro partidos de sanción a Sergio Álvarez también expulsó en el caso de Sergio Álvarez que estaba en el banquillo por propinar una patada a una nevera Celta cero Eibar dos aquí no pasó nada Alavés tres Celta uno no pitó un penalti bastante dudoso a favor del Celta de Vigo sobre pies existo tampoco expulsó a Yago Aspas después darle un codazo federal que se quedó en amarilla Celta cero Atlético de Madrid uno el Celta pidió un penalti por una mano de Gavin larga jugada dudosa para Iturralde en su día no fue penalti ir el partido de el Celta de Vigo dos Cell el Valencia dos Celta de Vigo uno a ti qué te parece todo esto tú que has estado en un vestuario que probablemente hayas vivido situaciones de éstas

Voz 7 24:38 bueno yo creo que obviamente te crea cierta obsesión no yo creo que las declaraciones de ambos de de Iago Aspas y de Hugo Mallo que son los dos más autorizados en El Vestuario de Celta pues los capitán el segundo capitán la obsesión yo no puedo estar de acuerdo en que haya un árbitro que perjudique a cualquier rival es decir que que quiera perjudicar a cualquier rival no puede estar de acuerdo yo creo que la yo creo en la honestidad del árbitro básicamente te porque el árbitro se está jugando también sus puntos está jugando también sus salarios está jugando también su reputación no porque no es que el árbitro bueno yo pinto aquí mañana me voy a mi trabajo ya está no el árbitro también se está jugando mucho sobre el terreno de juego entonces yo pero de que de que esto sea más allá de una casualidad si vamos a analizar el partido si vamos analizar el partido yo creo que estábamos Varias personas en Carrusel comentando el propio Iturralde también en el primer eh la primera jugada polémica que es ese posible penalti a favor del Celta hay quién ve la penalti y hay que no con lo cual si no lo pita pues entendemos que oye pues puede ser pues con lo que decida el árbitro está bien hecho cuando hay da digamos de varias opiniones al respecto yo veía penalti el árbitro no Iturralde decía que no

Voz 1991 25:55 yo también me gusta Avi Gustavo decía

Voz 7 25:57 sí pero bueno ya va con qué editorial de diga que no pues entendemos oye que si dice que no pues también y si dice que sí también está bien porque estamos viendo la misma jugada varios para claro cada uno opina pues bien pero evidentemente se ha equivocado claramente para mí no hay no puede sancionarse con penalti un contacto total leve tal leve Levi Ximo en el área del del del Celta y es verdad pues que ahí sí que todos hemos estado de acuerdo en que no es penalti entonces efectivamente hoy acometido Munuera un error grave que ha significado por desgracia para él por desgracia para él y para el Celta también el que el Celta haya perdido partido a lo mejor esto se produce antes estaba citando un partido Alavés Celta que Pitu anti posiblemente que no lo era a favor del Celta bueno es que pasé partido iba tres cero la primera parte os ayude nada igual no cabe

Voz 0588 26:41 pero eso no se lo que haga ir deje de expulsa árida

Voz 7 26:43 qué hacer porque en definitiva no condiciona absolutamente nada al la la la decisiones importantes son las las toma la que ha tenido que tomar hoy la decisión importante que ha tenido que tomar hoy para mí es errónea pero yo no creo yo no creo en en ningún caso creo que el árbitro lo que promete de ese eh siempre como norma tener cierto cierta Ariza a un equipo puedo también es verdad que puedo llegar a entender que hay cierta obsesión cuando ya se repiten los errores en contra en varios partidos eso también lo vive el futbolista porque además nosotros no nos acordamos pero yo si no nosotros

Voz 1991 27:19 creo que tirar de archivo a raíz de que Iago Aspas

Voz 7 27:22 que hubo mayo Nos han contado que no es la primera vez bueno ahí hemos tirado archivo y hemos analizado pero es ver

Voz 1991 27:27 la aquel futbolista pues sí es verdad que se obsesiona pero cero Cañete tú crees que había no voy a decir una consigna pero sí que estaba hablado de oye sino pasa algo todos a una todos más porque tú escuchabas a Yago Aspas ya Hugo Mallo que yo estoy seguro que nos habían cruzado en las declaraciones de une la del otro el discurso ahora mismo no

Voz 7 27:46 posible que durante la semana o incluso esta mañana

Voz 1991 27:49 es tal delegado vamos puede ser que

Voz 7 27:51 el de ayer esta mañana pues no sé cuando uno advierte punto de vista normalmente nunca sabe que le va a pitar el partido porque está pendiente de lo que tiene que hacer en el campo porque está pendiente de de la táctica de su estado de forma de su concentración y luego resulta qué culpa a lo mejor en la mañana de partidos cuando te enteras que invitan a la besa pregunta la suele es hacer el mismo día el partido bueno quiénes pita hoy joer pues no espita este macho quedarnos ha pitado así el otro día y el otro y el otro y el otro y probablemente la comida pues hoy pues habrá comentado ese detalle Soho de no Pita este tío machos que siempre nos ha pitado pues no no nunca nos ha gustado cómo nos ha pitado no pasa luego que que que se comete ese error y que probablemente Hugo Mallo Iago Aspas hubieran quejado de otra forma si hubiera sido otro árbitro pero si hubieran quejado pues yo creo que hay dos formas de quejarse una es cuando se le falta al respeto al árbitro o cuando se eh eh bueno pues se se le pone de alguna forma en en en un en tela de juicio donde puede ser algo más conflictivo y cuando uno te quejas de la manera más formal es decir oye macho a que ha habido un penalti que se ha pitado que creemos que no es penalti y eso ha coincidido ha condicionado al partido eso en esa queja la entiendo como lógica que no pasa nada tampoco no entonces yo creo que eh han sucedido las dos cosas el penalti que no ha sido y luego además pues oye que que que hemos estado comentando esta mañana pues cada vez que nos pita pues desgraciadamente primero nunca ganamos siempre perdemos y además de muchas ocasiones pues nos quejamos au hemos visto cosas que no nos han gustado pero porque no ha habido fortuna en mi opinión es que no no ha tenido fortuna ni el árbitro ni el Celta cuando se han unido en el destino

Voz 1991 29:25 bueno pues que se relajen el Celta de Vigo porque me da a mí que no va a ser la última que les va a arbitrar así que que se relajen y tranquilidad gracias un abrazo buenas noches las doce veintinueve seguimos buen Strache

Voz 1991 33:24 en el Santiago Bernabéu nos hemos quedado sin partidito bastante rápido Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas noches que en el minuto dos ha caído el primero ya en el cuarenta hay dos cruenta y uno ya éramos cinco cero

Voz 24 33:38 sí la verdad es que en lo más viejos del lugar no el Sevilla muy flojo muy flojo en el Bernabéu Hyun Madrid y solvente no arrancó bien luego se disidentes dibujó un poquito y acabó francamente bien ese esa primera parte anoche hablábamos a esta hora recordarás Yago las bajas del Real Madrid en defensa que el Madrid no se había quejado pero que tenía un plantilla John a Rafa que ha marcado hoy internacional con Marruecos

Voz 1991 34:02 los Marcelo el que dicen mejor lateral

Voz 24 34:05 Izquierdo del mundo eh Vallejo internacional sub veintiuno y para mí el que más me gusta Nacho eh tercer central de España en forma después de Sergio Ramos y de Piqué solvente y con mando en plaza en el en esa zona defensiva del equipo blanco y además haciendo el gol la verdad que Muriel ha estado negado en ese despejes ha dejado Nacho que hiciera gol el primero de la el primero de la tarde un hecho que el pasado año también marcó un gol de pillo al equipo hispalense y luego a partir de ahí polla llegó Cristiano Ronaldo todos menos Benzema que lo intentó pero que tampoco fue capaz de conseguir hacer diana en esta tarde en en el Santiago Bernabéu bueno pues el Madrid hizo los deberes el Sevilla francamente mal con eso no quiero quitar mérito al equipo blanco que va dando síntomas de mejoría con Lucas Vázquez con Asensio y la entrada en la segunda parte Ceballos que cuando juega lo hace francamente bien is hoy sin Casemiro que es el hombre que hace idea en en centro del campo

Voz 1991 35:00 Madrid con Kroos ICO Luka Modric que fue de menos

Voz 24 35:02 jamás pues supo solventar sin ningún tipo de problema el partido ante el equipo de del Sevilla no

Voz 1991 35:07 capítulo declaraciones habló Zidane que a mí me ha sorprendieron no han vuelto a sorprender mejor dicho las declaraciones de francés

Voz 24 35:15 sí eh a mí me sorprendió la de la decisión de dejar a Isco en el en el banquillo cuentan que es por rotación por descanso y me cuentan que le encanta Isco a Zidane pero a la mínima le quita en contra el Málaga lo quitó cuando el Madrid estaba pasando apuros en en Bilbao también lo quito en la segunda parte y hoy pues es en el banquillo no sé no me creo que esté muy cansado Isco aunque dicen muchos que sin el Madrid es más rápido más vertical a mi me parece que Isco ha sido el mejor de largo del Madrid en este inicio de campaña ha dicho Zidane esto en torno al partido que no

Voz 1994 35:48 ha sido mejor encuentro que ha jugado el Madrid este año animal del gol sí pero a nivel de juego creo que hemos tenido partido buenos también la sociedad o dos en Champions las sensaciones buena hoy marcando cinco bolas contar este equipo que que el Sevilla que en que no es nada fácil mantener la portería a cero marcando cinco bueno podemos estar contento pero no no es el mejor

Voz 1991 36:13 yo realmente a mi ciudad me tiene despistado e me me me da que en rueda de prensa ha primero con la mano derecha hace una cosa y luego con la mano izquierda va haciendo otra completamente diferente hoy para mí la primera parte del Real Madrid es la mejor del Real Madrid en toda la temporada pero sin lugar a dudas y luego después de jugar en San Mamés le ha gustado mucho el equipo está contento con el rendimiento yo no sé muy bien por dónde va el discurso de Zidane a mí me tiene loco eh no es amiga que me tiene que convencer es a los aficionados del Real Madrid sobre todo a su plantilla con los mensajes que les va enviando imagino que lo va haciendo muy bien cuando tiene a todos sus jugadores de de su lado todos convencidos dice que le gusta Isco pero luego Isco no juega Asensio es maravilloso ir a Asensio empiezan a llamarle ausencia o porque ya no está nunca en los partidos entonces yo a mi medalla que cada mano va por un lado que cada mano va a su bola ya a mí realmente me tiene despistado

Voz 24 37:09 yo creo que ser técnico de Madrid tiene algo de equilibrista no debe ser fácil no el manejar te ahí hombre tiene sus favoritos no le encanta Benzema y lo pone no he Benzema el pasado año comenzó fatal merecía jugar lo hemos contado Morata pero oponía Benzema porque a él le gusta Benzema imagina que lo hará porque desea francés creo que en eso eh se oye la ha conseguido todo lleva de Madrid dos años va a hacer ahora dos años consiguió dos Champions una Liga así que por ahí lo tiene todo en el Madrid aunque si fuera mañana mismo Zidane ya ha triunfado y pasa el equipo el equipo blanco pero tiene como todos imagino pues nuestras Fides y nuestros fobia no nos gusta más unos que otros luego él está ahí dentro y a los futbolistas así que evidentemente pondrá quién crea que es mejor ir acertará no porque como digo es el técnico que llevó al maridos Copa de Europa de forma consecutiva pero bueno yo creo que en la sala de prensa es un poco político no es la imagen del Madrid lo hace francamente bien es una muy buena imagen no se equivoca nunca

Voz 7 38:00 y yo el tema del fútbol pues lo que dice

Voz 24 38:02 es tú puedes dice una cosa ya lo mejor piensa otra bueno lo que quiero creo que hace es templar gaitas no en el fondo se pone ahí delante de los medios cada dos días no es fácil no tema Weil el tema de los fichajes es el portavoz de club y cada palabra que él dice pues se mira con lupa cuando lo ve complicado Yago dice pues nada más sonríe

Voz 1991 38:22 cree correcto haya todo eso está fenomenal estamos muy bien estoy contento con todos hemos jugado estamos en buena dinámica ya que vino a otro y Carré más y fenomenal estupendo lleva así desde que llegó al Real Madrid puede fueron una rueda de prensa de hace un año y medio que decía parece mucho a la que pueden cambiar el mañana no ya ya no tengo ninguna duda de voy a ver si le pilla el truco poquito a poco algunos dicen que es

Voz 24 38:44 alineados no que no es entrenador yo creo que Zidane chico en el fútbol tiene que saber bastante como jugador era la leche a mí me encantaba ahí como persona de bien creo que es un buen tío que tiene como digo pues le gusta más uno que otro y está en su derecho de hacerlo y además es el que más lo hace imagino que sin sin sin eso sin mala fe hacia hacia nadie pero pero bueno pues juega menos Ceballos y la gente dirá que tiene María Ceballos bueno a lo mejor el piensa que hay galones que hay que es un equipo que tiene en peso pues los los capos si ésta acaba de llegar pues yo creo que por ahí van un poco los tiros yo lo que Fidel es un poco de sesenta todavía futbolista que del Zidane todavía es futbolista ahí ahora mismo es técnico y hasta la fecha lo ha hecho lo ha hecho bien

Voz 1991 39:22 por completar ha hablado también Marcelo no

Voz 24 39:25 sí ha repasado un poco todo no Cristiano Ronaldo su quinto Balón de Oro y ha recibido el homenaje en el Bernabéu dos goles lo ha cambiado Zidane por cierto parece que iba con buena cara aunque yo imagino que por dentro en una las mucha gracia ya ha repasado todo el tema de Cristiano de los fichajes de invierno

Voz 25 39:40 yo no soy quien tiene que cambiar la plantilla yo estoy muy contento con la plantilla que que estoy jugando ahora mismo pues si viene otro más será bienvenido como siempre yo llevaba aquí muchos años y siempre

Voz 0588 39:51 pero en invierno

Voz 25 39:54 de pues yo que tengo que ver con la comparación de los dos yo no tengo nada que ver

Voz 26 39:58 yo soy de Cristiano y ya está

Voz 24 40:01 pues eso que les de Cristiano saca bueno quede más leídos tampoco Marcelo pues acaso casos equivocaba aquí nada que el equipo mañana se va a las diez de la mañana hasta Abu Dabi para jugar este Mundial de Clubes que a mi chico no vayan al ojo me parece que sí que estar ahí tiene mucho mérito porque sólo está el campeón de Europa pero luego el formato de la FIFA es un desastre sabes que vas a jugar contra Al Yazira y luego contra el gremio encima se lesionó el mejor dos de ellos que es Artur que también nos priva de una buena final así que bueno pues habrá que darle una vuelta sino cien vueltas a este torneo que tiene buena pinta siempre porque es el campeón del mundo pero que al final los rivales son pues son de pacotilla la verdad con todo el respeto a la gente que está allí que son profesionales a lo mejor posible pero no es de recibo jugar contra equipos que son que en España jugarían en Segunda B o en Tercera

Voz 1991 40:43 pues sí completamente de acuerdo gracias Herráez hasta luego

Voz 24 40:45 hasta luego chao Jean abrimos tiempo de análisis y Rafa

Voz 1991 40:48 corta qué tal muy buenas Yago Harry qué tal buenas noches vuelvo

Voz 27 40:53 la noche llevaba Antonio Romero muy buenas

Voz 1662 40:55 hola qué tal muy buenos a todos

Voz 1991 40:58 yo me esperaba más partido del

Voz 28 41:00 hemos tenido eh bueno yo me esperaba más Sevilla y la verdad es que bueno yo creo que estamos todos un poco decepcionados no bien es cierto que que el Madrid ha empezado goleando muy muy pronto no y eso es bueno cuando estás en el Bernabéu Yves que te meten en el primer minuto dos no no es una buena señal sí pues han tenido esa esa eficacia que otra verdes no han tenido a mí tampoco me parece que haya sido el mejor la mejor primera parte a lo que sí han tenido es bueno pues esa pegada abrumadora que se echaba de menos desde hace mucho tiempo pero sí la verdad es que me me ha sorprendido es Sevilla que paté de un ahí una idea de juego que no era precisamente para recibir un gol nada más empezar no porque es un equipo con muy poco muy poco empuja el medio campo sin balón ahí sí sí con balón no pero no no no creo mucho fuste de la las dos bandas que parecía que podía andar problemas Nolito y Navas han estado desconectados todo el partido sí bueno y la verdad es que sólo podemos hablar de la primera parte porque es que la segunda parte era una pachanga

Voz 1991 42:06 de hecho el Sevilla una caricatura de equipo

Voz 8 42:09 sí sí pero yo no

Voz 27 42:12 hombre un desplome como es difícil de prever no porque lo diga sido terrible no una imagen de un equipo fantasmagórico no quedan pocos minutos ya había concedido dos córner claro un gol la verdad es que ha sido terrible no

Voz 8 42:25 pero el Sevilla ya

Voz 27 42:27 lo comentamos ayer el Sevilla cuando se planta con importantes no da la talla no sé qué ocurre ahí pero los que salen muy fríos no lo de hoy es que calificarlo como una absoluta incomparecencia no lo de hoy no es de recibo no ha enfadado muchísimo el Sevilla eso afición por la derrota en el Bernabéu que cinco

Voz 29 42:43 será el descanso es algo es algo que bueno

Voz 27 42:45 hay que ir muy muy muy atrás en el tiempo para encontrar un resultado de este tipo no Illa con un poco de profundidad pues también aquí otro tipo de reflexiones pues bueno como por ejemplo la planificación no se repasan los fichajes a traidor sevillano temporada ya con números de partido importante jugador hizo lo Banegas que está cumpliendo y cambiarle le ha costado arrancar el no el hecho de los futbolistas no aparece pasa los partidos por ejemplo la inversión millonaria Muriel no está no marca goles y atrae el Sevilla tampoco tiene un buen dominio de las áreas no por tanto con esa debilidad en el Bernabéu no se sale vivo

Voz 1991 43:19 Romero más mérito el Madrid más de mérito el Sevilla un poco de cada

Voz 29 43:23 hombre un poco de cada pero yo no quiero quitarle mérito al Real Madrid en la primera parte que eso yo creo que sí que ha sido de la mejor liga la mejor primera parte que ha hecho el Real Madrid desde que empezó la temporada tampoco recuerdo un rival que se haya rendido en el Bernabéu este año porque casi todos han olido la sangre y en un momento determinado por el partido no han sido capaces de ponerles casi siempre en apuros a un Real Madrid que que no siempre ha estado fino y pletórico en el estadio Santiago Bernabéu este año y luego ha tenido una cosa en Madrid que de la que ha sido prácticamente desde que hemos empezado el año que pegara en el minuto tres saques de esquinas en contra con el regalo de Muriel el gol de Nacho luego el día parecía que quería levantar la cabeza al Estado sí tiene ocho minutos teniendo la posesión de la pelota pero llegados a jugar fantástica uno a uno gol de Cristiano Ronaldo y ha acabado el partido no me parece que ese vías ha rendido muy pronto que el Real Madrid se ha encontrado muy cómodo ya la la debilidad de un rival impropio de esta categoría sobre todo en la primera parte en la que prácticamente no ha pasado del medio campo pero insisto yo creo que lo que ha hecho el Real Madrid sobre todo me venía en la primera parte para darle bastante mérito al equipo de Zidane

Voz 1991 44:32 no Alkorta volvimos a ver a un Real Madrid en el que con cuatro centrocampistas rinde muchísimo mejor que con el famoso cuatro tres tres

Voz 28 44:39 claro pero el cuatro tres tres

Voz 30 44:43 eh tampoco lo hemos visto tanto no porque